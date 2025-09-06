Лучшие монеты предпродажи в 2025 году. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD и BEST
Пост Лучшие монеты предпродажи в 2025 году. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD и BEST появился на BitcoinEthereumNews.com. Предпродажи остаются одной из редких областей в крипто, где небольшие покупатели все еще могут получить ранний доступ и значительную выгоду. Вместо ожидания листинга на биржах и поздних скачков цен, участие в предпродаже часто приносит более высокую доходность за счет использования моментума до его пика. Настоящая проблема заключается в определении проектов, действительно достойных поддержки. С появлением новых предпродаж каждую неделю, отделение реальных возможностей от хайпа требует пристального внимания. Это руководство сужает список лучших монет предпродажи для покупки в настоящее время. Каждый включенный проект демонстрирует надежные механизмы, активную пользовательскую базу или стимулы, выходящие за рамки расплывчатых обещаний. От вирусного мобильного майнинга до управляемых ИИ экономик для создателей контента, эти предпродажи подкреплены тягой и результатами. Возглавляет список BlockDAG, уже собравший почти 400 миллионов долларов и продолжающий набирать моментум. 1. BlockDAG наращивает масштаб перед запуском BlockDAG захватил сильный моментум благодаря своей гибридной архитектуре, объединяющей масштабируемость направленного ациклического графа (DAG) с безопасностью POW. Полностью совместимый с EVM, он поддерживает dApps и смарт-контракты, подобно блокчейну Ethereum. В сочетании с успешным аудитом CertiK и открытой командой руководства, BlockDAG установил четкую репутацию. С почти 400 миллионов долларов, обеспеченных во время предпродажи, и ценой, сброшенной до 0,0013 долларов, BlockDAG представил эту модель с фиксированной ставкой во время события развертывания BDAG, чтобы устранить бонусные уровни и обеспечить справедливость для каждого участника. Ключевым драйвером внедрения является приложение X1 Miner App, которым сейчас пользуются более 3 миллионов человек. Оно позволяет смартфонам выступать в роли майнеров, создавая недорогой путь для глобального участия и распространения внедрения без интенсивного маркетинга. Это расширение, управляемое сообществом, стало уникальным преимуществом. Еще одной выдающейся функцией является Dashboard V4, который превращает предпродажу в интерактивную платформу. Вместо простого портала для покупок, пользователи видят живые графики, обновления кошелька, данные книги ордеров и таблицы лидеров. Битвы покупателей добавляют конкурентное преимущество, ежедневно вознаграждая активных участников...
