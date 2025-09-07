Вот Насколько Мин Может Упасть Bitcoin, Согласно Ведущему Стратегу Bloomberg

Биктоин По мере приближения рынков к финальному отрезку 2025 года, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что инвесторы наблюдают резкий разрыв между традиционными безопасными активами и цифровыми рисковыми активами. Его послание: золото может готовиться к рекордным максимумам, в то время как Биктоин сталкивается с перспективой краха. Вместо того чтобы представлять Биктоин как "цифровое золото", Макглоун предупредил, что криптовалюта все больше ведет себя как акции с высокой бетой. Ее движения, по его словам, теперь более чем когда-либо отражают индекс S&P 500, делая ее уязвимой в случае сбоя акций. Чтобы Биктоин оставался вблизи текущих максимумов, фондовый рынок должен продолжать расти — сценарий, которого он не ожидает. Точка разрыва пузыря По словам Макглоуна, рост Биктоина до 100 000$ не был устойчивой вехой, а скорее финальным отрезком спекулятивного пузыря. В случае более широкого спада, он считает, что криптовалюта может упасть до 10 000$, стирая большую часть прибыли, полученной во время ралли. Он также указал на размывание уникальности Биктоина. В 2009 году это была единственная криптовалюта. Сейчас, с более чем 21 миллионом различных токенов в обращении, его роль как единственного цифрового актива размылась, что еще больше подрывает его долгосрочную историю. Яркий горизонт золота В то время как его тон относительно Биктоина был мрачным, прогноз Макглоуна для золота был противоположным. Он прогнозирует, что металл может подняться до 4 000$ за унцию, подпитываемый бегством инвесторов от акций и других спекулятивных активов. По его мнению, спад на рынке акций станет тем самым катализатором, который поднимет золото на новые высоты. Предупреждение о четвертом квартале Макглоун не скупится на слова о предстоящих месяцах: последний квартал 2025 года, по его словам, вряд ли будет благоприятным для рисковых активов. Акции, криптовалюты и спекулятивные рынки столкнутся с встречными ветрами. Для тех, кто ищет стабильность, он утверждает, что золото может...