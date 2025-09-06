Dogecoin против Layer Brett: Ранний держатель Dogecoin, заработавший 4,5 миллиона $, поддерживает этот вирусный мем в сентябре
Пост Dogecoin против Layer Brett: Ранний держатель Dogecoin, заработавший 4,5 миллиона долларов, поддерживает этот вирусный мем в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда один из самых ранних китов Dogecoin, положивший в карман 4,5 миллиона долларов во время пика безумия DOGE, поддерживает новый проект, люди обращают внимание. Его последний выбор - Layer Brett ($LBRETT), крипто Layer 2, объединяющий мем-культуру с реальной мощью блокчейна. С предпродажей, запущенной в сентябре, и аналитиками, уже шепчущими о потенциале в 1000%, $LBRETT быстро поднимается в рейтинге трендовых криптовалют и прокладывает путь как следующая большая крипто-игра.
Dogecoin падает на 16%, поскольку решение SEC по ETF маячит на горизонте
Dogecoin соскользнул в зону "пан или пропал", упав примерно на 16% с августовского пика в 0,25 долларов. Токен сейчас колеблется около уровней, не наблюдавшихся с начала августа, а трейдеры нервно наблюдают за тем, что может стать определяющим моментом для динамики его цены.
Анализ цены Dogecoin. Источник: Crypto.news
Большая часть шума сосредоточена вокруг предстоящего решения SEC относительно биржевых фондов Dogecoin. Bitwise сталкивается с дедлайном 18 октября, в то время как Grayscale и 21Shares следуют в ноябре и январе. Если они будут одобрены вместе, эти фонды могут вызвать свежий импульс, повторяя более ранние движения, наблюдаемые с ETF Bitcoin и Ethereum.
Коэффициент ETF Dogecoin. Источник: Polymarket
Трейдеры разделены, но осторожно оптимистичны. Данные Polymarket показывают 80% вероятность одобрения, по сравнению с всего 44% в июне. Тем не менее, приток средств в DOGE, вероятно, будет меньше, чем у Ethereum и Bitcoin. Тем не менее, если ETF Dogecoin привлекут всего 3% его рыночной капитализации, это будет представлять собой солидный прирост в 3 миллиарда долларов.
Layer Brett сочетает дух мемов с мощью блокчейна Layer 2
Вместо того, чтобы быть просто еще одним мем-токеном, гоняющимся за краткосрочным хайпом, Layer Brett ощущается как революция с улыбающимся лицом. Проект берет дикий, непредсказуемый дух мемов и сочетает его с силой полноценного блокчейна Layer 2. Это путь побега от медленных заторов Layer 1, и это...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:01