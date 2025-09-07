2025-10-11 суббота

BTC поразительно поднимается выше 111 000$

Пост BTC удивительно поднимается выше 111 000$ появился на BitcoinEthereumNews.com. Скачок цены Биткоина: BTC удивительно поднимается выше 111 000$ Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Скачок цены Биткоина: BTC удивительно поднимается выше 111 000$ Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-news/
Paxos предлагает стейблкоин для Hyperliquid с выкупом HYPE

Пост Paxos предлагает стейблкоин для Hyperliquid с выкупом HYPE появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания Paxos, занимающаяся инфраструктурой стейблкоинов, представила предложение о запуске USDH, стейблкоина, ориентированного на Hyperliquid, который будет полностью соответствовать Закону о руководстве и создании национальных инноваций для стейблкоинов США (GENIUS Act) и регуляторным стандартам Markets in Crypto-Assets (MiCA). Согласно объявлению, опубликованному в субботу, 95% процентов, полученных от резервов USDH, будут использованы для выкупа нативного токена Hyperliquid HYPE, перераспределяя его пользователям, валидаторам и партнерским протоколам. "Мы предлагаем запуск USDH, ориентированного на Hyperliquid, полностью соответствующего требованиям стейблкоина, созданного для стимулирования внедрения, согласования стимулов и закрепления следующей эры роста экосистемы", - написала Paxos. Paxos Labs, недавно созданное подразделение Paxos, будет руководить инициативой. Она приобрела инфраструктурную компанию Molecular Labs, разработчика примитивов Hyperliquid LHYPE и WHLP, улучшая понимание ончейн финансовой архитектуры Hyperliquid. Paxos предлагает стейблкоин USDH. Источник: Paxos Связанное: Токен Hyperliquid получает институциональный доступ с новым ETP от 21Shares USDH для соединения Hyperliquid с институциями USDH будет развернут как в цепях HyperEVM, так и HyperCore. По словам Paxos, проект направлен на то, чтобы сделать Hyperliquid более привлекательным для институций и основных финтех-платформ, соединяя его с глобальными банковскими системами и обеспечивая регуляторную ясность. Paxos, уже интегрированная с более чем 70 финансовыми партнерами и работающая на ключевых рынках, включая США, ЕС, Сингапур, Абу-Даби и Латинскую Америку, будет использовать эту инфраструктуру для распространения USDH. Предложение включает встроенный механизм вознаграждений. Paxos планирует выделить большую часть доходности от резервов USDH на выкуп HYPE и направить ценность обратно в экосистему Hyperliquid. Это включает прямые распределения разработчикам, валидаторам и пользователям. Помимо стейблкоина, Paxos заявляет, что интегрирует HYPE в свою брокерскую инфраструктуру, которая уже обеспечивает криптовалютные сервисы для PayPal, Venmo и MercadoLibre. Связанное: Казахстан тестирует платежи в стейблкоинах, привязанных к USD, для регуляторных сборов Hyperliquid захватывает 70% от...
WLFI расследует предполагаемое манипулирование токенами со стороны бирж

Пост WLFI расследует предполагаемое манипулирование токенами со стороны бирж появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: WLFI инициирует расследование предполагаемого манипулирования токенами со стороны бирж и крупных держателей. Сообщения сообщества и данные на цепочке указывают на злоупотребления рынком. Наблюдается волатильность цен на фоне недавних колебаний рынка WLFI. Райан Фанг из WLFI обращает внимание на потенциальные инциденты манипулирования криптовалютой со стороны крупных держателей токенов, что подпитывает спекуляции сообщества о системных проблемах в работе бирж. Эта проверка вызывает опасения относительно целостности рынка, подчеркивая потенциальные уязвимости, которые могут подорвать доверие к биржам цифровых активов и повлиять на восприятие стоимости токенов. WLFI расследует биржи на предмет обвинений в манипулировании ценами В значительном шаге WLFI подозревает, что крупные держатели токенов и централизованные биржи могли участвовать в манипулировании ценами, что привело к заметной волатильности на рынке. Райан Фанг из WLFI выразил обеспокоенность по этому поводу во время интервью. Обвинения включают перемещение биржами значительных активов для манипулирования рыночными ценами, получения несправедливого преимущества и извлечения прибыли. Усилия WLFI теперь сосредоточены на распутывании этих сложных финансовых маневров. Реакция сообщества подчеркивает серьезность потенциального манипулирования рынком, причем некоторые члены активно уведомляют WLFI. Это создает дополнительное давление на биржи, чтобы обеспечить прозрачность и целостность в торговле криптовалютой. Высокий объем торгов вызывает регуляторные опасения для WLFI Знаете ли вы? Финансовые манипуляции, подобные случаю с WLFI, исторически приводили к последствиям для всей отрасли, подчеркивая ключевую роль, которую прозрачность может играть в защите как рынков, так и инвесторов. World Liberty Financial (WLFI) демонстрирует значительную рыночную активность с текущей ценой 0,24 $, подтвержденной данными. Рыночный капитал токена достигает 5,87 миллиарда $, в то время как его 24-часовой объем торгов показывает увеличение на 96,78%, отражая недавнее беспокойство и колебания цен. World Liberty Financial(WLFI), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 10:39, 7 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследователи Coincu указывают, что регулирующие органы могут ужесточить надзор после таких инцидентов, подталкивая биржи к более строгому соблюдению правил. Это соответствует историческим тенденциям, когда манипулирование рынком попадает под пристальное внимание, потенциально...
Более 16 000 инвесторов уже поддержали Mutuum Finance (MUTM), вот почему эксперты прогнозируют, что это может быть токен с потенциалом роста в 30 раз

Два показателя являются наиболее важными при рассмотрении токена на ранней стадии в мире криптовалют: доказательство спроса и потенциал для роста. Mutuum Finance (MUTM), децентрализованный кредитный протокол, который в настоящее время находится в предпродаже, демонстрирует оба. MUTM уже является одним из самых обсуждаемых DeFi проектов стоимостью менее одного доллара с более чем 16 100 держателями, уже вовлеченными и [...]
Влияние на современное рабочее место

Пост "Влияние на современное рабочее место" появился на BitcoinEthereumNews.com. Как сокращения влияют на тех, кто остается: влияние на современное рабочее место getty В 2011 году я написал статью для Investopedia о проблемах, с которыми сталкивались люди, не попавшие под сокращение. В то время основное внимание уделялось увеличению рабочей нагрузки, замороженным повышениям и тревоге, возникающей при уходе коллег. Эта статья должна была быть вечнозеленой. Посыл заключался в том, что даже если вы сохранили свою работу, сокращения могут изменить вашу жизнь. Но культура работы с тех пор изменилась, в основном благодаря технологиям. Сегодня влияние сокращений уже не ограничивается только более длительным рабочим днем или страхом потерять свою должность во время спада. Реальность такова, что искусственный интеллект и автоматизация переписывают ощущения от выживания при сокращениях, и опыт тех, кто остается, выглядит совсем иначе, чем более десяти лет назад. Почему сокращения ощущаются иначе в эпоху ИИ getty Почему сокращения ощущаются иначе в эпоху ИИ В прошлом сокращения означали снижение затрат. Теперь сокращения часто следуют за обещанием эффективности, которую приносит ИИ. Сотрудников, которые остаются, просят изучать новые системы, и во многих случаях именно они обучают инструменты, которые позже могут заменить их. Это создает напряжение, которого не существовало в 2011 году. Вы все еще трудоустроены, но каждый новый проект сопровождается вопросом, строите ли вы свое будущее или лишаете себя будущего. Это сильно давит на людей. Выживание при сокращениях раньше означало доказательство своей продуктивности и лояльности. Сегодня выживание может ощущаться менее безопасным, потому что вы конкурируете не только с коллегами, но и с алгоритмами. Мера успеха больше не только в том, сколько вы делаете, но и насколько хорошо ваши...
Аналитики считают Maxi Doge потенциальным следующим Dogecoin

Пост Аналитики называют Maxi Doge потенциальным следующим Dogecoin появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin больше не обеспечивает параболический уровень прибыли, заставляя людей сомневаться, остается ли он лучшей криптовалютой для покупки в нише мем-коинов. Однако появляется альтернатива. Она имеет такую же привлекательность, как Dogecoin, но более "мемифицирована" и имеет причудливую основу, о которой оригинальный DOGE, вероятно, забыл. Этот проект - Maxi Doge, и по мнению аналитиков, он имеет потенциал стать следующим Dogecoin. Cryptonews назвал его лучшим мем-коином с собакой для покупки сейчас, что может быть связано с надежной экосистемой, которую он создает, и тем, как он способен отличаться от стандартного повествования. С уже собранными более 1.8 миллиона $, можно с уверенностью сказать, что Maxi Doge сильно резонирует с рынком. Накачанная версия Dogecoin Dogecoin начинался как актив без утилитарности, который ехал на волне образа Сиба-ину. Однако, когда он привлек внимание крупных игроков, таких как Илон Маск, криптовалюта отказалась от своего "милого" образа и обратилась к альтруизму. Это работало некоторое время. Фактически, Dogecoin был ответственен за многие благотворительные цели. Однако вскоре стало ясно, что слова Илона Маска стали единственным фактором, который поднимал или опускал его стоимость. Хотя Фонд Dogecoin пытался обогатить свою экосистему утилитарностью, динамика цены DOGE застопорилась. Поэтому он больше не остается лучшей криптовалютой для покупки для любителей мем-коинов. Maxi Doge, с другой стороны, - новая криптовалюта. Она имеет образ того, что многие в сообществе DOGE воспринимали как оригинальный Dogecoin: "накачанный Doge". Этот явно мускулистый вид, который показывает "Maxi Doge", работающего над "максимизацией прибыли" в своем домашнем офисе и тренажерном зале, придает проекту сильный вид. И хотя токен...
Стейблкоины Ethereum достигли исторического максимума в 150 миллиардов $: Что это значит для цены ETH

Предложение стейблкоинов Ethereum достигло рекордных 150 миллиардов долларов, в то время как участие валидаторов также усиливается.
Прогноз цены Kaspa (KAS) на неделю

Цена Kaspa находится под давлением с июльского максимума около 0,12$. За последние несколько недель цена стабильно опустилась в диапазон 0,07$–0,08$. Прямо сейчас она торгуется около 0,078$, что является уровнем, который рынок уже тестировал ранее. Ранее сегодня произошло резкое падение ниже этого уровня, но покупатели быстро вмешались
Настроения крипторынка переходят в Страх, поскольку интерес к "малоизвестным альткоинам" ослабевает

Крипто-трейдеры оценивают, какой крупный актив может возглавить следующее восходящее движение по мере охлаждения аппетита к риску, согласно Santiment. Настроение крипторынка соскользнуло в Страх, с признаками того, что инвесторы временно отступают от дальнейшего движения вниз по кривой риска, согласно источникам Анализа настроений. "Очевидно, что трейдеры меньше интересуются малоизвестными альткоинами и вместо этого обсуждают, какой крупный актив прорвется следующим," - заявила платформа анализа настроений Santiment в отчете в субботу. Santiment сообщила, что крипторынок все больше фокусируется на крипто-активах с большой капитализацией, таких как Bitcoin (BTC), Ether (ETH) и XRP (XRP). "Сильный фокус на активах с большой капитализацией может указывать на более осторожное или 'безрисковое' настроение среди трейдеров," - сказал Santiment. Читать далее
От 50% роста SHIB до прогнозов APC в 10 001%: Почему Аналитики называют их лучшими новыми Мем-коинами для инвестиций прямо сейчас

Сцена мем-коинов никогда не перестает удивлять рынок. Как только инвесторы думают, что безумие достигло пика, на сцену выходит новая волна токенов с смелыми сообществами, более сильным принятием и нарративами, которые привлекают внимание. Среди них Shiba Inu продолжает оставаться одним из самых влиятельных мем-коинов, аналитики прогнозируют потенциальный рост на 50% [...]
