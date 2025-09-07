2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Закупки Биткоин-казначейства снижаются на фоне рекордных удержаний – что это значит?

Закупки Биткоин-казначейства снижаются на фоне рекордных удержаний – что это значит?

Пост «Закупки Казначейства Биткоина снижаются на фоне рекордных запасов – что это значит?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) испытал умеренный рост цены на прошлой неделе, поднявшись примерно до 113 000$ перед небольшим откатом. Лидер крипторынка сейчас торгуется около ценового уровня 111 000$ и находится в 10,46% от своего исторического максимума. Между тем, недавние данные от аналитической блокчейн-компании CryptoQuant выявили интересную тенденцию в накопительной активности казначейств Биткоина. Запасы Казначейства Биткоина достигли 840 тысяч в 2025 году В еженедельном отчете, опубликованном 5 сентября, CryptoQuant сообщает, что запасы казначейства Биткоина у государственных и частных компаний достигли нового рекорда в 840 000 BTC в 2025 году, что отражает огромный институциональный интерес, наблюдаемый в текущем рыночном цикле. Однако за этим заголовком скрывается резкий, осторожный сдвиг в рыночной динамике. В частности, ежемесячные покупки резко замедлились, что вызывает вопросы об устойчивости корпоративного спроса на Биткоин. Благодаря совместным усилиям с bitcointreasuries.net.data, CryptoQuant обнаружил, что Strategy, являясь наиболее агрессивным институциональным накопителем Биткоина, резко сократила темпы покупок на 97% за последние 12 месяцев. Примечательно, что после приобретения рекордных 134 000 BTC в ноябре 2024 года, покупки компании под руководством Сейлора упали до всего 3 700 BTC в августе 2025 года. В то время как другие казначейства Биткоина действовали более осторожно, добавив 14 800 BTC в августе по сравнению с относительно небольшой покупкой Strategy в 3 700 BTC, их объемы остаются значительно ниже пиков, наблюдавшихся ранее в 2025 году. Примечательно, что эти другие компании создали временный всплеск в начале 2025 года, зафиксировав рекордную покупку в 66 000 BTC в январе, которая явно угасла после их августовских отчетов. Примечательно, что все эти данные указывают на то, что, хотя общие запасы находятся на рекордных уровнях, поток новых институциональных денег, похоже, иссякает. Обзор цены Биткоина На момент написания Биткоин торгуется по цене 110 942$, что на 0,48% выше за последние 24 часа. Дневной объем торгов также...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:37
Поделиться
Смогут ли Мэтт Лафлёр и Грин-Бей Пэкерс вернуть себе NFC North?

Смогут ли Мэтт Лафлёр и Грин-Бей Пэкерс вернуть себе NFC North?

Пост «Смогут ли Мэтт ЛаФлер и Грин-Бей Пэкерс вернуть себе NFC North?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главный тренер Грин-Бей Мэтт ЛаФлер и его Пэкерс завершили прошлый сезон в NFC North с результатом всего 1-5. Getty Images Главный тренер Детройт Лайонс Дэн Кэмпбелл имеет рост 6 футов 5 дюймов и вес 265 фунтов. Босс Грин-Бей Пэкерс Мэтт ЛаФлер примерно на шесть дюймов ниже и на 100 фунтов легче Кэмпбелла. Если бы они были соперниками в средней школе, можно с уверенностью сказать, что Кэмпбелл мог бы отобрать у ЛаФлера деньги на обед в любое время. Однако они взрослые мужчины, и их сражения происходят на священной земле Ламбо Филд и на искусственном покрытии FieldTurf на Форд Филд. Проблема в том, что Кэмпбелл отбирает у ЛаФлера деньги на обед последние 3,5 года. И если Пэкерс надеются оправдать большие ожидания этого сезона, это должно измениться. Грин-Бей доминировал над Детройтом в течение 16-летнего периода, имея результат 24-8 против Лайонс между 2005-2021 годами. Однако в последних семи встречах Лайонс Кэмпбелла имеют результат 6-1 против Пэкерс ЛаФлера. Детройт также выиграл три матча подряд на Ламбо Филд, став новым лидером NFC North. Грин-Бей надеется изменить эту тревожную тенденцию, когда примет Детройт в воскресенье в 15:25. «Они были стандартом последние два сезона», — сказал ЛаФлер о Лайонс, которые выиграли два титула NFC North подряд. «И я очень уважаю то, чего они смогли достичь. Очень уважаю Дэна, то, что он смог создать, так что это будет серьезный вызов». ЛаФлер, который стал тренером Грин-Бей в 2019 году, доминировал в дивизионе в начале своей карьеры. Доминирование Пэкерс в NFC North является важной причиной того, что они достигли финалов конференции в 2019 и 2020 годах и были первым номером посева NFC в 2020 и 2021 годах. ЛаФлер начал свою карьеру в Пэкерс...
MemeCore
M$2,0381-0,28%
SIX
SIX$0,01952+0,10%
ChangeX
CHANGE$0,00159307+0,04%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:33
Поделиться
Приток в ETF Биткоина и Ethereum достиг 2,16 млрд $ при доминировании AVAX и TRX в ротационных сделках

Приток в ETF Биткоина и Ethereum достиг 2,16 млрд $ при доминировании AVAX и TRX в ротационных сделках

Пост Биктоин, Приток ETF Ethereum достигает 2,16 миллиарда долларов США, в то время как AVAX и TRX доминируют в ротационных сделках появился на BitcoinEthereumNews.com. Цифровые активы привлекли миллиарды новых притоков на прошлой неделе, во главе с ETF Биктоина и Ethereum. Avalanche (AVAX) и Tron (TRX) выделились в ротационных сделках, в то время как MAGACOIN FINANCE набирает обороты, поскольку аналитики отметили его как свежий выбор альткоина для тех, кто ищет диверсификацию после упущенного ранее импульса Биктоина и Ethereum. Биктоин и ETF Ethereum привлекают притоки в размере 2,16 миллиарда долларов США Согласно CoinShares, фонды цифровых активов зафиксировали притоки в размере 2,48 миллиарда долларов США на прошлой неделе, увеличив августовские итоги до 4,37 миллиарда долларов США и доведя притоки с начала года до 35,5 миллиарда долларов США. Однако общие активы под управлением снизились на 10% до 219 миллиардов долларов США, поскольку пятничные данные по инфляции в США спровоцировали краткосрочную фиксацию прибыли. США лидировали с притоком в 2,29 миллиарда долларов США, поддерживаемые активностью в Швейцарии, Германии и Канаде. В то время как пятничные оттоки сигнализировали об осторожных настроениях, неделя в целом отразила сильный спрос, обусловленный ETF. Ethereum превзошел Биктоин, зафиксировав притоки в размере 1,4 миллиарда долларов США по сравнению с 748 миллионами долларов США у Биктоина. За август Ethereum собрал почти 3,95 миллиарда долларов США, в то время как Биктоин зафиксировал оттоки в размере 301 миллиона долларов США. Аналитики предполагают, что трейдеры перераспределяют средства в Ethereum из-за оптимизма в отношении одобрения ETF в США. Между тем, Solana и XRP также выиграли, привлекая 177 миллионов долларов США и 134 миллиона долларов США, что подчеркивает более широкое распространение институционального спроса на альткоины. Avalanche AVAX сохраняет рыночный интерес Avalanche (AVAX) наблюдал активное взаимодействие, несмотря на недавние снижения цен. Токен вырос почти на 25% в начале августа, прежде чем остыть в диапазоне 23–27 долларов США. На момент публикации AVAX торгуется около 23 долларов США, сохраняя небольшой месячный прирост. Данные на цепочке показывают, что Avalanche обработал почти 12 миллионов транзакций, рост на 66%, что отражает растущую активность экосистемы. В то время как активные адреса снизились на 13% неделя к неделе, более сильное взаимодействие среди наиболее активных участников сигнализирует о здоровом внедрении. Рынок деривативов также указывает на уверенность, с открытым интересом в 877 миллионов долларов США и готовностью трейдеров держать позиции открытыми. Наблюдатели рынка продолжают следить за прорывом выше...
NEAR
NEAR$3,002+5,03%
Union
U$0,009604+1,94%
SOLANIUM
SLIM$0,03231-5,19%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:25
Поделиться
Думаете о покупке золота впервые? Вот что вам нужно сделать

Думаете о покупке золота впервые? Вот что вам нужно сделать

Пост "Думаете о покупке золота впервые? Вот что вам нужно сделать" появился на BitcoinEthereumNews.com. Золото снова взрывается. Новые покупатели стекаются, старые имена бьют рекорды, а глобальный страх делает то, что всегда делает, заставляя людей гнаться за этим металлом, как за последним спасательным плотом на тонущем рынке. И если вы думаете о том, чтобы впервые присоединиться к этому движению, то вы опоздали, но, к счастью, не слишком. Вам просто нужно знать, что происходит, и в этом мы вам поможем. Видите ли, инвесторы обеспокоены войной, инфляцией, политикой центральных банков и решениями по ставкам, которые никогда не кажутся ясными. Результатом стал массовый приток в золото, при этом индекс NYSE Arca Gold Miners Index пробил свой исторический максимум впервые с европейского долгового кризиса 2011 года и понижения кредитного рейтинга США. На этот раз войны на Ближнем Востоке, в России и Украине, и да, попытки Дональда Трампа выгнать Лизу Кук из ФРС, взбаламутили ситуацию. Никто больше не знает, что происходит с процентными ставками. Акции золотодобывающих компаний бьют рекорды Майнеры в огне. Крупные имена, такие как Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp. и Barrick Mining Corp., все выросли более чем на 80% в этом году. Заработок Newmont более чем удвоился в 2024 году. Аналитики говорят, что он вырастет еще на 50% в этом году. Это после двух полных лет слабых показателей. Сейчас он торгуется по самой высокой цене за более чем три года. "Newmont - мой главный выбор", - сказал Мартин Прадье из Veritas Investment Research. "Возврат инвестиций (ROI) почти в два раза выше, чем в прошлом году". Он не единственный, кто обращает внимание. Agnico Eagle также попал в его список, в основном из-за их активов в Канаде и "сильного исполнения". Акции Agnico, котирующиеся в США, выросли более чем на 90% в этом году, достигнув рекордных максимумов. Ожидается, что его заработок также...
Union
U$0,009604+1,94%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,174-4,25%
Moonveil
MORE$0,02906-15,89%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:24
Поделиться
Ethereum – Готов ли ETH повторить бычий забег Bitcoin 2021 года?

Ethereum – Готов ли ETH повторить бычий забег Bitcoin 2021 года?

Пост Ethereum – Собирается ли ETH повторить бычий забег Bitcoin 2021 года? появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист Опубликовано: 7 сентября 2025 г. Ключевые моменты Ethereum показывает признаки рыночной зрелости. С прорывом ETH из долгосрочного паттерна, спрос может стать следующим большим триггером. Ethereum [ETH] с каждым днем все больше похож на рыночного тяжеловеса! Части притока ETF совпадают с открытым интересом CME, а активность на цепочке растет. Эта настройка напоминает прорыв Bitcoin [BTC] в 2021 году, хотя путь Ethereum имеет свою уникальную динамику и риски. Вот разбор того, что движет этим импульсом. Созревающая структура рынка Более половины недавних притоков Ethereum ETF были сопоставлены с растущим открытым интересом на фьючерсах CME, согласно данным Glassnode. Что это значит? Институты не просто покупают ETH для направленного воздействия, но также участвуют в арбитраже и стратегиях хеджирования. Источник: Glassnode Паттерн похож на потоки Bitcoin, ведомые ETF, где TradFi создает позиции как на спотовом, так и на деривативных рынках. С ETH, все еще торгующимся ниже своих локальных максимумов, несмотря на эту активность, это явный признак зрелости. Аргумент в пользу устойчивости Помимо потоков ETF и фьючерсов, базовое использование Ethereum становится сильнее. Количество транзакций сохраняет устойчивый восходящий тренд даже в периоды волатильности рынка. Это означает, что активность в сети не просто связана со спекуляцией. Источник: Glassnode Эта последовательность является признаком прочной базы спроса, которая сохраняет актуальность Ethereum независимо от колебаний цен. ETH и пути вперед Источник: TradingView Ethereum консолидировался вокруг зоны 4 300$ на момент публикации, с дневным RSI, колеблющимся около нейтрального уровня, и MACD, показывающим затухающий импульс. Источник: X Эта пауза наступила после сильного роста, и хотя краткосрочные трейдеры могут видеть нерешительность, общая картина выглядит иначе. Что вам нужно отметить, это то, что ETH прорывается из многолетнего клина, подобно тому, как это сделал Bitcoin перед своим...
NEAR
NEAR$3,002+5,03%
Threshold
T$0,01464-3,55%
LooksRare
LOOKS$0,013435-1,93%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:08
Поделиться
Топ-5 Альткоинов С Реальной Полезностью для Покупки Сейчас и Удержания До 2030 Года

Топ-5 Альткоинов С Реальной Полезностью для Покупки Сейчас и Удержания До 2030 Года

Пост «Топ-5 Альткоинов с Реальной Утилитой для Покупки Сейчас и Удержания до 2030 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Ethereum, Chainlink, Polkadot и другие альткоины выделяются своей реальной утилитой, с одним неожиданным новичком на подъеме. В то время как хайп часто доминирует в криптоциклах, проекты, которые выживают дольше всего — это те, которые предлагают реальные варианты использования. Утилитарность, а не просто спекуляция, все больше отделяет мимолетные тренды от активов, которые сохраняются. Глядя в перспективу до 2030 года, инвесторы сужают свое внимание на альткоинах с доказанным принятием, сильной активностью разработчиков и четкой значимостью в цифровой экономике. Ethereum, Chainlink и Polkadot занимают высокие позиции в этом разговоре, наряду с Solana и XRP. Однако в 2025 году появился один неожиданный новичок, MAGACOIN FINANCE, добавляющий другой тип ценности в эту смесь. Ethereum: Децентрализованная основа Ethereum остается наиболее важной утилитарной монетой на рынке, обеспечивая работу тысяч децентрализованных приложений и служа основой для DeFi, NFT и токенизированных активов. С миллиардами, ежедневно проходящими через его экосистему, ETH представляет собой бьющееся сердце Web3. Решения второго уровня продолжают расширять охват Ethereum, обеспечивая масштабируемость без ущерба для безопасности. Инвесторы, ищущие долгосрочное воздействие на реальную утилиту, не могут игнорировать ETH. Chainlink: Соединение Крипто с Реальными Данными Chainlink утвердился как доминирующая оракульская сеть, соединяющая блокчейн-смарт-контракты с внешними источниками данных. От ставок кредитования DeFi до страховых контрактов и корпоративных приложений, LINK обеспечивает работу децентрализованных систем на основе надежных, защищенных от подделки данных. Его важность растет по мере расширения токенизированных активов реального мира, делая инфраструктуру Chainlink незаменимой. К 2030 году его роль как в финансовых, так и в нефинансовых системах может укрепить LINK как один из самых ценных альткоинов. MAGACOIN FINANCE: Импульс, основанный на дефиците, с огромным потенциалом роста В то время как Ethereum, Chainlink и Polkadot обеспечивают четкую технологическую утилиту, MAGACOIN FINANCE создает другой вид утилиты — культурный брендинг и импульс, основанный на дефиците. Аналитики прогнозируют ROI до 10 000%, представляя его как одну из самых асимметричных возможностей этого цикла. Предпродажа...
RealLink
REAL$0,07812-3,99%
Hyperliquid
HYPE$43,03+0,39%
Рипл
XRP$2,7226-2,88%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:01
Поделиться
Подсказки и решения NYT Pips на сегодня, воскресенье, 7 сентября

Подсказки и решения NYT Pips на сегодня, воскресенье, 7 сентября

Пост «Подсказки и решения для сегодняшней игры NYT Pips на воскресенье, 7 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Еще одно воскресенье, еще одна игра Pips для решения. Эта была сложной! У меня было больше проблем со средним уровнем сегодня, чем, я думаю, когда-либо раньше, а сложный уровень также на некоторое время поставил меня в тупик. По крайней мере, легкий уровень был супер легким... Давайте сразу приступим! Ищете субботний Pips? Прочитайте наше руководство прямо здесь. Как играть в Pips В Pips у вас есть сетка разноцветных ячеек. Каждая цветная область представляет собой различное «условие», которое вы должны выполнить. У вас есть определенное количество домино, которые вы должны использовать для заполнения сетки. Вы должны использовать каждое домино и правильно выполнить каждое условие, чтобы выиграть. Существуют уровни: Легкий, Средний и Сложный. Вот пример сложного уровня Pips: Пример Pips Скриншот: Erik Kain Как вы можете видеть, сетка имеет множество символов и чисел с каждым цветом. В крайнем левом углу три фиолетовых квадрата не должны быть равны друг другу (поэтому знак равенства перечеркнут). Два розовых квадрата рядом с ними должны в сумме давать 0. Все зигзагообразные синие квадраты должны быть равны друг другу. Вы нажимаете на домино, чтобы вращать их, и это необходимо, поскольку их нужно повернуть, чтобы они подходили туда, где они должны быть. На этой сетке не показаны другие условия, такие как «меньше чем» или «больше чем». Если есть несколько плиток со знаками > или <, сумма этих плиток должна быть больше или меньше указанного числа. Это зависит от сетки. Пустые места могут содержать что угодно. Различные возможные условия: = Все точки должны быть равны друг другу в этой группе. ≠ Все точки не должны быть равны друг другу в этой группе. > Точка в этой плитке (или плитках) должна быть больше, чем...
PlaysOut
PLAY$0,04293-7,49%
GRIDOS
GRID$0,00183-39,00%
Moonveil
MORE$0,02906-15,89%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:31
Поделиться
Универсальная экосистема баллов лояльности

Универсальная экосистема баллов лояльности

Пост «Универсальная экосистема баллов лояльности» появился на BitcoinEthereumNews.com. MiL.k (MLK) — это криптовалютный токен альянса MiL.k, платформы вознаграждений на основе блокчейна, разработанной для облегчения обмена и управления баллами вознаграждений от различных предприятий и поставщиков услуг. Агрегация баллов лояльности MiL.k позволяет пользователям агрегировать, обменивать и управлять баллами лояльности от широкого спектра участвующих предприятий, включая розничную торговлю, авиакомпании, отели и многое другое. Это упрощает процесс управления и погашения баллов вознаграждений. Платформа MiL.k разработана для совместимости с различными программами лояльности и системами вознаграждений. Она стремится обеспечить бесперебойный опыт для пользователей, которые часто накапливают баллы у разных брендов. MiL.k предоставляет мобильное приложение, которое позволяет пользователям просматривать и управлять своими баллами лояльности, обменивать их на другие токены и беспрепятственно получать вознаграждения. MLK — это нативный криптовалютный токен экосистемы MiL.k. Держатели токенов MLK могут стейкать свои токены для участия в управлении платформой и механизмах консенсуса, потенциально зарабатывая вознаграждения. Токены MLK могут использоваться для оплаты комиссий за транзакции в экосистеме MiL.k. Более того, предприятия и пользователи могут использовать токены MLK в качестве стимулов для поощрения участия в своих программах лояльности или акциях. MiL.k подчеркивает контроль пользователей над своими баллами вознаграждений и личными данными. Пользователи имеют возможность выбирать, как и где они используют свои баллы вознаграждений, повышая конфиденциальность и автономию. Отказ от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как одобрение от CoinIdol. Это не рекомендация покупать или продавать криптовалюту. Читатели должны провести собственное исследование перед инвестированием средств. Источник: https://coinidol.com/mil-k-mlk-token/
Sidekick
K$0,05332-12,15%
Moonveil
MORE$0,02906-15,89%
Helium Mobile
MOBILE$0,0003379-2,81%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:14
Поделиться
Worldcoin развивает квантово-защищенный AMPC с UTEC Peru

Worldcoin развивает квантово-защищенный AMPC с UTEC Peru

Worldcoin присоединяется к UTEC Peru для продвижения управляемой AMPC квантово-защищенной технологии для повышения конфиденциальности и академического подтверждения децентрализованной цифровой идентичности.
QUANTUM
QUANTUM$0,002852-1,14%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/07 07:00
Поделиться
Прогнозируется колоссальный рост на 19763% для вирусного конкурента Shiba Inu (SHIB)

Прогнозируется колоссальный рост на 19763% для вирусного конкурента Shiba Inu (SHIB)

Пост Прогнозируется колоссальный рост на 19763% для вирусного конкурента Shiba Inu (SHIB) появился на BitcoinEthereumNews.com. В мире криптовалют появляются захватывающие новые токены, и один выдающийся претендент на сцене Shiba Inu (SHIB) быстро привлекает внимание. Little Pepe (LILPEPE), мем-коин, построенный на совместимом с Ethereum блокчейне Layer-2, быстро растет. Эксперты прогнозируют, что он может увидеть экстраординарный рост в 19 763% в ближайшие годы! Имея почти распроданную предпродажу, новую функциональность и быстро расширяющееся сообщество, Little Pepe на пути к превосходству над Shiba Inu, потенциально делая ранних пользователей миллионерами. Путь к успеху Shiba Inu и дорога к Little Pepe Движение цены Shiba Inu (SHIB) имеет решающее значение для будущего пути криптовалюты. SHIB в настоящее время тестирует уровень поддержки на отметке 0,000012 долларов и оставался стабильным в последние дни. Если он потеряет эту поддержку, это может привести к дальнейшему снижению, которое может проверить следующую центральную зону поддержки на уровне 0,000011 долларов. С положительной стороны, SHIB имеет значительный уровень сопротивления в 0,00001226 долларов. Уровень выше этого создаст предпосылки для повторного тестирования 0,0000125-0,0000126 долларов с возможностью восстановления токена. Это основные уровни, за которыми трейдеры будут внимательно следить, пока SHIB находит свой путь через текущий период консолидации. Shiba Inu (SHIB) вырос в мире криптовалют и достиг пика роста более чем на 23 000% в 2021 году. Этот исторический рост является признаком потенциала других мем-коинов, и Little Pepe (LILPEPE) оставляет свой след как один из его конкурентов. LILPEPE - это не просто мем-коин; он разработан на совместимом с Ethereum блокчейне Layer-2, который отличается низкими комиссиями, высокой скоростью и масштабируемостью, чего SHIB и другие мем-коины не смогли достичь. Успех Little Pepe также наблюдается в плане его предпродажи: 15,13 миллиарда токенов (96,08%) было продано во время 12-го этапа, собрав 24,18 миллиона долларов из 25,475 миллиона долларов...
NEAR
NEAR$3,002+5,03%
SHIBAINU
SHIB$0,0000115-3,36%
Sunrise Layer
RISE$0,009849-4,16%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:55
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $