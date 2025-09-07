Миллиардер-инвестор Рэй Далио делает специальные комментарии о Биткоине – его и критикуют, и хвалят

Миллиардер-инвестор Рэй Далио выступил с серьезным предупреждением о возможности снижения процентной ставки ФРС. По словам Далио, снижение ставки может привести к обесцениванию доллара и падению цен на акции. Выступая во время сессии вопросов и ответов на Reddit, Далио сказал: «Если ФРС снизит процентные ставки, краткосрочные ставки и доллар ослабнут, в то время как долгосрочные ставки вырастут, что приведет к увеличению крутизны кривой доходности». Он добавил, что в этой ситуации акции могут показать плохие результаты, как и ожидалось, из-за ослабления доверия инвесторов и опасений по поводу стагфляции. В то время как возможность снижения процентной ставки на 0,25 пункта в сентябре является заметной на рынках, крупные учреждения, такие как Bank of America, прогнозируют как минимум два дополнительных снижения ставок в этом году и экспансионистскую политику, которая продлится до 2026 года. Далио также подчеркнул долгосрочные экономические риски. Он отметил, что национальный долг США, который достиг 37 триллионов долларов и эквивалентен 124% ВВП, находится на самом высоком уровне со времен Второй мировой войны. Далио, который ранее сравнивал проблему долга США с «накоплением бляшек в венах», а экономику с «кораблем, направляющимся к скалам», предсказал, что страна может столкнуться с кризисом, связанным с долгом, в течение следующих трех лет. Заявляя, что доверие к доллару и облигациям США может ослабнуть из-за увеличения бюджетного дефицита, роста стоимости заимствований и финансовой недисциплинированности, Далио хотел, чтобы 15% портфелей было выделено на альтернативные активы, такие как золото и Биктоин. Далио сделал следующее заявление в своей оценке Биткоина: Биткоин сейчас является альтернативной валютой с ограниченным предложением. Если предложение долларов увеличится или спрос уменьшится, криптовалюты могут стать привлекательной альтернативой. Однако у Биткоина также есть свои недостатки: он может отслеживаться и потенциально контролироваться правительствами, а его программирование может быть нарушено новыми технологиями...