Майнинг Биткоина Переходит На Альтернативы Чистой Энергии — Вот Почему

Майнинг Биткоина Переходит На Альтернативы Чистой Энергии — Вот Почему

Пост «Майнинг Биткоина переходит на альтернативные чистые источники энергии — вот почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. Майнинг Биткоина претерпевает глубокие изменения, все чаще используя альтернативные возобновляемые источники энергии. Эта тенденция привела к заметному изменению энергетического профиля отрасли, причем более половины энергии сети теперь поступает из устойчивых источников. Почему возобновляемая энергия становится стратегическим преимуществом для майнеров В посте в X Натали Брунелл объяснила, что майнинг Биткоина — это уникальный процесс, который потребляет энергию для защиты сети, обеспечивая при этом ее целостность и дефицитность. В отличие от традиционных валют, которые может печатать центральный орган, предложение Биткоина фиксировано. Процесс майнинга — единственный способ ввести новый Биткоин в обращение, и для проверки транзакций и защиты сети требуется расширение реальных ресурсов, в частности энергии. Такая конструкция делает сеть по своей природе этичной и устойчивой к манипуляциям, поскольку ни один субъект не контролирует предложение и не имеет возможности создавать больше Биткоина. Однако особенно инновационным майнинг Биткоина делает его гибкий и независимый от местоположения характер. Майнеры все чаще подключаются к альтернативным и самым дешевым возобновляемым источникам энергии, таким как ветер, солнце и гидроэнергия, которые часто встречаются в местах с обилием недоиспользуемой или изолированной возобновляемой энергии, например, в Восточном Техасе. Эта гибкость позволяет майнерам Биткоина выступать в качестве важной стабилизирующей силы для энергосистемы. Вместо того чтобы нагружать сеть, они помогают ее балансировать. Когда предложение возобновляемой энергии высокое, а спрос низкий, майнеры могут поглощать избыточную энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Между тем, когда спрос со стороны домов и предприятий резко возрастает, майнеры могут отключиться за секунды, мгновенно возвращая эту энергию в сеть. Это делает их ценным компонентом энергетического сектора, помогая сделать возобновляемую энергию более экономически жизнеспособной. Позиция Marathon среди публичных майнеров Биткоина Marathon Digital Holdings (MARA) продемонстрировала сильные результаты, подчеркивая свою стратегическую...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:37
Могут ли акции Биткоин-Майнинга принести инвесторам богатство на поколения?

Могут ли акции Биткоин-Майнинга принести инвесторам богатство на поколения?

Пост "Могут ли акции Биткоин-майнинга принести инвесторам богатство поколений?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин принес доходность поколений для инвесторов, которые вложились в цифровой актив десятилетие назад, и похоже, что следующими будут Биткоин-майнеры. Инфраструктура, которую компании по майнингу Биткоина используют для добычи Биткоина, уникально позиционирована для использования искусственного интеллекта. Инвесторы начинают рассматривать Биткоин-майнеров как ИИ-компании Исполнительный председатель и соучредитель Hive Digital Technologies Фрэнк Холмс рассказал BeInCrypto, что строительство дата-центра с нуля занимает три года. Это связано с необходимостью учитывать такие детали, как получение разрешений, логистика и строительство дата-центра. Спонсировано Спонсировано Однако путь преобразования дата-центра для майнинга Биткоина в дата-центр для ИИ занимает меньше времени. "Если у вас уже есть инфраструктура, построенная для майнинга Биткоина, то на улучшение дата-центра уходит девять месяцев", - сказал Холмс. Рыночная капитализация Hive составляет более 600 миллионов долларов. Но компания не рассматривает себя только как майнер Биткоина. Компания является вертикально интегрированной компанией с инфраструктурой ИИ на возобновляемых источниках энергии, и аналитики с Уолл-стрит согласны с этим. Аналитики имеют агрессивные целевые цены от 6 до 12 долларов. В настоящее время акции Hive торгуются примерно по 3 доллара за акцию, что подразумевает более чем 300% потенциал роста от текущих уровней. График цены акций HIVE Digital за шесть месяцев. Источник: Google Finance Некоторые институциональные инвесторы также начинают обращать внимание. Citadel Securities недавно раскрыла 5,4% долю в Hive, и поскольку Hive недавно разместила свою штаб-квартиру в Соединенных Штатах, пройдет еще год, прежде чем акции станут приемлемыми для включения в Russell 2000. Холмс упомянул, что розничные инвесторы обеспечили большую часть первоначального импульса для акций Hive. Такие типы акций, как правило, достигают больших прибылей, когда в них вовлекаются институциональные инвесторы, а инвестирование в индексы, такие как Russell 2000, привлекает больше капитала от этих инвесторов. Инвестирование в майнеров Биткоина стало популярной тенденцией для крупных инвесторов. Акула...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:35
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Опубликованы критически важные данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и безработице! Вот первоначальная реакция Биткоина (BTC)!

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Опубликованы критически важные данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и безработице! Вот первоначальная реакция Биткоина (BTC)!

Пост СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Опубликованы критически важные данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и безработице! Вот первоначальная реакция Биткоина (BTC)! появился на BitcoinEthereumNews.com. Мы вступили в сентябрь, исторически считающийся медвежьим месяцем, поскольку Биктоин (BTC), Ethereum (ETH) и альткоины переживают общую коррекцию. На данный момент аналитики ожидают, что сентябрь будет месяцем снижения, в то время как будет объявлено решение ФРС по процентной ставке, которое может изменить баланс в сентябре. В то время как было заявлено, что снижение процентной ставки ФРС может спровоцировать рост, сегодня были объявлены данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые имеют большое значение для решения ФРС по процентной ставке. Данные, публикуемые в первую пятницу каждого месяца, внимательно отслеживаются инвесторами и заинтересованными сторонами для понимания состояния экономики. Опубликованные данные следующие: Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства: Объявлено 22k против ожидаемых 75k против предыдущих 73k Данные по безработице: Объявлено 4.3% – Ожидалось 4.3% – Предыдущее 4.2% Реакция Биткоина после поступления данных была следующей: *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-nonfarm-payrolls-and-unemployment-data-released-heres-bitcoins-btc-initial-reaction/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:22
Биткоин колеблется, пока инвесторы оценивают слабые данные по рабочим местам и снижение ставок

Биткоин колеблется, пока инвесторы оценивают слабые данные по рабочим местам и снижение ставок

Пост Биктоин колеблется, поскольку инвесторы оценивают слабые данные по рабочим местам и снижение ставок появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Экономика США добавила всего 22 000 рабочих мест в августе. Это гарантирует снижение ставок в ближайшие месяцы, по словам Зака Пэндла из Grayscale. Такой снимок рынка труда, как в пятницу, обычно вызывает опасения рецессии, сказал он. Цена Биктоина и других криптовалют колебалась в пятницу, поскольку инвесторы взвешивали более слабый, чем ожидалось, отчет о рабочих местах против повышенной вероятности снижения ставок. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 22 000 в августе, сообщило Бюро статистики труда США, в то время как экономисты ожидали, что экономика США добавит 75 000 рабочих мест в прошлом месяце. Уровень безработицы тем временем вырос до 4,3% с 4,2% месяцем ранее. Биктоин поднялся до 113 000$ после публикации отчета, но затем упал до 110 500$, при этом все еще показывая рост на 1,1% за последний день, согласно данным криптовалютного провайдера CoinGecko. Ethereum и XRP тем временем упали на 1,1% до 4 300$ и на 0,7% до 2,82$ соответственно за тот же период. ETH недавно снизился на несколько долей процентного пункта, в то время как XRP немного вырос. Сегодняшний отчет может стать катализатором для следующего этапа роста криптовалютных оценок, если акции и другие рискованные активы смогут удержаться на нормальном уровне, по словам Зака Пэндла, руководителя исследований в криптовалютном управляющем активами Grayscale. Такой отчет о рабочих местах, как в пятницу, обычно вызывает опасения рецессии, сказал он Decrypt, но существует понимание, что сокращение иммиграции негативно влияет на рост. "Мы знаем, что акции падают во время рецессии, но они могут не падать на вялом рынке труда, вызванном сокращением иммиграции", - сказал он. "Мы знаем, что сокращение иммиграции сыграло большую роль, и замедление рынка труда связано не только с тем, что фирмы сокращают найм или спрос на рабочую силу". Пятничный снимок рынка труда включал пересмотр данных за июнь и июль, стирая в общей сложности 21 000 рабочих мест за оба месяца. Экономика США фактически...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:08
Доллар США показывает самую длинную полосу снижения с апреля 2023 года после шока на рынке труда

Доллар США показывает самую длинную полосу снижения с апреля 2023 года после шока на рынке труда

Пост "Доллар США демонстрирует самую длинную полосу падения с апреля 2023 года после шока на рынке труда" появился на BitcoinEthereumNews.com. Доллар только что зафиксировал пятую неделю потерь подряд, что является худшей полосой падения с апреля 2023 года. Это падение последовало за слабым отчетом о рынке труда США, который ударил по трейдерам как товарный поезд. Индекс спотовой цены доллара Bloomberg упал на целых 0,7% в пятницу, закрепив еще одну жестокую неделю для валюты. С начала этого года доллар упал более чем на 8% по отношению к группе мировых валют. В момент выхода данных о рабочих местах трейдеры изменили свою позицию. Они зафиксировали ставки на то, что Федеральная резервная система снизит ставки в этом месяце, и не просто немного. Некоторые даже делают ставки на снижение на полпункта. Трейдеры учитывают в цене снижение ставок ФРС на фоне надвигающейся инфляции "После этого отчета рынки, вероятно, будут оценивать путь ФРС как мягкий", - сказала Джаяти Бхарадвадж, стратег TD Securities. Она добавила: "Мы сохраняем медвежий структурный взгляд на доллар с прицелом на краткосрочный отскок". Это медвежье движение набирает обороты. Трейдеры теперь ожидают, что ФРС вернется к полномасштабному смягчению денежно-кредитной политики. Слабые показатели занятости в пятницу только подогрели это. Кроме того, инвесторы следят за фискальными рисками и тарифами бывшего президента Дональда Трампа, которые давят на доллар как мертвый груз. "Сегодняшний отчет был не очень хорошим и просто подливает масла в огонь идеи о том, что ФРС сильно отстает от кривой", - сказал Брэд Бехтель, глобальный руководитель отдела Форекс(FX) в Jefferies. Он добавил: "Рыночные ожидания дальнейшего снижения ставок имеют смысл, и отчет по инфляции на следующей неделе, вероятно, станет решающим для доллара". Этот отчет выйдет в четверг. Оценки Bloomberg предполагают, что инфляция усилится в августе. Ожидается, что она вырастет после того, как оставалась на уровне 2,7% как в июне, так и в июле. Если этот показатель резко вырастет, давление на снижение ставок может ослабнуть. Но если инфляция останется спокойной или даже снизится...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:42
Основная поддержка цены Ethereum сохраняется, ETH опережает BTC по объему торгов, в смарт-контрактах обнаружен вредоносный код: обзор новостей Ethereum

Основная поддержка цены Ethereum сохраняется, ETH опережает BTC по объему торгов, в смарт-контрактах обнаружен вредоносный код: обзор новостей Ethereum

Пост «Основной уровень поддержки цены Ethereum сохраняется, ETH опережает BTC по объему торгов, в смарт-контрактах обнаружен вредоносный код: обзор новостей Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как Ethereum (ETH) делает передышку перед следующим этапом своего ралли, один уровень сопротивления превратился в поддержку. Быкам удалось защитить отметку 4250$ от массивного давления продавцов в течение последних двух недель. Цена Ethereum (ETH): Уровень поддержки на 4250$ выглядит сильным Ethereum (ETH), вторая по величине криптовалюта, снизилась на незначительные 0,2% за последние 24 часа. Поскольку показатели всех основных криптоактивов становятся апатичными, Ethereum (ETH) следует тому же тренду. Цена Ethereum (ETH) на момент публикации составляет 4419$, при этом объем торгов за 24 часа снизился до эквивалента 36,15 миллиарда$. За последние 14 дней быкам Ethereum (ETH) удалось установить 4250$ в качестве сильного уровня поддержки для цены ETH. С момента достижения этого уровня 22 августа 2025 года быки не позволяли продавцам опустить цену Ethereum (ETH) ниже. Изображение от CoinMarketCap Уровень поддержки Ethereum (ETH) на отметке 4250$ выдержал семь стресс-тестов за 14 дней. Скорее всего, это индикатор устойчивого интереса со стороны покупателей. Таким образом, Ethereum (ETH) может продолжить свое ралли в четвертом квартале 2025 года. Ethereum (ETH) достиг нового исторического максимума 24 августа 2025 года на уровне 4953$. Ether опережает Bitcoin по объему торгов впервые за семь лет В августе на спотовых торговых платформах криптовалют наблюдалось крайне редкое событие. Ethereum (ETH) превзошел Bitcoin (BTC) по объему торгов в месячном временном интервале (с семидневной скользящей средней) впервые за семь лет. В августе 2025 года Ethereum (ETH), крупнейший программируемый блокчейн, зафиксировал эквивалент 408 миллиардов$ в объеме торгов, в то время как Bitcoin (BTC) достиг только 400 миллиардов$. Такой дисбаланс может быть вызван доминирующим в настроениях криптовалютного рынка нарративом «сезона альткоинов». Согласно статистике притока ETF, трейдеры и инвесторы активно переводят средства из экосистемы Bitcoin (BTC) в экосистему Ethereum (ETH), поскольку локальный пик для Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:37
Ведущий производитель оборудования для Майнинга Биткоина подвергается судебному иску от своего партнера

Ведущий производитель оборудования для Майнинга Биткоина подвергается судебному иску от своего партнера

Пост «Ведущий производитель Биткоин Майнинга подвергается иску от своего партнера» появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitmain, производитель майнинг оборудования, сталкивается с иском от бывшего партнера. В частности, Old Const утверждает, что компания вышла из соглашения о хостинге без причины и теперь пытается незаконно вернуть свое оборудование. Old Const подал этот иск в надежде получить Временное ограничительное постановление. Bitmain якобы угрожал найти новую юрисдикцию для получения ордера на изъятие рассматриваемого оборудования. Объяснение нового иска против Bitmain 2025 год был хорошим для операций Bitmain в США, несмотря на то, что его дочерняя компания была внесена в санкционный список в январе. Компания заключила сделку на сумму 314 миллионов долларов с поддерживаемой Трампом American Bitcoin и планирует официально создать операции в США. Спонсировано Спонсировано Однако компания столкнулась с препятствием, поскольку Bitmain теперь сталкивается с иском от Old Const, американского хостинг-провайдера: «22 августа 2025 года юрист Bitmain отправил Old Const Уведомление о расторжении всех соглашений, включая HSA. Уведомление о расторжении было неправомерным и существенным нарушением соглашений сторон. Bitmain сфабриковал предполагаемые нарушения, чтобы немедленно расторгнуть соглашение», — утверждается в иске. В частности, в иске утверждается, что Bitmain пытался отказаться от нескольких ключевых пунктов соглашения от ноября 2024 года. Old Const согласился приобрести майнинг оборудование у Bitmain и предоставить услуги хостинга с его помощью, но эти две компании досрочно прекращают свое сотрудничество. Усилия по восстановлению оборудования Вместо этого компания утверждает, что Bitmain может попытаться вернуть часть своего майнинг оборудования без причины. В иске утверждается, что Bitmain нарушает соглашение несколькими способами, помимо выхода под ложными предлогами. Одна из этих жалоб касается согласованного юрисдикционного вопроса. По-видимому, хотя обе компании решили рассматривать все юридические споры в Техасе, Bitmain угрожал подать ордер на изъятие в суд штата Теннесси. Old...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:35
Долли Партон возвращается с новым бестселлером в топ-10

Долли Партон возвращается с новым бестселлером в топ-10

Пост Долли Партон возвращается с новым бестселлером в топ-10 появился на BitcoinEthereumNews.com. Долли Партон возвращается с Zac Brown Band с песней "Butterfly", дебютировавшей на 4-м месте в iTunes Top Songs, в то время как кантри-группа готовит свой альбом Love & Fear. ФРИСКО, ТЕХАС – 11 МАЯ: Долли Партон посещает 58-ю церемонию вручения наград Академии кантри-музыки в Ford Center at The Star 11 мая 2023 года во Фриско, Техас. (Фото Тео Варго/WireImage) WireImage Через несколько месяцев после потери мужа, с которым она прожила десятилетия, Долли Партон возвращается с новой музыкой. Легендарная кантри-исполнительница взяла перерыв от внимания публики и поделилась только одним треком в честь своей любви – душераздирающим "If You Hadn't Been There" – а затем хранила молчание в период траура. Теперь певица и автор песен объединяется с одной из крупнейших групп в кантри-музыке для создания того, что стало одним из самых горячих треков новой недели отслеживания, которая начинается в эту пятницу (5 сентября). "Butterfly" знаменует последний релиз Долли Партон Партон сотрудничает с Zac Brown Band для песни "Butterfly". Название имеет для нее личное значение, так как это слово давно ассоциируется с ее карьерой и даже присутствует в ее официальном логотипе. Талантливая исполнительница создала целый лейбл, Butterfly Records, который она использовала для выпуска многих своих недавних альбомов. На момент написания статьи "Butterfly" занимает 4-е место в чарте iTunes Top Songs в Америке. Zac Brown Band выпускает два бестселлера Zac Brown Band не только поделилась своим сотрудничеством с Партон на этой неделе. Отмеченная Grammy группа выпустила два новых трека, оба из которых уже стали бестселлерами. Сразу после "Butterfly" идет "Give It Away", которая находится на 5-м месте в списке iTunes Top Songs. Чарт iTunes возглавляет "End of You" Партон и Zac Brown Band могут праздновать новые хиты, но они не лидируют в...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:27
Сальдо казначейства Турции выросло с предыдущих -68,49 млрд до 84,22 млрд в августе

Сальдо казначейства Турции выросло с предыдущих -68,49 млрд до 84,22 млрд в августе

Пост о том, что положительное сальдо Казначейства Турции выросло с предыдущих -68,49 млрд до 84,22 млрд в августе, появился на BitcoinEthereumNews.com. Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, погрешностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на открытых рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или его рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится по ссылкам, размещенным на этой странице. Если иное прямо не указано в тексте статьи, на момент написания автор не имеет позиций по любым акциям, упомянутым в этой статье, и не имеет деловых отношений с любой упомянутой компанией. Автор не получал компенсации за написание этой статьи, кроме как от FXStreet. FXStreet и автор не предоставляют персонализированных рекомендаций. Автор не делает никаких заявлений относительно точности, полноты или пригодности этой информации. FXStreet и автор не несут ответственности за любые ошибки, упущения или любые убытки, травмы или ущерб, возникшие в результате этой информации и ее отображения или использования. За исключением ошибок и упущений. Автор и FXStreet не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами, и ничто в этой статье не предназначено...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:54
Самые знаковые моменты, определяющие стиль Открытого чемпионата США 2025

Самые знаковые моменты, определяющие стиль Открытого чемпионата США 2025

Пост «Самые стильные моменты Открытого чемпионата США 2025» появился на BitcoinEthereumNews.com. Эми Шилс, известная по роли в «Твин Пикс» (2017) Дэвида Линча, в сумке от Courtgirl, браслете от Tiffany's, жемчуге от Mikimito, куртке от Lululemon, юбке от Viori и обуви от Alexander Wang. nadja sayej Открытый чемпионат США — это не только теннис, но и стиль. Знаменитости собираются на трибунах, чтобы показать свою поддержку, сделать заявление своим нарядом и, возможно, ответить на вечный вопрос: жив ли еще теннисный стиль? Некоторые из самых выдающихся образов на трибунах издания 2025 года говорят о том, что да. С пересечением спорта и образа жизни, в этом году Открытый чемпионат США, который продлится до 7 сентября, был посвящен активациям брендов, тщательно одетым знаменитостям и капсульным коллекциям, которые прославляют искусство теннисного матча. Все — от Иссы Рэй до Шанель Иман и Gunna — прошлись по синей дорожке на Открытом чемпионате США. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 03 СЕНТЯБРЯ: Исса Рэй посещает Открытый чемпионат США по теннису в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг USTA 03 сентября 2025 года в Нью-Йорке. (Фото Джона Насьона/Getty Images) Getty Images Преппи-шик блистает на трибунах Открытого чемпионата США Polo Ralph Lauren является «официальным экипировщиком» Открытого чемпионата США, что означает, что сотрудники, жены и подруги спортсменов и многие спортсмены одеты в преппи-американский бренд. Polo Ralph Lauren — это лайфстайл-суббренд Ralph Lauren, специализирующийся на классической американской преппи-шик спортивной одежде, и знаменитости на мероприятии носили её лучше всех. Среди лучших стилей знаменитостей — Сиара в бело-голубом полосатом платье от Polo Ralph Lauren, а также Чейс Суи Уандерс и Аквафина, замеченные в нарядах от культового бренда. Национальный гимн исполнила ЛаШанз, которая была одета в платье от Ralph Lauren с украшениями от Alexis Bittar и...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:45
