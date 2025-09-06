2025-10-11 суббота

Падение цены Биткоина ниже 110 000$ вызывает нервозность на рынке

Падение цены Биткоина ниже 110 000$ вызывает нервозность на рынке

Срочное оповещение: Падение цены Биткоина ниже 110 000$ вызывает нервозность на рынке
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:42
Раскрывая Важные Мировые Новости Биткоина: Ваш Круглосуточный Путеводитель по Новостям

Раскрывая Важные Мировые Новости Биткоина: Ваш Круглосуточный Путеводитель по Новостям

Раскрытие основных новостей мира Биткоин: ваш круглосуточный путеводитель
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:30
Цена Биктоин и Dogecoin застопорились, но Аналитики говорят, что один Мем-коин может затмить обоих в следующем ралли

Цена Биктоин и Dogecoin застопорились, но Аналитики говорят, что один Мем-коин может затмить обоих в следующем ралли

Цена Биктоина и Dogecoin застопорились, но Аналитики говорят, что один Мем-коин может затмить обоих в следующем ралли

Крипторынок снова гудит, но не так, как некоторые ожидали. Цена Биктоина продолжает заигрывать с сопротивлением, Dogecoin все еще работает на ностальгии, а трейдеры, ищущие следующий взрывной рост, становятся беспокойными. Вот почему новый претендент — Layer Brett — привлекает внимание. Биктоин (BTC): Цена Биктоина застопорилась, поскольку аппетит смещается к более высокому потенциалу роста Более десятилетия Биктоин был стандартом, оригиналом, относительно безопасной игрой на иначе хаотичном рынке. Но в последнее время даже самые преданные биткоинеры признают, что энергия угасает. Цена Биктоина продолжает тестировать верхние полосы сопротивления — 112K $ здесь, 115K $ там — но реального импульса нет. Это похоже на наблюдение за старым тяжеловесом, боксирующим с собственной тенью. Макроусловия не помогают. Сигналы инфляции, разговоры об ETF и словесные интервенции ФРС уже учтены в цене. Так что, пока долгосрочные держатели продолжают накапливать сатоши, более спекулятивная толпа? Они теряют интерес. Зачем держать одну монету, когда можно держать 100 000? Вот где появляются новые мемы — дешевые входы, вирусный потенциал роста и реальная активность. Цена Биктоина все еще может вызывать уважение, но она больше не командует дегенератами. И с учетом того, что следующее ралли больше похоже на безумие, подпитываемое мемами, чем на макроэкономический рост, Биктоин может оказаться на вторых ролях по сравнению с проектами с более острыми клыками. Dogecoin (DOGE): По-прежнему любим, по-прежнему застопорился Dogecoin не мертв. Это по-прежнему одно из самых узнаваемых имен в криптовалюте. Илон все еще иногда пишет твиты, Reddit все еще объединяется вокруг него, и он по-прежнему занимает высокие позиции в трекерах монет. Но признание — это не то же самое, что импульс, и именно здесь Dogecoin не дотягивает. Графики рассказывают историю. Несмотря на случайные всплески мемов, Dogecoin продолжает застревать под сопротивлением, а трейдеры надеются на прорыв к 0,36 $, который так и не наступает. Объем посредственный, социальные разговоры истончаются, и при всем своем обаянии в разработке нет ничего нового.
Биткоин
BTC$117,666.06-2.57%
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:28
100 публичных компаний теперь владеют 4% предложения Биткоина: Гарвард

100 публичных компаний теперь владеют 4% предложения Биткоина: Гарвард

100 публичных компаний теперь владеют 4% предложения Биткоина: Гарвард

Harvard Business Review сообщил, что 100 публичных компаний теперь владеют Биткоином. Компания Strategy Inc под руководством Майкла Сейлора владеет 3% от общего предложения Биткоина. Техас, Вайоминг и другие штаты создали структуры для резерва Биткоина. Harvard Business Review (HBR) в X подтвердил, что около 100 публичных компаний теперь владеют крупнейшей по рыночной капитализации криптовалютой, Биткоином (BTC). В совокупности их общий объем BTC составляет примерно 4% от предложения монеты. Стоит отметить, что только Strategy владеет около 3% от 21 миллиона предложения Биткоина. Обращение к институциональному повороту в сторону Биткоина В статье под названием "Должен ли Биткоин быть в вашем балансе?", HBR размышлял о том, как основное корпоративное финансирование эволюционировало за эти годы. Этот сектор перешел от страха перед владением криптоактивами к стремлению получить долю этого класса активов любой ценой. Следовательно, вопрос среди этих гигантов Уолл-стрит: Сколько крипто в вашем балансе? Около 100 публичных компаний теперь владеют биткоином, что составляет примерно 4% его предложения. — Harvard Business Review (@HarvardBiz) 6 сентября, 2025 В большинстве случаев этот вопрос сосредоточен вокруг Биткоина, хотя альткоины также были в центре внимания в последнее время. Стоит признать, что исполнительный указ президента Дональда Трампа о "Стратегическом резерве Bitcoin" сыграл огромную роль в этом изменении позиции. С такой более дружественной регуляторной перспективой и структурой, Биткоин теперь трудно игнорировать. Техас был занят разработкой революционного законодательства для размещения своего резерва Биткоина. Этот штат принял Сенатский законопроект 21 для создания резерва Биткоина в мае. Законопроект направлен на то, чтобы позволить Техасу держать криптовалютные резервы для активов с рыночной капитализацией, превышающей 500 миллиардов $. На тот момент только Биткоин был классифицирован как имеющий рыночную капитализацию, превышающую 500...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:27
Во сколько финал женского US Open 2025? Как смотреть бесплатно

Во сколько финал женского US Open 2025? Как смотреть бесплатно

Во сколько финал женского US Open 2025? Как смотреть бесплатно

ЛОНДОН, АНГЛИЯ – 10 ИЮЛЯ: Аманда Анисимова из Соединенных Штатов у сетки с Ариной Соболенко после победы в полуфинальном матче среди женщин на Центральном корте в одиннадцатый день Чемпионата Уимблдон 2025 во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета 10 июля 2025 года в Лондоне, Англия. (Фото Питера ван ден Берга/ISI Photos/ISI Photos через Getty Images) ISI Photos через Getty Images После напряженных трех недель сегодня вечером стартует финал женского одиночного разряда US Open, где первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой (7) на стадионе Артура Эша в Квинсе, Нью-Йорк. В полуфинале женского одиночного разряда 4 сентября Соболенко победила Джессику Пегулу (4) в трех сетах. Ранее в этом году она вышла в два других финала Большого шлема, но потерпела неудачу, проиграв Мэдисон Киз на Australian Open и Коко Гауфф на French Open. Тем временем Анисимова совершила камбэк в своем полуфинале, победив Наоми Осаку (23) в захватывающем матче, который затянулся за полночь. Эта победа отправляет 24-летнюю уроженку Нью-Джерси во второй подряд финал Большого шлема. Forbes "Я не могу злиться": Наоми Осака сохраняет оптимизм после поражения в полуфинале U.S. Open Автор: Манаси Патхак "Это значит весь мир для меня", - сказала Анисимова после победы, согласно US Open. "Я пытаюсь осознать это прямо сейчас. Это просто абсолютная мечта, ставшая реальностью". Она продолжила: "Это была моя мечта навсегда - быть в финале US Open, и, очевидно, надежда - стать чемпионкой. Но я сейчас в финале и постараюсь подготовиться". Что касается личных встреч игроков, преимущество на стороне Анисимовой, выигравшей шесть из девяти их встреч. Совсем недавно Анисимова победила Соболенко в полуфинале Уимблдона в июле со счетом 6-4, 4-6, 6-4. Вот все, что вам нужно знать о...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:22
AUD/USD подскакивает до шестинедельного максимума на фоне слабых данных NFP США, укрепляющих уверенность в снижении ставки ФРС

AUD/USD подскакивает до шестинедельного максимума на фоне слабых данных NFP США, укрепляющих уверенность в снижении ставки ФРС

AUD/USD подскакивает до шестинедельного максимума на фоне слабых данных NFP США, укрепляющих уверенность в снижении ставки ФРС

AUD/USD достигает пика 0,6588 после того, как США добавили всего 22 тыс. рабочих мест в августе, что значительно ниже прогноза в 75 тыс. Уровень безработицы повышается до 4,3%, в то время как рост заработной платы стабилизируется; трейдеры полностью учитывают в цене сентябрьское снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Рынки ожидают данные по ИПЦ США на следующей неделе, в то время как перспективы AUD зависят от данных из Китая и внутренних потребительских настроений. AUD/USD поднимается до шестинедельного максимума 0,6588 после последнего отчета по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора в Соединенных Штатах (США), что укрепило уверенность в том, что Федеральная резервная система снизит ставки на сентябрьском заседании. Пара торгуется на уровне 0,6565, что на 0,40% выше. Австралийский доллар растет на 0,40% до 0,6565 после того, как
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:19
Смелая стратегия Semler Scientific нацелена на 105 000 BTC к 2027 году

Смелая стратегия Semler Scientific нацелена на 105 000 BTC к 2027 году

Пост «Смелая стратегия Биткоина от Semler Scientific нацелена на 105 000 BTC к 2027 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Джо Бернетт возглавляет стратегию накопления Биткоина компании Semler Scientific. Компания планирует накопить 105 000 BTC к 2027 году. Стратегия Semler привлекает внимание рынка и проводит параллели. Джо Бернетт, директор по стратегии Биткоина в Semler Scientific, объявил о смелом плане накопления Биткоина с целью достичь 105 000 BTC к 2027 году, что соответствует теории долгосрочного долгового цикла Рэя Далио. Этот стратегический шаг позиционирует Биткоин как жизнеспособный финансовый актив в условиях волатильности рынка, влияя на тенденции принятия криптовалюты и потенциально воздействуя на традиционные финансовые рынки. План Semler: 105 000 Биткоинов к 2027 году Джо Бернетт, назначенный в июне 2025 года директором по стратегии Биткоина, возглавляет инновационный казначейский план, нацеленный на 105 000 Биткоинов к 2027 году. Этот подход направляет агрессивные приобретения через акционерный капитал, долг и операционные денежные потоки. Эрик Семлер, председатель, назвал Бернетта аналитическим лидером мысли, необходимым для этой стратегии. Немедленные последствия включают укрепление роли Биткоина в корпоративных казначействах. Semler Scientific нацелена на знаковое накопление, ожидая владения 105 000 BTC, в настоящее время оцениваемых в 6-7 миллиардов долларов. Запланированная покупка 10 000 BTC к концу 2025 года демонстрирует приверженность. «Экстремальные оценки акций, недвижимости и фиксированного дохода сигнализируют о конце долгосрочного долгового цикла, что обычно приводит к девальвации фиатных валют — при этом Биткоин позиционируется как самая твердая валюта сегодня». – Джо Бернетт, директор по стратегии Биткоина, Semler Scientific Реакции рынка были заметно положительными, акции Semler Scientific выросли на 12-14%. Наблюдатели отрасли сравнивают этот шаг с новаторской стратегией Биткоина от MicroStrategy, потенциально влияя на будущих институциональных инвесторов. Однако никаких новых регуляторных ответов, явно нацеленных на план Semler, не появилось. Динамика рынка Биткоина и экспертные перспективы Знаете ли вы? MicroStrategy, одна из первых публичных компаний, принявших Биткоин в качестве основного резервного актива казначейства, катализировала аналогичные стратегии в различных отраслях, создав прецедент, который позже использовали такие фирмы, как Semler Scientific. По состоянию на 6 сентября 2025 года, цена Биткоина составляет 110 825,59 долларов. CoinMarketCap сообщает о рыночной капитализации в размере 2,21 триллиона долларов, с...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:18
Рынок опционов Биткоина склоняется на 59% к колл-опционам, поскольку трейдеры нацелены на страйки в 140K $

Рынок опционов Биткоина склоняется на 59% к колл-опционам, поскольку трейдеры нацелены на страйки в 140K $

Пост «Рынок опционов Биткоина склоняется на 59% к колл-опционам, поскольку трейдеры нацелены на страйки в 140K долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Данные по деривативам Биткоина по-прежнему показывают высокую активность на рынках фьючерсов и опционов с изменяющимся открытым интересом и позиционированием. Активная фьючерсная торговля, в то время как 110K долларов становится уровнем максимальной боли для опционов Биткоина. Биткоин торговался по цене 110 894 долларов в субботу, 6 сентября 2025 года, снизившись на 1,8% за последние 24 часа, с внутридневным диапазоном между 110 339 и 113 142 долларов. [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-options-market-leans-59-to-calls-as-traders-eye-140k-strikes/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:14
WLFI вносит в черный список 272 кошелька: взгляд на меры безопасности, что вам нужно знать

WLFI вносит в черный список 272 кошелька: взгляд на меры безопасности, что вам нужно знать

Пост WLFI вносит в Черный список 272 кошелька: взгляд на меры безопасности, что вам нужно знать появился на BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial (WLFI) подтвердила, что 272 кошелька были недавно внесены в Черный список. Хотя это звучит тревожно, команда подчеркивает, что это защитная мера, а не ограничение для обычных пользователей. WLFI активирует функции черного списка или паузы только при явном мошенничестве или риске безопасности. Почему 272 кошелька были помечены Черный список охватывает лишь небольшую часть от общего числа держателей WLFI. Тем не менее, разбивка дает представление о том, как угрозы развиваются в реальном времени: 215 кошельков (≈79,0%) связаны с фишинговой атакой. 50 кошельков (≈18,4%) связаны со скомпрометированным доступом. 5 кошельков (≈1,8%) помечены как высокорисковые. 1 кошелёк (≈0,4%), принадлежащий Джастину Сану, подозревается в незаконном присвоении средств других держателей. Это действие показывает уникальный баланс WLFI между децентрализацией и защитой пользователей. Проект не стремится контролировать поведение, а блокировать ущерб до его распространения. Мы услышали опасения сообщества о недавних черных списках кошельков. Прозрачность прежде всего: WLFI вмешивается только для защиты пользователей, никогда для подавления нормальной активности. — WLFI (@worldlibertyfi) 5 сентября 2025 г. Черный список и Пауза: почему существуют эти функции Децентрализованные контракты обычно оставляют сообщества незащищенными в чрезвычайных ситуациях. WLFI использует другой подход, встраивая функции черного списка и паузы в свой контракт. Функция Черного списка: Замораживает скомпрометированные кошельки для предотвращения утечки средств. Функция Паузы: Временно останавливает транзакции в экстремальных случаях, таких как эксплойты или технические сбои. WLFI подчеркивает, что это инструменты безопасности последней инстанции, а не повседневные средства контроля. Их цель — защита, обеспечивающая реагирование экосистемы на риски реального мира без долгосрочной централизации. Как WLFI обнаруживает угрозы и реагирует на них WLFI использует многоуровневую систему мониторинга для обеспечения безопасности своей сети. Каждый инструмент предоставляет разный подход: TRM Labs, Предоставляет блокчейн-экспертизу в реальном времени, оценивая кошельки на риск и подверженность санкциям. Sumsub, Перепроверяет данные KYC, чтобы убедиться, что ранние участники не связаны с санкционированной или мошеннической деятельностью. Аналитика на цепочке, Отмечает необычные торговые или трансферные паттерны. Отчеты сообщества, Прямые...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:10
Быки XRP идут ва-банк при безумном дисбалансе ликвидации в 56 076%

Быки XRP идут ва-банк при безумном дисбалансе ликвидации в 56 076%

Пост «Быки XRP идут ва-банк при безумном дисбалансе ликвидации в 56 076%» появился на BitcoinEthereumNews.com. После краткосрочного восстановления крипторынка, наблюдавшегося в прошедший день, импульс, похоже, ослабевает, поскольку цены ведущих криптовалют остаются неизменными. На фоне этого медленного движения цен, XRP продемонстрировал экстремальный дисбаланс в тренде ликвидации на рынке деривативов за последний час, согласно данным, предоставленным CoinGlass. В то время когда XRP продолжает сталкиваться с заметной волатильностью цен, оставаясь значительно ниже важной отметки в 3$, необычный тренд ликвидации вызвал любопытство среди участников рынка, поскольку следующая реакция цены XRP становится серьезной проблемой. XRP поражает активностью в 0$ Согласно данным, предоставленным источником, XRP зафиксировал около 56 076$ ликвидированных длинных позиций всего за один час, в то время как никакой активности по ликвидации не было зарегистрировано для трейдеров, которые должны были делать ставки на нисходящий тренд актива в течение этого периода. С почасовым трендом ликвидации XRP, проецирующим коэффициент дисбаланса, который практически невозможно рассчитать, наблюдатели рынка внимательно следят за его активностью на цепочке. Хотя это не зафиксировано, у актива есть возможность иметь как минимум 1$ в короткой ликвидации, что позиционирует его для массивного дисбаланса ликвидации в 56 076% всего за несколько минут. Обычно, когда короткие трейдеры сталкиваются с небольшими или нулевыми ликвидациями, это сигнализирует о том, что их медвежьи ставки оправдались, поскольку цена актива падает. Однако в данном случае ситуация иная. Хотя ценовой график XRP показал приличное колебание цены, которое выглядит стабильным в течение этого периода, никаких коротких ликвидаций зарегистрировано не было. Это не потому, что шорты принесли прибыль, а потому, что их вообще не было. Вам также может понравиться В то время как массивные дисбалансы ликвидации, которые уничтожают бычьих трейдеров, как в этом случае, часто указывают на успешную медвежью торговлю, поворот с 0$ на этот раз намекает на полное отсутствие коротких позиций, что говорит о том, что медвежьи трейдеры не проявили никакого интереса в последний час. С...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:11
Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $