Оценка цикла Биткоин-золото, который может спровоцировать прорыв BTC

Пост «Оценка цикла Биткоин-золото, который может спровоцировать прорыв BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Биткоин вошел в фазу консолидации, поскольку его корреляция с альткоинами ослабевает, что является ранним сигналом потенциальной волатильности. Между тем золото продолжает расти, и формирующиеся паттерны предполагают, что прорыв Биткоина может последовать только после того, как золото достигнет своего пика. Недавнее решение Galaxy Digital избавиться от 1 800 Биткоин [BTC] привлекло внимание, происходя в то время, когда обычная корреляция BTC с альткоинами, по-видимому, ослабевает. Тем временем золото продолжает свой восходящий тренд, в то время как Биткоин остается в режиме отката. Может ли BTC готовиться к прорывному ралли, как только импульс золота остынет? О падающей корреляции и волатильности Отток 1 800 BTC от Galaxy Digital произошел, когда корреляция Биткоина с альткоинами ослабла. Учтите, что это тренд, который часто намекает на предстоящие колебания рынка. Источник: X Когда корреляция альткоинов с BTC падает, обычно следует волатильность. Как правило, это происходит, когда Биткоин движется в боковом движении рынка в определенном диапазоне, позволяя альткоинам ненадолго вырасти, прежде чем BTC «выбивает почву» и тянет их обратно вниз. Источник: Alphractal И наоборот, во время сильного нисходящего тренда BTC корреляции снова растут, поскольку альткоины падают в соответствии с траекторией Биткоина. Текущее падение является признаком того, что рынок может входить в волатильность с потенциалом для откатов. Пики золота перед прорывом BTC График показывает паттерн между золотом и Биткоином: золото растет, Биткоин падает, золото достигает пика, а затем Биткоин растет. Аналитик Тед Пиллоуз утверждал, что рынок находится во второй фазе, с ростом золота и откатами BTC. Источник: X Прошлые циклы доказали, что как только золото достигает максимума, Биткоин имеет тенденцию менять ситуацию и устремляться к новым максимумам. Однако до этого момента каждый краткосрочный рост BTC может продолжать стираться. С ралли золота все еще в игре и консолидацией Биткоина, прорыв может быть взрывным, когда придет подходящее время. BTC останавливается по мере угасания импульса На момент публикации...
3 Альткоина для создания богатства

Пост «3 Альткоины для создания богатства» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости WLFI, HYPE и MAGACOIN FINANCE становятся ведущими Альткоинами для создания богатства в следующем бычьем цикле. Инвесторы уже ищут токены, которые имеют потенциал принести трансформационную доходность, поскольку рынок криптовалют готовится к своему следующему взрывному циклу. В отличие от прошлых циклов, где в обсуждениях доминировали Ethereum или Solana, 2025 год представляет новых конкурентов. Благодаря своей уникальной комбинации моментума, брендинга и спроса, движимого сообществом, три имени, WLFI, HYPE и MAGACOIN FINANCE, привлекают много внимания. Эти Альткоины позиционируются как лучшие места для входа в предстоящий бычий рынок для трейдеров, которые хотят войти рано. WLFI: Токен стоимостью менее 1$ с хайповым моментумом WLFI быстро стал одним из самых обсуждаемых токенов в 2025 году. Торгуясь по цене менее 1$, он вызвал розничные FOMO эмоции в сообществах X и Telegram, трейдеры называют его второй возможностью поймать экспоненциальный рост. Его подъем отражает культурный брендинг ранних Dogecoin и Shiba Inu, где один только хайп создавал состояния. Привлекательность WLFI заключается в его доступности, низкой цене входа, массовой тяге сообщества и потенциале для огромных множителей, если моментум продолжится. Для тех, кто ищет взрывную игру на ранней стадии, WLFI является одной из самых сильных ставок на рынке, движимых хайпом. MAGACOIN FINANCE: Предпродажа, переписывающая правила игры Инвесторы, готовящиеся к следующему бычьему рынку, тяготеют к токенам ранней стадии с сильным брендингом. MAGACOIN FINANCE идеально подходит под это описание. Его раунды предпродажи движутся быстро, каждый новый этап привлекает все большие распределения от нетерпеливых покупателей. Рост сообщества стремительно увеличивается, что является признаком устойчивой культурной тяги. Прогнозы подчеркивают множители от 55x до 85x, достаточные для превращения небольших позиций в определяющие цикл прибыли. Поскольку традиционные Альткоины обеспечивают стабильную доходность, MAGACOIN FINANCE позиционируется как спекулятивный двигатель, который может привести портфели в территорию богатства, отражая, как...
Новости Биткоина: Внедрение процветает там, где финансовый стресс наиболее серьезен

Пост Новости Биткоина: Принятие процветает там, где финансовый стресс наиболее серьезен появился на BitcoinEthereumNews.com. В последних новостях о Биткоине, опрос, проведенный Биткоин-клубом Корнельского университета, показал, что люди, живущие в условиях высокого финансового стресса, с большей вероятностью обращаются к Биткоину. Респонденты, которые чувствовали, что "их финансы контролируют их жизнь", демонстрировали более сильное владение и доверие к криптовалюте. Принятие Биткоина растет с финансовым стрессом Новый опрос Корнельского университета показал, что взгляды людей на Биткоин сильно различаются в зависимости от региона. Результаты показали, что финансовый стресс и доверие к правительству играют большую роль в формировании того, как люди воспринимают криптовалюту. В некоторых странах стресс и низкое доверие могут стимулировать более высокое принятие, в то время как в других стабильность поддерживает интерес на более низком уровне. Например, опрос обнаружил, что такие страны, как Турция, Индия, Кения и Южная Африка, сообщили о самых высоких уровнях стресса наряду с одними из самых высоких показателей принятия Биткоина. Между тем, страны, указавшие на более низкий финансовый стресс, также проявляют меньший интерес к Биткоину. Сальвадор, Швейцария, Китай и Италия сообщили о некоторых из самых низких уровней стресса, и их граждане с меньшей вероятностью владеют или доверяют криптовалюте. Интересно, что Мексика, Италия и Япония были среди стран с самыми низкими показателями как финансового стресса, так и принятия Биткоина. 💡Финансы и Биткоин Склонны ли люди, находящиеся в большем финансовом стрессе, обращаться к биткоину? Мы спросили респондентов, как часто они чувствуют: "Мои финансы контролируют мою жизнь". Эта диаграмма предлагает эмоциональный контекст, показывая, как финансовый стресс варьируется глобально и может влиять на открытость к... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 3 сентября 2025 г. Уровни доверия к Биткоину Опрос также проверил уровни доверия к Биткоину, попросив людей оценить его по шкале от 0 до 10, где 0 означает отсутствие доверия, а 10 - высокую степень доверия. По 25 странам Биткоин получил средний балл 4,67. В результате, полученные данные подняли вопросы о том, чему люди доверяют, чему не доверяют, и как Биткоин сравнивается...
Токенизированный фонд Fidelity превышает 200 миллионов $ на Ethereum

Пост «Токенизированный фонд Fidelity превышает 200 миллионов долларов на Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Цифровой фонд Fidelity превышает 200 миллионов долларов, бросая вызов BlackRock. Блокчейн Ethereum обеспечивает лидирующую на рынке токенизацию. Институциональный интерес к токенизированным активам значительно возрастает. Fidelity Investments запустила токен Fidelity Digital Interest Token (FDIT) на блокчейне Ethereum, превысив 200 миллионов долларов в активах и бросая вызов фонду BUIDL от BlackRock. Рост FDIT сигнализирует о повышенном институциональном интересе к токенизированным финансовым продуктам, потенциально изменяя традиционные и децентрализованные финансовые секторы. Институциональный сдвиг: от традиционных к цифровым активам Онлайн-фонд Fidelity, FDIT, достиг 203 685 560 долларов, что является заметной вехой в токенизированных ценных бумагах. Успех продукта подчеркивает растущий интерес к токенизированным реальным активам, поскольку он напрямую конкурирует с фондом BUIDL от BlackRock. По мере того как институты выделяют ресурсы для FDIT, очевиден сдвиг от традиционных методов к цифровым активам. Это движение повышает ликвидность и демонстрирует жизнеспособность блокчейна для основных финансовых продуктов. Эбигейл П. Джонсон, генеральный директор Fidelity, подчеркивает их стратегический переход к цифровым активам: «Каждый продукт и услуга, которые мы создаем — от интегрированных пенсионных и медицинских услуг до цифровых инструментов и новых инвестиционных решений — основаны на прислушивании к нашим клиентам и предвидении их меняющихся потребностей». Рыночные инсайты Знаете ли вы? FDIT соперничает с BUIDL от BlackRock, демонстрируя, как традиционные финансовые гиганты все чаще используют блокчейн для токенизации активов, тренд, набирающий обороты с момента его инициации с вхождением BlackRock. Согласно CoinMarketCap, Ethereum (ETH) имеет значительное присутствие на рынке с ценой 4 298,98 долларов и рыночной капитализацией 518,91 миллиардов долларов. Криптовалюта представляет 13,60% рынка, с недавними колебаниями цен, подчеркивающими ее волатильность. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 03:38 UTC 7 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследование Coincu предполагает, что тенденция к токенизированным активам, вероятно, усилится. Институциональное принятие ускоряется, движимое регуляторной ясностью и технологическими достижениями, потенциально изменяя ландшафты традиционных финансов. Изучите квартальные убеждения Fidelity о развивающемся цифровом ландшафте. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте...
WLFI защищает черный список кошельков как защитную, а не карательную меру

Пост WLFI защищает Черный список кошельков как защитную, а не карательную меру, появился на BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial Inc. (WLFI) объявила о внесении в черный список 272 криптовалютных кошельков в качестве защитной меры против растущих фишинговых атак и компрометации кошельков. Защитная мера, а не карательная World Liberty Financial Inc. (WLFI), организация, поддерживаемая семьей Трампа, выпустила подробное заявление, касающееся своего недавнего решения внести в черный список 272 криптовалютных кошелька. Этот шаг, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/wlfi-defends-wallet-blacklist-as-protective-not-punitive/
Менеджер по развитию WLFI: Существует высокая вероятность того, что пользователи CEX переводят WLFI для продажи. Хотя доказательств нет, мы проводим расследование.

PANews сообщил 7 сентября, что Райан Фанг, глава отдела развития WLFI, заявил в интервью в четверг вечером: "Мы полагаем, что некоторые очень крупные держатели токенов могли манипулировать ценой, по сути, чтобы зафиксировать прибыль. Мы действительно считаем, что в мире, где централизованные биржи хранят большие объемы пользовательских средств, некоторые биржи могут привлекать пользовательские токены и отправлять их на другие биржи для продажи. Еще раз подчеркиваем, что мы все еще исследуем и выясняем это. Но возможность возникновения вышеописанной ситуации определенно существует. Теперь представьте, что крупная биржа хранит большое количество пользовательских активов и отправляет большое количество пользовательских активов на другие биржи, которые могут иметь лучшую ликвидность и отдельный токен, одновременно открывая очень крупный шорт. Это возможно. Фактически, некоторые члены сообщества уведомляли нас об этом в четверг. Они считают, что сценарий, который я только что упомянул, мог произойти. Это было бы огромной системной манипуляцией. Мы будем расследовать это, и это могло вызвать огромные потери в последние несколько дней. Но опять же, на данный момент нет твердых доказательств этой информации, но мы считаем, что в последние несколько дней действительно что-то произошло."
Суд отклонил иск о потерянных виртуальных долларовых инвестициях

Пост «Суд отклонил иск по утраченным инвестициям в виртуальные доллары» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Инвестиции в «виртуальные доллары» привели к отклонению судебного иска. Суд: зарубежные инвестиции не защищены китайским законодательством. Не наблюдается влияния на рынок основных криптовалют. Промежуточный народный суд Уси в провинции Цзянсу, Китай, отклонил иск по неудачным инвестициям в «виртуальные доллары США» после внезапного краха зарубежной платформы, что повлияло на инвестора Чжоу Мина. Подчеркивая отсутствие юридической защиты для зарубежных инвестиций, это усиливает позицию Китая против незарегистрированной криптовалютной деятельности, предостерегая инвесторов от рисков за пределами регулируемых платформ. Решение суда Уси подчеркивает позицию Китая по зарубежным рискам «Инвестиции, сделанные на зарубежных платформах, остаются незащищенными китайским законодательством. Такая деятельность несет в себе неотъемлемые риски, ответственность за которые ложится на инвестора». — Промежуточный народный суд Уси, судебный орган, источник Отклонение иска подчеркивает давнюю позицию китайских судов относительно инвестиционных рисков, предпринимаемых за рубежом. Отсутствие правовых гарантий для такой деятельности отражает текущую судебную интерпретацию, соответствующую национальной политике, подтверждая позицию центрального правительства относительно ограничений защиты, предлагаемой для иностранных финансовых обязательств. Реакция сообщества остается сдержанной, затмеваемой более широкими международными опасениями по поводу регуляторной среды в Китае, учитывая характер криптовалютных ассоциаций и спекулятивных предприятий. Криптовалютные регуляции Китая и наблюдения за рынком Знаете ли вы? В 2025 году в провинции Фуцзянь была принята аналогичная правовая позиция, подчеркивающая ограничения на незащищенные зарубежные криптоинвестиции в судебной системе Китая. Ethereum (ETH) имеет рыночную капитализацию 518,70 миллиардов $ и торгуется по цене 4 297,26 $. Он занимает 13,60% рынка с 24-часовым объемом торгов, отражающим снижение. Примечательно, что ETH испытал рост на 72,74% за 90 дней. CoinMarketCap. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 06:08, 7 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Экспертный анализ указывает на потенциальное ужесточение регулирования после таких судебных решений. Позиция судебной системы Китая предполагает продолжение мониторинга зарубежных сделок для согласования правовых подходов с существующей денежно-кредитной...
Какую криптовалюту купить сегодня? Эксперты предпочитают Mutuum Finance (MUTM) вместо SHIB и PEPE

Пост «Какую криптовалюту купить сегодня? Эксперты предпочитают Mutuum Finance (MUTM) вместо SHIB и PEPE» появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда инвесторы сегодня рассматривают покупку крипто, мем-коины вроде Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE) часто доминируют в обсуждениях благодаря своему культурному влиянию и историческому всплеску популярности. Но аналитики выделяют Mutuum Finance (MUTM), в настоящее время стоимостью менее 0,05 USD, как более стратегический выбор. Вот почему фундаментальные показатели подтверждают этот выбор. SHIB и PEPE: богатые культурой, ограниченные в росте Shiba Inu (SHIB) торгуется примерно по 0,0000123 USD, с огромным оборотным предложением около 589 триллионов токенов. Его экосистема включает ShibaSwap и развивающийся Shibarium Layer-2, отражая более широкий, управляемый сообществом нарратив. Тем не менее, такое массивное предложение означает, что даже небольшой рост цены приводит к скромной доходности. Pepe (PEPE) торгуется около 0,0000099 USD, что делает его еще одним доступным мем-коином с сильным культурным импульсом. Несмотря на вирусный спрос, PEPE не хватает инноваций на уровне протокола, полагаясь вместо этого на социальные тренды, которые могут не поддерживать долгосрочный рост. Оба имеют неоспоримый статус мем-коинов. Но для инвесторов, стремящихся к росту, основанному на структурном дизайне, а не просто на смешении токенов, есть другой игрок в фокусе. Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) — это DeFi протокол, объединяющий кредиторов, заемщиков и ликвидаторов в единой экосистеме. Ключевым драйвером его долгосрочной ценности является механизм выкупа и перераспределения, при котором часть комиссий платформы используется для выкупа MUTM на открытом рынке и перераспределения токенов пользователям, стейкающим mtTokens в модуле безопасности. Этот подход поддерживает постоянное давление покупок, вознаграждая активных участников и усиливая органический восходящий импульс. Проект также выделяется запуском бета-версии вместе с листингом токена, обеспечивая работоспособность платформы с первого дня. Эта немедленная пригодность к использованию увеличивает вероятность листинга на биржах высшего уровня, повышая ликвидность и видимость способами, которых мем-коины редко достигают. Mutuum Finance дополнительно укрепляет доверие завершенным аудитом CertiK, получив оценку 95/100, что подтверждает надежность его смарт-контрактов и укрепляет доверие инвесторов...
Предпродажа на базе Ethereum прогнозирует доходность в 75x – Умные деньги вращаются рано

Институциональные инвесторы часто первыми переходят к возможностям до того, как их заметят розничные инвесторы. В 2025 году аналитики отслеживают [...] Пост Предпродажа на базе Ethereum с прогнозом ROI 75x – Умные деньги вращаются рано впервые появился на Coindoo.
Ажиотаж вокруг XRP ETF сигнализирует о сезоне с доходностью 1000% ROI – вот какие Альткоины готовы последовать

XRP снова доминирует в заголовках, на этот раз по мере нарастания спекуляций вокруг одобрения биржевых инвестиционных фондов (ETF), ориентированных на XRP. В случае одобрения такой шаг станет поворотным моментом для токена Ripple, выдвигая его в тот же институциональный центр внимания, что и Биктоин и Ethereum. Аналитики предполагают, что ETF может спровоцировать взрывной рост, с потенциалом XRP [...] Продолжить чтение: Ажиотаж вокруг XRP ETF сигнализирует о сезоне 1000% ROI – Вот какие Альткоины готовы последовать
