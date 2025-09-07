2025-10-11 суббота

Роберт Кийосаки говорит, что 'Европа обречена', поскольку экономическое безумие заставляет его покупать больше Биткоина

Роберт Кийосаки говорит, что 'Европа обречена', поскольку экономическое безумие заставляет его покупать больше Биткоина

Пост Роберт Кийосаки говорит, что "Европа обречена", поскольку экономическое безумие заставляет его покупать больше Биткоина, появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин растет как идеальное средство хеджирования, в то время как мировые экономики разваливаются, рынки облигаций падают, а фиатные валюты теряют доверие, предупреждает известный финансовый педагог Роберт Кийосаки. Роберт Кийосаки предупреждает об экономическом безумии и твердо стоит на Биткоине как защите. Роберт Кийосаки, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", вновь предостерег о [...] Источник: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-says-europe-is-toast-as-economic-insanity-has-him-buying-more-bitcoin/
Tapzi выходит сильным против ведущих Мем-коинов для инвестирования: вот почему

Tapzi выходит сильным против ведущих Мем-коинов для инвестирования: вот почему

Пост Tapzi укрепляет позиции против ведущих Мем-коинов для инвестиций: вот почему появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Рынок криптовалют в 2025 году был не чем иным, как американскими горками. С макроэкономической неопределенностью, регуляторными дебатами и постоянными изменениями в настроениях инвесторов, цифровые активы проходят через фазу консолидации. Мем-коины, которые когда-то доминировали в розничном внимании с ростом, движимым хайпом, теперь показывают признаки усталости. Многим из них не хватает полезности, они зависят исключительно от импульса социальных сетей и борются за сохранение стоимости перед лицом более ориентированного на полезность крипторынка. Инвесторы становятся все более осторожными, больше не удовлетворяясь проектами, которые предлагают только краткосрочные всплески. Вместо этого они переходят к токенам, которые обещают реальные варианты использования, долгосрочную устойчивость и реальное внедрение. Этот сдвиг открыл двери для инновационных проектов, чтобы выйти на передний план; проектов, которые сочетают потенциал блокчейна с функциональностью реального мира. В этом развивающемся ландшафте Tapzi ($TAPZI) появляется как сильный претендент. В отличие от ведущих мем-коинов, которые полагаются на хайп и спекуляцию, Tapzi позиционирует себя как первая в мире децентрализованная игровая платформа Web3, основанная на навыках. Это не просто токен, это целая экосистема, где игроки соревнуются в играх в реальном времени, таких как Шахматы, Шашки и Камень-Ножницы-Бумага, с призовыми фондами, напрямую финансируемыми участниками. Устраняя удачу, ботов и инфляционную токеномику, Tapzi предлагает прозрачную, справедливую и устойчивую систему, которая привлекает как геймеров, так и инвесторов. С ограниченным предложением, проверенными смарт контрактами и дорожной картой, наполненной запусками продуктов, турнирами и интеграциями разработчиков, Tapzi прокладывает путь, гораздо более надежный и ориентированный на рост, чем традиционные мем-коины. Его рост на 186% от предпродажи до листинга только подчеркивает срочность обратить внимание. От хайпа к полезности: почему Tapzi затмевает ведущие Мем-коины для инвестиций Самая большая разница между ведущими мем-коинами для инвестиций и Tapzi проста: цель. Мем-коины движимы вирусными трендами, интернет-культурой и спекуляцией. Хотя это создает захватывающие краткосрочные всплески,...
Сенат США пересматривает законодательство о цифровых активах: исключения для стейкинга, аирдропов

Сенат США пересматривает законодательство о цифровых активах: исключения для стейкинга, аирдропов

Пост «Сенат США пересматривает законодательство о цифровых активах: исключения для Стейкинга, Аирдропов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Исключение стейкинга и аирдропов из законов о ценных бумагах. Совместный консультативный комитет между Комиссией по ценным бумагам и биржам США и CFTC. Ожидается, что большая правовая определенность будет способствовать росту крипторынка. Банковский комитет Сената США выпустил пересмотренный проект «Закона о структуре рынка цифровых активов», исключающий стейкинг, аирдропы и DePIN из законов о ценных бумагах и формирующий консультативный комитет SEC-CFTC. Это законодательное изменение может улучшить нормативную ясность, повысить уверенность в инвестициях в цифровые активы и криптопроекты, базирующиеся в США, потенциально влияя на динамику рынка и регуляторные подходы во всем мире. Законодательные поправки могут способствовать росту крипторынка Пересмотренный проект, представленный Банковским комитетом Сената под председательством сенатора Шеррода Брауна, включает меры, исключающие стейкинг, аирдропы и DePIN из существующих законов о ценных бумагах. Этот шаг следует за более ранними предложениями, которые еще не конкретно рассматривали эти исключения. Законодательство также стремится облегчить совместный подход между SEC, возглавляемой Гэри Генслером, и CFTC, возглавляемой Ростином Бенамом. Реакции рынка подчеркивают конструктивный прогноз, хотя прямых публичных заявлений от лидеров криптоиндустрии по конкретным деталям пока не появилось. Более широкое сообщество проявляет повышенный интерес, форумы и каналы разработчиков активно обсуждают потенциальные последствия для проектов, таких как Helium и IoTeX. Сенатор Шеррод Браун, председатель Банковского комитета Сената, заявил: «Этот пересмотренный проект стремится обеспечить всестороннюю ясность и совместную основу для эффективного регулирования цифровых активов». Рыночные данные и аналитика Знаете ли вы? Последние крупные законодательные усилия США в отношении цифровых активов привели к временным ралли токенов, что намекает на возможные положительные прибыли из-за текущих исключений для многомиллиардных рынков. Согласно CoinMarketCap, Ethereum (ETH) в настоящее время оценивается в 4 286,11 $ с рыночным капиталом в 517,36 миллиардов $ и занимает 13,61% доминирования на рынке. Оборотное предложение включает 120,71 миллионов токенов. За последние 90 дней ETH вырос на 71,52%, отражая значительную силу рынка. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 01:08 UTC...
Dogecoin и SEI отстают, BlockDAG приближается к предпродаже в 400 миллионов $

Dogecoin и SEI отстают, BlockDAG приближается к предпродаже в 400 миллионов $

Пост Dogecoin и SEI отстают, BlockDAG приближается к предпродаже на 400 миллионов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости сравнивают хрупкую поддержку Dogecoin, осторожные сигналы SEI и динамику предпродажи BlockDAG, чтобы выяснить, какая криптовалюта лидирует на пути к 2025 году. Крипторынок снова испытывает терпение, предлагая три совершенно разные истории. Dogecoin упал после кратковременного ралли, обнажив хрупкое поле битвы около 0,225 $, поскольку трейдеры проходят через знакомую модель "продавай на новостях". SEI демонстрирует собственные колебания. Технический анализ показывает, что токен застрял в консолидации, удерживаясь чуть выше 0,2917 $, в то время как сокращающийся объем и нейтральный Индекс относительной силы ограничивают уверенность. Это говорит о том, что покупатели ждут более четких сигналов, прежде чем брать дальнейшие обязательства. С почти 400 миллионами $ собранными на предпродаже, 25,9 миллиардами проданных BDAG, 200 000 держателей, более 19 500 проданных майнеров и 3 миллионами пользователей приложения X1, BDAG позиционирует себя как серьезный конкурент. Аналитики теперь предполагают, что BlockDAG (BDAG) может войти в топ-50 криптовалют, превзойдя ранние вехи, когда-то установленные Avalanche и Aptos. Dogecoin сталкивается с давлением на уровне поддержки 0,225 $ Dogecoin упал на 2,04% до 0,2314 $ за последние 24 часа, отыграв назад прибыль от кратковременного ралли, связанного с приобретением крупной майнинговой компании. Торговая активность, связанная с индонезийской рупией, колебалась между 3 679 и 3 977, в то время как объем вырос на 69%, демонстрируя повышенное, но осторожное участие. Это движение отразило знакомую реакцию "продавай на новостях", поскольку трейдеры фиксировали прибыль после объявления. Рыночные сигналы остаются разделенными. Лонг позиции по-прежнему превышают шорты, но ордера на продажу, сгруппированные около 0,25 $, могут ограничить рост в ближайшей перспективе. Если Dogecoin не удержит поддержку около 0,225 $, риск более широкого снижения увеличивается, что делает этот уровень ключевым для всех, кто следит за прогнозом цены Dogecoin. SEI удерживает ключевую поддержку на фоне смешанных сигналов SEI торгуется чуть выше важного уровня поддержки на 0,2917 $, отмечая решающий момент для своего следующего движения. Аналитики предполагают, что преодоление 20-дневной скользящей средней около 0,3172 $ может подготовить почву для...
Прогноз цены Dogecoin на 2025 год: сможет ли DOGE достичь 1$?

Прогноз цены Dogecoin на 2025 год: сможет ли DOGE достичь 1$?

Пост Прогноз цены Dogecoin на 2025 год: Сможет ли DOGE достичь 1$? появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитики обсуждают, сможет ли Dogecoin достичь 1$ к 2025 году по мере роста розничного спроса и импульса Мем-коинов. Розничный спрос усиливается Dogecoin процветает благодаря доступности. В отличие от Биктоин или блокчейн Ethereum, он дешев за единицу и стал входной монетой для многих новых инвесторов. Данные Robinhood показывают, что объемы торгов DOGE удвоились с середины 2025 года, а рост кошельков в сети ускорился. Аналитики утверждают, что этот всплеск активности отражает как ностальгию, так и обновленный аппетит к активам, движимым мемами. Полезность и внедрение Хотя часто отвергается как мем, Dogecoin продолжает обеспечивать интеграции. Продавцы все чаще принимают его для платежей, а разработчики изучают способы повышения его Масштабируемость. Эти шаги добавляют слой полезности, который дополняет его культурную силу. Аналитики отмечают, что хотя полезность помогает, самым большим драйвером DOGE остаются настроения и розничное участие. Поскольку Dogecoin приближается к 1$, с прогнозами роста в 55 раз, MAGACOIN FINANCE доминирует в списках ведущих аналитиков как один из самых перспективных предпродаж. Он сочетает мем-культуру с легитимностью, подкрепленной аудитом, пройдя проверки как CertiK, так и HashEx. Эта редкая основа отделяет его от Мем-коинов, которые полагаются только на хайп. Распродажи предпродаж были быстрыми, усиленными бонусным кодом PATRIOT50X, который дает ранним покупателям 50% увеличение в распределениях. Сообщества Telegram и X гудят сравнениями с ранними SHIB и PEPE, но аналитики утверждают, что легитимность и модель дефицита MAGACOIN FINANCE дают ему потенциал для большей долговечности. Для трейдеров, гоняющихся за следующим моментом DOGE в 1$, MAGACOIN FINANCE становится спекулятивным лидером. Дополнительные игры Аналитики подчеркивают, что Dogecoin и MAGACOIN FINANCE выполняют разные роли. DOGE предлагает установленное культурное доминирование, в то время как MAGACOIN FINANCE обеспечивает высокорисковую, высокодоходную асимметрию, которую жаждут ранние инвесторы. Сбалансированное распределение между ними может обеспечить воздействие как на надежность Мем-коинов, так и на экспоненциальный рост предпродаж. Заключение Путешествие Dogecoin к 1$...
Прогноз цены Dogecoin на 2025 год – Может ли DOGE достичь 1 доллара?

Прогноз цены Dogecoin на 2025 год – Может ли DOGE достичь 1 доллара?

Розничный спрос усиливается Dogecoin процветает благодаря доступности. В отличие от Биктоин или блокчейн Ethereum, он дешев за единицу и стал [...] Пост прогноз цены Dogecoin на 2025 год – Может ли DOGE за 1$ стать реальностью? впервые появился на Coindoo.
Успейте приобрести эти 3 ведущие криптовалюты в сентябре 2025 года перед следующим ралли рынка

Успейте приобрести эти 3 ведущие криптовалюты в сентябре 2025 года перед следующим ралли рынка

Пост Успейте приобрести эти 3 ведущие криптовалюты в сентябре 2025 года перед следующим ралли рынка появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Крипто никогда не спит, и на рынке, который движется с молниеносной скоростью, сидение в стороне может означать пропуск следующего взрыва мем-коинов. С таким количеством токенов, наводняющих пространство, проблема не в поиске вариантов – а в определении тех немногих, которые действительно могут принести ошеломляющую прибыль. В 2025 году охота за следующим прорывным мем-коином достигает пика, и раннее участие может иметь решающее значение. Именно здесь MoonBull ($MOBU) выходит на первый план. Больше, чем просто очередной мем-коин, MoonBull построен на блокчейн Ethereum с точной токеномикой, разработанной для обеспечения огромной доходности. Его уже провозглашают одним из ведущих криптоактивов сентября 2025 года, и его белый список быстро заполняется – давая ранним пользователям редкий шанс получить доступ в первых рядах, прежде чем остальной рынок хлынет туда. Но MoonBull не действует в одиночку. Bone ShibaSwap (BONE) продолжает расти как основная часть экосистемы Shiba Inu, в то время как AI Companions (AIC) привлекает внимание своим смелым слиянием ИИ и мем-культуры. Вместе они представляют новую волну мем-коинов, которые сочетают в себе хайп, сообщество и инновации. Для тех, кто готов оседлать следующий бычий рынок, это обязательные к просмотру мем-коины 2025 года, и MoonBull возглавляет это движение. MoonBull ($MOBU) – это не просто очередной мем-коин; он создан для тех, кто стремится к огромной прибыли в мире криптовалют. Для энтузиастов мем-коинов и деген-трейдеров, стремящихся получить конкурентное преимущество, MoonBull предлагает уникальную возможность попасть в белый список, что идеально подходит для всех, кто стремится обеспечить свою позицию в следующем большом крипто-тренде. MoonBull разработан для вознаграждения ранних сторонников элитными наградами за стейкинг и секретными дропами токенов, что делает его одним из лучших мем-коин проектов на Ethereum. Участники белого списка будут иметь эксклюзивный доступ к этим вознаграждениям,...
Следующие большие движения криптовалют: HBAR нацелен на 0.25$, ARB стремится к 280%, BlockDAG стремительно растет

Следующие большие движения криптовалют: HBAR нацелен на 0.25$, ARB стремится к 280%, BlockDAG стремительно растет

Подробнее: https://coincu.com/pr/hbar-0-25-arb-280-rally-blockdags-nearly-400m-presale-boom/
Биткоин может упасть 'ниже 50K $' во время медвежьего рынка? Сага Джастина Сана с WLFI продолжается: Дайджест Ходлера, 31 авг. – 6 сент.

Биткоин может упасть 'ниже 50K $' во время медвежьего рынка? Сага Джастина Сана с WLFI продолжается: Дайджест Ходлера, 31 авг. – 6 сент.

Аналитик прогнозирует, что Биткоин может достичь 50 000 $ на медвежьем рынке 2026 года, Джастин Сан призывает WLFI разморозить токены: Дайджест холдера Несколько финансовых учреждений и аналитиков рынка сейчас прогнозируют, что Федеральная резервная система США, центральный банк страны, снизит процентные ставки с текущего целевого уровня 4,25%-4,5% как минимум дважды в 2025 году. Банковские прогнозы последовали за слабым отчетом о рабочих местах за август, который показал, что за месяц было добавлено всего 22 000 рабочих мест, против ожиданий около 75 000. Аналитики Bank of America, банковской и финансовой компании, изменили свою давнюю позицию об отсутствии снижения ставок в 2025 году и теперь прогнозируют два снижения на 25 базисных пунктов (BPS) — одно в сентябре и другое в декабре — согласно Bloomberg. Читать далее
Сложность майнинга сети Биткоин поднимается до нового исторического максимума

Сложность майнинга сети Биткоин поднимается до нового исторического максимума

Сложность майнинга сети Биктоин продолжает свой долгосрочный восходящий тренд, достигнув нового исторического максимума в 134,7 триллиона в пятницу. Сложность майнинга Биктоин (BTC), средний уровень сложности для майнинга блока в сети, поднялась до нового исторического максимума в 134,7 триллиона в пятницу. Сложность сети достигла предыдущего исторического максимума в августе и неуклонно росла в течение месяца, несмотря на прогнозы о том, что сложность сети уменьшится. Скорость хэширования Биткоина, среднее количество хэшей в секунду от всех майнеров в сети, упала до 967 миллиардов хэшей в секунду, снизившись с исторического максимума более 1 триллиона хэшей в секунду, зафиксированного 4 августа, согласно данным CryptoQuant. Читать далее
