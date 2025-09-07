Миллиардер Рэй Далио предупреждает о надвигающемся крахе 2 активов, если ФРС снизит ставки
Пост «Миллиардер Рэй Далио предупреждает о надвигающемся крахе 2 активов, если ФРС снизит ставки» появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как более широкие финансовые рынки ожидают возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре, миллиардер-инвестор Рэй Далио предупреждает, что этот шаг может иметь серьезные последствия для определенных активов. Выступая во время сессии вопросов и ответов на Reddit 4 сентября, Далио предостерег, что если ФРС инициирует снижение ставок, доллар США и акции могут резко упасть. Основатель Bridgewater Associates предположил, что краткосрочные ставки и доллар ослабнут, особенно по отношению к золоту, в то время как долгосрочные ставки могут вырасти, делая кривую доходности более крутой. В этой среде Далио предупредил, что акции могут показать низкие результаты, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, отражая осторожность инвесторов в отношении долговых инструментов и растущий риск стагфляции.\ Мнение Рэя Далио о снижении ставок в США. Источник: Reddit Стоит отметить, что настроения рынка решительно указывают на снижение ставок, с широко ожидаемым снижением на 25 базисных пунктов в сентябре. Аналитики, включая тех, кто работает в Bank of America, ожидают как минимум два снижения в этом году и дополнительное смягчение до 2026 года. Примечательно, что слабые данные рынка труда и охлаждение инфляции укрепили эти ожидания, в то время как снижение доходности казначейских облигаций сигнализирует о предвкушении. Тем не менее, экономисты предупреждают, что чрезмерное снижение ставок может вновь разжечь инфляционное давление. Опасения Далио относительно экономики США В целом, последнее предупреждение Далио дополняет его давние опасения относительно фискальной уязвимости Америки и более широкого экономического здоровья. В прошлом он использовал яркие метафоры, сравнивая долг с накоплением бляшек, а экономику с лодкой, направляющейся к скалам, предупреждая, что неконтролируемые заимствования в конечном итоге могут вызвать "экономический сердечный приступ". С этой целью он прогнозировал, что такой кризис, вызванный долгом, может наступить в течение следующих трех лет, при этом национальный долг уже вырос до 37 триллионов долларов, что составляет около 124% ВВП, уровни, не наблюдавшиеся со времен Второй мировой войны. Далио неоднократно указывал на расширяющийся дефицит и растущую стоимость обслуживания долга, предупреждая, что без финансовой дисциплины США рискуют погрузиться в неустойчивые заимствования...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:46