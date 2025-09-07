Влияние на современное рабочее место

Пост "Влияние на современное рабочее место" появился на BitcoinEthereumNews.com. Как сокращения влияют на тех, кто остается: влияние на современное рабочее место getty В 2011 году я написал статью для Investopedia о проблемах, с которыми сталкивались люди, не попавшие под сокращение. В то время основное внимание уделялось увеличению рабочей нагрузки, замороженным повышениям и тревоге, возникающей при уходе коллег. Эта статья должна была быть вечнозеленой. Посыл заключался в том, что даже если вы сохранили свою работу, сокращения могут изменить вашу жизнь. Но культура работы с тех пор изменилась, в основном благодаря технологиям. Сегодня влияние сокращений уже не ограничивается только более длительным рабочим днем или страхом потерять свою должность во время спада. Реальность такова, что искусственный интеллект и автоматизация переписывают ощущения от выживания при сокращениях, и опыт тех, кто остается, выглядит совсем иначе, чем более десяти лет назад. Почему сокращения ощущаются иначе в эпоху ИИ getty Почему сокращения ощущаются иначе в эпоху ИИ В прошлом сокращения означали снижение затрат. Теперь сокращения часто следуют за обещанием эффективности, которую приносит ИИ. Сотрудников, которые остаются, просят изучать новые системы, и во многих случаях именно они обучают инструменты, которые позже могут заменить их. Это создает напряжение, которого не существовало в 2011 году. Вы все еще трудоустроены, но каждый новый проект сопровождается вопросом, строите ли вы свое будущее или лишаете себя будущего. Это сильно давит на людей. Выживание при сокращениях раньше означало доказательство своей продуктивности и лояльности. Сегодня выживание может ощущаться менее безопасным, потому что вы конкурируете не только с коллегами, но и с алгоритмами. Мера успеха больше не только в том, сколько вы делаете, но и насколько хорошо ваши...