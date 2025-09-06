Кантри-дуэт BoomTown Saints выпускает новый сингл 'A Good Woman'

Пост Country Duo BoomTown Saints выпускает новый сингл 'A Good Woman' появился на BitcoinEthereumNews.com. Крис Рамос и Бен Чизм из BoomTown Saints Предоставлено BoomTown Saints Это было отличное лето для Криса Рамоса и Бена Чизма, двух мужчин, составляющих BoomTown Saints. После многих лет упорной работы их музыка начала находить отклик у поклонников кантри-музыки благодаря таким песням, как "Heart Breaks You", "Blacktop Don't" и их последнему хиту №1 "This Side of the Dirt". "Этот год был для нас хорошим. Мы как бы достигли точки, когда публика наконец знает, кто мы такие", - говорит Рамос со смехом. Он продолжает объяснять: "Мы были в Южной Дакоте несколько недель назад, там было 8000 человек, и половина аудитории пела нашу песню вместе с нами". С глубоким уважением к кантри 90-х и умением писать песни, которые находят отклик, дуэт нашел работающую комбинацию. "Когда мы пишем песню, мы стараемся писать тексты, которые заставляют нас что-то чувствовать", - говорит Чизм, "потому что если она заставляет вас что-то чувствовать, то, надеемся, она заставит и всех остальных что-то почувствовать". "Кроме того", - добавляет Рамос, "голос Бена почти в любой песне, особенно с его акцентом и протяжным произношением, придает ей домашнее, теплое ощущение. Так что это в нашу пользу". Их песни часто основаны на их личном опыте, и хотя некоторые жизненные уроки, которыми они делятся, могли быть болезненными в свое время, оба ищут в этом положительные стороны. "В мире достаточно плохого и негатива, поэтому наша цель - придать всему позитивный оборот - даже песням о разбитом сердце", - говорит Рамос. "Обе наши песни о разбитом сердце несут позитивные послания. Концепция нашей песни "How to Lose a Lady" такова: я потерял кого-то, позвольте мне рассказать вам, чего не следует делать, потому что...