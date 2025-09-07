Goldman и T. Rowe подписывают партнерство на 1 миллиард долларов, поскольку Уолл-стрит нацелена на пенсионные средства

Пост Goldman и T. Rowe подписывают партнерство на 1 миллиард долларов, поскольку Уолл-стрит нацелена на пенсионные деньги, появился на BitcoinEthereumNews.com. Goldman Sachs вкладывает до 1 миллиарда долларов за 3,5% долю в компании по управлению активами T. Rowe Price, что подтвердила фирма в четверг, согласно Yahoo Finance. Цель состоит в том, чтобы наполнить пенсионный рынок доступом к частным активам (таким как недвижимость, инфраструктура, кредиты и частный капитал) - вещам, которые раньше предлагались только институциональным пользователям. Теперь план состоит в том, чтобы сделать их доступными для обычных американцев, особенно тех, кто копит на пенсию. Партнерство хочет создать систему, которая позволит этим альтернативным активам напрямую поступать в руки пенсионеров, спонсоров счетов и финансовых консультантов. Генеральный директор Goldman Дэвид Соломон сказал, что это сотрудничество "представляет нашу уверенность в общем наследии успеха, приносящем результаты инвесторам". Он также сказал, что с "десятилетиями лидерства Goldman в инновациях на публичных и частных рынках" и "опытом T. Rowe в активном инвестировании", клиенты могут ожидать лучшего доступа к новым способам накопления на пенсию и создания благосостояния. Акции T. Rowe Price выросли на целых 9% в пятницу после объявления. Акции Goldman также выросли, но в меньшей степени. Генеральный директор T. Rowe Роб Шарпс сказал: "Как лидер в пенсионной сфере, у нас есть проверенный опыт использования нашего опыта для разработки решений, которые помогают нашим клиентам уверенно готовиться к пенсии, копить на нее и жить на пенсии". Goldman и T. Rowe готовят совместные портфели Часть совместного плана включает запуск целевых фондов, которые сочетают публичные акции, облигации и частные активы. Эти гибридные фонды должны быть запущены к середине следующего года. Это принесет частные инвестиции прямо в пенсионные портфели таким образом, который раньше не существовал. Две компании также хотят запустить совместные портфели и предложить финансовые консультации, ориентируясь как на массовых состоятельных, так и на высокодоходных инвесторов. Между тем, только в этот четверг Citigroup сказала...