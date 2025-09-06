Сейлор из Strategy превзошел самого себя в продвижении Биткоина: Подробности
Пост «Сейлор из Strategy превзошел самого себя в продвижении Биткоина: Подробности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акцент на «оранжевом» снова, вот нюанс Макс Кайзер сравнивает Сейлора и MSTR с Tesla и Илоном Маском Соучредитель и исполнительный председатель Strategy, Майкл Сейлор, опубликовал в своем официальном аккаунте в социальной сети X (ранее известной как Twitter) твит, в котором сделал загадочную отсылку к флагманской криптовалюте мира, Биткоину. Сообщество, как обычно, похвалило его. Однако похвала, вероятно, пришла не за сам твит, а за неустанную пропаганду BTC. Также на этот раз Сейлор превзошел даже самого себя в рекламе Биткоина сообществу. Акцент на «оранжевом» снова, вот нюанс В сегодняшнем твите Сейлор поделился изображением, сгенерированным ИИ-агентом, на котором он носит оранжевые солнцезащитные очки и видит мир в оранжевом цвете, обычно ассоциирующемся с Биткоином. Одна из вещей, которую он видит — это огонь от атомного взрыва, происходящего прямо перед ним. «Только оранжевый», — гласит твит, с Сейлором на изображении, наблюдающим за огнем, и с очками, очевидно защищающими его глаза. Этот твит совпал с тем, что ведущая криптовалюта, BTC, поднялась выше уровня цены 113 000 $ ранее сегодня; рост составил 2,51%. К настоящему времени Биктоин откатился назад и торгуется по цене 113 000 $. Вам также может понравиться Макс Кайзер сравнивает Сейлора и MSTR с Tesla и Илоном Маском В недавнем твите, сторонник Биткоина и советник по BTC президента Сальвадора Найиба Букеле, Макс Кайзер, сравнил Strategy и Майкла Сейлора с Tesla и Илоном Маском. Он назвал их обоих гениями — один финансовый инженер, другой гений в инженерии — говоря, что инвесторы покупают акции их компаний не только из-за того, что делают Strategy и Tesla, но в основном потому, что они доверяют Сейлору и Маску в выполнении их обещаний и целей. Источник: https://u.today/strategys-saylor-outdoes-himself-in-promoting-bitcoin-details
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:28