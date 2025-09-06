2025-10-11 суббота

Сообщается о поддержке Трампом ФРС для Хассетта на фоне спекуляций

Сообщается о поддержке Трампом ФРС для Хассетта на фоне спекуляций

Пост «Сообщается о поддержке Трампом Хассетта для ФРС на фоне спекуляций» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Трамп якобы поддерживает Хассетта на пост председателя Федерального резерва. Реакции рынка остаются осторожными на фоне спекулятивных сообщений. Нет официальных заявлений с проверенных аккаунтов Трампа. В отчете ChainCatcher бывший президент США Дональд Трамп предположил, что председатель Федерального резерва Джером Пауэлл должен был снизить процентные ставки раньше, подтверждая свою поддержку Хассетта. Замечания Трампа подчеркивают продолжающиеся дебаты вокруг денежно-кредитной политики США, потенциально влияя на настроение рынка, хотя никакие официальные записи не связывают это с текущими колебаниями рынка криптовалют. Предполагаемая поддержка Трампом Хассетта влияет на рыночную перспективу ChainCatcher сообщает, что Трамп выразил поддержку Кевину Хассетту в контексте его возможного назначения на пост председателя Федерального резерва, основываясь на мгновенных новостных обновлениях. Несмотря на этот отчет, прямых цитат или заявлений с проверенных профилей Трампа не предоставлено. Дональд Трамп, бывший президент США, Н/Д, – «Подтвердил поддержку Хассетта как кандидата на пост председателя Федерального резерва». Нет прямых указаний на какие-либо перестановки в руководстве Федерального резерва, которые были бы подтверждены официальными источниками. Текущие рыночные условия кажутся стабильными на фоне этих спекулятивных обновлений. Ставки финансирования ETH и BTC не показали значительных отклонений в результате сообщений ChainCatcher о предполагаемой поддержке Трампа. Восьмичасовые средние ставки финансирования, такие как 0,0056% для ETH и 0,0053% для BTC, демонстрируют устойчивость в настроении рынка, на которое напрямую не влияют эти события. Рыночная спекуляция часто возникает из таких отчетов, однако видные фигуры в криптоиндустрии публично не комментировали сообщения о поддержке Трампом Хассетта. Криптовалютные сообщества в целом остаются осторожными, взвешивая потенциальные последствия для денежно-кредитной политики без четких указаний из официальных каналов. Минимальное немедленное влияние на крипто на фоне спекуляций о Федеральном резерве Знаете ли вы? Несмотря на частые рыночные реакции на объявления Федерального резерва, поддержка Трампом Хассетта на пост председателя ФРС не отражается в каких-либо немедленных, существенных сдвигах в индексах криптовалютного рынка США. Как...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:44
Список ведущих агентных ИИ в 2025 году

Список ведущих агентных ИИ в 2025 году

Пост Список ведущих агентных ИИ в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые тренды в агентном ИИ в 2025 году Ландшафт агентного ИИ быстро развивается, движимый несколькими ключевыми тенденциями, которые формируют способы разработки и внедрения этих технологий. Рост мультиагентных систем: Наблюдается значительный сдвиг в сторону использования множества специализированных ИИ-агентов, которые сотрудничают для решения сложных проблем, стратегия, которая становится основной в 2025 году. Интеграция с RPA: Агентный ИИ добавляет когнитивный интеллект к существующим платформам роботизированной автоматизации процессов (RPA), таким как UiPath, обеспечивая более динамичные и адаптируемые рабочие процессы, которые могут реагировать в реальном времени. Фокус на управлении и этике: По мере увеличения автономности агентов растет и необходимость в надзоре. Ведущие агентные системы отдают приоритет таким функциям, как объяснимость, аудиторские следы и ограничения, чтобы обеспечить ответственное и соответствующее требованиям внедрение, особенно в регулируемых отраслях. Развитие агентного ИИ знаменует собой значительный шаг к будущему, где системы ИИ могут автономно выполнять сложные сквозные задачи, фундаментально меняя бизнес-операции и разработку программного обеспечения. Источник: https://bitcoinworld.co.in/list-of-top-agentic-ai-in-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:35
Элитная полиция Франции освободила похищенного швейцарца, удерживаемого за выкуп в криптовалюте

Элитная полиция Франции освободила похищенного швейцарца, удерживаемого за выкуп в криптовалюте

Пост «Французская элитная полиция освободила похищенного швейцарца, удерживаемого за выкуп в Криптовалюте» появился на BitcoinEthereumNews.com. Элитное подразделение французской полиции недавно спасло молодого гражданина Швейцарии, который был похищен с целью получения выкупа в Криптовалюте в Валансе 31 августа. Элитное подразделение Франции спасает Крипто-заложника, 7 человек арестовано Элитное полицейское подразделение Франции, Наземные силы национальной безопасности (GIGN), недавно спасло молодого гражданина Швейцарии, удерживаемого в заложниках за выкуп в Криптовалюте. [...] Источник: https://news.bitcoin.com/french-elite-police-free-kidnapped-swiss-man-held-for-cryptocurrency-ransom/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:16
Litecoin стабильно растет и нацелен на максимум в 133$

Litecoin стабильно растет и нацелен на максимум в 133$

Пост Litecoin стабильно растет и нацелен на Макс в 133 долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. 06 сен, 2025 в 08:01 // Новости Цена Litecoin (LTC) поднялась выше уровня поддержки в 106 долларов, что ознаменовало конец его падения. Долгосрочный прогноз цены Litecoin: медвежий Согласно ценовому индикатору, Litecoin восстановится до своих предыдущих максимумов в 130 и 147 долларов. 14 июля, как сообщает Coinidol.com, тело свечи восходящего тренда протестировало уровень ретрейсмента Фибоначчи 78,6%. Восходящая коррекция предполагает, что Litecoin будет расти только для того, чтобы снова упасть на уровне расширения Фибоначчи 1,272 или на уровне 133,36 долларов. Анализ ценовых индикаторов LTC Недельный график показывает множество фитилей свечей выше уровня сопротивления в 130 долларов, что свидетельствует о значительном давлении продаж на более высоких ценовых уровнях. Линии скользящих средних горизонтальны, но с восходящим наклоном, что указывает на восходящий тренд. Технические индикаторы Уровни сопротивления: 100 долларов, 120 долларов, 140 долларов Уровни поддержки: 60 долларов, 40 долларов, 20 долларов Недельный ценовой график LTC/USD – 5 сентября, 2025 Каков следующий шаг для цены LTC? Litecoin поднялся выше линий скользящих средних, возобновляя восходящий тренд. С 25 августа альткоин торговался выше поддержки в 106 долларов, но ниже линий скользящих средних или уровня 114 долларов. Сегодня сопротивление на уровне 114 долларов сдерживало восходящий импульс. Цена LTC теперь ограничена в своем диапазоне. 4-часовой график цены LTC/USD – 5 сентября, 2025 Отказ от ответственности. Этот анализ и прогноз являются личным мнением автора. Представленные данные собраны автором и не спонсируются какой-либо компанией или разработчиком токенов. Это не рекомендация покупать или продавать криптовалюту и не должно рассматриваться как одобрение со стороны CoinIdol.com. Читателям следует проводить собственное исследование перед инвестированием средств. Источник: https://coinidol.com/litecoin-rises-steadily/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:13
Старые запасы Биткоин продолжают перемещаться в ETF: данные показывают Три волны до сих пор

Старые запасы Биткоин продолжают перемещаться в ETF: данные показывают Три волны до сих пор

Пост "Старый запас Биткоин продолжает перемещаться в ETF: данные показывают Три волны до сих пор" появился на BitcoinEthereumNews.com. Данные на цепочке показывают, что спотовые биржевые фонды (ETF) Биткоин наблюдали три волны крупных притоков от опытных держателей в этом цикле до сих пор. Уничтоженные дни монет Биткоин резко выросли вместе с ранними чистыми притоками ETF. Как объяснил автор CryptoQuant Maartunn в новом посте на X, Биткоин наблюдает значительные перестановки, связанные со старыми токенами и спотовыми ETF. Спотовые ETF относятся к инвестиционным инструментам, которые торгуются на традиционных платформах и позволяют инвесторам получить доступ к базовому активу, такому как BTC, без необходимости напрямую владеть активом. Спотовые ETF BTC были запущены в США в январе 2024 года. С тех пор фонды в целом наслаждались ростом, с несколькими периодами, включающими особенно резкий всплеск притоков. Основная привлекательность ETF заключается в том, что инвесторы, незнакомые с миром криптовалют, могут инвестировать в BTC в удобной для них форме. Когда трейдер инвестирует в такой инструмент, фонд покупает эквивалентное количество криптовалюты от имени клиента. Это отражается как движение на цепочке в кошельки, связанные с ETF. Ниже представлен график, опубликованный Maartunn, который показывает тенденцию 30-дневного чистого потока спотового ETF Биткоин с начала 2024 года. Как показано на графике, чистый поток спотового ETF Биткоин прошел несколько фаз с чрезвычайно положительными значениями. Это естественно соответствует высокому спросу на ETF. Интересно, что существует общий паттерн среди этих крупных волн притоков. Из графика видно, что Уничтоженные дни монет (CDD) давали сигналы распределения вместе со всплесками чистого потока. CDD - это индикатор на цепочке, который измеряет общее количество дней монет, которые "уничтожаются" в транзакциях по сети BTC. День монеты - это количество, которое один BTC накапливает...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:07
Реакция Сейлора из Strategy на ошеломляющее отклонение MSTR из S&P 500

Реакция Сейлора из Strategy на ошеломляющее отклонение MSTR из S&P 500

Пост «Сейлор из Strategy реагирует на ошеломляющее отклонение MSTR из индекса S&P 500» появился на BitcoinEthereumNews.com. Майкл Сейлор, известный сторонник Биктоина и соучредитель компании Strategy, специализирующейся на казначейских операциях с Биктоином, опубликовал твит, показывающий его реакцию на отклонение его компании от включения в индекс S&P 500. Он опубликовал данные, показывающие, что единственное, что нужно Strategy для включения в S&P 500 — это просто формальное признание, поскольку MSTR уже оставил SPY далеко позади с точки зрения рыночных показателей. Вам также может понравиться Сейлор реагирует на ошеломляющее отклонение Strategy от SPY В пятницу, 5 сентября, было принято официальное решение о том, добавлять ли Strategy в индекс S&P 500. Решение было отрицательным, в то время как другая крупная компания, также напрямую связанная с криптовалютами, но через торговлю и инвестиции, была включена в него – платформа Robinhood, которая позволяет розничным пользователям инвестировать как в традиционные акции и криптовалюты, так и в криптовалютные продукты. Сейлор отреагировал на это решение, опубликовав твит с инфографикой, показывающей, что MSTR давно оставил S&P 500 (SPY) позади благодаря своей стратегии с Биктоином. Что еще более любопытно и примечательно – инфографика показывает, что MSTR превзошел даже сам Биктоин. MSTR показывает рост на 92% на графике, в то время как SPY отстает с увеличением на 14%, а Биктоин показывает 55% годового роста с точки зрения «Доходности эпохи стандарта Биткоина». Когда новость об отклонении от включения в S&P 500 распространилась в новостных сообщениях, MSTR немедленно упал на 2%. Однако официальный аккаунт компании в X написал, что, несмотря на это неприятное событие, Strategy, безусловно, сохранит свой курс и не отклонится от пути Биктоина. Источник: https://u.today/strategys-saylor-reacts-to-stunning-mstr-sp-500-rejection
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:58
Почему сотрудники предпочитают ИИ своим руководителям: влияние на лидерство

Почему сотрудники предпочитают ИИ своим руководителям: влияние на лидерство

Пост «Почему сотрудники предпочитают ИИ своим руководителям: влияние на лидерство» появился на BitcoinEthereumNews.com. Почему сотрудники предпочитают ИИ своим руководителям: влияние на лидерство getty Однажды у меня был начальник, который считал, что он ясно выражает свои мысли. Каждую неделю на Zoom он излагал, над чем он хотел, чтобы мы работали. Я внимательно слушал, но часто не был уверен в том, что он на самом деле имел в виду. Когда я просил разъяснений, он отвечал: «Если бы ты просто послушал, что я сказал на собрании...» Его язвительный тон раздражал меня, особенно учитывая, что я действительно слушал. Проблема была в том, что его слова были расплывчатыми. Я начал записывать все, что он говорил, слово в слово, чтобы позже просмотреть заметки и попытаться понять их смысл. Вскоре остальные члены моей команды стали просить у меня эти заметки, потому что они тоже были сбиты с толку. Если бы у меня тогда был доступ к ИИ, я мог бы загрузить свои заметки и спросить: «Что, черт возьми, он имеет в виду?» Это сэкономило бы часы разочарования. Поэтому меня не удивляет, что почти половина работников поколения Z говорят, что они больше полагаются на инструменты ИИ, такие как ChatGPT, для получения руководства, чем на своих менеджеров. Это подтверждает то, что я испытал на себе, и когда сотрудники предпочитают ИИ, это сигнал для руководства о необходимости изменений. Почему сотрудники предпочитают ИИ вместо своих руководителей на работе? getty Почему сотрудники предпочитают ИИ вместо своих руководителей на работе? Сотрудники выбирают ИИ, потому что он предлагает то, чего им не хватает в человеческом общении. Они хотят ясности, скорости и пространства без осуждения для задавания вопросов. ИИ дает им ответ без страха быть высмеянными за вопрос. Во многих рабочих местах люди не решаются поднять руку, потому что не хотят выглядеть неподготовленными. С ИИ они могут спросить что угодно, в любое время, не беспокоясь о том, что их начальник...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:06
Законопроект Сената США предлагает освободить Стейкинг, Аирдропы и DePIN от правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Законопроект Сената США предлагает освободить Стейкинг, Аирдропы и DePIN от правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Пост «Законопроект Сената США предлагает освободить Стейкинг, Аирдропы и DePIN от правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование Банковский комитет Сената США распространяет обновленный проект своего долгожданного законопроекта о структуре рынка, вводя серьезные изменения в то, как цифровые активы рассматриваются в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Поправки, освещенные журналисткой Элеонор Терретт, рассматриваются как значимый шаг к прояснению правового статуса криптовалютной деятельности в Соединенных Штатах. Одно из самых заметных обновлений содержится в Разделе 101, который указывает, что стейкинг, аирдропы и пред-правовые токены не будут классифицироваться как ценные бумаги, если не замешано мошенничество. Представители отрасли говорят, что эта формулировка может обеспечить давно искомую ясность для участников, которые опасались, что обычная криптовалютная деятельность может быть включена в регулирование ценных бумаг. Исключения для проектов DePIN Законопроект также выделяет децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) в Разделе 504, предоставляя им явное освобождение от закона о ценных бумагах. Инициативы DePIN, которые стимулируют участников создавать реальную инфраструктуру, такую как беспроводные сети и облачное хранилище, быстро росли и часто сталкивались с нормативной неопределенностью. В знак признания децентрализации, Разделы 501, 505 и 506 сохраняют защиту для разработчиков DeFi, самостоятельного хранения цифровых активов и инноваций с открытым исходным кодом. Законодатели, похоже, стремятся обеспечить, чтобы регулирование не задушило основные особенности, которые отличают блокчейн-экосистемы от традиционных финансовых посредников. Координация SEC-CFTC Наконец, законопроект создает формальную структуру координации между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и CFTC в Разделах 701 и 702, меру, направленную на снижение юрисдикционных конфликтов, которые преследовали регулирование криптовалют в последние годы. Если он будет принят в его нынешней форме, законодательство может значительно изменить то, как криптопроекты работают в США, удаляя некоторые из наиболее спорных областей из сферы действия правоприменения в области ценных бумаг, но при этом оставляя место для случаев мошенничества. Аналитики говорят, что исключения для стейкинга и DePIN особенно примечательны, поскольку они затрагивают области, где нормативная ясность была наиболее срочно востребована. Информация, представленная в...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:03
Sora Ventures представляет первый в Азии казначейский фонд Биткоина с планом покупки на 1 миллиард долларов

Sora Ventures представляет первый в Азии казначейский фонд Биткоина с планом покупки на 1 миллиард долларов

Пост Sora Ventures представляет первый в Азии Биткоин-фонд казначейства с планом покупки на 1 миллиард долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures представляет первый в Азии Биткоин-фонд казначейства с планом покупки на 1 миллиард долларов | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Эш — опытный внештатный редактор и писатель с обширным опытом в индустрии блокчейна и криптовалют. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с крупными изданиями, играя ключевую роль в формировании информативного, своевременного контента, связанного с децентрализованными финансами (DeFi), тенденциями криптовалют и инновациями блокчейна. Его способность разбирать сложные темы позволила как опытным профессионалам, так и новичкам в отрасли извлечь пользу из его работы. Помимо этих конкретных ролей, писательский опыт Эша охватывает широкий спектр контента, включая новостные обновления, длинные аналитические материалы и мысли лидеров. Он помог многим платформам поддерживать высокие редакционные стандарты, обеспечивая, чтобы статьи не только информировали, но и привлекали читателей благодаря ясности и глубоким исследованиям. Его работа отражает глубокое понимание быстро развивающейся экосистемы блокчейна, что делает его ценным участником в области, где актуальность имеет решающее значение. В дополнение к своей писательской работе, Эш развил сильные навыки управления контент-командами. Он руководил разнообразными группами писателей и исследователей, контролируя редакционный процесс от выбора темы, утверждения, редактирования до окончательной публикации. Его руководство обеспечивало своевременность, точность и соответствие производства контента стратегическим целям платформ, с которыми он работал. Это не только укрепило его опыт в стратегии контента, но и отточило его навыки управления проектами и координации команды. Способность Эша сочетать технические знания с редакционным надзором дополнительно подкрепляется его знанием инструментов анализа блокчейна, таких как Etherscan, Dune Analytics и Santiment. Эти инструменты предоставили...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 15:58
SEC и CFTC предлагают переход на круглосуточную работу финансовых рынков в США

SEC и CFTC предлагают переход на круглосуточную работу финансовых рынков в США

Пост SEC и CFTC предлагают переход к круглосуточным финансовым рынкам в США появился на BitcoinEthereumNews.com. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустили совместное заявление в пятницу, изучая возможный переход к круглосуточным рынкам капитала и регулированию криптодеривативов. Масштабирование онchain-финансов требует круглосуточной торговой среды для всех классов активов, заявили регуляторы в своем заявлении. Создание нормативной ясности для контрактов на события и бессрочных фьючерсов — фьючерсных контрактов без срока истечения — также было приоритетом. Однако агентства уточнили: "Дальнейшее расширение торговых часов может лучше согласовать рынки США с развивающейся реальностью глобальной, постоянно работающей экономики. Расширение торговых часов может быть более жизнеспособным в одних классах активов, чем в других, поэтому может не существовать универсального подхода для всех продуктов." Потенциальный поворот к "всегда включенным" финансовым рынкам увеличит скорость движения капитала, но также повысит риск для трейдеров, подвергая их ночные и долгосрочные позиции воздействию участников рынка в разных часовых поясах, которые могут выбить их из сделок во время сна. Таблица допустимых торговых дней для каждого месяца на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Источник: NYSE Связанное: Повестка дня SEC предлагает безопасные гавани для криптовалют, реформы для брокеров-дилеров CFTC и SEC продвигают цели администрации Трампа в области криптовалют Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала свой отчет о криптовалютах в июле, излагая межведомственные политические рекомендации для разработки комплексной структуры цифровой экономики. Отчет поручил SEC и CFTC установить совместный надзор над криптосектором, при этом CFTC имеет "четкие полномочия" регулировать спотовые криптовалютные рынки, в то время как SEC будет иметь надзор над токенизированными ценными бумагами. В августе CFTC объявила о пути для офшорных криптобирж обслуживать клиентов из США через структуру Foreign Board of Trade (FBOT). Реестр FBOT позволяет регулируемым офшорным биржам по всем классам активов подавать заявки на лицензию для ведения бизнеса в Соединенных Штатах и...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 15:46
