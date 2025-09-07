Популярный экономист Питер Шифф предупреждает, что Биткоин близок к территории Медвежьего рынка

Поскольку золото прорывается в неизведанную территорию выше 3 586 долларов, внимание снова переключилось на роль Биткоина как так называемого «цифрового безопасного убежища». Для Питера Шиффа, одного из самых громких защитников золота, это сравнение даже близко не стоит. Опытный инвестор недавно отметил, что когда Биткоин оценивается в унциях золота, а не в долларах США, криптовалюта выглядит гораздо слабее, чем предполагают заголовки. С середины августа стоимость Биткоина по отношению к золоту упала почти на пятую часть, опустившись близко к уровням, которые Шифф считает началом медвежьего рынка. С точки зрения пика 2021 года, соотношение все еще снижено на двузначное число. История двух активов Золото находится на подъеме в 2025 году, поднявшись более чем на 36% в этом году и более чем на 40% за последние двенадцать месяцев. Его показатели были стабильными на протяжении нескольких временных периодов — рост более чем на 23% за шесть месяцев и почти удвоение за последние пять лет. Эта последовательность является основой аргумента Шиффа: золото сохраняет свои позиции на протяжении рыночных циклов, в то время как Биткоин продолжает резко колебаться. Биткоин, между тем, показал впечатляющий рост в долларовом выражении, с прибылью в 96% за прошедший год и почти 1 000% за пять лет. Тем не менее, его краткосрочные трудности — включая откат ниже 110 200 долларов в начале сентября — делают его легкой мишенью для критиков, которые рассматривают его скорее как спекулятивный технологический актив, чем как средство сохранения стоимости. Более широкая критика Шиффа Шифф давно отвергает идею о том, что Биткоин может конкурировать с золотом в качестве защиты от неопределенности. Даже признавая в прошлом, что он выбрал бы Биткоин вместо Ethereum, если бы его заставили, его центральная позиция не изменилась: только золото предлагает стабильность, на которую могут положиться инвесторы. Пока что рекордный рост золота дает ему преимущество в дебатах. Но...