Думаете о покупке золота впервые? Вот что вам нужно сделать

Золото снова взрывается. Новые покупатели стекаются, старые имена бьют рекорды, а глобальный страх делает то, что всегда делает, заставляя людей гнаться за этим металлом, как за последним спасательным плотом на тонущем рынке. И если вы думаете о том, чтобы впервые присоединиться к этому движению, то вы опоздали, но, к счастью, не слишком. Вам просто нужно знать, что происходит, и в этом мы вам поможем. Видите ли, инвесторы обеспокоены войной, инфляцией, политикой центральных банков и решениями по ставкам, которые никогда не кажутся ясными. Результатом стал массовый приток в золото, при этом индекс NYSE Arca Gold Miners Index пробил свой исторический максимум впервые с европейского долгового кризиса 2011 года и понижения кредитного рейтинга США. На этот раз войны на Ближнем Востоке, в России и Украине, и да, попытки Дональда Трампа выгнать Лизу Кук из ФРС, взбаламутили ситуацию. Никто больше не знает, что происходит с процентными ставками. Акции золотодобывающих компаний бьют рекорды Майнеры в огне. Крупные имена, такие как Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp. и Barrick Mining Corp., все выросли более чем на 80% в этом году. Заработок Newmont более чем удвоился в 2024 году. Аналитики говорят, что он вырастет еще на 50% в этом году. Это после двух полных лет слабых показателей. Сейчас он торгуется по самой высокой цене за более чем три года. "Newmont - мой главный выбор", - сказал Мартин Прадье из Veritas Investment Research. "Возврат инвестиций (ROI) почти в два раза выше, чем в прошлом году". Он не единственный, кто обращает внимание. Agnico Eagle также попал в его список, в основном из-за их активов в Канаде и "сильного исполнения". Акции Agnico, котирующиеся в США, выросли более чем на 90% в этом году, достигнув рекордных максимумов. Ожидается, что его заработок также...