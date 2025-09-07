Цены Cardano и Chainlink движутся в боковом тренде, в то время как эксперты по мем-коинам поддерживают Layer Brett, прогнозируя его взлет в этом месяце
Пост Цены Cardano и Chainlink движутся в боковом направлении, в то время как эксперты по мем-коинам поддерживают Layer Brett, предсказывая его взлет в этом месяце появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные криптовалюты не демонстрируют значительных движений. Цена Cardano находится в ограниченном диапазоне, цена Chainlink консолидируется, и обе испытывают терпение трейдеров, желающих чего-то более захватывающего. Именно поэтому внимание переключается на Layer Brett, мем-коин, созданный как Ethereum Layer 2, предлагающий скорость, стейкинг и вирусную энергию. На рынке, где боковое движение рынка изматывает людей, Layer Brett представляется как свежая игра со взрывным потенциалом. Cardano (ADA): Цена Cardano дрейфует, а моментум остается приглушенным Рынок Cardano ощущается как застывший на паузе. Торговля зажата между жесткими уровнями поддержки и сопротивления, аналитики указывают на возможный пробой выше 1.00$ при наборе моментума — но это "если" висит уже несколько месяцев. Даже с обновлениями Hydra и улучшениями масштабируемости, цена Cardano не смогла зажечь тот вид энергии, который заставляет трейдеров массово входить в рынок. Это история ADA в двух словах: сильные фундаментальные показатели, осторожное принятие и репутация более медленного движения по сравнению с остальным полем. Разработчики хвалят его рецензируемый подход, а долгосрочные держатели все еще говорят о возможных целях в 2$ или более, но краткосрочные спекулянты не видят фейерверков. По сравнению с секторами, движимыми мемами, Cardano больше похож на медленное горение, чем на ракету. Для инвесторов, ищущих постепенный рост, это может быть нормально — но для тех, кто охотится за быстрой прибылью, внимание переключается в другое место. Chainlink (LINK): Цена Chainlink застряла в режиме консолидации Цена Chainlink кружит вокруг одних и тех же уровней в течение недель, торгуясь в узком диапазоне, который трейдеры называют зоной консолидации. Уровень поддержки находится около 22$, сопротивление — в середине 20$, а периодические толчки выше к 30$ с трудом закрепляются. Оптимисты утверждают, что если LINK уверенно преодолеет 30$, в игру вступят цели 40$ или даже 50$. Скептики, однако, видят боковое движение...
