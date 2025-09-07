2025-10-11 суббота

Индекс потребительских цен Колумбии (г/г) зарегистрирован на уровне 5,1%, ниже ожиданий (5,11%) в августе

Индекс потребительских цен Колумбии (г/г) зарегистрирован на уровне 5,1%, ниже ожиданий (5,11%) в августе

Пост Индекс потребительских цен Колумбии (YoY) зарегистрирован на уровне 5,1%, ниже ожиданий (5,11%) в августе появился на BitcoinEthereumNews.com.
Майнеры Биткоина Всё Ещё Под Давлением В 2025 — Как Долго Они Смогут Удерживать?

Майнеры Биткоина Всё Ещё Под Давлением В 2025 — Как Долго Они Смогут Удерживать?

Пост «Майнеры Биткоина по-прежнему под давлением в 2025 году — как долго они смогут удерживать позиции?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Майнеры Биткоина по-прежнему под давлением в 2025 году — как долго они смогут удерживать позиции? | Bitcoinist.com Опейеми Суле — увлеченный крипто-энтузиаст, опытный контент-писатель и журналист в Bitcoinist. Опейеми создает уникальные материалы, раскрывающие сложность технологии блокчейн и делится аналитикой последних тенденций в мире криптовалют. Помимо сильного интереса к криптовалютам, Опейеми любит читать поэзию, обсуждать политику и слушать музыку.
Подсказки и ответы сегодняшней игры NYT 'Connections' на воскресенье, 7 сентября

Подсказки и ответы сегодняшней игры NYT 'Connections' на воскресенье, 7 сентября

Пост «Подсказки и ответы на сегодняшние 'Connections' NYT на воскресенье, 7 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сегодняшние Connections Источник: NYT / Erik Kain Ищете небольшую помощь с воскресной головоломкой Connections? Если вы ищете дополнительные подсказки – или ответы – вы попали в нужное место. Ниже вы найдете дополнительный набор подсказок, категории для каждой группы и, наконец, решение сегодняшней головоломки. Я написал небольшую статью, в которой привожу аргументы в пользу изменений – или, скорее, одного конкретного изменения – которое New York Times следует внести в Connections на этой неделе. Я сомневаюсь, что они когда-либо это сделают, так что, возможно, пришло время мне создать свою собственную игру! Мне просто нужно научиться программировать... У меня также есть новый руководство по стримингу, если вы ищете новые шоу или фильмы для просмотра в эти выходные. The Walking Dead возвращается в эти выходные, а также сиквел The Office, который мне очень понравился. В любом случае, у нас есть Connections для решения, так что давайте сгруппируем некоторые слова! Если вы ищете руководство по Connections на субботу, оно прямо здесь. Как играть в Connections Connections – вторая по популярности игра-головоломка NYT Games после самого кроссворда, и чрезвычайно увлекательное, бесплатное предложение, которое заставит ваш мозг работать каждый день. Играйте в нее прямо здесь. Цель состоит в том, чтобы взять группу из 16 слов и найти связи между четырьмя парами по четыре слова. Это могут быть определенные категории терминов, или это могут быть маленькие мировые головоломки, где слова могут стоять до или после них, и вам нужно это выяснить. И оттуда они становятся еще сложнее. Для этого существует только один набор правильных ответов, и у вас есть только определенное...
Индекс Dow Jones снижается после того, как разочаровывающие данные NFP вызвали опасения рецессии

Индекс Dow Jones снижается после того, как разочаровывающие данные NFP вызвали опасения рецессии

Пост Dow Jones отступает после разочаровывающих данных NFP, вызвавших опасения рецессии, появился на BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones отступил в пятницу, упав ниже 45 500. Прирост рабочих мест NFP оказался значительно ниже ожиданий, усилив ставки на снижение ставок ФРС. Усиливающееся снижение создания рабочих мест зашло слишком далеко, превысив рыночные надежды на снижение ставок и возродив опасения рецессии. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал в пятницу, снизившись почти на 500 пунктов в своей низшей точке после того, как данные по несельскохозяйственным платежным ведомостям (NFP) США показали, что США добавили гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось, закрепив ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 17 сентября. Последний отчет по рабочим местам NFP показал, что США добавили всего 22 тысячи новых рабочих мест в августе, что даже ниже среднего рыночного прогноза в 75 тысяч. Показатель предыдущего месяца был немного пересмотрен в сторону повышения до 79 тысяч, но резкое падение в августе подтолкнуло ставки на снижение ставки ФРС до предела. Рыночные разговоры о двойном снижении снова на повестке дня, при этом рынки ставок оценивают 10% вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС в этом месяце. Акции не оправдывают ожиданий низких, но не слишком низких показателей NFP Несмотря на то, что трейдеры акций получили желаемое в виде низких показателей NFP, последний раунд данных по рабочим местам превратился в сценарий "обезьяньей лапы". В то время как низкие показатели найма помогут подтолкнуть ФРС к снижению процентной ставки через пару недель, слишком низкий показатель NFP возродил опасения рецессии на более широком рынке. Несмотря на достижение нового исторического максимума на внутридневных торгах, Dow Jones резко отступил от рекордной территории, сократив обнадеживающие приросты четверга и отправив основной индекс акций обратно в минус на неделю. Следующая неделя ставит новый набор задач для наблюдателей за данными. Последний раунд инфляции Индекса потребительских цен (ИПЦ)...
Миф о "Красном Сентябре" Биткоина оспаривается притоком институциональных средств

Миф о "Красном Сентябре" Биткоина оспаривается притоком институциональных средств

Пост "Миф о "Красном сентябре" Биткоина оспаривается институциональными притоками" появился на BitcoinEthereumNews.com. 06 сентября 2025 в 16:22 // Новости Исторически сентябрь был трудным месяцем для Биткоина, часто называемым "Красным сентябрем" из-за исторической тенденции отрицательной динамики. Изменение криптовалютных парадигм Однако аналитики рынка предполагают, что 2025 год может опровергнуть эту тенденцию. Растущее принятие институциональными инвесторами, подпитываемое успехом ETF Биткоина, которые поглотили значительный капитал, и продолжающийся дефицит предложения после халвинга создают новую динамику. Эти факторы уравновешивают историческую волатильность и могут привести к более благоприятному исходу для ведущей криптовалюты. Кроме того, наблюдается заметное изменение в поведении инвесторов, с устойчивым перемещением капитала от Биткоина к Ethereum, поскольку инвесторы ищут более рискованные активы в ожидании потенциального "альтсезона". Данные из различных источников показывают, что ETP Ethereum видят значительно большие притоки, чем их аналоги Биткоина. Этот сдвиг в сочетании с потенциальным смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США может создать основу для более широкого ралли крипторынка. Криптовалютный рынок в движении В то время как технические индикаторы все еще показывают некоторое нисходящее давление, фундаментальная поддержка со стороны институциональных и корпоративных игроков, наряду с оптимистичными макроэкономическими прогнозами, рисует более сложную картину, чем в предыдущие сентябри. Последний анализ цены Биткоина от Coinidol.com показывает, что BTC упал, но остается выше 108 000$ с 29 августа. Он возобновит свою положительную динамику, как только пробьет уровень 112 000$ и поднимется выше линий скользящих средних. В настоящее время цена BTC колеблется около 110 200$. Рыночная динамика этого года предполагает созревающую экосистему, где традиционные циклические паттерны нарушаются растущим институциональным интересом и диверсифицирующейся базой инвесторов. Повествование смещается от простой исторической тенденции к более нюансированному взгляду, который учитывает значительные структурные изменения на крипторынке.
ALT5 Sigma сообщает о 7,28 миллиарда казначейских холдингов WLFI

ALT5 Sigma сообщает о 7,28 миллиарда казначейских холдингов WLFI

Пост ALT5 Sigma сообщает о 7,28 миллиардах WLFI в казначейских активах появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Alt5 Sigma укрепляет присутствие в цифровых активах. WLFI демонстрирует сильный дебютный объем торгов. Реакция рынка остается сдержанной без значительных комментариев. Корпорация ALT5 Sigma, котирующаяся на Nasdaq, сообщает о владении 7,28 миллиардами токенов WLFI стоимостью 1,31 миллиарда $ по состоянию на 5 сентября, укрепляя свои финансовые активы. Это обновление подчеркивает надежную стратегию ALT5 в отношении цифровых активов, влияя на стоимость акций и демонстрируя значительную силу казначейства на фоне дебюта WLFI с объемом торгов 4,7 миллиарда $. Влияние на рынок и потенциальные будущие тенденции Корпорация ALT5 Sigma, компания, котирующаяся на Nasdaq, попала в заголовки новостей с обновленным отчетом казначейства по состоянию на 5 сентября, детализирующим владение более чем 7,28 миллиардами токенов WLFI с рыночной оценкой около 1,31 миллиарда $. Это существенное обновление подчеркивает стратегические активы компании в криптовалютах. С оценкой на акцию, рассчитанной около 5,85 $, обновление не только улучшает казначейство цифровых активов ALT5 Sigma, но и укрепляет акционерный капитал. Однако это откровение не повлияло на основные проекты Layer 1 и не вызвало связанных с этим изменений в альткоинах. Реакция рынка на обновление казначейства ALT5 Sigma была сдержанной, в основном из-за отсутствия публичных комментариев от ведущих представителей отрасли или регулирующих органов. Такое молчание оставляет более широкие последствия открытыми для дальнейшего наблюдения. Нет официальных заявлений от руководителей относительно этого отчета. Обзор рыночных данных Знаете ли вы? Первоначальный объем торгов WLFI в 4,7 миллиарда $ поместил его в десятку активов по дневному объему в первый день, что с
Чистые позиции CFTC EUR NC еврозоны снизились до €119,6K с предыдущих €123K

Чистые позиции CFTC EUR NC еврозоны снизились до €119,6K с предыдущих €123K

Пост Чистые позиции CFTC EUR NC еврозоны снизились до €119.6K с предыдущих €123K появился на BitcoinEthereumNews.com. Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, неточностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на открытых рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или его рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится по ссылкам, размещенным на этой странице. Если иное прямо не указано в тексте статьи, на момент написания автор не имеет позиций по любым акциям, упомянутым в этой статье, и не имеет деловых отношений с любой упомянутой компанией. Автор не получал компенсации за написание этой статьи, кроме как от FXStreet. FXStreet и автор не предоставляют персонализированных рекомендаций. Автор не делает никаких заявлений относительно точности, полноты или пригодности этой информации. FXStreet и автор не несут ответственности за любые ошибки, упущения или любые убытки, травмы или ущерб, возникающие в результате этой информации и ее отображения или использования. За исключением ошибок и упущений. Автор и FXStreet не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами, и ничто в этой статье не предназначено...
Чистые позиции CFTC Японии по JPY NC снизились с предыдущих ¥84,5K до ¥73,3K

Чистые позиции CFTC Японии по JPY NC снизились с предыдущих ¥84,5K до ¥73,3K

Пост Япония CFTC JPY NC Чистые позиции упали с предыдущих ¥84.5K до ¥73.3K появился на BitcoinEthereumNews.com. Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, которые связаны с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, неточностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на открытых рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или его рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится по ссылкам, размещенным на этой странице. Если иное прямо не указано в тексте статьи, на момент написания автор не имеет позиций по любым акциям, упомянутым в этой статье, и не имеет деловых отношений с любой упомянутой компанией. Автор не получал компенсации за написание этой статьи, кроме как от FXStreet. FXStreet и автор не предоставляют персонализированных рекомендаций. Автор не делает никаких заявлений относительно точности, полноты или пригодности этой информации. FXStreet и автор не несут ответственности за любые ошибки, упущения или любые убытки, травмы или ущерб, возникающие в результате этой информации и ее отображения или использования. За исключением ошибок и упущений. Автор и FXStreet не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами, и ничто в этой статье не предназначено...
Исключение стратегии из S&P 500 вызывает отраслевой диалог

Исключение стратегии из S&P 500 вызывает отраслевой диалог

Пост «Исключение Strategy из S&P 500 вызывает отраслевой диалог» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Майкл Сейлор комментирует исключение Strategy из S&P 500. Стратегический сдвиг вызывает реакцию рынка и сообщества. Акции Robinhood растут после включения в S&P. Майкл Сейлор выразил обеспокоенность по поводу исключения Strategy из индекса S&P 500 после выполнения всех критериев, в то время как Robinhood был включен вместо неё. Это решение влияет как на оценку акций, так и на настроения крипторынка, учитывая значительные запасы Биктоина у Strategy. Robinhood присоединяется к S&P 500; акции выросли на 7,5% В примечательном случае Strategy соответствовала всем критериям для включения в S&P 500, но не была включена. Майкл Сейлор прокомментировал это, предполагая потенциальные несоответствия в отборе. Неожиданное включение Robinhood добавило сложности к объявлению. Исключение ограничивает возможности Strategy для индексного спроса, особенно для фондов, отслеживающих S&P 500. Включение Robinhood вызвало положительную реакцию, его акции выросли на 7,5%, отражая немедленный эффект индекса. Думаю о S&P прямо сейчас... с графиком, показывающим 92% годовой доходности Strategy с момента принятия Биткоин-стандарта, что значительно превышает как S&P 500, так и Биткоин за этот период. — Майкл Сейлор Криптоакции и регуляторные тенденции: экспертный анализ Знаете ли вы? Включение Robinhood в S&P 500 отражает растущее пересечение традиционных финансов и криптовалютного сектора, тенденция, отмеченная с момента добавления Coinbase в начале 2025 года. Биткоин (BTC) в настоящее время торгуется по цене 110 314,73 $, с рыночной капитализацией 2,20 триллиона $ согласно данным CoinMarketCap. Несмотря на небольшое падение на 0,46% за последние 24 часа, его рыночное доминирование остается на уровне 57,92%. Объем торгов упал на 52,27% за последний день. Биткоин (BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 16:39 UTC 6 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Аналитики Coincu подчеркивают потенциал для постоянных регуляторных корректировок, влияющих на компании, подобные Strategy. Анализ предполагает, что такие исключения могут временно нарушить рынок акций, но часто включают будущие возможности для сбалансированного включения. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте предоставляется как общая...
Tapzi затмевает Bitcoin Hyper, Maxi Doge и PEPENODE

Tapzi затмевает Bitcoin Hyper, Maxi Doge и PEPENODE

Пост Tapzi затмевает Bitcoin Hyper, Maxi Doge и PEPENODE появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Откройте для себя лучшие крипто-пресейлы для покупки, включая Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge и PEPENODE Найти лучшие крипто-пресейлы для покупки не так просто, как кажется. Рынок ежедневно наводняется новыми токенами, и многие инвесторы сталкивались с мошенничеством, фальшивым хайпом и проектами, которые исчезают за одну ночь. При такой неопределенности обнаружить подлинный проект, который предлагает как безопасность, так и потенциал роста, является сложной задачей. Тем не менее, среди этого переполненного поля несколько имен создают волны, и Tapzi явно лидирует. В настоящее время по цене 0,0035 $, Tapzi уже привлекает огромное внимание, потому что его подтвержденная цена листинга будет 0,01 $. Это более чем 186% гарантированного повышения цены при запуске, статистика, которая естественным образом подпитывает FOMO эмоции среди ранних инвесторов. Помимо цифр, Tapzi позиционирует себя как утилитарный токен с инновационными функциями, что дает ему преимущество перед другими. Конкуренция тоже не слабая. Bitcoin Hyper продвигает себя, предлагая скорость транзакций следующего поколения. В то же время Maxi Doge привносит энергию мем-коина, поддерживаемую яркой сообществом, а PEPENODE обещает создать децентрализованную сеть, поддерживающую долгосрочную масштабируемость. Каждый имеет свои достоинства, но при прямом сравнении Tapzi выглядит выше благодаря своей четкой дорожной карте, токеномике и преимуществу листинга. Вместе Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge и PEPENODE имеют общие сильные стороны: они стремятся к сильным сообществам, долгосрочному потенциалу роста и обещанию быть более легитимными, чем бесчисленные недолговечные токены. Однако для тех, кто ищет ранний вход с высоким потенциалом роста, Tapzi остается наиболее привлекательным выбором среди лучших крипто-пресейлов для покупки прямо сейчас. Tapzi: Инвестируйте для повышения цены на 186% с потенциалом 100 000 $ Найти проект пресейла, который сочетает в себе легитимность, инновации и потенциал роста, редкость, но Tapzi отвечает всем требованиям. По текущей цене пресейла 0,0035 $, Tapzi уже выделяется, потому что подтвержденная...
