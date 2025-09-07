Новости Биткоина: Внедрение процветает там, где финансовый стресс наиболее серьезен

В последних новостях о Биткоине, опрос, проведенный Биткоин-клубом Корнельского университета, показал, что люди, живущие в условиях высокого финансового стресса, с большей вероятностью обращаются к Биткоину. Респонденты, которые чувствовали, что "их финансы контролируют их жизнь", демонстрировали более сильное владение и доверие к криптовалюте. Принятие Биткоина растет с финансовым стрессом Новый опрос Корнельского университета показал, что взгляды людей на Биткоин сильно различаются в зависимости от региона. Результаты показали, что финансовый стресс и доверие к правительству играют большую роль в формировании того, как люди воспринимают криптовалюту. В некоторых странах стресс и низкое доверие могут стимулировать более высокое принятие, в то время как в других стабильность поддерживает интерес на более низком уровне. Например, опрос обнаружил, что такие страны, как Турция, Индия, Кения и Южная Африка, сообщили о самых высоких уровнях стресса наряду с одними из самых высоких показателей принятия Биткоина. Между тем, страны, указавшие на более низкий финансовый стресс, также проявляют меньший интерес к Биткоину. Сальвадор, Швейцария, Китай и Италия сообщили о некоторых из самых низких уровней стресса, и их граждане с меньшей вероятностью владеют или доверяют криптовалюте. Интересно, что Мексика, Италия и Япония были среди стран с самыми низкими показателями как финансового стресса, так и принятия Биткоина. 💡Финансы и Биткоин Склонны ли люди, находящиеся в большем финансовом стрессе, обращаться к биткоину? Мы спросили респондентов, как часто они чувствуют: "Мои финансы контролируют мою жизнь". Эта диаграмма предлагает эмоциональный контекст, показывая, как финансовый стресс варьируется глобально и может влиять на открытость к... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 3 сентября 2025 г. Уровни доверия к Биткоину Опрос также проверил уровни доверия к Биткоину, попросив людей оценить его по шкале от 0 до 10, где 0 означает отсутствие доверия, а 10 - высокую степень доверия. По 25 странам Биткоин получил средний балл 4,67. В результате, полученные данные подняли вопросы о том, чему люди доверяют, чему не доверяют, и как Биткоин сравнивается...