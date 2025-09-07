Сможет ли ADA достичь 1,75 $ до одобрения ETF?

Аналитики криптовалют говорят, что Cardano может подняться до 1.75$ в четвертом квартале по мере приближения одобрения ETF. Вот почему ADA в центре внимания. Cardano долгое время был проектом, определяемым терпением и разработкой, основанной на исследованиях. В 2025 году это терпение, похоже, окупается. ADA растет, и аналитики прогнозируют прорыв до 1.75$ в четвертом квартале. Катализатор? Растущие спекуляции вокруг потенциального одобрения ETF в США. В то время как Ethereum и экосистема Solana уже получили зеленый свет от регуляторов, Cardano позиционирует себя как следующий кандидат. Этот импульс привлекает внимание как институциональных, так и розничных трейдеров, стремящихся получить выгоду до официальных объявлений. Управление в сети набирает обороты Обновление Voltaire от Cardano является важной вехой. Внедряя управление в сети и казначейства, управляемые сообществом, держатели ADA теперь имеют прямое влияние на направление развития сети. Аналитики считают, что эта модель управления выделяет Cardano среди других Layer 1 и обеспечивает институциональным инвесторам уверенность в его устойчивости. С запуском большего количества DApp на Cardano и ростом активности разработчиков экосистема набирает обороты как раз тогда, когда спекуляции по поводу ETF усиливаются. Технический импульс С технической точки зрения, ADA консолидируется около 0.80$, при этом аналитики выделяют 1$ как ближайший уровень сопротивления. Если ADA пробьет этот уровень, движение к 1.75$ становится реалистичным. Индекс относительной силы остается в нейтральной зоне, что говорит о наличии пространства для роста до возникновения условий перекупленности.