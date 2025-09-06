2025-10-11 суббота

Биткоин ETF укрепляется с притоком 633M долларов, в то время как 5 000 долларов в BlockchainFX могут взорваться до 290 454 долларов

Пост Биткоин ETF укрепляется с притоком 633 млн $ в то время как 5 000 $ в BlockchainFX могут взлететь до 290 454 $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Биктоин (BTC) растет, в настоящее время торгуется чуть ниже 110 500 $, с сильным восстановлением притока в ETF после слабости рынка в августе. ETF Биткоина в США добавили внушительные 633,3 миллиона $ за две сессии, обратив вспять большую часть предыдущих оттоков и сигнализируя об институциональном сдвиге в сторону Биткоина как хеджевого актива. Но что это значит для инвесторов, стремящихся воспользоваться следующей большой возможностью? Встречайте BlockchainFX (BFX): новейший прорывной токен предпродажи, который привлекает внимание на всем крипторынке. Уже собрав более 6,8 миллиона $, BFX сравнивают с ранним Биктоином из-за его огромного потенциала роста и революционного применения в децентрализованных финансах. С прогнозами доходности до 500X и быстро растущим интересом инвесторов, BlockchainFX - это не просто еще один альткоин, он позиционируется как следующий большой прорыв в криптопространстве. Как когда-то Биктоин, BFX захватывает импульс рыночных сдвигов, оседлав волну умных денег и розничного интереса. Для тех, кто упустил ранний рост Биктоина, BlockchainFX может стать тем вторым шансом, которого они ждали. Всплеск Биткоин ETF и стратегическое позиционирование BlockchainFX Ралли Биктоина и рост институционального спроса на экспозицию через ETF являются признаком растущей зрелости крипторынка. Институциональные игроки ищут более безопасную и стабильную экспозицию в криптопространстве, что стимулировало спрос на ETF Биткоина. По мере того как больше капитала поступает в Биктоин, актив укрепляет свою позицию в качестве основного цифрового хранилища стоимости. Однако в сфере инновационных криптопроектов BlockchainFX выделяется как одна из лучших новых монет для инвестирования прямо сейчас. В то время как Биктоин пожинает плоды институциональных потоков и растущего нарратива вокруг своей ценности как хеджа, BlockchainFX позиционирует себя как следующая крупная возможность для инвесторов, ищущих экспозицию...
Биткоин
BTC$117,700-2.59%
2025/09/06 21:43
Разочаровывающие новости о дате выхода 3 сезона "Дома дракона"

Пост Разочаровывающие новости о дате выхода 3 сезона 'Дома Дракона' появился на BitcoinEthereumNews.com. Хотя мы привыкли к длительным перерывам между стриминговыми шоу, это становится просто смешным, поскольку еще одно производство показывает признаки того, что нам предстоит бесконечное ожидание между сезонами. В данном случае речь идет о 3 сезоне Дома Дракона. В недавнем профиле THR актрисы Дома Дракона Оливии Кук было раскрыто, что производство 3 сезона не будет завершено до октября. За производством следует пост-продакшн, и это занимает гораздо больше времени, чем вы можете подумать. Мы можем посмотреть на 2 сезон, чтобы рассчитать это. Съемки 2 сезона Дома Дракона начались в апреле 2023 года и закончились в сентябре 2023 года. Но шоу фактически не выходило до июня 2024 года, 8,5 месяцев спустя. Так что, если съемки завершатся в октябре, это как минимум июнь 2024 года, если не позже, что создает полный двухлетний разрыв между сезонами. Возможно, лучше, чем у некоторых, но хуже, чем у многих других, которым удалось сократить разрыв до полутора лет. В статье также говорится, что 4 сезон Дома Дракона, последний сезон, еще не написан, так что если мы придерживаемся этого графика, мы говорим о финале сериала в 2028 году. Имейте в виду, что с 2011 по 2017 год у нас был 10-серийный сезон Игры престолов, выходивший раз в год, вплоть до 7 сезона (между 7 и всего лишь шестисерийным 8 сезоном был странно длинный двухлетний перерыв). Дом Дракона даже близко не подходит к этому, и это даже с учетом того, что 2 сезон сократили до восьми эпизодов, и предположительно 3 сезон также будет состоять из восьми. Также говорится, что из 2 сезона вырезали то, что должно было быть его блокбастерным морским сражением в финале, которое было перенесено в 3 сезон...
2025/09/06 21:16
Биткоин-холдинги MARA приближаются к 6 млрд $ с 52 477 $BTC, подогревая ажиотаж вокруг Bitcoin Hyper

Пост MARA's Bitcoin Holdings Near $6B With 52,477 $BTC, Hyping Up Bitcoin Hyper появился на BitcoinEthereumNews.com. MARA's Bitcoin Holdings Near $6B With 52,477 $BTC, Hyping Up Bitcoin Hyper Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованием и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политически некорректного, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в стольких же областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы-которые-не-должны-быть-названы, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в крипто и научить людей, как взять под контроль свои деньги в блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. В течение этого времени он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/mara-bitcoin-holdings-near-6b-bitcoin-hyper-gains/
Биткоин
BTC$117,700-2.59%
Hyperlane
HYPER$0.24503-6.11%
2025/09/06 21:14
Юридический семинар направлен на борьбу с преступлениями в сфере цифровых валют в Фуцзяне

Пост «Юридический семинар нацелен на преступления с цифровой валютой в Фуцзяне» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Проведенный межбереговой семинар сосредоточен на преступлениях с цифровой валютой. Юристы обсуждают новые подходы к имущественным преступлениям. Тщательное изучение виртуальной валюты, обработка цифровых доказательств. 5 сентября в Путяне, Фуцзянь, состоялся Межбереговой семинар прокурорской системы 2025 года, на котором обсуждались юридические проблемы в цифровую эпоху, включая преступления с виртуальной валютой. Эти обсуждения направлены на разработку интегрированных правовых рамок и усиление контроля над цифровыми активами, что повлияет на будущее регулирование криптовалют. Юридические эксперты борются с преступлениями в сфере цифровой валюты в Фуцзяне Семинар в Путяне собрал ведущих юристов-практиков для изучения сложностей преступлений, связанных с цифровой валютой. Власти прокуратуры Фуцзяня вместе с участниками из Тайваня сосредоточились на законодательстве о новых имущественных преступлениях, таких как виртуальные валюты. Обсуждения были сосредоточены на юридических стратегиях улучшения сбора и обработки доказательств. С ростом киберпреступлений инициативы направлены на разработку эффективных рамок в управлении пересечением виртуальной собственности и традиционных правовых мер. Чжао Цзиньцзюнь, директор прокуратуры Фуцзяня, подчеркнул важность семинара: «Эта платформа служит жизненно важной возможностью для юристов с обеих сторон пролива сотрудничать по актуальным вопросам цифрового правоприменения». Реакция правительства в основном проявилась через приверженность прокуратуры Фуцзяня к оптимизации межберегового правового сотрудничества. Акцент на стандартах доказательств и имущественном правоприменении свидетельствует о продвижении к интеграции цифровых инноваций в правоохранительную деятельность. Рыночные показатели Bitcoin на фоне новых регуляторных обсуждений Знаете ли вы? На симпозиуме 2018 года исследовательские обсуждения криптовалюты привели к тому, что Фуцзянь провел несколько последующих форумов, разрабатывая правовые протоколы в области цифровых доказательств. Согласно CoinMarketCap, цена Bitcoin (BTC) составляет 110 790,03 $, с рыночным доминированием 57,93%. С рыночным капиталом более 2,21 триллиона $, недавние объемы торгов снизились на 11,96%. BTC испытал падение на 1,60% за 24 часа, но сохраняет положительную 90-дневную траекторию в 4,88%. Bitcoin(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 15:39, 6 сентября,...
2025/09/06 20:45
Пак Мин Ён уморительно обманывает злодеев в 'Королеве доверия'

Пост «Пак Мин Ён забавно обманывает злодеев в 'Confidence Queen'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пак Мин Ён играет гениальную мошенницу в 'Confidence Queen.' Prime Video Пак Мин Ён сыграла робкую жену, ищущую мести своему неверному мужчине в «Выйди за моего мужа». Её персонаж в Confidence Queen также ищет справедливости, но с гораздо большей уверенностью. Её персонаж Юн И-ран разрабатывает сложные и часто забавные схемы мошенничества, нацеленные на злодеев. Персонаж Пак в Confidence Queen расставляет одну умную ловушку за другой, вписывая каждую схему в более крупную головоломку. Возможность сыграть совершенно другой тип персонажа была частью привлекательности. «Я не очень люблю концовки, которые кажутся незавершенными», — сказала Пак (Her Private Life, What's Wrong With Secretary Kim). «Поэтому меня привлекают истории, которые захватывающие, красочные и удовлетворяющие — где торжествует справедливость, и зрители испытывают чувство катарсиса». Почему И-ран преследует именно этих злодеев? Зрителям придется посмотреть сериал, чтобы узнать. «Поскольку это центральная тайна нашей истории, я думаю, будет лучше, если зрители сами найдут ответ, посмотрев сериал», — сказала она. Актеру Чу Чон Хёку пришлось носить множество маскировок в 'Confidence Queen.' Prime Video В актерский состав также входят опытный актер Пак Хи Сун (My Name, Trolley, The Bequeathed) в роли Джеймса и восходящий актер Чу Чон Хёк (Extraordinary Attorney Woo, Trigger) в роли дружелюбного, оптимистичного Гу-хо. Вместе трио будет выполнять свои детальные схемы. В драме также есть несколько камео известных актеров, включая Сон Чжи Хё, Роуна, О На Ра и Ли И Кён. Персонаж Пак Хи Суна Джеймс (спойлер) был телохранителем И-ран, когда она была ребенком. Когда они встречаются снова годы спустя, она просит его о помощи. «После похищения у него развилось сильное чувство сострадания, ответственности и чувство долга перед ней», — сказал Пак Хи Сун. «Годы спустя, живя обыденной жизнью и чувствуя...
2025/09/06 20:40
Винокурня 3BR в Нью-Джерси даёт шанс гороху

Пост "Дистиллерия 3BR в Нью-Джерси дает горошку шанс" появился на BitcoinEthereumNews.com. Mendel и Gorovka — это спиртные напитки, изготовленные из гороха на дистиллерии 3BR. Братья Александр и Максим Жданов унаследовали от своего деда две вещи: рецепт водки и находчивость. Водка из гороха "Мой дед использовал горох в Советском Союзе для изготовления алкоголя, потому что это была одна из немногих вещей, доступных круглый год", — сказал Алекс по электронной почте. "Он легко растет, имеет долгий срок хранения и питателен. Правительство не могло не иметь его в наличии". Дед Алекса жил в Советском Союзе в то время, когда действовал псевдо-запрет. Но горох был основным продуктом питания, поэтому находчивый человек нашел способ делать из него водку. Получив рецепт гороховой водки от своей бабушки, Алекс и Макс приступили к работе, основав дистиллерию 3BR в Кипорте, Нью-Джерси в 2018 году и выпустив свой первый спиртной напиток в 2021 году. Водка 3BR, полностью изготовленная из гороха, названа Mendel — в честь Грегора Менделя, который проводил исследования наследственности на гороховых растениях. Сейчас Mendel является флагманским продуктом 3BR. Mendel разливается с содержанием алкоголя 40% и представляет собой прозрачный, бесцветный спирт, но на этом сходство с другими водками заканчивается. Mendel обладает уникальным вкусом, слегка напоминающим текилу. Но в то время как некоторые отвергают понятие водки с вкусом, предпочитая чистый и нейтральный спирт, Mendel выиграл звание "Водка года" на конкурсе спиртных напитков в Новом Орлеане, объявленном на Tales of the Cocktail в 2022 году, что доказывает, что эксперты по спиртным напиткам ценят уникальный вкус. "Жидкость говорит сама за себя", — сказал Алекс в телефонном интервью. "Конкурс был слепым тестом, и мы были единственной водкой, получившей золото". Mendel настолько ароматен, что 3BR часто использует его в качестве заменителя джина в коктейлях, приготовленных в дегустационном зале дистиллерии. 3BR также...
2025/09/06 20:34
Вот ключевые даты, на которые стоит обратить внимание по мере приближения бычьего цикла Биткоина к завершению

Пост "Вот ключевые даты, за которыми стоит следить, поскольку бычий цикл Биктоина приближается к концу" появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Биктоин (BTC) консолидируется около уровня 110 000 $, технические индикаторы предполагают, что текущий бычий цикл актива может приближаться к завершению. Согласно известному онлайн-аналитику TradingShot, первая криптовалюта приближается к потенциальному пику рынка в конце 2025 года, за которым последует значительная коррекция в 2026 году. В публикации на TradingView 5 сентября аналитик отметил, что исторические данные показывают, что рыночная структура Биктоина часто следует повторяющемуся ритму вершин, медвежьих фаз и циклических минимумов. Каждый суперцикл имел тенденцию достигать пика вблизи временного расширения Фибоначчи 0,786 перед вступлением в продолжительный спад. График анализа цены Биктоина. Источник: TradingView На основе измерений текущего цикла следующая крупная вершина может произойти в течение недели 13 октября 2025 года. Эти сроки совпадают с предыдущими циклами, которые достигали пика незадолго до перехода в соответствующие медвежьи фазы. Анализ также предполагает, что медвежья фаза может начаться после 1 декабря 2025 года, когда будет достигнут маркер Фибоначчи 0,786. Если симметрия цикла сохранится, медвежий рынок может продлиться до прогнозируемого дна суперцикла 5 октября 2026 года. В этот момент ожидается появление лучшей долгосрочной возможности для покупки, что соответствует прошлым моделям, когда циклические минимумы обеспечивали благоприятные точки входа перед следующим крупным ралли. Ключевые уровни цены Биктоина, за которыми стоит следить С другой стороны, данные на цепочке, которыми поделился Али Мартинес, выделили ключевые показатели для оценки здоровья текущего бычьего рынка Биктоина. Исторически нисходящие тренды начинаются, когда цена падает ниже реализованной цены краткосрочного держателя, с более глубокими разворотами, формирующимися после того, как она опускается ниже реализованной цены долгосрочного держателя. Эти уровни представляют среднюю стоимостную основу недавних покупателей по сравнению с долгосрочными инвесторами. По состоянию на 6 сентября 2025 года, данные Glassnode показывают реализованную цену краткосрочного держателя на уровне 109 400 $ и реализованную цену долгосрочного держателя на уровне 36 700 $. Анализ долгосрочной/краткосрочной стоимости Биктоина...
Биткоин
BTC$117,700-2.59%
TOP Network
TOP$0.000096--%
2025/09/06 20:19
Разработчик Polygon осуждает тактику "Мафии нового века"

Пост Разработчик Polygon осуждает тактику "Мафии нового века" появился на BitcoinEthereumNews.com. Заморозка активов WLFI вызывает возмущение: Разработчик Polygon осуждает тактику "Мафии нового века" Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Заморозка активов WLFI вызывает возмущение: Разработчик Polygon осуждает тактику "Мафии нового века" Источник: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-asset-freeze-controversy/
2025/09/06 20:11
90% годовая процентная ставка по стейкингу BlockchainFX и привлечение 6.8 миллиона долларов затмевают криптовалюты с пассивным доходом Polkadot и Cosmos

Пост о 90% APY стейкинга BlockchainFX и привлечении 6,8 миллиона долларов США затмевает криптовалюты с пассивным доходом Polkadot и Cosmos появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Сколько инвесторов жалеют, что не вложились в стейкинг Ethereum по 100 долларов США или не купили Solana дешевле 1 доллара США? Сожаление — повторяющаяся тема в криптовалюте, и прямо сейчас появляется еще один шанс. BlockchainFX ($BFX) уже привлек более 6,8 миллиона долларов США в предпродаже, предлагая покупателям токен, который не только питает полноценное торговое супер-приложение, но и обеспечивает 90% APY через вознаграждения за стейкинг. С ценой предпродажи, зафиксированной на уровне 0,022 доллара США, как крипто-киты, так и розничные покупатели рассматривают BFX как лучшую криптовалюту с пассивным доходом 2025 года. BlockchainFX (BFX): Утилитарный токен и импульс предпродажи в одном В отличие от большинства предпродаж, которые торгуются только на хайпе, продукт BlockchainFX уже работает. Трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по различным активам, в то время как стейкеры ежедневно получают вознаграждения как в BFX, так и в USDT. Приложение также интегрирует карту BFX Visa, позволяющую совершать глобальные расходы без ограничений — реальный вариант использования, который мгновенно отличает его от старых токенов с "только обещаниями". Цифры говорят сами за себя: 90% стейкинг APY, генерирующий значительный пассивный доход. Пулы вознаграждений в 25 000 USDT, выплачиваемые стейкерам ежедневно. Потенциальный рост в 500 раз, с ценой предпродажи, которая должна вырасти до целевой цены запуска в 0,05 доллара США. С каждым этапом предпродажи цена повышается, и сидение в стороне рискует упустить ранние множители. А благодаря промокоду BLOCK30, покупатели, которые действуют сейчас, мгновенно получают дополнительные 30% распределения BFX — накапливая еще большую прибыль до выхода токена на биржи. Polkadot (DOT): Надежный, но с ограниченным потенциалом роста Polkadot остается одной из более известных криптовалют с пассивным доходом, работающей на архитектуре парачейнов и мультичейн-видении. Держатели DOT могут получать доходность от стейкинга в низком и среднем диапазоне, обеспечивая стабильность для долгосрочных участников. Однако история роста замедлилась. С высоким оборотным предложением и постепенным изменением цены, Polkadot обеспечивает предсказуемые вознаграждения за стейкинг, но не хватает...
2025/09/06 20:03
Прогноз цены Shiba Inu; Последние новости PEPE Coin и лучшая криптовалюта для покупки сегодня по мнению экспертов

Криптовалютные рынки гудят от спекуляций, пока трейдеры пытаются выяснить, где скрывается следующее крупное движение.
2025/09/06 19:02
