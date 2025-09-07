2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Вот Насколько Мин Может Упасть Bitcoin, Согласно Ведущему Стратегу Bloomberg

Вот Насколько Мин Может Упасть Bitcoin, Согласно Ведущему Стратегу Bloomberg

Пост "Вот насколько низко может упасть Биктоин, согласно главному стратегу Bloomberg" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин По мере приближения рынков к финальному отрезку 2025 года, стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что инвесторы наблюдают резкий разрыв между традиционными безопасными активами и цифровыми рисковыми активами. Его послание: золото может готовиться к рекордным максимумам, в то время как Биктоин сталкивается с перспективой краха. Вместо того чтобы представлять Биктоин как "цифровое золото", Макглоун предупредил, что криптовалюта все больше ведет себя как акции с высокой бетой. Ее движения, по его словам, теперь более чем когда-либо отражают индекс S&P 500, делая ее уязвимой в случае сбоя акций. Чтобы Биктоин оставался вблизи текущих максимумов, фондовый рынок должен продолжать расти — сценарий, которого он не ожидает. Точка разрыва пузыря По словам Макглоуна, рост Биктоина до 100 000$ не был устойчивой вехой, а скорее финальным отрезком спекулятивного пузыря. В случае более широкого спада, он считает, что криптовалюта может упасть до 10 000$, стирая большую часть прибыли, полученной во время ралли. Он также указал на размывание уникальности Биктоина. В 2009 году это была единственная криптовалюта. Сейчас, с более чем 21 миллионом различных токенов в обращении, его роль как единственного цифрового актива размылась, что еще больше подрывает его долгосрочную историю. Яркий горизонт золота В то время как его тон относительно Биктоина был мрачным, прогноз Макглоуна для золота был противоположным. Он прогнозирует, что металл может подняться до 4 000$ за унцию, подпитываемый бегством инвесторов от акций и других спекулятивных активов. По его мнению, спад на рынке акций станет тем самым катализатором, который поднимет золото на новые высоты. Предупреждение о четвертом квартале Макглоун не скупится на слова о предстоящих месяцах: последний квартал 2025 года, по его словам, вряд ли будет благоприятным для рисковых активов. Акции, криптовалюты и спекулятивные рынки столкнутся с встречными ветрами. Для тех, кто ищет стабильность, он утверждает, что золото может...
NEAR
NEAR$2.997+4.93%
Threshold
T$0.01464-3.30%
Moonveil
MORE$0.02907-15.83%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:36
Поделиться
Стремится снизить риск манипуляции данными или неточностей

Стремится снизить риск манипуляции данными или неточностей

Пост направлен на снижение риска манипулирования данными или неточностей, появился на BitcoinEthereumNews.com. DIA (Децентрализованный информационный актив) — это криптовалютный проект и оракул-платформа, предназначенная для предоставления надежных и прозрачных данных для децентрализованных приложений (DApps), особенно в рамках децентрализованной финансовой (DeFi) экосистемы. Децентрализованный оракул данных DIA служит децентрализованной службой оракула данных, предоставляя смарт-контрактам в различных блокчейн-сетях доступ к высококачественным, точным и надежным внецепочечным данным. Эти данные могут включать ценовые фиды, данные финансового рынка и информацию из реальных источников. Платформа оракула данных DIA опирается на сообщество поставщиков данных, валидаторов и потребителей. Члены сообщества играют ключевую роль в поиске, проверке и курировании данных. Частные лица и организации могут стать поставщиками данных, отправляя данные на платформу DIA. Они мотивированы предоставлять точные данные и получают вознаграждение в виде токенов DIA за свой вклад. Валидаторы отвечают за проверку и подтверждение точности данных, предоставляемых поставщиками данных. Валидаторы также получают вознаграждение в виде токенов DIA за свою работу. DIA — это нативный криптовалютный токен платформы DIA. Токены DIA используются для стимулирования поставщиков данных и валидаторов за их вклад в платформу. Держатели токенов DIA могут иметь права управления в экосистеме DIA, что позволяет им участвовать в принятии решений, связанных с обновлениями и изменениями платформы. Пользователи могут стейкать токены DIA для участия в безопасности сети, управлении и процессах консенсуса, потенциально получая вознаграждения. Токены DIA также могут использоваться для доступа к премиальным услугам данных и функциям на платформе. Отказ от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как одобрение со стороны CoinIdol. Это не рекомендация покупать или продавать криптовалюту. Читатели должны провести собственное исследование перед инвестированием средств. Источник: https://coinidol.com/dia-decentralized-information-asset/
RealLink
REAL$0.07804-4.11%
PlaysOut
PLAY$0.04285-7.65%
DeFi
DEFI$0.00159-5.80%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:31
Поделиться
Ethereum повторяет движение Bitcoin после ATH, поскольку медведи на рынке нацелены на коррекцию в 20%

Ethereum повторяет движение Bitcoin после ATH, поскольку медведи на рынке нацелены на коррекцию в 20%

Пост Ethereum отражает движение Bitcoin после ATH, поскольку медведи на рынке нацелены на 20% коррекцию появился на BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti - писатель по криптовалютам, специализирующийся в области журналистики и создания контента. Начав писать на различные темы, Semilore вскоре обнаружил талант к раскрытию сложностей и тонкостей в увлекательном мире блокчейнов и криптовалют. Semilore привлекает эффективность цифровых активов с точки зрения хранения и передачи ценности. Он является убежденным сторонником внедрения криптовалюты, поскольку считает, что она может улучшить цифровизацию и прозрачность существующих финансовых систем. За два года активного написания о криптовалютах Semilore осветил множество аспектов пространства цифровых активов, включая блокчейны, децентрализованные финансы (DeFi), стейкинг, невзаимозаменяемые токены (NFT), регулирование и обновления сетей, среди прочего. В свои ранние годы Semilore оттачивал навыки как контент-писатель, создавая образовательные статьи для широкой аудитории. Его работы были особенно ценны для новичков в криптопространстве, предлагая проницательные объяснения, которые демистифицировали мир цифровых валют. Semilore также создавал материалы для опытных пользователей криптовалют, обеспечивая их актуальной информацией о последних блокчейнах, децентрализованных приложениях и обновлениях сетей. Этот фундамент в образовательном письме продолжает влиять на его работу, обеспечивая доступность, точность и информативность его текущих работ. В настоящее время в NewsBTC Semilore посвящает себя освещению последних новостей о движении цен на криптовалюты, он-чейн разработках и активности китов. Он также освещает последний анализ токенов и прогнозы цен от ведущих экспертов рынка, предоставляя читателям потенциально полезную и практическую информацию. Благодаря своим тщательным исследованиям и увлекательному стилю письма, Semilore стремится утвердить себя как надежный источник в области криптожурналистики, чтобы информировать и обучать свою аудиторию о последних тенденциях и разработках в быстро развивающемся мире цифровых активов. За пределами своей работы у Semilore есть другие увлечения, как у всех людей. Он...
DeFi
DEFI$0.00159-5.80%
TokenFi
TOKEN$0.01158-4.84%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:28
Поделиться
Взрывной предпродажа PepeNode достигает 800K $: Майнинг мемкоинов уже здесь

Взрывной предпродажа PepeNode достигает 800K $: Майнинг мемкоинов уже здесь

Пост «Взрывной пресейл PepeNode достигает 800K $: Майнинг мемкоинов уже здесь» появился на BitcoinEthereumNews.com. Взрывной пресейл PepeNode достигает 800K $: Майнинг мемкоинов уже здесь Подпишитесь на нашу рассылку! Для получения обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованием и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политкорректности, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в столь же многих областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы-которые-не-должны-быть-названы, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в крипто и научить людей, как взять под контроль свои деньги на блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и Альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. В течение этого времени он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/pepenode-presale-reaches-800k-allows-users-to-mine-meme-coins/
Just Memecoin
MEMECOIN$0.00095-25.67%
READY
READY$0.045498-13.18%
BRC20.COM
COM$0.010732-4.17%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:10
Поделиться
Сложность Майнинга Биткоина Взлетает До 135 Триллионов

Сложность Майнинга Биткоина Взлетает До 135 Триллионов

Пост "Сложность Майнинга Биткоина Взлетает До 135 Триллионов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются от работы. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словом как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в режим гибернации, его занятия принимают более механический (а иногда и философский) оборот. Путешествие Кристиана с письменным словом началось задолго до эпохи Биткоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц финансировала многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. В конце концов он осел в местном новостном гиганте в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его части! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он является одним из главных специалистов по всему, что связано с криптовалютами. Он разбивает эти сложные вещи на небольшие части, делая их понятными для каждого (он отдает должное своей управленческой команде за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не играет? Ни в коем случае! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий технарь, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своей Yamaha R3 объемом 320 куб. см. Когда-то лихач, который разгонялся...
STUFF.io
STUFF$0.00375-4.82%
Mode Network
MODE$0.001165-1.27%
PlaysOut
PLAY$0.04285-7.65%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:07
Поделиться
План стейблкоина USDH от Hyperliquid привлекает предложения от Paxos

План стейблкоина USDH от Hyperliquid привлекает предложения от Paxos

Пост «План стейблкоина USDH от Hyperliquid привлекает предложения от Paxos» появился на BitcoinEthereumNews.com. План Hyperliquid по внедрению собственного стейблкоина USDH вызвал большой интерес у двух известных игроков в этом секторе. Paxos и Frax Finance представили конкурирующие предложения, каждое из которых предлагает отдельную модель функционирования USDH и пользы для более широкой экосистемы. Спонсировано Спонсировано Paxos подчеркивает соответствие нормам и институциональный охват для USDH 6 сентября Paxos изложил свое намерение вывести USDH на рынок, подчеркнув свой опыт в регулируемых стейблкоинах и глобальных партнерствах. Компания утверждает, что ее опыт выпуска BUSD, который на пике превысил 25 миллиардов $ в обращении, позволяет ей создать стейблкоин, соответствующий стандартам GENIUS и MiCA. Учитывая это, Paxos подчеркнул, что USDH будет обеспечен высококачественными резервами, такими как казначейские облигации США, репо и USDG. Спонсировано Спонсировано «Мы выпускаем регулируемые стейблкоины более 7 лет и имеем опыт управления стейблкоином объемом более 25 миллиардов $ для крупнейшей биржи в мире (BUSD). Мы привносим уровень доверия к Hyperliquid, чтобы помочь достичь институтов и увеличить всю экосистему Hyperliquid в 10 раз. Скорее всего, в 100 раз», — сказал Макс Фантл, исполнительный директор Paxos. Paxos изложил модель доходов, которая направляет 95% доходов от резервов USDH на выкуп токенов HYPE. Компания планирует распределять эти токены валидаторам, протоколам и пользователям, укрепляя систему вознаграждения разработчиков Hyperliquid. Компания также обязалась разместить HYPE в своей брокерской сети, которая обеспечивает торговлю для таких платформ, как PayPal, Venmo, Nubank, MercadoLibre и Interactive Brokers. Frax Finance предлагает совместное использование доходности и мультичейн-доступ Предложение Frax Finance приняло другой тон, позиционируя свое предложение как полностью управляемое сообществом. Спонсировано Спонсировано Фирма заявила, что USDH будет обеспечен один к одному собственным frxUSD вместе с казначейскими ценными бумагами США под управлением таких управляющих активами, как BlackRock. Для стимулирования внедрения Frax предложил беспрепятственное погашение между frxUSD, USDC, USDT и фиатными валютами. Высокопроизводительные блокчейны заслуживают...
Hyperlane
HYPER$0.2453-5.86%
Hyperliquid
HYPE$43.06+0.56%
Moonveil
MORE$0.02907-15.83%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:05
Поделиться
BTC удерживает диапазон, в то время как Аналитики поддерживают Remittix с потенциалом роста в 20 раз

BTC удерживает диапазон, в то время как Аналитики поддерживают Remittix с потенциалом роста в 20 раз

Пост BTC Держится В Диапазоне, Но Аналитики Поддерживают Remittix С Потенциалом Роста В 20 Раз появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют остается волатильным, поскольку Биктоин застрял в узком диапазоне, вызывая панику у инвесторов. Некоторые аналитики выжидают, пока Биктоин сделает свой следующий большой шаг, но другие все чаще выявляют проекты с высоким потенциалом. Одно имя, которое постоянно всплывает в инвестиционных обсуждениях - Remittix (RTX), PayFi альткоин, который может принести доходность в 20 раз в предстоящем цикле. Цена Биткоина Остается Стабильной Биткоин находится в восходящем трендовом канале в средне-долгосрочной перспективе. Это показывает, что инвесторы покупали валюту по более высоким ценам с течением времени, что указывает на хорошее развитие валюты. BTC достиг цели в 115 727 $ после прорыва прямоугольной формации. Цена сейчас упала, но формация указывает на дальнейший рост. Валюта приближается к уровню поддержки в 106 000 $, что может дать положительную реакцию. Однако прорыв ниже 106 000 $ будет негативным сигналом. Кривая индекса относительной силы показывает нисходящий тренд, ранний сигнал возможного разворота ценового тренда вниз. В целом, валюта оценивается как технически положительная в средне-долгосрочной перспективе. Согласно прогнозу цены Биткоина от Али Мартинеса, нисходящий тренд BTC начнется, когда цена упадет ниже краткосрочной реализованной цены и обычно разворачивается под долгосрочной реализованной ценой. Источник: Ali_chart через X. Прямо сейчас, – STH = 109 400 $ – LTH = 36 700 $ В то время как другие ждут следующего направления BTC, опытные инвесторы переключают внимание на меньшие альткоины с полезностью и потенциалом роста на ранней стадии, такие как Remittix (RTX). Remittix Появляется Как Инвестиционный Вариант В отличие от других платежных утилитарных проектов, Remittix (RTX) сужает область применения: быстрые транзакции, дешевые и надежные для крипто-фиатных платежей. Remittix (RTX) переопределяет способ обработки трансграничных платежей. Remittix - это платежная платформа на базе Ethereum, которая облегчает крипто-фиатные транзакции в более чем 30 валютах. Она решает проблему разрыва в реальных платежах на сумму 19 триллионов $ между традиционным (Web2) и криптовалютным (Web3) мирами. Она имеет...
RealLink
REAL$0.07804-4.11%
Биткоин
BTC$117,559.67-2.68%
Sunrise Layer
RISE$0.009847-4.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:01
Поделиться
Shibarium от Shiba Inu дебютирует с неловким маркетинговым планом на фоне растущего гнева сообщества

Shibarium от Shiba Inu дебютирует с неловким маркетинговым планом на фоне растущего гнева сообщества

Пост Shibarium от Shiba Inu дебютирует с позорным планом маркетинга, поскольку растет гнев сообщества, появился на BitcoinEthereumNews.com. Гнев сообщества растет SHIB покидает топ-30 Официальный аккаунт X сети Shibarium от Shiba Inu вызвал удивление, открыто призывая держателей SHIB спамить в разделах комментариев криптовалют упоминаниями когда-то популярной криптовалюты. Более того, они специально просили пользователей использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ-агент) для автоматизации создания комментариев, что кажется совершенно новым уровнем отчаяния. Аккаунт, по-видимому, хочет искусственно раздуть присутствие самого успешного клона Dogecoin с помощью спама. Вам также может понравиться Крайне позорная "рыночная стратегия", очевидно, показывает, что проект больше не способен генерировать органический интерес, поэтому он прибегает к фактическому выпрашиванию у подписчиков спам-ответов. Гнев сообщества растет "SHIB уже мертв, и вы тоже мертвы", - сказал комментатор в ответ на неприятный пост в X. Некоторые также выразили разочарование отсутствием развития экосистемы. SHIB покидает топ-30 Согласно данным CoinGecko, токен Shiba Inu (SHIB) нигде не найти в топ-30 CoinMarketCap. В 2021 году токен ненадолго сумел войти в топ-10 и обогнать DOGE по рыночной капитализации. Те, кто инвестировал в SHIB на его историческом максимуме в 2021 году, сейчас потеряли целых 86% почти за четыре года, несмотря на то, что рынок с тех пор испытал значительный рост. Вторая по величине мем-криптовалюта теперь меньше, чем Litecoin (LTC) и Toncoin (TON). Источник: https://u.today/shiba-inus-shibarium-debuts-embarrassing-marketing-plan-as-community-anger-grows
Union
U$0.009593+1.77%
SHIBAINU
SHIB$0.00001149-3.36%
Capverse
CAP$0.1076-3.30%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:46
Поделиться
StablecoinX привлекает 530 миллионов $ перед листингом на Nasdaq

StablecoinX привлекает 530 миллионов $ перед листингом на Nasdaq

Пост StablecoinX привлекает 530 миллионов долларов перед листингом на Nasdaq появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: StablecoinX получил 530 миллионов долларов дополнительного финансирования PIPE. Новая организация будет называться StablecoinX Inc. Реакция инвесторов на стейблкоины Ethena в основном положительная. StablecoinX и TLGY Acquisition обеспечили дополнительное финансирование в размере 530 миллионов долларов, в общей сложности 890 миллионов долларов, перед их слиянием и планируемым листингом на Nasdaq, формируя StablecoinX Inc. Это слияние позиционирует StablecoinX Inc. как крупного игрока на рынке стейблкоинов, потенциально влияя на ликвидность и рост в экосистеме Ethena и за ее пределами. StablecoinX обеспечивает 530 миллионов долларов для дебюта на Nasdaq StablecoinX в сотрудничестве с TLGY Acquisition получил 530 миллионов долларов дополнительного финансирования PIPE. Это доводит их общее финансирование до 890 миллионов долларов перед слиянием и листингом на Nasdaq. Новая организация будет называться StablecoinX Inc. и ей поручено держать более 3 миллиардов ENA для поддержки экосистемы Ethena. Дополнительный капитал повысит ликвидность, укрепит устойчивость ENA и поддержит разработку стейблкоинов USDe и USDtb, по словам Марка Пиано из Фонда Ethena, который описывает эти средства как укрепление основы экосистемы. "Дополнительное финансирование укрепляет устойчивость экосистемы, углубляет ликвидность ENA и поддерживает устойчивый рост USDe, USDtb и будущих продуктов Ethena." — Марк Пиано, Директор, Фонд Ethena. Тренды рынка Ethena (ENA) и мнения экспертов Знаете ли вы? В финансовом сдвиге StablecoinX становится первой публично торгуемой компанией, управляющей казначейством одного токена DeFi, устанавливая прецедент в структурах стейблкоинов. По состоянию на 7 сентября 2025 года, цена Ethena (ENA) составляет 0,74 доллара, с рыночным капиталом 5,07 миллиарда долларов и макс. предложением 15 миллиардов. Она испытала снижение на 1,60% за последние 24 часа, но увидела рост на 123,60% за три месяца, согласно данным CoinMarketCap. Ethena(ENA), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 10:38 UTC 7 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Аналитики из Coincu предполагают, что со стратегическим финансированием...
Capverse
CAP$0.1076-3.30%
Ethena USDe
USDE$1--%
DeFi
DEFI$0.00159-5.80%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:44
Поделиться
Ранние инвесторы Shiba Inu получили прибыль более чем в 100 раз, теперь прогнозируется, что Layer Brett затмит этот результат

Ранние инвесторы Shiba Inu получили прибыль более чем в 100 раз, теперь прогнозируется, что Layer Brett затмит этот результат

Пост Ранние инвесторы Shiba Inu получили прибыль более 100x, теперь прогнозируется, что Layer Brett затмит это появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Легенда о 100-кратной доходности Shiba Inu - это знаменитая глава в истории криптовалют, но рынок ищет проект, который напишет следующую, более масштабную историю. В то время как ранние инвесторы Shiba Inu обеспечили себе меняющую жизнь прибыль, сегодняшний ландшафт заставляет трейдеров задаваться вопросом, может ли история повториться. Layer Brett ($LBRETT) появляется как новая формула, мем-коин следующего поколения на Ethereum Layer 2, созданный для превосхождения вчерашних гигантов. Разбор феномена Shiba Inu Рост Shiba Inu был мастер-классом по созданию импульса силами сообщества, захватив воображение рынка и превратив простой мем-токен в глобальный бренд. Его наследие продолжается с огромными объемами торгов SHIB, поскольку быки защищают ключевые уровни поддержки. Такие разработки, как взрывной рост сжигания токенов, направлены на сокращение предложения и создание долгосрочной ценности. Однако это действия зрелого актива. Противоречивые рыночные сигналы, такие как сужение Полос Боллингера и недавнее падение цен, показывают, что SHIB теперь является полем битвы для устоявшихся держателей, а не стартовой площадкой для экспоненциального роста. Почему повторение 100x невозможно для SHIB Чтобы токен вырос в 100 раз, ему нужна низкая рыночная капитализация и нарратив для привлечения миллиардов новой ликвидности. Shiba Inu уже завершил этот путь. Его многомиллиардная оценка означает, что еще один рост в 100 раз потребовал бы от него бросить вызов рыночной капитализации криптовалют из топ-5 — нереалистичное ожидание. Хотя армия SHIB сильна, ее основная функция сместилась с обеспечения взрывного роста на защиту существующей территории. Возможность для астрономической доходности прошла, поскольку токен теперь ориентируется в сложностях зрелого актива. План Layer Brett для затмения прошлых успехов Layer Brett не пытается копировать стратегию Shiba Inu; он пишет более продвинутую. Построенный как решение Ethereum Layer 2, он решает технические ограничения, которые игнорируют старые мем-токены. Обрабатывая транзакции вне цепи, Layer...
Threshold
T$0.01464-3.30%
SHIBAINU
SHIB$0.00001149-3.36%
Sunrise Layer
RISE$0.009847-4.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:18
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $