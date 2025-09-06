Игра BlockDAG с ROI 76 815% в сентябре 2025 года, медвежий сигнал Tron, азартная игра Dogecoin с ETF
Пост «Игра BlockDAG с ROI 76 815% в сентябре 2025 года, медвежий сигнал Tron, азартная игра Dogecoin с ETF» появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама     Отказ от ответственности: Статья ниже является спонсируемой, и взгляды в ней не представляют взгляды ZyCrypto. Читателям следует проводить независимое исследование перед принятием любых действий, связанных с упомянутым в этой статье проектом. Эту статью не следует рассматривать как инвестиционный совет. Рынок криптовалют в 2025 году представляет три совершенно разные истории. Tron (TRX), несмотря на сильное принятие, подает медвежий сигнал на уровне 0,34$ по мере того, как трейдеры тестируют уровни поддержки, которые могут опустить его ближе к 0,30$. Dogecoin (DOGE), когда-то король мемов, упал на 57% от своего июльского максимума, анализ цен показывает уязвимость к 0,10$, если только одобрение ETF не вызовет обновленный спрос. Но в то время как TRX и DOGE преодолевают неопределенность, BlockDAG (BDAG) выполняет рассчитанную стратегию. Цена предпродажи его Deployment Event в 0,0013$ сочетается со структурированной дорожной картой ROI: вехой листинга в 0,05$, целевым сбором в 600 млн $ и долгосрочным прогнозом в 1$. В отличие от конкурентов, BlockDAG уже обеспечил измеримые прибыли, привлекая 3 млн майнеров и 312 тыс. держателей. На рынке, движимом спекуляцией, инженерные результаты BDAG позиционируют его как лучшую криптовалюту для платежей и будущего роста. TRON держится на уровне 0,34$, может ли прорыв вниз означать большие проблемы? TRON (TRX) в настоящее время стабильно держится на уровне 0,34$, ценовой точке, которая стала ключевым полем битвы для трейдеров. Рынок двигался в боковом направлении, показывая нерешительность, поскольку покупатели и продавцы взвешивают следующий шаг. Технические индикаторы предполагают смешанный импульс: индекс относительной силы (RSI) остается нейтральным, не указывая ни на перекупленность, ни на перепроданность, в то время как MACD начинает подавать медвежьи сигналы, предполагая возможную потерю силы впереди. Ключевая область для наблюдения - зона поддержки 0,33$-0,34$. Если TRX упадет ниже этого уровня, трейдеры предупреждают, что может последовать скольжение к 0,30$. В случае роста, сильный отскок может подтолкнуть...
