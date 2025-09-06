Разочаровывающие новости о дате выхода 3 сезона "Дома дракона"

Хотя мы привыкли к длительным перерывам между стриминговыми шоу, это становится просто смешным, поскольку еще одно производство показывает признаки того, что нам предстоит бесконечное ожидание между сезонами. В данном случае речь идет о 3 сезоне Дома Дракона. В недавнем профиле THR актрисы Дома Дракона Оливии Кук было раскрыто, что производство 3 сезона не будет завершено до октября. За производством следует пост-продакшн, и это занимает гораздо больше времени, чем вы можете подумать. Мы можем посмотреть на 2 сезон, чтобы рассчитать это. Съемки 2 сезона Дома Дракона начались в апреле 2023 года и закончились в сентябре 2023 года. Но шоу фактически не выходило до июня 2024 года, 8,5 месяцев спустя. Так что, если съемки завершатся в октябре, это как минимум июнь 2024 года, если не позже, что создает полный двухлетний разрыв между сезонами. Возможно, лучше, чем у некоторых, но хуже, чем у многих других, которым удалось сократить разрыв до полутора лет. В статье также говорится, что 4 сезон Дома Дракона, последний сезон, еще не написан, так что если мы придерживаемся этого графика, мы говорим о финале сериала в 2028 году. Имейте в виду, что с 2011 по 2017 год у нас был 10-серийный сезон Игры престолов, выходивший раз в год, вплоть до 7 сезона (между 7 и всего лишь шестисерийным 8 сезоном был странно длинный двухлетний перерыв). Дом Дракона даже близко не подходит к этому, и это даже с учетом того, что 2 сезон сократили до восьми эпизодов, и предположительно 3 сезон также будет состоять из восьми. Также говорится, что из 2 сезона вырезали то, что должно было быть его блокбастерным морским сражением в финале, которое было перенесено в 3 сезон...