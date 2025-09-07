Продажи NFT резко падают до 104.5 миллионов $, продажи CryptoPunks в плюсе
Пост «Продажи NFT резко падают до 104,5 миллиона долларов, продажи CryptoPunks в плюсе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) испытал очередное резкое падение, объем продаж снизился на 22,65% до 104,5 миллиона долларов. Это одно из самых крутых еженедельных падений за последние месяцы, несмотря на умеренное восстановление крипторынка. Краткое содержание: продажи NFT рухнули на 22,6% до 104,5 миллиона долларов в самом крутом еженедельном падении за месяцы. CryptoPunks стал редким ярким пятном с ростом на 4,7% и продолжающимся доминированием в продажах высокой стоимости. Участие рынка расширилось, количество покупателей и продавцов выросло более чем на 14%. Рынок NFT испытал очередное резкое падение, объем продаж снизился на 22,65% до 104,5 миллиона долларов. Это одно из самых крутых еженедельных падений за последние месяцы, несмотря на умеренное восстановление крипторынка. Согласно данным CryptoSlam, участие рынка продолжает расти: количество покупателей NFT увеличилось на 14,89% до 622 535, а количество продавцов NFT выросло на 16,25% до 447 821. Однако транзакции NFT снизились на 3,07% до 1 699 318. Это происходит в то время, когда цена Bitcoin (BTC) восстановилась до уровня 110 000 долларов. В то же время Ethereum (ETH) сохранил уровень 4 300 долларов. Общая капитализация крипторынка сейчас составляет 3,81 триллиона долларов, что выше прошлонедельной капитализации в 3,75 триллиона долларов. Ethereum сохраняет лидерство в продажах Ethereum сохранил свою лидирующую позицию с объемом продаж 37,7 миллиона долларов, что на 29,88% меньше, чем на предыдущей неделе. Отмывочная торговля Ethereum рухнула на 68,03% до 6,4 миллиона долларов. Polygon (POL) удерживает второе место с 15,7 миллиона долларов, снизившись на 17,43%. Mythos Chain занимает третье место с 10,1 миллиона долларов, снизившись на 1,73%. Источник: Блокчейны по объему продаж NFT (CryptoSlam) BNB Chain (BNB) занимает четвертую позицию с 9,5 миллиона долларов, снизившись на 23,59%. Bitcoin замыкает пятерку лидеров с 7,8 миллиона долларов, снизившись на 32,40%. Solana (SOL) занимает шестое место с 5,1 миллиона долларов, снизившись на 6,81%. Количество покупателей увеличилось на всех основных блокчейнах, при этом Polygon лидирует с ростом на 38,34%, за ним следуют...
