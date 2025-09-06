Генеральный директор Digital Ascension утверждает, что XRP никогда не вернется к уровням ниже 0,50$: вот почему
Пост «Генеральный директор Digital Ascension утверждает, что XRP никогда не вернется к уровням ниже 0,50$: вот почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Клейвер утверждает, что инвесторы упустили возможность накопления XRP в диапазоне 0,30-0,50$ Генеральный директор ссылается на предстоящие запуски ETF и корпоративное казначейское принятие на 1 миллиард$ Текущая цена в 2,84$ сохраняет прирост более 400% с минимумов ноября 2024 года Генеральный директор Digital Ascension Group Джейк Клейвер заявил, что торговые дни XRP ниже 0,50$ закончились навсегда. Его оценка касается продолжающихся дебатов о том, может ли криптовалюта вернуться к более низким ценовым уровням, которые многие инвесторы теперь хотели бы использовать для накопления. Клейвер отметил, что многие инвесторы отвергали XRP как бесполезный, когда он торговался между 0,30$ и 0,50$, часто негативно маркируя этот актив. Эти же участники рынка теперь выражают сожаление о пропущенных возможностях накопления на тех ценовых уровнях, поскольку XRP продвинулся к текущим торговым диапазонам. Запуск ETF, как ожидается, предотвратит серьезные коррекции Генеральный директор подчеркнул, что у покупателей было несколько лет для накопления XRP по ценам ниже 0,50$ до начала текущего ралли. Он считает, что предстоящие спотовые ETF продукты XRP создадут институциональный спрос, который предотвратит серьезные коррекции до исторических минимумов. Прогнозы предполагают, что запуск ETF XRP может произойти в следующем месяце, с оценками притока инвестиций в 5 миллиардов$ в течение недель после одобрения. Этот институциональный интерес поддерживает тезис Клейвера о том, что глубокие откаты к предыдущим уровням поддержки маловероятны. Корпоративное казначейское принятие достигло более 1 миллиарда$ в раскрытых холдингах XRP, создавая дополнительную ценовую поддержку. Эта институциональная поддержка усиливает аргументы против серьезных коррекций, которые могли бы вернуть XRP к диапазону 0,50$. XRP в настоящее время сохраняет прирост, превышающий 400% с ноября 2024 года. Ценовые показатели подтверждают уверенность Клейвера в восходящей траектории актива и институциональной привлекательности. Коррекция XRP все еще остается возможной Однако технический аналитик EGRAG представляет контрастные сценарии, основанные на исторических рыночных циклах. EGRAG предполагает, что коррекции до 0,30$ остаются возможными после потенциальных взрывных максимумов, с конечными минимумами, зависящими от достигнутых пиковых ценовых уровней. Анализ EGRAG указывает на то, что...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:01