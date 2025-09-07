Как надежды на снижение ставки ФРС столкнулись с замедлением роста рабочих мест

Пост о том, как надежды на снижение ставки ФРС столкнулись с замедлением роста рабочих мест, появился на BitcoinEthereumNews.com. Фондовый рынок начал исторически сложный месяц сентябрь на неустойчивой ноте, поскольку Уолл-стрит размышляла о масштабах следующего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Изначально S & P 500 и Nasdaq достигли исторических внутридневных максимумов в пятницу утром, когда инвесторы анализировали более медленный, чем ожидалось, рост рабочих мест в августе. Слабые данные укрепили аргументы в пользу того, что центральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов в конце этого месяца, и еще на два аналогичных шага до конца года. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 4,1% до самого низкого уровня с апреля. Сработала стратегия "плохие новости - хорошие новости для торговли". Однако вскоре после открытия рынок развернулся вниз, поскольку надежды на снижение ставок были омрачены опасениями по поводу темпов замедления рынка труда. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось всего на 22 000 в прошлом месяце, по сравнению с ожидаемыми 75 000, в то время как показатель за июль был пересмотрен в сторону увеличения до все еще вялых 79 000, а июнь был пересмотрен, показав потерю 13 000. Хотя S & P 500 и Nasdaq закрыли пятничную сессию немного ниже, обоим все же удалось показать рост почти на 0,3% и более чем на 1% соответственно за неделю. .SPX .IXIC 5D mountain S & P 500 и Nasdaq 1 неделя Джима Крамера не беспокоили колебания рынка, он заявил, что акции клуба Home Depot вскоре поднимутся еще выше. "Вот что нужно покупать прямо здесь и сейчас", - сказал он в пятницу. Более низкие затраты на заимствование должны стать катализатором для акций Home Depot, поскольку их бизнес тесно связан с восстановлением в жилищном секторе. Акции Home Depot уже находятся на подъеме с середины июня, поскольку ожидания снижения ставок усилились в течение лета. Джим считает, что рынок облигаций на этот раз может действительно сотрудничать, когда ФРС снова начнет снижать ставки — в отличие от...