2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Наблюдение за ценой Биткоина: поддержка на уровне 110K после очередного отклонения на уровне 113K

Наблюдение за ценой Биткоина: поддержка на уровне 110K после очередного отклонения на уровне 113K

Пост «Наблюдение за ценой Биткоина: Уровень поддержки в 110K долларов после очередного отклонения на уровне 113K долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торгуется по цене 110 709 долларов с рыночной капитализацией в 2,20 триллиона долларов, поскольку ценовое движение консолидируется после повторных отклонений вблизи 113 000 долларов. Объем торгов за последние 24 часа достиг 44,74 миллиарда долларов, при этом внутридневное движение ограничено между 110 339 и 113 225 долларов. Ведущий криптоактив находится на 10,8% ниже своего исторического максимума, установленного 14 августа 2025 года, сохраняя [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-110k-support-in-play-after-another-rejection-at-113k/
NEAR
NEAR$3.009+5.06%
PlaysOut
PLAY$0.04285-7.78%
BRC20.COM
COM$0.010713-4.33%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:35
Поделиться
Колумбия побеждает Боливию и выходит на Чемпионат мира ФИФА 2026

Колумбия побеждает Боливию и выходит на Чемпионат мира ФИФА 2026

Пост «Колумбия побеждает Боливию и квалифицируется на Чемпионат мира по футболу 2026» появился на BitcoinEthereumNews.com. TOPSHOT – Полузащитник Колумбии №10 Хамес Родригес празднует первый гол своей команды во время отборочного футбольного матча Чемпионата мира 2026 года в Южной Америке между Колумбией и Боливией на столичном стадионе Роберто Мелендес в Барранкилье, Колумбия, 4 сентября 2025 года. (Фото Luis ACOSTA / AFP) (Фото LUIS ACOSTA/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Колумбия победила Боливию со счетом 3-0 в Барранкилье в четверг вечером, обеспечив автоматическую квалификацию на Чемпионат мира по футболу 2026, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. Хамес снова наносит удар Первый гол в этой встрече был неизбежен. Хозяева, Колумбия, с самого начала атаковали вратаря Боливии Карлоса Лампе ударами по воротам. Хамес Родригес обеспечил прорыв на 31-й минуте игры. Полузащитник имел отличный удар головой, который был отбит с линии ворот всего за несколько мгновений до этого, но он не ошибся с ударом правой ногой после прекрасной передачи назад. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ – 28 ИЮНЯ: Хамес Родригес из Колумбии бьет и забивает первый гол своей команды во время матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2014 в Бразилии между Колумбией и Уругваем на стадионе Маракана 28 июня 2014 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. (Фото Julian Finney/Getty Images) Getty Images Хамес, который стал суперзвездой на Чемпионате мира по футболу 2014 года, забил гол, который помог его стране наконец квалифицироваться на крупнейший турнир мирового спорта в 2026 году. Колумбия испытывала трудности в последних матчах. Команда Нестора Лоренцо потеряла форму и провела шесть игр без побед, но гол Хамеса вызвал рев и облегчение во всей стране. Удар Хамеса влетел в ближний угол и начал огромный праздник для колумбийских болельщиков в Барранкилье. С этого момента победа казалась формальностью. Море желтого цвета объединилось в...
NEAR
NEAR$3.009+5.06%
SIX
SIX$0.01961+0.56%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:28
Поделиться
Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решение по Grayscale Polkadot Trust

Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решение по Grayscale Polkadot Trust

Пост о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решение по Grayscale Polkadot Trust, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: SEC откладывает решение по DOT ETF от Grayscale до 8 ноября. Polkadot Trust от Grayscale стремится получить листинг на Nasdaq. Рынок ожидает окончательного решения SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила свое решение по заявке Grayscale на листинг Polkadot Trust на Nasdaq до 8 ноября, продлив период рассмотрения еще на 60 дней. Это продление отражает продолжающийся регуляторный контроль, с потенциальным влиянием рыночных ожиданий на Polkadot и связанные криптовалюты. Задержка SEC продлевает решение по ETF Grayscale Polkadot Trust Задержка подчеркивает осторожную позицию SEC в отношении криптовалютных ETF. Это сохраняет неопределенность в одобрении спотовых ETF, добавляя неуверенность в более широкие рыночные настроения. В то время как предложение Grayscale находится в подвешенном состоянии, индустрия продолжает следить за любыми регуляторными послаблениями. Вся криптовалютная сообщество реагирует с ожиданием. Несмотря на молчание ключевых фигур индустрии в социальных сетях, обсуждения продолжаются на форумах. Регулирующие органы поддерживают формальные объявления, но воздерживаются от открытых комментариев. "Комиссия продлит срок одобрения или отклонения предложенного изменения правил еще на 60 дней, с окончательной датой решения 8 ноября." – Заявка на изменение правил SEC Анализ рынка Polkadot на фоне решений SEC по ETF Знаете ли вы? Задержки SEC отражают прошлые заявки на альткоин-ETF, ранее приводившие к временной волатильности рынка, а затем к нормализации. Согласно CoinMarketCap, Polkadot (DOT) находится на уровне 3,81 $, с рыночным капиталом 6,15 миллиарда $ и 24-часовым объемом торгов 261,14 миллиона $, что на 44,27% больше. Токен показал снижение цены на 0,58% за последний день, но вырос за последние 60 дней. Polkadot(DOT), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 11:38 UTC 6 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследовательская команда Coincu отмечает потенциальные разрушительные финансовые результаты, если ETF получит одобрение, что, вероятно, увеличит институциональные инвестиции. История показывает, что спотовые криптоинвестиции стимулируют интерес рынка, что предполагает потенциально положительные события для Polkadot. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется в качестве общего рыночного комментария и...
Union
U$0.009616+2.14%
ChangeX
CHANGE$0.00159307+0.17%
Trust The Process
TRUST$0.0003343-6.90%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:44
Поделиться
Мощная новая эра, представленная Сейлором

Мощная новая эра, представленная Сейлором

Пост «Мощная Новая Эра, Раскрытая Сейлором» появился на BitcoinEthereumNews.com. Институциональное Принятие Биткоина: Мощная Новая Эра, Раскрытая Сейлором Перейти к содержанию Главная Новости Крипто Институциональное Принятие Биткоина: Мощная Новая Эра, Раскрытая Сейлором Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-growth/
BRC20.COM
COM$0.010713-4.33%
ERA
ERA$0.4815-4.48%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:35
Поделиться
Лучшие криптовалюты стоимостью до 1$ для наблюдения: Почему BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token и Little Pepe являются лучшими криптовалютами для покупки

Лучшие криптовалюты стоимостью до 1$ для наблюдения: Почему BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token и Little Pepe являются лучшими криптовалютами для покупки

Время - это всё. Слишком много трейдеров следуют за вершиной, когда реальная прибыль приходит от раннего входа. Те, кто покупает криптовалюту до листинга, постоянно имеют преимущество. Именно так были сделаны состояния с Shiba Inu, Dogecoin и ранними вложениями в Ethereum. Тот же принцип применяется сегодня, находя лучшие криптовалюты стоимостью менее 1$ и обеспечивая позицию [...] Пост "Лучшие криптовалюты стоимостью менее 1$ для наблюдения: Почему BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token и Little Pepe являются лучшими криптовалютами для покупки" впервые появился на Blockonomi.
RealLink
REAL$0.07817-4.00%
TokenFi
TOKEN$0.01171-3.93%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
Blockonomi2025/09/06 19:30
Поделиться
Почему октябрь 2025 года может стать поворотным моментом

Почему октябрь 2025 года может стать поворотным моментом

Пост «Почему октябрь 2025 года может стать поворотным моментом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Следующая крупная веха в мире криптовалют может наступить уже через несколько недель. После того как Bitcoin и Ethereum получили одобрение спотовых ETF в Соединенных Штатах, все внимание теперь сосредоточено на Solana (SOL) и XRP, двух альткоинах, которые, вероятнее всего, последуют за ними. Букмекерские рынки дают им 95% шанс на успех, а институциональный интерес растет с каждым днем. Управляющие активами, включая Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise и VanEck, подали заявки, а аналитики отмечают волну исправленных форм S-1 — часто это признак того, что регуляторы и эмитенты близки к окончательным условиям. Наблюдатели рынка говорят, что процесс ощущается меньше как спекуляция и больше как обратный отсчет. Почему Solana и XRP — разные истории Несмотря на то, что их объединяют вместе, эти два токена сталкиваются с совершенно разными регуляторными условиями. Solana: С непревзойденной пропускной способностью — по сообщениям, 65 000 транзакций в секунду — и доминированием в активности децентрализованных бирж, Solana выглядит естественным кандидатом для институционального принятия. Однако сохраняющаяся тень — это более раннее утверждение SEC о том, что SOL может быть незарегистрированной ценной бумагой. Постановление мая 2025 года о кастодиальном стейкинге помогло, но вопрос не исчез. XRP: Здесь преимущество заключается в юридической ясности. Решение федерального суда установило, что публичные продажи XRP не являются предложениями ценных бумаг, что дает токену твердую почву, которой не хватает Solana. Кроме того, регулируемые фьючерсы XRP на CME уже побили рекорды, достигнув 1 миллиарда долларов в Открытом интересе быстрее, чем любой другой продукт. Для Уолл-стрит это сигнализирует о готовности. Что может означать одобрение Аналитики ожидают, что волна одобрений высвободит миллиарды притоков. Прогнозы предполагают 5–8 миллиардов долларов в ETF XRP только в первый год, в то время как цена Solana может подняться до 335 долларов. Постоянный спрос, обусловленный ETF, обеспечит более стабильную базу ликвидности, сузит спреды и снизит волатильность на спотовых рынках. Сторона деривативов — фьючерсы и опционы, используемые для хеджирования потоков ETF — вероятно, также увидит всплеск,...
Threshold
T$0.01464-3.62%
Солана
SOL$208.89-4.71%
LooksRare
LOOKS$0.013432-1.91%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:24
Поделиться
3 причины, почему цена Биткоина может достичь 150 000 $ до 2026 года

3 причины, почему цена Биткоина может достичь 150 000 $ до 2026 года

Пост «3 причины, почему цена Биткоина может достичь 150 000$ до 2026 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биткоина сегодня: BTC анализ графиков Биткоин ($BTC) в настоящее время торгуется около 110 700$, находясь чуть выше ключевой поддержки на уровне 111 350$. 50-дневная SMA на уровне 115 179$ выступает как сопротивление, в то время как 200-дневная SMA на уровне 101 690$ служит долгосрочной страховочной сеткой. Ближайшая поддержка: 111 350$ Основная поддержка: 101 690$ (200-дневная SMA) / 100 000$ психологический уровень Сопротивление: 112 142$ – 115 179$ Цель пробоя: 118 616$ График BTC/USD за 1 день через TradingView Индекс относительной силы на уровне 44 сигнализирует о том, что BTC консолидируется после коррекции, но еще не находится в состоянии перепроданности. Пробой выше 115K$ может открыть путь к повторному тестированию 118K$ перед возобновлением восходящего тренда. Если BTC удержится выше 100K$ в сентябре, сцена будет готова для параболического движения в четвертом квартале. 1. Обвал доходности 10-летних облигаций США Доходность 10-летних облигаций США резко падает, и это имеет серьезные последствия для рисковых активов, таких как $Биткоин. Более низкая доходность означает: Более дешевые затраты на заимствование. Более легкий доступ к ликвидности для учреждений. Обновленный аппетит к росту и альтернативным активам. Исторически падение доходности вызывало ротацию в акции и криптовалюты. Для BTC это создает идеальные условия для притока средств в четвертом квартале. 2. Вливание ликвидности Китаем Последние новости из Пекина: Народный банк Китая влил 2 триллиона юаней ликвидности на этой неделе. Этот массивный поток денег в финансовую систему предназначен для стабилизации роста, но глобальные рынки почувствуют эффект. Больше ликвидности = более сильный спрос на рисковые активы. Азиатские инвесторы уже играют доминирующую роль на крипторынках. Исторически китайские вливания ликвидности переливаются в глобальный спрос на BTC. Это вливание напоминает предыдущие циклы, когда азиатская ликвидность способствовала росту Биткоина к новым максимумам. 3. Грядущее снижение ставок ФРС Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл загнан в угол. С замедлением роста и сигналами стресса на рынках облигаций, аналитики теперь ожидают снижения ставок на 25-50 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Снижение ставок означает: Более низкую стоимость капитала. Растущий интерес инвесторов...
Union
U$0.009616+2.14%
Биткоин
BTC$117,700-2.59%
BarnBridge
BOND$0.1547-1.27%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:20
Поделиться
Лучшие криптовалюты для покупки и долгосрочного удержания в 2025 году

Лучшие криптовалюты для покупки и долгосрочного удержания в 2025 году

Пост «Лучшие криптовалюты для покупки и долгосрочного хранения в 2025 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Ethereum, XRP, Solana, Биктоин и Cardano являются лучшими для долгосрочного хранения – плюс один удивительный новичок. Долгосрочная убежденность обычно преобладает над краткосрочными спекуляциями, когда речь идет о накоплении долгосрочного богатства в цифровых активах. Проницательные инвесторы ищут проекты с сетевыми эффектами, активностью разработчиков и устойчивостью, которые сохраняются на протяжении рыночных циклов, а не гонятся за каждым памп-движением. Из-за институциональных притоков, одобрений ETF и растущего значения блокчейн-инфраструктуры в мировых финансах, дебаты о том, какие криптовалюты держать в 2025 году, снова усиливаются. Несмотря на то, что Биктоин по-прежнему остается основой портфелей, альткоины, такие как Ethereum, XRP и Solana, упорно борются за сохранение доминирования. Тем не менее, аналитики и индивидуальные трейдеры начинают обращать внимание на MAGACOIN FINANCE. Ethereum: Основа децентрализованных финансов Путь Ethereum с 2015 года был замечательным, превратившись из смелого эксперимента в ведущий центр децентрализованных приложений. С решениями масштабирования второго уровня, такими как Arbitrum и Optimism, снижающими стоимость транзакций, Ethereum хорошо позиционирован для устойчивого роста. Институциональное принятие через недавно одобренные ETF только добавляет к его авторитету, закрепляя ETH как нечто большее, чем просто спекулятивный актив. Для долгосрочных инвесторов Ethereum остается надежной ставкой на будущее децентрализованных вычислений и токенизированных финансов. XRP: Мощный инструмент глобальных платежей Токен XRP от Ripple пережил годы нормативной неопределенности, но его роль в качестве моста трансграничной ликвидности теперь яснее, чем когда-либо. С партнерствами по всей Азии, Ближнему Востоку и Латинской Америке, XRP обеспечивает более быстрые и дешевые международные платежи по сравнению с устаревшими системами. Институциональный интерес вырос после благоприятной правовой ясности в США, что помогло XRP восстановить свою позицию среди наиболее торгуемых активов. Для инвесторов XRP представляет собой ставку на внедрение блокчейна в банковском секторе – секторе, который все еще готов к разрушению. MAGACOIN FINANCE: Прорывной претендент В то время как Ethereum, XRP и Solana доминируют в долгосрочных стратегиях, аналитики говорят...
Union
U$0.009616+2.14%
Moonveil
MORE$0.02903-15.83%
CROSS
CROSS$0.19659-8.07%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:15
Поделиться
Армия XRP сыграла реальную роль в деле Ripple-SEC, заявляет прокриптовалютный юрист Джон Дитон ⋆ ZyCrypto

Армия XRP сыграла реальную роль в деле Ripple-SEC, заявляет прокриптовалютный юрист Джон Дитон ⋆ ZyCrypto

Пост XRP Army оказала реальное влияние в деле Ripple-SEC, заявляет прокриптовалютный юрист Джон Дитон ⋆ ZyCrypto появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Популярный криптовалютный адвокат Джон Дитон признал, что сообщество XRP, обычно называемое XRP Army, было решающим элементом, который помог одержать юридическую победу Ripple над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Дело Ripple против SEC закрыто Джон Дитон написал в X, отвергая утверждения критиков о том, что XRP Army не оказала влияния на судебный процесс Ripple. Дитон заявил, что усилия XRP Army повлияли на судью Аналису Торрес и, как следствие, на её решение. "Ни один здравомыслящий человек не может утверждать", что XRP Army не сыграла роль в деле Ripple", - сказал он, добавив: "Если они это делают, то либо не знают фактов и правды, либо намеренно лгут. У нас есть неопровержимые доказательства того, что мы имели значение." Ни один здравомыслящий человек не может утверждать, что XRP Army не сыграла роль в деле Ripple. Если они это делают, то либо не знают фактов и правды, либо намеренно лгут. У нас есть неопровержимые доказательства того, что мы имели значение. В деле было подано более 2 тысяч экспонатов. В… https://t.co/WK2MfOb6wS — John E Deaton (@JohnEDeaton1) September 3, 2025 SEC подала иск против Ripple в конце 2020 года, обвиняя компанию в привлечении 1,3 миллиарда долларов путем незарегистрированной продажи XRP, третьей по величине криптовалюты мира по рыночной капитализации. В 2023 году судья окружного суда США Аналиса Торрес вынесла разделенное решение, заявив, что некоторые продажи XRP институциональным инвесторам нарушали законы о ценных бумагах, но продажи на публичных биржах - нет. Реклама &nbsp Судебный процесс официально завершился в августе этого года после того, как и Ripple, и SEC отозвали свои апелляции в Апелляционном суде США по Второму округу, окончательно оформив соглашение о выплате Ripple гражданского штрафа в размере 125 миллионов долларов. Как XRP Army помогла юридической защите Ripple Согласно...
Threshold
T$0.01464-3.62%
Union
U$0.009616+2.14%
RealLink
REAL$0.07817-4.00%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:07
Поделиться
6 лучших поставщиков блокчейн-решений White Label в 2025 году

6 лучших поставщиков блокчейн-решений White Label в 2025 году

Пост 6 лучших поставщиков блокчейн-решений White Label в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Хотя криптовалюта и блокчейн-технология получают широкое признание, квалифицированных блокчейн-разработчиков трудно найти, и они очень дороги. Хорошая новость в том, что для большинства типов бизнес-моделей, связанных с блокчейном, нет необходимости изобретать велосипед, создавая платформу с нуля. Например, если вы хотите запустить криптовалютную биржу, кошелёк, NFT-маркетплейс или платформу для криптокредитования, вы вряд ли увидите какие-либо существенные преимущества от внутренней разработки. Вместо этого часто имеет больше смысла использовать блокчейн-сервис white label, который принесет значительную экономию, при этом обеспечивая отличный опыт для ваших пользователей. Это позволит вам сосредоточить усилия на росте вашей пользовательской базы и генерации дохода. Лучшие поставщики блокчейн-решений white label: ChainUP – Поставщик white label с полным набором блокчейн-сервисов Openware – Поставщик white label для высокопроизводительной криптоторговли ChangeNOW – Бесшовные кросс-чейн криптообмены для ваших клиентов HollaEx – Поставщик white label криптобиржи и токенизации AlphaPoint – White label биржа, криптохранение, решения для ликвидности, токенизация и многое другое Nexo White Label – Платформа для криптокредитования white label, поддерживаемая одним из крупнейших игроков отрасли Лучшие поставщики блокчейн-решений white label Независимо от того, хотите ли вы запустить криптовалютную биржу, кошелёк или другую платформу на базе блокчейна, наш список лучших поставщиков блокчейн-решений white label вам поможет. 1. ChainUP – Поставщик white label с полным набором блокчейн-сервисов ChainUP – это сингапурская компания, предоставляющая блокчейн-решения, основанная в 2017 году. Компания предоставляет различные услуги, связанные с блокчейном, включая white label CEX (централизованные криптобиржи), white label DEX (децентрализованные криптобиржи), программное обеспечение для кошельков, криптокарты и услуги по соответствию нормативным требованиям. Решения ChainUP были использованы для запуска более 500 криптовалютных бирж. Сервис white label криптобиржи компании поддерживает как спотовую, так и фьючерсную торговлю, ввод фиатных валют,...
Whiterock
WHITE$0.0002481-17.35%
Nexo
NEXO$1.2391-1.62%
Moonveil
MORE$0.02903-15.83%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:54
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $