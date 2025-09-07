2025-10-11 суббота

Львы, Вороны, Викинги будут процветать на выезде

Львы, Вороны, Викинги будут процветать на выезде

Пост «Львы, Вороны, Викинги будут процветать на выезде» появился на BitcoinEthereumNews.com. Квотербек Buffalo Bills и действующий MVP НФЛ Джош Аллен входит в число фаворитов на повторение титула. (AP Photo/Peter Joneleit) Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены. НФЛ стремится представить крупных игроков в первую неделю, и нет ничего крупнее, чем воскресный вечерний матч-реванш дивизионного плей-офф AFC 2024 года между Балтимором и Буффало. Буффало выиграл тот матч со счетом 27-25 дома, и Bills снова будут принимать этот матч. Все четыре команды NFC North будут в центре внимания в прайм-тайм, когда победитель дивизиона 2024 года Детройт посетит Грин-Бей в воскресенье днем, а Миннесота отправится к Chicago Bears в понедельник вечером. Detroit Lions против Green Bay Packers Воскресенье, CBS, 14:25 ET Packers сделали самый большой ход в предсезонье, когда приобрели четырехкратного участника Pro Bowl лайнбекера Мику Парсонса из Далласа, приобретение, которое сразу же подняло линию на один пункт в их пользу. Они открылись на – 1 1/2. Парсонс был указан как сомнительный в конце недели из-за растяжения фасеточного сустава L4/L5 в спине, но поздние новости в субботу говорят о том, что он, как ожидается, дебютирует за Packers после подписания четырехлетнего контракта на 186 миллионов $ после обмена. Детройт доминировал в серии как в ближайшем, так и в долгосрочном периоде, выиграв шесть из последних семи и имея результат 12-4 против числа против Pack. Они покрыли шесть из последних восьми на Lambeau Field. Packers заняли третье место на Севере и проиграли Филадельфии в игре уайлд-кард в прошлом году, потому что не смогли справиться со своим собственным дивизионом. Они проиграли по две игры как Lions, так и Миннесоте и разделили с Чикаго. Это будет первая игра Lions с новыми координаторами с обеих сторон мяча, но игроки не изменились. Квотербек Джаред...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 04:28
Трамп угрожает Чикаго «Департаментом ВОЙНЫ», в то время как губернатор Иллинойса называет его «несостоявшимся диктатором»

Трамп угрожает Чикаго «Департаментом ВОЙНЫ», в то время как губернатор Иллинойса называет его «несостоявшимся диктатором»

Пост "Трамп угрожает Чикаго "Департаментом ВОЙНЫ", а губернатор Иллинойса называет его "несостоявшимся диктатором"" появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: губернатор Иллинойса Дж.Б. Прицкер, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Чикаго Брэндон Джонсон осудили президента Дональда Трампа, который, похоже, в субботу намекнул, что его администрация начнет "ВОЙНУ" с Чикаго и развернет войска Национальной гвардии в городе. Мэр Чикаго заявил, что "угрозы Трампа ниже достоинства нашей нации". Getty Images Ключевые факты "Это не шутка", - написал Прицкер в X в ответ на пост Трампа в Truth Social, в котором говорится: "Я люблю запах депортаций по утрам... Чикаго [sic] скоро узнает, почему это называется Департаментом ВОЙНЫ", сопровождаемый сгенерированным ИИ-агентом изображением в явной пародии на фильм о войне во Вьетнаме "Апокалипсис сегодня". Это развивающаяся история. Источник: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/09/06/illinois-gov-pritzker-calls-trump-wannabe-dictator-over-latest-threat-to-deploy-troops-in-chicago/
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 04:19
ALT5 Sigma добавляет 7,28 миллиарда токенов WLFI в казначейство

ALT5 Sigma добавляет 7,28 миллиарда токенов WLFI в казначейство

Пост ALT5 Sigma добавляет 7,28 миллиарда токенов WLFI в Казначейство появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: ALT5 Sigma значительно увеличивает свои запасы токенов WLFI. Объем торгов 4,7 миллиарда долларов в первый день WLFI. WLFI оценивается в 1,31 миллиарда долларов в казначействе ALT5. Финансово-технологическая компания ALT5 Sigma Corp. объявила 4 сентября, что владеет примерно 7,28 миллиардами токенов WLFI, что свидетельствует о значительной торговой активности вскоре после их запуска на бирже. Объявление означает стратегический шаг ALT5 по укреплению своего казначейства цифровых активов, позиционируя WLFI как ключевой актив, с быстрой интеграцией в ведущие криптовалютные биржи. Стратегический толчок ALT5, когда объем WLFI достиг 4,7 миллиарда долларов 4 сентября корпорация ALT5 Sigma раскрыла информацию о владении примерно 7,28 миллиардами токенов WLFI, улучшая свою стратегию цифрового казначейства. Токен WLFI, запущенный 1 сентября, вызвал повышенный интерес благодаря объему спотовой торговли, достигшему 4,7 миллиарда долларов в течение 24 часов. Фокус ALT5 на WLFI как цифровом активе сигнализирует о переходе к использованию высокообъемных торговых активов для роста. Этот шаг укрепил рыночную позицию ALT5 и соответствует ее более широкой финансовой стратегии, демонстрируя потенциал на рынках цифровых активов. Рыночные аналитики и инвесторы проявили осторожный оптимизм, отмечая немедленное вхождение WLFI в десятку лучших активов по объему как положительный знак. Однако реакции крупных фигур или регуляторов еще не появились публично, что иллюстрирует выжидательный подход лидеров отрасли. Это развитие соответствует регистрации Министерства промышленности и информационных технологий. Стремительный рост WLFI: цена 0,22 доллара и последствия для отрасли Знаете ли вы? Объем торгов WLFI в 4,7 миллиарда долларов в течение 24 часов ставит его в ряд самых быстрорастущих активов в период запуска. Согласно CoinMarketCap, World Liberty Financial (WLFI) в настоящее время оценивается в 0,22 доллара с рыночной капитализацией 5,35 миллиарда долларов. Токен показывает значительные колебания, включая рост на 20,17% за последние 24 часа, демонстрируя повышенный интерес рынка, несмотря на снижение на 5,14% за последний месяц. World Liberty Financial(WLFI), дневной график, скриншот на CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 04:15
Топ-5 Альткоинов, за которыми стоит следить в сентябре на фоне разогрева рынков

Топ-5 Альткоинов, за которыми стоит следить в сентябре на фоне разогрева рынков

Пост «Топ-5 Альткоинов, за которыми стоит следить в сентябре, поскольку рынки разогреваются» появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку рынок криптовалют снова становится горячим в этом сентябре, инвесторы уделяют пристальное внимание альткоинам, которые имеют хороший потенциал роста. По мере изменения доминирования Биктоин и обновления сети Ethereum, вызывающего эффект волны, многие альткоины начинают появляться как мощные конкуренты. Эти проекты не только демонстрируют инновационные технологии и полезность, но и обещают значительную прибыль. Вот 5 лучших альткоинов для наблюдения в этом месяце. 5 Альткоинов, за которыми стоит следить в сентябре Ethereum (ETH) Ether продолжает быть лидером благодаря своему преобразованию в Ethereum 2.0, который теперь поддерживает масштабируемость и энергоэффективность. ETH - хороший выбор благодаря постоянным обновлениям и расширению в области DeFi. Cardano (ADA) Поскольку у него есть научное видение и акцент на масштабируемости, Cardano будет расти, особенно когда он раскроет свой потенциал смарт-контрактов и сотрудничества. Solana (SOL) Solana - это быстрая, недорогая транзакция, которая быстро расширяется в индустрии DeFi и DApp. Текущие обновления в сети ставят ее в хорошую позицию для конкуренции в этом пространстве. Polkadot (DOT) Совместимость блокчейна в Polkadot вызывает принятие. По мере появления аукционов парачейнов и кросс-чейн разработки, DOT - еще одно место, где стоит следить за ростом экосистемы. Ozak AI (OZK) Ozak AI сочетает ИИ с блокчейном и предоставляет децентрализованные решения на основе ИИ. С растущей тенденцией принятия ИИ, OZK имеет потенциал для трансформации отраслей. Почему важна предпродажа по цене 0.01 $ Предпродажа $OZ организована серией, и цена будет только увеличиваться с ростом спроса. Ранние инвесторы смогут получить токены по более низкой цене, чем поздние инвесторы, которые смогут купить их по цене 0.012 $. Как только предпродажа закончится, токены будут размещены на биржах, которые могут...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 03:55
Как надежды на снижение ставки ФРС столкнулись с замедлением роста рабочих мест

Как надежды на снижение ставки ФРС столкнулись с замедлением роста рабочих мест

Пост о том, как надежды на снижение ставки ФРС столкнулись с замедлением роста рабочих мест, появился на BitcoinEthereumNews.com. Фондовый рынок начал исторически сложный месяц сентябрь на неустойчивой ноте, поскольку Уолл-стрит размышляла о масштабах следующего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Изначально S & P 500 и Nasdaq достигли исторических внутридневных максимумов в пятницу утром, когда инвесторы анализировали более медленный, чем ожидалось, рост рабочих мест в августе. Слабые данные укрепили аргументы в пользу того, что центральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов в конце этого месяца, и еще на два аналогичных шага до конца года. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 4,1% до самого низкого уровня с апреля. Сработала стратегия "плохие новости - хорошие новости для торговли". Однако вскоре после открытия рынок развернулся вниз, поскольку надежды на снижение ставок были омрачены опасениями по поводу темпов замедления рынка труда. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось всего на 22 000 в прошлом месяце, по сравнению с ожидаемыми 75 000, в то время как показатель за июль был пересмотрен в сторону увеличения до все еще вялых 79 000, а июнь был пересмотрен, показав потерю 13 000. Хотя S & P 500 и Nasdaq закрыли пятничную сессию немного ниже, обоим все же удалось показать рост почти на 0,3% и более чем на 1% соответственно за неделю. .SPX .IXIC 5D mountain S & P 500 и Nasdaq 1 неделя Джима Крамера не беспокоили колебания рынка, он заявил, что акции клуба Home Depot вскоре поднимутся еще выше. "Вот что нужно покупать прямо здесь и сейчас", - сказал он в пятницу. Более низкие затраты на заимствование должны стать катализатором для акций Home Depot, поскольку их бизнес тесно связан с восстановлением в жилищном секторе. Акции Home Depot уже находятся на подъеме с середины июня, поскольку ожидания снижения ставок усилились в течение лета. Джим считает, что рынок облигаций на этот раз может действительно сотрудничать, когда ФРС снова начнет снижать ставки — в отличие от...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 03:52
CleanCore завершает инвестиции в размере 175 миллионов долларов; создает казначейство DOGE

CleanCore завершает инвестиции в размере 175 миллионов долларов; создает казначейство DOGE

Пост CleanCore завершает инвестиции в размере 175 миллионов долларов; создает Казначейство DOGE появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: CleanCore Solutions завершает инвестиции в размере 175 миллионов долларов для казначейства Dogecoin. Марко Марджиотта присоединяется к CleanCore в качестве Руководителя инвестиционного отдела. Это позиционирует Dogecoin среди корпоративных казначейских активов. CleanCore Solutions Ltd. завершила частные инвестиции в акционерный капитал в размере 175 миллионов долларов, создав официальное казначейство Dogecoin с Dogecoin Foundation, назначив Марко Марджиотту Руководителем инвестиционного отдела. Это знаменует значительный сдвиг в корпоративных казначейских активах, потенциально увеличивая рыночное принятие Dogecoin и его позицию как жизнеспособного резервного актива наряду с Биктоин и Etherium. CleanCore инвестирует 175 миллионов долларов в казначейство Dogecoin CleanCore Solutions объявила о завершении частных инвестиций в акционерный капитал в размере 175 миллионов долларов для создания официального казначейства Dogecoin. В число участников вошли крупные фирмы, такие как MOZAYYX, Pantera и FalconX. Новые средства предназначены для покупки токенов DOGE, изменяя стратегию активов CleanCore. Компания становится первой, которая формально интегрирует Dogecoin в свое казначейство, выравнивая его наряду с Биктоин и Etherium. Этот шаг потенциально может повысить ликвидность DOGE и повлиять на рынок альткоинов. Dogecoin быстрый, эффективный и культурно укоренившийся, и теперь мы делаем его функциональным. С правильной технологией и партнерствами Dogecoin может стать неотъемлемой частью глобальных финансовых экосистем. — Марко Марджиотта, Руководитель инвестиционного отдела, CleanCore Solutions Принятие Dogecoin стимулирует рыночные спекуляции Знаете ли вы? В новаторском шаге CleanCore Solutions стала первой компанией, зарегистрированной в США, которая интегрировала Dogecoin в свою корпоративную казначейскую стратегию, сигнализируя о сдвиге в сторону принятия цифровых активов в традиционных финансах. Согласно CoinMarketCap, Dogecoin в настоящее время торгуется по цене 0,21 доллара с рыночной капитализацией 32,23 миллиарда долларов. Объем торгов токена снизился на 40,60% за 24 часа. Последние данные показывают изменение на 1,36% за 24 часа и сдвиг на 0,69% за семь дней. Dogecoin(DOGE), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 19:38 UTC 6 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследование Coincu указывает, что это развитие может ускорить регуляторное внимание к принятию цифровых активов в корпоративных казначействах. Финансы...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 03:45
Цены Cardano и Chainlink движутся в боковом тренде, в то время как эксперты по мем-коинам поддерживают Layer Brett, прогнозируя его взлет в этом месяце

Цены Cardano и Chainlink движутся в боковом тренде, в то время как эксперты по мем-коинам поддерживают Layer Brett, прогнозируя его взлет в этом месяце

Пост Цены Cardano и Chainlink движутся в боковом направлении, в то время как эксперты по мем-коинам поддерживают Layer Brett, предсказывая его взлет в этом месяце появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные криптовалюты не демонстрируют значительных движений. Цена Cardano находится в ограниченном диапазоне, цена Chainlink консолидируется, и обе испытывают терпение трейдеров, желающих чего-то более захватывающего. Именно поэтому внимание переключается на Layer Brett, мем-коин, созданный как Ethereum Layer 2, предлагающий скорость, стейкинг и вирусную энергию. На рынке, где боковое движение рынка изматывает людей, Layer Brett представляется как свежая игра со взрывным потенциалом. Cardano (ADA): Цена Cardano дрейфует, а моментум остается приглушенным Рынок Cardano ощущается как застывший на паузе. Торговля зажата между жесткими уровнями поддержки и сопротивления, аналитики указывают на возможный пробой выше 1.00$ при наборе моментума — но это "если" висит уже несколько месяцев. Даже с обновлениями Hydra и улучшениями масштабируемости, цена Cardano не смогла зажечь тот вид энергии, который заставляет трейдеров массово входить в рынок. Это история ADA в двух словах: сильные фундаментальные показатели, осторожное принятие и репутация более медленного движения по сравнению с остальным полем. Разработчики хвалят его рецензируемый подход, а долгосрочные держатели все еще говорят о возможных целях в 2$ или более, но краткосрочные спекулянты не видят фейерверков. По сравнению с секторами, движимыми мемами, Cardano больше похож на медленное горение, чем на ракету. Для инвесторов, ищущих постепенный рост, это может быть нормально — но для тех, кто охотится за быстрой прибылью, внимание переключается в другое место. Chainlink (LINK): Цена Chainlink застряла в режиме консолидации Цена Chainlink кружит вокруг одних и тех же уровней в течение недель, торгуясь в узком диапазоне, который трейдеры называют зоной консолидации. Уровень поддержки находится около 22$, сопротивление — в середине 20$, а периодические толчки выше к 30$ с трудом закрепляются. Оптимисты утверждают, что если LINK уверенно преодолеет 30$, в игру вступят цели 40$ или даже 50$. Скептики, однако, видят боковое движение...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 03:19
Спорное заявление старшего аналитика Bloomberg: "Биткоин может потерять один ноль в цене"

Спорное заявление старшего аналитика Bloomberg: "Биткоин может потерять один ноль в цене"

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун поделился своими взглядами на будущее Биткоина (BTC) и общие рынки в интервью, в котором он принял участие. Макглоун охарактеризовал рост Биткоина до 100 000 долларов как "вершину пузыря", предположив, что цена может упасть до 10 000 долларов. Причину этого потенциального падения он объяснил тем, что Биткоин стал рискованным активом и показывает высокую корреляцию с индексом S&P 500. [...] Источник: Bitcoinsistemi.com
Coinstats 2025/09/07 02:54
CME, рынки прогнозов сходятся на снижении ставки ФРС на четверть пункта

CME, рынки прогнозов сходятся на снижении ставки ФРС на четверть пункта

Трейдеры на фьючерсных и прогнозных рынках практически единодушны: ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем сентябрьском заседании, причем снижение на 25 базисных пунктов является явным фаворитом. Решение ФРС надвигается, рынки готовятся к смягчению. Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) назначено на 17 сентября, до которого осталось менее [...]
Coinstats 2025/09/07 02:30
Ethena выросла на 12% после того, как казначейская фирма StablecoinX обеспечила инвестиции в размере 530 миллионов долларов

Ethena выросла на 12% после того, как казначейская фирма StablecoinX обеспечила инвестиции в размере 530 миллионов долларов

StablecoinX приобретет заблокированные токены у Ethena Foundation, который использует вырученные средства для выкупа ENA на спотовых рынках.
Coinstats 2025/09/07 02:20
