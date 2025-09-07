Питер Шифф критикует эффективность Биткоина после ралли золота

Пост «Питер Шифф критикует показатели Биктоина после ралли золота» появился на BitcoinEthereumNews.com. Известный сторонник золота Питер Шифф раскритиковал слабость Биктоина по сравнению с золотом, заявив, что он находится почти на территории медвежьего рынка. Золото достигло нового рекорда выше 3586 $, подчеркивая его точку зрения. Рекордно высокая цена золота контрастирует с волатильными показателями Биктоина Шифф отметил, что цена Биктоина в золоте упала на 18% с 12 августа, когда она достигла пика в 37,2 унции. Это снижение оставляет его всего на 2% выше официальной территории медвежьего рынка. По сравнению с соотношением ноября 2021 года, Биктоин все еще почти на 16% ниже. В золотом эквиваленте, с момента достижения максимума около 37,2 унций 12 августа, Биктоин упал на 18%, всего на 2% выше официальной территории медвежьего рынка. Фактически, в золотом эквиваленте, Биктоин в настоящее время почти на 16% ниже своего максимума ноября 2021 года. Как вы объясните эти плачевные результаты на фоне всей шумихи? — Питер Шифф (@PeterSchiff) 6 сентября 2025 г. Это дополнительно подкрепляет его аргумент о том, что криптовалюта не может конкурировать с драгоценным металлом как надежное средство сохранения стоимости. Ранее Питер Шифф заявил, что выбрал бы Биктоин вместо Ethereum, если бы пришлось делать выбор. Последние показатели золота добавляют вес позиции Шиффа. Данные TradingView показывают, что драгоценный металл превысил 3586 $, установив новый исторический максимум. Золото выросло более чем на 36% с начала года и на 42% за последние двенадцать месяцев. Только за последние шесть месяцев оно выросло более чем на 23%. За пять лет цена выросла более чем на 85%, что указывает на способность поддерживать стабильный рост через циклы. Эта стабильность еще раз подтвердила золото как главный безопасный актив. Биктоин, между тем, показал смешанные результаты. Криптовалюта торгуется около 110 160 $, снизившись на 0,46% за последний день и более чем на 4% за последний месяц. Биктоин вырос на 18% с начала года и на 36% за шесть месяцев, хотя и зафиксировал убытки в краткосрочной перспективе...