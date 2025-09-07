2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Питер Шифф критикует эффективность Биткоина после ралли золота

Питер Шифф критикует эффективность Биткоина после ралли золота

Пост «Питер Шифф критикует показатели Биктоина после ралли золота» появился на BitcoinEthereumNews.com. Известный сторонник золота Питер Шифф раскритиковал слабость Биктоина по сравнению с золотом, заявив, что он находится почти на территории медвежьего рынка. Золото достигло нового рекорда выше 3586 $, подчеркивая его точку зрения. Рекордно высокая цена золота контрастирует с волатильными показателями Биктоина Шифф отметил, что цена Биктоина в золоте упала на 18% с 12 августа, когда она достигла пика в 37,2 унции. Это снижение оставляет его всего на 2% выше официальной территории медвежьего рынка. По сравнению с соотношением ноября 2021 года, Биктоин все еще почти на 16% ниже. В золотом эквиваленте, с момента достижения максимума около 37,2 унций 12 августа, Биктоин упал на 18%, всего на 2% выше официальной территории медвежьего рынка. Фактически, в золотом эквиваленте, Биктоин в настоящее время почти на 16% ниже своего максимума ноября 2021 года. Как вы объясните эти плачевные результаты на фоне всей шумихи? — Питер Шифф (@PeterSchiff) 6 сентября 2025 г. Это дополнительно подкрепляет его аргумент о том, что криптовалюта не может конкурировать с драгоценным металлом как надежное средство сохранения стоимости. Ранее Питер Шифф заявил, что выбрал бы Биктоин вместо Ethereum, если бы пришлось делать выбор. Последние показатели золота добавляют вес позиции Шиффа. Данные TradingView показывают, что драгоценный металл превысил 3586 $, установив новый исторический максимум. Золото выросло более чем на 36% с начала года и на 42% за последние двенадцать месяцев. Только за последние шесть месяцев оно выросло более чем на 23%. За пять лет цена выросла более чем на 85%, что указывает на способность поддерживать стабильный рост через циклы. Эта стабильность еще раз подтвердила золото как главный безопасный актив. Биктоин, между тем, показал смешанные результаты. Криптовалюта торгуется около 110 160 $, снизившись на 0,46% за последний день и более чем на 4% за последний месяц. Биктоин вырос на 18% с начала года и на 36% за шесть месяцев, хотя и зафиксировал убытки в краткосрочной перспективе...
NEAR
NEAR$3+4,96%
SIX
SIX$0,01952+0,10%
Hyperliquid
HYPE$43,03+0,39%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:56
Поделиться
Топ-3 монеты ETH, поскольку Том Ли видит 50% шанс Флиппинга Ethereum над Bitcoin

Топ-3 монеты ETH, поскольку Том Ли видит 50% шанс Флиппинга Ethereum над Bitcoin

Пост «Топ-3 ETH монеты, поскольку Том Ли видит 50% шанс Флиппинга Биктоин Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum ETH/USD может обогнать Биктоин BTC/USD по стоимости сети, согласно соучредителю Fundstrat и председателю Bitmine BMNR Тому Ли, который заявил, что существует как минимум 50% вероятность того, что сетевая стоимость Ethereum превзойдет Биктоин. Комиссии за газ стабилизировались после обновлений, а количество ежедневно активных пользователей продолжает превышать 500 000. Эти факторы заставили инвесторов пересмотреть крипто-прогнозы относительно флиппинга Биктоин Ethereum по общей стоимости. Однако на фоне этого прогноза инвесторы также ищут следующий крупный альткоин, и вот топ-3 ETH монеты, которые являются лучшими криптовалютами для покупки. Little Pepe (LILPEPE) – Главная ETH монета для наблюдения В центре мем-культуры и блокчейн-инноваций, Little Pepe (LILPEPE) уже доказал себя как один из самых захватывающих проектов года. Созданный как блокчейн Layer 2 с акцентом на скорость, безопасность и чрезвычайно низкие комиссии, он предлагает то, чего рынок мем-коинов давно ждал: реальную полезность в сочетании с сильной поддержкой сообщества. Импульс предпродажи LILPEPE был необычайным. С уже собранными более 23,89 миллионов долларов, сейчас он находится на 12 этапе, по цене всего 0,0021 доллара за токен. Более 22 миллионов долларов поддержки на данный момент демонстрирует доверие инвесторов и ожидание будущего роста. Эта сильная ранняя поддержка является причиной, по которой аналитики выделяют LILPEPE как лучшую криптовалюту для покупки перед потенциальным флиппингом Биктоин Ethereum. Токеномика LILPEPE структурирована для долгосрочной ценности. Из его 100 миллиардов предложения, 26,5% выделено на предпродажу, обеспечивая широкое раннее принятие. Остальное распределяется следующим образом: 10% ликвидность, 30% резервы цепи, 10% распределение DEX, 10% маркетинг и 13,5% стейкинг и вознаграждения. Важно отметить, что налог составляет 0%, что делает транзакции более привлекательными как для инвесторов, так и для трейдеров. Проект уже обеспечил свой листинг на CoinMarketCap и будет запущен на двух биржах высшего уровня, с планами...
RealLink
REAL$0,07813-3,98%
Биткоин
BTC$117 676,8-2,56%
Trust The Process
TRUST$0,0003339-7,22%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:55
Поделиться
Биткоин (BTC) не радуется ставкам на снижение ФРС. Что дальше?

Биткоин (BTC) не радуется ставкам на снижение ФРС. Что дальше?

Пост Биткоин (BTC) не радуется ставкам на снижение ставки ФРС. Что дальше? появился на BitcoinEthereumNews.com. Плохие новости остаются плохими новостями в течение последних 24 часов. Слабый отчет о рабочих местах в США в пятницу укрепил ставки на более глубокое снижение ставок ФРС, но биткоин BTC 110 204,87$ не последовал этому тренду. Ведущая криптовалюта по рыночной стоимости остается тяжелой ниже 112 000$, вместо того чтобы расти на перспективе более мягкой денежно-кредитной политики, как многие ожидали. Неспособность найти рост указывает на потенциал для более глубокой распродажи впереди. Шок NFP Соискатели работы столкнулись с трудностями в августе, поскольку данные по занятости вне сельского хозяйства показали всего 22 000 новых рабочих мест, что значительно меньше прогноза Dow Jones в 75 000. Отчет также пересмотрел в сторону понижения совокупное создание рабочих мест за июнь и июль на 21 000. Примечательно, что пересмотренный показатель за июнь показал чистую потерю 13 000. Девять секторов, включая производство, строительство, оптовую торговлю и профессиональные услуги, зарегистрировали потери рабочих мест, в то время как здравоохранение и досуг с гостеприимством были яркими пятнами. The Kobeissi Letter назвал отчет о рабочих местах "абсолютно безумным". Информационный бюллетень описал пересмотры в сторону понижения за предыдущие месяцы как признак сломанной системы и вхождения рынка труда в территорию рецессии. После публикации данных о занятости вероятность снижения ставки ФРС на заседании 17 сентября выросла до 100%, а шансы на снижение на 50 базисных пунктов подскочили до 12%. Вероятность дополнительных снижений ставок в ноябре и декабре также увеличилась, что привело к снижению доходности казначейских облигаций. Ожидается, что предстоящие пересмотры более ранних отчетов о рабочих местах добавят топлива ставкам на снижение ставок. "BLS объявит о ежегодных эталонных пересмотрах во вторник, и ожидается, что они укажут на еще более слабый рост рабочих мест ранее. Некоторые исследования предполагают, что от 500 тыс. до 1 млн рабочих мест могут быть пересмотрены", - сказал управляющий директор и главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чандлер в обновлении рынка. Двойная вершина BTC остается нетронутой; волатильность доходности казначейских облигаций может вырасти Биткоин кратко...
Threshold
T$0,01464-3,55%
Union
U$0,009613+2,03%
Биткоин
BTC$117 676,8-2,56%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:41
Поделиться
Фаворит фанатов или злодей? Дом «Большого брата» потрясен противоречивым уходом

Фаворит фанатов или злодей? Дом «Большого брата» потрясен противоречивым уходом

Пост «Фан-фаворит или злодей? Дом «Большого брата» потрясен противоречивым уходом» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС – 10 ИЮЛЯ: Джули Чен Мунвес, ведущая летнего соревновательного шоу «Большой брат» на CBS. (Фото Сони Флемминг/CBS через Getty Images) CBS через Getty Images ВНИМАНИЕ, СПОЙЛЕР: Если вы не хотите знать, кто последним покинул дом Большого брата, прекратите чтение сейчас. Но давайте признаем – любая драма в социальных сетях, положительная или отрицательная, полезна для любого реалити-шоу (или любого сериала, если на то пошло). Молчание не всегда золото. Поэтому, когда бывшая победительница Рэйчел Рейли вернулась, чтобы в третий раз принять участие в ежегодной летней традиции CBS, ожидалось немедленное исключение. Любите вы ее или ненавидите (и лично я отношусь к ней по-разному), зачем кому-то оставлять такого умелого стратега (и великолепную лгунью) в доме? Но этого не произошло. Вместо этого Рейли стала доминирующей силой в этом сезоне — до настоящего момента. Ее шокирующий уход – через нетрадиционное исключение – вызвал волну негодования в социальных сетях. Итак, почему это было нетрадиционно? Появился последний поворот: невыборное испытание «Курорт Белая Саранча». После того, как она избегала номинации восемь недель подряд, забег Рейли пришел к резкому и неожиданному концу. После живого исключения 4 сентября, когда не очень любимый Микки Ли был отправлен домой, прямые трансляции не работали почти два дня. Во время блэкаута участники дома соревновались в новом испытании «Курорт Белая Саранча» — соревновании в лабиринте, связанном с игрой «цепь безопасности». Согласно сообщениям, игроки должны были пройти лабиринт в определенный временной лимит. Рейли не удалось закончить за отведенные ей 1 минуту и 30 секунд, и она была немедленно исключена. Никакого голосования. Никаких вторых шансов. Никакой возможности бороться за безопасность. Прямо в жюри. «Вы возвращаете легенду только для того, чтобы выгнать ее в случайном...
LETSTOP
STOP$0,06788-7,16%
Threshold
T$0,01464-3,55%
Whiterock
WHITE$0,000248-17,44%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:37
Поделиться
Продажи NFT резко падают до 104.5 миллионов $, продажи CryptoPunks в плюсе

Продажи NFT резко падают до 104.5 миллионов $, продажи CryptoPunks в плюсе

Пост «Продажи NFT резко падают до 104,5 миллиона долларов, продажи CryptoPunks в плюсе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) испытал очередное резкое падение, объем продаж снизился на 22,65% до 104,5 миллиона долларов. Это одно из самых крутых еженедельных падений за последние месяцы, несмотря на умеренное восстановление крипторынка. Краткое содержание: продажи NFT рухнули на 22,6% до 104,5 миллиона долларов в самом крутом еженедельном падении за месяцы. CryptoPunks стал редким ярким пятном с ростом на 4,7% и продолжающимся доминированием в продажах высокой стоимости. Участие рынка расширилось, количество покупателей и продавцов выросло более чем на 14%. Рынок NFT испытал очередное резкое падение, объем продаж снизился на 22,65% до 104,5 миллиона долларов. Это одно из самых крутых еженедельных падений за последние месяцы, несмотря на умеренное восстановление крипторынка. Согласно данным CryptoSlam, участие рынка продолжает расти: количество покупателей NFT увеличилось на 14,89% до 622 535, а количество продавцов NFT выросло на 16,25% до 447 821. Однако транзакции NFT снизились на 3,07% до 1 699 318. Это происходит в то время, когда цена Bitcoin (BTC) восстановилась до уровня 110 000 долларов. В то же время Ethereum (ETH) сохранил уровень 4 300 долларов. Общая капитализация крипторынка сейчас составляет 3,81 триллиона долларов, что выше прошлонедельной капитализации в 3,75 триллиона долларов. Ethereum сохраняет лидерство в продажах Ethereum сохранил свою лидирующую позицию с объемом продаж 37,7 миллиона долларов, что на 29,88% меньше, чем на предыдущей неделе. Отмывочная торговля Ethereum рухнула на 68,03% до 6,4 миллиона долларов. Polygon (POL) удерживает второе место с 15,7 миллиона долларов, снизившись на 17,43%. Mythos Chain занимает третье место с 10,1 миллиона долларов, снизившись на 1,73%. Источник: Блокчейны по объему продаж NFT (CryptoSlam) BNB Chain (BNB) занимает четвертую позицию с 9,5 миллиона долларов, снизившись на 23,59%. Bitcoin замыкает пятерку лидеров с 7,8 миллиона долларов, снизившись на 32,40%. Solana (SOL) занимает шестое место с 5,1 миллиона долларов, снизившись на 6,81%. Количество покупателей увеличилось на всех основных блокчейнах, при этом Polygon лидирует с ростом на 38,34%, за ним следуют...
Солана
SOL$208,72-4,64%
Binance Coin
BNB$1 228,53-1,28%
Биткоин
BTC$117 676,8-2,56%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:30
Поделиться
Тренер Янника Синнера предоставляет обновленную информацию о травме перед финалом US Open

Тренер Янника Синнера предоставляет обновленную информацию о травме перед финалом US Open

Пост «Тренер Янника Синнера предоставляет обновленную информацию о травме перед финалом US Open» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 05 СЕНТЯБРЯ: Янник Синнер из Италии отбивает мяч против Феликса Оже-Альяссима из Канады во время их полуфинального матча среди мужчин в тринадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 5 сентября 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк. (Фото Эльзы/Getty Images) Getty Images За день до мужского финала US Open в воскресенье тренер Янника Синнера предоставил обновленную информацию о травме первой ракетки мира. Синнер получил травму брюшной полости во втором сете, выигранном Феликсом Оже-Альяссимом, и получил медицинскую помощь. В итоге он выиграл четыре сета и встретится в финале с Карлосом Алькарасом, занимающим 2-е место. «У него просто был небольшой дискомфорт в области живота в какой-то момент, но после лечения у физиотерапевта это прошло», – сказал Симоне Ваньоцци, тренер Синнера, согласно SuperTennis. «Когда он вернулся, он не был уверен, как у него дела в первых нескольких геймах, поэтому он не форсировал. Затем он начал наращивать темп, и его подача становилась все лучше и лучше. Я думаю, что с ним все в порядке для воскресенья». НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 05 СЕНТЯБРЯ: Янник Синнер из Италии выполняет удар с бэкхенда против Феликса Оже-Альяссима из Канады во время их полуфинального матча среди мужчин в тринадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 5 сентября 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк (Фото Клайва Брунскилла/Getty Images) Getty Images Травма повлияла на подачу Синнера – он попал только 53% первых подач – и его команда предложила способы изменения его движения. «Во время матча мы рекомендовали больше кручёных подач, чтобы начинать розыгрыш с преимуществом», – сказал он. «Затем дискомфорт в области живота осложнил ситуацию; он чувствовал больше боли, когда...
Threshold
T$0,01464-3,55%
Manchester City Fan
CITY$0,9417-3,33%
ChangeX
CHANGE$0,00159307+0,04%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:28
Поделиться
Взгляд Santiment на Bitcoin, Ethereum и Dogecoin

Взгляд Santiment на Bitcoin, Ethereum и Dogecoin

Пост Santiment о Биткоине, Ethereum и Dogecoin появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоаналитическая платформа Santiment сообщила в пятницу, что несколько известных активов привлекли наибольшее внимание в онлайн-дискуссиях на этой неделе, причем BTC, ETH, DOGE, USDT и EGLD возглавили список. Согласно Santiment, BTC доминировал в обсуждениях, поскольку пользователи дискутировали о его роли как "цифрового золота", его привлекательности для долгосрочных инвестиций и значимости растущего участия правительств и институтов. Компания отметила, что в обсуждении также подчеркивалась важность самостоятельного хранения и использования узлов как способа обеспечения безопасности сети. ETH также занял видное место. Santiment заметил, что ETH часто упоминался в рекламных материалах для недолговечных токенов, продвигаемых как легко передаваемые и расходуемые, что свидетельствует о том, что эфир продолжает играть роль в том, как новые продукты представляются криптоаудитории. Всплеск внимания к DOGE был вызван двумя событиями, сообщил Santiment. Rex-Osprey готовится запустить то, что может стать первым в США биржевым фондом Dogecoin, а поддерживаемый Трампом Thumzup объявил о расширении своих майнинговых операций с покупкой 3 500 установок. Tether привлек интерес своей стратегией более активного инвестирования во всю цепочку поставок золота, сообщил Santiment. Компания заявила, что руководители Tether описали металл как "естественный биткоин", подчеркивая, как эмитент стейблкоина расширяет свой портфель за пределы цифровых активов. Наконец, Santiment сообщил, что обсуждение вокруг MultiversX было сосредоточено на опасениях по поводу разводнения из-за увеличения предложения EGLD. Пользователи выразили беспокойство по поводу проектов, уходящих на другие блокчейны, такие как Sui, хотя некоторые отметили продолжающуюся работу над сервисами, такими как xPortal и xMoney. Основанный в 2016 году, Santiment отслеживает рыночные данные, настроения и данные на цепочке по тысячам криптоактивов. Его еженедельные обзоры выделяют проекты, которые вызывают наибольшее обсуждение среди трейдеров и инвесторов. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld
Union
U$0,009613+2,03%
MULTIVERSX
EGLD$12,78-2,73%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,174-4,25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:20
Поделиться
Публичные компании принимают Биткоин в рекордных количествах

Публичные компании принимают Биткоин в рекордных количествах

Пост «Публичные компании принимают Биткоин в рекордных количествах» появился на BitcoinEthereumNews.com. Публично котируемые компании в совокупности накопили более одного миллиона Биткоинов, что является заметной вехой в институциональном принятии цифровой валюты. Это накопление представляет собой почти 5% от общего ограничения Биткоина в 21 миллион, демонстрируя растущую уверенность в криптовалюте как в жизнеспособном активе. Продолжение чтения: Публичные компании принимают Биткоин в рекордных количествах Источник: https://en.bitcoinhaber.net/public-companies-embrace-bitcoin-in-record-numbers
Capverse
CAP$0,10772-3,18%
BRC20.COM
COM$0,010731-4,17%
PUBLIC
PUBLIC$0,03812-1,95%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:14
Поделиться
Спорное заявление от старшего аналитика Bloomberg: "Цена Биткоина может потерять один ноль"

Спорное заявление от старшего аналитика Bloomberg: "Цена Биткоина может потерять один ноль"

Пост "Спорное заявление от старшего аналитика Bloomberg: "Цена Биткоина может потерять один ноль"" появился на BitcoinEthereumNews.com. Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence, Майк Макглоун, поделился своими взглядами на будущее Биткоина (BTC) и общих рынков в интервью. Макглоун описал рост Биткоина до 100 000$ как "пик пузыря", предполагая, что цена может упасть до 10 000$. Он объяснил это потенциальное снижение тем, что Биткоин становится рискованным активом и имеет высокую корреляцию с S&P 500. Макглоун утверждал, что эта корреляция находится на историческом максимуме, и что фондовый рынок США должен оставаться на высоком уровне, чтобы Биткоин продолжал свой рост. Он отметил, что еще одним фактором риска является то, что в настоящее время на рынке криптовалют существует более 21 миллиона различных криптовалют, по сравнению с единственным Биткоином в 2009 году. Макглоун прогнозирует, что цены на золото продолжат превосходить большинство рискованных активов. Макглоун, который видит снижение фондового рынка США как основной катализатор для ралли цены на золото, видит движение золота к 4 000$. Он утверждает, что последний квартал 2025 года "не будет хорошим для акций, рискованных активов и Биткоина". *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/controversial-claim-from-bloomberg-senior-analyst-bitcoin-price-could-lose-one-zero/
Биткоин
BTC$117 676,8-2,56%
Sunrise Layer
RISE$0,009849-4,16%
Moonveil
MORE$0,02903-15,97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:11
Поделиться
BTC, USDT, USDC лидируют в глобальных потоках: Chainalysis

BTC, USDT, USDC лидируют в глобальных потоках: Chainalysis

Пост BTC, USDT, USDC лидируют в глобальных потоках: Chainalysis появился на BitcoinEthereumNews.com. Индия и Соединенные Штаты лидируют в мире по внедрению криптовалюты в этом году, согласно отчету Chainalysis о географии криптовалюты за 2025 год, подчеркивая, как массовые и институциональные силы формируют траекторию рынка. Шестое издание ежегодного Глобального индекса внедрения крипто ставит Индию на первое место во всех измеряемых подкатегориях, от розничных до институциональных потоков. США поднялись на второе место в целом, чему способствовало резкое увеличение институционального участия после одобрения биржевых фондов (ETF) на спотовый биткоин. Пакистан, Вьетнам и Бразилия замыкают первую пятерку. Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим регионом, с объемом он-чейн транзакций, выросшим на 69% в годовом исчислении до 2,36 триллиона долларов, благодаря широкой активности в Индии, Пакистане и Вьетнаме. За ним следует Латинская Америка с ростом 63%, в то время как страны Африки к югу от Сахары выросли на 52% за счет денежных переводов и ежедневных платежей. Северная Америка и Европа продолжали доминировать в абсолютном выражении, получив 2,2 триллиона долларов и 2,6 триллиона долларов соответственно за прошедший год. Стейблкоины остаются основой глобального внедрения, при этом USDT и USDC составляют триллионы в ежемесячных потоках. Стаблкоин евро (EUROC) от Circle, запущенный в рамках европейского режима MiCA, вырос почти на 90% месяц к месяцу, достигнув 7,5 миллиардов долларов к июню 2025 года. PYUSD от PayPal также ускорился, увеличившись с 783 миллионов до 3,95 миллиардов долларов. Платежные гиганты, включая Visa и Mastercard, также выпустили продукты, связанные со стейблкоинами. Биктоин остается основной точкой входа для фиатных рамп, привлекая 4,6 триллиона долларов притока с июля 2024 года по июнь 2025 года, что более чем в два раза превышает следующую категорию, токены Layer 1, исключая BTC и ETH. США остаются крупнейшим в мире фиатным рампом с 4,2 триллиона долларов, что в четыре раза больше, чем у Южной Кореи. Chainalysis отмечает, что внедрение широко распространено на всех уровнях доходов, при этом страны с высоким, средним и низким доходом растут одновременно, хотя последние остаются более уязвимыми к потрясениям. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
Union
U$0,009613+2,03%
Биткоин
BTC$117 676,8-2,56%
Moonveil
MORE$0,02903-15,97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:47
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $