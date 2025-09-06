Член Зала хоккейной славы Кен Драйден умер в возрасте 78 лет

Вратарь Кен Драйден №29 из "Монреаль Канадиенс" опирается на свою вратарскую клюшку во время игры НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" около 1973 года в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, Нью-Йорк. (Фото Bruce Bennett Studios через Getty Images Studios/Getty Images) Bruce Bennett Studios через Getty Images Новатор на льду и за его пределами, Кен Драйден умер в возрасте 78 лет. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли с "Монреаль Канадиенс", его бывшая команда объявила о его кончине в пятницу вечером. "Кен Драйден был исключительным спортсменом, но он также был исключительным человеком", - сказал владелец и президент "Канадиенс" Джефф Молсон в заявлении в пятницу. "За маской он был больше, чем жизнь... Кен воплощал лучшее из всего, что представляют собой "Монреаль Канадиенс", и его наследие в нашем обществе выходит за рамки нашего спорта". Родившийся в Гамильтоне, Онтарио, в 1947 году и выросший в пригороде Торонто, Драйден с самого начала выбрал нетрадиционный подход к своей хоккейной карьере. Вместо того чтобы играть в юниорской лиге, как большинство канадских перспективных игроков, он решил получить высшее образование в Корнельском университете. После того как его изначально выбрали "Бостон Брюинз" на любительском драфте 1964 года, его права были переданы "Канадиенс" всего несколько дней спустя. Но Драйден не присоединился к Монреалю до конца сезона 1970-71 — после получения трех наград первой сборной всех американцев с "Биг Ред" и игры за национальную сборную Канады в 1969-70 годах. Когда Драйден стал профессионалом в возрасте 23 лет, он провел большую часть своего первого года с "Монреаль Вояжерс" из АХЛ, прежде чем получил вызов в конце сезона от "Канадиенс". После того как он не проиграл ни одной из шести игр регулярного сезона, он мгновенно стал легендой, приведя Монреаль к Кубку Стэнли 1971 года и выиграв Трофей Конна Смайта как самый ценный игрок плей-офф. "Почти невозможно поверить, что он достиг всего...