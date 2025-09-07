2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
ФРС как источник экономического роста - чудовищная иллюзия

ФРС как источник экономического роста - чудовищная иллюзия

Пост «ФРС как источник экономического роста — чудовищная иллюзия» появился на BitcoinEthereumNews.com. ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ – 08 НОЯБРЯ: Председатель ФРС Джером Пауэлл готовится выступить на Столетней конференции Отдела исследований и статистики Федеральной резервной системы 08 ноября 2023 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Наблюдатели за рынком и политики внимательно слушают Пауэлла на предмет указаний, потребуется ли ФРС дальнейшее повышение ставок для снижения инфляции. (Фото Чипа Сомодевиллы/Getty Images) Getty Images «Я верю, что вы никогда не упустите из виду тот факт, что миллионы американцев зависят от того, что ФРС продолжит поддерживать восстановление экономики». Это слова демократического представителя Джеймса Клайберна, обращенные к председателю ФРС Джерому Пауэллу на слушаниях 2021 года. Цитата приводится благодаря Аллисии Финли из Wall Street Journal. Финли указывает на то, насколько ситуативны демократы в отношении так называемой «независимости» ФРС. Внезапно это становится для них значимым, когда не они донимают центральный банк ради экономической поддержки, которую, по их мнению, ФРС может предоставить. Что является длинным способом сказать, что хотя логически не было возмущения со стороны демократов, когда Клайберн давил на Пауэлла в 2021 году, шум о важности независимости ФРС временами приобретает оглушительные качества в 2025 году, когда президент Трамп и его сторонники давят на ФРС, чтобы якобы улучшить ситуацию. Давайте просто скажем, что обе стороны безнадежны. Действительно, как быстро мы забываем, особенно республиканцы, что у правительства нет ресурсов. И что у него есть ресурсы лишь постольку, поскольку у реальных производителей их меньше. Это требует переосмысления завуалированного требования Клайберна, направленного Пауэллу в 2021 году, относительно того, что республиканцы говорят сейчас. Еще до пятничного вялого отчета о занятости республиканцы внутри и за пределами администрации, вплоть до Министерства финансов США и Белого дома, требовали от ФРС снижения ставок...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:40
Цена Pi Coin сталкивается с катастрофическим обвалом, и Биткоин не может её спасти

Цена Pi Coin сталкивается с катастрофическим обвалом, и Биткоин не может её спасти

Пост «Цена Pi Coin сталкивается с катастрофическим обвалом, и Биктоин не может её спасти» появился на BitcoinEthereumNews.com. Pi Coin не удалось поддержать восстановление в течение последних нескольких дней, что заставляет инвесторов все больше сомневаться в его краткосрочных перспективах. Несмотря на то, что Биктоин стабильно держится выше 110 000$, отрыв Pi Coin от более широкого рынка делает его снижение более вероятным. Pi Coin предстоит много работы Корреляция между Pi Coin и Биктоин в настоящее время составляет всего 0,12, что сигнализирует о том, что Альткоин больше не отслеживает движения крупнейшей криптовалюты в мире. Эта растущая дивергенция вызывает беспокойство, особенно когда Биктоин демонстрирует признаки стабильности. Спонсировано Спонсировано Отделение Pi Coin от Биктоина является контрпродуктивным в то время, когда BTC твердо держится выше 110 000$, что является критическим уровнем поддержки. Вместо того чтобы извлекать выгоду из силы Биктоина, слабость Pi Coin сигнализирует об эрозии доверия инвесторов, делая риск дальнейшего снижения более очевидным. Хотите больше подобных сведений о токенах? Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о криптовалютах редактора Харша Нотария здесь. Корреляция Pi Coin с Биктоином. Источник: TradingView Технические индикаторы также предполагают, что Волатильность цен Pi Coin может скоро увеличиться. Индикатор Моментум сжатия мигает черными точками, что является признаком формирования сжатия. Когда это высвободится, движение цены может испытать резкие колебания в зависимости от более широкого направления рынка. Учитывая Медвежий рынок, всплеск волатильности, вероятно, ускорит падение Pi Coin, а не вызовет восстановление. Без более сильных притоков или поддерживающего настроения инвесторов предстоящее сжатие может стать ключевым фактором, толкающим токен ближе к новым минимумам. Индикатор Моментум сжатия Pi Coin. Источник: TradingView Цене PI нужна помощь Цена Pi Coin в настоящее время торгуется на уровне 0,345$, удерживаясь чуть выше критической поддержки 0,344$. Пока краткосрочная устойчивость Альткоина зависит от сохранения этого уровня, но рыночные сигналы предполагают, что это может продлиться недолго. Если поддержка не выдержит, цена Pi Coin может упасть ниже 0,334$ и упасть до своего исторического...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:36
Биткоин набирает обороты, пока рынок ждет

Биткоин набирает обороты, пока рынок ждет

Пост "Биктоин набирает обороты, пока рынок ждет" появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют переживает незначительное оживление, поскольку Биктоин поднимается выше отметки 111 300 $, что приводит к небольшому росту альткоинов на 1-2%. Внимание инвесторов приковано к предстоящим данным по инфляции, ожидая информации о возможных корректировках ставок Федеральной резервной системы. Продолжение чтения: Биктоин набирает обороты, пока рынок ждет Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-traction-while-market-waits
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:29
Сложность Майнинга Биткоина Достигает Нового Максимума После Недавней Корректировки

Сложность Майнинга Биткоина Достигает Нового Максимума После Недавней Корректировки

Пост «Сложность Майнинга Биткоина Достигает Нового Максимума После Недавней Корректировки» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Ключевой момент 1 Ключевой момент 2 Ключевой момент 3 7 сентября 2025 года сложность майнинга Биткоина была скорректирована на высоте блока 913 248, увеличившись на 4,89% до рекордных 136,04 T, согласно данным CloverPool. Эта корректировка подчеркивает растущую конкурентоспособность и скорость хэширования в сети Биткоин, влияя на вовлеченность майнеров и прибыльность, но не оказывая прямого влияния на другие криптовалюты или финансовые рынки. Сложность Майнинга Выросла на 4,89% до Рекордных 136,04T Майнинговая сеть Биткоина испытала корректировку с ростом сложности на 4,89% до 136,04T на высоте блока 913 248. Данные CloverPool подчеркивают возросшую вычислительную мощь сети, достигшую этого рекордного пика, что указывает на повышенное участие майнеров и безопасность сети. Участие ведущих майнинговых пулов, таких как F2Pool и Foundry USA, продолжает формировать этот ландшафт. С этим увеличением среднее время блока приближается к идеальным 10 минутам, отражая вовлеченность майнеров. Изменение подчеркивает конкурентную среду майнинга, где скорость хэширования растет, указывая на процветающую экосистему. Однако это событие, обусловленное протоколом, не вызвало заметной реакции со стороны влиятельных представителей отрасли или финансовых учреждений, что соответствует стандартным ожиданиям для автоматических корректировок протокола. На данный момент ни один из видных лидеров или экспертов в области криптовалют публично не прокомментировал это изменение сложности майнинга. Биткоин Торгуется Выше 111K $ На Фоне Роста Майнинга Знаете ли вы? Сложность майнинга Биткоина корректируется примерно каждые две недели, чтобы обеспечить добычу блоков с постоянной скоростью. Биткоин (BTC) в настоящее время торгуется по цене 111 208,89 $, с рыночной капитализацией 2,21 триллиона $ и рыночным доминированием 57,86%, согласно CoinMarketCap. Его оборотное предложение составляет 19 917 421 из максимального 21 000 000. Корректировки цен за последние 90 дней показывают увеличение на 3,62%, при этом недавний 24-часовой объем торгов снизился на 37,34%. Биткоин(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 13:39 UTC 7 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Согласно Coincu, колебания сложности Биткоина могут значительно влиять на доходы майнеров,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:45
Наблюдение за ценой Bitcoin: Диапазон сужается, так как 111K долларов держится стабильно

Наблюдение за ценой Bitcoin: Диапазон сужается, так как 111K долларов держится стабильно

Пост «Наблюдение за ценой Биктоина: Диапазон сужается, уровень 111K долларов остается сильным» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин держался на уровне 111 092 долларов за монету в субботу, удерживая позиции в узком диапазоне от 110 032 до 111 369 долларов, несмотря на ослабевающий моментум. С рыночной капитализацией в 2,21 триллиона долларов и ежедневным объемом торгов в 22,66 миллиарда долларов, крупнейшая в мире криптовалюта консолидируется, пока быки готовятся к потенциальному прорыву сопротивления. Биктоин На дневном графике, биткоин [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-range-narrows-as-111k-holds-strong/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:35
5 миллиардов долларов Биткоин-сокровищ, связанных с пиратским сайтом, обнаружены в немецких кошельках

5 миллиардов долларов Биткоин-сокровищ, связанных с пиратским сайтом, обнаружены в немецких кошельках

Пост «Сокровище Биткоина на сумму 5 миллиардов долларов, связанное с пиратским сайтом, обнаружено в немецких кошельках» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сокровище Биткоина на сумму 5 миллиардов долларов, связанное с пиратским сайтом, обнаружено в немецких кошельках Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими должностями в филиппинских и канадских СМИ, движим своей любовью к письму и криптовалюте. Вне работы он повар и синефил, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/5-billion-bitcoin-treasure-tied-to-piracy-website-found-in-german-wallets/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:17
1 000 долларов в предпродаже Ozak AI сегодня могут превзойти 50 000 долларов в BTC к 2026 году

1 000 долларов в предпродаже Ozak AI сегодня могут превзойти 50 000 долларов в BTC к 2026 году

Пост «1 000 долларов США в предпродаже Ozak AI сегодня могут превзойти 50 000 долларов США в BTC к 2026 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вложение 1 000 долларов США в предпродажу Ozak AI может конкурировать или даже превзойти 50 000 долларов США, вложенных в Биктоин к 2026 году. Биктоин, в настоящее время оцениваемый примерно в 113 000 долларов США, по мнению многих аналитиков, достигнет примерно 180 000–220 000 долларов США в течение следующих двух лет, что означает рост в 1,5–2 раза. Инвестиция в 50 000 долларов США в Биктоин по сегодняшней цене принесла бы от 79 650 до 97 350 долларов США, если эти прогнозы окажутся верными. Но когда вы смотрите на потенциал Ozak AI, цифры становятся еще более захватывающими. Прямо сейчас, на 5 этапе предпродажи, токен стоит всего 0,01 доллара США. Это означает, что за 1 000 долларов США инвесторы получат 100 000 токенов. Если цена достигнет 1 доллара США при запуске, эти токены будут стоить 100 000 долларов США — доходность в 100 раз. По сравнению с возможной прибылью Биктоина, это огромный скачок. Конечно, это связано с большим риском, но для инвесторов, готовых рискнуть, предпродажа Ozak AI может предложить редкую возможность в быстрорастущем мире криптовалют, управляемом ИИ. Потенциал предпродажи Ozak AI Предпродажа Ozak AI (OZ) уже продала 856 022 894,93 токенов $OZ, собрав около 2,76 миллиона долларов США. Прямо сейчас токены $OZ стоят 0,01 доллара США, а следующий этап установлен на уровне 0,012 доллара США. Прогнозы оценивают справедливую стоимость в диапазоне от 0,75 до 2 долларов США к 2026 году в зависимости от уровня принятия. Даже нижний предел представляет впечатляющую математику: 1 000 долларов США покупает 100 000 токенов сегодня. При цене 0,75 доллара США этот стейк равен 75 000 долларов США. Рост до 2 долларов США означает 200 000 долларов США — намного больше, чем ожидается от более медленной кривой роста Биктоина. Эта многоуровневая структура предпродажи означает, что более поздние покупатели платят постепенно больше, вознаграждая тех, кто вкладывается раньше. Почему Ozak AI выделяется Ozak AI сочетает искусственный интеллект и блокчейн Ethereum для обеспечения возможностей прогнозирования рынка, автоматизированных торговых аналитических данных и возможностей DePIN (децентрализованная физическая инфраструктура). Его технологическая дорожная карта привлекательна для трейдеров, проектов DeFi и учреждений, которые заинтересованы в большем, чем просто мемная ценность. Ключевые моменты включают: Прогнозирующие агенты и аналитическая панель, управляемые ИИ. Смарт...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:16
XRP стабильно растет. Облачный майнинг BJMINING помогает вам зарабатывать 4 000 XRP в день.

XRP стабильно растет. Облачный майнинг BJMINING помогает вам зарабатывать 4 000 XRP в день.

Пост XRP стабильно растет. Облачный майнинг BJMINING помогает вам зарабатывать 4 000 XRP в день. появился на BitcoinEthereumNews.com. Рыночные показатели XRP остаются стабильными сегодня, в настоящее время торгуясь примерно по 2,81 $, с небольшими внутридневными колебаниями, но в целом сохраняя силу. Технические индикаторы показывают, что XRP колеблется между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, и аналитики считают, что прорыв может вызвать новый раунд роста. На этом фоне растущее число держателей XRP ищут стабильную ежедневную доходность, ожидая при этом роста стоимости активов. Платформа облачного майнинга BJMINING предлагает жизнеспособный путь к этой цели, позволяя пользователям достичь беспроигрышной ситуации: "добавленная стоимость активов и ежедневный доход. Почему держатели XRP стекаются в BJMINING? Основанная в 2015 году со штаб-квартирой в Великобритании, BJMINING развернула более 60 зеленых майнинг-ферм по всему миру, управляя 1,2 миллионами майнинг оборудования. После более чем десятилетия развития, ее платформа насчитывает более 5 миллионов зарегистрированных пользователей, охватывая более 180 стран по всему миру. Ее основные конкурентные преимущества - прозрачные контракты, ежедневные расчеты, работа на зеленой энергии и страховое покрытие, что привлекает инвесторов. Основные преимущества BJMINING Ежедневный расчет и прозрачная доходность BJMINING предоставляет эффективную систему прибыли для всех пользователей. Система автоматически рассчитывает счета ежедневно, без скрытых комиссий, и рентабельность инвестиций четко видна. Не требуется инвестиций в оборудование, беззаботный майнинг Пользователям не нужно покупать дорогие майнинг машины или беспокоиться о техническом обслуживании оборудования и технических трудностях. Глобальные профессиональные майнинг-фермы BJMINING будут управлять всем процессом майнинга для пользователей, позволяя инвесторам просто сидеть и наслаждаться прибылью. Простая эксплуатация и удобный пользовательский опыт Платформа имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, что делает ее легкой для быстрого старта как для новичков, так и для опытных инвесторов. Также доступны мобильные приложения, позволяющие пользователям отслеживать свой прогресс майнинга и заработок в любое время и в любом месте. Сверхнизкий порог, вы можете начать майнинг, просто зарегистрировавшись Новые пользователи могут получить бонус для новых пользователей при регистрации, который можно использовать непосредственно для ознакомления с...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:04
Биткоин имеет "логичную" зону отскока на уровне 100 000$

Биткоин имеет "логичную" зону отскока на уровне 100 000$

Пост "У Биктоина есть 'логическая' зона отскока на уровне 100 000 долларов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Биктоин демонстрирует умеренный отскок к закрытию недельной свечи, но трейдеры видят ключевое сопротивление выше. Динамика цены BTC рискует гораздо более глубоким падением, если быкам не удастся вернуть эту зону сопротивления. Анализ ретрейсмента Фибоначчи намекает, что такое падение может не превысить 10%. Биктоин (BTC) вернулся выше 111 000 долларов к воскресному недельному закрытию, поскольку анализ показал "многообещающие" признаки восстановления. Часовой график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView "Логическая" зона отскока цены BTC около 100 000 долларов Данные от Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что BTC/USD вырос примерно на 1% за день, достигнув локальных максимумов в 111 369 долларов. Последнее падение пары, которое последовало за макроэкономическими данными США, показало, что быки сохранили поддержку на уровне 110 000 долларов. "Это на самом деле многообещающе для $BTC", - ответил в X криптотрейдер, аналитик и предприниматель Михаэль ван де Поппе. "Он создает новый более высокий минимум и удерживает поддержку на уровне 110 тысяч долларов. Было бы здорово, если бы мы пробили 112 тысяч долларов и запустили бычий рынок". Дневной график BTC/USDT с данными RSI. Источник: Michaël van de Poppe/X Участники рынка продолжали придерживаться расходящихся взглядов на краткосрочную динамику цены BTC. Популярный трейдер Cipher X предположил, что 112 000 долларов могут спровоцировать новые минимумы, если быкам не удастся вернуть этот уровень. $BTC держится около 111 тысяч долларов, но структура намекает на возможное падение. Если импульс застопорится ниже 112 тысяч долларов, я ожидаю откат к поддержке 108 тысяч долларов. Сейчас на рынке не происходит ничего существенного - выходные, поэтому лучше оставаться терпеливым и расслабленным. pic.twitter.com/JP8lUHoKNz — Cipher X (@Cipher2X) 7 сентября 2025 г. "Мы либо пробьем 113 000 долларов и поднимемся к новым максимумам, либо, если здесь будет отклонение, упадем до 100 000 долларов", - добавил в тот же день трейдер Crypto Tony, принимая более категоричную перспективу на основе недельного графика. Трейдер TurboBullCapital упомянул 50-дневную и 200-дневную простые скользящие средние (SMA) на уровнях 115 035 долларов и 101 760 долларов соответственно, как важные уровни для...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:50
Одно из самых впечатляющих достижений Linkin Park в чартах было повторено

Одно из самых впечатляющих достижений Linkin Park в чартах было повторено

Пост «Одно из самых впечатляющих достижений Linkin Park в чартах было повторено» появился на BitcoinEthereumNews.com. Deftones вошли в историю Billboard, так как каждый трек из альбома Частная продажа попал в чарты, и группа заняла все шесть верхних позиций в рейтинге Hot Hard Rock Songs. Чино Морено из Deftones выступает во время Live 105's BFD в амфитеатре Shoreline 6 июня 2010 года в Маунтин-Вью, Калифорния. (Фото: Тим Мозенфельдер/Getty Images) Getty Images Рок-группа Deftones, возможно, переживает самую успешную неделю за всю историю своего пребывания в чартах Billboard. Новый альбом группы Частная продажа оказался невероятно коммерчески успешным — настолько, что не только полноформатный дебют занял высокие позиции, но и каждая композиция из трек-листа стала победой в рейтингах хард-рока в стране. Когда Deftones вторглись в чарт Hot Hard Rock Songs — список самых популярных треков в этом стиле, сочетающий продажи, стриминг и радиоэфиры — группа вошла в историю и сравнялась с двумя самыми успешными исполнителями на более тяжелой стороне рока за последние несколько лет. Deftones доминируют в Топ-10 На этой неделе Deftones занимают шесть высших позиций в чарте Hot Hard Rock Songs. «Infinite Source» дебютирует на 1 месте, в то время как «My Mind Is a Mountain» и «Milk of the Madonna» поднимаются на 2 и 3 места соответственно. Новые треки «I Think About You All the Time», «Ecdysis» и «Locked Club» стартуют на 4, 5 и 6 местах соответственно. Deftones присоединяются к очень короткому списку Billboard сообщает, что Deftones стали лишь третьим исполнителем в истории, занявшим всю верхнюю шестерку одновременно. Linkin Park стали первыми, кто сделал это, когда их возвращенческий альбом From Zero вышел в ноябре прошлого года, и отмеченная Грэмми группа заполнила весь топ-10 сразу. Sleep Token достигли того же результата Это достижение, которое никогда не было достигнуто до ноября 2024 года...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:49
