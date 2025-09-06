2025-10-11 суббота

Аналитик говорит "Я ожидаю краткосрочного падения Bitcoin!" Объявляет два уровня, которые он подготовил для Ордеров на покупку!

Пост аналитика "Я ожидаю краткосрочного падения Биткоина!" Объявляет о двух уровнях, на которых он подготовил ордера на покупку! появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Биктоин (BTC) испытывает резкие коррекции на фоне растущего давления продаж, некоторые аналитики утверждают, что Биктоин может столкнуться с дальнейшим снижением. На данный момент президент Spectra Markets Брент Доннелли заявил, что Биктоин может снизиться в краткосрочной перспективе. Ордера на покупку готовы на уровнях 94 000 $ и 82 000 $! В разговоре с Coindesk Брент Доннелли сказал, что разместил ордера на покупку на уровнях 94 000 $ и 82 000 $ в ожидании возможного падения. "Если рынок запаникует еще больше, я размещу ордер на покупку между 94 000 $ и 82 000 $. "Поскольку Биктоин в краткосрочной перспективе торгуется больше как рисковый актив, чем как актив-убежище, в данный момент не наблюдается значительного восходящего импульса." Доннелли заявил, что сезонные факторы, такие как снижение интереса к цифровым активам в качестве казначейских активов компаний и снижение цикла халвинга Биткоина, эффективны в прогнозировании снижения, и утверждал, что эти факторы могут даже затянуть Биктоин в продолжительный медвежий рынок. Исторически, бычий рынок Биткоина достигал пика примерно через 16-18 месяцев после халвинга, за которым следовал медвежий рынок продолжительностью около одного года. На данный момент некоторые аналитики предполагают, что этот цикл может теперь стать медвежьим, поскольку последний халвинг произошел в апреле 2024 года. Однако некоторые аналитики утверждают, что циклы халвинга больше не действительны из-за спотовых ETF. Технический анализ Биткоина указывает на снижение! Говоря о техническом прогнозе, Доннелли указал на формирование двойной вершины на графике Биткоина, что означает медвежий разворотный паттерн. "Я думаю, что снижение Биткоина в выходные после мягкой речи Пауэлла в Джексон-Хоуле было красным флагом. Сейчас мы видим двойную вершину в BTC, первая во время Крипто-недели в Белом доме, а вторая на вечеринке ETH, организованной Bitmine. Технически, Биктоин недавно пробил уровень поддержки 111 982 $, сигнализируя о медвежьем развороте и был...
Публичные ключи: Крупные ставки ETH, ИИ-ускорение для Биткоин-майнеров и круглосуточная торговля

Пост Public Keys: Крупные стейки ETH, ИИ-буст для майнеров Bitcoin и круглосуточная торговля появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце SharpLink Gaming планирует стейкать часть своих ETH на сумму 3,6 миллиарда долларов в сети Linea для получения более высокой доходности, выходя за рамки традиционных кастодианов Anchorage и Coinbase. Руководители Комиссии по ценным бумагам и биржам США и CFTC объявили, что рассматривают возможность создания круглосуточных торговых рынков, чтобы соответствовать постоянно работающей природе криптовалют, что является еще одним потенциальным изменением финансовых рынков администрацией Трампа. Майнеры Bitcoin достигли рекордной совокупной рыночной капитализации в 39 миллиардов долларов, переориентировавшись на вычислительные услуги с использованием ИИ, при этом такие компании, как TeraWulf, наблюдают огромный рост акций благодаря сделкам по хостингу GPU. Public Keys — еженедельный обзор от Decrypt, который отслеживает ключевые публично торгуемые криптокомпании. Усиление стейкинга Компания SharpLink Gaming, управляющая казначейством Ethereum, планирует стейкать часть своих ETH на сумму 3,6 миллиарда долларов в сети Linea, как только она выйдет в основную сеть. Компания стейкала почти все свои активы через своих кастодианов, Anchorage и Coinbase. Но теперь она рассматривает возможности с более высокой доходностью. "Когда у вас есть ETH на миллиарды долларов и вы рассматриваете портфель стейкинга, появляется возможность использовать его через возможности стейкинга на Linea", — сказал Джозеф Чалом, со-генеральный директор SharpLink, в интервью Decrypt. "И это действительно, действительно важно не только для Consensys, но и для консорциума Linea. И если у SharpLink появятся возможности получить лучшую доходность, более высокую доходность с учетом риска через сеть Linea, мы это сделаем". Наблюдается огромный интерес к стейкингу и становлению валидаторами Ethereum. Очередь на то, чтобы стать валидатором, имеет время ожидания более 16 дней, согласно Validator Queue. Недавно пробудился кит ICO Ethereum и перевел ETH стоимостью 645 миллионов долларов в кошелек для стейкинга сегодня утром — хотя у него все еще остаются средства на сумму 1,1 миллиарда долларов. Новости о стейкинге ETH не были особенно хорошими для цены акций SharpLink. SBET потерял...
Robinhood добавлен в S&P 500 вместе с AppLovin, акции выросли на 7%

Пост Robinhood добавлен в S&P 500 вместе с AppLovin, акции выросли на 7% появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции Robinhood и AppLovin подскочили почти на 7% в пятницу вечером после того, как S&P Global подтвердил, что обе компании официально войдут в индекс S&P 500 до открытия рынка в понедельник, 22 сентября. Эта информация поступила непосредственно от индексного комитета S&P Global, который объявил об изменении в публичном заявлении, выпущенном после торговых часов. Robinhood заменит Caesars Entertainment, в то время как AppLovin займет слот, который в настоящее время принадлежит MarketAxess Holdings. Эта перестановка является частью регулярного цикла обновления индекса. Когда компании выбывают, управляющие фондами, отслеживающие S&P 500, вынуждены покупать замены. Вот почему обе акции выросли в послеторговое время. Покупки, управляемые фондами, происходят автоматически, без эмоций. Объявление закрыло разочаровывающую главу для обеих фирм. Robinhood, который был исключен из июньской квартальной ребалансировки, увидел падение своих акций на 2% в то время. AppLovin, тем временем, был очернен Fuzzy Panda Research, шорт-селлером, который в марте попросил комитет S&P заблокировать вход компании в индекс. Когда AppLovin был обойден в декабре в пользу Workday, его акции упали на 15%. Но обе компании продержались достаточно долго, чтобы быть выбранными на этот раз. AppLovin заменяет MarketAxess, в то время как Robinhood занимает место Caesars Robinhood, платформа для торговли без комиссий, запущенная на Nasdaq в 2021 году. Она быстро завоевала лояльную базу розничных трейдеров, которые вывели мем-коины, такие как AMC Entertainment и GameStop, в заголовки новостей. На ежегодном общем собрании в июне акционер спросил Влада Тенева, соучредителя и генерального директора Robinhood, было ли включение в S&P 500 частью плана. "Это трудно планировать", - ответил Влад. "Я думаю, это одна из тех вещей, которые, надеюсь, произойдут". Он добавил, что верил в то, что компания имеет право на включение. Это произошло. И быстро. AppLovin, который также...
Да, бой Майка Тайсона против Флойда Мейвезера-младшего действительно состоится

Пост "Да, Майк Тайсон против Флойда Мейвезера-младшего - это реально" появился на BitcoinEthereumNews.com. Майк Тайсон вернется на ринг, чтобы сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим. (AP Photo/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press Все права защищены Серьезно, это происходит: Майк Тайсон против Флойда Мейвезера-младшего. Два члена Зала славы бокса должны встретиться в начале 2026 года. Ни дата, ни место не были указаны в пресс-релизе CSI Sports, компании по производству прямых трансляций бокса, которая готовится запустить партнерство по медиа-стримингу и трансляции с мероприятием Тайсон-Мейвезер. "Когда CSI обратились ко мне по поводу выхода на ринг с Флойдом Мейвезером, я подумал: 'Нет, это невозможно'", - сказал Тайсон в релизе, анонсирующем бой. "Но Флойд сказал 'да'." Тайсон, которому в следующем году исполнится 60 лет, вернется на ринг после поражения от Джейка Пола в прошлом году в восьмираундовом матче, который собрал 65 миллионов одновременных зрителей на Netflix, став самым просматриваемым спортивным событием в истории. Вот взгляд на заключительные моменты боя, который подвергся критике за скучность: Мейвезер, 48 лет, ушел на пенсию после нокаута звезды UFC Конора Макгрегора в 2017 году. С тех пор он провел восемь выставочных боев; самый недавний против Джона Готти III в августе 2024 года. Разница в весе между двумя бойцами будет огромной. Тайсон весил 228,4 фунта в своем бою против Пола; Мейвезер показал на весах 160,8 фунта против Готти. Мейвезер ушел на пенсию в 2017 году с идеальным рекордом 50-0, выиграв титулы в пяти разных весовых категориях. "Я занимаюсь этим 30 лет, и не было ни одного бойца, который мог бы запятнать мое наследие", - сказал Мейвезер. "Вы уже знаете, что если я собираюсь что-то сделать, это будет грандиозно и легендарно. Я лучший в боксе. Эта выставка даст фанатам то, что...
Самые известные знаменитости, посещающие U.S. Open 2025 дни 9-12

Пост Наибольшие знаменитости, посещающие U.S. Open 2025 дни 9-12 появился на BitcoinEthereumNews.com. Эмма Робертс присутствует на US Open 2025, четверг, 4 сентября 2025 г. в Флашинге, Нью-Йорк. (Шеа Кастринер/USTA) Шеа Кастринер/USTA U.S. Open 2025 привлек еще больше знаменитостей во вторую неделю игр в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг во Флашинг-Медоуз, Нью-Йорк. Во время U.S. Open дни 6-8, Линдси Лохан, Тина Фей, Стив Карелл, Квинта Брансон, Стивен Колбер, LL Cool J и Джастин Теру были среди больших звезд на трибунах. ForbesХит фильм ужасов 'Weapons' получает дату стримингаАвтор: Тим Ламмерс Во время недели фанатов и первого раунда в прошлые выходные, еще несколько знаменитостей посетили матчи, включая Джеффа Голдблюма, Джона Муланея, Оливию Манн, Майкла Че, Марию Шарапову, Лин-Мануэля Миранду и Джой Сандей. Ниже представлены еще фотографии с U.S. Open с дней 9-12. U.S. Open – четвертое и финальное событие в Большом шлеме тенниса 2025 – завершается 8 сентября. Эбон Мосс-Бакрак и Джереми Аллен Уайт присутствуют на US Open 2025, четверг, 4 сентября 2025 г. во Флашинге, Нью-Йорк. (Шеа Кастринер/USTA) Шеа Кастринер/USTA Звезды сериала "Медведь" Джереми Аллен Уайт и Эбон Мосс-Бакрак посетили матчи ранее на неделе, а также в день 12 в четверг. Лудакрис присутствует на US Open 2025, четверг, 4 сентября 2025 г. во Флашинге, Нью-Йорк. (Шеа Кастринер/USTA) Шеа Кастринер/USTA Рэп-звезда и актер Крис "Лудакрис" Бриджес посещает день 12 U.S. Open 2025. Александра Даддарио и ее гость на US Open 2025, четверг, 4 сентября 2025 г. во Флашинге, Нью-Йорк. (Шеа Кастринер/USTA) Шеа Кастринер/USTA Звезда "Настоящего детектива" и "Белого лотоса" Александра Даддарио посетила день 12 на U.S. Open с гостем. Эмма Робертс и ее гость присутствуют на US Open 2025, четверг, 4 сентября 2025 г. во Флашинге, Нью-Йорк. (Шеа Кастринер/USTA) Шеа Кастринер/USTA Звезда "Королев крика" и "Американской истории ужасов"...
Готовы ли токены ИИ-агентов к возвращению?

Пост «Готовы ли токены ИИ-агентов к возвращению?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Токены ИИ-агентов стремительно вышли на первый план в последнем квартале прошлого года, при этом Virtuals, одна из ведущих платформ в этом секторе, показала большие перспективы. К концу года рыночная капитализация выросла с всего 50,9 миллионов $ в октябре до 4,6 миллиардов $. Торговые комиссии достигали 1,5 миллионов $ в день, в то время как ведущий токен агента, AIXBT, вырос со 162 000 $ на момент запуска в ноябре до почти 1 миллиарда $ всего через два месяца. С тех пор рыночная капитализация Virtuals упала до менее чем 704 миллионов $, что на 84% ниже пикового значения. Токены ИИ-агентов показывают признаки расхождения Несмотря на мрачную ситуацию, постигшую пространство токенов ИИ-агентов, впервые фундаментальные показатели начинают отделяться от слабых цен на токены. В августе ежедневные комиссии в экосистеме Virtuals выросли с 33 000 $ до 230 000 $, даже несмотря на то, что рыночная капитализация упала на 10%, согласно данным, опубликованным на X Крисом Дэвисом, исследователем из Messari, платформы криптовалютной рыночной аналитики. Генерация комиссий Virtuals и рыночная капитализация в августе. Источник: Messari Сам рынок переживает смену лидерства. В начале августа Ribbita свергла AIXBT с позиции ведущего токена, в то время как другой проект, запущенный в июле бывшим инженером Coinbase Люком Янгбладом, также превзошел AIXBT. Некоторые считают, что агенты нового поколения с лучшими вариантами использования привлекают внимание участников рынка по сравнению с агентами первого поколения. Проекты, такие как Mamo, автоматизированный агент для Yield Farming, интегрированный в приложение Base от Coinbase, привлекли около 138 миллионов $ в депозитах, что является сигналом растущего институционального спроса. Качество важнее количества Производительность выдающихся агентов вернула экосистему в центр внимания. ArAIstotle, многоязычный агент для проверки фактов, разработанный командой facticity.ai и включенный TIME в список лучших изобретений 2024 года, обрисовал стратегию монетизации, ориентированную на предприятия. С августа...
Anthropic урегулирует судебный иск о нарушении авторских прав на книги за 1,5 миллиарда $

Пост Anthropic урегулирует иск о нарушении авторских прав на книги за 1,5 миллиарда долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Компания искусственного интеллекта Anthropic выплатит 1,5 миллиарда долларов для урегулирования иска от группы авторов книг и издателей, согласно поданному документу, что является крупнейшим урегулированием по авторским правам в истории США. Claude - это языковая модель, разработанная Anthropic (Фото-иллюстрация Павло Гончара/SOPA Images/LightRocket через Getty Images) SOPA Images/LightRocket через Getty Images Ключевые факты Anthropic, не признавшая правонарушений в этом деле, выплатит около 3 000 долларов за каждую из примерно 500 000 книг, охваченных соглашением. Урегулирование последовало после того, как несколько авторов книг и издателей обвинили Anthropic в нарушении авторских прав, утверждая, что компания незаконно использовала литературные произведения для обучения своего ИИ-агента Claude. Урегулирование защищает Anthropic от судебных разбирательств относительно предполагаемого пиратства и нарушений авторских прав. Если бы Anthropic боролась по делу и проиграла, это могло бы стоить компании несколько миллиардов долларов, сообщил юридический аналитик Wolters Kluwer информационному агентству Associated Press. Получайте текстовые оповещения Forbes о срочных новостях: Мы запускаем оповещения по SMS, чтобы вы всегда знали о самых важных новостях, формирующих заголовки дня. Отправьте "Alerts" на номер (201) 335-0739 или зарегистрируйтесь здесь. Важная цитата "В июне окружной суд вынес знаковое решение по развитию ИИ и законодательству об авторском праве, установив, что подход Anthropic к обучению моделей ИИ является добросовестным использованием", - заявила Апарна Шридхар, заместитель главного юрисконсульта Anthropic. "Сегодняшнее урегулирование, если оно будет одобрено, разрешит оставшиеся претензии истцов." На что обратить внимание Окружной судья рассмотрит условия урегулирования на слушании, запланированном на понедельник. Большая цифра 183 миллиарда долларов. Это последняя оценка стоимости Anthropic после раунда финансирования серии F в размере 13 миллиардов долларов во вторник. Ключевая предыстория В прошлом году на Anthropic подали в суд авторы книг Андреа Бартц, Чарльз Гребер и Кирк Уоллес Джонсон в том, что стало знаковым делом об авторских правах в отношении обучения ИИ-чатботов. Этим летом судья постановил, что использование Anthropic...
Indomobil запускает блокчейн-образование для 50 000 студентов по всей Индонезии

Пост Indomobil запускает блокчейн-образование для 50 000 студентов по всей Индонезии появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Индонезийские студенты теперь будут получать ончейн учетные данные через децентрализованную сеть Space and Time. Инициатива заменяет наличные платежи и банковских посредников прямыми транзакциями с токенами SXT. Студенты и школы получают выгоду от проверяемых данных как для курсовых работ, так и для переводов платы за обучение. Блокчейн-подход к доступу к образованию в Индонезии Группа Indomobil запускает новую инициативу на основе блокчейна, направленную на то, чтобы сделать образование более доступным и проверяемым для десятков тысяч студентов по всей Индонезии. В партнерстве с Фондом Space and Time индонезийский конгломерат планирует подключить более 50 000 студентов к платформе, где учебные данные и платежи за обучение записываются непосредственно в блокчейн. В основе инициативы лежит SXT Chain, децентрализованная платформа данных, которая будет хранить доказательства завершения курса, позволяя студентам безопасно представлять свои академические данные будущим работодателям или высшим учебным заведениям. Ожидается, что использование технологии блокчейн создаст новый стандарт прозрачности для достижений студентов. Плата за обучение, которая исторически требовала личных наличных транзакций или сторонних банковских посредников, теперь будет обрабатываться с помощью нативного токена SXT от Space and Time. Эти токены позволяют родителям и студентам платить школам напрямую, упрощая процесс и устраняя зависимость от традиционной финансовой инфраструктуры — важный сдвиг в стране, где многие остаются без банковских услуг. Устранение посредников в финансировании образования Внедрение этой новой системы трансформирует устаревшую модель оплаты, которая когда-то возлагала бремя координации на школы и семьи. С SXT в качестве основного метода оплаты, плата за обучение может быть отправлена одноранговым способом и мгновенно проверена. Каждая транзакция, от зачисления до завершения курса, регистрируется в блокчейне через бэкенд Space and Time, делая ее полностью проверяемой. "Indomobil всегда верил в создание долгосрочной инфраструктуры, поддерживающей национальное развитие. Образование является критически важной частью этого. Наше партнерство с Space and Time и MakeInfinite Labs позволяет...
Sora Ventures планирует купить Биткоин на 1B $ с помощью нового казначейского фонда

Пост Sora Ventures покупает Биктоин на 1 миллиард долларов США с помощью нового казначейского фонда появился на BitcoinEthereumNews.com. Инвестиционная фирма Sora Ventures объявила о создании, по её словам, первого в Азии специализированного казначейского фонда биткоина BTC$110 795,88, планируя приобрести криптовалюту на сумму 1 миллиард долларов США в течение следующих шести месяцев. Объявление было сделано во время Недели Блокчейна в Тайбэе, где фирма раскрыла первоначальные обязательства в размере 200 миллионов долларов США от инвесторов со всего региона. Фонд будет служить центральным пулом капитала для укрепления азиатской сети биткоин-казначейских фирм, заявила компания. Ряд компаний в регионе уже управляют собственными биткоин-казначействами, крупнейшее из которых принадлежит базирующейся в Токио компании Metaplanet (3350) с 20 000 BTC. "Это первый раз, когда Азия увидела обязательство такого масштаба по созданию сети биткоин-казначейских фирм", - сказал Люк Лю, партнер Sora Ventures. Основатель Джейсон Фанг добавил, что институциональный интерес долгое время был сосредоточен в США и Европе, и что новый фонд сигнализирует о появлении Азии как серьезного игрока на рынке. Базирующаяся в Тайбэе Sora уже инвестировала в несколько региональных пионеров. В 2024 году она поддержала распределение биткоинов Metaplanet на сумму 1 миллиард иен (6,7 миллиона долларов США), а в 2025 году приобрела гонконгскую Moon Inc., таиландскую DV8 и стала партнером южнокорейской BitPlanet, сообщила фирма. Накопление биткоин-казначейскими фирмами является одной из основных тенденций текущего цикла. В общей сложности публично торгуемые компании контролируют более 1 миллиона BTC, согласно данным BitcoinTreasuries. Львиная доля этих монет принадлежит базирующейся в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния, компании Strategy (MSTR), которая владеет 636 505 BTC. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/05/sora-ventures-to-buy-usd1b-in-bitcoin-with-new-treasury-fund
Сообщается, что РФК-младший свяжет аутизм с использованием Тайленола во время беременности

Пост «РФК-младший предположительно свяжет аутизм с использованием Тайленола во время беременности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Согласно сообщению The Wall Street Journal, обещанный отчет министра здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего будет утверждать, что использование распространенного обезболивающего Тайленол во время беременности является потенциальной причиной аутизма, в то время как производитель препарата настаивает на его безопасности. Отчет планируется опубликовать в этом месяце. (Фото: Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Kenvue, владеющая McNeil Consumer Healthcare, производителем Тайленола, сообщила The Journal: «Мы постоянно оцениваем научные данные и продолжаем считать, что нет причинно-следственной связи между использованием ацетаминофена во время беременности и аутизмом». Ацетаминофен, основной компонент Тайленола, доступен в различных других обезболивающих препаратах, отпускаемых без рецепта. Согласно Journal, отчет HHS будет включать выводы, связывающие использование обезболивающего беременными женщинами с аутизмом, а также предложит фолиновую кислоту как средство уменьшения симптомов аутизма. Forbes обратился в HHS и Kenvue за комментариями. Это развивающаяся история. Следите за обновлениями. Источник: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/05/rfk-jr-report-will-link-autism-to-tylenol-use-during-pregnancy-report-says/
