2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Сальвадор увеличил свои запасы на 8 BTC за последние 7 дней, доведя общее количество до 6292.18.

Сальвадор увеличил свои запасы на 8 BTC за последние 7 дней, доведя общее количество до 6292.18.

PANews сообщил 7 сентября, что Сальвадор увеличил свои запасы на 8 Биткоинов за последние 7 дней. Текущие запасы Биткоина страны достигли 6 292,18, с общей стоимостью 696 миллионов долларов США.
Биткоин
BTC$117,659.15-2.59%
ELYSIA
EL$0.004054+2.55%
Поделиться
PANews2025/09/07 13:28
Поделиться
Может ли XRP управляться как нефть?

Может ли XRP управляться как нефть?

Пост «Может ли XRP управляться как нефть?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «Может ли XRP управляться как нефть?» впервые появился на Coinpedia Fintech News. На протяжении многих лет XRP попадал в заголовки криптомира: отчасти как выживший после судебного иска, отчасти как платежный инструмент, отчасти как спекулятивный актив. Но теперь появилось новое сравнение: может ли будущее XRP быть похожим на нефть? Этот вопрос поставил аналитик Брэд Каймс в подкасте Пола Баррона, который говорит, что токеном однажды могут управлять подобно тому, как ОПЕК контролирует рынки сырой нефти. Идея не так надумана, как кажется. Страница из учебника ОПЕК Производители нефти давно балансируют спрос и предложение, открывая и закрывая краны. Когда цены становятся слишком высокими, правительства также могут опираться на стратегические резервы, наводняя рынок, чтобы охладить ситуацию. Результат: товар, который является глобальным, необходимым и строго управляемым. Каймс видит отголоски этого в XRP. Ripple, создавший токен, по-прежнему владеет огромным депозитарием монет. Если выпускать их постепенно и стратегически, утверждает он, эти резервы могут стабилизировать колебания цен, создавая цифровой рынок, менее подверженный дикой волатильности, которая определяет большую часть криптовалют. Медленный марш к статусу валюты XRP уже отмечает два из трех пунктов денег: это средство сохранения стоимости и средство обмена. Отсутствующий третий элемент, широко принятая единица учета, может появиться со временем и нормативной ясностью. Он сравнивает этот процесс с медленным восхождением доллара США к глобальному доминированию после Второй мировой войны, переходом, который растянулся более чем на десятилетие, прежде чем доллар стал мировой резервной валютой. Облигации, кризисы и «новые деньги» На этом спекуляции не заканчиваются. Каймс видит будущее, в котором Казначейство США выпускает цифровые облигации, привязанные к активам, таким как XRP и Bitcoin. Представьте это как «военные облигации»...
LETSTOP
STOP$0.06769-7.32%
Threshold
T$0.01464-3.30%
Union
U$0.009604+1.88%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:07
Поделиться
ICB Network сотрудничает с Okratech для развития реальных вариантов использования DeFi через кросс-чейн возможности Web3

ICB Network сотрудничает с Okratech для развития реальных вариантов использования DeFi через кросс-чейн возможности Web3

Пост ICB Network сотрудничает с Okratech для развития реальных вариантов использования DeFi через кросс-чейн возможности Web3 появился на BitcoinEthereumNews.com. ICB Network, блокчейн Layer-1 POS, сегодня объявила о стратегическом альянсе с Okratech, децентрализованной платформой для Web3 продуктов. Это продвижение обеспечивает нативную поддержку Okratech в сети ICB Network, позволяя клиентам Okratech эффективно получать доступ к экосистеме DApps и предложениям ICB из своих кошельков. Добавляя Okratech к своим цепям поддерживаемых протоколов, ICB расширяет свою мультичейн совместимость и продолжает продвигаться к интегрированному кросс-чейн пользовательскому опыту. ICB Network - это блокчейн Layer-1 POS, который предлагает масштабируемую и удобную для пользователя торговлю криптовалютой, продвинутые приложения и варианты стейкинга для опытных и начинающих пользователей по всему миру. С другой стороны, Okratech - это децентрализованная экосистема, известная тем, что соединяет фрилансеров и потребителей и предоставляет широкий спектр Web3 продуктов пользователям. Большие новости! Объявление о партнерстве с Okratech, утилитарным основанием для Web3 продуктов. Это сотрудничество с @Ortcoin1 принесет их огромное сообщество и управляемую ИИ инфраструктуру в сеть #ICB Network. Это ключевое партнерство как для нашего блокчейна Layer-1, так и для нашей растущей... pic.twitter.com/va4CfESRfi — ICB Network (@icbx_network) 6 сентября 2025 г. ICB Network интегрирует Okratech для более композиционной экосистемы Web3 На основе интеграции двух платформ, Okratech принесет свое огромное сообщество и управляемую ИИ инфраструктуру в сеть ICB Network, как показано в данных выше. Шаг по подключению ИИ-технологии Okratech к сети ICB Network необходим для повышения надежности данных ICB и эффективности его интеллектуального принятия решений. Кроме того, интеграция означает, что сообщество глобальных пользователей Okratech теперь может получить доступ к платформе ICB в экосистеме Okratech, листинг DApps, активов и продуктов на базе ICB. Клиенты Okratech теперь могут обменивать и перемещать активы в сеть ICB Network или покупать токены ICB напрямую в экосистеме Okratech. Этот взаимосвязанный подход устраняет препятствия от мультичейн сделок, делая процесс взаимодействия с инновационными протоколами, такими как ICB, беспрепятственным. Интеграция Okratech с ICB решает...
RealLink
REAL$0.07812-4.01%
Moonveil
MORE$0.02906-15.86%
Movement
MOVE$0.104-4.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:04
Поделиться
Стейблкоины евро составляют 0,15% рынка. Вот как Европа наверстывает упущенное

Стейблкоины евро составляют 0,15% рынка. Вот как Европа наверстывает упущенное

Пост "Стаблкоины евро составляют 0,15% рынка. Вот как Европа может наверстать упущенное" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ниже представлена гостевая публикация и мнение Энеко Кнёрра, генерального директора и соучредителя Stabolut. Несколько месяцев назад в авторской статье для CryptoSlate я предупреждал, что флагманское криптовалютное регулирование ЕС, MiCA, достигнет противоположных своим целям результатов. Я утверждал, что оно задушит инновации в евро, одновременно укрепляя доминирование доллара США для нового поколения. В то время некоторые считали это алармизмом. Сегодня, с мрачным подтверждением, те же опасения звучат изнутри самого Европейского центрального банка. В недавнем блог-посте, также освещенном Financial Times, советник ЕЦБ Юрген Шааф описал состояние рынка стаблкоинов в евро как "плачевное" и предупредил, что Европа рискует быть "раздавленной" конкурентами на основе доллара. Это предупреждение приходит в критический момент. В традиционной глобальной экономике валюты, отличные от доллара США, являются жизненной силой коммерции. На них приходится 73% мирового ВВП, 53% транзакций SWIFT и 42% резервов центральных банков. Однако в развивающейся цифровой экономике эти же валюты практически невидимы. Вторая по значимости валюта мира, евро, сведена к цифровой погрешности округления. По цифрам: цифровая пропасть Данные показывают поразительный разрыв. В то время как частные стаблкоины, номинированные в долларах, имеют рыночную капитализацию, приближающуюся к 300 миллиардам долларов, их аналоги в евро с трудом достигают 450 миллионов долларов, согласно данным CoinGecko. Это рыночная доля всего 0,15%. Это не разрыв; это пропасть. Это означает, что на каждый 1 евро стоимости, проведенной через блокчейн, приходится почти 700 евро в долларах США. Эта долларизация цифрового мира представляет глубокий стратегический риск для валютного суверенитета и экономической конкурентоспособности Европы. Миллиардный тормоз MiCA Знаковое регулирование ЕС "Рынки криптоактивов" (MiCA) было призвано создать ясность, но в своем стремлении контролировать риски оно непреднамеренно построило клетку. Хотя его структура...
Threshold
T$0.01464-3.30%
BRC20.COM
COM$0.01074-4.09%
SphereX
HERE$0.00022-4.34%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:02
Поделиться
Лучшая восходящая звезда криптовалют 2025: MAGACOIN FINANCE достигает 13,5M $ по мере роста сравнений с ADA и SOL

Лучшая восходящая звезда криптовалют 2025: MAGACOIN FINANCE достигает 13,5M $ по мере роста сравнений с ADA и SOL

Введение Поиск следующей прорывной криптовалюты усиливается по мере того, как мы углубляемся в 2025 год. Среди появляющихся имен, MAGACOIN FINANCE привлек значительное внимание после достижения оценки в 13,5 миллионов $. Аналитики начинают сравнивать его ценовую траекторию с ранними стадиями роста Cardano (ADA) и Solana (SOL), оба из которых трансформировались из […]
Солана
SOL$208.81-4.56%
Movement
MOVE$0.104-4.05%
Кардано
ADA$0.7787-3.53%
Поделиться
Cryptopolitan2025/09/07 13:00
Поделиться
Комиссия по ценным бумагам и биржам США формирует целевую группу для борьбы с трансграничным мошенничеством

Комиссия по ценным бумагам и биржам США формирует целевую группу для борьбы с трансграничным мошенничеством

Пост «Комиссия по ценным бумагам и биржам США формирует целевую группу для борьбы с трансграничным мошенничеством» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Комиссия по ценным бумагам и биржам США запускает Кросс-чейн целевую группу для борьбы с международным мошенничеством. Стремится защитить инвесторов, нацеливаясь на иностранные мошеннические схемы. Фокусируется на манипуляциях с криптовалютой и рыночных контролерах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила Кросс-чейн целевую группу 5 сентября 2025 года, нацеленную на международное транзакционное мошенничество, затрагивающее американских инвесторов. Эта инициатива подчеркивает защиту целостности рынка среди иностранных схем криптовалютного рынка, особенно схем «прокачка и сброс», влияющих на соблюдение правил и регулирующие действия в глобальных финансовых ландшафтах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США усиливает борьбу с мошенничеством с помощью новой целевой группы Созданная Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Кросс-чейн целевая группа будет расследовать потенциальные нарушения законов США о ценных бумагах. Эти усилия включают тщательное изучение иностранных компаний и посредников, особенно тех, кто занимается манипуляциями на криптовалютном рынке, таких как схемы «прокачка и сброс». Целевая группа, возглавляемая председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США Полом Аткинсом, представляет собой согласованные усилия по консолидации следственных ресурсов. Изменения, инициированные целевой группой, включают усиленный контроль за «контролерами», такими как аудиторы и андеррайтеры, облегчающими доступ иностранных компаний на рынки США. Фокус целевой группы на криптоактивах подчеркивает необходимость поддержания целостности рынка и защиты инвесторов, с немедленными последствиями для соблюдения правил в иностранных юрисдикциях. Реакция рынка на объявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США была сдержанной, без немедленных заявлений от крупных фигур криптоиндустрии. Однако председатель Пол Аткинс подтвердил приверженность Комиссии по ценным бумагам и биржам США предотвращению использования международных границ недобросовестными участниками, подчеркивая решимость агентства преследовать мошеннические действия, затрагивающие американских инвесторов. Исторические действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США против трансграничного мошенничества Знаете ли вы? Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее усилила меры против трансграничного мошенничества в начале 2010-х годов для решения проблем с обратными слияниями на базе Китая и мошенничествами с ICO. Это привело к усилению регулирующего надзора и делистингу в последующие годы. Согласно последним данным CoinMarketCap, цена Ethereum (ETH) составляет 4295,56 $, с рыночной капитализацией formatNumber(518496281782, 2) и 13,60% доминированием на рынке. 24-часовой объем торгов снизился formatNumber(18692576774,...
Union
U$0.009604+1.88%
Capverse
CAP$0.10772-3.19%
CROSS
CROSS$0.19655-8.04%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:44
Поделиться
Майкл Сэйлор входит в Индекс миллиардеров Bloomberg с 7,37 миллиарда долларов

Майкл Сэйлор входит в Индекс миллиардеров Bloomberg с 7,37 миллиарда долларов

Подробнее: https://coincu.com/bitcoin/michael-saylor-bloomberg-billionaires-index/
Index Cooperative
INDEX$0.96-5.97%
BRC20.COM
COM$0.01074-4.09%
Поделиться
Coinstats2025/09/07 12:12
Поделиться
Репутация Tether проверяется на прочность по мере выхода на Новые Рынки

Репутация Tether проверяется на прочность по мере выхода на Новые Рынки

Пост «Репутация Tether проверяется на прочность по мере выхода на новые Рынки» появился на BitcoinEthereumNews.com. Финтех Криптокомпания, стоящая за USDT, устремляет свой взгляд далеко за пределы стейблкоинов. После получения миллиардов прибыли от своего флагманского токена, Tether теперь исследует возможности агрессивного выхода на мировой рынок золота – отрасль, которая до сих пор оставалась практически нетронутой компаниями, работающими с цифровыми активами. Tether уже имеет тесные связи с золотом через свой токенизированный продукт Tether Gold (XAUT). В настоящее время в обращении находится более 250 000 токенов, каждый из которых обеспечен резервами, хранящимися в швейцарских хранилищах и подлежащими обмену на физические слитки. Но источники, знакомые с планами компании, сообщили Financial Times, что Tether рассматривает инвестиции по всей цепочке поставок — не только владение золотом, но и выход в сферы Майнинга, переработки и торговли. Эта стратегия будет основываться на сделке, заключенной ранее в этом году, когда Tether приобрел 33% акций канадской роялти-компании Elemental Altus Royalties Corp., что дало ему доступ к производству драгоценных металлов на нескольких континентах. Реакция отрасли Для золотого сектора растущий интерес Tether был встречен со скептицизмом. Ветераны Майнинга описывают компанию как непредсказуемую и трудночитаемую, ставя под сомнение наличие у нее реальной дорожной карты или же просто использование своих огромных прибылей для покупки влияния. «Им нравится золото. Я не думаю, что у них есть стратегия», — сказал один из руководителей FT. Другой пошел еще дальше, назвав Tether «самой странной компанией, с которой я когда-либо имел дело». Своевременный поворот Время этого потенциального расширения поражает. Золото редко было столь ценным, с ценами спот, достигшими исторического максимума в 3 650 $ в пятницу днем. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино, похоже, намекнул на точность слухов, опубликовав загадочную фразу «Максимализм стабильности» в ответ на новость об отчете. Если компания продолжит этот курс, это будет одним из самых необычных пересечений между криптовалютами и сырьевыми товарами...
Threshold
T$0.01464-3.30%
Moonveil
MORE$0.02906-15.86%
DeepBook
DEEP$0.118826-9.76%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:06
Поделиться
Движения китов: кошельки Ethereum перемещают 12,5 миллиарда $, в то время как UNI и NEAR показывают накопление умных денег

Движения китов: кошельки Ethereum перемещают 12,5 миллиарда $, в то время как UNI и NEAR показывают накопление умных денег

Криптовалютный рынок снова видит активность китов. Кошельки Ethereum выросли на миллиарды, UNI и NEAR привлекают умные деньги, а MAGACOIN FINANCE привлекает внимание, поскольку трейдеры ищут следующую возможность. Киты Bitcoin и Ethereum перемещают миллиарды в ETH. Ethereum снова в центре внимания, поскольку киты продолжают накапливать. Один [...] Пост "Движения китов: кошельки Ethereum перемещают 12.5 миллиардов $ в то время как UNI и NEAR показывают накопление умных денег" впервые появился на Blockonomi.
NEAR
NEAR$3.001+5.07%
UNISWAP
UNI$7.638-1.41%
Smart Blockchain
SMART$0.004009-5.02%
Поделиться
Blockonomi2025/09/07 12:00
Поделиться
Опустится ли Биткоин ниже 110K $? – Вот что показывают ставки финансирования

Опустится ли Биткоин ниже 110K $? – Вот что показывают ставки финансирования

Ставки финансирования Биткоина охлаждаются около 300k долларов/час, поскольку активность розничных инвесторов растет, а коэффициент NVM ослабевает.
NEAR
NEAR$3.001+5.07%
SphereX
HERE$0.00022-4.34%
Поделиться
Coinstats2025/09/07 11:00
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $