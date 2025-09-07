Приток в ETF Биткоина и Ethereum достиг 2,16 млрд $ при доминировании AVAX и TRX в ротационных сделках
Пост Биктоин, Приток ETF Ethereum достигает 2,16 миллиарда долларов США, в то время как AVAX и TRX доминируют в ротационных сделках появился на BitcoinEthereumNews.com. Цифровые активы привлекли миллиарды новых притоков на прошлой неделе, во главе с ETF Биктоина и Ethereum. Avalanche (AVAX) и Tron (TRX) выделились в ротационных сделках, в то время как MAGACOIN FINANCE набирает обороты, поскольку аналитики отметили его как свежий выбор альткоина для тех, кто ищет диверсификацию после упущенного ранее импульса Биктоина и Ethereum. Биктоин и ETF Ethereum привлекают притоки в размере 2,16 миллиарда долларов США Согласно CoinShares, фонды цифровых активов зафиксировали притоки в размере 2,48 миллиарда долларов США на прошлой неделе, увеличив августовские итоги до 4,37 миллиарда долларов США и доведя притоки с начала года до 35,5 миллиарда долларов США. Однако общие активы под управлением снизились на 10% до 219 миллиардов долларов США, поскольку пятничные данные по инфляции в США спровоцировали краткосрочную фиксацию прибыли. США лидировали с притоком в 2,29 миллиарда долларов США, поддерживаемые активностью в Швейцарии, Германии и Канаде. В то время как пятничные оттоки сигнализировали об осторожных настроениях, неделя в целом отразила сильный спрос, обусловленный ETF. Ethereum превзошел Биктоин, зафиксировав притоки в размере 1,4 миллиарда долларов США по сравнению с 748 миллионами долларов США у Биктоина. За август Ethereum собрал почти 3,95 миллиарда долларов США, в то время как Биктоин зафиксировал оттоки в размере 301 миллиона долларов США. Аналитики предполагают, что трейдеры перераспределяют средства в Ethereum из-за оптимизма в отношении одобрения ETF в США. Между тем, Solana и XRP также выиграли, привлекая 177 миллионов долларов США и 134 миллиона долларов США, что подчеркивает более широкое распространение институционального спроса на альткоины. Avalanche AVAX сохраняет рыночный интерес Avalanche (AVAX) наблюдал активное взаимодействие, несмотря на недавние снижения цен. Токен вырос почти на 25% в начале августа, прежде чем остыть в диапазоне 23–27 долларов США. На момент публикации AVAX торгуется около 23 долларов США, сохраняя небольшой месячный прирост. Данные на цепочке показывают, что Avalanche обработал почти 12 миллионов транзакций, рост на 66%, что отражает растущую активность экосистемы. В то время как активные адреса снизились на 13% неделя к неделе, более сильное взаимодействие среди наиболее активных участников сигнализирует о здоровом внедрении. Рынок деривативов также указывает на уверенность, с открытым интересом в 877 миллионов долларов США и готовностью трейдеров держать позиции открытыми. Наблюдатели рынка продолжают следить за прорывом выше...
