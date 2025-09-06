Уровень безработицы в Канаде достиг 9-летнего максимума, поскольку экономика потеряла 66 тыс. рабочих мест в августе
Пост «Уровень безработицы в Канаде достиг 9-летнего максимума, экономика потеряла 66 тысяч рабочих мест в августе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Уровень безработицы в Канаде вырос до 7,1% в августе, что является самым высоким показателем за более чем девять лет за пределами пандемии, усиливая давление на Банк Канады с целью снижения процентной ставки в конце этого месяца. Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что экономика потеряла 66 000 рабочих мест в августе, в основном на позициях с частичной занятостью. Профессиональные и технические услуги лидировали в снижении, в то время как чувствительные к торговле секторы, такие как транспорт, складирование и производство, также показали резкое сокращение рабочих мест. Экономисты повышают вероятность снижения ставки Старший экономист CIBC Эндрю Грантэм заявил, что последние данные показывают, что слабость больше не ограничивается секторами, пострадавшими от американских тарифов. «Более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости привел к тому, что финансовые рынки оценивают более высокую вероятность снижения процентной ставки в сентябре, что привело к снижению доходности облигаций», — сказал он клиентам. Следующее решение по политике Банка Канады назначено на 17 сентября. Центральный банк сохранял свою ключевую ставку на уровне 2,75% в течение последних трех заседаний, ссылаясь на торговую неопределенность и устойчивую инфляцию. Однако отчет о рабочих местах дополняет данные прошлой недели, показывающие, что ВВП сократился на 1,6% в годовом исчислении во втором квартале, с лишь незначительным восстановлением на 0,1%, ожидаемым в июле. Август ознаменовал второй месяц подряд потери рабочих мест после снижения на 41 000 в июле. Число безработных выросло на 34 000, что привело к увеличению коэффициента увольнений до 1% по сравнению с 0,9% годом ранее. Главный экономист BMO Дуглас Портер отметил, что экономика потеряла 38 500 рабочих мест с начала торговой войны в январе, включая 58 100 производственных должностей. Инфляционное давление формирует перспективы политики Инфляция может стать решающим фактором. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,7% в июле, хотя базовые показатели оставались повышенными, с трехмесячным средним значением CPI-trim и CPI-median на уровне 2,4%. Экономист RBC Клэр Фан сказала, что августовский отчет об инфляции, ожидаемый за день до решения по ставке, будет...
