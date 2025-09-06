2025-10-11 суббота

Беспрецедентный бум в 12 миллиардов $ сигнализирует о созревании

Пост Беспрецедентный бум в 12 миллиардов долларов сигнализирует о созревании появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто M&A: Беспрецедентный бум в 12 миллиардов долларов сигнализирует о созревании Перейти к содержанию Главная Крипто новости Крипто M&A: Беспрецедентный бум в 12 миллиардов долларов сигнализирует о созревании Источник: https://bitcoinworld.co.in/crypto-m-a-record-surge/
MemeCore
M$2.03712-0.37%
Boom
BOOM$0.030703-3.07%
BRC20.COM
COM$0.010699-4.46%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:26
PlanC оспаривает прогнозы пика Биткоина на фоне притока ETF

Пост PlanC оспаривает прогнозы пика Биктоина на фоне притока ETF появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Крипто-аналитик PlanC ставит под сомнение прогнозы пика Биктоина в 4 квартале 2025 года. Увеличение притока ETF смещает фокус рынка от циклов халвинга. Сильные экспертные мнения оспаривают традиционные теории рыночных циклов. 6 сентября 2025 года PlanC предостерег инвесторов Биктоина в X, подчеркивая статистическую недостаточность опоры на циклы халвинга для прогнозирования пика в четвертом квартале. Анализ PlanC оспаривает преобладающие рыночные нарративы, подчеркивая институциональные изменения ликвидности, обусловленные ETF, по сравнению с традиционными циклическими моделями, побуждая трейдеров пересмотреть зависимость от исторических моделей данных. Влияние ETF на Биктоин переопределяет прогнозы пика PlanC заявил, что прогнозирование пика Биктоина с использованием прошлых циклов отражает непонимание статистических принципов. Аналитики и трейдеры приняли это к сведению, ставя под сомнение прошлые предположения. Питер Брандт, другой известный трейдер, прогнозирует более широкий потенциальный диапазон для Биктоина, подчеркивая погрешность существующих моделей. С влиянием ETF на рыночную ликвидность, предыдущие модели циклов подвергаются тщательному анализу. Этот сдвиг означает отход от прогнозов, основанных на халвинге. Нарратив ETF набирает обороты как новый драйвер рынка в криптовалюте. "Любой, кто делает ставку на пик Биктоина в 4 квартале только на основе прошлых циклов халвинга, совершает статистическую ошибку. Это как поставить все свои деньги на результат четвертого броска монеты после того, как увидели три решки; нет статистической значимости при таком малом размере выборки... Текущие драйверы рынка — такие как устойчивый приток ETF — сместили актуальность от нарратива халвинга." — PlanC, Крипто-аналитик, Комментатор рынка Биктоина Регуляторная и рыночная динамика: Сдвиг от исторических циклов Знаете ли вы? Текущее увеличение ликвидности Биктоина, обусловленное ETF, резко контрастирует с его прошлой зависимостью от циклов халвинга для ценовых пиков, отражая значительную эволюцию рынка. Согласно CoinMarketCap, Биктоин (BTC) в настоящее время торгуется по цене 110 848,92 $, с рыночным капиталом 2,21 триллиона $ и доминированием 57,90%. За последние 90 дней цена выросла на 4,93%, но недавний ежедневный объем торгов упал на 9,42% до 57,51 миллиарда $...
Биткоин
BTC$117,691.39-2.60%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.5442+20.26%
Capverse
CAP$0.10803-2.95%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:20
Шифф: Биткоин "ничего не делает", в то время как золото достигает нового рекордного максимума

Пост Шифф: Биткоин "Ничего не делает", в то время как золото достигает нового рекордного максимума появился на BitcoinEthereumNews.com. Новый рекордный максимум золота "Вы поставили не на ту лошадь" Золотой жук Питер Шифф злорадствует по поводу недавних низких показателей Биктоина. В недавнем посте в социальных сетях известный финансовый комментатор заявил, что флагманская криптовалюта в настоящее время "ничего не делает", в то время как золото находится в процессе достижения новых рекордных максимумов. Новый рекордный максимум золота Ранее сегодня желтый металл достиг еще одного исторического пика, превысив уровень 3 600 $ впервые в истории. "Он делает именно то, что можно было ожидать, когда ФРС собирается снизить ставки в условиях растущей инфляции", - сказал он. Как сообщает U.Today, вероятность снижения ставки резко возросла сегодня после того, как Министерство труда США опубликовало неутешительные данные о рабочих местах, которые показывают, что экономика замедляется. Экономика США добавила только 22 000 рабочих мест, что значительно ниже 75 000 рабочих мест, которые изначально ожидались. Вам также может понравиться "Вы поставили не на ту лошадь" По словам Шиффа, те, кто решил выбрать Биктоин вместо золота, в итоге поставили не на ту лошадь. Золото значительно превзошло Биктоин в 2025 году, несмотря на то, что его рыночная капитализация значительно больше. Биктоин упал на 13% по отношению к золоту в этом году, причем последнее явно выигрывает гонку "безопасного убежища". Ранее в этом месяце Шифф высказал мнение, что прорыв золота и серебра был медвежьим развитием для ведущей криптовалюты. В настоящее время Биктоин торгуется по цене 111 225 $ после восстановления уровня 113 000 $ ранее сегодня. Источник: https://u.today/schiff-bitcoin-is-doing-nothing-while-gold-hits-new-record-high
Union
U$0.009621+2.19%
Capverse
CAP$0.10803-2.95%
BRC20.COM
COM$0.010699-4.46%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:15
Джастин Сан раскрывает, что он совершил еще одну крупную покупку альткоина, из которого его "выгнали"

Пост «Джастин Сан раскрывает, что совершил еще одну крупную покупку альткоина, из которого его «выгнали»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основатель Tron (TRX) Джастин Сан объявил об инвестициях в размере 20 миллионов долларов в два актива, связанных с Трампом, заявив, что криптовалютные компании, котирующиеся на биржах США, «недооценены». Сан объявил, что приобретет акции ALTS (Alt5 Sigma) на сумму 10 миллионов долларов и токены World Liberty Financial (WLFI) на сумму 10 миллионов долларов. «Мы считаем, что криптовалютные акции, котирующиеся в США, представляют значительную возможность. Поэтому я приобрету ALTS на сумму 10 миллионов долларов и WLFI на сумму 10 миллионов долларов», — заявил Сан. Объявление об инвестициях последовало за напряженностью между Саном и поддерживаемой Трампом World Liberty Financial. WLFI заморозила криптоактивы на сумму более 100 миллионов долларов, которые Сан приобрел у проекта. Однако Сан отреагировал, утверждая, что токены были «священными и неприкосновенными», и требуя равных прав. Джастин Сан известен как одна из самых противоречивых фигур в мире криптовалют. Сан, чье состояние оценивается более чем в 12 миллиардов долларов, был среди заметных фигур на частном ужине, организованном президентом Дональдом Трампом для покупателей мемкоинов в мае. Однако его недавний разрыв с командой Трампа, как сообщается, усиливает напряженность, особенно его инвестиции в другую криптовалюту, связанную с Трампом. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/justin-sun-reveals-he-made-another-major-purchase-of-the-altcoin-he-was-kicked-out-of/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.189-4.17%
SUN
SUN$0.025008-2.58%
WLFI
WLFI$0.1516-14.78%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:12
Во сколько начинается бойцовский турнир UFC Paris?

Пост Во сколько начинается бойцовский кард UFC Paris? появился на BitcoinEthereumNews.com. ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ – 05 СЕНТЯБРЯ: (Слева направо) Насурдин Имавов из России и Кайо Борральо из Бразилии позируют на весах во время взвешивания UFC Fight Night в Аккор Арене 05 сентября 2025 года в Париже, Франция. (Фото Джеффа Боттари/Zuffa LLC) Zuffa LLC Бойцовский кард UFC Paris пройдет сегодня вечером в Аккор Арене. В главном событии субботы, 6 сентября, UFC Fight Night, два высокорейтинговых средневеса UFC попытаются доказать свое право стать первым претендентом на титул недавно коронованного чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева. В главном событии UFC Paris Насурдин Имавов встретится с Кайо Борральо. Трансляция бойцовского карда UFC Paris будет доступна на ESPN+. Ниже мы рассмотрим детали главного события UFC Paris и Время Старта каждой части сегодняшнего бойцовского карда. ForbesUFC 320 Главное событие: Магомед Анкалаев против Алекса Перейры 2 Начальные коэффициентыАвтор: Трент Рейнсмит UFC Paris Бойцовский кард: Дата, Время, Место, Как смотреть или транслировать Дата: Суббота, 6 сентября 2025 г. Место: Аккор Арена в Париже, Франция Время Старта основного карда: 15:00 ET на ESPN+ Время Старта предварительного карда: 12:00 ET на ESPN+ ForbesUFC 321 Главное событие: Том Аспиналл против Сирила Гана Начальные ставочные коэффициентыАвтор: Трент Рейнсмит Основной кард UFC Paris Насурдин Имавов против Кайо Борральо Бенуа Сен-Дени против Маурисио Руффи Модестас Букаускас против Пола Крейга Болаи Оки против Мейсона Джонса Рис Макки против Акселя Сола Уильям Гомис против Роберта Ручалы Предварительный кард UFC Paris Умар Си против Брендсона Рибейро Марчин Тыбура против Анте Делии Гарри Хардвик против Кауэ Фернандеса Сэм Паттерсон против Трея Уотерса Брэд Таварес против Роберта Бричека Андреас Густафссон против Рината Фахретдинова Шона Бэннон против Сэм Хьюз ForbesUFC 322 Главное событие: Делла Маддалена против Махачева Начальные коэффициентыАвтор: Трент Рейнсмит Главное событие UFC Paris: Насурдин Имавов против Кайо Борральо ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ – 05 СЕНТЯБРЯ: Насурдин...
MemeCore
M$2.03712-0.37%
Streamflow
STREAM$0.07943-4.25%
ALEX Lab
ALEX$0.00494-11.15%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:11
10 лучших мем-коинов для инвестирования до того, как этот бык вырастет на 500% выше

Пост 10 лучших Мем-коинов для инвестирования до того, как этот Бык вырастет на 500% появился на BitcoinEthereumNews.com. Что, если мемы были не просто шутками, а чертежами для состояний? В 2025 году арена мем-коинов превратилась в колизей претендентов. DOGS виляет хвостом вверх с энергией стаи, Neiro привлекает внимание смелым брендингом, Moo Deng доказывает, что свиньи действительно могут летать в крипто, а Popcat продолжает мяукать свой путь в чарты. Добавьте Book of Meme, Banana for Scale, Mog Coin и Apu Apustaja, и у вас получится карнавал монет, борющихся за внимание. Но есть одна живая предпродажа, ревущая громче остальных, и она уже переписывает правила игры мем-коинов. Этот зверь - BullZilla ($BZIL). Предпродажа сейчас находится на Этапе 1-D, вознаграждая тех, кто действует рано. Её модель повышает цену каждые собранные 100 000 $ или каждые 48 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Ранние участники уже увидели ROI в 347,82%, с собранными более 150 000 $ и миллиардами проданных токенов в день открытия. Математика проста: каждая минута задержки означает вход по более высокой цене. BullZilla ($BZIL) Предпродажа BullZilla не просто активна, она живая, разработанная для экспоненциальной доходности. На Этапе 1-D токены стоят 0,00002575 $. Более 550 держателей присоединились, собрано более 150 000 $, а спрос сжег 1 миллиард токенов за минуты, 2 миллиарда за два часа и 7 миллиардов к концу дня. Прогнозы ROI ошеломляют: 20 371,49% от предпродажи до цены листинга 0,00527 $. При входе в 1 000 $ инвесторы закрепляют за собой 52,41 миллиона токенов. Позиция в 30 000 $ обеспечивает 1,57 миллиарда токенов, потенциально превращаясь в 8,2 миллиона $ при запуске, если прогнозы сбудутся. Прогрессивная механика гарантирует рост цены, независимо от того, спешат ли покупатели или время идет вперед, делая колебания обязательством. Импульс говорит громче маркетинга. В течение трех часов поступило 15 000 $. В течение 24 часов - 39 000 $. Это не погоня за хайпом; это самоподдерживающаяся машина. Вот почему BullZilla...
DAR Open Network
D$0.02951-10.44%
Fly Trade
FLY$0.06044-0.44%
Threshold
T$0.01465-3.55%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:09
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подвергается критике из-за "пропавших" сообщений Генслера в ключевой период борьбы с криптовалютами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подвергается критике после недавнего отчета, в котором подробно описана серия "предотвратимых" ошибок со стороны ИТ-отдела регулятора, что привело к потере записей, связанных с правоприменительными действиями в отношении криптовалют во время пребывания Гэри Генслера на посту. Рекомендуем прочитать: Управляющий Банка Англии делится видением "мульти-валютной" системы перед консультацией по плану стейблкоинов [...]
VisionGame
VISION$0.000284-1.49%
Multichain
MULTI$0.04633+1.02%
Lorenzo Protocol
BANK$0.12875-4.66%
Bitcoinist2025/09/06 13:00
5 лучших монет для покупки, поскольку крипторынок готовится к большому росту

Весь крипторынок сейчас находится в красной зоне, но опытные инвесторы рассматривают эту красную зону [...]
pump.fun
PUMP$0.005279-2.79%
RedStone
RED$0.4287-8.96%
Coinstats2025/09/06 13:00
SEC и CFTC выступают за адаптацию к круглосуточной торговле

Пост SEC и CFTC продвигают адаптацию к круглосуточной торговле появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: SEC и CFTC объявляют о предложениях по круглосуточной торговле на традиционных рынках. Инициативы соответствуют июльской директиве по смягчению торговых ограничений. Потенциальное влияние на фондовые биржи США и криптоактивы, такие как BTC, ETH. Председатель SEC Пол Аткинс и исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам совместно объявили 5 сентября о предложениях по расширению интеграции крипторынка в традиционные финансы через непрерывную торговлю и смягченные правила для деривативов. Эта инициатива направлена на приведение финансовых рынков США в соответствие с непрерывным характером цифровых активов, потенциально повышая эффективность рынка и расширяя инвестиционные возможности по всей стране. SEC и CFTC продвигают круглосуточную торговлю на рынках Председатель SEC Пол Аткинс и исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам представили меры для непрерывной торговли на фондовых биржах США. Они также предложили смягчить ограничения на событийные и бессрочные контракты и ввели инновационное исключение для DeFi протоколов. Это усилие представляет собой стратегический шаг для приведения традиционных рынков в соответствие с подходом криптовалютного сектора к постоянно активной торговле. Такие изменения направлены на повышение ликвидности и конкурентоспособности в финансовом пространстве США. Благодаря возможности круглосуточной работы фондовых бирж, активы, такие как BTC, ETH и другие, могут получить расширенные торговые возможности, что напрямую повлияет на рыночную динамику и глобальное позиционирование. Аналитики рынка отметили эту инициативу как положительное продвижение для рынков США. Этот шаг соответствует существующей июльской директиве, сосредоточенной на торговле криптовалютами. Ожидается, что гармонизация и адаптация регулирования повлияют как на настроения рынка, так и на стратегии инвесторов. Влияние на крипто и финансовые рынки Знаете ли вы? Такие предложения, отражающие значительный сдвиг в политике, подчеркивают усилия по соответствию операционному темпу крипторынка, напоминая о прошлых попытках продлить традиционные часы торговли, которые имели лишь умеренный успех. Биткоин (BTC) в настоящее время торгуется по цене 110 819,68 $, с рыночной капитализацией 2,21 триллиона $. Объем торгов снизился на 5,80% за последние 24 часа, и BTC показывает умеренное снижение цены на 0,47%...
LETSTOP
STOP$0.06769-7.42%
Union
U$0.009621+2.19%
Биткоин
BTC$117,691.39-2.60%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:43
Сегодняшние подсказки и ответы мини-кроссворда NYT на субботу, 6 сентября

Пост «Подсказки и ответы на сегодняшний мини-кроссворд NYT на субботу, 6 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Нужна помощь с сегодняшним мини-кроссвордом NYT? Вот несколько подсказок и ответов для головоломки. Источник: NYT Я вернулся! После пары недель отсутствия в ротации я снова с вами, дорогие любители головоломок. Тогда казалось, что лето в самом разгаре. Теперь лето ускользает, а осень врывается, прохладная и немного грустная. Как всегда, обязательно ознакомьтесь с моим руководством по стримингу на выходных со всеми лучшими текущими вариантами стриминга и театральными релизами. Дайте мне знать, что вы смотрите! Я всегда ищу рекомендации. Ищете вчерашний мини-кроссворд NYT? Ознакомьтесь с нашими подсказками и ответами прямо здесь. Мини NYT — это меньшая, более быстрая, более удобоваримая, компактная версия более крупного и сложного кроссворда NYT, и в отличие от своего старшего собрата, она бесплатна для игры без подписки на The New York Times. Вы можете играть в него в веб-версии или в приложении, хотя для работы с архивом вам понадобится приложение. Спойлеры впереди! Как решить сегодняшний мини-кроссворд Подсказки Поскольку субботний мини-кроссворд намного больше и сложнее, чем в любой другой день недели, я включаю некоторые подсказки для каждого из них, а не только первую букву, хотя вы можете увидеть первые буквы ниже, за которыми следуют ответы. По горизонтали 1A. Президент США, который отслужил четыре срока — Во время Второй мировой войны 4A. Спешить, на шекспировском английском — Рифмуется с "pie" 7A. Единственная страна, у которой музыкальный инструмент (арфа) является национальной эмблемой — Подумайте о трилистниках 9A. Большое имя в роме — Рифмуется, в некотором роде, с 10A 10A. Она держит рекорд по количеству хитов №1 в Billboard среди женщин-рэперов (5) — Рифмуется, в некотором роде, с 9A 11A. Древнее устройство для отслеживания времени — Использует шар газа в небе 12A. Ctrl-___-Del —...
MemeCore
M$2.03712-0.37%
Union
U$0.009621+2.19%
PlaysOut
PLAY$0.04286-7.76%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 12:02
