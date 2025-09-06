2025-10-11 суббота

Член Зала хоккейной славы Кен Драйден умер в возрасте 78 лет

Член Зала хоккейной славы Кен Драйден умер в возрасте 78 лет

Пост Член Зала хоккейной славы Кен Драйден умер в возрасте 78 лет появился на BitcoinEthereumNews.com. Вратарь Кен Драйден №29 из "Монреаль Канадиенс" опирается на свою вратарскую клюшку во время игры НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" около 1973 года в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, Нью-Йорк. (Фото Bruce Bennett Studios через Getty Images Studios/Getty Images) Bruce Bennett Studios через Getty Images Новатор на льду и за его пределами, Кен Драйден умер в возрасте 78 лет. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли с "Монреаль Канадиенс", его бывшая команда объявила о его кончине в пятницу вечером. "Кен Драйден был исключительным спортсменом, но он также был исключительным человеком", - сказал владелец и президент "Канадиенс" Джефф Молсон в заявлении в пятницу. "За маской он был больше, чем жизнь... Кен воплощал лучшее из всего, что представляют собой "Монреаль Канадиенс", и его наследие в нашем обществе выходит за рамки нашего спорта". Родившийся в Гамильтоне, Онтарио, в 1947 году и выросший в пригороде Торонто, Драйден с самого начала выбрал нетрадиционный подход к своей хоккейной карьере. Вместо того чтобы играть в юниорской лиге, как большинство канадских перспективных игроков, он решил получить высшее образование в Корнельском университете. После того как его изначально выбрали "Бостон Брюинз" на любительском драфте 1964 года, его права были переданы "Канадиенс" всего несколько дней спустя. Но Драйден не присоединился к Монреалю до конца сезона 1970-71 — после получения трех наград первой сборной всех американцев с "Биг Ред" и игры за национальную сборную Канады в 1969-70 годах. Когда Драйден стал профессионалом в возрасте 23 лет, он провел большую часть своего первого года с "Монреаль Вояжерс" из АХЛ, прежде чем получил вызов в конце сезона от "Канадиенс". После того как он не проиграл ни одной из шести игр регулярного сезона, он мгновенно стал легендой, приведя Монреаль к Кубку Стэнли 1971 года и выиграв Трофей Конна Смайта как самый ценный игрок плей-офф. "Почти невозможно поверить, что он достиг всего...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 15:21
Сокрушительная потеря для основателя Terraform

Сокрушительная потеря для основателя Terraform

Пост Сокрушительная потеря для основателя Terraform появился на BitcoinEthereumNews.com. Do Kwon Пентхаус Депозит: Сокрушительная потеря для основателя Terraform Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Do Kwon Пентхаус Депозит: Сокрушительная потеря для основателя Terraform Источник: https://bitcoinworld.co.in/do-kwon-penthouse-loss/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:56
Thumzup Media нацелена на будущее в миллиард долларов с Биткоин и Казначейством альткоинов

Thumzup Media нацелена на будущее в миллиард долларов с Биткоин и Казначейством альткоинов

Пост Thumzup Media нацелена на будущее стоимостью в миллиард долларов с Биктоином и Казначейством альткоинов появился на BitcoinEthereumNews.com. Thumzup Media представила свой план трансформации в крупного игрока на рынке криптовалют, отмеченный предстоящим приобретением майнинга догкоина, предложением акций на сумму 50 миллионов долларов и расширенной стратегией казначейства цифровых активов. Thumzup стремится стать лидером майнинга Dogecoin в Северной Америке Поддерживаемая Дональдом Трампом-младшим корпорация Thumzup Media Corporation (Nasdaq: TZUP) обрисовала масштабный стратегический сдвиг в [...] Источник: https://news.bitcoin.com/thumzup-media-eyes-billion-dollar-future-with-bitcoin-and-altcoin-treasury/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:37
Важная информация для всего сообщества

Важная информация для всего сообщества

Пост «Важная информация для всего сообщества» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сеть Pi продолжает реализацию своей стратегии по становлению полностью верифицированным блокчейном, даже несмотря на то, что ее токен опускается близко к рекордно низким уровням. Обновление Version 23 проекта знаменует поворотный момент: впервые верификация KYC будет не просто функцией приложения, а будет записана в сам протокол. Блокчейн с приоритетом соответствия требованиям. Новый релиз, основанный на фреймворке Stellar v23, но переработанный для нужд Pi, передает проверку личности как собственной системе Pi, так и внешним провайдерам, одобренным сообществом. Основная команда говорит, что этот подход положит конец многолетним проблемам с KYC и распределит ответственность за верификацию за пределы центрального органа. Почти 15 миллионов аккаунтов уже прошли верификацию, и команда считает, что обновление ускорит внедрение бизнесами, которым требуются четкие стандарты соответствия перед интеграцией криптоплатежей. Чего следует ожидать пользователям. Развертывание будет происходить постепенно, с возможными короткими перерывами в обслуживании. Разработчики обязались заранее уведомлять пользователей и партнеров, представляя изменение как подготовку не только для отдельных лиц, но и для сторонних платформ, которые планируют подключиться к сети Pi. Долгосрочная цель — создание «управляемого сообществом» слоя идентификации, которому могут доверять регуляторы, но который не зависит от единого контролера. В то время как техническая сторона развивается, токен предложил мало поводов для радости быкам. PI ненадолго подскочил после августовских объявлений, поднявшись выше 0,40 $, но импульс быстро угас. Сейчас он торгуется ниже 0,35 $, едва выше своего исторического минимума в 0,33 $, и упал более чем на 88% с февральских максимумов. Два крупных разблокирования токенов — 12,3 миллиона монет 6 сентября и 9,9 миллиона 11 сентября — давят на настроения, трейдеры готовятся к дальнейшему давлению продаж. Облегчение может наступить только позже в этом месяце, когда избыток предложения уменьшится. Путь вперед. Разработчики Pi утверждают, что превращение верификации личности в функцию протокола имеет решающее значение...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:33
Ключевой коэффициент лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC показывает изменение настроения рынка

Ключевой коэффициент лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC показывает изменение настроения рынка

Пост Важный коэффициент лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC раскрывает меняющееся настроение рынка появился на BitcoinEthereumNews.com. Важный коэффициент лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC раскрывает меняющееся настроение рынка Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Важный коэффициент лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC раскрывает меняющееся настроение рынка Источник: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-reveals/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:26
«Цена золота может достичь 5 000 $, в то время как Биткоин остается на месте», — говорит Питер Шифф

«Цена золота может достичь 5 000 $, в то время как Биткоин остается на месте», — говорит Питер Шифф

Пост "Цена золота может достичь 5 000 долларов, в то время как Биктоин остается на месте", говорит Питер Шифф, появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост "Цена золота может достичь 5 000 долларов, в то время как Биктоин остается на месте", говорит Питер Шифф, впервые появился на Coinpedia Fintech News Глобальные рынки завершили неделю со смешанными сигналами после того, как данные по рынку труда США показали резкое замедление найма. Безработица выросла до самого высокого уровня с 2021 года, подпитывая спекуляции о том, что Федеральной резервной системе, возможно, не останется выбора, кроме как снизить процентные ставки в конце этого месяца. Эта неопределенность повысила спрос на безопасные активы, при этом золото оказалось в центре внимания. Цена золота сегодня преодолевает отметку в 3 600 долларов Цена золота сегодня взлетела до рекордного максимума, подскочив на 1,5% до 3 600 долларов за унцию, прежде чем закрыться около 3 592,50 долларов в Нью-Йорке. Серебро также присоединилось к ралли, усиливая импульс драгоценных металлов. Ралли подчеркивает, как быстро инвесторы переходят к безопасным активам на фоне опасений относительно политики ФРС. Питер Шифф возобновляет дебаты о золоте против Биткоина Экономист Питер Шифф опубликовал в X, что золото сильнее Биткоина. В своем посте Шифф написал: "Золото только что достигло нового рекордного максимума выше 3 600 долларов, в то время как Биткоин остается на месте. Золото делает именно то, что должно делать перед снижением ставок ФРС. С 2021 года Биткоин потерял 15% по отношению к золоту. Любой, кто выбрал Биткоин, поставил не на ту лошадь". Когда сторонники Биткоина оспорили это, утверждая, что BTC превзойдет золото в долгосрочной перспективе, Шифф удвоил ставку: "Золото может достичь 5 000 долларов уже в следующем году. Биткоин никогда даже не пересечет финишную черту". Он еще раз ясно дал понять, что считает золото лучшим безопасным активом. Политика ФРС под прицелом Традиционно более низкие затраты по займам повышают стоимость не приносящих дохода активов, таких как золото. Трейдеры все больше делают ставку на агрессивное смягчение политики ФРС, а политическое давление подливает масла в огонь. Президент Дональд Трамп усилил нападки на независимость ФРС, обещая вскоре получить большинство влияния на политику процентных ставок. Аналитики предупреждают, что если доверие к ФРС будет подорвано, золото может...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:13
BlockDAG, HBAR, VET и SHIB

BlockDAG, HBAR, VET и SHIB

Пост BlockDAG, HBAR, VET и SHIB появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости Ознакомьтесь с лучшими криптовалютами для инвестиций в 2025 году. Обновления BlockDAG, Hedera, VeChain и Shiba Inu с ростом предпродаж, стейкингом, сжиганием и динамикой цен. Поиск лучших криптовалют для инвестиций в 2025 году означает изучение проектов с четкими обновлениями, активной пользовательской базой и ценовыми движениями, подкрепленными реальным прогрессом. Сентябрь 2025 года привлекает внимание к четырем именам: BlockDAG, Hedera, VeChain и Shiba Inu. Каждый проект подчеркивает разные сильные стороны. BlockDAG лидирует с рекордным предпродажным сбором более 396 миллионов $ и более 3 миллионов пользователей его майнинг-приложения X1. Hedera набирает обороты благодаря активности, связанной со SWIFT, и текущим мероприятиям для разработчиков. VeChain добавляет обновления стейкинга для институциональных пользователей, в то время как Shiba Inu сокращает предложение с помощью агрессивных кампаний по сжиганию, несмотря на боковое движение. Вместе эти проекты охватывают рост предпродаж, корпоративное внедрение, вознаграждения за стейкинг и сокращение предложения, управляемое сообществом. В этой статье представлены обновления цен, недавние достижения и причины, по которым эти имена остаются в списках наблюдения для всех, кто отслеживает лучшие криптовалюты для инвестиций в 2025 году. 1. BlockDAG: Рекордный предпродажный сбор 396 миллионов $ и более 3 миллионов пользователей майнинга BlockDAG стал одним из самых популярных проектов 2025 года благодаря сочетанию высокой безопасности, скорости и большой ранней пользовательской базы. Он работает по гибридной модели, которая объединяет направленный ациклический граф с POW, обеспечивая быстрые транзакции при сохранении защитного слоя POW. Система также полностью совместима с Ethereum Virtual Machine, что упрощает разработчикам перенос приложений и смарт-контрактов. Эти функции объясняют, почему BlockDAG (BDAG) занимает высокое место во многих списках лучших криптовалют для инвестиций в 2025 году. Предпродажа демонстрирует непревзойденную тягу. BlockDAG собрал более 396 миллионов $ на данный момент, а его монета BDAG выросла на 2900% с первой партии до текущих 0,03 $ в партии 30. Его приложение X1 Miner теперь насчитывает более 3 миллионов пользователей, добывающих BDAG напрямую с...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:03
Эксперт обвиняет 'Секретный комитет' в отклонении включения акций MSTR в S&P 500

Эксперт обвиняет 'Секретный комитет' в отклонении включения акций MSTR в S&P 500

Пост «Эксперт обвиняет 'Секретный комитет' в отклонении включения акций MSTR в S&P 500» появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратегия Майкла Сейлора (NASDAQ: MSTR) не была включена в индекс S&P 500 в пятницу, несмотря на сильные рыночные ожидания. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что существует 'секретный комитет', отклонивший включение акций MSTR, несмотря на соответствие всем критериям. Цена акций упала на 2,90% в послеторговое время и снова торгуется ниже уровня 330 $. Отклонение включения акций MSTR в S&P 500: Заговор? Стратегия Майкла Сейлора, крупнейшего корпоративного держателя Биткоина, не смогла попасть в S&P 500, что стало серьезным ударом для инвесторов. Это несмотря на то, что компания соответствовала множеству критериев, таких как ликвидность, рыночная капитализация, публичный флоат и т.д. После новостей цена акций MSTR упала почти на 3% в послеторговое время в пятницу. Стратег Bloomberg ETF Эрик Балчунас поставил под вопрос, почему акции MSTR были исключены из индекса S&P 500, несмотря на соответствие требованиям. Балчунас отметил, что решение в конечном итоге зависело от усмотрения Индексного комитета S&P, который, по его словам, функционирует скорее как "активный фонд, управляемый секретным комитетом", чем строго основанная на правилах система. Балчунас добавил, что Bloomberg ранее брал интервью у бывшего главы комитета в своем подкасте Trillions, проливая свет на то, как принимаются такие решения. В подкасте Балчунас и его коллеги обсуждают теневой комитет в S&P 500, который принимает решение о том, какие компании могут присоединиться к индексу. В прошлом комитет отклонял ведущие фирмы, такие как Tesla Илона Маска. "Было бы интересно увидеть список всех акций, чье вхождение в SPX было отложено Комитетом, я знаю, что он включал бы некоторых настоящих звезд, например, Microsoft, Tesla", - написал Балчунас. Добавления в S&P 500 часто вызывают активность покупок со стороны индексных фондов и ETF, которые отслеживают этот ориентир. Обычно это обеспечивает поддержку недавно...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 14:01
Биткоин падает ниже 111 000$ несмотря на несоответствие данных по занятости вне сельского хозяйства

Биткоин падает ниже 111 000$ несмотря на несоответствие данных по занятости вне сельского хозяйства

Пост Биктоин опускается ниже 111 000$ несмотря на слабые данные по занятости вне сельского хозяйства появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Биктоин разочаровывает волатильностью вокруг данных о рабочих местах в США, что привело к падению ниже 111 000$. Динамика цены BTC теряет все свои достижения, в то время как золото продолжает достигать нового исторического максимума. Трейдеры сохраняют ожидания повторного тестирования поддержки на уровне 100 000$. Биктоин (BTC) стал волатильным в пятницу на открытии Уолл-стрит, поскольку данные о рабочих местах в США оказались значительно ниже ожиданий. Часовой график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView Золото бьет рекорд на фоне "быстро ухудшающегося" рынка труда США Данные от Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что BTC/USD достиг новых сентябрьских максимумов в 113 400$ перед падением почти на 3 000$ за час. Августовские данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) подтвердили, что экономика добавила 22 000 рабочих мест — значительно меньше ожидаемых 75 000. В результате сила доллара США резко упала, в то время как золото достигло новых исторических максимумов. Четырехчасовой график XAU/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView Реагируя на это, участники рынка согласились, что теперь курс установлен на ключевое событие для рисковых активов: Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем заседании 17 сентября. Данные инструмента FedWatch от CME Group подчеркнули вероятность такого исхода. "Это второй самый низкий показатель по рабочим местам с июля 2021 года", — написал торговый ресурс The Kobeissi Letter в части треда на X. "Рынок труда быстро ухудшается." Вероятности целевой ставки ФРС на сентябрьское заседание FOMC (скриншот). Источник: CME Group Кобейси отметил, что показатели занятости за предыдущие месяцы также были пересмотрены в сторону понижения. "Рынок труда гораздо хуже, чем вы думаете: не только июньский показатель занятости был отрицательным, но экономика США потеряла -357 000 рабочих мест на полную ставку в августе", — добавил основатель Адам Кобейси. Ценовые цели Биктоина удваивают ставку на падение до 100 000$ Несмотря на положительные последствия данных NFP для Биктоина, динамика цены BTC продемонстрировала заметно вялую реакцию. Связанное: Биктоин устанавливает медвежью ловушку в стиле 2024 года перед "крупным шортом...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 13:55
Прогнозируется, что объем сделок M&A в криптоиндустрии достигнет 11.98 миллиардов $ в 2025 году

Прогнозируется, что объем сделок M&A в криптоиндустрии достигнет 11.98 миллиардов $ в 2025 году

Подробнее: https://coincu.com/news/crypto-ma-2025-prediction/
Coinstats2025/09/06 13:43
