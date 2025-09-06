Баттербин стремится изменить путь развития NASCAR

БРУКЛИН, МИЧИГАН – 06 ИЮНЯ: Бренден Куин, водитель Chevrolet #28 Best Repair ожидает в гаражной зоне во время тренировки серии ARCA Menards Henry Ford Health 200 на Международном спидвее Мичигана 06 июня 2025 года в Бруклине, Мичиган. (Фото Мег Олифант/Getty Images) Getty Images Еще один молодой гонщик пытается пробиться в высшую лигу NASCAR. Но в отличие от десятков других, пытавшихся подняться по карьерной лестнице этого спорта, этот уже прибывает с фанбазой и никнеймом, который больше похож на закуску с ярмарки, чем на имя автогонщика. Бренден Куин—широко известный как "Butterbean"—дебютирует в серии NASCAR Xfinity на Bristol Motor Speedway на следующей неделе за рулем Chevrolet №11 команды Kaulig Racing. И когда это произойдет, Butter Nation, его шумная армия болельщиков, будет во всеуслышание поддерживать его. 27-летний уроженец Вирджинии — не просто еще один мечтатель с шлемом. Он привозит с собой коллекцию трофеев, уже прогибающуюся под собственным весом. Куин — чемпион CARS Late Model Stock Car Tour 2024 года, а в серии ARCA Menards 2025 года он был скорее разрушительной силой, чем просто участником — собрав шесть побед и три поула, что является лучшим показателем в серии. И если вы задаетесь вопросом, сможет ли он удержаться на более высоких уровнях NASCAR, у нас уже есть подсказка. Его официальный дебют в NASCAR состоялся в прошлом году в Truck Series в Норт-Уилксборо. Стартовав с 26-го места, он прорезал себе путь через поле и финишировал четвертым. Его товарищ по команде Tricon Garage Кори Хейм, возможно, выиграл в тот день, но толпа смотрела только на коренастого парня с прозвищем, напоминающим жареную еду. Когда Куин вылез из своего грузовика, овации были громче, чем для победителя. Это то, что невозможно подделать. Теперь следующая глава — Бристоль — NASCAR...