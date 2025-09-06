2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Почему Биткоин всё чаще принимается бизнесом

Почему Биткоин всё чаще принимается бизнесом

Пост «Почему растет принятие Биткоина среди бизнеса» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Недавний отчет показывает, как предприятия из разных отраслей начинают принимать Биткоин. Анализ BTC по регионам выявляет растущую конкуренцию между Азией и США. Проблемы обесценивания валюты подталкивают владельцев бизнеса к поиску альтернативных денег. Нет сомнений, что нынешние институты опережали последний бычий рынок в этом году. Это произошло в основном из-за улучшения нормативно-правовой среды, но институты и киты были не единственной ключевой категорией, активно покупающей на рынке. Хотя Биктоин до сих пор пользовался активным институциональным участием в 2025 году, его вовлечение привлекло и других покупателей. Число владельцев бизнеса, принимающих BTC, агрессивно росло в этом году. Согласно отчету River о принятии Биткоина, бизнесу принадлежало около 500 миллионов долларов в Биткоине в 2022 году. С тех пор эта цифра выросла до более 43 миллиардов долларов. Анализ также показал, что предприятия из различных отраслей проявляют интерес к BTC. Предприятия в сфере недвижимости имели самый высокий уровень инвестиций в Биткоин. Биткоин-сервисы и индустрия гостеприимства заняли второе и третье места соответственно. Уровень бизнес-инвестиций в BTC был значительно обусловлен их способностью интегрировать Биткоин в свои бизнес-операции. Принятие Биткоина в Азии соперничает с принятием в США Растущее принятие Биткоина в институциональном и бизнес-ландшафте также создало идеальные условия для оценки глобального принятия. Это потому, что институциональное участие было явлением, которое ускорялось в глобальном масштабе. США стремились стать мировым лидером в области принятия криптовалют. Однако они столкнулись с жесткой конкуренцией, особенно со стороны Азии. США заняли второе место в недавнем глобальном индексе принятия криптовалют Chainalysis. Принятие Биткоина по странам | Источник: Chainalysis Индия заняла первое место в индексе, и было несколько других азиатских стран в...
Union
U$0.009621+2.19%
RealLink
REAL$0.07821-3.95%
Биткоин
BTC$117,691.39-2.60%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:41
Поделиться
Джастин Бибер развивает альбом 'Swag' быстрым продолжением 'Swag II'

Джастин Бибер развивает альбом 'Swag' быстрым продолжением 'Swag II'

Пост Джастин Бибер развивает альбом 'Swag' быстрым продолжением 'Swag II' появился на BitcoinEthereumNews.com. Джастин Бибер NBCU Photo Bank через Getty Images Джастин Бибер не стал терять время и поделился новой музыкой после выпуска своего альбома Swag в июле. Обладатель Грэмми выпустил Swag II, неожиданное продолжение своего предыдущего альбома, который породил синглы из топ-20, такие как "Daisies" и "Yukon." Переиздание Swag II, включающее 23 трека в дополнение к первым 21, выходит через две недели после того, как Бибер отметил первый день рождения своего ребенка, Джека Блюза Бибера, с женой Хейли Бибер. В новом проекте Бибер продолжает откровенно рассказывать о своей личной жизни – а именно, о своем браке и спекуляциях о злоупотреблении веществами – с помощью звездных продюсеров, таких как Mike Will Made It и Mk.gee. "Они пытаются сказать, что я не в своем уме / Но теперь они поют каждую строчку," - поет Бибер в открывающем треке "Speed Demon." "У меня много гор, которые нужно покорить / Пришлось оставить некоторых попрошаек позади / И есть что-то сильнее меня / Что прокладывает мне новый путь и дает мне энергию / И есть что-то в том, как она заставила меня быть уверенным, что я достаточно хорош / Каждый день она дарит мне любовь / И все люди, которые сомневались во мне / Они стали свидетелями моего искупления, теперь они на моем месте." Бибер также делится своей признательностью и преданностью своей жене в таких треках, как "I Do," "Mother in You," "Don't Wanna," и в коллаборации с Tems "I Think You're Special." "Я согласен / Я имею в виду это, когда говорю, что согласен / Никто не может прикоснуться к тебе / Я согласен / Ты всегда будешь той, кого я выбираю," - поет он в "I Do," добавляя: "[Я] никогда не любил тебя больше, чем сейчас." Остается посмотреть, будет ли Бибер...
MemeCore
M$2.03712-0.37%
Threshold
T$0.01465-3.55%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:08
Поделиться
Активность XRP на сумму 5 940 000 000 долларов шокирует рынок, поскольку цена меняет направление

Активность XRP на сумму 5 940 000 000 долларов шокирует рынок, поскольку цена меняет направление

Пост «Всплеск активности XRP на сумму 5 940 000 000 долларов шокирует рынок, когда цена меняет направление» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынок увидел резкие колебания цен в начале пятничной сессии, при этом различные криптоактивы наблюдали всплеск торговой активности. XRP также увидел рост объема на 44% до 6,57 миллиардов долларов, согласно данным CoinMarketCap. Объем XRP, предоставлено: CoinMarketCap Более широкий крипторынок вырос в ответ на более слабый отчет о рабочих местах, опубликованный в пятницу, что, казалось, повысило вероятность снижения ставки на предстоящем заседании ФРС, запланированном на сентябрь. Вам также может понравиться Криптовалюты затем вернулись к росту, но подъем был недолгим, за которым последовало падение. На момент публикации XRP упал на 0,85% за последние 24 часа до 2,80 долларов после достижения внутридневного максимума в 2,88 долларов. Новости XRP Фьючерсы CME недавно представили обзор роста за август, который показал рекордные 36 миллиардов долларов в открытом интересе для крипто-фьючерсов и опционов. XRP привлек внимание, достигнув исторического максимума в открытом интересе, поскольку институциональная активность расширилась за пределы Биткоина. Вам также может понравиться Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус написал в X, чтобы подчеркнуть недавнее достижение, отметив впечатляющий рост открытого интереса XRP: «По данным CMEGroup, фьючерсные контракты XRP были самыми быстрыми (чуть более 3 месяцев), достигшими 1 миллиарда долларов в открытом интересе». На этой неделе поправка о учетных данных была активирована в основной сети XRP Ledger. Учетные данные (XLS-70) разработаны как легкая функциональная добавка к стандарту DID и представляют собой структуру для выпуска, управления и проверки учетных данных пользователей непосредственно в XRP Ledger. Этот стандарт вводит новый объект реестра «Credential», а также новые типы транзакций для создания, принятия и удаления учетных данных. Источник: https://u.today/5940000000-xrp-activity-surge-shocks-market-as-price-flips-direction
Union
U$0.009621+2.19%
Sunrise Layer
RISE$0.009851-4.14%
ELIS
XLS$0.001951--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:06
Поделиться
Казначейская фирма Solana SOL Strategies одобрена для торговли на Nasdaq

Казначейская фирма Solana SOL Strategies одобрена для торговли на Nasdaq

Пост Казначейская фирма Solana SOL Strategies получила одобрение для торговли на Nasdaq появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Блокчейн Solana вскоре получит новую видимость на Уолл-стрит. SOL Strategies Inc. получила одобрение на присоединение к Nasdaq Global Select Market, где начнет торговаться 9 сентября 2025 года под тикером STKE. Переходя на Nasdaq, компания рассчитывает привлечь более широкую базу инвесторов, особенно учреждения, ищущие прямого доступа к компаниям, связанным с Solana. Дополнительная ликвидность также рассматривается как основное преимущество для существующих акционеров. Акции будут автоматически конвертированы с рынка OTCQB Venture Market, где компания ранее торговалась как CYFRF, в то время как ее листинг на Канадской фондовой бирже (HODL) останется. Генеральный директор о годовом продвижении Генеральный директор Леа Вальд назвала одобрение Nasdaq подтверждением более чем годовой подготовки и настойчивости. В сообщении в социальных сетях она описала это достижение как доказательство того, что и компания, и экосистема Solana получают признание среди самых известных технологических игроков мира. Вальд добавила, что листинг обеспечивает основу для масштабирования роста валидаторов и укрепления доступа к рынкам капитала США. Одним из приоритетов компании является расширение партнерств с валидаторами и операций по стейкингу, которые необходимы для производительности и безопасности Solana. Аналитики отмечают, что этот шаг совпадает с недавним обновлением Solana Alpenglow, направленным на ускорение пропускной способности и эффективности сети. С капиталом Nasdaq за спиной, SOL Strategies надеется играть более важную роль в обеспечении того, чтобы инфраструктура валидаторов не отставала от растущего спроса. Шаг к более широкому росту Одобрение все еще требует регуляторного разрешения от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, включая вступление в силу его заявки по форме 40-F. После завершения руководители считают, что фирма будет готова привлечь институциональные потоки в инфраструктуру Solana в то время, когда спрос на услуги стейкинга продолжает расти по всей отрасли. Для Вальд листинг не является конечной точкой, а...
SynFutures
F$0.010215-5.46%
Threshold
T$0.01465-3.55%
Union
U$0.009621+2.19%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:05
Поделиться
Обратите внимание на этот показатель в Биктоин и Альткоинах: Волатильность увеличивается при срабатывании

Обратите внимание на этот показатель в Биктоин и Альткоинах: Волатильность увеличивается при срабатывании

Пост «Обратите внимание на этот показатель в Биктоин и Альткоинах: Волатильность увеличивается при срабатывании» появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания по анализу криптовалют Alphractal утверждает, что корреляция между Биктоин (BTC) и Альткоинами играет решающую роль в движениях рынка. По данным компании, когда корреляция между BTC и Альткоинами уменьшается, рынки обычно испытывают волну волатильности. Это движение может быть как восходящим, так и нисходящим. Ссылаясь на данные Тепловой карты корреляции, часто используемые в своем анализе, Alphractal заявила, что этот показатель служит своего рода «термометром» для крипторынка. Заявление включало следующие оценки: Когда BTC торгуется в боковом движении рынка, Альткоины выделяются и часто превосходят его, что снижает корреляцию и может привести к последующим откатам рынка. Когда BTC находится в сильном нисходящем тренде, корреляция с Альткоинами увеличивается, и ценовые движения становятся более синхронизированными. Тепловая карта BTC-Альткоин, опубликованная Alphactal. Было заявлено, что ралли Альткоинов обычно недолговечны, и через некоторое время цены Биктоин «падают до минимума». На момент написания цена BTC торгуется на уровне 110 766 $ и выросла на 1% за последние 24 часа. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/pay-attention-to-this-metric-in-bitcoin-and-altcoins-volatility-increases-when-triggered/
Биткоин
BTC$117,691.39-2.60%
Moonveil
MORE$0.02913-15.54%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004351+8.77%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:03
Поделиться
Генеральный директор Digital Ascension утверждает, что XRP никогда не вернется к уровням ниже 0,50$: вот почему

Генеральный директор Digital Ascension утверждает, что XRP никогда не вернется к уровням ниже 0,50$: вот почему

Пост «Генеральный директор Digital Ascension утверждает, что XRP никогда не вернется к уровням ниже 0,50$: вот почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Клейвер утверждает, что инвесторы упустили возможность накопления XRP в диапазоне 0,30-0,50$ Генеральный директор ссылается на предстоящие запуски ETF и корпоративное казначейское принятие на 1 миллиард$ Текущая цена в 2,84$ сохраняет прирост более 400% с минимумов ноября 2024 года Генеральный директор Digital Ascension Group Джейк Клейвер заявил, что торговые дни XRP ниже 0,50$ закончились навсегда. Его оценка касается продолжающихся дебатов о том, может ли криптовалюта вернуться к более низким ценовым уровням, которые многие инвесторы теперь хотели бы использовать для накопления. Клейвер отметил, что многие инвесторы отвергали XRP как бесполезный, когда он торговался между 0,30$ и 0,50$, часто негативно маркируя этот актив. Эти же участники рынка теперь выражают сожаление о пропущенных возможностях накопления на тех ценовых уровнях, поскольку XRP продвинулся к текущим торговым диапазонам. Запуск ETF, как ожидается, предотвратит серьезные коррекции Генеральный директор подчеркнул, что у покупателей было несколько лет для накопления XRP по ценам ниже 0,50$ до начала текущего ралли. Он считает, что предстоящие спотовые ETF продукты XRP создадут институциональный спрос, который предотвратит серьезные коррекции до исторических минимумов. Прогнозы предполагают, что запуск ETF XRP может произойти в следующем месяце, с оценками притока инвестиций в 5 миллиардов$ в течение недель после одобрения. Этот институциональный интерес поддерживает тезис Клейвера о том, что глубокие откаты к предыдущим уровням поддержки маловероятны. Корпоративное казначейское принятие достигло более 1 миллиарда$ в раскрытых холдингах XRP, создавая дополнительную ценовую поддержку. Эта институциональная поддержка усиливает аргументы против серьезных коррекций, которые могли бы вернуть XRP к диапазону 0,50$. XRP в настоящее время сохраняет прирост, превышающий 400% с ноября 2024 года. Ценовые показатели подтверждают уверенность Клейвера в восходящей траектории актива и институциональной привлекательности. Коррекция XRP все еще остается возможной Однако технический аналитик EGRAG представляет контрастные сценарии, основанные на исторических рыночных циклах. EGRAG предполагает, что коррекции до 0,30$ остаются возможными после потенциальных взрывных максимумов, с конечными минимумами, зависящими от достигнутых пиковых ценовых уровней. Анализ EGRAG указывает на то, что...
Рипл
XRP$2.7231-2.98%
DeepBook
DEEP$0.119051-9.72%
BRC20.COM
COM$0.010699-4.46%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:01
Поделиться
7 626 BTC возрастом 3–5 лет перемещаются в сети

7 626 BTC возрастом 3–5 лет перемещаются в сети

Пост «7 626 BTC возрастом 3–5 лет перемещаются в сети» появился на BitcoinEthereumNews.com. Путешествие Себастьяна в мир криптовалют началось четыре года назад, движимое увлечением потенциалом технологии блокчейн для революционизирования финансовых систем. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании сложностей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения, Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. Чтобы поделиться своими идеями с другими, Себастьян стал активным участником онлайн-дискуссий на таких платформах, как X и LinkedIn. Его внимание к финтех и криптовалютным темам быстро утвердило его как надежный голос в онлайн-сообществе криптовалют. Целью Себастьяна было обучать и информировать свою аудиторию о последних тенденциях и идеях в быстро развивающемся криптовалютном ландшафте. Для дальнейшего повышения своей экспертизы Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области финансовых технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами и децентрализованными финансами. Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Он любит углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим отчеты 10-K или участвующим в стимулирующих размышления дискуссиях о будущем финансов. Путь Себастьяна как криптопионера был отмечен неустанным стремлением к знаниям и преданностью делу обмена своими идеями. Его способность ориентироваться в сложном мире криптовалют в сочетании с его страстью к финансовым исследованиям и коммуникации делает его ценным вкладчиком в отрасль. По мере того как криптовалютный ландшафт продолжает развиваться, Себастьян остается на переднем крае, предоставляя ценные идеи и...
Sidekick
K$0.05344-12.30%
Биткоин
BTC$117,691.39-2.60%
DeepBook
DEEP$0.119051-9.72%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:36
Поделиться
Ищете хорошую точку входа для Биткоин? Криптоисследовательская фирма раскрывает лучшее время для покупки BTC

Ищете хорошую точку входа для Биткоин? Криптоисследовательская фирма раскрывает лучшее время для покупки BTC

Пост В поисках хорошей точки входа в Биткоин? Криптовалютная исследовательская фирма раскрывает лучшее время для покупки BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. В поисках хорошей точки входа в Биткоин? Криптовалютная исследовательская фирма раскрывает лучшее время для покупки BTC | Bitcoinist.com Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Скотт Матерсон - ведущий криптовалютный писатель в Bitcoinist, обладающий острым аналитическим умом и глубоким пониманием ландшафта цифровых валют. Скотт заработал репутацию автора, предоставляющего заставляющие задуматься и хорошо исследованные статьи, которые находят отклик как у новичков, так и у опытных крипто-энтузиастов. Помимо своих публикаций, Скотт увлечен продвижением криптовалютной грамотности и часто работает над обучением общественности потенциалу блокчейна. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/a-good-bitcoin-entry/
Биткоин
BTC$117,691.39-2.60%
DeepBook
DEEP$0.119051-9.72%
BRC20.COM
COM$0.010699-4.46%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:06
Поделиться
Глубокое погружение в рыночные реакции

Глубокое погружение в рыночные реакции

Пост «Глубокий анализ рыночных реакций» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовые ETF ETH столкнулись с массовым оттоком в размере 444 млн $: Глубокий анализ рыночных реакций Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Спотовые ETF ETH столкнулись с массовым оттоком в размере 444 млн $: Глубокий анализ рыночных реакций Источник: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflow-2/
DeepBook
DEEP$0.119051-9.72%
BRC20.COM
COM$0.010699-4.46%
Эфириум
ETH$4,091.46-5.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:04
Поделиться
Тревожный отток 162M $ вызывает опасения на рынке

Тревожный отток 162M $ вызывает опасения на рынке

Пост Тревожный исход 162M долларов вызывает опасения рынка появился на BitcoinEthereumNews.com. Отток спотовых ETF Биткоин: Тревожный исход 162M долларов вызывает опасения рынка Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Отток спотовых ETF Биткоин: Тревожный исход 162M долларов вызывает опасения рынка Источник: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etf-outflows-3/
BRC20.COM
COM$0.010699-4.46%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:49
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $