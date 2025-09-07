2025-10-11 суббота

Paxos предлагает стейблкоин USDH для укрепления экосистемы Hyperliquid и финансирования обратных выкупов

Paxos предлагает стейблкоин USDH для укрепления экосистемы Hyperliquid и финансирования обратных выкупов

Paxos предложил выпуск USDH, регулируемого стейблкоина, ориентированного в первую очередь на Hyperliquid, направленного на ускорение внедрения и интеграции предприятий в экосистему Hyperliquid. Инициатива Paxos Labs, поддерживаемая десятилетним опытом Paxos в выпуске регулируемых стейблкоинов и недавним приобретением Molecular Labs, будет чеканить USDH изначально на HyperEVM и HyperCore, предлагать многоюрисдикционное соответствие (включая претензии MiCA/GENIUS) и маршрутизировать онchain и [...]
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:31
Paxos предлагает стейблкоин USDH для поддержки экосистемы Hyperliquid

Paxos предлагает стейблкоин USDH для поддержки экосистемы Hyperliquid

Альткоины Paxos нацелился на Hyperliquid с новым предложением, которое может изменить способ взаимодействия стейблкоинов с блокчейн-экосистемами. Компания хочет запустить USDH, токен, привязанный к доллару США, который будет функционировать как флагманский стейблкоин Hyperliquid, соблюдая при этом одни из самых жестких нормативных требований по всему миру. Вместо того чтобы просто предлагать еще один токен, обеспеченный долларом, Paxos разработал USDH со встроенным механизмом вознаграждений. Почти все проценты, полученные от резервов — около 95% — будут использоваться для выкупа HYPE, нативного актива Hyperliquid. Затем эти токены будут возвращаться в сеть, вознаграждая валидаторов, разработчиков и активных пользователей. Этот механизм, по мнению Paxos, напрямую свяжет стейблкоин с ростом Hyperliquid и усилит стимулы во всей его экосистеме. Новое подразделение Paxos Эта инициатива реализуется Paxos Labs, недавно созданным подразделением компании. Для подготовки Paxos Labs приобрел Molecular Labs, команду, ответственную за примитивы Hyperliquid, такие как LHYPE и WHLP. Эта покупка дает новому подразделению инсайдерское представление о финансовой архитектуре Hyperliquid и гарантирует, что оно сможет разработать USDH для бесперебойной работы как с цепочками HyperEVM, так и с HyperCore. Институциональный подход Paxos продвигает USDH не только как инструмент для криптовалютных пользователей, но и как мост для традиционных учреждений. Обеспечивая соответствие как предложенному закону GENIUS в США, так и MiCA в Европе, Paxos стремится устранить один из самых больших барьеров, сдерживающих массовое внедрение стейблкоинов: нормативную неопределенность. Компания хорошо подготовлена для продвижения USDH в мейнстрим. Paxos уже поддерживает более 70 финансовых учреждений по всему миру и обеспечивает криптовалютные сервисы для таких платформ, как PayPal, Venmo и MercadoLibre. С такой дистрибьюторской сетью USDH может быстро найти свой путь как на институциональные площадки, так и на финтех-платформы, ориентированные на потребителей. Больше, чем просто стейблкоин Помимо самого стейблкоина, у Paxos есть планы...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:30
Coinbase обвиняется в манипулировании ценой XRP, дебаты сообщества усиливаются

Coinbase обвиняется в манипулировании ценой XRP, дебаты сообщества усиливаются

Альткоины Слухи о манипуляции ценами вновь появились в сообществе XRP, на этот раз направленные против Coinbase. Дебаты были спровоцированы активистом Стерном Дрю, который использовал платформу анализа блокчейна XRPScan для отслеживания изменений в активах биржи. По словам Дрю, баланс XRP Coinbase резко упал за лето — с почти миллиарда токенов в июне до менее трети этой суммы к концу августа. Количество кошельков, содержащих XRP на платформе, также сократилось, упав с 52 до всего 16. Он предположил, что эти изменения совпали с моментами, когда XRP неоднократно не удавалось преодолеть уровень сопротивления в 1.20$. Утверждение идет дальше: Дрю считает, что биржа перемещала XRP на несколько кошельков и продавала в периоды низкой ликвидности, направляя часть потока на OTC-площадки, связанные с крупными финансовыми учреждениями. По его мнению, такая стратегия облегчила бы институтам накопление XRP по более низким ценам. Не все убеждены. Аналитики предупреждают, что движения в блокчейне сами по себе не могут доказать манипуляции рынком. Биржи часто корректируют структуру кошельков для целей ликвидности, и подобное снижение активов наблюдалось на других платформах. Сторонник Ripple Билл Морган утверждал, что колебания цен отражали более широкие рыночные тенденции, напоминая, что поведение XRP было сопоставимым, когда Coinbase делистинговал актив в предыдущие годы. Руководитель технологического отдела（CTO） Ripple, Дэвид Шварц, также отверг идею преднамеренного подавления. Он подчеркнул, что стоимость XRP продолжает формироваться под влиянием внешних факторов, таких как регуляторная неопределенность и более широкие макроэкономические силы, а не закулисными маневрами одной биржи. Coinbase не ответил на обвинения, и регуляторы не объявили о каких-либо расследованиях. На данный момент история остается дебатами, инициированными сообществом, а не подтвержденным случаем правонарушения. Тем не менее, обсуждение подчеркивает устойчивое недоверие, которое некоторые сторонники XRP испытывают к крупным биржам США, и проблемы...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:27
Индикатор Биткоина Возвращается в Зону Накопления После 147 Дней

Индикатор Биткоина Возвращается в Зону Накопления После 147 Дней

Semilore Faleti работает крипто-журналистом в Bitconist, предоставляя последние обновления о развитии блокчейна, криптовалютных регуляциях и экосистеме DeFi. Он является убежденным крипто-энтузиастом, увлеченным освещением растущего влияния технологии блокчейн в финансовом мире.
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:16
Цена XRP держится на уровне 2,80 $ поскольку инвесторы переключаются на Layer Brett

Цена XRP держится на уровне 2,80 $ поскольку инвесторы переключаются на Layer Brett

Цена XRP колеблется около отметки 2,80 $, демонстрируя тот вид волатильности, к которому привыкли долгосрочные держатели. Хотя XRP остается одной из крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, многие инвесторы ищут другие варианты с более высоким потенциалом роста. Сейчас внимание сосредоточено на Layer Brett, новом мем-коине на втором уровне Ethereum, который быстро набирает обороты. С предпродажей криптовалюты, уже превысившей 2,9 миллиона $, и ценой $LBRETT, остающейся на уровне 0,0055 $, ранние пользователи стремятся получить огромные вознаграждения за стейкинг, которые обещают гораздо больше волнений, чем медленный рост ветеранских монет. Почему инвесторы в восторге от Layer Brett Устоявшиеся токены, такие как XRP, имеют сильные варианты использования, но сталкиваются с реальными ограничениями. Волатильность рынка, продолжающееся регулирование и ограниченный потенциал роста — все это влияет на долгосрочные перспективы. Layer Brett, между тем, предлагает сочетание мем-энергии и реальной производительности блокчейна. Построенный на втором уровне Ethereum, он обеспечивает молниеносные транзакции и сверхнизкие комиссии за газ. Аналитики ожидают, что сети второго уровня будут обрабатывать триллионы ежегодно к 2027 году, поэтому такие проекты, как Layer Brett, выделяются. Ранние стейкеры могут заработать до 895% годовых, доходность, которая просто не существует с XRP. Что такое Layer Brett? Layer Brett — это больше, чем просто мем-токен. Это специально созданный криптопроект второго уровня, сочетающий культуру, управляемую сообществом, с реальной масштабируемостью. Вдохновленный происхождением Brett на Base, эта эволюция приносит полностью функциональную экосистему, работающую на Ethereum. В своей основе Layer Brett сосредоточен на том, чтобы сделать транзакции дешевыми, быстрыми и выгодными. С ценой $LBRETT всего 0,0055 $, предпродажа дает ранним покупателям редкую возможность войти в то, что многие называют одной из лучших криптопредпродаж 2025 года. Как работает Layer Brett Layer Brett обрабатывает транзакции вне цепи, снижая комиссии практически до нуля, сохраняя при этом почти мгновенные расчеты. Покупатели могут подключить кошельки, такие как MetaMask или Trust Wallet, выбрать...
BitcoinEthereumNews 2025/09/07 18:13
Миллиардер-инвестор Рэй Далио делает специальные комментарии о Биткоине – его и критикуют, и хвалят

Миллиардер-инвестор Рэй Далио делает специальные комментарии о Биткоине – его и критикуют, и хвалят

Миллиардер-инвестор Рэй Далио выступил с серьезным предупреждением о возможности снижения процентной ставки ФРС. По словам Далио, снижение ставки может привести к обесцениванию доллара и падению цен на акции. Выступая во время сессии вопросов и ответов на Reddit, Далио сказал: «Если ФРС снизит процентные ставки, краткосрочные ставки и доллар ослабнут, в то время как долгосрочные ставки вырастут, что приведет к увеличению крутизны кривой доходности». Он добавил, что в этой ситуации акции могут показать плохие результаты, как и ожидалось, из-
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:55
Coinbase манипулирует XRP? Распродажа Coinbase: совпадение или скоординированные действия?

Coinbase манипулирует XRP? Распродажа Coinbase: совпадение или скоординированные действия?

Coinbase обвиняется в сбросе огромных объемов XRP в часы Низкой ликвидности, что сильно напугало трейдеров. претензии связывают отток с биржи с XRP, застрявшим на уровне сопротивления, в то время как усиливаются слухи об играх Уолл-стрит. В криптовалютном пространстве возникли новые дебаты после претензий о том, что Coinbase намеренно манипулировал ценой XRP. Обвинения сосредоточены на массовых распродажах, которые снизили [...]]]>
Crypto News Flash2025/09/07 17:26
До Квон проиграл заявку на возврат депозита в размере 14,2 млн долларов за пентхаус в Сингапуре

До Квон проиграл заявку на возврат депозита в размере 14,2 млн долларов за пентхаус в Сингапуре

Пост "До Квон проиграл заявку на возврат депозита в размере 14,2 миллиона долларов за пентхаус в Сингапуре" появился на BitcoinEthereumNews.com. Соучредителю Terraform Labs До Квону было отказано в удовлетворении его претензии на возврат депозита в размере 14,2 миллиона долларов, который он внес за роскошный пентхаус в Сингапуре. До Квон обратился с просьбой в Верховный суд страны, и впоследствии его претензии были отклонены судьей, ответственным за рассмотрение дела. Согласно сообщениям, эта сумма представляет собой половину от 28,4 миллиона долларов, необходимых для покупки пентхауса на Орчард-роуд. Бывший босс Terraform Labs обратил свое внимание на апартаменты Sculptural Admore, которые оценивались в 38,8 миллиона сингапурских долларов, за пять месяцев до неудачного краха его цифровых активов TerraUSD и Luna в 2022 году. Согласно судебным документам, До Квон выбрал предпочтительный для себя двухуровневый пентхаус площадью 7 600 квадратных футов с четырьмя спальнями на 19-м этаже комплекса, один из трех пентхаусов в этом комплексе. Сингапурский суд отклонил заявку До Квона на возврат депозита за пентхаус До Квон, родом из Южной Кореи, заплатил около 19,4 миллиона сингапурских долларов, что составляло половину суммы, необходимой для обеспечения полного права собственности на недвижимость. Согласно записям, он оплатил пентхаус в виде опционных сборов и последующих платежей через свою жену. Он не смог завершить покупку объекта, и пентхаус позже был перепродан другой стороне за 34,5 миллиона сингапурских долларов. В то время как застройщик утверждал, что он конфисковал деньги, полученные от До Квона, основатель Terraform Labs утверждал, что конфискация была недействительной, и подал иск в Верховный суд Сингапура через свою жену. Его заявление впоследствии было отклонено. Кроме того, Квон и его жена подписали 16-месячный договор аренды с февраля 2022 года по июнь 2023 года на квартиру, платя около 40 000 сингапурских долларов в месяц. Пара заплатила 640 000 сингапурских долларов авансом и провела ремонт в недвижимости. В мае 2023 года Квон попросил свою жену заплатить 1 000 сингапурских долларов застройщикам, воспользовавшись опционом...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:18
Blazpay и Pilot AI упрощают взаимодействие с криптоактивами для пользователей

Blazpay и Pilot AI упрощают взаимодействие с криптоактивами для пользователей

Blazpay сотрудничает с Pilot ИИ-агентом для упрощения взаимодействия с демо-токенами, чтобы позволить сообществу пользователей легко управлять задачами DeFi с помощью команд на естественном языке.
Blockchainreporter2025/09/07 17:00
Тихий квантовый кризис, который может подорвать DeFi

Тихий квантовый кризис, который может подорвать DeFi

Пост «Тихий квантовый кризис, который может подорвать DeFi» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют взгляды и мнения редакции crypto.news. Стейблкоины являются основой цифровой экономики. Они обеспечивают платежи и торговлю, обеспечивая стабильность и эффективность в блокчейне. С ростом институционального принятия и улучшением регулирования после принятия Закона GENIUS, рынки стейблкоинов выглядят сильнее, чем когда-либо. Краткое содержание Стейблкоины сталкиваются с надвигающейся квантовой угрозой — текущая криптография (RSA, эллиптические кривые) может быть взломана, когда квантовые компьютеры достигнут «Q-Day», подвергая миллиарды активов мгновенной краже. Риск срочный и недооцененный — эксперты предупреждают, что квантовые машины могут появиться в течение десятилетия, в то время как финансовый сектор уже готовится с помощью инструментов квантового риска; однако крипто опасно отстает. Неизменность блокчейна — это обоюдоострый меч — стейблкоины не могут легко заменить старую криптографию, оставляя неактивные кошельки и статические адреса крайне уязвимыми. Решение: квантово-безопасная криптография + крипто-гибкость — подписи на основе решеток или хэшей, в сочетании с обновляемой инфраструктурой, могут защитить стейблкоины от атак в будущем. Регулирование догоняет — законы США, такие как Закон GENIUS, вместе с глобальными стандартами от NIST, скоро потребуют квантовой устойчивости, делая готовность конкурентной и необходимой для соответствия. Однако финансовый мир сталкивается с квантовой катастрофой. В то время как миллиарды проходят через стейблкоины, немногие в криптосекторе обсуждают квантовый кризис, который может уничтожить стабильность за одну ночь. Если мы не будем действовать сейчас, чтобы создать квантово-защищенные стейблкоины, вся экономика цифровых активов может рухнуть с одним прорывом. Под успехом цифровых активов скрывается угроза: квантовые вычисления. В то время как эмитенты стейблкоинов празднуют соответствие и инновации, многие остаются уязвимыми для растущего риска квантовых атак. Криптография, на которую полагаются стейблкоины, такая как эллиптические кривые и подписи RSA, может быть подвержена атакам со стороны квантовых машин. Агентства национальной безопасности и эксперты по кибербезопасности предупреждали об этом...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:50
