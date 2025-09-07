Может ли XRP управляться как нефть?
Пост «Может ли XRP управляться как нефть?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «Может ли XRP управляться как нефть?» впервые появился на Coinpedia Fintech News. На протяжении многих лет XRP попадал в заголовки криптомира: отчасти как выживший после судебного иска, отчасти как платежный инструмент, отчасти как спекулятивный актив. Но теперь появилось новое сравнение: может ли будущее XRP быть похожим на нефть? Этот вопрос поставил аналитик Брэд Каймс в подкасте Пола Баррона, который говорит, что токеном однажды могут управлять подобно тому, как ОПЕК контролирует рынки сырой нефти. Идея не так надумана, как кажется. Страница из учебника ОПЕК Производители нефти давно балансируют спрос и предложение, открывая и закрывая краны. Когда цены становятся слишком высокими, правительства также могут опираться на стратегические резервы, наводняя рынок, чтобы охладить ситуацию. Результат: товар, который является глобальным, необходимым и строго управляемым. Каймс видит отголоски этого в XRP. Ripple, создавший токен, по-прежнему владеет огромным депозитарием монет. Если выпускать их постепенно и стратегически, утверждает он, эти резервы могут стабилизировать колебания цен, создавая цифровой рынок, менее подверженный дикой волатильности, которая определяет большую часть криптовалют. Медленный марш к статусу валюты XRP уже отмечает два из трех пунктов денег: это средство сохранения стоимости и средство обмена. Отсутствующий третий элемент, широко принятая единица учета, может появиться со временем и нормативной ясностью. Он сравнивает этот процесс с медленным восхождением доллара США к глобальному доминированию после Второй мировой войны, переходом, который растянулся более чем на десятилетие, прежде чем доллар стал мировой резервной валютой. Облигации, кризисы и «новые деньги» На этом спекуляции не заканчиваются. Каймс видит будущее, в котором Казначейство США выпускает цифровые облигации, привязанные к активам, таким как XRP и Bitcoin. Представьте это как «военные облигации»...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:07