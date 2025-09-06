Цена Биктоин и Dogecoin застопорились, но Аналитики говорят, что один Мем-коин может затмить обоих в следующем ралли

Пост Цена Биктоина и Dogecoin застопорились, но Аналитики говорят, что один Мем-коин может затмить обоих в следующем ралли появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынок снова гудит, но не так, как некоторые ожидали. Цена Биктоина продолжает заигрывать с сопротивлением, Dogecoin все еще работает на ностальгии, а трейдеры, ищущие следующий взрывной рост, становятся беспокойными. Вот почему новый претендент — Layer Brett — привлекает внимание. Биктоин (BTC): Цена Биктоина застопорилась, поскольку аппетит смещается к более высокому потенциалу роста Более десятилетия Биктоин был стандартом, оригиналом, относительно безопасной игрой на иначе хаотичном рынке. Но в последнее время даже самые преданные биткоинеры признают, что энергия угасает. Цена Биктоина продолжает тестировать верхние полосы сопротивления — 112K $ здесь, 115K $ там — но реального импульса нет. Это похоже на наблюдение за старым тяжеловесом, боксирующим с собственной тенью. Макроусловия не помогают. Сигналы инфляции, разговоры об ETF и словесные интервенции ФРС уже учтены в цене. Так что, пока долгосрочные держатели продолжают накапливать сатоши, более спекулятивная толпа? Они теряют интерес. Зачем держать одну монету, когда можно держать 100 000? Вот где появляются новые мемы — дешевые входы, вирусный потенциал роста и реальная активность. Цена Биктоина все еще может вызывать уважение, но она больше не командует дегенератами. И с учетом того, что следующее ралли больше похоже на безумие, подпитываемое мемами, чем на макроэкономический рост, Биктоин может оказаться на вторых ролях по сравнению с проектами с более острыми клыками. Dogecoin (DOGE): По-прежнему любим, по-прежнему застопорился Dogecoin не мертв. Это по-прежнему одно из самых узнаваемых имен в криптовалюте. Илон все еще иногда пишет твиты, Reddit все еще объединяется вокруг него, и он по-прежнему занимает высокие позиции в трекерах монет. Но признание — это не то же самое, что импульс, и именно здесь Dogecoin не дотягивает. Графики рассказывают историю. Несмотря на случайные всплески мемов, Dogecoin продолжает застревать под сопротивлением, а трейдеры надеются на прорыв к 0,36 $, который так и не наступает. Объем посредственный, социальные разговоры истончаются, и при всем своем обаянии в разработке нет ничего нового. ...