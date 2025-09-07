Dogecoin и SEI отстают, BlockDAG приближается к предпродаже в 400 миллионов $
Пост Dogecoin и SEI отстают, BlockDAG приближается к предпродаже на 400 миллионов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости сравнивают хрупкую поддержку Dogecoin, осторожные сигналы SEI и динамику предпродажи BlockDAG, чтобы выяснить, какая криптовалюта лидирует на пути к 2025 году. Крипторынок снова испытывает терпение, предлагая три совершенно разные истории. Dogecoin упал после кратковременного ралли, обнажив хрупкое поле битвы около 0,225 $, поскольку трейдеры проходят через знакомую модель "продавай на новостях". SEI демонстрирует собственные колебания. Технический анализ показывает, что токен застрял в консолидации, удерживаясь чуть выше 0,2917 $, в то время как сокращающийся объем и нейтральный Индекс относительной силы ограничивают уверенность. Это говорит о том, что покупатели ждут более четких сигналов, прежде чем брать дальнейшие обязательства. С почти 400 миллионами $ собранными на предпродаже, 25,9 миллиардами проданных BDAG, 200 000 держателей, более 19 500 проданных майнеров и 3 миллионами пользователей приложения X1, BDAG позиционирует себя как серьезный конкурент. Аналитики теперь предполагают, что BlockDAG (BDAG) может войти в топ-50 криптовалют, превзойдя ранние вехи, когда-то установленные Avalanche и Aptos. Dogecoin сталкивается с давлением на уровне поддержки 0,225 $ Dogecoin упал на 2,04% до 0,2314 $ за последние 24 часа, отыграв назад прибыль от кратковременного ралли, связанного с приобретением крупной майнинговой компании. Торговая активность, связанная с индонезийской рупией, колебалась между 3 679 и 3 977, в то время как объем вырос на 69%, демонстрируя повышенное, но осторожное участие. Это движение отразило знакомую реакцию "продавай на новостях", поскольку трейдеры фиксировали прибыль после объявления. Рыночные сигналы остаются разделенными. Лонг позиции по-прежнему превышают шорты, но ордера на продажу, сгруппированные около 0,25 $, могут ограничить рост в ближайшей перспективе. Если Dogecoin не удержит поддержку около 0,225 $, риск более широкого снижения увеличивается, что делает этот уровень ключевым для всех, кто следит за прогнозом цены Dogecoin. SEI удерживает ключевую поддержку на фоне смешанных сигналов SEI торгуется чуть выше важного уровня поддержки на 0,2917 $, отмечая решающий момент для своего следующего движения. Аналитики предполагают, что преодоление 20-дневной скользящей средней около 0,3172 $ может подготовить почву для...
