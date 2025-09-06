Сегодняшние подсказки и ответы мини-кроссворда NYT на субботу, 6 сентября

Пост «Подсказки и ответы на сегодняшний мини-кроссворд NYT на субботу, 6 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Нужна помощь с сегодняшним мини-кроссвордом NYT? Вот несколько подсказок и ответов для головоломки. Источник: NYT Я вернулся! После пары недель отсутствия в ротации я снова с вами, дорогие любители головоломок. Тогда казалось, что лето в самом разгаре. Теперь лето ускользает, а осень врывается, прохладная и немного грустная. Как всегда, обязательно ознакомьтесь с моим руководством по стримингу на выходных со всеми лучшими текущими вариантами стриминга и театральными релизами. Дайте мне знать, что вы смотрите! Я всегда ищу рекомендации. Ищете вчерашний мини-кроссворд NYT? Ознакомьтесь с нашими подсказками и ответами прямо здесь. Мини NYT — это меньшая, более быстрая, более удобоваримая, компактная версия более крупного и сложного кроссворда NYT, и в отличие от своего старшего собрата, она бесплатна для игры без подписки на The New York Times. Вы можете играть в него в веб-версии или в приложении, хотя для работы с архивом вам понадобится приложение. Спойлеры впереди! Как решить сегодняшний мини-кроссворд Подсказки Поскольку субботний мини-кроссворд намного больше и сложнее, чем в любой другой день недели, я включаю некоторые подсказки для каждого из них, а не только первую букву, хотя вы можете увидеть первые буквы ниже, за которыми следуют ответы. По горизонтали 1A. Президент США, который отслужил четыре срока — Во время Второй мировой войны 4A. Спешить, на шекспировском английском — Рифмуется с "pie" 7A. Единственная страна, у которой музыкальный инструмент (арфа) является национальной эмблемой — Подумайте о трилистниках 9A. Большое имя в роме — Рифмуется, в некотором роде, с 10A 10A. Она держит рекорд по количеству хитов №1 в Billboard среди женщин-рэперов (5) — Рифмуется, в некотором роде, с 9A 11A. Древнее устройство для отслеживания времени — Использует шар газа в небе 12A. Ctrl-___-Del —...