Игра BlockDAG с ROI 76 815% в сентябре 2025 года, медвежий сигнал Tron, азартная игра Dogecoin с ETF

Игра BlockDAG с ROI 76 815% в сентябре 2025 года, медвежий сигнал Tron, азартная игра Dogecoin с ETF

Пост «Игра BlockDAG с ROI 76 815% в сентябре 2025 года, медвежий сигнал Tron, азартная игра Dogecoin с ETF» появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Отказ от ответственности: Статья ниже является спонсируемой, и взгляды в ней не представляют взгляды ZyCrypto. Читателям следует проводить независимое исследование перед принятием любых действий, связанных с упомянутым в этой статье проектом. Эту статью не следует рассматривать как инвестиционный совет. Рынок криптовалют в 2025 году представляет три совершенно разные истории. Tron (TRX), несмотря на сильное принятие, подает медвежий сигнал на уровне 0,34$ по мере того, как трейдеры тестируют уровни поддержки, которые могут опустить его ближе к 0,30$. Dogecoin (DOGE), когда-то король мемов, упал на 57% от своего июльского максимума, анализ цен показывает уязвимость к 0,10$, если только одобрение ETF не вызовет обновленный спрос. Но в то время как TRX и DOGE преодолевают неопределенность, BlockDAG (BDAG) выполняет рассчитанную стратегию. Цена предпродажи его Deployment Event в 0,0013$ сочетается со структурированной дорожной картой ROI: вехой листинга в 0,05$, целевым сбором в 600 млн $ и долгосрочным прогнозом в 1$. В отличие от конкурентов, BlockDAG уже обеспечил измеримые прибыли, привлекая 3 млн майнеров и 312 тыс. держателей. На рынке, движимом спекуляцией, инженерные результаты BDAG позиционируют его как лучшую криптовалюту для платежей и будущего роста. TRON держится на уровне 0,34$, может ли прорыв вниз означать большие проблемы? TRON (TRX) в настоящее время стабильно держится на уровне 0,34$, ценовой точке, которая стала ключевым полем битвы для трейдеров. Рынок двигался в боковом направлении, показывая нерешительность, поскольку покупатели и продавцы взвешивают следующий шаг. Технические индикаторы предполагают смешанный импульс: индекс относительной силы (RSI) остается нейтральным, не указывая ни на перекупленность, ни на перепроданность, в то время как MACD начинает подавать медвежьи сигналы, предполагая возможную потерю силы впереди. Ключевая область для наблюдения - зона поддержки 0,33$-0,34$. Если TRX упадет ниже этого уровня, трейдеры предупреждают, что может последовать скольжение к 0,30$. В случае роста, сильный отскок может подтолкнуть...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:20
Исторический сдвиг: сложность Биткоина растет, поскольку скорость хэширования отступает от диапазона зеттахэш

Исторический сдвиг: сложность Биткоина растет, поскольку скорость хэширования отступает от диапазона зеттахэш

Пост Исторический сдвиг: Сложность Биткоина растет, поскольку скорость хэширования отступает от диапазона Зеттахэш появился на BitcoinEthereumNews.com. После преодоления порога в 1 зеттахэш в секунду (ZH/s), сложность майнинга Биткоина выросла на 4,89%, достигнув исторического максимума в 136,04 триллиона. Эта корректировка в сочетании со снижением цен на биткоин усилила давление на участников майнинга. Майнинг стал еще сложнее: Биткоин поднимает сложность до пикового уровня Согласно простой скользящей средней за семь дней (SMA) [...] Источник: https://news.bitcoin.com/historic-shift-bitcoin-difficulty-spikes-as-hashrate-retreats-from-zettahash-range/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:17
Пик цикла Биткоина может продлиться до 2026 года, показывает модель затухания

Пик цикла Биткоина может продлиться до 2026 года, показывает модель затухания

Пост «Пик цикла Биткоина может продлиться до 2026 года, показывает модель затухания» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цены на Биткоин упали более чем на 10% после установления нового исторического максимума (ATH) в 124 457 $ 14 августа. Как и при всех предыдущих откатах после нового ATH, эта недавняя коррекция вызвала много спекуляций о пиковой цене рынка. Канал затухания Биткоина, модель прогнозирования рынка, предоставил информацию о потенциальных зонах максимальных цен для текущего цикла. Канал затухания Биткоина указывает на максимум в 200 000 $–290 000 $, предполагая продление цикла до 2026 года В публикации в X от 5 сентября исследователь Биткоина с именем пользователя X Sminston With делится важными данными из Канала затухания Биткоина о потенциальной пиковой цене для текущего рыночного цикла. Для контекста, Канал затухания Биткоина — это долгосрочная модель логарифмической регрессии, которая пытается отобразить ценовые циклы Биткоина, в частности его исторические пики и минимумы, в статистически выведенных границах. Эта модель ценообразования показывает, что хотя Биткоин следует моделям бума и спада, скорость его роста со временем снижается, поскольку каждый цикл приносит меньший процентный прирост, чем предыдущий. Примечательно, что данные из графика канала затухания Биткоина показывают, что ведущая криптовалюта неуклонно поднимается в пределах линий поддержки 0,05 квантиля и сопротивления верхней границы, с колебаниями, которые отмечают исторические перегретые зоны. Встроенный осциллятор предполагает, что BTC еще не достиг эйфорического пика, оставляя пространство для дальнейшего роста до формирования долгосрочного максимума. На основе дополнительных данных, Sminston With объясняет, что нынешний рыночный цикл Биткоина может увидеть ценовой пик между концом 2025 и концом 2026 года. Если Биткоин достигнет пика в декабре 2025 года, ценовой диапазон будет находиться между 205 000 $ и 230 000 $. Однако, если цикл продлится до 2026 года, прогнозы постепенно растут, т.е. 208 000 $-235 000 $ к январю 2026 года, 219 000 $–250 000 $ к апрелю 2026 года, 230 000 $-265 000 $ к июлю 2026 года, 243 000 $-282 000 $ к октябрю 2026 года, и до 250 000 $–292 000 $ к концу 2026 года. Независимо от того, какой сценарий пиковой цены, Биткоин...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:05
Гулсби из ФРС остается нерешительным в отношении решения по ставке в сентябре

Гулсби из ФРС остается нерешительным в отношении решения по ставке в сентябре

Пост "Гулсби из ФРС остается нерешительным относительно сентябрьского решения по ставке" появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Федерального резервного банка (ФРС) Чикаго Остин Гулсби предупредил в пятницу, что хотя снижающиеся данные по занятости обычно являются причиной для снижения процентных ставок, все еще высокие данные по инфляции по-прежнему вызывают беспокойство, и ключевые чиновники ФРС могут быть не полностью убеждены в сентябрьском снижении ставки. Ключевые моменты: Открыт для критики процесса принятия решений ФРС. Полностью против лишения ФРС независимости. Странно называть собственный переход в ФРС из СЭС после 12 лет "зловещим" (в отношении перехода Стивена Мирана в совет ФРС). Любой, кто присоединяется к FOMC, будет серьезно относиться к работе. Найм может быть искусственно ниже из-за иммиграции. Все еще не определился с сентябрьским решением по ставке. Если мы начнем наблюдать увольнения, мы будем нервничать. Мы также должны смотреть на инфляционную сторону мандата ФРС. Мы хотим убедиться, что рост инфляции в сфере услуг - это временное явление. Независимость ФРС имеет решающее значение, если мы не хотим инфляции. По-прежнему считаю, что мы, вероятно, находимся в пространстве полной занятости. Шоки толкают США в стагфляционном направлении. Источник: https://www.fxstreet.com/news/feds-goolsbee-remains-undecided-on-september-rate-decision-202509051845
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:40
BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Где ROI встречается с инновациями

BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Где ROI встречается с инновациями

Пост BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Где ROI встречается с инновациями появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Узнайте, почему BullZilla, Shiba Inu и Polkadot входят в число лучших криптоактивов для покупки сегодня. Узнайте о ROI предпродажи, технологиях и потенциале роста. В постоянно меняющемся мире цифровых активов, время часто определяет, кто получит прибыль, а кто останется в стороне. Каждый цикл создает иконы, от ранних держателей Биктоин до розничного всплеска за Shiba Inu. Теперь, с появлением новых претендентов, инвесторы снова задают тот же вопрос: какую криптовалюту лучше всего купить сегодня? Bull Zilla, Shiba Inu и Polkadot предлагают совершенно разные ответы, но каждый из них воплощает основную тенденцию, формирующую рынок. Один процветает благодаря нарративу и инновациям на предпродажах. Другой едет на волне непреходящей силы мем-культуры. Последний строит инфраструктуру, которая обеспечивает основу для Web3. Вместе они иллюстрируют, где живут возможности в 2025 году. BullZilla: Зверь предпродажи, рычащий к пробою BullZilla переписывает правила предпродажи. В отличие от многих мем-коинов, которые полагаются исключительно на хайп, BullZilla интегрирует игровые механики и модели дефицита, чтобы придать структуру росту. В основе этой системы лежит Механизм мутации, прогрессивный механизм ценообразования, который повышает входной барьер каждые 100 000 $ или каждые 48 часов без перерыва. Для инвесторов это означает, что срочность не является опциональной, она заложена в ДНК проекта. На текущем этапе (1-й – Бум Проектной Троицы, Фаза 4-я), BullZilla ($BZIL) торгуется по цене 0,00002575 $. С суммой предпродажи, превышающей 155 000 $, и более чем 500 держателями, очевидно, что моментум нарастает. Прогнозируемая цена листинга в 0,00527 $ означает потрясающий потенциал ROI в 20 371% для ранних участников. Для тех, кто вошел на Этапе 1D, ROI уже достиг 347%, показывая, насколько агрессивной может быть траектория. Распределение 1 000 $ сегодня принесло бы 38,834 миллиона токенов BZIL, и всего за один день цена предпродажи...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:37
Законодатели спорят о цифровом долларе, в то время как стейблкоины набирают популярность

Законодатели спорят о цифровом долларе, в то время как стейблкоины набирают популярность

Пост «Законодатели спорят о цифровом долларе, в то время как стейблкоины набирают обороты» появился на BitcoinEthereumNews.com. Финтех Возвращение Конгресса вновь разожгло один из самых поляризующих вопросов в криптополитике США: должна ли Америка создать цифровую валюту центрального банка? В зависимости от того, кого вы спросите, идея цифрового доллара — это либо необходимый шаг, чтобы не отставать от Китая и Европы, либо опасная угроза гражданским свободам. Страх слежки Скептики, такие как представитель Том Эммер, предупреждают, что розничная CBDC предоставит правительству прямой доступ к кошелькам граждан. Он выступил за принятие Закона о противодействии слежке через CBDC, который был принят Палатой представителей в июле, утверждая, что программируемые деньги без конфиденциальности, подобной наличным, позволят федеральным властям отслеживать или даже ограничивать повседневные транзакции. Специалисты по политике, однако, утверждают, что такая формулировка игнорирует важный факт: CBDC — это не универсальный продукт. Шейла Уоррен, возглавляющая Институт Project Liberty, отмечает, что Федеральная резервная система США не может запустить CBDC без одобрения Конгресса, и что функции конфиденциальности — это проектные решения, а не неизбежность. По ее словам, большая часть риторики в Вашингтоне «больше о политике, чем о реальных политических рисках». Расходящиеся пути за рубежом В то время как дебаты в США затягиваются, другие державы движутся вперед. Китайский e-CNY уже работает, в то время как Европейский союз и Индия тестируют свои собственные версии. Это ставит Вашингтон в противоречие со значительной частью глобального политического ландшафта. Уоррен добавляет, что оптовые CBDC, которые осуществляют расчеты между банками, могут иметь потенциал в США, но она никогда не считала розничный цифровой доллар реалистичным. Одна из причин, по которой разговор о CBDC кажется менее срочным, — это быстрый рост стейблкоинов. Конгресс недавно принял Закон GENIUS, предоставляющий токенам, обеспеченным долларом, нормативную базу. Уоррен утверждает, что это может сделать CBDC избыточными, называя стейблкоины «реактивным топливом» цифровой экономики, поскольку они обеспечивают платежи, торговлю и расчеты без правительственной альтернативы. Реальная конфиденциальность...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:28
Топ-5 недооцененных альткоинов с потенциалом ROI 100x

Топ-5 недооцененных альткоинов с потенциалом ROI 100x

Пост «Топ-5 недооцененных Альткоинов с потенциалом ROI 100x» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости XRP, SUI и новый Ethereum L2 возглавляют список недооцененных альткоинов, которые, по мнению аналитиков, могут принести ROI в 100 раз. Каждый цикл создает токены, которые выходят из безвестности, чтобы принести меняющие жизнь доходы. В 2017 году это был Ethereum, в 2021 Solana, а в 2023 году PEPE в категории мем-коинов. Аналитики говорят, что цикл 2025 года не будет отличаться, и охота за недооцененными альткоинами уже началась. Проекты с сильными фундаментальными показателями, культурными нарративами или новыми вариантами использования могут принести ROI в 100 раз для ранних инвесторов. В то время как XRP, SUI и новое решение Ethereum Layer 2 возглавляют список, трейдеры также присматриваются к предпродажам, таким как MAGACOIN FINANCE, как к асимметричным ставкам. XRP: правовая ясность повышает уверенность XRP сильно восстановился после достижения большей нормативной ясности в США. Накопление китами продолжается, а его полезность в трансграничных платежах масштабируется через партнерства Ripple с банками и платежными провайдерами. Аналитики утверждают, что недооценка XRP заключается в потенциале его внедрения на уровне предприятий, что еще далеко не учтено в цене. SUI: Рост, управляемый разработчиками SUI стабильно строит свою экосистему, используя язык программирования Move для создания удобной для разработчиков среды. Его уникальная архитектура подчеркивает скорость и масштабируемость, что дает ему преимущество в играх и финансах. Аналитики отмечают, что недооценка происходит из-за тенденции рынка игнорировать инфраструктурные проекты до тех пор, пока не вырастут показатели внедрения. MAGACOIN FINANCE: Недооцененная культурная огневая мощь Недооцененные альткоины — это то, где создаются состояния, и аналитики говорят, что некоторые скрытые имена готовы удивить в этом цикле. MAGACOIN FINANCE может принести ошеломляющий ROI в 9 300%, позиционируя его наряду с самыми быстрорастущими мем-ориентированными альткоинами последнего десятилетия. В отличие от типичных мем-предпродаж, он поставляется с доверием аудитов CertiK и HashEx, что делает его одним из немногих нарративных токенов, начинающих с места доверия. С быстро исчезающими предпродажными распределениями инвесторы рассматривают его как единственный в цикле...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:10
Авторы усугубляют проблемы Apple с ИИ новым иском об использовании контента

Авторы усугубляют проблемы Apple с ИИ новым иском об использовании контента

Пост "Авторы усугубляют проблемы Apple с ИИ новым иском о использовании контента" появился на BitcoinEthereumNews.com. Apple столкнулась с новым иском о нарушении авторских прав после того, как два автора обвинили компанию в незаконном использовании их произведений для обучения своих моделей искусственного интеллекта. Иск, поданный в федеральный суд Северной Калифорнии в пятницу, утверждает, что Apple использовала пиратские копии книг Грейди Хендрикса и Дженнифер Роберсон для создания своих языковых моделей OpenELM без разрешения, указания авторства или оплаты. Предложенный коллективный иск добавляет Apple в растущий список технологических компаний, сталкивающихся с судебными разбирательствами из-за использования материалов, защищенных авторским правом, в обучающих наборах данных. "Apple не пыталась заплатить этим авторам за их вклад в это потенциально прибыльное предприятие", - говорится в жалобе. Хендрикс из Нью-Йорка и Роберсон из Аризоны утверждают, что их произведения были частью набора данных пиратских книг, давно известного в кругах исследователей машинного обучения. ИИ-компании сталкиваются с исками о нарушении авторских прав Иск против Apple появился на фоне серии громких юридических баталий по поводу использования материалов, защищенных авторским правом, в разработке ИИ. В тот же день ИИ-стартап Anthropic заявил, что выплатит 1,5 миллиарда $ для урегулирования претензий от группы авторов, которые утверждали, что компания обучала своего чат-бота Claude без соответствующего разрешения. Адвокаты истцов описали сделку как крупнейшее в истории возмещение за нарушение авторских прав, хотя Anthropic не признала ответственности. Другие технологические гиганты также сталкиваются с подобными судебными разбирательствами. В июне против Microsoft подала иск группа писателей, которые утверждают, что их произведения были использованы без разрешения для обучения модели Megatron. Meta Platforms и OpenAI, поддерживаемые Microsoft, также обвиняются в присвоении произведений, защищенных авторским правом, без лицензий. Ставки для Apple Для Apple иск является неудачей, поскольку компания стремится расширить свои возможности в области ИИ после представления семейства моделей OpenELM ранее в этом году. Рекламируемые как меньшие, более эффективные альтернативы передовым системам...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:58
'KPop Demon Hunters' удваивает свои продажи — но всё равно не может занять первое место

'KPop Demon Hunters' удваивает свои продажи — но всё равно не может занять первое место

Пост 'KPop Demon Hunters' удваивает свои продажи — но все равно не может достичь первого места появился на BitcoinEthereumNews.com. Несмотря на то, что это один из самых популярных релизов 2025 года, саундтрек KPop Demon Hunters поднимается до новой высоты №5 в Top Album Sales после увеличения продаж на 235%. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 24 АВГУСТА: Кен Чжон выступает во время мероприятия Netflix "KPop Demon Hunters" A Sing-Along Event в Regal LA Live 24 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Гонсало Маррокина/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix "Golden", самый большой хит из KPop Demon Hunters, покорил несколько чартов Billboard, включая Hot 100, где он стал редким треком от женской группы (или K-pop исполнителя), возглавившим чарт. В то время как "Golden" привлекает большую часть внимания, альбом, сопровождающий фильм, также имеет огромный успех в плане стриминга и продаж — но почему-то полноформатный альбом никогда не достигал первого места в некоторых важнейших рейтингах Billboard, несмотря на то, что он входит в число самых популярных релизов года. На этой неделе альбом поднимается до нового максимума в одном из списков благодаря огромному росту покупок. KPop Demon Hunters прорывается в топ-5 KPop Demon Hunters поднимается только в одном альбомном чарте в этом периоде. Саундтрек поднимается с 9-го на 5-е место в списке Top Album Sales на десятой неделе, достигая нового исторического максимума и впервые попадая в пятерку лучших. Огромный рост продаж Саундтрек поднимается до нового пика в чарте Top Album Sales благодаря большому увеличению покупок. Luminate сообщает, что за прошедший отчетный период в Америке KPop Demon Hunters продал 18 300 копий. Это на 235% больше, чем в предыдущем периоде. Все еще не достигает первого места Саундтрек KPop Demon Hunters остается стабильным в двух других списках, удерживая второе место в Billboard 200...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:49
Пришло время Broadcom заменить Tesla в Великолепной семерке

Пришло время Broadcom заменить Tesla в Великолепной семерке

Пост "Пришло время Broadcom заменить Tesla в Великолепной семерке" появился на BitcoinEthereumNews.com. Впечатляющий отчет Broadcom за третий квартал делает ее главным кандидатом на включение в Mag7. Она должна заменить Tesla, поскольку последняя имеет более низкую оценку и профиль прибыли. Выход Broadcom на рынок ИИ-чипов делает ее конкурентом Nvidia. Августовский NFP показывает значительное сокращение найма, вызывает бегство капитала. Broadcom (AVGO), похоже, наконец получает должное признание. После первоначальной распродажи после небольшого превышения прогнозов за третий финансовый квартал в четверг, акции резко выросли, поднявшись на целых 16% в пятницу. Первоначальная вялая реакция рынка в четверг уступила место бурному ралли после того, как генеральный директор Хок Тан объявил, что Broadcom получила заказы на инфраструктуру ИИ на сумму более 10 миллиардов долларов от нового клиента. Поскольку Broadcom уже работает со всеми крупными гиперскейлерами, многие предполагают, что это OpenAI Сэма Альтмана. Эта новость привела к снижению акций Nvidia (NVDA) примерно на 3%, поскольку это означает, что у ведущего производителя чипов появился новый конкурент в лице пользовательских ИИ-чипов Broadcom. Более широкий рынок упал в пятницу после того, как Бюро статистики труда (BLS) объявило о всего 22 тысячах новых рабочих мест в США в августе, что значительно ниже консенсуса по несельскохозяйственным платежным ведомостям (NFP) в 75 тысяч. Данные о найме за июнь также были пересмотрены в сторону понижения на 27 тысяч до потери 13 тысяч рабочих мест. Broadcom должна заменить Tesla в Великолепной семерке Прирост рыночной капитализации Broadcom примерно на 160 миллиардов долларов в пятницу ставит ее значительно выше Tesla (TSLA), и этого достаточно, чтобы компания Хока Тана заменила последнюю в списке Великолепной семерки ведущих технологических акций. С рыночной капитализацией в 1,44 триллиона долларов, Broadcom теперь примерно на треть больше по оценке, чем ведущий производитель электромобилей. Это делает ее седьмой по величине акцией на рынке США. Крупнейшие акции по рыночной капитализации по состоянию на 5 сентября 2025 года В то время как совет директоров Tesla сигнализировал о том, что предоставит генеральному директору Илону Маску крупнейший...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:46
