Пять лучших незамеченных шоу Netflix для просмотра на этой неделе

Теперь, когда вы посмотрели четыре новых эпизода среды или KPop Demon Hunters в двенадцатый раз, вы, возможно, ищете что-то новое для просмотра на Netflix. Что ж, «новое» не обязательно означает то, что только что вышло, но может означать то, что ново для вас, и я собираюсь предложить вам несколько вариантов из разных жанров, которые, как мне кажется, вам стоит посмотреть. Пока что это оригинальные проекты Netflix, а не лицензированные сериалы, потому что они приходят и уходят, и я не знаю, когда вы будете это читать. И, конечно, многие из них могут быть не новыми лично для вас. Unbelievable (98% на Rotten Tomatoes) – Будущая обладательница Эмми Кейтлин Девер играет в этой душераздирающей, сводящей с ума истории о молодой женщине, которую изнасиловали и фактически обвинили в преступлении за то, что она об этом сообщила. Сериал основан на новостной статье 2015 года и получил ряд наград, несмотря на то, что не был широко просмотрен на Netflix. Это мини-сериал, так что потом не нужно искать следующий сезон. Blue Eye Samurai (97% на Rotten Tomatoes) – У Netflix удивительно хорошее количество анимационных сериалов, многие из которых основаны на видеоиграх, от Arcane до Cyberpunk Edgerunners и Castlevania, но Blue Eye Samurai находится среди лучших из них. Самое удивительное здесь то, что это не адаптация чего-либо вообще, не игра, не манга, это полностью оригинальное производство о будущем самурае по имени Мизу, охотящемся на четырех белых мужчин в Японии, которые обидели ее, один из которых, как она считает, ее отец. В нем есть одни из лучших боевых сцен, которые я видел в этом жанре. Второй сезон в итоге получил зеленый свет, и производство только началось (это займет некоторое время). Maid (94% на Rotten Tomatoes) –...