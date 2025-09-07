Репутация Tether проверяется на прочность по мере выхода на Новые Рынки

Пост «Репутация Tether проверяется на прочность по мере выхода на новые Рынки» появился на BitcoinEthereumNews.com. Финтех Криптокомпания, стоящая за USDT, устремляет свой взгляд далеко за пределы стейблкоинов. После получения миллиардов прибыли от своего флагманского токена, Tether теперь исследует возможности агрессивного выхода на мировой рынок золота – отрасль, которая до сих пор оставалась практически нетронутой компаниями, работающими с цифровыми активами. Tether уже имеет тесные связи с золотом через свой токенизированный продукт Tether Gold (XAUT). В настоящее время в обращении находится более 250 000 токенов, каждый из которых обеспечен резервами, хранящимися в швейцарских хранилищах и подлежащими обмену на физические слитки. Но источники, знакомые с планами компании, сообщили Financial Times, что Tether рассматривает инвестиции по всей цепочке поставок — не только владение золотом, но и выход в сферы Майнинга, переработки и торговли. Эта стратегия будет основываться на сделке, заключенной ранее в этом году, когда Tether приобрел 33% акций канадской роялти-компании Elemental Altus Royalties Corp., что дало ему доступ к производству драгоценных металлов на нескольких континентах. Реакция отрасли Для золотого сектора растущий интерес Tether был встречен со скептицизмом. Ветераны Майнинга описывают компанию как непредсказуемую и трудночитаемую, ставя под сомнение наличие у нее реальной дорожной карты или же просто использование своих огромных прибылей для покупки влияния. «Им нравится золото. Я не думаю, что у них есть стратегия», — сказал один из руководителей FT. Другой пошел еще дальше, назвав Tether «самой странной компанией, с которой я когда-либо имел дело». Своевременный поворот Время этого потенциального расширения поражает. Золото редко было столь ценным, с ценами спот, достигшими исторического максимума в 3 650 $ в пятницу днем. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино, похоже, намекнул на точность слухов, опубликовав загадочную фразу «Максимализм стабильности» в ответ на новость об отчете. Если компания продолжит этот курс, это будет одним из самых необычных пересечений между криптовалютами и сырьевыми товарами...