2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Билли Айлиш наконец-то свергнута с трона

Билли Айлиш наконец-то свергнута с трона

Пост «Билли Айлиш наконец-то свергнута с трона» появился на BitcoinEthereumNews.com. После 55 недель подряд на первом месте, песня Билли Айлиш «Birds of a Feather» наконец опустилась на 2 место в чарте Hot Rock & Alternative Songs. СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ – 23 АПРЕЛЯ: Билли Айлиш выступает на Avicii Arena 23 апреля 2025 года в Стокгольме, Швеция. (Фото Самира Хуссейна/WireImage для Live Nation) WireImage для Live Nation Билли Айлиш добилась главного хита своей карьеры с песней «Birds of a Feather», которая тихо взлетела на вершины нескольких чартов Billboard и оставалась там очень, очень долго. Певица и автор песен создала множество успешных композиций за годы своей суперзвездной карьеры, но ни одна из них не смогла достичь тех высот, которых уже достигла «Birds of a Feather». Спустя долгое время после того, как фанаты впервые услышали эту композицию, она остается одним из самых популярных рок и альтернативных треков в стране. Впервые более чем за год «Birds of a Feather» больше не возглавляет один из самых конкурентных жанровых списков Billboard. Sombr заменяет Билли Айлиш на 1 месте «Birds of a Feather» падает с 1 на 2 место в чарте Hot Rock & Alternative Songs. Её заменила песня «Undressed» новичка Sombr, которая поднялась с позиции второго места на трон впервые за 23 недели своего пребывания в рейтинге самых популярных рок и альтернативных треков в США. Конец 55-недельного правления Эта неделя знаменует первый раз более чем за год, когда «Birds of a Feather» не правит чартом Hot Rock & Alternative Songs. Айлиш возглавляла список 55 недель подряд, блокируя многочисленных конкурентов от получения новых чемпионских титулов. Одно из самых долгих правлений в истории «Birds of a Feather» является вторым по продолжительности хитом №1 в истории чарта Hot Rock & Alternative Songs. Panic! At...
Union
U$0.009593+1.91%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Moonveil
MORE$0.02907-15.81%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:43
Поделиться
XRP исчерпал шансы против Bitcoin (BTC)

XRP исчерпал шансы против Bitcoin (BTC)

Пост XRP Оставшиеся шансы против Биктоин (BTC) появился на BitcoinEthereumNews.com. Попытка XRP доказать себя против Биткоина исчерпала силы, и графики с каждой неделей делают это все более очевидным. То, что изначально выглядело как начало крупного прорыва пары XRP/BTC, теперь напоминает форму двойной вершины, формацию, которая обычно указывает на слабость, а не на силу, и по сути говорит о том, что тренд исчерпан. Вам также может понравиться Ралли, начавшееся в начале этого года, подняло XRP выше его 200-недельного среднего значения. На мгновение показалось, что токен может сократить лидерство Биткоина. Цена дважды поднималась до региона 0.00003200 BTC, но оба раза была отвергнута, отправляя пару обратно к знакомым уровням поддержки. Источник: TradingView Неспособность подняться выше после этих попыток оставила 0.00002200 BTC как линию для наблюдения, потому что исторически, как только этот уровень теряется, структура обычно прорывается к 0.00002000 BTC. Сглаживание скользящих средних по всем показателям добавляет веса аргументу о том, что потенциал роста исчерпан. Копаем глубже На более коротких временных рамках картина не лучше. Пара застряла между сопротивлением около 0.00002600 BTC и 200-дневным средним. Каждый отскок быстро подавляется, и каждая защита выглядит менее убедительной, чем предыдущая. Продавцы диктуют темп, в то время как покупатели делают ровно столько, чтобы удержать свои позиции, не меняя баланс. Вам также может понравиться Все это происходит, когда сам Биктоин торгуется выше 111 000$. Между тем, XRP держится на уровне 2.83$ против доллара, но испытывает трудности против BTC. Если XRP не сможет решительно пробить свой потолок, текущее впечатление таково, что токен уже исчерпал свои возможности, а Биктоин сохраняет преимущество. Источник: https://u.today/xrp-runs-out-of-chances-vs-bitcoin-btc
NEAR
NEAR$2.997+4.86%
Union
U$0.009593+1.91%
CreatorBid
BID$0.06112-1.97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:05
Поделиться
Robinhood входит в S&P 500 вместе с AppLovin, Emcor

Robinhood входит в S&P 500 вместе с AppLovin, Emcor

Пост Robinhood прорывается в S&P 500 вместе с AppLovin, Emcor появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Robinhood присоединяется к S&P 500, повышая ликвидность и признание. AppLovin и Emcor заменяют MarketAxess, Caesars, Enphase. Акции Robinhood выросли на 7% после закрытия торгов после объявления. Robinhood присоединяется к S&P 500: Что это значит Торговая платформа Robinhood Markets Inc. официально присоединится к фондовому индексу S&P 500 22 сентября 2025 года, что станет важным поворотным моментом для компании, которая прославилась во время бума розничных инвесторов в период пандемии. Обновление было подтверждено S&P Dow Jones Indices и сообщено Bloomberg. Наряду с Robinhood, AppLovin Corp. и Emcor Group Inc. также будут добавлены, заменив MarketAxess Holdings Inc., Caesars Entertainment Inc. и Enphase Energy Inc. Акции Robinhood подскочили после новости Объявление немедленно повысило уверенность инвесторов. Акции Robinhood выросли более чем на 7% в послеторговое время. AppLovin вырос на 7,5%, а Emcor прибавил 2,5%. Robinhood Markets Inc HOOD. Источник: CNBC/Nasdaq Основанная в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом, Robinhood произвела революцию в инвестировании благодаря торговле без комиссий и простому в использовании приложению. Платформа стала известным именем во время безумия "мем-акций" GameStop и AMC. Почему включение Robinhood имеет значение Robinhood получает большую ликвидность и видимость, поскольку индексные фонды и пенсионные фонды теперь будут автоматически включать его акции. Компания присоединяется к другим игрокам, ориентированным на криптовалюту, уже включенным в индекс, таким как Coinbase Global Inc. и Block Inc. Это включение может помочь расширить базу инвесторов и укрепить долгосрочную репутацию. Robinhood управляет миллиардами клиентских активов в акциях, опционах и криптовалютах. Его вхождение в S&P 500 не только подтверждает рыночное присутствие компании, но и отражает, как розничная торговля и принятие криптовалют изменили современные финансы. В мае Coinbase стала первой криптовалютной биржей, добавленной в S&P 500, что еще больше сигнализирует о переходе Уолл-стрит к цифровым активам. Источник: https://coinpaper.com/10915/robinhood-finally-makes-it-into-the-s-and-p-500-after-years-of-waiting
Boom
BOOM$0.030827-2.33%
Moonveil
MORE$0.02907-15.81%
Index Cooperative
INDEX$0.961-5.87%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:33
Поделиться
ChatGPT-5 выбирает 2 криптовалюты, способные сделать миллионером, для покупки в сентябре

ChatGPT-5 выбирает 2 криптовалюты, способные сделать миллионером, для покупки в сентябре

Пост ChatGPT-5 выбирает 2 криптовалюты, способные сделать миллионером, для покупки в сентябре, появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют остается в состоянии консолидации по мере развития сентября, и инвесторы ищут активы для покупки в текущих условиях. Чтобы помочь определить долгосрочные возможности, Finbold обратился к новейшей модели искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI, ChatGPT-5, чтобы выделить два актива, достойных рассмотрения. Sei (SEI) Sei позиционирует себя как высокопроизводительный блокчейн Layer-1, разработанный для работы в качестве "скоростного слоя" для децентрализованных финансов. Его архитектура использует параллельное выполнение транзакций и специализированный механизм консенсуса, обеспечивая операции с низкой задержкой и высокой пропускной способностью. По мнению ChatGPT, это делает Sei особенно подходящим для децентрализованных бирж, протоколов книги ордеров и других приложений, требующих быстрого выполнения. Модель отметила, что расширяющаяся экосистема DeFi-приложений Sei и сильное вовлечение сообщества позиционируют его как потенциальную "следующую Solana", предлагая скорость, масштабируемость и инфраструктуру, адаптированную для торговых приложений. На момент публикации SEI торговался по цене 0,29 $, что на 3,5% выше за последние 24 часа и примерно на 2% в недельной перспективе. График цены SEI за семь дней. Источник: CMC Ondo Finance (ONDO) ChatGPT также выбрал Ondo Finance, который представляет рост токенизированных реальных активов. Проект фокусируется на соединении традиционных финансов с децентрализованными платформами, перенося доходные инструменты, такие как казначейские облигации США и корпоративные облигации, на блокчейн. Действительно, Ondo пытается удерживать свою цену выше уровня 1 $. На момент публикации токен торговался по цене 0,90 $, что почти на 1% выше за последние 24 часа. График цены ONDO за семь дней. Источник: CMC Примечательно, что, подчеркивая соответствие нормативным требованиям и доверие со стороны институциональных игроков, ChatGPT отметил, что Ondo имеет потенциал стать лидером движения, которое, как ожидается, привлечет триллионы долларов традиционных активов в цифровые финансы. Изображение предоставлено Shutterstock Источник: https://finbold.com/chatgpt-5-picks-2-millionaire-maker-cryptocurrencies-to-buy-in-september/
SEI
SEI$0.2711-1.98%
Union
U$0.009593+1.91%
RealLink
REAL$0.07804-4.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:25
Поделиться
Выпуск Polkadot 2.0: Анонсировано крупное обновление сети

Выпуск Polkadot 2.0: Анонсировано крупное обновление сети

Пост Выпуск Polkadot 2.0: Анонсировано крупное обновление сети появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Запланирован выпуск Polkadot 2.0, влияющий на архитектуру сети. Обновление сети может повысить институциональный интерес к блокчейну. Цена DOT может испытывать волатильность на фоне объявлений о новом обновлении. 7 сентября 2025 года Polkadot сигнализирует о монументальном обновлении — Polkadot 2.0 — которое, как ожидается, изменит архитектуру сети, инициированное Web3 Foundation и Parity Technologies. Обновление вводит технологические улучшения, привлекая институциональный интерес и потенциальные финансовые притоки, значительно влияя на токен DOT и более широкую рыночную активность. Ключевые разработки, влияние и реакции Polkadot 2.0 знаменует важный шаг вперед в эволюции сети. Под руководством Web3 Foundation и Parity Technologies, обновление включает сложные архитектурные улучшения. Несмотря на отсутствие прямого заявления от доктора Гэвина Вуда, обновление должно повысить производительность смарт-контрактов и привлечь интерес институциональных инвесторов. Официальных реакций правительства не отмечено, хотя существующие финансовые каналы уже предсказали возможность притока капитала с слухами о приближающемся одобрении ETF Polkadot, что несет потенциальные последствия для всего рынка. Polkadot (DOT) в настоящее время оценивается в 3,87 $, с рыночной капитализацией 6,25 миллиарда $, удерживая 0,16% доминирования на рынке. Объем торгов значительно снизился на 48,71%, как указано в последних данных CoinMarketCap. Криптовалюта испытала рост цены на 1,45% за последние 24 часа. "Независимо от того, будет ли окончательной темой 'Празднование запуска хаба' или 'Празднование выпуска Polkadot 2.0', это будет крупнейшее окно выпуска для Polkadot за последние четыре года, и у нас есть все основания праздновать вместе." – Команда Polkadot Исторический контекст Polkadot и влияние на рынок Знаете ли вы? Запуск парачейна Polkadot в 2021 году изначально привел к волатильности, но в конечном итоге улучшил функциональность сети, аналогично повышая потенциал для более крупных институциональных инвестиций сегодня. Исследование Coincu предполагает, что Polkadot 2.0 может установить новые ориентиры в совместимости блокчейна и может формировать будущее...
Capverse
CAP$0.1076-3.28%
TokenFi
TOKEN$0.01158-4.76%
BRC20.COM
COM$0.010731-4.16%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:18
Поделиться
Популярный экономист Питер Шифф предупреждает, что Биткоин близок к территории Медвежьего рынка

Популярный экономист Питер Шифф предупреждает, что Биткоин близок к территории Медвежьего рынка

Пост «Популярный экономист Питер Шифф предупреждает, что Биткоин близок к территории медвежьего рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку золото прорывается в неизведанную территорию выше 3 586 долларов, внимание снова переключилось на роль Биткоина как так называемого «цифрового безопасного убежища». Для Питера Шиффа, одного из самых громких защитников золота, это сравнение даже близко не стоит. Опытный инвестор недавно отметил, что когда Биткоин оценивается в унциях золота, а не в долларах США, криптовалюта выглядит гораздо слабее, чем предполагают заголовки. С середины августа стоимость Биткоина по отношению к золоту упала почти на пятую часть, опустившись близко к уровням, которые Шифф считает началом медвежьего рынка. С точки зрения пика 2021 года, соотношение все еще снижено на двузначное число. История двух активов Золото находится на подъеме в 2025 году, поднявшись более чем на 36% в этом году и более чем на 40% за последние двенадцать месяцев. Его показатели были стабильными на протяжении нескольких временных периодов — рост более чем на 23% за шесть месяцев и почти удвоение за последние пять лет. Эта последовательность является основой аргумента Шиффа: золото сохраняет свои позиции на протяжении рыночных циклов, в то время как Биткоин продолжает резко колебаться. Биткоин, между тем, показал впечатляющий рост в долларовом выражении, с прибылью в 96% за прошедший год и почти 1 000% за пять лет. Тем не менее, его краткосрочные трудности — включая откат ниже 110 200 долларов в начале сентября — делают его легкой мишенью для критиков, которые рассматривают его скорее как спекулятивный технологический актив, чем как средство сохранения стоимости. Более широкая критика Шиффа Шифф давно отвергает идею о том, что Биткоин может конкурировать с золотом в качестве защиты от неопределенности. Даже признавая в прошлом, что он выбрал бы Биткоин вместо Ethereum, если бы его заставили, его центральная позиция не изменилась: только золото предлагает стабильность, на которую могут положиться инвесторы. Пока что рекордный рост золота дает ему преимущество в дебатах. Но...
NEAR
NEAR$2.997+4.86%
Threshold
T$0.01462-3.56%
Union
U$0.009593+1.91%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:09
Поделиться
Настроение рынка Pi Network охлаждается, поскольку трейдеры предпочитают Rollblock для более чистого 50-кратного пути перед 2025 годом

Настроение рынка Pi Network охлаждается, поскольку трейдеры предпочитают Rollblock для более чистого 50-кратного пути перед 2025 годом

Пост «Настроение рынка Pi Network охлаждается, поскольку трейдеры предпочитают Rollblock для более чистого 50-кратного пути перед 2025 годом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Крипто рынки сейчас гудят о Pi Network и Rollblock, двух проектах на очень разных этапах своего пути. Pi Network давно обещает прорыв, но Rollblock уже демонстрирует ощутимые результаты в GambleFi, и ему прогнозируют 50-кратный рост в этом году. Настроение рынка смещается в сторону того, что Rollblock становится задающим темп нового бычьего рынка. Rollblock (RBLK): Полностью проверенный и регулируемый для роста Rollblock (RBLK) стал одним из лучших крипто проектов 2025 года, с работающей игровой платформой Web3, которая включает тысячи динамических игр на базе ИИ, живой дилерский покер, блэкджек и спортивные ставки. Вся активность прозрачно защищена на блокчейн Ethereum, обеспечивая проверку каждой выплаты и ставки в блокчейне. В отличие от многих новых криптовалют, которые торгуются только на обещаниях, Rollblock проверен, лицензирован Anjouan Gaming и полностью регулируется для обеспечения безопасности и доверия. Его дефляционная токеномика выделяется на переполненном рынке: каждую неделю до 30% дохода используется для выкупа RBLK, 60% из которых сжигаются навсегда для сокращения предложения, а 40% финансируют вознаграждения за стейкинг до 30% APY. Это делает RBLK одной из лучших криптовалют для инвестирования для тех, кто хочет сочетания роста и повторяющихся вознаграждений. Держатели получают выгоду через рейкбеки, VIP-бонусы и разделение доходов, согласовывая долгосрочные стимулы инвесторов с органическим ростом платформы. Более 15 миллионов $ уже размещено в ставках 83% токенов продано на предпродаже по цене 0,068 $ Ранние пользователи получили прибыль 500% с предстоящим листингом Предпродажа собрала 11,5 миллионов $, осталось только 24 дня 20% бонус все еще доступен для покупателей сегодня Недавний твит назвал токен предпродажи "вашим VIP-пропуском в будущее онлайн-гейминга", подчеркивая, насколько этот проект отличается от спекулятивных запусков. Crypto Octo объяснил, почему аудит Rollblock...
Trust The Process
TRUST$0.0003339-6.93%
TokenFi
TOKEN$0.01158-4.76%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:03
Поделиться
Силы рынка роскоши выстраиваются против независимости Giorgio Armani Group

Силы рынка роскоши выстраиваются против независимости Giorgio Armani Group

Пост «Силы рынка роскоши выстраиваются против независимости Giorgio Armani Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 МАЯ: Люди проходят мимо магазина Giorgio Armani на Мэдисон-авеню во время выходных Дня памяти 25 мая 2025 года в Нью-Йорке. (Фото Craig T Fruchtman/Getty Images) Getty Images С момента основания в 1975 году Giorgio Armani яростно защищал независимость своей компании. Даже когда его модная империя росла и приобретательные люксовые конгломераты стучались в дверь, он оставался непреклонным в сохранении полного контроля над своей компанией, отказываясь идти на компромисс со своим предпринимательским духом и художественным видением. Настолько решительно настроенный на сохранение независимости своей компании, он учредил Фонд Giorgio Armani для продолжения деятельности компании в качестве независимого юридического лица после его ухода. Теперь, когда он ушел из жизни в почтенном возрасте 91 года, будут ли установленные им меры защиты достаточно сильными, чтобы сохранить его наследие? Смогут ли его наследники и те, кто контролирует интересы фонда, противостоять неизбежным искушениям, которые встанут перед ними? «Такие бренды редко выходят на рынок, я ожидаю значительного интереса со стороны индустрии», – поделился аналитик Bernstein Лука Солка. В то же время он отметил, что бренд утратил часть своего престижа, который включает в себя основной бренд Giorgio Armani, Emporio Armani и A|X Armani Exchange, а также бизнес в сфере красоты, мебели и домашнего декора, ресторанов и отелей. Солка также отметил, что компания выиграла бы от «оживления и свежего взгляда», делая новое владение с его обещанием масштаба и максимизации акционерной стоимости еще более привлекательным. Доходы Armani Group достигли 2,7 миллиона долларов (2,3 миллиарда евро) в 2024 году, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом при постоянных обменных курсах. Что касается прибыльности, EBITDA снизилась на 24% до 466 миллионов долларов (398 миллионов евро) после того, как рекордный уровень в 389 миллионов долларов (332 миллиона евро) был реинвестирован в компанию. «Я убежден, что стремление к последовательности и преемственности и избегание погони за немедленной выгодой – это лучшая стратегия...
Threshold
T$0.01462-3.56%
Manchester City Fan
CITY$0.9434-3.07%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:57
Поделиться
Попытка связаться с живой службой поддержки клиентов

Попытка связаться с живой службой поддержки клиентов

Пост "Попытка связаться с живой службой поддержки клиентов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Автоматические меню не должны вызывать у клиентов желание кричать. getty Вы когда-нибудь звонили в службу поддержки клиентов и "застревали" в их автоматизированной системе меню, так что вы неоднократно кричали "Оператор" или "Представитель" в телефон, прежде чем в конечном итоге, от разочарования, просто повесили трубку? Мы опросили более 1 000 потребителей в США и задали этот вопрос. Семьдесят шесть процентов из них ответили "Да". Как компании, мы вкладываем значительные средства в маркетинг для привлечения клиентов, чтобы они заинтересовались и приобрели продукты, которые мы продаем. Однако, когда мы пытаемся их удержать, некоторые наши усилия, которые мы считаем приемлемыми, могут затруднить им получение помощи, ответы на вопросы и разрешение жалоб. Нет причин, по которым это должно быть так сложно. На самом деле, чем легче связаться и решить проблемы, тем больше уверенность клиента в компании, часто превосходящая уровень, который был бы, если бы проблема никогда не возникала. Это известно как Парадокс восстановления обслуживания клиентов. Существует показатель успеха, которым я делюсь со своими клиентами, называемый "Время до счастья". Лучший способ описать это - сколько времени требуется недовольному клиенту, чтобы снова стать счастливым. Многие компании не осознают, что клиенты часто не звонят в момент возникновения проблемы. Их проблема может начаться задолго до того, как они поднимут трубку, чтобы позвонить и получить помощь. И когда клиент наконец решает обратиться за помощью, каков опыт попытки связаться с живым агентом службы поддержки клиентов? Это легко? Или сложные IVR (Интерактивный голосовой ответ) и автоматизированные системы затрудняют связь с человеком, который может помочь? Или, что еще хуже, система дает сбой, создавая впечатление, что получить помощь невозможно? Имейте в виду, клиент уже разочарован или...
Threshold
T$0.01462-3.56%
Union
U$0.009593+1.91%
SIX
SIX$0.01958+0.35%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:51
Поделиться
Биткоин набирает обороты, поскольку быки нацелены на 112 000$

Биткоин набирает обороты, поскольку быки нацелены на 112 000$

Пост Биткоин набирает моментум, поскольку быки нацелены на 112 000 $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Недавняя активность Биткоина возродила энтузиазм среди участников рынка, поскольку его стоимость достигла 111 000 $, но еще не преодолела порог в 112 500 $. Замедление торговли в выходные привело к снижению волатильности рынка, что является привычным сценарием для криптовалютных транзакций. Читать далее: Биткоин набирает моментум, поскольку быки нацелены на 112 000 $ Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-momentum-as-bulls-eye-112000
BRC20.COM
COM$0.010731-4.16%
GAINS
GAINS$0.02235-3.87%
BULLS
BULLS$742.63+0.51%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:49
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $