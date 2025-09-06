Законопроект Сената США предлагает освободить Стейкинг, Аирдропы и DePIN от правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Пост «Законопроект Сената США предлагает освободить Стейкинг, Аирдропы и DePIN от правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Регулирование Банковский комитет Сената США распространяет обновленный проект своего долгожданного законопроекта о структуре рынка, вводя серьезные изменения в то, как цифровые активы рассматриваются в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Поправки, освещенные журналисткой Элеонор Терретт, рассматриваются как значимый шаг к прояснению правового статуса криптовалютной деятельности в Соединенных Штатах. Одно из самых заметных обновлений содержится в Разделе 101, который указывает, что стейкинг, аирдропы и пред-правовые токены не будут классифицироваться как ценные бумаги, если не замешано мошенничество. Представители отрасли говорят, что эта формулировка может обеспечить давно искомую ясность для участников, которые опасались, что обычная криптовалютная деятельность может быть включена в регулирование ценных бумаг. Исключения для проектов DePIN Законопроект также выделяет децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) в Разделе 504, предоставляя им явное освобождение от закона о ценных бумагах. Инициативы DePIN, которые стимулируют участников создавать реальную инфраструктуру, такую как беспроводные сети и облачное хранилище, быстро росли и часто сталкивались с нормативной неопределенностью. В знак признания децентрализации, Разделы 501, 505 и 506 сохраняют защиту для разработчиков DeFi, самостоятельного хранения цифровых активов и инноваций с открытым исходным кодом. Законодатели, похоже, стремятся обеспечить, чтобы регулирование не задушило основные особенности, которые отличают блокчейн-экосистемы от традиционных финансовых посредников. Координация SEC-CFTC Наконец, законопроект создает формальную структуру координации между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и CFTC в Разделах 701 и 702, меру, направленную на снижение юрисдикционных конфликтов, которые преследовали регулирование криптовалют в последние годы. Если он будет принят в его нынешней форме, законодательство может значительно изменить то, как криптопроекты работают в США, удаляя некоторые из наиболее спорных областей из сферы действия правоприменения в области ценных бумаг, но при этом оставляя место для случаев мошенничества. Аналитики говорят, что исключения для стейкинга и DePIN особенно примечательны, поскольку они затрагивают области, где нормативная ясность была наиболее срочно востребована. Информация, представленная в...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 16:03