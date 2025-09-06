2025-10-11 суббота

Приложение-компаньон с ИИ Dot сталкивается с тревожным закрытием на фоне проблем безопасности

Приложение-компаньон с ИИ Dot сталкивается с тревожным закрытием на фоне проблем безопасности

Пост Приложение-компаньон с ИИ Dot сталкивается с тревожным закрытием на фоне проблем безопасности появился на BitcoinEthereumNews.com. Приложение-компаньон с ИИ Dot сталкивается с тревожным закрытием на фоне проблем безопасности Перейти к содержанию Главная Новости ИИ Приложение-компаньон с ИИ Dot сталкивается с тревожным закрытием на фоне проблем безопасности Источник: https://bitcoinworld.co.in/dot-app-shuts-down/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:38
Дональд Трамп посетит мужской финал US Open

Дональд Трамп посетит мужской финал US Open

Пост Дональд Трамп посетит мужской финал US Open появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк – 8 СЕНТЯБРЯ: Джон Макинрой и Дональд Трамп присутствуют на матче сестер Уильямс в девятый день US Open 2015 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 8 сентября 2015 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк. (Фото Жана Катюффа/GC Images) GC Images Президент Дональд Трамп, как ожидается, посетит мужской финал на US Open в воскресенье днем, подтвердил представитель USTA. Официальные лица US Open планируют усиленные меры безопасности. Трамп, уроженец Куинса, штат Нью-Йорк, не посещал Открытие в качестве президента. В последний раз он появился в 2015 году, когда был громко освистан нью-йоркскими теннисными болельщиками. Трамп присутствовал, чтобы посмотреть, как Серена Уильямс победила свою старшую сестру Винус в четвертьфинале. Актер Алан Камминг написал в Twitter в то время: "Так весело присоединиться к массовому коллективному освистыванию Дональда Трампа здесь на U.S. Open!!" В турнирной сетке не осталось американских мужчин, финал назначен на 14:00 на канале ABC. Полуфиналы проходят в пятницу днем: №2 Карлос Алькарас против №7 и 24-кратного чемпиона Большого шлема Новака Джоковича, затем №1 и действующий чемпион Янник Синнер против №25 Феликса Оже-Альяссима. Также ожидается, что Трамп посетит игру Тайгерс-Янкиз в годовщину 9/11. Источник: https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2025/09/05/trump-to-attend-us-open-mens-final/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:18
Широко обсуждаемый шаг от гиганта Стейблкоинов Tether: "Они начали переговоры о натуральном Биткоине!"

Широко обсуждаемый шаг от гиганта Стейблкоинов Tether: "Они начали переговоры о натуральном Биткоине!"

Пост "Широко обсуждаемый шаг от гиганта Стейблкоинов Tether: "Они начали переговоры о естественном Биткоине!" появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно Financial Times, гигант стейблкоинов Tether ведет переговоры об инвестициях в сектор добычи золота. Стремясь перевести прибыль от криптовалюты в золотую индустрию, компания планирует искать возможности на всех этапах золотой индустрии, от добычи до очистки и торговли. Ссылаясь на несколько источников, FT сообщила, что "Tether недавно изучал инвестиционные возможности с компаниями по добыче и инвестициям по всей цепочке поставок золота, от добычи и очистки до дистрибуции и роялти-компаний". Tether, который управляет USDT с рыночной стоимостью 168,5 миллиардов $, сообщил о прибыли в 5,7 миллиардов $ в первой половине 2025 года. Tether также раскрыл в своем балансе, что хранит 8,7 миллиардов $ в золоте в своем хранилище в Цюрихе в качестве залога для USDT. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино описал золото как "естественный биткоин", заявив, что золото более безопасно, чем любая суверенная валюта, и является важным дополнением к Биктоину. "Если Биктоин - это 'цифровое золото', то золото - источник наших основных активов". Tether, который также управляет криптовалютой, обеспеченной физическим золотом, под названием XAUt, также приобрел миноритарную долю в базирующейся в Торонто компании по роялти на золото Elemental Altus за 105 миллионов $ в июне. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и X для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/a-highly-discussed-move-from-stablecoin-giant-tether-they-started-negotiations-for-natural-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:07
Объемы закупок компаний с казначейскими запасами Биткоина падают, несмотря на рекордное количество транзакций

Объемы закупок компаний с казначейскими запасами Биткоина падают, несмотря на рекордное количество транзакций

Пост "Объемы покупок казначейских компаний Биткоина падают, несмотря на рекордное количество транзакций" появился на BitcoinEthereumNews.com. Казначейские компании Биткоина (BTC) достигли рекордного объема в 840 000 BTC в августе, но базовые данные показывают ослабление институционального спроса. Согласно отчету CryptoQuant от 5 сентября, объемы покупок и размеры транзакций упали до многолетних минимумов. Strategy лидирует в корпоративном накоплении Биткоина с 637 000 BTC, что составляет 76% от общих казначейских холдингов. В то же время 32 другие компании контролируют оставшиеся 203 000 BTC. Холдинги резко выросли после президентских выборов в США в ноябре 2024 года: Strategy более чем удвоила свою позицию с 279 000 до 637 000 BTC, а другие компании увеличили свои холдинги в 13 раз с 15 000 до 203 000 BTC. Снижение объемов покупок Strategy приобрела 3 700 BTC в августе, что значительно ниже 134 000 BTC, купленных в ноябре 2024 года. Другие казначейские компании приобрели 14 800 BTC, что ниже среднего показателя 2025 года в 24 000 BTC и значительно ниже их июньского пика в 66 000 BTC. Средний объем Биткоина на транзакцию упал до 1 200 для Strategy и 343 для других компаний, что на 86% ниже максимумов начала 2025 года. В отчете меньшие размеры транзакций объясняются ограничениями ликвидности или потенциальными колебаниями рынка среди институциональных покупателей. Ежемесячный рост холдингов Strategy резко замедлился, упав с 44% в декабре 2024 года до всего 5% в августе. Другие казначейские компании испытали аналогичные тенденции: ежемесячный рост снизился со 163% в марте до 8% в августе. Несмотря на регистрацию 53 транзакций покупки в июне и поддержание повышенной активности в августе с 46 транзакциями, частота маскирует снижение институционального аппетита. Казначейские компании завершили только 14 транзакций в ноябре 2024 года, что делает текущие уровни высокими по сравнению с ними. План для криптоинвесторов: 5-дневный курс по Bagholding, инсайдерским опережениям и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Отчет сосредоточен на чистых, публично торгуемых казначейских компаниях Биткоина, владеющих 1 000 BTC или более, исключая майнинговые компании и фирмы со значительными...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:59
Кантри-дуэт BoomTown Saints выпускает новый сингл 'A Good Woman'

Кантри-дуэт BoomTown Saints выпускает новый сингл 'A Good Woman'

Пост Country Duo BoomTown Saints выпускает новый сингл 'A Good Woman' появился на BitcoinEthereumNews.com. Крис Рамос и Бен Чизм из BoomTown Saints Предоставлено BoomTown Saints Это было отличное лето для Криса Рамоса и Бена Чизма, двух мужчин, составляющих BoomTown Saints. После многих лет упорной работы их музыка начала находить отклик у поклонников кантри-музыки благодаря таким песням, как "Heart Breaks You", "Blacktop Don't" и их последнему хиту №1 "This Side of the Dirt". "Этот год был для нас хорошим. Мы как бы достигли точки, когда публика наконец знает, кто мы такие", - говорит Рамос со смехом. Он продолжает объяснять: "Мы были в Южной Дакоте несколько недель назад, там было 8000 человек, и половина аудитории пела нашу песню вместе с нами". С глубоким уважением к кантри 90-х и умением писать песни, которые находят отклик, дуэт нашел работающую комбинацию. "Когда мы пишем песню, мы стараемся писать тексты, которые заставляют нас что-то чувствовать", - говорит Чизм, "потому что если она заставляет вас что-то чувствовать, то, надеемся, она заставит и всех остальных что-то почувствовать". "Кроме того", - добавляет Рамос, "голос Бена почти в любой песне, особенно с его акцентом и протяжным произношением, придает ей домашнее, теплое ощущение. Так что это в нашу пользу". Их песни часто основаны на их личном опыте, и хотя некоторые жизненные уроки, которыми они делятся, могли быть болезненными в свое время, оба ищут в этом положительные стороны. "В мире достаточно плохого и негатива, поэтому наша цель - придать всему позитивный оборот - даже песням о разбитом сердце", - говорит Рамос. "Обе наши песни о разбитом сердце несут позитивные послания. Концепция нашей песни "How to Lose a Lady" такова: я потерял кого-то, позвольте мне рассказать вам, чего не следует делать, потому что...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:51
Ажиотаж покупок Биткоина впереди, поскольку Эрик Трамп предсказывает, что "шлюзы открываются"

Ажиотаж покупок Биткоина впереди, поскольку Эрик Трамп предсказывает, что "шлюзы открываются"

Пост «Ажиотаж покупок Биткоина впереди, поскольку Эрик Трамп предсказывает 'Открытие шлюзов'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ажиотаж покупок Биткоина впереди, поскольку Эрик Трамп предсказывает 'Открытие шлюзов' Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими ролями в филиппинских и канадских СМИ, движим своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-buying-frenzy-ahead-as-eric-trump-predicts-floodgates-are-opening/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:49
Сбербанк России запускает цифровой актив на основе Биткоин и блокчейн Ethereum

Сбербанк России запускает цифровой актив на основе Биткоин и блокчейн Ethereum

Пост «Сбербанк России запускает цифровой актив на основе Биктоин и блокчейн Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сбербанк предложил еще один инвестиционный вариант для россиян, которые хотят вложить свои деньги в основные криптовалюты, такие как Биктоин и Ethereum, не владея ими фактически. Банковский гигант представит свой новый продукт на молодом российском рынке цифровых активов и деривативов, который растет с одобрения в целом скептически настроенного к криптовалютам центрального банка страны. Сбербанк выпустит бессрочный ЦФА на BTC и ETH Крупнейший банк России запускает бессрочный цифровой финансовый актив (ЦФА) на основе корзины ведущих криптовалют по рыночной капитализации, Биктоин (BTC) и Ethereum (ETH). Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сделал это объявление на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщило в пятницу информационное агентство ТАСС. Инструмент, представляющий две монеты, предназначен для квалифицированных инвесторов, рассказал он журналистам на полях мероприятия, проходившего на этой неделе в дальневосточном российском городе. Также цитируемый деловым новостным изданием РБК, банкир заявил: «Сбер запускает первый на рынке бессрочный ЦФА на основе корзины двух ведущих криптовалют – Биктоин и Ethereum – с равными весами по 50% каждая». Попов также отметил, что Сбербанк предлагает инструмент, который позволяет россиянам тратить рубли на эти активы без их покупки. Непрямые инвестиции избавляют их от всех технологических рисков и сложностей проведения операций на криптовалютных биржах, настаивал руководитель. Сбербанк, официально Сбер, с преимущественно государственным участием, является крупнейшим банком по активам в Российской Федерации. Он также был ведущим учреждением в Центральной и Восточной Европе, пока последствия войны в Украине не вынудили его уйти с большинства рынков региона. С момента ребрендинга в 2020 году, базирующаяся в Москве банковская и финансовая компания разрабатывает ряд цифровых услуг и находится на переднем крае...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:36
Вывод войск США из Ирака — «затишье перед бурей», предупреждают аналитики

Вывод войск США из Ирака — «затишье перед бурей», предупреждают аналитики

Пост «Вывод войск США из Ирака — «Затишье перед бурей», предупреждают аналитики» появился на BitcoinEthereumNews.com. Американские солдаты стоят в очереди на посадку в самолет, чтобы начать свой путь домой из Ирака с авиабазы аль-Асад к западу от столицы Багдада, 1 ноября 2011 года. (Фото ALI AL-SAADI/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Вывод войск США с авиабазы Айн аль-Асад в Анбаре и базы Виктория в Багдаде до крайнего срока в сентябре 2025 года означает завершение первой фазы ранее согласованного двухэтапного перехода, предусматривающего вывод из федеральных провинций. Однако это не обязательно означает, что все американские войска покинут страну к предстоящему завершению второй фазы перехода, предусматривающей вывод из автономного иракского Курдистана, предварительно запланированного на сентябрь 2026 года. Недавний вывод войск США проходил «значительно раньше графика» настолько, что, как сообщается, это удивило иракских военных. В сентябре 2024 года Министерство обороны США объявило, что завершит миссию коалиции против Исламского государства в Ираке к сентябрю 2025 года в рамках «двухфазного плана перехода». Вторая фаза предусматривает сохранение США остаточного присутствия в автономном регионе Курдистан на севере для поддержки продолжающихся операций против ИГ в Сирии, где группировка по-прежнему представляет значительную угрозу. Эта фаза будет продолжаться «по крайней мере до сентября 2026 года, в зависимости от условий на местах и, очевидно, консультаций между будущими политическими лидерами Ирака и Соединенных Штатов», — заявил тогда официальный представитель. Следовательно, неясно, покинут ли все оставшиеся американские войска аналогичным образом свою базу в международном аэропорту Эрбиля в иракском Курдистане к сентябрю 2026 года. «Вероятно, это останется сокращением, а не полным выводом даже после крайнего срока 2026 года, который публично представляется как «полный вывод» войск США со всей территории Ирака», — Мохаммед А. Салих, нерезидентный старший научный сотрудник...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:30
Сейлор из Strategy превзошел самого себя в продвижении Биткоина: Подробности

Сейлор из Strategy превзошел самого себя в продвижении Биткоина: Подробности

Пост «Сейлор из Strategy превзошел самого себя в продвижении Биткоина: Подробности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акцент на «оранжевом» снова, вот нюанс Макс Кайзер сравнивает Сейлора и MSTR с Tesla и Илоном Маском Соучредитель и исполнительный председатель Strategy, Майкл Сейлор, опубликовал в своем официальном аккаунте в социальной сети X (ранее известной как Twitter) твит, в котором сделал загадочную отсылку к флагманской криптовалюте мира, Биткоину. Сообщество, как обычно, похвалило его. Однако похвала, вероятно, пришла не за сам твит, а за неустанную пропаганду BTC. Также на этот раз Сейлор превзошел даже самого себя в рекламе Биткоина сообществу. Акцент на «оранжевом» снова, вот нюанс В сегодняшнем твите Сейлор поделился изображением, сгенерированным ИИ-агентом, на котором он носит оранжевые солнцезащитные очки и видит мир в оранжевом цвете, обычно ассоциирующемся с Биткоином. Одна из вещей, которую он видит — это огонь от атомного взрыва, происходящего прямо перед ним. «Только оранжевый», — гласит твит, с Сейлором на изображении, наблюдающим за огнем, и с очками, очевидно защищающими его глаза. Этот твит совпал с тем, что ведущая криптовалюта, BTC, поднялась выше уровня цены 113 000 $ ранее сегодня; рост составил 2,51%. К настоящему времени Биктоин откатился назад и торгуется по цене 113 000 $. Вам также может понравиться Макс Кайзер сравнивает Сейлора и MSTR с Tesla и Илоном Маском В недавнем твите, сторонник Биткоина и советник по BTC президента Сальвадора Найиба Букеле, Макс Кайзер, сравнил Strategy и Майкла Сейлора с Tesla и Илоном Маском. Он назвал их обоих гениями — один финансовый инженер, другой гений в инженерии — говоря, что инвесторы покупают акции их компаний не только из-за того, что делают Strategy и Tesla, но в основном потому, что они доверяют Сейлору и Маску в выполнении их обещаний и целей. Источник: https://u.today/strategys-saylor-outdoes-himself-in-promoting-bitcoin-details
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:28
Обзор Covalent за август 2025: Обратный выкуп, листинг на Revolut и скорость GoldRush

Обзор Covalent за август 2025: Обратный выкуп, листинг на Revolut и скорость GoldRush

Пост Covalent: итоги августа 2025 года: выкуп, листинг на Revolut и скорость GoldRush появился на BitcoinEthereumNews.com. Август был динамичным месяцем для Covalent (CXT). Каждый шаг продвигал один и тот же механизм — скорость, масштаб и маховик $CXT на блокчейне. От новых выкупов до обновлений GoldRush, протокол усилил свою дефляционную модель, ориентированную на полезность. Выкуп $CXT и движение токенов Только в августе было выкуплено почти 900 000 $CXT. За прошедший год Covalent изъял из обращения 7,7 млн $CXT, что равно 0,77% предложения. Токены удалены навсегда. Без дальнейших разблокировок и с предстоящими сжиганиями, дефляционный механизм уже запущен. Выкупы больше не теория — это повторяющееся событие, подпитываемое доходами протокола. Обзор Covalent за август 2025 года gSpeed fam, август был динамичным для @Covalent_HQ, и всё, что они выпустили, продвигало один и тот же механизм: скорость, масштаб и маховик $CXT на блокчейне. ▫ Выкуп и движение токенов Только в августе было выкуплено почти 900 000 $CXT. В общей сложности это... pic.twitter.com/YnO7ivFghF — Jeffreybj 💎 (@Jeffreybj22) 4 сентября 2025 г. Доступ на биржах Август также ознаменовался важной вехой на бирже: $CXT был размещен на Revolut. Приложение охватывает более 60 млн пользователей по всему миру и полностью соответствует требованиям MiCA, помещая $CXT в одну из наиболее регулируемых потребительских криптосред. Для видимости это шаг в мейнстрим. Для внедрения это открывает двери к пользовательской базе, охватывающей розничных инвесторов по всей Европе и за её пределами. Обновления продукта: GoldRush становится быстрее Потоковый API GoldRush был улучшен в августе. Сверхбыстрые обновления пар (цена, объем, ликвидность) в сетях Ethereum, Base и BNB Chain. Потоки данных с задержкой менее секунды для ИИ-агентов, HFT-ботов и панелей соответствия. Живые мастер-классы с Eco Foundation, показывающие разработчикам, как подключаться к данным в реальном времени прямо из коробки. Ключевой вывод: задержка важнее пропускной способности. На рынке, где ИИ-боты и трейдеры борются за миллисекунды, GoldRush дает пользователям Covalent преимущество. Рост экосистемы Охват Covalent расширился еще больше: поддержка более 150 цепочек, что делает его крупнейшей сетью данных на блокчейне...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:57
