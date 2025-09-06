Robinhood добавлен в S&P 500 вместе с AppLovin, акции выросли на 7%
Акции Robinhood и AppLovin подскочили почти на 7% в пятницу вечером после того, как S&P Global подтвердил, что обе компании официально войдут в индекс S&P 500 до открытия рынка в понедельник, 22 сентября. Эта информация поступила непосредственно от индексного комитета S&P Global, который объявил об изменении в публичном заявлении, выпущенном после торговых часов. Robinhood заменит Caesars Entertainment, в то время как AppLovin займет слот, который в настоящее время принадлежит MarketAxess Holdings. Эта перестановка является частью регулярного цикла обновления индекса. Когда компании выбывают, управляющие фондами, отслеживающие S&P 500, вынуждены покупать замены. Вот почему обе акции выросли в послеторговое время. Покупки, управляемые фондами, происходят автоматически, без эмоций. Объявление закрыло разочаровывающую главу для обеих фирм. Robinhood, который был исключен из июньской квартальной ребалансировки, увидел падение своих акций на 2% в то время. AppLovin, тем временем, был очернен Fuzzy Panda Research, шорт-селлером, который в марте попросил комитет S&P заблокировать вход компании в индекс. Когда AppLovin был обойден в декабре в пользу Workday, его акции упали на 15%. Но обе компании продержались достаточно долго, чтобы быть выбранными на этот раз. AppLovin заменяет MarketAxess, в то время как Robinhood занимает место Caesars Robinhood, платформа для торговли без комиссий, запущенная на Nasdaq в 2021 году. Она быстро завоевала лояльную базу розничных трейдеров, которые вывели мем-коины, такие как AMC Entertainment и GameStop, в заголовки новостей. На ежегодном общем собрании в июне акционер спросил Влада Тенева, соучредителя и генерального директора Robinhood, было ли включение в S&P 500 частью плана. "Это трудно планировать", - ответил Влад. "Я думаю, это одна из тех вещей, которые, надеюсь, произойдут". Он добавил, что верил в то, что компания имеет право на включение. Это произошло. И быстро. AppLovin, который также...
