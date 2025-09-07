2025-10-11 суббота

Tether подтверждает владение Биткоином на сумму 8,61 миллиарда долларов

Пост Tether подтверждает холдинги Биткоина на сумму 8,61 миллиарда долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Tether поддерживает значительные резервы Биткоина, укрепляя свою рыночную стратегию. Tether владеет 77 447 BTC стоимостью 8,61 миллиарда долларов. Действия Tether поддерживают ценность Биткоина как корпоративного средства сохранения стоимости. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подтвердил через социальные сети, что большая часть его холдингов Биткоина, в общей сложности 77 447 BTC стоимостью 8,61 миллиарда долларов, хранится непосредственно по определенному адресу. Это демонстрирует продолжающуюся стратегию Tether, ориентированную на Биткоин, влияя на доверие инвесторов и потенциально стабилизируя рынок криптовалют в периоды волатильности. Подтверждена стратегия резервов Биткоина Tether на сумму 8,61 миллиарда долларов Подтверждение Tether о своих значительных холдингах Биткоина происходит в то время, когда генеральный директор Паоло Ардоино подтвердил стратегию компании, ориентированную на Биткоин. Ардоино ранее подчеркивал, что компания сосредоточена на поддержании резервов Биткоина как части своей казначейской стратегии. Биткоин-адрес Tether, bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4, содержит 77 447 BTC на сумму 8,61 миллиарда долларов. Этот шаг подчеркивает роль Биткоина как стратегического актива для институциональных инвестиций. Ардоино утверждал, что Tether продолжит распределять прибыль в Биткоин и другие активы, такие как золото, сохраняя свою диверсифицирующую позицию среди рыночных колебаний. "Мы строим наш бизнес с этосом, ориентированным на Биткоин, инвестируя в майнинг, используя Сеть Lightning и используя Биткоин как средство сохранения стоимости для нашего баланса." — Паоло Ардоино, генеральный директор Tether Реакции рынка на раскрытие информации Tether остаются под пристальным наблюдением. Аналитик криптовалют Самсон Моу отметил, что прозрачная стратегия распределения Tether может улучшить восприятие ценности Биткоина, потенциально положительно влияя на настроения инвесторов. Анализ цены Биткоина на фоне раскрытия холдингов Tether Знаете ли вы? Стратегический сдвиг Tether в сторону прямых холдингов Биткоина отражает его исторические тактики использования технологии блокчейн для укрепления ликвидности и диверсификации активов. Этот давний подход последовательно влиял на более широкое взаимодействие рынка с Биткоином. Последние данные от CoinMarketCap указывают цену Биткоина на уровне 111 324,94 долларов, с рыночной капитализацией в 2,22 триллиона долларов. Объем торгов Биткоина за 24 часа достиг 26,55 миллиарда долларов, отражая снижение на 8,37%. За последние 90 дней Биткоин вырос на 3,25%,...
2025/09/07
Переводы XRP Ripple на сумму 6 миллиардов долларов и ажиотаж вокруг ETF, Bitcoin (BTC) сталкивается с дебатами о падении до 100 000 долларов, Shiba Inu (SHIB) готовится к сентябрьскому ралли — Главные еженедельные новости криптовалют

Пост «Переводы XRP от Ripple на сумму 6 миллиардов долларов и период разогрева ETF, Биктоин (BTC) сталкивается с дебатами о падении до 100 000 долларов, Shiba Inu (SHIB) готовится к сентябрьскому ралли — Главные криптоновости недели» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ripple и XRP: переводы на 6 миллиардов долларов, период разогрева ETF и рекордная рыночная активность Ripple и XRP провели насыщенную неделю, отмеченную крупными он-чейн движениями, спекуляциями по поводу ETF XRP и новой активностью в реестре. Это удерживало третью по величине криптовалюту в заголовках как один из самых активных активов на рынке. Ключевые моменты: Всего разблокировано 6,08 миллиардов долларов в эскроу с эпическим высвобождением 830 миллионов долларов. Шансы на одобрение ETF XRP достигли 94%, с семью заявками, ожидающими октябрьского дедлайна. Фьючерсы XRP достигли рекордного открытого интереса в 1 миллиард долларов. Криптовалюта выросла на 44% до 6,57 миллиардов долларов в ежедневном объеме при цене 2,84 доллара. Сентябрьская разблокировка эскроу Ripple была массивной, с перемещением XRP на сумму более 6,08 миллиардов долларов между кошельками. В серии разблокировок 500 миллионов XRP (1,38 миллиарда долларов), 300 миллионов XRP (830 миллионов долларов) и 200 миллионов XRP (553 миллиона долларов) были перемещены в цепочке. В итоге 700 миллионов токенов были отправлены обратно в эскроу, что привело к чистому высвобождению 300 миллионов XRP, стоимостью около 830 миллионов долларов в начале недели. Тем временем, спекуляции по поводу ETF XRP вернулись в центр внимания. Данные от Polymarket показывают, что шансы на одобрение составляют почти 94%, и заявки на семь различных фондов, связанных с XRP, сейчас находятся в процессе рассмотрения SEC. По мнению Нейта Джерачи, ветерана ETF, который предсказал запуск ETF Биктоина и Ethereum, ожидания спроса слишком низкие, поскольку институциональное притяжение уже заметно на CME. Только в августе фьючерсы, связанные с XRP, достигли беспрецедентного рубежа, став самыми быстрыми контрактами, когда-либо преодолевшими отметку в 1 миллиард долларов открытого интереса. Однако скептики отмечают, что крупные игроки, такие как BlackRock и Fidelity, избегали рынка XRP, сосредоточившись вместо этого на Биктоине, Ethereum и совсем недавно на Solana. Рыночная активность поддержала общий ажиотаж вокруг альткоина. В начале сентября ежедневный объем XRP вырос...
2025/09/07
Goldman и T. Rowe подписывают партнерство на 1 миллиард долларов, поскольку Уолл-стрит нацелена на пенсионные средства

Пост Goldman и T. Rowe подписывают партнерство на 1 миллиард долларов, поскольку Уолл-стрит нацелена на пенсионные деньги, появился на BitcoinEthereumNews.com. Goldman Sachs вкладывает до 1 миллиарда долларов за 3,5% долю в компании по управлению активами T. Rowe Price, что подтвердила фирма в четверг, согласно Yahoo Finance. Цель состоит в том, чтобы наполнить пенсионный рынок доступом к частным активам (таким как недвижимость, инфраструктура, кредиты и частный капитал) - вещам, которые раньше предлагались только институциональным пользователям. Теперь план состоит в том, чтобы сделать их доступными для обычных американцев, особенно тех, кто копит на пенсию. Партнерство хочет создать систему, которая позволит этим альтернативным активам напрямую поступать в руки пенсионеров, спонсоров счетов и финансовых консультантов. Генеральный директор Goldman Дэвид Соломон сказал, что это сотрудничество "представляет нашу уверенность в общем наследии успеха, приносящем результаты инвесторам". Он также сказал, что с "десятилетиями лидерства Goldman в инновациях на публичных и частных рынках" и "опытом T. Rowe в активном инвестировании", клиенты могут ожидать лучшего доступа к новым способам накопления на пенсию и создания благосостояния. Акции T. Rowe Price выросли на целых 9% в пятницу после объявления. Акции Goldman также выросли, но в меньшей степени. Генеральный директор T. Rowe Роб Шарпс сказал: "Как лидер в пенсионной сфере, у нас есть проверенный опыт использования нашего опыта для разработки решений, которые помогают нашим клиентам уверенно готовиться к пенсии, копить на нее и жить на пенсии". Goldman и T. Rowe готовят совместные портфели Часть совместного плана включает запуск целевых фондов, которые сочетают публичные акции, облигации и частные активы. Эти гибридные фонды должны быть запущены к середине следующего года. Это принесет частные инвестиции прямо в пенсионные портфели таким образом, который раньше не существовал. Две компании также хотят запустить совместные портфели и предложить финансовые консультации, ориентируясь как на массовых состоятельных, так и на высокодоходных инвесторов. Между тем, только в этот четверг Citigroup сказала...
2025/09/07
Биткоин может принести доход в 25 раз к 2026 году, поскольку VET и WLD получают поддержку аналитиков

Пост "Биктоин может принести 25-кратный ROI к 2026 году, поскольку VET и WLD получают поддержку аналитиков" появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоактивы остаются в центре внимания, поскольку аналитики прогнозируют новый суперцикл для цифровых активов. Биктоин лидирует, VeChain и Worldcoin получают свежую поддержку, а MAGACOIN FINANCE теперь рассматривается как одна из самых сильных новых возможностей альткоинов. Путь Биткоина к 200 000 долларов Аналитики из Bernstein считают, что Биктоин может торговаться между 150 000 и 200 000 долларов в течение следующего года. Они ожидают, что этот рост продлится до 2027 года, что будет дольше, чем предыдущие четырехлетние циклы. Прогноз появился после того, как Биктоин достиг нового исторического максимума в 124 457 долларов в августе, прежде чем упасть обратно до примерно 107 000 долларов. Хотя эта коррекция беспокоит некоторых, аналитики утверждают, что колебания цен являются обычным явлением в долгосрочных рыночных восходящих трендах. Институциональное принятие является большим драйвером этого прогноза. Изменения политики в США при администрации Трампа добавили к перспективам, включая разрешение криптовалют в пенсионных планах 401(k). Это открывает двери для миллионов новых участников. В то же время вводится регуляторная ясность. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс запустил "Проект Крипто" для упрощения правил для цифровых активов, в то время как новый закон GENIUS устанавливает федеральную структуру для стейблкоинов, обеспеченных долларом. Эти изменения могут помочь поддержать рост на рынке, делая Биктоин одной из лучших криптовалют для покупки на пути к 2026 году. Обновление VeChain VET вызывает оптимизм аналитиков VeChain (VET) привлекает внимание после обновления Hayabusa, которое прошло с 98% одобрением сообщества. Это обновление изменяет модель стейкинга проекта, делая вознаграждения более устойчивыми и согласовывая долгосрочных держателей с ростом сети. Аналитик Михаэль ван де Поппе назвал VeChain "на своем радаре", намекая на прорыв как на следующий шаг. VET в настоящее время торгуется около 0,024 доллара после крупной коррекции, но аналитики видят возможности для роста до 0,12 доллара в следующем цикле. С фокусом VeChain на инновациях в цепочке поставок и недавних обновлениях, аналитики утверждают, что...
2025/09/07
Идентификация на основе блокчейна может помочь HR ориентироваться в заявлениях, созданных ИИ

Пост «Блокчейн-идентификация может помочь HR ориентироваться в заявлениях, созданных ИИ» появился на BitcoinEthereumNews.com. Мнение: Игнасио Паломера, соучредитель и генеральный директор Bondex. Глобальный ландшафт найма быстро меняется. Современные соискатели все чаще обращаются к генеративному ИИ для составления сопроводительных писем, адаптации резюме и даже симуляции подготовки к собеседованию. ИИ-агент автоматически подает заявки, генеративный ИИ составляет персонализированные заявления в больших масштабах, а инструменты автоматической подачи заявок позволяют кандидатам подавать заявки на тысячи вакансий за считанные минуты. Работодатели завалены заявлениями, которые выглядят отполированными, убедительными и индивидуальными, но часто лишены реальных признаков усилий, способностей или подлинности. Когда любой может создать отполированное, высококачественное заявление всего с несколькими запросами к ИИ, традиционное сопроводительное письмо — когда-то рассматриваемое как шанс выделиться и показать реальные намерения — становится товаром. Оно перестает сигнализировать об усилиях или энтузиазме и начинает больше походить на стандартизированный результат. Менеджеры по найму теперь смотрят на почтовые ящики, заполненные гладкими, персонализированными заявлениями, которые все странно похожи. И вот где возникает реальная проблема: если все на бумаге звучат квалифицированно, как определить, у кого есть навыки и кто умеет манипулировать запросами? Дело не в том, кто лучше пишет, а в том, кто может доказать, что способен работать в реальном мире. Хрупкая система доверия ухудшается с ИИ. Традиционный найм долгое время полагался на сигналы, основанные на доверии, такие как резюме, рекомендации и дипломы, но они всегда были слабыми заменителями. Должности могут быть преувеличены, образование завышено, а прошлый опыт работы преувеличен. ИИ еще больше размывает границы, скрывая непроверяемые утверждения искусственным красноречием. Для быстро развивающихся, удаленно-ориентированных отраслей, таких как крипто или экосистемы децентрализованных автономных организаций, ставки еще выше, поскольку редко бывает время для глубокой проверки. Доверие предоставляется быстро и часто неформально — рискованно в псевдонимной, глобальной среде. Больше инструментов HR или обнаружение ИИ не решат эту проблему. Необходима более сильная...
2025/09/07
Биткоин под угрозой квантовых технологий: обсуждается потенциальное возвращение Накамото

Пост "Биктоин сталкивается с квантовой угрозой: обсуждается потенциальное возвращение Накамото" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Квантовые вычисления создают проблемы для безопасности Биктоина. Джозеф Чалом предполагает, что Сатоши Накамото может вернуться. 25% Биктоина под угрозой из-за уязвимых адресов. Джозеф Чалом из SharpLink Gaming предполагает, что Сатоши Накамото может вновь появиться, если безопасность Биктоина окажется под угрозой из-за квантовых вычислений, что обсуждалось на саммите Quantum Bitcoin в Сан-Франциско. Угроза квантовых вычислений подчеркивает потенциальные уязвимости в основной криптографии Биктоина, вызывая срочные обсуждения о его будущих мерах безопасности и роли неактивных средств. Квантовые достижения угрожают 25% запасов Биктоина Криптографическая инфраструктура Биктоина находится под угрозой из-за достижений в квантовых вычислениях. Джозеф Чалом, со-генеральный директор SharpLink Gaming, утверждает, что если угроза материализуется, Сатоши Накамото может появиться, чтобы направлять решения по протоколу. Джеймсон Лопп и Даниэль Бруно Корвело Коста являются ключевыми фигурами в создании квантово-устойчивых структур, учитывая надвигающуюся угрозу. Для защиты Биктоина может потребоваться харфорк, также рассматривается заморозка уязвимых, неактивных кошельков. Это включает те, которые связаны с Сатоши Накамото, которые в настоящее время составляют около 25% предложения Биктоина, оставляя значительную стоимость под угрозой. Джеймсон Лопп, технический директор, Casa: "Текущие подписи Биктоина (ECDSA/Schnorr) будут заманчивой целью: любой UTXO, который когда-либо раскрывал свой публичный ключ в цепочке (примерно 25% всего биткоина), может быть украден криптографически релевантным квантовым компьютером." Криптовалютное сообщество вовлечено в строгие дебаты. Ключевые фигуры предлагают различные решения, но официального консенсуса пока нет. Джеймсон Лопп подчеркивает угрозу для текущей криптографии Биктоина, призывая к необходимости миграции для защиты этих неактивных активов. Регуляторные изменения и решения, предлагаемые ведущими экспертами Знаете ли вы? В 2018 году уязвимость в ошибке инфляции Биктоина (CVE-2018-17144) представляла собой аналогичный беспрецедентный криптографический риск, отмеченный быстрой реакцией сообщества — хотя никогда не в масштабе квантовой угрозы. Биктоин (BTC) имеет рыночную капитализацию 2 214 195 308 872 $ с объемом торгов...
2025/09/07
Неликвидное предложение Биткоин достигает рекордных 14,3 млн, поскольку долгосрочные держатели продолжают накапливать

Пост «Неликвидное предложение Биткоина достигает рекордных 14,3 млн, поскольку долгосрочные держатели продолжают накапливать» появился на BitcoinEthereumNews.com. Неликвидное предложение Биткоина — часть монет, удерживаемых организациями с небольшой историей расходов — достигло нового рекордного максимума, превысив 14,3 миллиона BTC в конце августа, согласно данным Glassnode. При 19,9 миллионах BTC, находящихся в обращении, около 72% общего предложения теперь неликвидно и удерживается такими субъектами, как долгосрочные держатели и инвесторы холодного хранения. Этот рост подчеркивает устойчивый тренд накопления даже во время недавней волатильности рынка. В середине августа биткоин достиг исторического максимума в 124 000 $, прежде чем отступить примерно на 15%. Несмотря на откат рынка, неликвидное предложение продолжало расти, показывая, что держатели остаются непоколебимыми перед краткосрочными коррекциями. Только за последние 30 дней чистый перевод в неликвидное предложение увеличился на 20 000 BTC, подчеркивая устойчивую убежденность инвесторов. Продолжающийся рост в этой категории предполагает ужесточение динамики предложения, что может создать условия для обновленного импульса, когда настроения восстановятся. На данный момент тренд отражает растущую уверенность в биткоине как долгосрочном хранилище стоимости. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/07/bitcoin-illiquid-supply-hits-record-14-3m-as-long-term-holders-continue-to-accumulate
2025/09/07
Победители в Техасе и Миссури разделили джекпот Powerball 1,78 миллиарда долларов

Пост Победители в Техасе и Миссури разделят джекпот Powerball в размере 1,78 миллиарда долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Два выигрышных билета Powerball были проданы в Миссури и Техасе в субботу, что означает, что два счастливых игрока разделят выигрыш в размере 1,78 миллиарда долларов — второй по величине джекпот в истории лотереи. Победители смогут выбрать между 895 миллионами долларов в виде ежегодных платежей или единовременной выплатой в размере 410 миллионов долларов, но после уплаты налогов получат меньше. Getty Images Ключевые факты Это срочная новость, которая будет обновляться. Источник: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/two-winners-will-split-second-largest-powerball-jackpot-in-history/
2025/09/07
Сможет ли ADA удержаться выше 0,80 $?

Пост "Сможет ли ADA Удерживать свои позиции выше 0,80 $?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Консолидация крипторынка Крипторынок в целом вошел в период консолидации. График общей рыночной капитализации показывает застой чуть ниже отметки в 4 триллиона $ после пика в середине августа. Трейдеры остаются осторожными, поскольку глобальные условия давят на рисковые активы. Это боковое движение рынка, хотя и разочаровывает трейдеров, ориентированных на моментум, часто предшествует более крупным прорывам и создает условия для превосходства альткоинов. Общая рыночная капитализация в USD – TradingView Стабильность Биктоина выше 110K $ Биткоин ($BTC) твердо удерживается выше уровня 110 000 $, после отката от максимумов около 120 000 $. Хотя BTC больше не растет агрессивно, его консолидация сигнализирует о формировании поддержки. Исторически эти спокойные периоды в динамике цены Биткоина часто приводят к перетеканию ликвидности в альткоины, разжигая новые ралли. Пока BTC остается выше 110K $, альткоины, такие как Cardano ($ADA), могут найти возможность для тестирования более высоких уровней. График BTC/USD за последние 6 месяцев – TradingView Анализ цены Cardano $Cardano (ADA) в настоящее время торгуется по цене 0,82 $, демонстрируя устойчивость после сильного отскока в августе. На графике выделяются несколько ключевых уровней: Ближайшее сопротивление: 0,83–0,85 $ (50-дневная SMA на уровне 0,83 $ и горизонтальный барьер). Ключевая поддержка: 0,72 $ (200-дневная SMA) и 0,62 $ как более глубокая страховочная сетка. Критический риск снижения: 0,55 $, который остается последней сильной поддержкой с начала этого года. График ADA/USD 1-дневной – TradingView Индекс относительной силы находится около 49, показывая нейтральный моментум, ни перекупленность, ни перепроданность. Это предполагает, что ADA может двигаться в любом направлении в зависимости от более широких рыночных сигналов. Краткосрочный прогноз В краткосрочной перспективе ADA сталкивается с сопротивлением на уровне 0,85 $. Прорыв выше этого уровня может вызвать движение к 1,00 $, с более сильным потенциалом роста до 1,20 $ при сохранении импульса. Однако неспособность преодолеть 0,85 $ рискует откатом до зоны 0,72–0,73 $. Среднесрочный прогноз Глядя дальше, если Биткоин сохранит стабильность выше 110K $ и рынок альткоинов укрепится, ADA...
2025/09/07
Ожидание снижения ставки ФРС формирует перспективы фондового рынка США

Пост «Ожидание снижения ставки ФРС формирует перспективы фондового рынка США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Федеральный резерв готовится к возможному снижению ставки на фоне экономических сигналов. Стабильность рынка зависит от предстоящего выпуска данных ИПЦ. Опционные трейдеры готовятся к ключевой сессии рынка США. Ожидаемое снижение ставки Федерального резерва в сентябре продвигается вперед под влиянием слабых показателей занятости в США, поскольку трейдеры готовятся к публикации ИПЦ в четверг. Ожидается стабильность рынка, несмотря на потенциальную волатильность от инфляционных данных, что может повлиять на рисковые активы, такие как криптовалюты, если показатели превысят прогнозы. Решения ФРС и экономические последствия для инвесторов Решения Федерального резерва заставляют трейдеров ожидать снижения ставки после данных о безработице, указывающих на сдержанный экономический рост. Эксперты подчеркнули неустойчивую ситуацию в преддверии данных ИПЦ: «Любые очень положительные или очень отрицательные данные могут изменить перспективы рынка», — заявил Эрик Тил, CIO в Comerica Wealth Management. Приглушенные ожидания волатильности подчеркивают осторожность рынка, что отражается в прогнозах S&P 500 о скромном колебании на 0,7% после публикации ИПЦ. Однако трейдеры предупреждают о потенциальных рисках, если инфляционные данные превысят прогнозы, что может привести к более резким движениям рынка. Высокие данные по инфляции могут вызвать волатильность рынка с широкими последствиями для экономической стратегии США. Эрик Тил отметил, что такие изменения данных могут спровоцировать серьезные корректировки стратегии. Трейдеры полностью усвоили потенциальные действия ФРС, и ключевые игроки ожидают скромных изменений рынка, если не возникнут значительные инфляционные сюрпризы. Финансовые круги и инсайдеры отрасли внимательно следят за ситуацией. Несколько видных фигур сделали осторожные замечания. Доминик Паппаларда из Morningstar подчеркивает повсеместное ожидание снижения ставки. Как намекнул Джером Пауэлл, председатель Федерального резерва, в своей речи о денежно-кредитной политике: «Корректировка позиции центрального банка в отношении политики 'может быть оправдана' с учетом меняющегося баланса рисков в отношении рынка труда». По мере развития ситуации трейдеры и аналитики продолжают следить за развивающимися событиями. Динамика крипторынка на фоне экономических изменений Знаете ли вы? Во время прошлых экономических сдвигов ожидание снижения ставки Федерального резерва...
2025/09/07
