2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Аналитик отмечает исторически худший торговый день Биткоина

Аналитик отмечает исторически худший торговый день Биткоина

Пост Аналитик отмечает исторически худший торговый день Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин История цен Биткоина может быть не такой случайной, как иногда кажется. История цен Биткоина может быть не такой случайной, как иногда кажется. Аналитик криптовалюты Тимоти Петерсон утверждает, что актив следует сезонному ритму, причем определенные дни года показывают гораздо более высокую вероятность убытков, чем другие. Его исследование выделяет повторяющиеся паттерны, на которые трейдерам стоит обратить внимание по мере развития сентября. Паттерн сезонной слабости Долгосрочный анализ Петерсона предполагает, что Биткоин следует повторяющемуся сезонному ритму. Исторические данные показывают, что 21 сентября демонстрирует самое крутое среднее дневное снижение за все годы, с медианной потерей в 2%. Другие слабые места включают 22 марта (-1,52%) и 24 сентября (-1,50%), что означает, что два из трех худших торговых дней Биткоина приходятся на одну и ту же неделю в конце сентября. Биткоин уже споткнулся в августе, потеряв 6,5%, и Петерсон считает, что сезонный тренд может оказать дополнительное давление на цены в этом месяце. Тем не менее, он прогнозирует, что Биткоин завершит сентябрь где-то между 97 000$ и 113 000$, подчеркивая, что краткосрочные падения не обязательно сбивают с пути более широкий восходящий тренд. Почему это важно для трейдеров Сезонные ценовые тенденции не уникальны для криптовалют — акции и товары показывают аналогичные циклы — но Петерсон утверждает, что послужной список Биткоина делает их достойными внимания. Трейдеры могут рассматривать такие даты как предупреждения о риске, особенно в сочетании с другими рыночными стрессорами. В настоящий момент Биткоин торгуется примерно по 111 253$, оставляя мало места между его текущей ценой и верхним диапазоном цели Петерсона. Хотя такие паттерны могут направлять ожидания, они не являются гарантиями. Рыночные условия, регуляторные изменения и макроэкономические события могут переопределить сезонную историю. Для Петерсона, однако, сентябрь остается уникально сложным месяцем для Биткоина, а 21 сентября выделяется как день, за которым стоит наблюдать. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не...
Threshold
T$0.01464-3.62%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.00102-0.87%
BRC20.COM
COM$0.010713-4.33%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:42
Поделиться
Zexpire нацелен на рост, подкрепленный растущим трендом торговли 0DTE

Zexpire нацелен на рост, подкрепленный растущим трендом торговли 0DTE

Пост Zexpire нацелен на рост, подкрепленный растущим трендом торговли 0DTE, появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Эта статья не является инвестиционным советом. Контент и материалы, представленные на этой странице, предназначены только для образовательных целей. Предпродажа Zexpire превосходит Avalanche и Stellar, подпитываемая вирусным трендом торговли 0DTE. Краткое содержание Zexpire связан с вирусным трендом 0DTE с предпродажей по цене 0,003 $ и потенциалом роста на 800%. Он предлагает вознаграждения за стейкинг, аирдропы и дефляционное сжигание для повышения долгосрочной стоимости. С ростом объема опционов до 3 миллиардов $, Zexpire является первым DeFi протоколом 0DTE, за которым стоит следить в 2025 году. В конкурентном ландшафте предпродажных инвестиций новый претендент захватывает внимание. Сообщается, что Zexpire (ZX) затмевает даже таких устоявшихся гигантов, как Avalanche и Stellar, в привлечении инвестиционного капитала. Ключевым катализатором этого импульса, по-видимому, является новаторская связь проекта с вирусным трендом торговли 0DTE (Zero Days to Expiration), что побуждает к анализу того, как эта концепция подпитывает его статус предпродажи №1. Предпродажа ZX в прямом эфире: Огромный потенциал для ранних инвесторов Zexpire производит фурор своей предпродажей токена ZX, запускаемой по привлекательной цене 0,003 $. Это предлагает ранним инвесторам почти 800% потенциал роста до того, как токен будет листингован по цене 0,025 $. Эксперты отрасли внимательно следят за Zexpire, особенно поскольку торговля опционами становится самым быстрорастущим сегментом DeFi, с ежедневным объемом 3 миллиарда $ и продолжает расти. Zexpire выделяется как первый DeFi протокол 0DTE (zero days to expiration), упрощающий опционы в интуитивно понятную ежедневную игру с предсказаниями в один клик. Внутренний спрос на токен ZX обусловлен его неотъемлемой ролью в каждой игре. Преимущества для участников предпродажи Ранние покупатели ZX получают значительные преимущества, включая: Вознаграждения за стейкинг с годовой процентной ставкой, доступные до События Генерации Токенов (TGE). Кэшбэк за внутриигровую активность. Бонусы за лояльность. Эксклюзивные аирдропы и ранний доступ к бета-версии. Дефляционная стратегия Zexpire разработана для поддержания долгосрочной стоимости. Это включает сжигание 20% всех комиссий, внедрение обратного выкупа для поддержки...
Waves
WAVES$0.9135-4.01%
PlaysOut
PLAY$0.04285-7.78%
SQUID MEME
GAME$40.4753+7.77%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:41
Поделиться
SEC и CFTC выступают за круглосуточные рынки капитала в историческом совместном заявлении

SEC и CFTC выступают за круглосуточные рынки капитала в историческом совместном заявлении

Пост SEC и CFTC выступают за круглосуточные рынки капитала в историческом совместном заявлении появился на BitcoinEthereumNews.com. Заявление сигнализирует о серьезном изменении в работе американских финансовых рынков. В настоящее время большинство рынков США закрываются на ночь и в выходные дни. Новое предложение позволит торговать круглосуточно, аналогично тому, как уже работают рынки иностранной валюты и криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустили революционное совместное заявление 5 сентября 2025 года, в котором изложили планы по созданию круглосуточных рынков капитала. Это первый случай, когда оба агентства работают вместе над расширением торговых часов для всех классов активов. "Для масштабирования он-чейн финансов SEC и CFTC должны сотрудничать, чтобы рассмотреть возможность дальнейшего расширения торговых часов", - заявили агентства. Они отметили, что такие факторы, как операционная осуществимость и защита инвесторов, будут определять любые изменения. Разрушение регуляторных барьеров Это объявление представляет собой беспрецедентное сотрудничество между двумя агентствами, которые часто работали отдельно. Председатель SEC Пол Аткинс и исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам подчеркнули, что работа их агентств "никогда не была более взаимосвязанной". Регуляторы планируют гармонизировать свои правила в нескольких областях. К ним относятся определения продуктов, стандарты отчетности, требования к капиталу и структуры маржи. В настоящее время компании часто должны следовать разным правилам для аналогичных продуктов в зависимости от того, какое агентство осуществляет надзор. "Работая в ногу, наши два агентства могут превратить уникальную регуляторную структуру нашей страны в источник силы для участников рынка, инвесторов и всех американцев", - говорится в заявлении. Эта координация направлена на устранение того, что регуляторы называют "регуляторной ничейной землей" - ситуаций, когда неясный надзор препятствовал инновациям. Агентства обвиняют эту неопределенность в том, что финансовые инновации уходят за границу. Четыре ключевые области внимания В совместном заявлении обозначены четыре приоритетные области для немедленных действий: Источник: @SECGov Круглосуточная торговля: Агентства хотят расширить торговлю за пределы текущих рыночных часов. Они отметили, что иностранная валюта, золото и криптоактивы уже торгуются непрерывно. Другие...
Union
U$0.009616+2.14%
Moonveil
MORE$0.02913-15.54%
BRC20.COM
COM$0.010713-4.33%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:28
Поделиться
Новый отчет предполагает, что развивающийся протокол 0DTE DeFi превзойдет LINK и Экосистема TON в третьем квартале: стоит ли покупать?

Новый отчет предполагает, что развивающийся протокол 0DTE DeFi превзойдет LINK и Экосистема TON в третьем квартале: стоит ли покупать?

Новый отчет предполагает, что развивающийся 0DTE DeFi протокол превзойдет LINK и TON в третьем квартале: стоит ли покупать? Появился на BitcoinEthereumNews.com. Недавно опубликованный рыночный отчет вызывает ажиотаж, предполагая, что развивающийся DeFi протокол готов превзойти таких признанных гигантов, как Chainlink (LINK) и Toncoin (TON). Анализ конкретно прогнозирует значительный рост для новичка до конца третьего квартала, подпитываемый его инновационным применением тренда 0DTE. С быстрым приближением конца квартала этот прогноз заставляет инвесторов задаваться вопросом: настало ли время для покупки? Toncoin (TON) TradingView Toncoin торгуется между 3,00 $ и 3,33 $ после волатильной недели, которая снизилась на 1,51%. Токен отступил на 2,13% за месяц, стирая части весеннего ралли, но сохраняет рост на 5,82% за шесть месяцев, что свидетельствует о сохранении базового спроса. Это недавнее охлаждение умерило рыночные настроения, не нарушая более широкую восходящую траекторию. Технические индикаторы отражают сбалансированное позиционирование вблизи критических уровней. 10-дневная SMA на уровне 3,12 $ почти соответствует 100-дневной SMA на уровне 3,14 $, сигнализируя о равновесии между краткосрочными и долгосрочными трейдерами. Индекс относительной силы на уровне 53 указывает на нейтральный моментум, в то время как повышенный стохастический индикатор около 80 показывает, что покупатели проверяют недавнюю силу. MACD остается незначительно отрицательным, хотя давление продаж, похоже, уменьшается. Эти показания предполагают потенциал для движения в любом направлении с небольшим уклоном в сторону восстановления. Фундаментальная динамика представляет противоречивые силы, которые могут привести к значительной волатильности. Частное размещение Verb Technology на сумму 558 млн $ для создания казначейства Toncoin направлено на приобретение примерно 5% оборотного предложения, отражая стратегию MicroStrategy в отношении Биктоин и потенциально ужесточая доступные токены. Однако концентрация китов остается проблемой, поскольку 68% удерживается крупными кошельками, создавая риски ликвидации вблизи уровней безубыточности. Интеграция Telegram с более чем 1 млрд пользователей обеспечивает долгосрочные перспективы полезности, в то время как программа стимулирования DeFi от TON Foundation на сумму 5 млн $ нацелена на рост экосистемы. Если быки преодолеют сопротивление на уровне 3,49 $, моментум может нацелиться на вторичный барьер на уровне 3,82 $, что представляет собой примерно 10% дополнительного роста и потенциально может вызвать 20% рост от текущих уровней. И наоборот, падение ниже поддержки 2,84 $ может оказать давление на TON в направлении 2,51 $...
NEAR
NEAR$3.008+5.02%
SIX
SIX$0.01961+0.56%
DeFi
DEFI$0.001588-5.92%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:24
Поделиться
Неделя 1 Рейтинги фэнтези-футбола: воскресенье и понедельник

Неделя 1 Рейтинги фэнтези-футбола: воскресенье и понедельник

Пост Рейтинг фэнтези-футбола 1 недели: воскресенье и понедельник появился на BitcoinEthereumNews.com. ИСТ-РЕЗЕРФОРД, НЬЮ-ДЖЕРСИ – 15 ОКТЯБРЯ: Брис Холл #20 из Нью-Йорк Джетс празднует тачдаун в четвертой четверти в игре против Филадельфия Иглз на стадионе MetLife 15 октября 2023 года в Ист-Резерфорде, Нью-Джерси. (Фото Сары Стир/Getty Images) Getty Images Первая неделя сезона НФЛ официально началась, и всем нужны рейтинги фэнтези-футбола. Прежде чем мы углубимся в статью, давайте установим некоторые основные правила. Поскольку первые две игры недели уже завершились, никто из Даллас Ковбойз, Филадельфия Иглз, Канзас-Сити Чифс или Лос-Анджелес Чарджерс не будет в этом списке. Будут ранжированы только игроки воскресных и понедельных игр. Цель этих рейтингов - помочь вам принять решение о старте или скамейке на основе того, какой игрок имеет более высокий рейтинг. Более того, эти рейтинги должны помочь вам получить представление о вашей команде фэнтези-футбола на первой неделе. ForbesФэнтези-футбол Старт или Скамейка Неделя 1: Трэвис Хантер, Дак Прескотт и другиеАвтор: Стив Брэдшоу Рейтинги фэнтези-футбола 1 недели Один общий совет для первой недели - быть осторожным с новичками. Хотя некоторые новички все равно будут иметь высокий рейтинг из-за возможностей матча и таланта, это то, что вы должны иметь в виду. Обычно новичкам требуется время, чтобы заработать роль в нападении НФЛ, и их перспективы на оставшуюся часть сезона намного лучше, чем на первой неделе. Это дает ветеранам преимущество в моих рейтингах первой недели, в то время как новички видят небольшое снижение. Рейтинги квотербеков фэнтези-футбола 1. Ламар Джексон 2. Джош Аллен 3. Джейден Дэниелс 4. Бейкер Мэйфилд 5. Джо Берроу 6. Джастин Филдс 7. Бо Никс 8. Дрейк Мэй 9. Кайлер Мюррей 10. Джордан Лав 11. Калеб Уильямс...
Manchester City Fan
CITY$0.942-3.27%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:15
Поделиться
Dogecoin против Layer Brett: Ранний держатель Dogecoin, заработавший 4,5 миллиона $, поддерживает этот вирусный мем в сентябре

Dogecoin против Layer Brett: Ранний держатель Dogecoin, заработавший 4,5 миллиона $, поддерживает этот вирусный мем в сентябре

Пост Dogecoin против Layer Brett: Ранний держатель Dogecoin, заработавший 4,5 миллиона долларов, поддерживает этот вирусный мем в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда один из самых ранних китов Dogecoin, положивший в карман 4,5 миллиона долларов во время пика безумия DOGE, поддерживает новый проект, люди обращают внимание. Его последний выбор - Layer Brett ($LBRETT), крипто Layer 2, объединяющий мем-культуру с реальной мощью блокчейна. С предпродажей, запущенной в сентябре, и аналитиками, уже шепчущими о потенциале в 1000%, $LBRETT быстро поднимается в рейтинге трендовых криптовалют и прокладывает путь как следующая большая крипто-игра. Dogecoin падает на 16%, поскольку решение SEC по ETF маячит на горизонте Dogecoin соскользнул в зону "пан или пропал", упав примерно на 16% с августовского пика в 0,25 долларов. Токен сейчас колеблется около уровней, не наблюдавшихся с начала августа, а трейдеры нервно наблюдают за тем, что может стать определяющим моментом для динамики его цены. Анализ цены Dogecoin. Источник: Crypto.news Большая часть шума сосредоточена вокруг предстоящего решения SEC относительно биржевых фондов Dogecoin. Bitwise сталкивается с дедлайном 18 октября, в то время как Grayscale и 21Shares следуют в ноябре и январе. Если они будут одобрены вместе, эти фонды могут вызвать свежий импульс, повторяя более ранние движения, наблюдаемые с ETF Bitcoin и Ethereum. Коэффициент ETF Dogecoin. Источник: Polymarket Трейдеры разделены, но осторожно оптимистичны. Данные Polymarket показывают 80% вероятность одобрения, по сравнению с всего 44% в июне. Тем не менее, приток средств в DOGE, вероятно, будет меньше, чем у Ethereum и Bitcoin. Тем не менее, если ETF Dogecoin привлекут всего 3% его рыночной капитализации, это будет представлять собой солидный прирост в 3 миллиарда долларов. Layer Brett сочетает дух мемов с мощью блокчейна Layer 2 Вместо того, чтобы быть просто еще одним мем-токеном, гоняющимся за краткосрочным хайпом, Layer Brett ощущается как революция с улыбающимся лицом. Проект берет дикий, непредсказуемый дух мемов и сочетает его с силой полноценного блокчейна Layer 2. Это путь побега от медленных заторов Layer 1, и это...
NEAR
NEAR$3.008+5.02%
RealLink
REAL$0.07826-3.89%
Hyperliquid
HYPE$43.08+0.32%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:01
Поделиться
MSTR падает на 2,9% после отказа S&P 500, Robinhood попадает в индекс

MSTR падает на 2,9% после отказа S&P 500, Robinhood попадает в индекс

Пост MSTR падает на 2,9% после отказа S&P 500, Robinhood попадает в индекс появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист Опубликовано: 6 сентября 2025 г. Ключевые выводы MSTR может быть включен в индекс S&P 500 в декабре, согласно аналитикам. Strategy преуменьшила влияние ограничений Nasdaq на привлечение капитала для криптовалютных компаний. Акции Strategy (ранее MicroStrategy), MSTR, были отвергнуты желанным индексом S&P 500, что вызвало снижение цены на 2,9% после закрытия рынка 5 сентября. Вместо этого Robinhood опередил MSTR в индексе. Рынок ожидал, что ведущий корпоративный держатель Bitcoin будет включен в индекс, особенно поскольку он соответствовал всем необходимым критериям. Однако эти ожидания не оправдались, и в результате MSTR упал до 326 $ после объявления. Источник: Google Finance Будет ли декабрь благоприятным для MSTR? Некоторые требования для включения в индекс акций включают большую глубину рынка и прибыльность за последние четыре квартала. Но прежде всего, "секретный" комитет индекса, занимающийся процессом включения, имеет решающее слово, отметил аналитик Bloomberg ETF. "Почему $MSTR не был допущен в индекс S&P 500, несмотря на соответствие всем критериям? Потому что "Комитет" сказал нет." Сейчас некоторые члены сообщества пессимистично оценивают шансы MSTR попасть в индекс во время следующего окна ребалансировки в декабре. Но Джеймс Ван Стратен, аналитик CoinDesk, сделал противоположную ставку. "Декабрь - это для MSTR, такая же ситуация, как с Tesla." Включение расширило бы интерес институциональных инвесторов и ETF для MSTR. В ответ Майкл Сейлор, основатель Strategy, раскритиковал индекс в тонком посте в X (ранее Twitter), сравнивая доходность MSTR и индекса S&P 500 (SPY). "Думаю о S&P прямо сейчас..." Источник: X Как MSTR, так и BTC превзошли SPY по годовой доходности, согласно графику, которым поделился Сейлор. Еще одной заминкой для компании стало недавнее предложение Nasdaq, которое, по мнению некоторых аналитиков, может заставить криптовалютные казначейства получать одобрение акционеров перед привлечением капитала. Однако...
Threshold
T$0.01464-3.62%
Биткоин
BTC$117,700-2.59%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:58
Поделиться
Цена XRP сегодня: новости XRP становятся неоднозначными, поскольку Layer Brett привлекает китов для роста в 40 раз

Цена XRP сегодня: новости XRP становятся неоднозначными, поскольку Layer Brett привлекает китов для роста в 40 раз

Пост XRP Price Today: Новости XRP становятся неоднозначными, поскольку Layer Brett привлекает китов для роста в 40 раз впервые появился на Coinpedia Fintech News Мир криптовалют гудит, и пока многие следят за последними движениями цены XRP, новый претендент стал главной темой обсуждения. Layer Brett, мем-коин на Ethereum Layer 2, абсолютно сокрушает свою предпродажу, уже привлекая более 2,8 миллиона $ от нетерпеливых инвесторов. Аналитики задаются вопросом, сможет ли эта монета вырасти в 40 раз? …
Alttown
TOWN$0.001735+15.43%
Рипл
XRP$2.724-2.94%
Solayer
LAYER$0.3698-5.13%
Поделиться
CoinPedia2025/09/06 17:55
Поделиться
Аирдроп Linea начнется 10 сентября: чего ожидать от стартовой цены

Аирдроп Linea начнется 10 сентября: чего ожидать от стартовой цены

Прочитайте полную статью на coingape.com.
BRC20.COM
COM$0.010713-4.33%
SecondLive
LIVE$0.01076-7.00%
Поделиться
Coinstats2025/09/06 17:26
Поделиться
Биткоин должен быть легальным и иметь возможность конкурировать с долларом: консервативный символ Рон Пол

Биткоин должен быть легальным и иметь возможность конкурировать с долларом: консервативный символ Рон Пол

Бывший кандидат в президенты США и икона либертарианства Рон Пол заявил, что Биктоин должен иметь возможность функционировать как валюта в США и конкурировать с долларом. 90-летний политик в отставке известен своими либертарианскими убеждениями и усилиями по поддержке свободной рыночной торговли в стране, концепции, которая была затенена эпохой огромных корпораций и правительств, субсидирующих их успех. Почему либертарианцы, такие как Рон Пол, любят крипто? Бывший 12-кратный конгрессмен США известен тем, что баллотировался против неоконсерватора Митта Ромни во время республиканских праймериз на президентских выборах в США 2012 года, но не смог получить номинацию. Его, казалось бы, радикальные идеи аудита Федеральной резервной системы, безграничной торговли и децентрализации опережали свое время и соответствовали этосу, продвигаемому криптовалютной революцией. Криптовалютная революция началась в 2008 году, в разгар финансового кризиса, и предложила механизм денежных переводов с открытым исходным кодом, который предлагал видение безграничного будущего. Многие из ранних пользователей Биктоин включали защитников онлайн-конфиденциальности, шифропанков и либертарианцев. Для последних крипто было способом бросить вызов превосходству центральных банков и их гегемонии. Рэнд Пол продолжает позицию отца Многие с либертарианскими тенденциями рассматривают президентские выборы 2012 года как упущенную возможность вернуть США к их конституционным корням, вместо чрезмерно растянутых глобальных ролей. Его сын, сенатор Рэнд Пол (R-KY), также продолжил его линию по ряду политических позиций, включая позицию по крипто. Сенатор сказал в интервью Axios в 2021 году: "Вот во что я начал верить сейчас: государственные валюты стали настолько ненадежными. Они также являются фиатными валютами, не обеспеченными ничем. Доллар был наиболее стабильным среди валют, поэтому он является резервной валютой. Теперь я действительно начал задаваться вопросом, может ли криптовалюта на самом деле стать мировой резервной валютой, поскольку все больше и больше людей теряют доверие к правительству". Однако Рэнд Пол и другие политики с либертарианскими наклонностями не видят глаз в глаз с нынешней структурой правительства США и его усилиями по продвижению крипто в стране. Сенатор Пол недавно проголосовал против предложения Трампа разрешить транзакции со стейблкоинами в стране, назвав их контрпродуктивными для дела. Либертарианские тенденции растут в США, и даже президент Дональд Трамп известно выступил с речью через платформу перед своим переизбранием в 2024 году. Однако денежный статус-кво, вероятно, вступит в некоторую негативную реакцию против крипто в будущем, и либертарианцы, как предсказывают, снова встанут на сторону крипто.
Threshold
T$0.01464-3.62%
Union
U$0.009616+2.14%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.182-4.26%
Поделиться
Coinstats2025/09/06 16:15
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $