ChatGPT-5 выбирает 2 криптовалюты, способные сделать миллионером, для покупки в сентябре
Рынок криптовалют остается в состоянии консолидации по мере развития сентября, и инвесторы ищут активы для покупки в текущих условиях. Чтобы помочь определить долгосрочные возможности, Finbold обратился к новейшей модели искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI, ChatGPT-5, чтобы выделить два актива, достойных рассмотрения. Sei (SEI) Sei позиционирует себя как высокопроизводительный блокчейн Layer-1, разработанный для работы в качестве "скоростного слоя" для децентрализованных финансов. Его архитектура использует параллельное выполнение транзакций и специализированный механизм консенсуса, обеспечивая операции с низкой задержкой и высокой пропускной способностью. По мнению ChatGPT, это делает Sei особенно подходящим для децентрализованных бирж, протоколов книги ордеров и других приложений, требующих быстрого выполнения. Модель отметила, что расширяющаяся экосистема DeFi-приложений Sei и сильное вовлечение сообщества позиционируют его как потенциальную "следующую Solana", предлагая скорость, масштабируемость и инфраструктуру, адаптированную для торговых приложений. На момент публикации SEI торговался по цене 0,29 $, что на 3,5% выше за последние 24 часа и примерно на 2% в недельной перспективе. График цены SEI за семь дней. Источник: CMC Ondo Finance (ONDO) ChatGPT также выбрал Ondo Finance, который представляет рост токенизированных реальных активов. Проект фокусируется на соединении традиционных финансов с децентрализованными платформами, перенося доходные инструменты, такие как казначейские облигации США и корпоративные облигации, на блокчейн. Действительно, Ondo пытается удерживать свою цену выше уровня 1 $. На момент публикации токен торговался по цене 0,90 $, что почти на 1% выше за последние 24 часа. График цены ONDO за семь дней. Источник: CMC Примечательно, что, подчеркивая соответствие нормативным требованиям и доверие со стороны институциональных игроков, ChatGPT отметил, что Ondo имеет потенциал стать лидером движения, которое, как ожидается, привлечет триллионы долларов традиционных активов в цифровые финансы. Изображение предоставлено Shutterstock
