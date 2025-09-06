2025-10-11 суббота

Крипто новости

216 млн $ ликвидировано за 24 часа, поскольку длинные позиции столкнулись с жестоким ударом

216 млн $ ликвидировано за 24 часа, поскольку длинные позиции столкнулись с жестоким ударом

Пост «216 миллионов долларов ликвидировано за 24 часа, поскольку длинные позиции столкнулись с жестоким ударом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Тревожные криптовалютные ликвидации: 216 миллионов долларов ликвидировано за 24 часа, поскольку длинные позиции столкнулись с жестоким ударом Перейти к содержанию Главная Криптоновости Тревожные криптовалютные ликвидации: 216 миллионов долларов ликвидировано за 24 часа, поскольку длинные позиции столкнулись с жестоким ударом Источник: https://bitcoinworld.co.in/crypto-liquidations-brutal-blow/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:28
Джастин Сан обращается к World Liberty Financial – Разблокируйте мои токены

Джастин Сан обращается к World Liberty Financial – Разблокируйте мои токены

Пост «Джастин Сан обращается к World Liberty Financial – Разблокируйте мои токены» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основатель TRON Джастин Сан не понаслышке знаком с драмой (и с попаданием в заголовки новостей). Он снова оказался в центре противоречий после того, как World Liberty Financial (WLFI) внезапно заморозила огромную часть его токенов. Сан здесь больше, чем просто инвестор. Как он ясно дает понять в своем открытом посте команде и сообществу WLFI, он вложил не только свои деньги, но также «доверие и поддержку будущего этого проекта». Справедливость – ключевой вопрос для Джастина Сана Джастин Сан уже играл в эту игру и как сторонник, и как предприниматель. Не каждый день миллиардер публично требует вернуть свои токены, и сумма немаленькая. Сообщается, что активы Сана в WLFI составляют около 107 миллионов $, заблокированные в подвешенном состоянии. Ходят обвинения в манипуляциях рынком и управлении, которое далеко от децентрализованного. Сага WLFI глубже, чем просто замороженные токены. Проект преследуют слухи и обвинения с момента его создания. Инсайдеры владеют более чем половиной предложения. Сообщается, что семья Трампа контролирует миллиарды токенов и ошеломляющую долю доходов проекта. Распределение токенов также подвергалось критике за непрозрачность. Некоторые розничные инвесторы обвиняют команду в «инсайдерских сбросах» сразу после запуска. Это привело к резкому падению цен как раз в тот момент, когда обычные держатели начали вкладываться. WLFI также подвергся тщательному изучению из-за предполагаемых тайных сделок и преференциального отношения к высокопоставленным инвесторам. Однако команда отрицает какие-либо нарушения, списывая все на обычное управление казначейством. Для Сана основной вопрос – справедливость. Он заявил, повторяя мнение, глубоко вплетенное в мир криптовалют: «Токены священны и неприкосновенны — это должно быть самой базовой ценностью любого блокчейна». По его мнению, заморозка не только плоха для него, но и для самого проекта, рискуя привести к краху...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:20
Ключевая задержка продлевает регуляторную проверку

Ключевая задержка продлевает регуляторную проверку

Пост «Ключевая задержка продлевает регуляторную проверку» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовый DOT ETF от Grayscale: Ключевая задержка продлевает регуляторную проверку Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Спотовый DOT ETF от Grayscale: Ключевая задержка продлевает регуляторную проверку Источник: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-dot-etf-delay/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:16
Децентрализованный механизм разрешения споров

Децентрализованный механизм разрешения споров

Пост «Децентрализованный механизм разрешения споров» появился на BitcoinEthereumNews.com. Kleros (PNK) — это протокол разрешения споров на базе блокчейна, разработанный для обеспечения децентрализованного и эффективного механизма разрешения споров в различных приложениях и отраслях. Протокол стремится предложить справедливый и прозрачный способ разрешения разногласий без необходимости в традиционных правовых системах или посредниках. Хотя он имеет потенциал для снижения зависимости от традиционных правовых систем и посредников, он также сталкивается с проблемами, связанными с масштабируемостью, юрисдикционными вопросами и необходимостью обеспечения целостности пула присяжных. Децентрализованный арбитраж Kleros функционирует как децентрализованная арбитражная платформа, где споры разрешаются глобальной сетью присяжных, а не традиционными судьями или арбитрами. Присяжные выбираются на основе их застейканных токенов PNK и их репутации в экосистеме Kleros. PNK — это нативный криптовалютный токен протокола Kleros. Держатели токенов PNK могут стейкать свои токены, чтобы стать присяжными в системе разрешения споров Kleros. Присяжные мотивированы выносить справедливые и точные решения, поскольку они могут получать вознаграждения за участие и сталкиваться с штрафами за принятие неверных решений. Присяжные вознаграждаются токенами PNK за свою работу по разрешению споров. Однако, если они принимают неверные или предвзятые решения, они могут потерять часть своих застейканных токенов в качестве штрафа. Отказ от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как одобрение от CoinIdol. Это не рекомендация покупать или продавать криптовалюту. Читатели должны провести собственное исследование перед инвестированием средств. Источник: https://coinidol.com/kleros-pnk-token/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:03
Дженнифер Лопес представляет мюзикл "Поцелуй женщины-паука" с заглавным треком

Дженнифер Лопес представляет мюзикл "Поцелуй женщины-паука" с заглавным треком

Пост Jennifer Lopez представляет музыкальный трек "Kiss Of The Spider Woman" с заглавной композицией появился на BitcoinEthereumNews.com. Jennifer Lopez Getty Images Jennifer Lopez готова к крупному плану в новой экранизации "Поцелуй женщины-паука". Суперзвезда-хитмейкер сыграет главную героиню в предстоящем фильме, воссоздающем отмеченный премией Тони мюзикл, в котором изначально снималась Чита Ривера. В качестве первого знакомства с предстоящим фильмом Лопес поделилась треком "Kiss of the Spider Woman" из саундтрека к фильму. "Рано или поздно, при солнечном свете или в цвету / Когда мерцают красные свечи, она войдет в комнату / И занавес задрожит, и огонь зашипит / Вот идет ее поцелуй", - поет она в завораживающем треке. "Луна тускнеет / На отливе / И ее черные бусины мерцают / И ты жаждешь двигаться, но ты пойман в паутину / Женщины-паука / В ее бархатном плаще / Ты можешь кричать / Но ты не можешь сбежать". В музыкальной адаптации Лопес играет Аврору, объект восхищения заключенного Луиса Молины, которого играет Тонатиу, и его сокамерника Валентина Аррегуи, которого играет Диего Луна. Сама Ривера посетила съемочную площадку, чтобы увидеть Лопес в действии до своей смерти в прошлом году. "[Я] чуть не упала замертво", - рассказала она Out о своих впечатлениях. "Маленькая девочка во мне, которая сидела перед телевизором, смотря 'Вестсайдскую историю' с мамой, танцуя и мечтая, что однажды я смогу петь, танцевать и играть, полностью реализовалась в тот момент". "Это был один из самых прекрасных опытов создания фильма, который у меня когда-либо был, и также в трудное время в моей жизни", - добавила она. "[Это] просто заполнило часть меня, которая так долго ждала, чтобы ожить". В конечном счете, воплощение любимого мюзикла на экране стало "осуществлением мечты" для...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:41
Биткоин против Ethereum – Произошел ли 'флиппенинг' после того, как спотовый объем ETH превысил объем BTC?

Биткоин против Ethereum – Произошел ли 'флиппенинг' после того, как спотовый объем ETH превысил объем BTC?

Пост Биткоин против Ethereum – Происходит ли "флиппенинг" после того, как спотовый объем ETH превысил объем BTC? появился на BitcoinEthereumNews.com. Часть последнего преимущества Ethereum над Биткоином сводится к тому, куда движутся институциональные деньги. Корпоративные казначейства, включая такие фирмы, как BitMine Immersion и SharpLink Gaming, недавно раскрыли информацию о покупках ETH на миллиарды. Источник: CoinGecko Данные о потоках ETF также подкрепили эту тенденцию. В то время как продукты Биткоина наблюдали неравномерные притоки в течение августа, фонды, связанные с Ethereum, наслаждались стабильными зелеными неделями перед закрытием месяца с более высокими совокупными притоками. Источник: SoSoValue Источник: SoSoValue Фонды ETH продолжали привлекать свежий капитал, даже когда продукты BTC показывали отток. Следовательно, судя по всему, Ethereum может стать горячей собственностью рынка, вступая в сентябрь. Источник: https://ambcrypto.com/bitcoin-vs-ethereum-is-the-flippening-on-after-eths-spot-volume-overtakes-btcs/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:30
ЕС придерживается цели к 2028 году прекратить импорт российской нефти, заявляет об отсутствии давления со стороны США

ЕС придерживается цели к 2028 году прекратить импорт российской нефти, заявляет об отсутствии давления со стороны США

Пост ЕС придерживается цели 2028 года по прекращению импорта российской нефти, заявляет об отсутствии давления со стороны США появился на BitcoinEthereumNews.com. Европейский союз продолжает реализацию своего плана по прекращению закупок нефти и газа из России к 1 января 2028 года, и этот срок не меняется, даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп призывает европейских лидеров разорвать связи с Москвой сейчас. В четверг Трамп сказал европейским чиновникам прекратить закупки нефти из России, но не дал им крайнего срока, согласно Reuters, который первым сообщил о развитии событий из Копенгагена 5 сентября. В пятницу Дан Йоргенсен, отвечающий за энергетическую политику ЕС, ясно дал понять в интервью, что Вашингтон не просил его ускорить этот срок. "Путин не только использовал энергию как оружие против нас, шантажировал государства-члены, мы фактически также косвенно помогаем финансировать войну Путина, и это должно прекратиться. И если президент Трамп согласен с этим, то это только приветствуемая поддержка, потому что это, безусловно, наша главная цель", - сказал Йоргенсен. Сейчас Европейский союз завершает разработку юридических правил для официального запрета импорта нефти и газа из России в течение следующих трех лет. Этот импорт был одним из крупнейших источников денежных потоков России с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, и эти деньги шли прямо на финансирование ее военных усилий. Венгрия и Словакия сопротивляются, хотят, чтобы газ и нефть продолжали поступать Не все страны ЕС согласны с этим. Венгрия и Словакия по-прежнему ежедневно получают около 200 000 - 250 000 баррелей российской нефти через трубопровод "Дружба". Это около 3% от всех нефтяных потребностей блока. Они также покупают российский газ и недовольны сроками, установленными Брюсселем, предупреждая, что это прекращение может привести к росту цен на энергоносители и вызвать их дефицит в их странах. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, твердо стоял на своем во время пресс-конференции в пятницу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отказался комментировать замечания Трампа...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:29
Ложный сигнал креста смерти Shiba Inu: что будет дальше?

Ложный сигнал креста смерти Shiba Inu: что будет дальше?

Пост «Ложный Крест смерти (Паттерн) Shiba Inu: Что будет дальше?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu недавно сформировал сигнал Крест смерти (Паттерн) на своем часовом графике, который появляется, когда краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной MA. В четверг утром Shiba Inu сформировал Золотой крест (Паттерн) на своем часовом графике, как сообщал U.Today, но через несколько часов цена SHIB развернулась, и на часовом графике последовал Крест смерти (Паттерн). Часовой график SHIB/USD, предоставлено: TradingView Появление Крест смерти (Паттерн) не было надуманным, так как рынок испытывал краткосрочное давление продаж перед публикацией данных о рабочих местах в четверг, и цена Shiba Inu также снижалась. Удивительный поворот заключается в том, что, хотя Shiba Inu упал до минимума 0,000012 $ — что совпало с появлением Крест смерти (Паттерн) — цена резко выросла после этого, аннулировав сигнал. Вам также может понравиться Крест смерти (Паттерн) остается медвежьим индикатором, но этот конкретный сигнал появился, когда цена была относительно перепродана, ошеломив медведей, после чего Shiba Inu резко отскочил. Что будет дальше? На момент публикации Shiba Inu торговался с ростом на 2,28% за последние 24 часа до 0,0000124 $, в соответствии с более широким ростом крипторынка после слабого отчета о рабочих местах. Вам также может понравиться Согласно отчету Бюро статистики труда, опубликованному в пятницу, создание рабочих мест замедлилось в августе, что добавляется к недавним признакам ослабления рынка труда, вероятно, сохраняя Федеральный резерв на пути к широко ожидаемому снижению процентной ставки в конце этого месяца. После резкого падения до минимума 0,000012 $ в четверг, Shiba Inu отскочил. Криптовалюта показала зеленую свечу в начале пятничной сессии, достигнув максимума 0,00001246 $ перед некоторым отступлением. В ближайшие дни Shiba Inu готовится к крупному пересечению скользящих средних на своем дневном графике, за которым будут внимательно следить. Shiba Inu сформировал Золотой крест (Паттерн) на своем дневном...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:09
Лучшие монеты предпродажи в 2025 году. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD и BEST

Лучшие монеты предпродажи в 2025 году. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD и BEST

Пост Лучшие монеты предпродажи в 2025 году. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD и BEST появился на BitcoinEthereumNews.com. Предпродажи остаются одной из редких областей в крипто, где небольшие покупатели все еще могут получить ранний доступ и значительную выгоду. Вместо ожидания листинга на биржах и поздних скачков цен, участие в предпродаже часто приносит более высокую доходность за счет использования моментума до его пика. Настоящая проблема заключается в определении проектов, действительно достойных поддержки. С появлением новых предпродаж каждую неделю, отделение реальных возможностей от хайпа требует пристального внимания. Это руководство сужает список лучших монет предпродажи для покупки в настоящее время. Каждый включенный проект демонстрирует надежные механизмы, активную пользовательскую базу или стимулы, выходящие за рамки расплывчатых обещаний. От вирусного мобильного майнинга до управляемых ИИ экономик для создателей контента, эти предпродажи подкреплены тягой и результатами. Возглавляет список BlockDAG, уже собравший почти 400 миллионов долларов и продолжающий набирать моментум. 1. BlockDAG наращивает масштаб перед запуском BlockDAG захватил сильный моментум благодаря своей гибридной архитектуре, объединяющей масштабируемость направленного ациклического графа (DAG) с безопасностью POW. Полностью совместимый с EVM, он поддерживает dApps и смарт-контракты, подобно блокчейну Ethereum. В сочетании с успешным аудитом CertiK и открытой командой руководства, BlockDAG установил четкую репутацию. С почти 400 миллионов долларов, обеспеченных во время предпродажи, и ценой, сброшенной до 0,0013 долларов, BlockDAG представил эту модель с фиксированной ставкой во время события развертывания BDAG, чтобы устранить бонусные уровни и обеспечить справедливость для каждого участника. Ключевым драйвером внедрения является приложение X1 Miner App, которым сейчас пользуются более 3 миллионов человек. Оно позволяет смартфонам выступать в роли майнеров, создавая недорогой путь для глобального участия и распространения внедрения без интенсивного маркетинга. Это расширение, управляемое сообществом, стало уникальным преимуществом. Еще одной выдающейся функцией является Dashboard V4, который превращает предпродажу в интерактивную платформу. Вместо простого портала для покупок, пользователи видят живые графики, обновления кошелька, данные книги ордеров и таблицы лидеров. Битвы покупателей добавляют конкурентное преимущество, ежедневно вознаграждая активных участников...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:58
Формирование личности ChatGPT и этика ИИ

Формирование личности ChatGPT и этика ИИ

Пост Формирование личности ChatGPT и этика ИИ появился на BitcoinEthereumNews.com. Важная реорганизация OpenAI: Формирование личности ChatGPT и этика ИИ Перейти к содержанию Главная Новости ИИ Важная реорганизация OpenAI: Формирование личности ChatGPT и этика ИИ Источник: https://bitcoinworld.co.in/openai-reorganizes-ai-behavior/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:49
