AJ Ли возвращается на WWE SmackDown и набрасывается на Бекки Линч

AJ Ли возвращается на WWE SmackDown и набрасывается на Бекки Линч

Пост AJ Lee возвращается на WWE SmackDown и набрасывается на Бекки Линч появился на BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee вернулась на WWE SmackDown. WWE После более чем недели слухов и дней скандирования, бывшая чемпионка WWE Divas AJ Lee вернулась в WWE на SmackDown в Чикаго, чтобы помочь своему реальному мужу CM Punk. AJ Lee не выступала на ринге 10 лет, и ее последний матч был в марте 2015 года. В то время как Сет Роллинс самоуверенно наблюдал с верхних ярусов, а Allstate Arena скандировала имя AJ Lee, музыка Ли прозвучала под огромный взрыв эмоций. Ли спасла Панка от второго раунда пощечин от ударных рук Бекки Линч. Ли проскочила на ринг и атаковала испуганную Линч, которая была более напугана, чем Тони Хан, когда WWE анонсирует вечернее PLE. CM Punk потерпел неудачу в фатальном четырехстороннем матче за титул чемпиона мира WWE в тяжелом весе на WWE Clash в Париже. Как только Панк приближался ко второму GTS на Роллинсе, жена Роллинса Бекки Линч нанесла удар ниже пояса Панку, позволив Роллинсу сохранить титул. В какой-то момент главного события Роллинс сказал Панку: "Я ненавижу твою глупую семью!" Промо-сегмент следующей ночью на Raw между CM Punk и Бекки Линч был одним из лучших в году. Фанаты во Франции отчаянно скандировали имя AJ Lee, пока Панк и Линч обменивались репликами. "Классика, всегда скандируют имя придурка, который здесь не работает", - съязвила Бекки. Сегмент закончился тем, что Линч — вечный провокатор — отвесила пощечины CM Punk, зная, что он не поднимет руку на женщину. Но цитируя Дуэйна "Скалу" Джонсона на последней WrestleMania, в которой участвовала AJ Lee: "Я бы никогда, никогда не поднял руку на женщину. Но я знаю кое-кого, кто был бы рад это сделать". Скала имел в виду бывшую звезду UFC и WWE Ронду Роузи, но на этот раз AJ Lee будет уравнивать шансы...
Компания, поддерживаемая сыном Дональда Трампа, инвестирует в 6 криптовалют, включая Биктоин! Вот подробности

Компания, поддерживаемая сыном Дональда Трампа, инвестирует в 6 криптовалют, включая Биктоин! Вот подробности

Пост «Компания, поддерживаемая сыном Дональда Трампа, инвестирует в 6 криптовалют, включая Биктоин! Вот подробности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Thumzup Media Corporation, поддерживаемая Дональдом Трампом-младшим, объявила в своем письме инвесторам, что сделала важный шаг в направлении крипто-активов. Поддерживаемая Трампом-младшим Thumzup Media делает крипто-ход: покупка Биктоина на 1 миллион долларов и инвестиции в майнинг DOGE Компания объявила, что приобрела Биктоин на сумму 1 миллион долларов, а также одобрила инвестиции в ведущие криптовалюты, такие как DOGE, LTC, SOL, XRP, ETH и USDC. Thumzup Media также сделала стратегический шаг в криптомайнинг, подписав окончательное соглашение о приобретении 2 500 майнеров Dogecoin (DOGE). Сообщается, что компания также рассматривает возможность добавления дополнительных 1 000 майнеров в свой инвентарь для расширения своих операций. Эти шаги указывают на то, что компания рассматривает цифровые активы не только как финансовые инвестиционные инструменты, но и как часть своей стратегии операционного роста. Считается, что инвестиции в майнинг DOGE позволят Thumzup играть более активную роль в блокчейн-экосистеме. Несмотря на волатильный характер крипторынков, институциональный интерес к Биктоину и другим цифровым активам продолжает расти. Шаг Thumzup Media может как укрепить уверенность традиционных инвесторов в криптовалюте, так и усилить финансовую диверсификацию компании. Руководство компании подчеркнуло, что эти инвестиции являются важной частью их долгосрочной стратегии роста, и заявило, что будет внимательно следить за развитием событий в криптосекторе. *Это не инвестиционный совет. Подпишитесь на наш Telegram и Twitter аккаунт прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/a-company-backed-by-donald-trumps-son-invests-in-6-cryptocurrencies-including-bitcoin-here-are-the-details/
Уровень безработицы в Канаде достиг 9-летнего максимума, поскольку экономика потеряла 66 тыс. рабочих мест в августе

Уровень безработицы в Канаде достиг 9-летнего максимума, поскольку экономика потеряла 66 тыс. рабочих мест в августе

Пост «Уровень безработицы в Канаде достиг 9-летнего максимума, экономика потеряла 66 тысяч рабочих мест в августе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Уровень безработицы в Канаде вырос до 7,1% в августе, что является самым высоким показателем за более чем девять лет за пределами пандемии, усиливая давление на Банк Канады с целью снижения процентной ставки в конце этого месяца. Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что экономика потеряла 66 000 рабочих мест в августе, в основном на позициях с частичной занятостью. Профессиональные и технические услуги лидировали в снижении, в то время как чувствительные к торговле секторы, такие как транспорт, складирование и производство, также показали резкое сокращение рабочих мест. Экономисты повышают вероятность снижения ставки Старший экономист CIBC Эндрю Грантэм заявил, что последние данные показывают, что слабость больше не ограничивается секторами, пострадавшими от американских тарифов. «Более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости привел к тому, что финансовые рынки оценивают более высокую вероятность снижения процентной ставки в сентябре, что привело к снижению доходности облигаций», — сказал он клиентам. Следующее решение по политике Банка Канады назначено на 17 сентября. Центральный банк сохранял свою ключевую ставку на уровне 2,75% в течение последних трех заседаний, ссылаясь на торговую неопределенность и устойчивую инфляцию. Однако отчет о рабочих местах дополняет данные прошлой недели, показывающие, что ВВП сократился на 1,6% в годовом исчислении во втором квартале, с лишь незначительным восстановлением на 0,1%, ожидаемым в июле. Август ознаменовал второй месяц подряд потери рабочих мест после снижения на 41 000 в июле. Число безработных выросло на 34 000, что привело к увеличению коэффициента увольнений до 1% по сравнению с 0,9% годом ранее. Главный экономист BMO Дуглас Портер отметил, что экономика потеряла 38 500 рабочих мест с начала торговой войны в январе, включая 58 100 производственных должностей. Инфляционное давление формирует перспективы политики Инфляция может стать решающим фактором. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,7% в июле, хотя базовые показатели оставались повышенными, с трехмесячным средним значением CPI-trim и CPI-median на уровне 2,4%. Экономист RBC Клэр Фан сказала, что августовский отчет об инфляции, ожидаемый за день до решения по ставке, будет...
Киты вливают 1 миллиард $ в DeFi Solana на фоне роста транзакций на 500%, вот почему

Киты вливают 1 миллиард $ в DeFi Solana на фоне роста транзакций на 500%, вот почему

Пост Киты вливают 1 миллиард $ в DeFi Solana, поскольку транзакции выросли на 500%, вот почему появился на BitcoinEthereumNews.com. Киты вливают 1 миллиард $ в DeFi Solana, поскольку транзакции выросли на 500%, вот почему Отказ от ответственности: Информация, представленная на NewsBTC, предназначена только для образовательных целей. Она не представляет мнение NewsBTC о том, стоит ли покупать, продавать или держать какие-либо инвестиции, и, естественно, инвестирование сопряжено с рисками. Вам рекомендуется провести собственное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. Используйте информацию, предоставленную на этом веб-сайте, полностью на свой страх и риск. Связанные новости © 2025 NewsBTC. Все права защищены. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://www.newsbtc.com/news/solana/whales-inject-1b-into-solana-defi-as-transactions-surge-500-heres-why/
Начался прием бронирований на ночлег в реальном доме Уорренов из «Заклятия»

Начался прием бронирований на ночлег в реальном доме Уорренов из «Заклятия»

Пост "Начало бронирования ночных пребываний в реальном доме Уорренов из 'Заклятия'" появился на BitcoinEthereumNews.com. Американские охотники за привидениями Лоррейн и Эд Уоррен. 30 апреля 1980 года. (Фото Russell McPhedran/Fairfax Media через Getty Images). Fairfax Media через Getty Images Как раз к выходу фильма ужасов "Заклятие: Последний обряд" начался прием бронирований на ночные пребывания в "Доме Заклятия" покойных Эда и Лоррейн Уоррен в Коннектикуте. В фильме "Заклятие: Последний обряд" — который рекламируется как последний из четырех фильмов "Заклятие" в Кинематографической вселенной Заклятия — история начинается с первой встречи Эда и Лоррейн Уоррен с демоническим присутствием в 1964 году, а затем переносится в 1986 год. Как оказалось, зеркало, в котором обитало демоническое присутствие в 1964 году, вновь появилось 22 года спустя в доме в Пенсильвании и вызвало трех злых призраков, терроризирующих семью из восьми человек. Forbes "Заклятие: Последний обряд" Титры и сцены после титров, объясненные Тимом Ламмерсом Таким образом, Уоррены — которые ушли из паранормальных расследований из-за слабого сердца Эда — вынуждены помочь семье из Пенсильвании, потому что их единственный ребенок, 22-летняя Джуди, находится в опасности. В фильме снимаются Патрик Уилсон и Вера Фармига в роли Эда и Лоррейн Уоррен, а Миа Томлинсон играет взрослую версию Джуди. Орион Смит и Мэдисон Лоулор играют версии Эда и Лоррейн 1964 года. Эд Уоррен умер в 2006 году в возрасте 79 лет, а Лоррейн Уоррен умерла в 2019 году в возрасте 92 лет. Forbes Хит-триллер ужасов "Оружие" получил дату стриминга От Тима Ламмерса Теперь реальный дом, в котором жили Эд и Лоррейн Уоррен в Монро, штат Коннектикут — и который изображен во всех фильмах "Заклятие" — принимает бронирования на ночные пребывания, согласно NBC Connecticut. Аренда на ночь, согласно веб-сайту Warren House, стоит 1999 $ за ночь. Патрик Уилсон и Вера Фармига в "Заклятие: Последний обряд". Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Как...
Как травма новичка Томаса Сорбера, завершившая сезон, влияет на Тандер сейчас и в будущем

Как травма новичка Томаса Сорбера, завершившая сезон, влияет на Тандер сейчас и в будущем

Пост «Как травма новичка Томаса Сорбера, завершившая сезон, влияет на Тандер сейчас и в будущем» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 16 ИЮЛЯ: Томас Сорбер №12 из Оклахома-Сити Тандер позирует для портрета во время фотосессии новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года в UNLV 16 июля 2025 года в Лас-Вегасе, Невада. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, Пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения Getty Images (Фото Гарри Хау/Getty Images) Getty Images Менее чем за месяц до начала тренировочного лагеря НБА, Оклахома-Сити Тандер получили тяжелые новости. Томас Сорбер, 15-й номер драфта команды в июне и выдающийся первокурсник-центровой из Джорджтауна, порвал крестообразную связку и пропустит весь сезон 2025-26. 19-летний игрок — очень талантливый большой с навыками паса и умением создавать моменты для других, но его способность вносить вклад на уровне НБА придется отложить еще на год. Действующие чемпионы должны справиться без него в ближайшем будущем. Их передняя линия уже укомплектована и более чем способна держаться самостоятельно — в конце концов, она привела их к титулу в прошлом сезоне. Тем не менее, травма Сорбера может повлиять на глубину состава в регулярном сезоне, если возникнут другие травмы в передней линии. Помимо этого, неудача имеет и долгосрочные последствия. Сорбер рассматривался как игрок с талантом, который потенциально мог бы в конечном итоге заменить Исайю Хартенштейна в ротации, если Тандер не сможет удержать его из-за будущих финансовых ограничений. С этой травмой Сорбер не дебютирует в НБА до сезона 2026-27, что означает, что он будет отставать в плане опыта. Ему может потребоваться дополнительный год или два, прежде чем он будет готов взять на себя серьезную роль в команде чемпионского калибра. Конечно, сюрпризы случаются, и игроки-первогодки...
Edgen и Sahara AI объявляют о стратегическом сотрудничестве для развития децентрализованной валидации в сфере рыночной аналитики

Edgen и Sahara AI объявляют о стратегическом сотрудничестве для развития децентрализованной валидации в сфере рыночной аналитики

Пост Edgen и Sahara AI объявляют о стратегическом сотрудничестве для внедрения децентрализованной валидации в рыночной аналитике появился на BitcoinEthereumNews.com. Гонконг, Гонконг, 6 сентября 2025 г., FinanceWire Edgen, ИИ-операционная система для фондовых и криптовалютных рынков, сегодня объявила о сотрудничестве с Sahara AI, ведущей децентрализованной сетью искусственного интеллекта. В рамках этого сотрудничества Edgen будет использовать возможности валидации данных Sahara AI в целевой пилотной инициативе, направленной на повышение точности и надежности аналитических данных, генерируемых ИИ на фондовом и криптовалютном рынках. Конвергенция в целостности данных Edgen и Sahara AI сотрудничают в области целенаправленного применения децентрализованной валидации в рыночной аналитике. Это гарантирует, что аналитические данные, используемые их ИИ-агентами, являются точными, надежными и проверенными. Это ранний шаг к повышению стандарта доверия к данным, которые обеспечивают кросс-активный анализ, где инвесторы больше всего требуют ясности из-за фрагментации данных и их избытка. Построение доверия с проверенной информацией Проверенные рыночные аналитические данные: Sahara AI поддерживает кросс-активный анализ Edgen через свои децентрализованные процедуры верификации, применяемые на этом первом этапе сотрудничества. Расширенный магазин Edgen: Платформа начинает внедрять методы валидации Sahara AI, повышая стандарт аналитических данных, доступных пользователям. Надежная основа: Этот первый этап устанавливает основу для прозрачности и доверия к рыночной аналитике, которая будет расширяться с будущими интеграциями. Доверие через децентрализованную верификацию Децентрализованная архитектура ИИ Sahara распределяет валидацию между независимыми узлами. Это дает разнообразные и достоверные аналитические данные. Объединяя эту структуру с платформой системы кросс-активной аналитики Edgen в выборочном развертывании, сигналы и отчеты получают дополнительный уровень уверенности. Инвесторы получают информацию, на основе которой они могут действовать с большей уверенностью, зная, что за интерфейсом верификация была включена в процесс. Перспективы Это сотрудничество знаменует первый этап более глубокой интеграции между Edgen и Sahara AI. Пользователи могут ожидать постоянных улучшений, расширенных процедур верификации и все более мощной платформы для аналитики фондового рынка и криптовалют. О Edgen Edgen — это ИИ-копилот для инвесторов, предоставляющий...
Баттербин стремится изменить путь развития NASCAR

Баттербин стремится изменить путь развития NASCAR

Пост Butterbean стремится изменить путь развития NASCAR появился на BitcoinEthereumNews.com. БРУКЛИН, МИЧИГАН – 06 ИЮНЯ: Бренден Куин, водитель Chevrolet #28 Best Repair ожидает в гаражной зоне во время тренировки серии ARCA Menards Henry Ford Health 200 на Международном спидвее Мичигана 06 июня 2025 года в Бруклине, Мичиган. (Фото Мег Олифант/Getty Images) Getty Images Еще один молодой гонщик пытается пробиться в высшую лигу NASCAR. Но в отличие от десятков других, пытавшихся подняться по карьерной лестнице этого спорта, этот уже прибывает с фанбазой и никнеймом, который больше похож на закуску с ярмарки, чем на имя автогонщика. Бренден Куин—широко известный как "Butterbean"—дебютирует в серии NASCAR Xfinity на Bristol Motor Speedway на следующей неделе за рулем Chevrolet №11 команды Kaulig Racing. И когда это произойдет, Butter Nation, его шумная армия болельщиков, будет во всеуслышание поддерживать его. 27-летний уроженец Вирджинии — не просто еще один мечтатель с шлемом. Он привозит с собой коллекцию трофеев, уже прогибающуюся под собственным весом. Куин — чемпион CARS Late Model Stock Car Tour 2024 года, а в серии ARCA Menards 2025 года он был скорее разрушительной силой, чем просто участником — собрав шесть побед и три поула, что является лучшим показателем в серии. И если вы задаетесь вопросом, сможет ли он удержаться на более высоких уровнях NASCAR, у нас уже есть подсказка. Его официальный дебют в NASCAR состоялся в прошлом году в Truck Series в Норт-Уилксборо. Стартовав с 26-го места, он прорезал себе путь через поле и финишировал четвертым. Его товарищ по команде Tricon Garage Кори Хейм, возможно, выиграл в тот день, но толпа смотрела только на коренастого парня с прозвищем, напоминающим жареную еду. Когда Куин вылез из своего грузовика, овации были громче, чем для победителя. Это то, что невозможно подделать. Теперь следующая глава — Бристоль — NASCAR...
Объяснение финальных титров и пост-титров фильма "Last Rites"

Объяснение финальных титров и пост-титров фильма "Last Rites"

Пост Объяснение титров и пост-титров фильма "Последний обряд" появился на BitcoinEthereumNews.com. Международный постер фильма "Заклятие: Последний обряд" с Верой Фармигой и Патриком Уилсоном. Warner Bros. Pictures/New Line Cinema В фильме ужасов "Заклятие: Последний обряд" — с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой в главных ролях — есть кадры в конце титров и после титров, которые вы не захотите пропустить. Уилсон и Фармига возвращаются в роли реальных демонологов Эда и Лоррейн Уоррен в фильме "Заклятие: Последний обряд", десятом фильме киновселенной "Заклятие". Forbes Все фильмы вселенной "Заклятие", ранжированные от худшего к лучшему по версии Rotten Tomatoes Автор: Тим Ламмерс Режиссер Майкл Чавес, "Заклятие: Последний обряд" выходит в кинотеатрах по всей стране в пятницу. Фильм начинается в 1964 году, когда молодые Эд и Лоррейн Уоррен (Орион Смит и Мэдисон Лоулор) расследуют смерть, связанную со сверхъестественным, что включает первую встречу пары с демоническим присутствием. После контакта с зеркалом, которым овладел демон, Лоррейн — находящаяся на девятом месяце беременности — от шока начинает рожать. После едва не случившейся трагедии, у Эда и Лоррейн рождается их единственный ребенок — дочь Джуди, и по мере её взросления пара обнаруживает, что девочка унаследовала их чувствительность к паранормальным явлениям. Forbes Фильм ужасов-триллер "Оружие" получил дату выхода на стриминге Автор: Тим Ламмерс Вскоре история переносится в 1986 год, когда Уоррены прекратили паранормальные расследования из-за ослабленного сердца Эда. Однако, когда одержимое демоном зеркало появляется в доме семьи Смурл в Пенсильвании и преследует всех восьмерых проживающих в нем людей, 22-летняя Джуди (Миа Томлинсон) отправляется в этот дом, чтобы помочь им. Опасаясь за безопасность своей дочери, Уоррены решают расследовать преследование Смурлов, чтобы раз и навсегда избавиться от демона — и трех пугающих призраков, терроризирующих семью в доме. Forbes Когда "Заклятие: Последний обряд" выйдет на...
Законно ли переименование Трампом Министерства обороны в Министерство войны? Что нужно знать.

Законно ли переименование Трампом Министерства обороны в Министерство войны? Что нужно знать.

Пост "Законно ли переименование Трампом Министерства обороны в Министерство войны? Что нужно знать" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты: Президент Дональд Трамп подписал в пятницу указ о переименовании Министерства обороны в "Министерство войны", что пока является неофициальным изменением, поскольку Трамп не имеет юридических полномочий изменить название без участия Конгресса. Президент Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров вместе с министром обороны Питом Хегсетом в Белом доме 26 августа. AFP через Getty Images Ключевые факты Трамп подписал указ о переименовании оборонного ведомства в пятницу, после того как неоднократно публично заявлял, что название следует вернуть к "Министерству войны". Министерство обороны ранее было известно как "Министерство войны" до 1940-х годов, когда название было изменено после Второй мировой войны, и различные департаменты вооруженных сил — Армия, Флот, Морская пехота и Военно-воздушные силы — были объединены в единое ведомство. Это изменение названия было сделано Конгрессом, когда законодатели официально переименовали ведомство в Министерство обороны в 1949 году при внесении поправок в Закон о национальной безопасности. Из-за этого потребуется еще один акт Конгресса, чтобы официально изменить название обратно на Министерство войны, и Трамп не может сделать это в одностороннем порядке через исполнительный указ. Несмотря на указ Трампа в пятницу, это означает, что изменение названия фактически не будет официальным, при этом Белый дом заявил в информационном бюллетене, что они намерены сделать название "Министерство войны" "вторичным названием" для ведомства. Трамп также поручит министру обороны Питу Хегсету "рекомендовать действия", включая акты Конгресса, которые сделают изменение названия постоянным. Что будет говориться в исполнительном указе Трампа? Исполнительный указ установит Министерство войны как "вторичное" название для ведомства, а также предпишет Хегсету теперь именоваться под "вторичным титулом" "Министр войны", согласно...
