Эксперт обвиняет 'Секретный комитет' в отклонении включения акций MSTR в S&P 500
Стратегия Майкла Сейлора (NASDAQ: MSTR) не была включена в индекс S&P 500 в пятницу, несмотря на сильные рыночные ожидания. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что существует 'секретный комитет', отклонивший включение акций MSTR, несмотря на соответствие всем критериям. Цена акций упала на 2,90% в послеторговое время и снова торгуется ниже уровня 330 $.
Отклонение включения акций MSTR в S&P 500: Заговор?
Стратегия Майкла Сейлора, крупнейшего корпоративного держателя Биткоина, не смогла попасть в S&P 500, что стало серьезным ударом для инвесторов. Это несмотря на то, что компания соответствовала множеству критериев, таких как ликвидность, рыночная капитализация, публичный флоат и т.д. После новостей цена акций MSTR упала почти на 3% в послеторговое время в пятницу.
Стратег Bloomberg ETF Эрик Балчунас поставил под вопрос, почему акции MSTR были исключены из индекса S&P 500, несмотря на соответствие требованиям. Балчунас отметил, что решение в конечном итоге зависело от усмотрения Индексного комитета S&P, который, по его словам, функционирует скорее как "активный фонд, управляемый секретным комитетом", чем строго основанная на правилах система.
Балчунас добавил, что Bloomberg ранее брал интервью у бывшего главы комитета в своем подкасте Trillions, проливая свет на то, как принимаются такие решения. В подкасте Балчунас и его коллеги обсуждают теневой комитет в S&P 500, который принимает решение о том, какие компании могут присоединиться к индексу. В прошлом комитет отклонял ведущие фирмы, такие как Tesla Илона Маска.
"Было бы интересно увидеть список всех акций, чье вхождение в SPX было отложено Комитетом, я знаю, что он включал бы некоторых настоящих звезд, например, Microsoft, Tesla", - написал Балчунас.
Добавления в S&P 500 часто вызывают активность покупок со стороны индексных фондов и ETF, которые отслеживают этот ориентир. Обычно это обеспечивает поддержку недавно...
