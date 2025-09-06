Почему октябрь 2025 года может стать поворотным моментом

Альткоины Следующая крупная веха в мире криптовалют может наступить уже через несколько недель. После того как Bitcoin и Ethereum получили одобрение спотовых ETF в Соединенных Штатах, все внимание теперь сосредоточено на Solana (SOL) и XRP, двух альткоинах, которые, вероятнее всего, последуют за ними. Букмекерские рынки дают им 95% шанс на успех, а институциональный интерес растет с каждым днем. Управляющие активами, включая Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise и VanEck, подали заявки, а аналитики отмечают волну исправленных форм S-1 — часто это признак того, что регуляторы и эмитенты близки к окончательным условиям. Наблюдатели рынка говорят, что процесс ощущается меньше как спекуляция и больше как обратный отсчет. Почему Solana и XRP — разные истории Несмотря на то, что их объединяют вместе, эти два токена сталкиваются с совершенно разными регуляторными условиями. Solana: С непревзойденной пропускной способностью — по сообщениям, 65 000 транзакций в секунду — и доминированием в активности децентрализованных бирж, Solana выглядит естественным кандидатом для институционального принятия. Однако сохраняющаяся тень — это более раннее утверждение SEC о том, что SOL может быть незарегистрированной ценной бумагой. Постановление мая 2025 года о кастодиальном стейкинге помогло, но вопрос не исчез. XRP: Здесь преимущество заключается в юридической ясности. Решение федерального суда установило, что публичные продажи XRP не являются предложениями ценных бумаг, что дает токену твердую почву, которой не хватает Solana. Кроме того, регулируемые фьючерсы XRP на CME уже побили рекорды, достигнув 1 миллиарда долларов в Открытом интересе быстрее, чем любой другой продукт. Для Уолл-стрит это сигнализирует о готовности. Что может означать одобрение Аналитики ожидают, что волна одобрений высвободит миллиарды притоков. Прогнозы предполагают 5–8 миллиардов долларов в ETF XRP только в первый год, в то время как цена Solana может подняться до 335 долларов. Постоянный спрос, обусловленный ETF, обеспечит более стабильную базу ликвидности, сузит спреды и снизит волатильность на спотовых рынках. Сторона деривативов — фьючерсы и опционы, используемые для хеджирования потоков ETF — вероятно, также увидит всплеск,...