Почему сотрудники предпочитают ИИ своим руководителям: влияние на лидерство

Почему сотрудники предпочитают ИИ своим руководителям: влияние на лидерство getty Однажды у меня был начальник, который считал, что он ясно выражает свои мысли. Каждую неделю на Zoom он излагал, над чем он хотел, чтобы мы работали. Я внимательно слушал, но часто не был уверен в том, что он на самом деле имел в виду. Когда я просил разъяснений, он отвечал: «Если бы ты просто послушал, что я сказал на собрании...» Его язвительный тон раздражал меня, особенно учитывая, что я действительно слушал. Проблема была в том, что его слова были расплывчатыми. Я начал записывать все, что он говорил, слово в слово, чтобы позже просмотреть заметки и попытаться понять их смысл. Вскоре остальные члены моей команды стали просить у меня эти заметки, потому что они тоже были сбиты с толку. Если бы у меня тогда был доступ к ИИ, я мог бы загрузить свои заметки и спросить: «Что, черт возьми, он имеет в виду?» Это сэкономило бы часы разочарования. Поэтому меня не удивляет, что почти половина работников поколения Z говорят, что они больше полагаются на инструменты ИИ, такие как ChatGPT, для получения руководства, чем на своих менеджеров. Это подтверждает то, что я испытал на себе, и когда сотрудники предпочитают ИИ, это сигнал для руководства о необходимости изменений. Почему сотрудники предпочитают ИИ вместо своих руководителей на работе? getty Почему сотрудники предпочитают ИИ вместо своих руководителей на работе? Сотрудники выбирают ИИ, потому что он предлагает то, чего им не хватает в человеческом общении. Они хотят ясности, скорости и пространства без осуждения для задавания вопросов. ИИ дает им ответ без страха быть высмеянными за вопрос. Во многих рабочих местах люди не решаются поднять руку, потому что не хотят выглядеть неподготовленными. С ИИ они могут спросить что угодно, в любое время, не беспокоясь о том, что их начальник...