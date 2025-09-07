Предпродажа BullZilla превысила 200K $ на фоне дискуссий аналитиков о следующем шаге официального Trump и Litecoin

Пост BullZilla Presale преодолевает отметку в 200K долларов, пока Аналитики обсуждают следующий шаг Official Trump и Litecoin, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости: взрывной пресейл BullZilla собрал более 200K долларов, позиционируя его как следующий мем-коин с потенциалом роста в 100 раз. Тем временем монета Official Trump набирает политическую популярность, а Litecoin нацелен на долгосрочную стабильность. Что если следующий мем-коин с потенциалом роста в 100 раз - это не переработанная идея, а зверь, созданный для культурного доминирования и финансового роста? Мем-коины уже изменили историю криптовалют: Dogecoin, Shiba Inu и Pepe доказали, что нарратив часто опережает полезность в гонке за богатством. В 2025 году внимание привлекает новый претендент, ворвавшийся на рынок: BullZilla ($BZIL). За несколько дней пресейл Bull Zilla преодолел отметку в 200K долларов, привлек более 700 держателей и обеспечил потенциал ROI более 20 371% от ранних фаз до листинга. С ростом цены каждые 48 часов или после сбора 100K долларов, срочность не похожа ни на что, что инвесторы мем-коинов видели раньше. Может ли этот пресейл определить следующий цикл мем-коинов с ростом в 100 раз? Наряду с ревущим входом BullZilla, монета Official Trump использует политические нарративы в преддверии выборов в США, в то время как Litecoin (LTC) продолжает свою роль в качестве фундаментального криптоактива с новыми разработками. Давайте разберемся, почему BullZilla лидирует в этом списке и как другие с ним сравниваются. BullZilla: Феномен пресейла, который может стать следующим мем-коином с ростом в 100 раз BullZilla быстро стал центром криптовалютных обсуждений, позиционируя себя как мем-коин с потенциалом роста в 100 раз, который ранние последователи не хотят пропустить. В настоящее время цена составляет 0,00002575 долларов на Этапе 1 (Проект Trinity Boom, Фаза 4), пресейл уже собрал более 200K долларов с 700 держателями на борту. Дизайн пресейла делает его взрывным. Каждые 48 часов или после сбора 100K долларов происходит повышение цены, обеспечивая вознаграждение за дефицит самым смелым покупателям. Ранние инвесторы, присоединившиеся по цене 0,00001242 долларов, уже сидят на прибыли в 347,82% ROI, а прогнозы до цены листинга в 0,00527 долларов сигнализируют о...