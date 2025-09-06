Джастин Бибер развивает альбом 'Swag' быстрым продолжением 'Swag II'

Джастин Бибер NBCU Photo Bank через Getty Images Джастин Бибер не стал терять время и поделился новой музыкой после выпуска своего альбома Swag в июле. Обладатель Грэмми выпустил Swag II, неожиданное продолжение своего предыдущего альбома, который породил синглы из топ-20, такие как "Daisies" и "Yukon." Переиздание Swag II, включающее 23 трека в дополнение к первым 21, выходит через две недели после того, как Бибер отметил первый день рождения своего ребенка, Джека Блюза Бибера, с женой Хейли Бибер. В новом проекте Бибер продолжает откровенно рассказывать о своей личной жизни – а именно, о своем браке и спекуляциях о злоупотреблении веществами – с помощью звездных продюсеров, таких как Mike Will Made It и Mk.gee. "Они пытаются сказать, что я не в своем уме / Но теперь они поют каждую строчку," - поет Бибер в открывающем треке "Speed Demon." "У меня много гор, которые нужно покорить / Пришлось оставить некоторых попрошаек позади / И есть что-то сильнее меня / Что прокладывает мне новый путь и дает мне энергию / И есть что-то в том, как она заставила меня быть уверенным, что я достаточно хорош / Каждый день она дарит мне любовь / И все люди, которые сомневались во мне / Они стали свидетелями моего искупления, теперь они на моем месте." Бибер также делится своей признательностью и преданностью своей жене в таких треках, как "I Do," "Mother in You," "Don't Wanna," и в коллаборации с Tems "I Think You're Special." "Я согласен / Я имею в виду это, когда говорю, что согласен / Никто не может прикоснуться к тебе / Я согласен / Ты всегда будешь той, кого я выбираю," - поет он в "I Do," добавляя: "[Я] никогда не любил тебя больше, чем сейчас." Остается посмотреть, будет ли Бибер...