Ripple и Grayscale отмечают первую годовщину: следующий ETF для XRP?

Фонд был запущен год назад после преодоления некоторых нормативных препятствий.
CryptoPotato2025/09/07 14:35
CZ: ИИ-компаньоны - это огромная и быстрорастущая область. Давайте объединим их с криптовалютами.

PANews сообщил 7 сентября, что CZ написал: "ИИ-компаньоны - это большая и быстрорастущая область, и пользователи готовы платить. Давайте внедрим это в сферу криптовалют, или наоборот, внедрим криптовалюту в сферу ИИ-компаньонов."
PANews2025/09/07 14:33
Разбор: Сделка Applied Digital на 11 миллиардов долларов с CoreWeave по хостингу высокопроизводительных вычислений

Пост Разбор: Сделка Applied Digital на 11 миллиардов долларов по хостингу HPC с CoreWeave появился на BitcoinEthereumNews.com. Сделка Applied Digital по HPC на 11 миллиардов долларов ставит компанию в один ряд с Core Scientific и TeraWulf. Но спит ли рынок на этом? Соглашение Applied Digital с CoreWeave на 11 миллиардов долларов Следующий гостевой пост поступил от Bitcoinminingstock.io, универсального центра для всего, что связано с акциями биткоин-майнинга, образовательными инструментами и отраслевыми аналитическими данными. Первоначально опубликовано 5 сентября 2025 года, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/breakdown-applied-digitals-hosting-deal-coreweave/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 14:32
Пробой может быть ближе, чем мы думаем

Пост "Пробой может быть ближе, чем мы думаем" появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Токен Pi Network торгуется по цене 0,3406 $, после краткого достижения 0,3416 $ ранее в сессии. График показывает хрупкую попытку восстановления, но сообщество остается разделенным по вопросу о том, сможет ли Pi совершить значительное движение в ближайшие недели. Техническая настройка Недавние действия подчеркивают, как Pi борется за сохранение восходящей тяги. Монета отскочила от зоны поддержки около 0,333 $, но сопротивление формируется ближе к 0,38–0,40 $. Пробой выше этого уровня потребуется, прежде чем быки смогут говорить о значимом ралли. Скользящие средние начинают сходиться, что часто сигнализирует о предстоящем крупном движении — либо пробое вверх, либо дальнейшей консолидации. Трейдеры спорят о том, какой исход более вероятен. Вопрос о 1 $ Чтобы достичь 1 $ с 0,34 $, Pi потребуется ралли почти на 190%, что является чрезвычайно крутым подъемом, учитывая его низкую ликвидность и спекулятивный характер. Аналитики отмечают, что такое движение возможно на волатильных рынках альткоинов, но, вероятно, потребует серьезного катализатора, такого как запуск основной сети, листинг на бирже высокого профиля или крупномасштабное партнерство. Предыстория и настроение сообщества Pi Network, запущенная в 2019 году выпускниками Стэнфорда, создала пользовательскую базу более 50 миллионов через мобильный майнинг. Тем не менее, токен остается в предварительной фазе основной сети и не котируется на ведущих централизованных биржах, оставляя ценовое действие тонким и крайне спекулятивным. Социальные сети остаются разделенными: некоторые трейдеры раскручивают пробой к 1 $, в то время как другие подчеркивают, что Pi не удалось поддержать ралли в прошлых циклах хайпа. Без свежих новостей многие видят 0,40–0,60 $ как более реалистичный целевой диапазон в конце 2025 года. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 14:30
Сенат США предлагает создать совместный комитет SEC-CFTC по криптовалюте

Пост «Сенат США предлагает создать совместный комитет SEC-CFTC по криптовалюте» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Предложенный законопроект Сената США направлен на объединение надзора SEC-CFTC за криптовалютами. Акцент на защите разработчиков DeFi и разъяснении аирдропов. Новый комитет стремится стандартизировать классификацию криптоактивов. Проект закона о структуре рынка, представленный в Сенате США, направлен на разрешение споров о регулировании криптовалют путем формирования совместного комитета SEC и CFTC для координации надзора за цифровыми активами. Эта инициатива может повысить эффективность рынка, привлечь инновации и прояснить правила для DeFi, аирдропов и DePIN, создавая более благоприятную среду для проектов цифровых активов, базирующихся в США. Сенат США разрабатывает законопроект для единого надзора за криптовалютами Законопроект, представленный в Сенате США, предлагает сформировать совместный комитет между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) для решения текущих проблем в регулировании криптовалют. Среди заметных положений — защита разработчиков децентрализованных финансов (DeFi) от юридической ответственности и организация консультативной группы для упрощения процесса разработки правил. Законопроект вводит четкие различия для аирдропов и устанавливает, что децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) исключены из законов о ценных бумагах. Синергия этих мер отражает согласованные усилия по гармонизации надзора за криптовалютами, что свидетельствует о переходе к комплексным рамкам для работы с цифровыми активами. «Пришло время отложить в сторону территориальные споры и действительно сотрудничать», — сказал председатель SEC Пол Аткинс, подчеркивая намерение гармонизировать надзор. Реакция рынка указывает на положительный прогноз среди заинтересованных сторон. Председатель SEC Пол Аткинс и исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам подчеркнули свои цели по снижению регуляторных барьеров и повышению эффективности рынка. Наблюдатели отрасли считают, что такие скоординированные усилия могут привлечь проекты, базирующиеся в США, обратно домой, способствуя инновациям и притоку капитала. Потенциальное влияние на рынок DeFi и аирдропов Знаете ли вы? В 2023 году UNI от Uniswap был классифицирован некоторыми регуляторами как ценная бумага, решение, которое теперь может быть пересмотрено в рамках предложенного законопроекта США, потенциально влияя на его использование в децентрализованных биржах. Согласно CoinMarketCap, Ethereum (ETH)...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 14:14
Виталик Бутерин выделяет предложение leanVM для ускорения дорожной карты Ethereum

Виталик Бутерин выделяет leanVM в дорожной карте Ethereum, фокусируясь на масштабируемости с более простым ISA, агрегацией XMSS, рекурсией и повышением эффективности.]]>
Crypto News Flash2025/09/07 13:52
Беларусь стремится укрепить свой "цифровой рай" с помощью более жестких крипто-законов

Пост «Беларусь стремится укрепить свой «цифровой рай» с помощью более строгих крипто-законов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Беларуси Александр Лукашенко возобновил свои усилия по всестороннему регулированию криптовалют, призывая к четким, прозрачным правилам и механизмам надзора, чтобы не отставать от быстро развивающегося сектора цифровых активов. Разочарования Лукашенко Президент Беларуси Александр Лукашенко, как сообщается, издал обновленную директиву об ускорении разработки всеобъемлющих правил регулирования криптовалют, подчеркивая необходимость прозрачного надзора и правовой ясности [...] Источник: https://news.bitcoin.com/belarus-aims-to-reinforce-its-digital-haven-with-stronger-crypto-laws/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:34
Linea: Вознаграждения программы стимулирования ликвидности увеличатся до 160 миллионов LINEA на следующей неделе

PANews сообщил 7 сентября, что Linea объявила в твите, что программа стимулирования ликвидности Linea Ignition распределит 160 миллионов токенов LINEA на следующей неделе (изначально 150 миллионов). 80% из них будет выделено поставщикам ликвидности кредитных пулов, с общим вознаграждением в 128 миллионов токенов LINEA для USDC, USDT и ETH в кредитных пулах Aave и Euler. 20% будет выделено на торговлю Ethereum, с торговыми парами, включающими USDC/ETH, WBTC/ETH, USDT/ETH и ETH/REX, с общим вознаграждением в 32 миллиона токенов LINEA.
PANews2025/09/07 13:09
Биткоин против Ethereum: Еженедельное противостояние: Движения цен, Основные победы и Ключевые новости

Прочитайте полную статью на coingape.com.
Coinstats2025/09/07 12:32
Объяснение лаунчпадов мем-коинов Solana: инструменты, компромиссы и сегодняшние показатели

Лаунчпады мем-коинов Solana зафиксировали высокую активность за последний день, при этом Pump.fun лидирует по выпуску и торговле, в то время как растущий список конкурентов продолжает привлекать стабильное использование. Что такое лаунчпад мем-коинов — и почему в экосистеме Solana их так много. Лаунчпад мем-коинов — это веб-приложение, которое позволяет любому создавать и размещать […]
Coinstats2025/09/07 12:30
