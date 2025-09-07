Paxos предлагает стейблкоин для Hyperliquid с выкупом HYPE
Пост Paxos предлагает стейблкоин для Hyperliquid с выкупом HYPE появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания Paxos, занимающаяся инфраструктурой стейблкоинов, представила предложение о запуске USDH, стейблкоина, ориентированного на Hyperliquid, который будет полностью соответствовать Закону о руководстве и создании национальных инноваций для стейблкоинов США (GENIUS Act) и регуляторным стандартам Markets in Crypto-Assets (MiCA). Согласно объявлению, опубликованному в субботу, 95% процентов, полученных от резервов USDH, будут использованы для выкупа нативного токена Hyperliquid HYPE, перераспределяя его пользователям, валидаторам и партнерским протоколам. "Мы предлагаем запуск USDH, ориентированного на Hyperliquid, полностью соответствующего требованиям стейблкоина, созданного для стимулирования внедрения, согласования стимулов и закрепления следующей эры роста экосистемы", - написала Paxos. Paxos Labs, недавно созданное подразделение Paxos, будет руководить инициативой. Она приобрела инфраструктурную компанию Molecular Labs, разработчика примитивов Hyperliquid LHYPE и WHLP, улучшая понимание ончейн финансовой архитектуры Hyperliquid. Paxos предлагает стейблкоин USDH. Источник: Paxos Связанное: Токен Hyperliquid получает институциональный доступ с новым ETP от 21Shares USDH для соединения Hyperliquid с институциями USDH будет развернут как в цепях HyperEVM, так и HyperCore. По словам Paxos, проект направлен на то, чтобы сделать Hyperliquid более привлекательным для институций и основных финтех-платформ, соединяя его с глобальными банковскими системами и обеспечивая регуляторную ясность. Paxos, уже интегрированная с более чем 70 финансовыми партнерами и работающая на ключевых рынках, включая США, ЕС, Сингапур, Абу-Даби и Латинскую Америку, будет использовать эту инфраструктуру для распространения USDH. Предложение включает встроенный механизм вознаграждений. Paxos планирует выделить большую часть доходности от резервов USDH на выкуп HYPE и направить ценность обратно в экосистему Hyperliquid. Это включает прямые распределения разработчикам, валидаторам и пользователям. Помимо стейблкоина, Paxos заявляет, что интегрирует HYPE в свою брокерскую инфраструктуру, которая уже обеспечивает криптовалютные сервисы для PayPal, Venmo и MercadoLibre. Связанное: Казахстан тестирует платежи в стейблкоинах, привязанных к USD, для регуляторных сборов Hyperliquid захватывает 70% от...
