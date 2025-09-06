Биткоин колеблется, пока инвесторы оценивают слабые данные по рабочим местам и снижение ставок
Пост Биктоин колеблется, поскольку инвесторы оценивают слабые данные по рабочим местам и снижение ставок появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Экономика США добавила всего 22 000 рабочих мест в августе. Это гарантирует снижение ставок в ближайшие месяцы, по словам Зака Пэндла из Grayscale. Такой снимок рынка труда, как в пятницу, обычно вызывает опасения рецессии, сказал он. Цена Биктоина и других криптовалют колебалась в пятницу, поскольку инвесторы взвешивали более слабый, чем ожидалось, отчет о рабочих местах против повышенной вероятности снижения ставок. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 22 000 в августе, сообщило Бюро статистики труда США, в то время как экономисты ожидали, что экономика США добавит 75 000 рабочих мест в прошлом месяце. Уровень безработицы тем временем вырос до 4,3% с 4,2% месяцем ранее. Биктоин поднялся до 113 000$ после публикации отчета, но затем упал до 110 500$, при этом все еще показывая рост на 1,1% за последний день, согласно данным криптовалютного провайдера CoinGecko. Ethereum и XRP тем временем упали на 1,1% до 4 300$ и на 0,7% до 2,82$ соответственно за тот же период. ETH недавно снизился на несколько долей процентного пункта, в то время как XRP немного вырос. Сегодняшний отчет может стать катализатором для следующего этапа роста криптовалютных оценок, если акции и другие рискованные активы смогут удержаться на нормальном уровне, по словам Зака Пэндла, руководителя исследований в криптовалютном управляющем активами Grayscale. Такой отчет о рабочих местах, как в пятницу, обычно вызывает опасения рецессии, сказал он Decrypt, но существует понимание, что сокращение иммиграции негативно влияет на рост. "Мы знаем, что акции падают во время рецессии, но они могут не падать на вялом рынке труда, вызванном сокращением иммиграции", - сказал он. "Мы знаем, что сокращение иммиграции сыграло большую роль, и замедление рынка труда связано не только с тем, что фирмы сокращают найм или спрос на рабочую силу". Пятничный снимок рынка труда включал пересмотр данных за июнь и июль, стирая в общей сложности 21 000 рабочих мест за оба месяца. Экономика США фактически...
