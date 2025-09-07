2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Сможет ли ADA достичь 1,75 $ до одобрения ETF?

Сможет ли ADA достичь 1,75 $ до одобрения ETF?

Пост "Сможет ли ADA достичь 1.75$ до одобрения ETF?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитики криптовалют говорят, что Cardano может подняться до 1.75$ в четвертом квартале по мере приближения одобрения ETF. Вот почему ADA в центре внимания. Cardano долгое время был проектом, определяемым терпением и разработкой, основанной на исследованиях. В 2025 году это терпение, похоже, окупается. ADA растет, и аналитики прогнозируют прорыв до 1.75$ в четвертом квартале. Катализатор? Растущие спекуляции вокруг потенциального одобрения ETF в США. В то время как Ethereum и экосистема Solana уже получили зеленый свет от регуляторов, Cardano позиционирует себя как следующий кандидат. Этот импульс привлекает внимание как институциональных, так и розничных трейдеров, стремящихся получить выгоду до официальных объявлений. В то же время инвесторы также ищут высокобетовые активы, такие как MAGACOIN FINANCE, которые привлекают внимание своим взрывным потенциалом. Управление в сети набирает обороты Обновление Voltaire от Cardano является важной вехой. Внедряя управление в сети и казначейства, управляемые сообществом, держатели ADA теперь имеют прямое влияние на направление развития сети. Аналитики считают, что эта модель управления выделяет Cardano среди других Layer 1 и обеспечивает институциональным инвесторам уверенность в его устойчивости. С запуском большего количества DApp на Cardano и ростом активности разработчиков экосистема набирает обороты как раз тогда, когда спекуляции по поводу ETF усиливаются. Технический импульс С технической точки зрения, ADA консолидируется около 0.80$, при этом аналитики выделяют 1$ как ближайший уровень сопротивления. Если ADA пробьет этот уровень, движение к 1.75$ становится реалистичным. Индекс относительной силы остается в нейтральной зоне, что говорит о наличии пространства для роста до возникновения условий перекупленности. Прогресс в управлении Cardano подпитывает оптимизм относительно движения к 1.75$, но инвесторы все еще хотят получить доступ к асимметричному росту. Аналитики оценивают MAGACOIN FINANCE как актив с ROI 10 500%, называя его токеном "второго шанса" для тех, кто пропустил ранний SHIB. Его быстрые распродажи на предпродаже подчеркивают растущий спрос, в то время как двойные аудиты от CertiK и HashEx обеспечивают доверие. Аналитики утверждают, что эта комбинация...
NEAR
NEAR$3+4.96%
Union
U$0.009613+2.03%
SHIBAINU
SHIB$0.00001151-3.27%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:07
Поделиться
Киты BlockDAG вливают 8,7M $ на фоне застоя Uniswap и роста Chainlink

Киты BlockDAG вливают 8,7M $ на фоне застоя Uniswap и роста Chainlink

Пост BlockDAG Киты вливают 8,7M долларов, пока Uniswap застаивается, а Chainlink растет появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Китовые покупки BlockDAG на сумму 8,7M долларов доминируют в заголовках, поскольку перспективы цены LINK от Chainlink укрепляются, в то время как UNI от Uniswap с трудом удерживается выше 10 долларов. Когда киты делают ходы, рынок обращает внимание. Эти высокообъемные игроки часто показывают, где формируются убеждения и долгосрочная уверенность. В настоящее время динамика цены UNI от Uniswap подчеркивает продолжающееся давление продаж, токен с трудом возвращается к порогу в 10 долларов. Между тем, перспективы цены LINK от Chainlink стали более оптимистичными, поскольку киты накапливают активы, что намекает на возобновление уверенности. Тем не менее, именно BlockDAG захватывает внимание. По мере того как его предпродажа входит в финальную стадию, киты изменили таблицу лидеров последовательными многомиллионными покупками. С уже собранными почти 400M долларов, импульс BlockDAG задает тон рынку. Аналитики утверждают, что это не просто спекуляция, а стратегическое согласование с ростом инфраструктуры и поставкой продукта. Для многих наблюдающих за рынками, BlockDAG(BDAG) быстро становится одной из самых популярных крипто-историй года. Войны китов накаляются, поскольку BlockDAG входит в финальную стадию предпродажи Предпродажа BlockDAG переходит в финальную фазу, и киты делают смелые заявления своими кошельками. Всего за несколько дней две огромные покупки, одна на 4,4M долларов и другая на 4,3M долларов, свергли предыдущего лидера, который владел BDAG на сумму 3,8M долларов. Эта внезапная перестановка показывает, насколько серьезно крупные игроки позиционируются перед запуском. Масштаб участия подчеркивает, почему BlockDAG выделяется. Предпродажа уже приблизилась к 400M долларов, продав 25,7 миллиардов монет BDAG по фиксированной цене 0,0013 долларов. Ранние инвесторы из Партии 1 уже видят прибыль в 2 900%, и это до запуска основной сети или листинга на биржах. В отличие от типичных предпродаж, где киты доминируют исключительно ради краткосрочной прибыли, прогресс инфраструктуры BlockDAG поддерживает долгосрочный интерес. Недавние обновления, такие как Dashboard V4, майнинговое приложение X1, превысившее 3 миллиона пользователей, и запуск TRADEBDAG, изменили повествование от...
Moonveil
MORE$0.02903-15.97%
TokenFi
TOKEN$0.01163-4.43%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:04
Поделиться
Почему Bitcoin, ADA и LINK называются "Цифровыми голубыми фишками" управляющими фондами

Почему Bitcoin, ADA и LINK называются "Цифровыми голубыми фишками" управляющими фондами

Пост «Почему Биктоин, ADA и LINK называют "Цифровыми голубыми фишками" управляющими фондами» появился на BitcoinEthereumNews.com. Отказ от ответственности: Этот контент является спонсорской статьей. Bitcoinsistemi.com не несет ответственности за любой ущерб или негативные последствия, которые могут возникнуть из-за вышеуказанной информации или любого продукта или услуги, упомянутых в статье. Bitcoinsistemi.com советует читателям проводить индивидуальное исследование упомянутой в статье компании и напоминает, что вся ответственность лежит на отдельном лице. В традиционных финансах давно существует понятие акций «голубых фишек» — стабильных, устоявшихся компаний с историей успешной деятельности. В 2025 году управляющие фондами все чаще применяют тот же ярлык к криптовалютам. Биктоин, Cardano (ADA) и Chainlink (LINK) теперь часто описываются как «цифровые голубые фишки», отражая их зрелость, полезность и устойчивость на протяжении нескольких циклов. Аналитики утверждают, что это признание является признаком того, насколько далеко продвинулась криптовалюта, перейдя от спекулятивной периферии к основному распределению активов. Наряду с этими устоявшимися активами, обсуждения также касаются культурно-ориентированных проектов с необычной репутацией, таких как MAGACOIN FINANCE, который вызывает ранний интерес как высокобетовое дополнение к ядру голубых фишек. Биктоин: основа цифровых финансов Биктоин остается самой безопасной, признанной и широко принятой криптовалютой. С притоком ETF, превышающим 20 миллиардов $ в 2025 году, и растущим принятием среди суверенных фондов благосостояния, его роль «цифрового золота» закреплена. Его дефицит и децентрализация делают его якорем каждого институционального крипто-портфеля. Хотя его мультипликаторы могут быть меньше, чем в ранних циклах, его надежность и признание делают его квинтэссенцией голубой фишки. ADA: управление и устойчивость Cardano появился как долгосрочный проект с акцентом на исследования и управление. Его обновление Voltaire вводит голосование в сети и управление казначейством, давая держателям ADA прямое влияние на будущее сети. Этот подход, ориентированный на управление, привлекает учреждения, ищущие проекты, которые могут выдержать регуляторный контроль. Устойчивый рост Cardano и приверженность устойчивому развитию укрепляют его претензии на статус цифровой голубой...
BRC20.COM
COM$0.010731-4.17%
Sign
SIGN$0.0566-8.38%
Core DAO
CORE$0.3549-5.08%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:02
Поделиться
Сегодняшние подсказки и ответы мини-кроссворда NYT на воскресенье, 7 сентября

Сегодняшние подсказки и ответы мини-кроссворда NYT на воскресенье, 7 сентября

Пост «Подсказки и ответы на сегодняшний мини-кроссворд NYT на воскресенье, 7 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ищете помощь с сегодняшним мини-кроссвордом NYT? Вот несколько подсказок и ответов для головоломки. Источник: NYT Я вернулся! После пары недель вне ротации я снова с вами, дорогие любители головоломок. Тогда казалось, что лето в самом разгаре. Теперь лето ускользает, а осень врывается, прохладная и немного грустная. Как всегда, обязательно ознакомьтесь с моим руководством по стримингу на выходных со всеми лучшими текущими вариантами стриминга и театральными релизами. Дайте мне знать, что вы смотрите! Я всегда ищу рекомендации. Ищете вчерашний мини-кроссворд NYT? Ознакомьтесь с нашими подсказками и ответами прямо здесь. Мини NYT — это меньшая, более быстрая, более удобоваримая, компактная версия большего и более сложного кроссворда NYT, и в отличие от своего старшего собрата, она бесплатна для игры без подписки на The New York Times. Вы можете играть в него в веб-версии или в приложении, хотя для доступа к архиву вам понадобится приложение. Спойлеры впереди! Как решить сегодняшний мини-кроссворд Прежде чем перейти к ответам, вот первая буква для каждого слова в сегодняшнем мини-кроссворде. По горизонтали 1A. Побеждает ножницы, проигрывает бумаге — R 5A. Анджелина из "Мистер и миссис Смит" — J 6A. "Какое время, чтобы быть ___!" — A 7A. Костюм на Хэллоуин с красными рогами — D 8A. Член C-suite — E По вертикали 1D. Бренд часов с лозунгом "Корона за каждое достижение" — R 2D. Гарнир для мартини — O 3D. Модель Honda с палиндромным названием — C 4D. Дно лодки — K 5D. Зеленый драгоценный камень — J Хорошо, переходим к ответам! Помните, впереди спойлеры! По горизонтали 1A. Побеждает ножницы, проигрывает бумаге — ROCK 5A. Анджелина из "Мистер и миссис Смит" — JOLIE 6A. "Какое время, чтобы...
Chainbase
C$0.14532-10.85%
DAR Open Network
D$0.02949-10.31%
Sidekick
K$0.05332-12.15%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:49
Поделиться
Ветеран UFC объявляет о завершении карьеры в октагоне после нокаута на последних секундах

Ветеран UFC объявляет о завершении карьеры в октагоне после нокаута на последних секундах

Пост "Ветеран UFC объявляет о завершении карьеры в октагоне после нокаута на последних секундах" появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА - (Фото Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC Многолетний ветеран UFC Пол Крейг завершил карьеру после жестокого поражения нокаутом в субботу на Accor Arena в Париже против Модестаса Букаускаса. Букаускас нокаутировал Крейга сильным ударом локтя из верхней позиции прямо перед гонгом. Рефери Марк Годдард дал Крейгу возможность подняться на ноги после удара, но тот не смог встать, и бой был остановлен. Вот как выглядел удар, который завершил вечер и карьеру Крейга. После объявления официального решения Крейг оставил свои перчатки в центре октагона и обратился к публике. Результаты UFC Париж, бонусы и ключевые моменты Каковы результаты UFC Париж? Нассурдин Имавов против Кайо Борральо Бенуа Сен-Дени победил Маурисио Руффи через сабмишн (удушение сзади) – Раунд 2, 2:56 Модестас Букаускас победил Пола Крейга через нокаут (локоть) – Раунд 1, 5:00 Мейсон Джонс победил Болаи Оки через TKO (локти) – Раунд 2, 3:18 Аксель Сола победил Риса МакКи через TKO (удар по корпусу) – Раунд 3, 2:02 Уильям Гомис победил Роберта Ручалу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28) Умар Си победил Брендсона Рибейро через TKO (удары) – Раунд 1, 4:42 Анте Делия победил Марчина Тыбуру через KO (удары) – Раунд 1, 2:03 Кауэ Фернандес победил Гарри Хардвика через TKO (удары по ногам) – Раунд 1, 3:21 Сэм Паттерсон победил Трея Уотерса через TKO (удары) – Раунд 1, 3:01 Роберт Бричек победил Брэда Таварес через TKO (удары) – Раунд 3, 1:43 Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона через TKO (удары) – Раунд 1, 0:54 Сэм Хьюз победила Шону Бэннон через сабмишн (удушение сзади) – Раунд 2, 1:58 Кто получил бонусы на UFC Париж? Бенуа Сен-Дени, Мейсон Джонс и Модестас Букаускас Кто завершил карьеру в октагоне на UFC Париж? ...
Threshold
T$0.01464-3.55%
HARRY
HARRY$0.08559-6.60%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:43
Поделиться
Первая ракетка мира Арина Соболенко повторяет достижение Серены Уильямс на US Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко повторяет достижение Серены Уильямс на US Open

Пост «Первая ракетка мира Арина Соболенко повторяет достижение Серены Уильямс на Открытом чемпионате США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Белоруска Арина Соболенко выполняет удар справа в ответ американке Аманде Анисимовой во время финального матча женского одиночного разряда в четырнадцатый день теннисного турнира Открытого чемпионата США в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке, 6 сентября 2025 года. (Фото: TIMOTHY A.CLARY / AFP) (Фото: TIMOTHY A.CLARY/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images В своих первых двух финалах турниров Большого шлема 2025 года Арина Соболенко потерпела сокрушительные поражения от американских теннисисток. Но в своем третьем финале Большого шлема против американской соперницы в этом году первая ракетка мира завоевала титул. И сделала это на американской земле. В противостоянии двух самых мощных игроков в женском теннисе Соболенко обыграла восьмую ракетку мира Аманду Анисимову со счетом 6-3, 7-6 на переполненном стадионе Артура Эша, защитив свой титул Открытого чемпионата США и завоевав четвертую корону турнира Большого шлема в своей карьере. Матч проходил под закрытой крышей стадиона Эша из-за сильных дождей в Нью-Йорке перед финалом. Соболенко стала первой женщиной, защитившей свой титул Открытого чемпионата США после того, как Серена Уильямс выиграла подряд в 2013-14 годах. Год назад она победила другую американку, Джессику Пегулу, в финале. В тай-брейке Соболенко вырвалась вперед со счетом 6-1, атакуя с задней линии и пользуясь некоторыми ошибками Анисимовой. Соболенко улучшила свой результат в финалах турниров Большого шлема до 4-3, причем все четыре победы были одержаны на хардовых кортах, и выиграла свой 100-й матч на турнирах Большого шлема. Она получит 5 миллионов за победу в турнире, в то время как Анисимова заработала 2,5 миллиона. Соболенко проиграла финал Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз и финал Ролан Гаррос Коко Гауфф – оба в трех сетах. Американка Аманда Анисимова выполняет удар в матче против белоруски Арины Соболенко во время финального матча женского одиночного разряда на...
Manchester City Fan
CITY$0.9417-3.33%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
CROWN
CROWN$0.0466-1.68%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:40
Поделиться
Новый анализ показывает, что Disney переплатила почти за половину своих фильмов и шоу

Новый анализ показывает, что Disney переплатила почти за половину своих фильмов и шоу

Пост Новый анализ показывает, что Disney потратила слишком много на почти половину своих фильмов и шоу появился на BitcoinEthereumNews.com. Disney превысила бюджет почти в половине проанализированных продуктов (Фото Jeremy Moeller/Getty Images) Getty Images Наконец получены ответы на два самых задаваемых вопроса в киноиндустрии – какой процент фильмов Disney выходит за рамки бюджета и какие из ее известных франшиз показывают наихудшие результаты. Сумма, которую Disney тратит на свои фильмы и стриминговые шоу, стала предметом обсуждения с начала пандемии, поскольку компания выпустила ряд дорогостоящих неэффективных продуктов. Генеральный директор Disney Боб Айгер объяснил, что во время пандемии качество кинопроизводства пострадало из-за меньшего контроля на съемочной площадке, в то время как затраты выросли из-за "необходимости обеспечить определенный уровень зрелищности", по словам Кевина Файги, руководителя подразделения Marvel Studios. Файги рассказал Variety, что последние фильмы Marvel "стали на треть дешевле, чем два года назад", хотя он отказался сказать, превысили ли они бюджет или нет. Эта информация не раскрывается в отчетах Disney в Соединенных Штатах, поскольку они объединяют расходы всех своих продуктов и не детализируют результаты каждого из них. Простыми словами, если фильм выходит за рамки бюджета, это означает, что его затраты растут, поэтому нужно продать больше билетов в кинотеатры, чтобы он окупился в прокате. Отсутствие раскрытия информации заставляло наблюдателей гадать о способности Disney придерживаться своих бюджетов. До сих пор. Хотя в отчетах Disney в США не детализируются финансовые показатели каждого продукта, эта информация доступна в других местах, если вы знаете, где искать. Несмотря на то, что Disney является настолько американским брендом, насколько это возможно, многие из его фильмов снимаются не в США, и на это есть веская причина. Говоря из Голливуда, Файги объяснил, что с 2012 года очень немногие фильмы Marvel...
Threshold
T$0.01464-3.55%
Union
U$0.009613+2.03%
BOB
BOB$0.000004747-6.11%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:37
Поделиться
Гонконг готовится к третьему выпуску цифровых облигаций в 2025 году

Гонконг готовится к третьему выпуску цифровых облигаций в 2025 году

Пост «Гонконг готовится к третьему выпуску цифровых облигаций в 2025 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Основное событие, изменения в руководстве, влияние на рынок, финансовые сдвиги или мнения экспертов. Гонконг готовит третий выпуск цифровых облигаций. Интеграция блокчейна в государственные финансы Гонконга продолжается. Правительство САР Гонконг планирует свой третий выпуск цифровых облигаций, используя блокчейн для государственных финансов, поскольку наблюдает рекордные успехи в токенизированных зеленых облигациях с 2023 года. Этот шаг продолжает лидерство Гонконга в области инноваций блокчейн-финансов, укрепляя его конкурентные позиции на мировых финансовых рынках наряду с такими городами, как Сингапур и Лондон. Цифровые облигации для укрепления финансового лидерства Гонконга Предыдущие выпуски облигаций правительства привлекли 800 миллионов гонконгских долларов в 2023 году и 6 миллиардов гонконгских долларов в 2024 году с использованием таких платформ, как Orion и GS DAP. Интеграция функций Центрального депозитария ценных бумаг в блокчейн-решения направлена на повышение эффективности. Такие инициативы позиционируют Гонконг как ведущего новатора в области токенизированных финансов. «Тендер на возобновление 5-летних институциональных государственных облигаций HKSAR в гонконгских долларах состоится в среду, 13 августа 2025 года». – Валютное управление Гонконга «Тендер на возобновление 5-летних институциональных государственных облигаций HKSAR в гонконгских долларах состоится в среду, 13 августа 2025 года». – Валютное управление Гонконга Рыночные данные и аналитика Знаете ли вы? Выпуск Гонконга в 2023 году стал первым в мире выпуском государственных токенизированных зеленых облигаций, устанавливая стандарты для финансов на основе блокчейна. Текущая цена Ethereum составляет 4283,57 $, с рыночной капитализацией 517,05 миллиардов $ и рыночным доминированием 13,63%. Недавние движения показали снижение на 0,46% за 24 часа, но заметный скачок на 69,52% за последние 90 дней, согласно данным CoinMarketCap. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 22:09 UTC 6 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Аналитика от исследовательской команды Coincu предполагает, что продолжающаяся интеграция блокчейна с финансами государственного сектора может укрепить финансовую экосистему Гонконга. Исторические тенденции подчеркивают, что такие инновационные шаги могут проложить путь для более широкого принятия цифровых активов...
BarnBridge
BOND$0.1546-1.34%
Capverse
CAP$0.10772-3.18%
Movement
MOVE$0.1041-4.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:12
Поделиться
Аналитики называют этот альткоин на базе Ethereum "следующей Solana"

Аналитики называют этот альткоин на базе Ethereum "следующей Solana"

Каждый бычий цикл приводит к появлению прорывных токенов, которые меняют рыночные нарративы и занимают центральное место в заголовках. Инвесторы были взяты [...] Пост Этот альткоин на базе блокчейна Ethereum называют "следующей Solana" Аналитиками впервые появился на Coindoo.
ChangeX
CHANGE$0.00159307+0.04%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004346+8.75%
Tron Bull
BULL$0.00227-21.85%
Поделиться
Coindoo2025/09/07 06:00
Поделиться
Активные токенизированные частные кредиты приближаются к 16 миллиардам долларов, годовая процентная ставка опускается ниже 10%

Активные токенизированные частные кредиты приближаются к 16 миллиардам долларов, годовая процентная ставка опускается ниже 10%

Пост «Активные токенизированные кредиты частного капитала приближаются к 16 миллиардам долларов, годовая процентная ставка опускается ниже 10%» появился на BitcoinEthereumNews.com. Активные кредиты в токенизированном частном кредитовании сейчас превышают 15,95 миллиардов долларов, сигнализируя о быстром росте, но также и о более резких разломах в производительности протокола. Количество кредитов падает по мере консолидации токенизированного кредитного рынка. Токенизированный частный кредит значительно вырос с середины июня, добавив более 2 миллиардов долларов в активных кредитах и 4,3 миллиарда долларов в совокупном кредитовании. По состоянию на 6 сентября, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/active-tokenized-private-credit-loans-near-16-billion-apr-slips-below-10/
NEAR
NEAR$3+4.96%
Moonveil
MORE$0.02903-15.97%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:53
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $