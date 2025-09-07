Партнер Placeholder VC связывает пик Биткоина с монетарной политикой
Пост «Пик Биткоина связан с денежно-кредитной политикой, заявляет партнер Placeholder VC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Крис Бурниске обсуждает зависимость Биткоина от денежно-кредитной политики. Биткоин достигает пика, когда ликвидность сокращается, говорит Бурниске. Ожидается, что продолжающаяся ликвидность приведет к росту стоимости криптовалют. Крис Бурниске, партнер Placeholder VC, отметил 7 сентября, что пик Биткоина зависит от денежно-кредитной политики, подчеркивая краткосрочную волатильность на фоне долгосрочных тенденций роста. Анализ Бурниске связывает пики Биткоина с денежной массой, влияя на то, как инвесторы интерпретируют рыночные циклы на фоне продолжающихся корректировок денежно-кредитной политики. Бурниске связывает пики Биткоина с денежными циклами Крис Бурниске из Placeholder VC заметил, что показатели Биткоина связаны с денежно-кредитной политикой. Он предполагает, что пики рынка совпадают с периодами, когда денежная экспансия останавливается. Бурниске известен своими макроэкономическими прогнозами, регулярно делится анализом в своем аккаунте X и давно выступает за цифровые активы, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Потенциал пика Биткоина зависит от этих денежных циклов. Бурниске утверждает, что текущие условия ликвидности раздувают криптовалюты, и когда это ослабевает, может проявиться пик. Его теории привлекают значительное внимание инвесторов, которые следят за макроэкономическими показателями как часть своей стратегии. Более широкое криптосообщество в значительной степени согласилось с мнением Бурниске о важности ликвидности в ценообразовании активов. Прямых ответов от других известных фигур, таких как Артур Хейс или CZ, не появилось, но многие представители отрасли признают, что действия центральных банков являются основными факторами в тенденциях оценки криптовалют. История Биткоина показывает пики при изменениях политики ФРС Знаете ли вы? В 2020 и 2021 годах пики цен на Биткоин часто совпадали со значительными изменениями в политике Федеральной резервной системы, подчеркивая влияние глобальной ликвидности на рынки цифровых активов. По состоянию на 7 сентября 2025 года, Bitcoin (BTC) торгуется по цене 111 133,28 $ с рыночной капитализацией 2,21 триллиона. Криптовалюта занимает доминирующую долю рынка в 57,87%, с полностью разводненной рыночной капитализацией 2,33 триллиона. Недавний объем торгов составил 24,09 миллиарда, что указывает на...
