2025-10-11 суббота

Фильм ужасов '28 лет спустя' получает дату выхода на Netflix

Фильм ужасов '28 лет спустя' получает дату выхода на Netflix

Пост «Фильм ужасов «28 лет спустя» получает дату выхода на Netflix» появился на BitcoinEthereumNews.com. Частичный постер «28 лет спустя» с Джоди Комер, Аароном Тейлор-Джонсоном и Рэйфом Файнсом. Sony Pictures Entertainment Фильм Дэнни Бойла «28 лет спустя» — с Аароном Тейлор-Джонсоном, Джоди Комер и Рэйфом Файнсом — скоро появится в стриминге на Netflix. Режиссером выступил Бойл, а сценаристом — Алекс Гарленд (Warfare, Civil War). Третий фильм серии ужасов о вирусе ярости вышел в кинотеатрах 20 июня и дебютировал в цифровом стриминге через премиум-видео по запросу 29 июля. Forbes«Хит-триллер ужасов «Оружие» получает дату стриминга»Автор: Тим Ламмерс Официальное описание «28 лет спустя» гласит: «Прошло почти три десятилетия с тех пор, как вирус ярости сбежал из лаборатории биологического оружия, и теперь, все еще в безжалостно контролируемом карантине, некоторые нашли способы существовать среди зараженных. Одна такая группа выживших живет на маленьком острове, соединенном с материком единственной, хорошо защищенной дамбой. «Когда один из группы покидает остров с миссией в темное сердце материка, он обнаруживает секреты, чудеса и ужасы, которые мутировали не только зараженных, но и других выживших». С рейтингом R, в фильме «28 лет спустя» также снимаются Алфи Уильямс и Джек О'Коннелл. Forbes«Конец титров и сцены после титров «Заклятие: Последние обряды», объяснение»Автор: Тим Ламмерс Согласно новому списку на Netflix, «28 лет спустя» появится на стриминговой платформе в субботу, 20 сентября. У Netflix есть три варианта стриминга. Пакет платформы на основе рекламы стоит 7.99 $ в месяц для просмотра на двух поддерживаемых устройствах, в то время как пакет без рекламы стоит 17.99 $ в месяц для двух поддерживаемых устройств. Forbes«Дом из «Заклятия» с Оккультным музеем Уорренов принимает бронирования на ночлег»Автор: Тим Ламмерс Кроме того, Netflix предлагает пакет без рекламы за 24.99 $ в месяц для четырех поддерживаемых устройств с программированием в формате 4K Ultra HD. Как «28 лет спустя» показал себя в кинотеатрах? Выпуск «28 лет спустя»...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:19
Поделиться
Litecoin обменивает технические аспекты на насмешки на фоне вражды инфлюенсеров

Litecoin обменивает технические аспекты на насмешки на фоне вражды инфлюенсеров

Пост Litecoin меняет технический анализ на насмешки в разгар ссоры с инфлюенсером появился на BitcoinEthereumNews.com. То, что началось как дискуссия о графике между Litecoin и аналитиком Бенджамином Коуэном, переросло в мем-войну о рыночной капитализации и шутки о редеющих волосах — к которой присоединился даже конкурент Dash. Краткое содержание Litecoin поссорился с аналитиком Бенджамином Коуэном после того, как тот опубликовал медвежий график LTC. Дискуссия сместилась с разговоров о рынке к оскорблениям по поводу линии волос и сравнениям мемов. Dash присоединился к перепалке, прежде чем Коуэн высмеял его падение на 99% по сравнению с Litecoin. Противостояние началось, когда Litecoin (LTC) опубликовал: "Я говорю тихие части вслух, но так должны делать все мы". Это побудило Коуэна, генерального директора ITC Crypto, ответить ценовым графиком, показывающим снижение показателей LTC. Затем разговор перешел в личную дискуссию, когда Litecoin поделился фотографией редеющей линии волос Коуэна с описанием "тихая часть". Личные нападки заменяют технический анализ Litecoin Разговор принял иной оборот, когда Litecoin отказался от рыночных аргументов и атаковал внешность Коуэна. Коуэн ответил с юмором и заявил, что "потерял все свои волосы, пытаясь убедить владельцев Litecoin перейти на Биктоин. Небольшая цена за общее благо". Обмен продолжился все более абсурдными сравнениями. Litecoin прокомментировал: "Твоя голова напоминает мне великую рецессию", на что Коуэн парировал: "Твоя рыночная капитализация напоминает мне великую рецессию". Перепалка завершилась предложением Litecoin, что Коуэну "не помешала бы кепка". Официальный аккаунт криптовалюты Dash (DASH) присоединился к перепалке, опубликовав: "Ценовой график мгновенно означает, что вы проиграли спор". Другими словами, рыночные показатели важнее риторики. Аналитик ответил Dash, отметив, что криптовалюта "упала на 99% по сравнению с Litecoin", и предложил им "посидеть в стороне". Ценовой график мгновенно означает, что вы проиграли спор. — Dash (@Dashpay) 5 сентября 2025 г. История ссор Litecoin в Twitter/X Этот инцидент произошел после волны агрессивного поведения криптовалютных проектов в социальных сетях. Litecoin также недавно участвовал в...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:00
Поделиться
15 штатов могут увидеть северное сияние в субботу вечером

15 штатов могут увидеть северное сияние в субботу вечером

Пост «15 штатов могут увидеть северное сияние в субботу вечером» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные положения Высокоскоростные ветры с более холодного, менее плотного участка поверхности Солнца могут продолжать нарушать магнитное поле Земли в субботу, и более десятка штатов могут получить шанс увидеть северное сияние, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований. Воздействие высокоскоростных ветров с более холодного, менее плотного участка поверхности Солнца может нарушить магнитное поле Земли. AFP через Getty Images Ключевые факты NOAA прогнозирует индекс Kp пять по шкале из девяти на субботний вечер, что предполагает, что северное сияние может стать видимым вплоть до северной Айовы. Периоды «незначительных» геомагнитных бурь ожидаются поздно в субботу, хотя недавний выброс корональной массы может дополнительно нарушить магнитное поле Земли и вызвать «умеренные» бури рано в воскресенье, потенциально делая северное сияние видимым дальше на юг, согласно трехдневному прогнозу NOAA. Более спокойная авроральная активность ожидается в воскресенье и понедельник вечером, с максимальным индексом Kp чуть более четырех и трех соответственно. Где будет видно северное сияние? Более высокий шанс увидеть это явление прогнозируется на севере Канады и на Аляске, где северное сияние можно будет увидеть после захода солнца в штате. Меньшая вероятность ожидается в частях Вашингтона, Айдахо, Монтаны, Вайоминга, Северной Дакоты, Южной Дакоты, Миннесоты, Айовы, Висконсина, Мичигана, Нью-Йорка, Нью-Гэмпшира, Вермонта и Нью-Йорка. (См. карту ниже.) Линия обзора в субботу. NOAA Какой лучший способ увидеть северное сияние? Северное сияние обычно лучше всего видно в зимние месяцы, когда дни становятся короче, хотя его можно увидеть в течение всего года в зависимости от солнечной активности. Северное сияние лучше всего видно между 22:00 и 2:00 по местному времени, согласно NOAA, которое рекомендует отправиться в высокую точку обзора, обращенную на север, вдали от светового загрязнения. Какой лучший способ фотографировать...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:55
Поделиться
Акции Robinhood Markets (HOOD): Рост на 10% после включения в S&P 500

Акции Robinhood Markets (HOOD): Рост на 10% после включения в S&P 500

TLDR Robinhood (HOOD) вырос почти на 10% после того, как был выбран для включения в индекс S&P 500, заменив Caesars Entertainment Включение вступает в силу до открытия рынка 22 сентября 2025 года Акции HOOD более чем удвоились в 2025 году, достигнув рыночной капитализации примерно 91,5 миллиарда долларов Индексные фонды будут обязаны покупать акции HOOD, создавая [...] Пост Акции Robinhood Markets (HOOD): Рост на 10% после включения в S&P 500 впервые появился на CoinCentral.
Поделиться
Coincentral2025/09/06 21:54
Поделиться
Дональд Трамп включил Хассетта, Уорша и Уоллера в короткий список кандидатов на пост председателя ФРС

Дональд Трамп включил Хассетта, Уорша и Уоллера в короткий список кандидатов на пост председателя ФРС

Пост "Дональд Трамп включил Хассетта, Уорша и Уоллера в шорт-лист на пост главы ФРС" появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент США Дональд Трамп раскрыл свой шорт-лист кандидатов, которые потенциально могут заменить главу ФРС Джерома Пауэлла. Это происходит накануне заседания FOMC, которое может оказаться поворотным для крипторынка. Трамп назвал трех кандидатов на пост главы ФРС Согласно отчету Reuters, президент США заявил, что Кевин Хассетт, бывший управляющий ФРС Кевин Уорш и действующий управляющий ФРС Крис Уоллер находятся в коротком списке кандидатов на смену Джерому Пауэллу. Он также упомянул, что рассматривал министра финансов Скотта Бессента, который заявил, что не заинтересован в этой должности. Это заявление следует за более ранним заявлением Бессента о том, что в очереди на пост следующего главы ФРС было 11 "сильных" кандидатов. Тогда он сообщил, что они начнут собеседования после Дня труда и представят шорт-лист Трампу. Между тем, Трамп уже ясно дал понять, что намерен назначить кого-то, кто разделяет его стремление к быстрому снижению ставок, на фоне его критики Пауэлла, который до сих пор отказывался снижать ставки в этом году. Примечательно, что Уоллер указал на то, что он поддерживает стремление президента к снижению процентных ставок. Во время недавнего интервью управляющий ФРС заявил, что поддержит снижение ставки на предстоящем заседании FOMC. Он не видит, что тарифы Трампа приведут к более высокой инфляции, и считает, что они могут сделать несколько снижений ставок в течение следующих трех-шести месяцев. Как помощник Трампа, Хассетт также активно выступал против Федеральной резервной системы и известен своей "голубиной" позицией. Таким образом, он также может перейти к быстрому снижению процентных ставок в соответствии с видением Трампа, если станет председателем ФРС. Между тем, Уорш был более сдержан в отношении своей позиции по состоянию экономики. Уоллер становится фаворитом на эту должность Данные Polymarket показывают, что Крис Уоллер...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:47
Поделиться
Пять лучших незамеченных шоу Netflix для просмотра на этой неделе

Пять лучших незамеченных шоу Netflix для просмотра на этой неделе

Пост «Пять волн лучших незамеченных шоу Netflix для просмотра на этой неделе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Теперь, когда вы посмотрели четыре новых эпизода среды или KPop Demon Hunters в двенадцатый раз, вы, возможно, ищете что-то новое для просмотра на Netflix. Что ж, «новое» не обязательно означает то, что только что вышло, но может означать то, что ново для вас, и я собираюсь предложить вам несколько вариантов из разных жанров, которые, как мне кажется, вам стоит посмотреть. Пока что это оригинальные проекты Netflix, а не лицензированные сериалы, потому что они приходят и уходят, и я не знаю, когда вы будете это читать. И, конечно, многие из них могут быть не новыми лично для вас. Unbelievable (98% на Rotten Tomatoes) – Будущая обладательница Эмми Кейтлин Девер играет в этой душераздирающей, сводящей с ума истории о молодой женщине, которую изнасиловали и фактически обвинили в преступлении за то, что она об этом сообщила. Сериал основан на новостной статье 2015 года и получил ряд наград, несмотря на то, что не был широко просмотрен на Netflix. Это мини-сериал, так что потом не нужно искать следующий сезон. Blue Eye Samurai (97% на Rotten Tomatoes) – У Netflix удивительно хорошее количество анимационных сериалов, многие из которых основаны на видеоиграх, от Arcane до Cyberpunk Edgerunners и Castlevania, но Blue Eye Samurai находится среди лучших из них. Самое удивительное здесь то, что это не адаптация чего-либо вообще, не игра, не манга, это полностью оригинальное производство о будущем самурае по имени Мизу, охотящемся на четырех белых мужчин в Японии, которые обидели ее, один из которых, как она считает, ее отец. В нем есть одни из лучших боевых сцен, которые я видел в этом жанре. Второй сезон в итоге получил зеленый свет, и производство только началось (это займет некоторое время). Maid (94% на Rotten Tomatoes) –...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:46
Поделиться
Nasdaq одобряет листинг стратегий SOL на 9 сентября

Nasdaq одобряет листинг стратегий SOL на 9 сентября

Пост Nasdaq одобряет листинг SOL Strategies на 9 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Канадская блокчейн-компания SOL Strategies готовится дебютировать на Nasdaq на следующей неделе после получения одобрения на листинг своих акций. В пятничном уведомлении SOL Strategies сообщила, что начнет листинг обыкновенных акций на Nasdaq Global Select Market с 9 сентября под тикером STKE. Листинг завершит торговлю акциями компании на внебиржевом рынке OTCQB, сохраняя при этом торговую активность на Канадской фондовой бирже. "Этот листинг обеспечивает нашим акционерам повышенную ликвидность, давая нам доступ к более глубоким рынкам капитала, пока мы продолжаем масштабировать наши валидаторские операции и расширять инвестиции в экосистему", - сказала генеральный директор SOL Strategies Леа Вальд. Компания предлагает трейдерам доступ к блокчейну Solana через стейкинг нативного токена протокола, Solana (SOL). SOL Strategies объявила о привлечении 500 миллионов $ в конвертируемых облигациях в апреле для покупки токенов SOL. Цена акций SOL Strategies на Канадской фондовой бирже под тикером HODL выросла примерно на 20% в пятницу на фоне объявления Nasdaq. Компания сообщила о чистом убытке около 3,5 миллионов $ за второй квартал 2025 года. Связанное: SOL Strategies сообщает о чистом убытке в 3,5 миллиона $ за второй квартал, в то время как доходы от стейкинга и валидации растут Среди компаний, делающих ставку на казначейства SOL, находится DeFi Development Corp. В пятницу она объявила о новом приобретении токенов SOL стоимостью 39,76 миллионов $, доведя общие запасы компании до 2 миллионов SOL. Solana обновляется до Alpenglow после процесса управления Во вторник Solana объявила, что подавляющее большинство из 52% доли, участвующей в процессе управления, проголосовало за обновление сети до консенсусного протокола Alpenglow. Ожидается, что обновление значительно сократит время завершения транзакций в сети. "На таких скоростях Solana может реализовать отзывчивость уровня Web2 с окончательностью L1, открывая новые варианты использования, требующие как скорости, так и криптографической уверенности", - сказал Фонд Solana в блог-посте. Журнал:...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:38
Поделиться
Бейли Циммерман впервые занимает первое место в неожиданном чарте Billboard

Бейли Циммерман впервые занимает первое место в неожиданном чарте Billboard

Пост Bailey Zimmerman впервые занимает первое место в неожиданном чарте Billboard появился на BitcoinEthereumNews.com. Bailey Zimmerman получает свой первый хит №1 в чарте Hot Rap Songs с песней "All the Way", его совместной работой с BigXthaPlug, которая поднялась на первое место на этой неделе. НЭШВИЛЛ, ТЕННЕССИ – 25 НОЯБРЯ: Bailey Zimmerman выступает на The Big 98's Friendsgiving в Grand Ole Opry 25 ноября 2024 года в Нэшвилле, Теннесси. (Фото Tibrina Hobson/Getty Images) Getty Images Bailey Zimmerman — один из самых захватывающих новых талантов в жанре кантри-музыки. Он прославился всего несколько лет назад со своим дебютным альбомом Religiously. The Album., и его несколько хитовых синглов помогли ему стать звездой. В течение последних нескольких месяцев он продвигал свой второй полноформатный альбом Different Night, Same Rodeo и его многочисленные треки. Недавно Zimmerman сотрудничал с BigXthaPlug, который перешел от чистого рэпа к кантри-музыке, и его последний полноформатный альбом сочетает в себе оба стиля. BigXthaPlug — и его многочисленные соавторы — добиваются больших побед в нескольких чартах Billboard на этой неделе благодаря этой изобретательности. Вместе BigXthaPlug и Zimmerman поднимаются на первое место в одном из чартов в Соединенных Штатах, помогая кантри-певцу и автору песен получить свое первое лидерство в списке, который он, возможно, никогда не ожидал покорить. "All the Way" заменяет Kendrick Lamar и SZA "All the Way", совместная работа BigXthaPlug с Zimmerman, поднимается с №2 на №1 в чарте Hot Rap Songs, списке Billboard самых популярных рэп-треков по всей стране, который использует методологию, сочетающую продажи, стриминг и радиоэфир. Когда "All the Way" достигает №1, она заменяет "Luther" Kendrick Lamar и SZA, которая опускается на №2 после исторического пребывания на первом месте. BigXthaPlug экспериментирует с кантри "All the Way" послужила ведущим синглом с альбома BigXthaPlug I Hope You're Happy, его третьего альбома и первого, в котором он экспериментирует с...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:31
Поделиться
Цена Cardano сегодня: Litecoin снижается, пока Layer Brett захватывает ликвидность разговорами о 30-кратном суперцикле

Цена Cardano сегодня: Litecoin снижается, пока Layer Brett захватывает ликвидность разговорами о 30-кратном суперцикле

Cardano стабилизируется около 0,80 $ и Litecoin колеблется около 115 $, но трейдеры гонятся за предпродажей Layer Brett по цене 0,0055 $, собрано 2,8 млн $, и 990% APY, с разговорами о 30-кратном суперцикле.
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/06 21:00
Поделиться
Linkin Park блокирует одной из крупнейших хард-рок групп новый хит №1

Linkin Park блокирует одной из крупнейших хард-рок групп новый хит №1

Пост Linkin Park блокирует одну из крупнейших групп хард-рока от нового хита №1 появился на BitcoinEthereumNews.com. "Infinite Source" группы Deftones дебютирует на 2-м месте в чарте Billboard Hard Rock Streaming Songs, уступив песне Linkin Park "In the End". ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС – 03 АВГУСТА: Чино Морено из Deftones выступает вживую во время Lollapalooza в Грант-парке 03 августа 2024 года в Чикаго, Иллинойс. (Фото Ryan Bakerink#877342#51A ED/FilmMagic) FilmMagic Новый альбом Deftones "Частная продажа" становится огромным успехом во многих чартах Billboard на этой неделе после своего дебюта. Полноформатный альбом покоряет множество списков и открывается в топ-10 почти во всех рейтингах, где появляется. Фанаты выбрали "Infinite Source" в качестве нового фаворита из проекта. Хотя трек официально не продвигался как сингл, он демонстрирует впечатляющие стартовые позиции в нескольких списках и почти удваивает количество чемпионских треков группы в чартах Billboard — но Deftones блокируются одним из самых успешных имен в истории хард-рока. "Infinite Source" упускает №1 "Infinite Source" стартует на 2-м месте в чарте Hard Rock Streaming Songs. Это список Billboard самых успешных треков, классифицированных как хард-рок на таких платформах, как Spotify, Apple Music, iHeartRadio и других. Linkin Park блокирует Deftones от вершины Deftones проигрывают не еще более новому релизу, а одному из самых успешных треков в жанре хард-рок. "In the End" группы Linkin Park удерживает 1-е место в чарте Hard Rock Streaming Songs. Прорывной хит группы дебютировал в чарте в июне 2020 года, наконец достиг №1 в октябре 2024 года и теперь провел 16 недель на вершине списка. История Deftones в стриминговом рейтинге Deftones впервые покорили список Hard Rock Streaming Songs только в прошлом месяце. "My Mind Is a Mountain", сингл из "Частная продажа", дебютировал на 1-м месте и провел там одну неделю, наконец принеся группе лидерство. Deftones...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:46
Поделиться

