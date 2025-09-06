Биткоин должен быть легальным и иметь возможность конкурировать с долларом: консервативный символ Рон Пол

Бывший кандидат в президенты США и икона либертарианства Рон Пол заявил, что Биктоин должен иметь возможность функционировать как валюта в США и конкурировать с долларом. 90-летний политик в отставке известен своими либертарианскими убеждениями и усилиями по поддержке свободной рыночной торговли в стране, концепции, которая была затенена эпохой огромных корпораций и правительств, субсидирующих их успех. Почему либертарианцы, такие как Рон Пол, любят крипто? Бывший 12-кратный конгрессмен США известен тем, что баллотировался против неоконсерватора Митта Ромни во время республиканских праймериз на президентских выборах в США 2012 года, но не смог получить номинацию. Его, казалось бы, радикальные идеи аудита Федеральной резервной системы, безграничной торговли и децентрализации опережали свое время и соответствовали этосу, продвигаемому криптовалютной революцией. Криптовалютная революция началась в 2008 году, в разгар финансового кризиса, и предложила механизм денежных переводов с открытым исходным кодом, который предлагал видение безграничного будущего. Многие из ранних пользователей Биктоин включали защитников онлайн-конфиденциальности, шифропанков и либертарианцев. Для последних крипто было способом бросить вызов превосходству центральных банков и их гегемонии. Рэнд Пол продолжает позицию отца Многие с либертарианскими тенденциями рассматривают президентские выборы 2012 года как упущенную возможность вернуть США к их конституционным корням, вместо чрезмерно растянутых глобальных ролей. Его сын, сенатор Рэнд Пол (R-KY), также продолжил его линию по ряду политических позиций, включая позицию по крипто. Сенатор сказал в интервью Axios в 2021 году: "Вот во что я начал верить сейчас: государственные валюты стали настолько ненадежными. Они также являются фиатными валютами, не обеспеченными ничем. Доллар был наиболее стабильным среди валют, поэтому он является резервной валютой. Теперь я действительно начал задаваться вопросом, может ли криптовалюта на самом деле стать мировой резервной валютой, поскольку все больше и больше людей теряют доверие к правительству". Однако Рэнд Пол и другие политики с либертарианскими наклонностями не видят глаз в глаз с нынешней структурой правительства США и его усилиями по продвижению крипто в стране. Сенатор Пол недавно проголосовал против предложения Трампа разрешить транзакции со стейблкоинами в стране, назвав их контрпродуктивными для дела. Либертарианские тенденции растут в США, и даже президент Дональд Трамп известно выступил с речью через платформу перед своим переизбранием в 2024 году. Однако денежный статус-кво, вероятно, вступит в некоторую негативную реакцию против крипто в будущем, и либертарианцы, как предсказывают, снова встанут на сторону крипто.