Доллар США показывает самую длинную полосу снижения с апреля 2023 года после шока на рынке труда

Доллар только что зафиксировал пятую неделю потерь подряд, что является худшей полосой падения с апреля 2023 года. Это падение последовало за слабым отчетом о рынке труда США, который ударил по трейдерам как товарный поезд. Индекс спотовой цены доллара Bloomberg упал на целых 0,7% в пятницу, закрепив еще одну жестокую неделю для валюты. С начала этого года доллар упал более чем на 8% по отношению к группе мировых валют. В момент выхода данных о рабочих местах трейдеры изменили свою позицию. Они зафиксировали ставки на то, что Федеральная резервная система снизит ставки в этом месяце, и не просто немного. Некоторые даже делают ставки на снижение на полпункта. Трейдеры учитывают в цене снижение ставок ФРС на фоне надвигающейся инфляции "После этого отчета рынки, вероятно, будут оценивать путь ФРС как мягкий", - сказала Джаяти Бхарадвадж, стратег TD Securities. Она добавила: "Мы сохраняем медвежий структурный взгляд на доллар с прицелом на краткосрочный отскок". Это медвежье движение набирает обороты. Трейдеры теперь ожидают, что ФРС вернется к полномасштабному смягчению денежно-кредитной политики. Слабые показатели занятости в пятницу только подогрели это. Кроме того, инвесторы следят за фискальными рисками и тарифами бывшего президента Дональда Трампа, которые давят на доллар как мертвый груз. "Сегодняшний отчет был не очень хорошим и просто подливает масла в огонь идеи о том, что ФРС сильно отстает от кривой", - сказал Брэд Бехтель, глобальный руководитель отдела Форекс(FX) в Jefferies. Он добавил: "Рыночные ожидания дальнейшего снижения ставок имеют смысл, и отчет по инфляции на следующей неделе, вероятно, станет решающим для доллара". Этот отчет выйдет в четверг. Оценки Bloomberg предполагают, что инфляция усилится в августе. Ожидается, что она вырастет после того, как оставалась на уровне 2,7% как в июне, так и в июле. Если этот показатель резко вырастет, давление на снижение ставок может ослабнуть. Но если инфляция останется спокойной или даже снизится...