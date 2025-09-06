Да, бой Майка Тайсона против Флойда Мейвезера-младшего действительно состоится

Пост "Да, Майк Тайсон против Флойда Мейвезера-младшего - это реально" появился на BitcoinEthereumNews.com. Майк Тайсон вернется на ринг, чтобы сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим. (AP Photo/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press Все права защищены Серьезно, это происходит: Майк Тайсон против Флойда Мейвезера-младшего. Два члена Зала славы бокса должны встретиться в начале 2026 года. Ни дата, ни место не были указаны в пресс-релизе CSI Sports, компании по производству прямых трансляций бокса, которая готовится запустить партнерство по медиа-стримингу и трансляции с мероприятием Тайсон-Мейвезер. "Когда CSI обратились ко мне по поводу выхода на ринг с Флойдом Мейвезером, я подумал: 'Нет, это невозможно'", - сказал Тайсон в релизе, анонсирующем бой. "Но Флойд сказал 'да'." Тайсон, которому в следующем году исполнится 60 лет, вернется на ринг после поражения от Джейка Пола в прошлом году в восьмираундовом матче, который собрал 65 миллионов одновременных зрителей на Netflix, став самым просматриваемым спортивным событием в истории. Вот взгляд на заключительные моменты боя, который подвергся критике за скучность: Мейвезер, 48 лет, ушел на пенсию после нокаута звезды UFC Конора Макгрегора в 2017 году. С тех пор он провел восемь выставочных боев; самый недавний против Джона Готти III в августе 2024 года. Разница в весе между двумя бойцами будет огромной. Тайсон весил 228,4 фунта в своем бою против Пола; Мейвезер показал на весах 160,8 фунта против Готти. Мейвезер ушел на пенсию в 2017 году с идеальным рекордом 50-0, выиграв титулы в пяти разных весовых категориях. "Я занимаюсь этим 30 лет, и не было ни одного бойца, который мог бы запятнать мое наследие", - сказал Мейвезер. "Вы уже знаете, что если я собираюсь что-то сделать, это будет грандиозно и легендарно. Я лучший в боксе. Эта выставка даст фанатам то, что...