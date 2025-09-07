Предпродажа BullZilla превысила 181K $ на фоне импульса Fartcoin и Hyperliquid

Пост BullZilla Presale превысил отметку в 181K долларов с Fartcoin и Hyperliquid Моментум появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Узнайте, почему BullZilla Presale лидирует среди лучших мем-коинов для инвестиций в 2025 году, в то время как Fartcoin и Hyperliquid привлекают внимание крупными обновлениями рынка. Рынок мем-коинов переписывает правила игры в 2025 году, и инвесторы задают один большой вопрос: какие лучшие мем-коины для инвестиций в 2025 году? Мем-коины больше не просто интернет-шутки. Они стали одними из самых агрессивных генераторов богатства в мире криптовалют, с сообществами, которые управляют нарративами и ценовыми движениями быстрее, чем проекты, основанные на полезности. Именно поэтому такие проекты, как BullZilla, Fartcoin и Hyperliquid, сейчас позиционируются как лучшие мем-коины для инвестиций в 2025 году, каждый из которых привносит уникальную историю. BullZilla Presale: Звезда среди лучших мем-коинов для инвестиций в 2025 году В центре моментума этого года стоит BullZilla ($BZIL). Проект уже собрал более 200K долларов во время предпродажи, привлекая более 700 держателей всего за несколько дней. В настоящее время цена составляет 0,00002575 долларов на Этапе 1 (The Project Trinity Boom), Фаза 4, что создало среду, где дефицит и срочность управляют решениями о покупке. Модель предпродажи увеличивает цену токена каждые 48 часов или когда собрано 100 000 долларов, гарантируя, что вознаграждаются только решительные инвесторы. Этот дизайн сделал BullZilla самым громким претендентом среди лучших мем-коинов для инвестиций в 2025 году, и неудивительно, что аналитики называют его возможностью BullZilla с ростом в 1000 раз. С прогнозируемой ценой листинга в 0,00527 долларов, потенциал для ранних инвесторов огромен. ROI для покупателей Фазы 1D составляет 347,82%, в то время как те, кто вошел в самом раннем раунде, могут увидеть прибыль более 20 000%. В пространстве, где правит убеждение, BullZilla Presale быстро зарекомендовал себя не просто как хайп, но как лучшая криптовалюта для покупки сегодня. Для инвесторов...