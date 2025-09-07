Пробой может быть ближе, чем мы думаем

Пост "Пробой может быть ближе, чем мы думаем" появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Токен Pi Network торгуется по цене 0,3406 $, после краткого достижения 0,3416 $ ранее в сессии. График показывает хрупкую попытку восстановления, но сообщество остается разделенным по вопросу о том, сможет ли Pi совершить значительное движение в ближайшие недели. Техническая настройка Недавние действия подчеркивают, как Pi борется за сохранение восходящей тяги. Монета отскочила от зоны поддержки около 0,333 $, но сопротивление формируется ближе к 0,38–0,40 $. Пробой выше этого уровня потребуется, прежде чем быки смогут говорить о значимом ралли. Скользящие средние начинают сходиться, что часто сигнализирует о предстоящем крупном движении — либо пробое вверх, либо дальнейшей консолидации. Трейдеры спорят о том, какой исход более вероятен. Вопрос о 1 $ Чтобы достичь 1 $ с 0,34 $, Pi потребуется ралли почти на 190%, что является чрезвычайно крутым подъемом, учитывая его низкую ликвидность и спекулятивный характер. Аналитики отмечают, что такое движение возможно на волатильных рынках альткоинов, но, вероятно, потребует серьезного катализатора, такого как запуск основной сети, листинг на бирже высокого профиля или крупномасштабное партнерство. Предыстория и настроение сообщества Pi Network, запущенная в 2019 году выпускниками Стэнфорда, создала пользовательскую базу более 50 миллионов через мобильный майнинг. Тем не менее, токен остается в предварительной фазе основной сети и не котируется на ведущих централизованных биржах, оставляя ценовое действие тонким и крайне спекулятивным. Социальные сети остаются разделенными: некоторые трейдеры раскручивают пробой к 1 $, в то время как другие подчеркивают, что Pi не удалось поддержать ралли в прошлых циклах хайпа. Без свежих новостей многие видят 0,40–0,60 $ как более реалистичный целевой диапазон в конце 2025 года. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с...