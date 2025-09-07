2025-10-11 суббота

Китай запускает исследование управления рисками Стейблкоинов

Китай запускает исследование управления рисками Стейблкоинов

Пост «Китай запускает исследование управления рисками Стейблкоинов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Китай запускает исследовательский проект по рискам стейблкоинов. Инициатива нацелена на трансграничные регуляторные рамки. Стейблкоины имеют решающее значение для глобальной крипто-экосистемы и финансовой интеграции. 7 сентября 2025 года Национальный фонд естественных наук Китая представил свой Проект чрезвычайного управления для решения проблем управления рисками стейблкоинов и трансграничного регуляторного сотрудничества. Эта инициатива подчеркивает растущую обеспокоенность влиянием стейблкоинов на глобальные финансы, акцентируя внимание на потенциальных регуляторных проблемах без немедленного воздействия на рынок. Китай фокусируется на сотрудничестве в регулировании Стейблкоинов На данный момент нет официальных ответов от влиятельных лиц в криптовалютной сфере или крупных правительственных фигур. Однако регулирование стейблкоинов остается актуальной темой во всем мире, требующей системного изучения его последствий для ликвидности. «Стейблкоины, как форма цифровых активов, разработанных для привязки к стоимости фиатной валюты или определенного актива, стали основным мостом, соединяющим традиционные финансы и крипто-экосистему благодаря их потенциалу для эффективной трансграничной ликвидности. Масштаб и влияние стейблкоинов представляют серьезный вызов для текущей международной валютной системы и глобальной финансовой регуляторной структуры». – Официальное заявление NSFC «Стейблкоины, как форма цифровых активов, разработанных для привязки к стоимости фиатной валюты или определенного актива, стали основным мостом, соединяющим традиционные финансы и крипто-экосистему благодаря их потенциалу для эффективной трансграничной ликвидности. Масштаб и влияние стейблкоинов представляют серьезный вызов для текущей международной валютной системы и глобальной финансовой регуляторной структуры». – Официальное заявление NSFC Анализ влияния Стейблкоинов на глобальные финансовые системы Знаете ли вы? Стейблкоины были центральной темой в глобальных регуляторных дискуссиях из-за их потенциального влияния на денежно-кредитную политику и трансграничные транзакции. Tether USDt (USDT) поддерживает цену в 1.00 $, с рыночной капитализацией 168 906 045 782, что составляет 4,42% доминирования на рынке, согласно данным CoinMarketCap. Его 24-часовой объем торгов снизился на...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:44
Партнер Placeholder VC связывает пик Биткоина с монетарной политикой

Партнер Placeholder VC связывает пик Биткоина с монетарной политикой

Пост «Пик Биткоина связан с денежно-кредитной политикой, заявляет партнер Placeholder VC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Крис Бурниске обсуждает зависимость Биткоина от денежно-кредитной политики. Биткоин достигает пика, когда ликвидность сокращается, говорит Бурниске. Ожидается, что продолжающаяся ликвидность приведет к росту стоимости криптовалют. Крис Бурниске, партнер Placeholder VC, отметил 7 сентября, что пик Биткоина зависит от денежно-кредитной политики, подчеркивая краткосрочную волатильность на фоне долгосрочных тенденций роста. Анализ Бурниске связывает пики Биткоина с денежной массой, влияя на то, как инвесторы интерпретируют рыночные циклы на фоне продолжающихся корректировок денежно-кредитной политики. Бурниске связывает пики Биткоина с денежными циклами Крис Бурниске из Placeholder VC заметил, что показатели Биткоина связаны с денежно-кредитной политикой. Он предполагает, что пики рынка совпадают с периодами, когда денежная экспансия останавливается. Бурниске известен своими макроэкономическими прогнозами, регулярно делится анализом в своем аккаунте X и давно выступает за цифровые активы, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Потенциал пика Биткоина зависит от этих денежных циклов. Бурниске утверждает, что текущие условия ликвидности раздувают криптовалюты, и когда это ослабевает, может проявиться пик. Его теории привлекают значительное внимание инвесторов, которые следят за макроэкономическими показателями как часть своей стратегии. Более широкое криптосообщество в значительной степени согласилось с мнением Бурниске о важности ликвидности в ценообразовании активов. Прямых ответов от других известных фигур, таких как Артур Хейс или CZ, не появилось, но многие представители отрасли признают, что действия центральных банков являются основными факторами в тенденциях оценки криптовалют. История Биткоина показывает пики при изменениях политики ФРС Знаете ли вы? В 2020 и 2021 годах пики цен на Биткоин часто совпадали со значительными изменениями в политике Федеральной резервной системы, подчеркивая влияние глобальной ликвидности на рынки цифровых активов. По состоянию на 7 сентября 2025 года, Bitcoin (BTC) торгуется по цене 111 133,28 $ с рыночной капитализацией 2,21 триллиона. Криптовалюта занимает доминирующую долю рынка в 57,87%, с полностью разводненной рыночной капитализацией 2,33 триллиона. Недавний объем торгов составил 24,09 миллиарда, что указывает на...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:14
Paxos предлагает обеспечить новый стейблкоин USDH от Hyperliquid

Paxos предлагает обеспечить новый стейблкоин USDH от Hyperliquid

Пост Paxos предлагает поддержать новый стейблкоин USDH от Hyperliquid появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания Paxos, выпускающая стейблкоины, представила в субботу предложение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о поддержке запуска стейблкоина USDH от Hyperliquid. USDH будет развернут как на HyperEVM, так и на HyperCore. Компания обеспечивает глобальное соответствие распространения с законом GENIUS в США, MiCA в Европе и нормативными базами в странах APAC, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Paxos считает, что глобальное соответствие нормам и связь с потребительским банкингом позволят Hyperliquid перейти от экосистемы для криптоэнтузиастов к финансовой платформе для глобальных пользователей. Paxos планирует использовать доходность USDH для выкупа HYPE и перераспределения Предложение подано: USDH от Paxos USDH, выпущенный Paxos, будет означать: ❏ Глобальный выпуск, соответствующий GENIUS❏ Распределение доходов, которое поддерживает HYPE, протоколы и валидаторов❏ Регуляторная ясность + глобальный масштаб, соответствующий взрывному росту @HyperliquidX Hyperliquid. pic.twitter.com/iKIFUOT0bQ — Paxos (@Paxos) 6 сентября 2025 г. Paxos заявила, что ее миссия всегда заключалась в расширении доступа к он-чейн финансам путем партнерства с платформами при сохранении корпоративного уровня безопасности, технологий и соответствия нормам. По словам компании, USDH имеет механизм распределения доходов, который поддерживает HYPE и валидаторов. Это обеспечивает соответствие нормам и масштаб, соответствующий быстрому росту Hyperliquid. Hyperiquid первым представил концепцию распределения доходов биржи с теми, кто привлекает объем в свой протокол. Paxos заявила, что ее USDH усилит инициативу, позволяющую тем, кто способствует росту стейблкоина, сохранять долю базового дохода. Компания планирует использовать 95% процентов, генерируемых ее резервами, обеспечивающими USDH, для выкупа HYPE и перераспределения обратно в инициативы экосистемы. Paxos планирует держать высококачественные резервы в виде казначейских векселей, РЕПО и USDG, признавая, что USDH потребуется поддержка со стороны американских маркет-мейкеров и бирж. Согласно отчету, доля доходов будет равна...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:48
Киты Биткоина накапливают на фоне прогнозируемого снижения ставок ФРС

Киты Биткоина накапливают на фоне прогнозируемого снижения ставок ФРС

Пост «Киты Биктоина накапливают на фоне прогнозируемого снижения ставки ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Крупные держатели Биктоина увеличивают позиции в ожидании снижения ставки ФРС. 89% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. Накопление BTC компенсирует распродажи мелких инвесторов. Инструмент FedWatch от CME указывает на 89% вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре 2025 года. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, недавняя активность китов BTC и перспективы руководства Ethereum указывают на позиционирование рынка в ожидании потенциальных макроэкономических изменений. Киты Биктоина готовятся к 89% вероятности снижения ставки Адреса китов, накапливающие значительные объемы Биктоина, демонстрируют ожидание рынком изменений в денежно-кредитной политике ФРС. Инструмент FedWatch указывает на 89% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов и 11% вероятность снижения на 50 базисных пунктов в этом месяце. Эти потенциальные изменения в денежно-кредитной политике уже влияют на поведение рынка. Накопление Биктоина китами, в частности, предполагает позиционирование в ответ на ожидаемую более мягкую политическую позицию. Накопление противодействует давлению продаж со стороны мелких держателей. В криптосекторе известные фигуры, такие как Виталик Бутерин из Ethereum, сохраняют сильную уверенность. Хотя Виталик воздерживается от прямых комментариев по экономической политике США, его недавние заявления подчеркивают устойчивость Ethereum. «Команда Ethereum показывает сильные результаты в этом году», достигнет ключевых этапов через краткосрочную дорожную карту масштабируемости. Между тем, дебаты на социальных платформах продолжаются, с обсуждениями последствий снижения процентных ставок для цифровых активов. Цена Биктоина растет до 111k на фоне ожидания политики Знаете ли вы? Исторически активность китов в Биктоине часто предшествует заметным объявлениям о политике ставок, отражая уверенность институциональных инвесторов в ожидаемых движениях рынка. По состоянию на 7 сентября 2025 года, цена Биктоина составляет 111 189,81 $. Недавние данные от CoinMarketCap отражают рыночную капитализацию в 2,21 триллиона $, с 57,79% доминированием на рынках криптовалют. Объемы торгов за последние 24 часа достигли 23,73 миллиарда $, показав резкое снижение на 53,21%. Bitcoin(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:47
Вэнс ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты в 2028 году: "Я не думаю об этом. Я больше сосредоточен на настоящем."

Вэнс ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться в президенты в 2028 году: "Я не думаю об этом. Я больше сосредоточен на настоящем."

PANews сообщил 7 сентября, что согласно Jinshi, Fox News выпустил интервью с вице-президентом США Сирилом Вэнсом 6 сентября. Когда его спросили, будет ли он баллотироваться в президенты в 2028 году, Вэнс ответил: "Я не думаю об этом. Я больше сосредоточен на настоящем."
PANews2025/09/07 16:41
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:27
Манипулирует ли Coinbase ценой XRP? Ответы официальных лиц Ripple и экспертов

Манипулирует ли Coinbase ценой XRP? Ответы официальных лиц Ripple и экспертов

Пост "Манипулирует ли Coinbase ценой XRP? Ответ официальных лиц Ripple и экспертов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Недавний спор в мире криптовалют сосредоточился на обвинениях в том, что Coinbase манипулировал ценами XRP. Обвинения были выдвинуты активистом сообщества XRP Стерном Дрю с использованием инструмента анализа данных на цепочке XRPScan. Согласно анализу Дрю, запасы XRP Coinbase упали с примерно 970 миллионов в июне до 260-300 миллионов к концу августа. За тот же период количество кошельков XRP биржи также сократилось с 52 до 16. Дрю утверждал, что Coinbase продавал XRP в периоды низкой ликвидности и распределял его по нескольким кошелькам, что совпало с неспособностью XRP преодолеть уровень сопротивления в 1,20 $ в то время. Он также утверждал, что эти транзакции были направлены на OTC-площадки, связанные с традиционными финансовыми учреждениями, предполагая, что стратегия подавления цен могла быть разработана для создания возможностей для институциональных покупок. В настоящее время нет официальных доказательств, подтверждающих эти утверждения. Coinbase не прокомментировал этот вопрос, и никаких расследований или санкций не ведется. Эксперты считают, что снижение запасов XRP Coinbase в значительной степени связано с управлением ликвидностью и корректировками портфеля. Аналогичные торговые модели также наблюдаются на крупных биржах и OTC-площадках. "Мы все знаем, что Coinbase не любит XRP, но движения цен были похожими, когда он был исключен из листинга Coinbase в прошлом. Фактические движения цен связаны с общими тенденциями рынка", - сказал адвокат XRP Билл Морган. Технический директор Ripple Дэвид Шварц также отверг обвинения в манипулировании рынком, утверждая, что цена XRP определяется рыночной неопределенностью, регуляторными проблемами и макроэкономическими трендами. Утверждения о том, что Coinbase манипулирует ценами XRP, в настоящее время являются лишь спекуляцией, основанной на внутреннем анализе сообщества. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:27
Предпродажа BullZilla превысила 181K $ на фоне импульса Fartcoin и Hyperliquid

Предпродажа BullZilla превысила 181K $ на фоне импульса Fartcoin и Hyperliquid

Пост BullZilla Presale превысил отметку в 181K долларов с Fartcoin и Hyperliquid Моментум появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Узнайте, почему BullZilla Presale лидирует среди лучших мем-коинов для инвестиций в 2025 году, в то время как Fartcoin и Hyperliquid привлекают внимание крупными обновлениями рынка. Рынок мем-коинов переписывает правила игры в 2025 году, и инвесторы задают один большой вопрос: какие лучшие мем-коины для инвестиций в 2025 году? Мем-коины больше не просто интернет-шутки. Они стали одними из самых агрессивных генераторов богатства в мире криптовалют, с сообществами, которые управляют нарративами и ценовыми движениями быстрее, чем проекты, основанные на полезности. Именно поэтому такие проекты, как BullZilla, Fartcoin и Hyperliquid, сейчас позиционируются как лучшие мем-коины для инвестиций в 2025 году, каждый из которых привносит уникальную историю. BullZilla Presale: Звезда среди лучших мем-коинов для инвестиций в 2025 году В центре моментума этого года стоит BullZilla ($BZIL). Проект уже собрал более 200K долларов во время предпродажи, привлекая более 700 держателей всего за несколько дней. В настоящее время цена составляет 0,00002575 долларов на Этапе 1 (The Project Trinity Boom), Фаза 4, что создало среду, где дефицит и срочность управляют решениями о покупке. Модель предпродажи увеличивает цену токена каждые 48 часов или когда собрано 100 000 долларов, гарантируя, что вознаграждаются только решительные инвесторы. Этот дизайн сделал BullZilla самым громким претендентом среди лучших мем-коинов для инвестиций в 2025 году, и неудивительно, что аналитики называют его возможностью BullZilla с ростом в 1000 раз. С прогнозируемой ценой листинга в 0,00527 долларов, потенциал для ранних инвесторов огромен. ROI для покупателей Фазы 1D составляет 347,82%, в то время как те, кто вошел в самом раннем раунде, могут увидеть прибыль более 20 000%. В пространстве, где правит убеждение, BullZilla Presale быстро зарекомендовал себя не просто как хайп, но как лучшая криптовалюта для покупки сегодня. Для инвесторов...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:18
Маск: Grok Imagine находится в ранней фазе тестирования, основной релиз через несколько недель

Маск: Grok Imagine находится в ранней фазе тестирования, основной релиз через несколько недель

PANews сообщил 7 сентября, что Маск написал в твиттере, что, учитывая, что Grok Imagine все еще находится на ранней стадии тестирования, текущие результаты тестирования довольно хорошие. Крупный релиз будет выпущен через несколько недель, а завершение тестирования ожидается следующей весной.
PANews2025/09/07 16:17
Рынок криптоактивов переживает неопределенные времена

Рынок криптоактивов переживает неопределенные времена

Цена Биткоина стабилизировалась на уровне 110 500 $, что ознаменовало период сниженной волатильности на рынке криптовалют. Эта стагнация не ограничивается только Биткоином, так как альткоины также демонстрируют устойчивый тренд. Продолжить чтение: Крипто рынок сталкивается с неопределенными временами
Coinstats2025/09/07 15:28
