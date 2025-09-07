Киты BlockDAG вливают 8,7M $ на фоне застоя Uniswap и роста Chainlink
Пост BlockDAG Киты вливают 8,7M долларов, пока Uniswap застаивается, а Chainlink растет появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Китовые покупки BlockDAG на сумму 8,7M долларов доминируют в заголовках, поскольку перспективы цены LINK от Chainlink укрепляются, в то время как UNI от Uniswap с трудом удерживается выше 10 долларов. Когда киты делают ходы, рынок обращает внимание. Эти высокообъемные игроки часто показывают, где формируются убеждения и долгосрочная уверенность. В настоящее время динамика цены UNI от Uniswap подчеркивает продолжающееся давление продаж, токен с трудом возвращается к порогу в 10 долларов. Между тем, перспективы цены LINK от Chainlink стали более оптимистичными, поскольку киты накапливают активы, что намекает на возобновление уверенности. Тем не менее, именно BlockDAG захватывает внимание. По мере того как его предпродажа входит в финальную стадию, киты изменили таблицу лидеров последовательными многомиллионными покупками. С уже собранными почти 400M долларов, импульс BlockDAG задает тон рынку. Аналитики утверждают, что это не просто спекуляция, а стратегическое согласование с ростом инфраструктуры и поставкой продукта. Для многих наблюдающих за рынками, BlockDAG(BDAG) быстро становится одной из самых популярных крипто-историй года. Войны китов накаляются, поскольку BlockDAG входит в финальную стадию предпродажи Предпродажа BlockDAG переходит в финальную фазу, и киты делают смелые заявления своими кошельками. Всего за несколько дней две огромные покупки, одна на 4,4M долларов и другая на 4,3M долларов, свергли предыдущего лидера, который владел BDAG на сумму 3,8M долларов. Эта внезапная перестановка показывает, насколько серьезно крупные игроки позиционируются перед запуском. Масштаб участия подчеркивает, почему BlockDAG выделяется. Предпродажа уже приблизилась к 400M долларов, продав 25,7 миллиардов монет BDAG по фиксированной цене 0,0013 долларов. Ранние инвесторы из Партии 1 уже видят прибыль в 2 900%, и это до запуска основной сети или листинга на биржах. В отличие от типичных предпродаж, где киты доминируют исключительно ради краткосрочной прибыли, прогресс инфраструктуры BlockDAG поддерживает долгосрочный интерес. Недавние обновления, такие как Dashboard V4, майнинговое приложение X1, превысившее 3 миллиона пользователей, и запуск TRADEBDAG, изменили повествование от...
