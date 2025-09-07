2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
SOL Strategies получает листинг на Nasdaq, поскольку DeFi Development Corp превышает казначейство в 2 млн SOL

SOL Strategies получает листинг на Nasdaq, поскольку DeFi Development Corp превышает казначейство в 2 млн SOL

Пост SOL Strategies получает листинг на Nasdaq, в то время как DeFi Development Corp превышает отметку в 2 млн SOL в казначействе, появился на BitcoinEthereumNews.com. Институциональный момент Solana наступил. SOL Strategies получила одобрение на листинг на Nasdaq Global Select Market, став первой компанией с казначейством, ориентированным на Solana, достигшей этой вехи. В то же время DeFi Development Corp. преодолела важный рубеж, имея более 2 миллионов SOL в своем казначействе, укрепляя свои позиции в качестве ведущего публичного инструмента для долгосрочного накопления Solana. Вместе эти два шага сигнализируют о новой фазе для Solana, когда институты больше не стоят в стороне, а напрямую закрепляются в ее экосистеме. 1/ 🚨Оповещение о важной вехе! SOL Strategies одобрена для листинга на @NasdaqExchange Global Select Market под тикером "STKE", и торги начнутся во вторник, 9 сентября 2025 года! Как отметила генеральный директор Леа Вальд: "Это представляет собой не просто достижение для SOL Strategies, это... pic.twitter.com/tEJ6uBQahR — SOL Strategies (@solstrategies_) 5 сентября 2025 г. SOL Strategies получает одобрение Nasdaq SOL Strategies, компания, построенная вокруг управления и масштабирования операций стейкинга Solana, получила зеленый свет от Nasdaq для торговли под тикером STKE. Торги начнутся во вторник, 9 сентября 2025 года. Листинг является большим шагом вперед не только для компании, но и для всего сообщества Solana. Генеральный директор Леа Вальд выразилась просто: "Это представляет собой не просто достижение для SOL Strategies, это подтверждение для всей экосистемы Solana." Подтверждение - ключевое слово здесь. Листинг на Nasdaq - это не просто престиж. Это доступ. С местом на самом ликвидном рынке акций в мире, SOL Strategies может открыть институциональные партнерства, которые ранее были недоступны. От пенсионных фондов до управляющих активами, двери теперь открыты. Одобрение Nasdaq означает три вещи для SOL Strategies: 1. Ускоренный рост валидаторов – С институциональной поддержкой SOL Strategies может быстрее расширять свои операции валидатора, напрямую способствуя безопасности и эффективности сети Solana. 2. Масштабирование операций –...
Солана
SOL$208.52-4.73%
Moonveil
MORE$0.02903-15.97%
DeFi
DEFI$0.001588-5.92%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:40
Поделиться
Адреса DEX Solana превысили 750 миллионов, но большинство существует всего несколько минут

Адреса DEX Solana превысили 750 миллионов, но большинство существует всего несколько минут

Пост "Адреса Solana DEX превысили 750 миллионов, но большинство существует всего несколько минут" появился на BitcoinEthereumNews.com. Экосистема децентрализованных бирж (DEX) Solana демонстрирует впечатляющие показатели. Зарегистрировано более 750 миллионов адресов, взаимодействующих с DEX на Solana. Однако при ближайшем рассмотрении выявляется поразительная закономерность: 96,6% этих адресов исчезают в течение дня. Это означает, что подавляющее большинство торговых адресов имеет срок жизни менее 24 часов, часто в среднем всего 15 минут. Всплеск транзакций или искусственное увеличение объема? Кратковременный характер большинства адресов вызывает вопросы о том, что движет этой активностью. Аналитики данных на цепочке предполагают, что эти адреса, вероятно, создаются для искусственного увеличения объема. Эта тенденция особенно заметна с новыми мемкоинами, где торговые боты создают новые кошельки, быстро совершают транзакции и исчезают. Это увеличивает отчетный объем, но мало говорит о долгосрочном принятии пользователями. В реальности сцена DEX Solana может выглядеть более оживленной, чем она есть на самом деле. Стабильная сторона пользователей Solana DEX Не всё является шумом. При фильтрации однодневной активности данные рассказывают другую историю. Более 1,8 миллиона адресов остаются активными более одного года. Эти долгосрочные пользователи DEX имеют средний срок жизни 655 дней. Это почти два года активности, доказательство реальной приверженности. Еще более показательна стабильность адресов в средних диапазонах. Между 1 днем и 1 неделей, 1 неделей и 1 месяцем, 1 месяцем и 1 кварталом, и 1 кварталом и 1 годом числа удивительно близки. Фактически, адресов, существующих 3-12 месяцев, больше, чем тех, которые остаются всего на 1-3 месяца. Это предполагает, что торговое сообщество Solana не исчезает быстро после того, как обосновывается. Почему стабильность имеет значение Стабильность - ключевой показатель для блокчейн-экосистем. Краткосрочные адреса увеличивают количество транзакций, но не способствуют устойчивой ликвидности или росту сообщества. Адреса, которые существуют кварталы или годы, обеспечивают реальную ценность. Они поддерживают постоянную торговлю, обеспечивают ликвидность и взаимодействуют с различными DeFi протоколами...
Threshold
T$0.01464-3.55%
RealLink
REAL$0.07814-3.96%
Moonveil
MORE$0.02903-15.97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:34
Поделиться
Доминирование Биткоина ослабевает, Альткоины готовы к Пробою

Доминирование Биткоина ослабевает, Альткоины готовы к Пробою

По словам Михаэля ван де Поппе, исторические данные о доминировании Биткоина показывают, что он, вероятно, движется к заметному падению.
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/07 03:30
Поделиться
Предпродажа BullZilla превысила 200K $ на фоне дискуссий аналитиков о следующем шаге официального Trump и Litecoin

Предпродажа BullZilla превысила 200K $ на фоне дискуссий аналитиков о следующем шаге официального Trump и Litecoin

Пост BullZilla Presale преодолевает отметку в 200K долларов, пока Аналитики обсуждают следующий шаг Official Trump и Litecoin, появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости: взрывной пресейл BullZilla собрал более 200K долларов, позиционируя его как следующий мем-коин с потенциалом роста в 100 раз. Тем временем монета Official Trump набирает политическую популярность, а Litecoin нацелен на долгосрочную стабильность. Что если следующий мем-коин с потенциалом роста в 100 раз - это не переработанная идея, а зверь, созданный для культурного доминирования и финансового роста? Мем-коины уже изменили историю криптовалют: Dogecoin, Shiba Inu и Pepe доказали, что нарратив часто опережает полезность в гонке за богатством. В 2025 году внимание привлекает новый претендент, ворвавшийся на рынок: BullZilla ($BZIL). За несколько дней пресейл Bull Zilla преодолел отметку в 200K долларов, привлек более 700 держателей и обеспечил потенциал ROI более 20 371% от ранних фаз до листинга. С ростом цены каждые 48 часов или после сбора 100K долларов, срочность не похожа ни на что, что инвесторы мем-коинов видели раньше. Может ли этот пресейл определить следующий цикл мем-коинов с ростом в 100 раз? Наряду с ревущим входом BullZilla, монета Official Trump использует политические нарративы в преддверии выборов в США, в то время как Litecoin (LTC) продолжает свою роль в качестве фундаментального криптоактива с новыми разработками. Давайте разберемся, почему BullZilla лидирует в этом списке и как другие с ним сравниваются. BullZilla: Феномен пресейла, который может стать следующим мем-коином с ростом в 100 раз BullZilla быстро стал центром криптовалютных обсуждений, позиционируя себя как мем-коин с потенциалом роста в 100 раз, который ранние последователи не хотят пропустить. В настоящее время цена составляет 0,00002575 долларов на Этапе 1 (Проект Trinity Boom, Фаза 4), пресейл уже собрал более 200K долларов с 700 держателями на борту. Дизайн пресейла делает его взрывным. Каждые 48 часов или после сбора 100K долларов происходит повышение цены, обеспечивая вознаграждение за дефицит самым смелым покупателям. Ранние инвесторы, присоединившиеся по цене 0,00001242 долларов, уже сидят на прибыли в 347,82% ROI, а прогнозы до цены листинга в 0,00527 долларов сигнализируют о...
Threshold
T$0.01464-3.55%
Union
U$0.009613+2.03%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.178-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:16
Поделиться
Почему все в конечном итоге понимают Биткоин

Почему все в конечном итоге понимают Биткоин

Пост «Почему все в конечном итоге понимают Биткоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Может потребоваться минута, чтобы разобраться с волшебными интернет-деньгами, но как только вы увидите их дефицит, долговечность и предсказуемость, все каким-то образом встает на свои места. От Джейми Даймона до Дональда Трампа, в конечном итоге все понимают Биткоин. В конечном итоге все понимают Биткоин Энтони Помплиано подвел итог лучше всего, на фоне изображения некоторых известных личностей, включая Дональда Трампа, Джейми Даймона и Джерома Пауэлла, которые изменили свое мнение о главной монете. Он сказал: «В конечном итоге все понимают биткоин». Вначале идея децентрализованной цифровой валюты встречалась со скептицизмом, насмешками и иногда откровенной враждебностью. Тем не менее, с годами некоторые из самых влиятельных голосов от Уолл-стрит до Вашингтона изменили свое мнение, сделав путь Биткоина от маргинального увлечения до основного актива не чем иным, как историческим. В конечном итоге все понимают Биткоин Титаны финансов: меняют свое мнение Возьмем Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan Chase. В 2017 году он назвал Биткоин «мошенничеством», угрожал уволить сотрудников, которые им торговали, и предупреждал о правительственных репрессиях. Перенесемся в настоящее время, JPMorgan предлагает клиентам доступ к Биткоину, а Даймон регулярно участвует в криптопанелях. Он критически относится к деталям, но его учреждение глубоко укоренилось в блокчейн-финансах. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк перешел от называния Биткоина «индексом отмывания денег» к надзору за крупнейшим в мире управляющим активами, выпускающим ETF на Биткоин, и публично называет его «цифровым золотом». Поворот Финка ошеломил рынки и сигнализировал о сдвиге в том, как традиционные финансы относятся к новой цифровой экономике. Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, также был скептически настроен по отношению к криптовалютам в течение многих лет. Тем не менее, под его руководством ФРС теперь внимательно следит за Биткоином, ссылаясь на его актуальность для глобальных рынков и даже как на «конкурента золоту». Политики и влиятельные игроки Дональд Трамп когда-то отвергал Биткоин как высоковолатильный и основанный...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.178-4.20%
GET
GET$0.004153-0.43%
Index Cooperative
INDEX$0.961-5.87%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:06
Поделиться
Миллиардер Рэй Далио предупреждает о надвигающемся крахе 2 активов, если ФРС снизит ставки

Миллиардер Рэй Далио предупреждает о надвигающемся крахе 2 активов, если ФРС снизит ставки

Пост «Миллиардер Рэй Далио предупреждает о надвигающемся крахе 2 активов, если ФРС снизит ставки» появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как более широкие финансовые рынки ожидают возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре, миллиардер-инвестор Рэй Далио предупреждает, что этот шаг может иметь серьезные последствия для определенных активов. Выступая во время сессии вопросов и ответов на Reddit 4 сентября, Далио предостерег, что если ФРС инициирует снижение ставок, доллар США и акции могут резко упасть. Основатель Bridgewater Associates предположил, что краткосрочные ставки и доллар ослабнут, особенно по отношению к золоту, в то время как долгосрочные ставки могут вырасти, делая кривую доходности более крутой. В этой среде Далио предупредил, что акции могут показать низкие результаты, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, отражая осторожность инвесторов в отношении долговых инструментов и растущий риск стагфляции.\ Мнение Рэя Далио о снижении ставок в США. Источник: Reddit Стоит отметить, что настроения рынка решительно указывают на снижение ставок, с широко ожидаемым снижением на 25 базисных пунктов в сентябре. Аналитики, включая тех, кто работает в Bank of America, ожидают как минимум два снижения в этом году и дополнительное смягчение до 2026 года. Примечательно, что слабые данные рынка труда и охлаждение инфляции укрепили эти ожидания, в то время как снижение доходности казначейских облигаций сигнализирует о предвкушении. Тем не менее, экономисты предупреждают, что чрезмерное снижение ставок может вновь разжечь инфляционное давление. Опасения Далио относительно экономики США В целом, последнее предупреждение Далио дополняет его давние опасения относительно фискальной уязвимости Америки и более широкого экономического здоровья. В прошлом он использовал яркие метафоры, сравнивая долг с накоплением бляшек, а экономику с лодкой, направляющейся к скалам, предупреждая, что неконтролируемые заимствования в конечном итоге могут вызвать "экономический сердечный приступ". С этой целью он прогнозировал, что такой кризис, вызванный долгом, может наступить в течение следующих трех лет, при этом национальный долг уже вырос до 37 триллионов долларов, что составляет около 124% ВВП, уровни, не наблюдавшиеся со времен Второй мировой войны. Далио неоднократно указывал на расширяющийся дефицит и растущую стоимость обслуживания долга, предупреждая, что без финансовой дисциплины США рискуют погрузиться в неустойчивые заимствования...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:46
Поделиться
Выпускники Вест-Пойнта отменили церемонию в честь Тома Хэнкса, сообщает источник

Выпускники Вест-Пойнта отменили церемонию в честь Тома Хэнкса, сообщает источник

Пост «Выпускники Вест-Пойнта отменяют церемонию в честь Тома Хэнкса, сообщает источник» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: ассоциация выпускников Вест-Пойнта отменила церемонию награждения актера Тома Хэнкса, сообщила в субботу Washington Post, что представляет собой последнее очевидное изменение в знаменитой военной академии при администрации Трампа. Хэнкс, 69 лет, должен был быть признан «выдающимся гражданином», отражающим идеалы военной академии. 2025 Invision Ключевые факты Отставной полковник Марк Бигер сообщил преподавателям Вест-Пойнта в пятницу, что Ассоциация выпускников Вест-Пойнта больше не будет проводить церемонию вручения Хэнксу, 69 лет, награды Сильвануса Тайера, сообщила Washington Post, ссылаясь на копию сообщения Бигера. Бигер написал в своем электронном письме, что решение было принято, чтобы позволить академии «продолжить сосредоточиться на своей основной миссии по подготовке кадетов к руководству, борьбе и победе в качестве офицеров в самой смертоносной силе мира, Армии Соединенных Штатов». Ассоциация выпускников Вест-Пойнта не сразу ответила на запрос Forbes о комментарии. Почему Вест-Пойнт чествовал Тома Хэнкса? Ассоциация выпускников Вест-Пойнта объявила в июне, что Хэнкс получит награду Сильвануса Тайера в знак признания его «выдающимся гражданином», который представляет идеалы академии «долг, честь, страна». Бывший министр по делам ветеранов Роберт Макдональд, председатель ассоциации выпускников, в своем заявлении отметил заслуги Хэнкса, сделавшего больше «для позитивного изображения американского военнослужащего, для заботы об американских ветеранах, их опекунах и их семьях, а также для американской космической программы и всех ветвей власти, чем многие другие американцы». Хэнкс, сыгравший военнослужащих в фильмах «Спасти рядового Райана», «Форрест Гамп» и «Грейхаунд», также был отмечен за продюсирование мини-сериалов о Второй мировой войне «Братья по оружию» и «Тихий океан». Актер также возглавил усилия по созданию Мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне, округ Колумбия, и поддержал инициативы президента Дуайта...
Chainbase
C$0.1452-10.92%
DAR Open Network
D$0.0295-10.27%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.178-4.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:43
Поделиться
«Последние обряды» последний фильм «Заклятие»? Вот плохие и хорошие новости

«Последние обряды» последний фильм «Заклятие»? Вот плохие и хорошие новости

Пост «Последние обряды» - последний фильм «Заклятие»? Вот плохие и хорошие новости появился на BitcoinEthereumNews.com. Патрик Уилсон и Вера Фармига в фильме «Заклятие: Последние обряды». Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Фильм «Заклятие: Последние обряды» с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой недавно вышел в кинотеатрах и уже продает много билетов. Так действительно ли это будет последним фильмом франшизы «Заклятие»? Основанный на реальных делах из архивов знаменитых демонологов Эда и Лоррейн Уоррен, первый фильм серии, «Заклятие», вышел в 2013 году. Уилсон и Фармига затем вернулись к ролям Уорренов в «Заклятие 2» в 2016 году и «Заклятие: По воле дьявола» в 2021 году, а также в «Проклятие Аннабель 3» в 2019 году. Forbes «Заклятие: Последние обряды» - титры и сцены после титров, объяснение Автор: Тим Ламмерс Теперь, после 12 лет исполнения ролей Уорренов, «Заклятие: Последние обряды» продвигается как финальный фильм «Заклятия». Уилсон и Фармига рассказали New York Times в недавнем интервью, что их выступления в фильме достойно прощаются с их персонажами. «Все эмоции, которые у нас были, любые фанфары вроде «Это всё, прощайте, Эд и Лоррейн», - всё это в фильме», - сказал Уилсон Times. «Всё это на экране». Но означает ли конец серии фильмов «Заклятие», что Кинематографическая вселенная «Заклятия» тоже подходит к концу? Forbes Хоррор-хит «Оружие» появился на стриминге на этой неделе Автор: Тим Ламмерс Судя по истории кассовых сборов франшизы до выхода «Заклятие: Последние обряды», было бы бессмысленно останавливать Кинематографическую вселенную «Заклятия» на полпути. В конце концов, девять предыдущих фильмов франшизы — состоящие из трех фильмов «Заклятие», трех спин-оффов «Проклятие Аннабель», двух спин-оффов «Проклятие монахини» и отдельного фильма «Проклятие плачущей» (неофициальная часть Кинематографической вселенной «Заклятия»)...
LETSTOP
STOP$0.06771-7.39%
CreatorBid
BID$0.06108-2.63%
BRC20.COM
COM$0.010723-4.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:28
Поделиться
Индекс Dow Jones снижается после того, как разочаровывающие данные NFP вызвали опасения рецессии

Индекс Dow Jones снижается после того, как разочаровывающие данные NFP вызвали опасения рецессии

Пост Dow Jones отступает после разочаровывающих данных NFP, вызвавших опасения рецессии, появился на BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones отступил в пятницу, упав ниже 45 500. Прирост рабочих мест NFP оказался значительно ниже ожиданий, усилив ставки на снижение ставок ФРС. Усиливающееся снижение создания рабочих мест зашло слишком далеко, превысив рыночные надежды на снижение ставок и возродив опасения рецессии. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал в пятницу, снизившись почти на 500 пунктов в своей низшей точке после того, как данные по несельскохозяйственным платежным ведомостям (NFP) США показали, что США добавили гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось, закрепив ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 17 сентября. Последний отчет по рабочим местам NFP показал, что США добавили всего 22 тысячи новых рабочих мест в августе, что даже ниже среднего рыночного прогноза в 75 тысяч. Показатель предыдущего месяца был немного пересмотрен в сторону повышения до 79 тысяч, но резкое падение в августе подтолкнуло ставки на снижение ставки ФРС до предела. Рыночные разговоры о двойном снижении снова на повестке дня, при этом рынки ставок оценивают 10% вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании ФРС в этом месяце. Акции не оправдывают ожиданий низких, но не слишком низких показателей NFP Несмотря на то, что трейдеры акций получили желаемое в виде низких показателей NFP, последний раунд данных по рабочим местам превратился в сценарий "обезьяньей лапы". В то время как низкие показатели найма помогут подтолкнуть ФРС к снижению процентной ставки через пару недель, слишком низкий показатель NFP возродил опасения рецессии на более широком рынке. Несмотря на достижение нового исторического максимума на внутридневных торгах, Dow Jones резко отступил от рекордной территории, сократив обнадеживающие приросты четверга и отправив основной индекс акций обратно в минус на неделю. Следующая неделя ставит новый набор задач для наблюдателей за данными. Последний раунд инфляции Индекса потребительских цен (ИПЦ)...
PAW
PAW$0.00000000399-11.62%
Index Cooperative
INDEX$0.961-5.87%
BRC20.COM
COM$0.010723-4.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:55
Поделиться
Ozak AI может принести доходность в 10X, в то время как XRP консолидируется ниже 3$

Ozak AI может принести доходность в 10X, в то время как XRP консолидируется ниже 3$

Пост Ozak AI может принести доходность 10X, в то время как XRP консолидируется ниже 3 долларов США появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынки криптовалют продемонстрировали как положительные, так и отрицательные результаты, поскольку OZAK AI вырос в предпродаже, а XRP занял узкий диапазон. Внимание было сосредоточено на моментуме вокруг растущей активности Фазы 5 и открытом сборе средств OZAK AI. Тем временем XRP удалось удержаться ниже 3 и сохранить стабильные коэффициенты ликвидности. OZAK AI ($OZ) был ИИ-агентом и DePIN криптопроектом с продолжающейся предпродажей. Фаза 5 предлагает токен по цене 0,01 долларов США, продвигаясь к следующему шагу в 0,012 долларов США. Более 847 миллионов токенов уже продано, собрав более 2,6 миллионов долларов США на данный момент. Общее предложение составляет 10 миллиардов $OZ, из которых 30% выделено на предпродажу. Этот прогресс равен примерно 28% распределенного объема предпродажи. Вестинг выпускает 10% при листинге, месячный клифф, а затем шесть месяцев линейных разблокировок. Полезность охватывает автоматизацию ИИ, слой DePIN для вычислений и данных, кросс-чейн использование в сетях EVM и управление стейкингом. Панель управления показывает активность кошелька в реальном времени, продажи в реальном времени и 10% реферальный бонус. Именно прозрачность способствует вовлечению и обеспечивает рост вместе с измеримым внедрением. Диапазон XRP с адекватной ликвидностью. XRP торгуется по цене 2,84 с дневным приростом 0,34%. Он опустился ниже 2,83 и поднялся почти до 2,88, прежде чем стабилизировался около 2,85. Это движение указывает на низкую внутридневную силу, несмотря на более слабую внутридневную активность. Источник: CoinMarketCap Рыночная капитализация составляет 169,05 миллиардов, а количество токенов - 59,48 миллиардов. Максимальное предложение установлено на уровне 100 миллиардов, а FDV установлен на уровне 285,65 миллиардов. Ликвидность упорядочена, поскольку рынок следует более широким условиям. Дневной объем упал на 39,76% до 4,64 миллиардов долларов США, установив соотношение объема к рыночной капитализации около 2,73%. Поддержка находится около 2,82-2,80 долларов США, в то время как ближайшее сопротивление появляется около 2,90 долларов США. Более сильный отскок объема мог бы открыть попытки в направлении...
NEAR
NEAR$3+4.96%
SIX
SIX$0.01961+0.56%
RealLink
REAL$0.07814-3.96%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:52
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $