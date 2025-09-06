ЕС придерживается цели к 2028 году прекратить импорт российской нефти, заявляет об отсутствии давления со стороны США

Европейский союз продолжает реализацию своего плана по прекращению закупок нефти и газа из России к 1 января 2028 года, и этот срок не меняется, даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп призывает европейских лидеров разорвать связи с Москвой сейчас. В четверг Трамп сказал европейским чиновникам прекратить закупки нефти из России, но не дал им крайнего срока, согласно Reuters, который первым сообщил о развитии событий из Копенгагена 5 сентября. В пятницу Дан Йоргенсен, отвечающий за энергетическую политику ЕС, ясно дал понять в интервью, что Вашингтон не просил его ускорить этот срок. "Путин не только использовал энергию как оружие против нас, шантажировал государства-члены, мы фактически также косвенно помогаем финансировать войну Путина, и это должно прекратиться. И если президент Трамп согласен с этим, то это только приветствуемая поддержка, потому что это, безусловно, наша главная цель", - сказал Йоргенсен. Сейчас Европейский союз завершает разработку юридических правил для официального запрета импорта нефти и газа из России в течение следующих трех лет. Этот импорт был одним из крупнейших источников денежных потоков России с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, и эти деньги шли прямо на финансирование ее военных усилий. Венгрия и Словакия сопротивляются, хотят, чтобы газ и нефть продолжали поступать Не все страны ЕС согласны с этим. Венгрия и Словакия по-прежнему ежедневно получают около 200 000 - 250 000 баррелей российской нефти через трубопровод "Дружба". Это около 3% от всех нефтяных потребностей блока. Они также покупают российский газ и недовольны сроками, установленными Брюсселем, предупреждая, что это прекращение может привести к росту цен на энергоносители и вызвать их дефицит в их странах. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, твердо стоял на своем во время пресс-конференции в пятницу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отказался комментировать замечания Трампа...