2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Главные звезды на 13-й день U.S. Open 2025

Главные звезды на 13-й день U.S. Open 2025

Пост «Крупные звезды на 13-й день Открытого чемпионата США 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК – 5 СЕНТЯБРЯ: Рэйчел Броснахан замечена на 13-й день теннисного чемпионата US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 5 сентября 2025 года во Флашинг-Медоуз, Квинс, Нью-Йорк. (Фото XNY/Star Max/GC Images) GC Images Открытый чемпионат США 2025 года проходит в финальные выходные в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг, и с каждым днем четвертое и заключительное событие в этом году Большого шлема тенниса привлекает все больше крупных звезд. Ранее на этой неделе турнир посетили звезды сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт и Эбон Мосс-Бакрах, а также такие знаменитости, как Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Крис «Лудакрис» Бриджес, Боуэн Ян, Эмма Робертс, Исса Рэй, Данай Гурира, Рами Малек, Квестлав, Алек Болдуин и Лесли Одом-младший. Forbes Триллер ужасов «28 лет спустя» получил дату выхода на Netflix Автор: Тим Ламмерс В пятницу звезда «Супермена» и «Удивительной миссис Мейзел» Рэйчел Броснахан присутствовала на Открытом чемпионате США, наблюдая за действием перед финальными выходными, как и Хью Джекман, Джулианна Мур, Анна Кендрик, Киган-Майкл Ки, Кейли Куоко, Рэйн Уилсон, Адам Драйвер и Джон Бон Джови. Смотрите фотографии ниже вышеупомянутых звезд и других, кто посетил 13-й день Открытого чемпионата США. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 5 СЕНТЯБРЯ: Анна Винтур и Хью Джекман присутствуют на полуфинальном матче мужского одиночного разряда между Феликсом Оже-Альяссимом из Канады и Янником Синнером из Италии на тринадцатый день Открытого чемпионата США 2025 года в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 5 сентября 2025 года в районе Флашинг боро Квинс, Нью-Йорк. (Фото Эльзы/Getty Images) Getty Images Звезда «Дэдпула и Росомахи» Хью Джекман присоединился к главному редактору Vogue в пятницу на 13-й день Открытого чемпионата США. НЬЮ-ЙОРК, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК – 5 СЕНТЯБРЯ: Анна Кендрик замечена...
Union
U$0.009604+1.88%
Whiterock
WHITE$0.0002476-17.74%
Manchester City Fan
CITY$0.9428-3.29%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:18
Поделиться
Казначейство Marathon Digital теперь второе по величине среди публичных компаний

Казначейство Marathon Digital теперь второе по величине среди публичных компаний

Пост «Казначейство Marathon Digital теперь второе по величине среди публичных компаний» появился на BitcoinEthereumNews.com. 6 миллиардов $ в Биткоин: Казначейство Marathon Digital теперь второе по величине среди публичных компаний Подпишитесь на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Кристиан, журналист и редактор с руководящими ролями в филиппинских и канадских СМИ, движим своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/6b-in-bitcoin-marathon-digital-treasury-now-2nd-largest-among-public-firms/
BRC20.COM
COM$0.01074-4.09%
Sign
SIGN$0.05656-8.43%
mETHProtocol
COOK$0.011499-11.79%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:04
Поделиться
Фонд Ethereum перемещает 4 000 ETH из неактивного кошелька

Фонд Ethereum перемещает 4 000 ETH из неактивного кошелька

Пост Ethereum Foundation перемещает 4 000 ETH из неактивного кошелька появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Ethereum Foundation перевел неактивные 4 000 ETH спустя 9 лет, влияя на рыночную динамику. Финансирование инициатив экосистемы влияет на ликвидность ETH. Реакция рынка включает небольшое снижение цены ETH. Адрес, связанный с Ethereum Foundation, быстро переместил 4 000 ETH, примерно 17,19 миллионов долларов, после того как оставался неактивным почти девять лет, согласно Onchainlens. Транзакция согласуется с более широкими продажами ETH фондом, направленными на финансирование операций экосистемы, потенциально влияя на динамику рынка Ethereum с наблюдаемым небольшим давлением продаж. Ethereum Foundation перемещает 4 000 ETH спустя 9 лет Недавняя активность Ethereum Foundation стала свидетелем перевода 4 000 ETH, примерно оцениваемых в 17,19 миллионов долларов, из кошелька, неактивного в течение девяти лет. Это действие соответствует стратегии организации по оптимизации управления активами и финансированию текущих проектов экосистемы. Изменение в распределении резервов Ethereum может повлиять на немедленную ликвидность на рынке. Продолжающееся стратегическое распределение ресурсов направлено на финансирование исследований, разработок и грантов сообществу с течением времени, потенциально стабилизируя долгосрочный рост экосистемы. Реакции рынка были умеренными, с небольшим снижением стоимости ETH, примерно на 1% в течение 24 часов. Несмотря на отсутствие прямых комментариев от руководства Ethereum, прозрачность в операциях улучшает понимание рынка и способствует поддержанию доверия к его финансовым маневрам. "Никаких прямых заявлений от меня или других высокопоставленных должностных лиц EF относительно перевода из неактивного кошелька не было опубликовано на наших проверенных каналах на дату запроса." – Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum Исторический контекст и рыночные сведения об Ethereum Знаете ли вы? Рыночные движения Ethereum исторически приводили к краткосрочной волатильности. Прошлые транзакции Фонда, такие как продажа в июле 2025 года, породили заметные ценовые реакции, демонстрирующие влиятельное положение блокчейна над поведением рынка альткоинов. Ethereum с рыночной капитализацией 518,52 миллиардов долларов и 13,61% доминированием, оценивается в 4 295,72 долларов. Оборотное предложение криптовалюты составляет 120,71 миллионов ETH. За последние 90 дней он вырос на 72%, согласно данным CoinMarketCap. Ethereum(ETH),...
Trust The Process
TRUST$0.0003339-7.19%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004338+8.47%
Capverse
CAP$0.10772-3.19%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:44
Поделиться
Регуляторы США анонсируют совместный круглый стол для обсуждения единого финансового надзора

Регуляторы США анонсируют совместный круглый стол для обсуждения единого финансового надзора

Пост «Регуляторы США объявляют о совместном круглом столе для обсуждения единого финансового надзора» появился на BitcoinEthereumNews.com. Знаковый круглый стол сигнализирует о решительном стремлении объединить надзор SEC и CFTC, согласовать правила, сократить бюрократию и зажечь новую эру рыночных инноваций. Совместный круглый стол рассмотрит координацию SEC-CFTC по финансовому надзору. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявили 5 сентября, что они [...] Источник: https://news.bitcoin.com/us-regulators-announce-joint-roundtable-to-discuss-unified-financial-oversight/
Union
U$0.009604+1.88%
BRC20.COM
COM$0.01074-4.09%
EPNS
PUSH$0.02992-2.41%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:31
Поделиться
Avantis запускает проверку аирдропа токенов AVNT для 65 000 кошельков

Avantis запускает проверку аирдропа токенов AVNT для 65 000 кошельков

Пост Avantis запускает проверку Аирдропа токенов AVNT для 65 000 кошельков появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Avantis, платформа деривативов на базе Base, выпустила проверку Аирдропа токенов AVNT, охватывающую 65 000 кошельков. Претензии на токены начинаются 9 сентября. Финансирование серии А в размере 8 миллионов долларов в июне поддержало выпуск токенов. Avantis, платформа деривативов в экосистеме Base, запустила проверку Аирдропа токенов AVNT 7 сентября, позволяя более чем 65 000 кошелькам начать претензии с 22:00 9 сентября. Токен AVNT с общим предложением в 1 миллиард знаменует собой значительный шаг в расширении Avantis после раунда финансирования серии А на сумму 8 миллионов долларов, совместно возглавляемого Founders Fund и Pantera Capital. Avantis привлекает 65 000 кошельков с помощью Аирдропа токенов AVNT Avantis объявила о запуске проверки Аирдропа токенов AVNT 7 сентября, нацеленной на более чем 65 000 кошельков в экосистеме Base. Последующий выпуск претензий на аирдроп 9 сентября демонстрирует стратегическое взаимодействие Avantis со своим сообществом. После объявления 27 августа, токен AVNT с ограниченным предложением в 1 миллиард выделяет 51% на усилия сообщества, подчеркивая приверженность децентрализованному контролю. Аирдроп претендует на 12,5% предложения, усиливая участие сообщества. Ожидается, что недавний раунд финансирования Avantis в размере 8 миллионов долларов, совместно возглавляемый Founders Fund и Pantera Capital, ускорит рост экосистемы DeFi через динамику токенов и вовлечение пользователей. Финансирование поддерживает усилия Avantis по объединению торговли активами на блокчейне и макроактивами реального мира. Благодаря своей позиции ключевого игрока на блокчейне Base, растут ожидания относительно влияния токена на макрорынки. Avantis создает универсальный уровень левериджа DeFi для активов и рынков реального мира, предлагая беспрепятственный доступ как к криптовалютам, так и к глобальным рынкам. — Харсехадж Сингх, генеральный директор Lumena Labs. Наблюдатели рынка отмечают, что подобные аирдропы в DeFi часто приводят к увеличению активности в блокчейне, повышая видимость протокола и его пользовательскую базу. Однако прямые заявления от руководства Avantis не дают немедленного понимания стратегических целей аирдропа. Несмотря на это,...
RealLink
REAL$0.07812-4.01%
DeFi
DEFI$0.00159-5.80%
TokenFi
TOKEN$0.01165-4.27%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:14
Поделиться
5 лучших Альткоинов для покупки с потенциалом роста в 100 раз — Cardano, PEPE и MAGACOIN FINANCE доминируют в списках

5 лучших Альткоинов для покупки с потенциалом роста в 100 раз — Cardano, PEPE и MAGACOIN FINANCE доминируют в списках

Пост "5 лучших Альткоинов для покупки с потенциалом роста в 100 раз — Cardano, PEPE и MAGACOIN FINANCE доминируют в списках" появился на BitcoinEthereumNews.com. Инвесторы в альткоины всегда ищут следующую крупную возможность, и MAGACOIN FINANCE сейчас присоединяется к топовым обсуждениям. Наряду с известными именами, такими как Cardano, PEPE, Trump Coin и XRP, эта новая монета привлекает тысячи ранних покупателей, которые видят в ней лучший альткоин для покупки с потенциалом роста в 100 раз. Cardano: Путь к 4$ к концу года Cardano (ADA) недавно испытал падение, опустившись до 0,81$ после достижения 1,02$ в начале этого месяца. Несмотря на этот откат рынка, аналитики и сообщество ADA остаются уверенными в его долгосрочном пути. Некоторые считают, что Cardano может превзойти свой предыдущий исторический максимум в 3,10$ и даже достичь 4$ до конца года. Этот прогноз основан на его последовательном развитии и вере сообщества в то, что текущее движение цены лишь временное. Сторонники, такие как Mintern, известная фигура в экосистеме Cardano, прогнозируют, что ADA может подняться выше, как только вернет критические уровни на своем графике. Другие голоса сообщества ожидают еще более крупных достижений, с упоминанием целей в 10$. С таким оптимизмом ADA продолжает числиться одним из лучших Альткоинов для покупки в 2025 году, особенно для тех, кто ищет большую потенциальную прибыль. PEPE: Сила Мем-коинов продолжается PEPE остается основным элементом в обсуждениях мем-коинов. Хотя у него нет таких же фундаментальных показателей, как у более крупных проектов, его вирусная привлекательность сохраняет его актуальность среди трейдеров, которые видят быструю прибыль. Для многих PEPE по-прежнему занимает место среди лучших Альткоинов для покупки с потенциалом роста в 100 раз просто из-за его цикла хайпа, движимого сообществом. MAGACOIN FINANCE: Сильнейший кандидат на рост в 100 раз Когда речь идет о новых монетах с потенциалом роста в 100 раз, MAGACOIN FINANCE быстро становится именем, за которым стоит следить. Ранние покупатели получают 50% дополнительный бонус с кодом PATRIOT50X, создавая ажиотаж среди тысяч инвесторов. В отличие от других альткоинов в этом списке, MAGACOIN FINANCE все еще находится на ранней стадии, что означает, что покупатели сегодня...
Threshold
T$0.01464-3.30%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.173-4.25%
Hyperliquid
HYPE$43.09+0.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:10
Поделиться
Доходность государственных облигаций оказывает давление на всё, от ипотечных займов до акций

Доходность государственных облигаций оказывает давление на всё, от ипотечных займов до акций

Пост «Доходность государственных облигаций оказывает давление на всё, от ипотечных кредитов до акций» появился на BitcoinEthereumNews.com. Доходность государственных облигаций сейчас разрушает всё. Домовладельцы, трейдеры акций, правительства — никто не остаётся незатронутым. То, что началось как медленное изменение стоимости заимствований, теперь превратилось в то, что аналитики Deutsche Bank называют «медленно движущимся порочным кругом». Они не ошибаются. Правительства, от США до Великобритании, Франции и Японии, все борются с растущими процентными платежами по огромным дефицитам. Когда инвесторы начинают сомневаться, смогут ли эти страны справиться со своими долгами, они требуют большей компенсации за кредитование. Это толкает доходность облигаций ещё выше, что делает эти долги ещё хуже. И так по кругу. Скачок доходности и ипотечные кредиты ощущают удар К середине недели 30-летние казначейские облигации США превысили 5%, самый высокий показатель с июля. В Японии их 30-летние облигации достигли нового рекорда. 30-летние облигации Великобритании выросли до самого высокого уровня за 27 лет. Несмотря на то, что доходность немного снизилась в четверг и пятницу, они всё ещё значительно выше уровней до 2020 года. Более серьёзная проблема? Эти высокие затраты на заимствование остаются. «Более спокойные головы возобладают, и рынки будут функционировать как должны», — сказал Джонатан Мондилло, глобальный руководитель отдела фиксированного дохода в Aberdeen. Но давайте не будем притворяться, что эта волатильность нормальна. Доходность движется в противоположном направлении от цен на облигации, и такое движение цен означает, что рынки нервничают. Действительно нервничают. Ставки по ипотеке ощущают жар. Доходность 30-летних казначейских облигаций напрямую влияет на 30-летнюю ипотеку, всё ещё самый популярный ипотечный кредит в США. Когда эта доходность растёт, ежемесячные платежи быстро увеличиваются. «Это вызывает беспокойство», — сказал менеджер фонда W1M Джеймс Картер. Он указал на растущую долгосрочную доходность и прямо заявил: «это не поможет держателям ипотеки». Да, давление Трампа может привести к краткосрочному снижению ставок, и более слабые данные по рабочим местам уже заставляют чиновников ФРС готовиться к этому. Картер назвал это «нелогичным» и предупредил, что...
Sidekick
K$0.05332-12.25%
Union
U$0.009604+1.88%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.173-4.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:06
Поделиться
Terminus привлекает Rabiti AI для продвижения внедрения Web3 в регионе APAC

Terminus привлекает Rabiti AI для продвижения внедрения Web3 в регионе APAC

Пост Terminus привлекает Rabiti AI для продвижения внедрения Web3 в регионе APAC появился на BitcoinEthereumNews.com. Terminus, популярная платформа PayFi, заключила партнерство с Rabbiti AI, блокчейн-компанией, управляемой ИИ. Партнерство направлено на содействие более широкому внедрению Web3 в регионе APAC с помощью токенизированных и DeFi переводов. Согласно официальному заявлению Terminus, сотрудничество предусматривает интеграцию инструментов ИИ без кода и экосистемы токена $RIAI для упрощения участия в Web3. Таким образом, этот шаг призван значительно повысить доступность, удобство использования и инновации в растущей цифровой экономике. Terminus x Rabiti AI (@RabitiAI): Новые партнеры во Вселенной 🤝. Rabiti AI — пионер в сочетании ИИ и блокчейна для беспрепятственного использования Web3. Благодаря этому партнерству мы подчеркиваем внедрение web3, обеспечивая беспрепятственные транзакции для токенизированных... pic.twitter.com/9n6qUXHGvE — Terminus (@terminus_pos) 6 сентября 2025 г. Terminus и Rabiti AI объединяют усилия для расширения Web3 в регионе APAC В партнерстве с Rabiti, Terminus стремится предоставить разнообразные возможности для стимулирования роста Web3 с беспрепятственным участием. В этом отношении данная разработка позволяет предприятиям и отдельным пользователям удобно перемещаться по децентрализованным сетям, не сталкиваясь с техническими сложностями, которые обычно препятствуют входу. Кроме того, экосистема $RIAI будет играть ключевую роль в поддержке этого внедрения, предоставляя беспрецедентную структуру платежей, ориентированную на токенизированные активы и надежные приложения DeFi. Помимо этого, Terminus предлагает свой опыт для разработки решений, которые эффективно объединяют цифровые методы платежей с новейшими и развивающимися технологиями. Одновременно дуэт фокусируется на создании инклюзивной экосистемы, сочетающей доступность и инновации, гарантируя, что потребители по всему региону APAC могут использовать финансовые инструменты, управляемые ИИ. Кроме того, партнерство также подчеркивает трансформационный шаг к массовому внедрению экосистемы Web3 на различных рынках. Аналогично, совместные усилия подчеркивают растущую тенденцию использования платформ без кода для демократизации доступа к эксклюзивным технологиям. Следовательно, инструменты ИИ без кода...
PlaysOut
PLAY$0.04285-7.65%
Movement
MOVE$0.104-4.05%
DeFi
DEFI$0.00159-5.80%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 10:01
Поделиться
XRP, LINK и ADA заняли первые места среди долгосрочных криптовалютных ставок институциональных инвесторов

XRP, LINK и ADA заняли первые места среди долгосрочных криптовалютных ставок институциональных инвесторов

Хайп обычно доминирует в циклах криптовалют, но проекты, предлагающие реальные приложения, как правило, существуют дольше всего. Полезность, а не просто спекуляция, [...] Статья XRP, LINK и ADA признаны ведущими долгосрочными криптовалютными ставками институциональных инвесторов впервые появилась на Coindoo.
RealLink
REAL$0.07812-4.01%
Hyperliquid
HYPE$43.09+0.63%
Рипл
XRP$2.7217-2.89%
Поделиться
Coindoo2025/09/07 10:00
Поделиться
Сложность Майнинга Биткоин Достигает Нового Исторического Максимума

Сложность Майнинга Биткоин Достигает Нового Исторического Максимума

Подробнее: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-mining-difficulty-record-september/
BRC20.COM
COM$0.01074-4.09%
Поделиться
Coinstats2025/09/07 08:42
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $