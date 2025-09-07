Переводы XRP Ripple на сумму 6 миллиардов долларов и ажиотаж вокруг ETF, Bitcoin (BTC) сталкивается с дебатами о падении до 100 000 долларов, Shiba Inu (SHIB) готовится к сентябрьскому ралли — Главные еженедельные новости криптовалют
Пост «Переводы XRP от Ripple на сумму 6 миллиардов долларов и период разогрева ETF, Биктоин (BTC) сталкивается с дебатами о падении до 100 000 долларов, Shiba Inu (SHIB) готовится к сентябрьскому ралли — Главные криптоновости недели» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ripple и XRP: переводы на 6 миллиардов долларов, период разогрева ETF и рекордная рыночная активность Ripple и XRP провели насыщенную неделю, отмеченную крупными он-чейн движениями, спекуляциями по поводу ETF XRP и новой активностью в реестре. Это удерживало третью по величине криптовалюту в заголовках как один из самых активных активов на рынке. Ключевые моменты: Всего разблокировано 6,08 миллиардов долларов в эскроу с эпическим высвобождением 830 миллионов долларов. Шансы на одобрение ETF XRP достигли 94%, с семью заявками, ожидающими октябрьского дедлайна. Фьючерсы XRP достигли рекордного открытого интереса в 1 миллиард долларов. Криптовалюта выросла на 44% до 6,57 миллиардов долларов в ежедневном объеме при цене 2,84 доллара. Сентябрьская разблокировка эскроу Ripple была массивной, с перемещением XRP на сумму более 6,08 миллиардов долларов между кошельками. В серии разблокировок 500 миллионов XRP (1,38 миллиарда долларов), 300 миллионов XRP (830 миллионов долларов) и 200 миллионов XRP (553 миллиона долларов) были перемещены в цепочке. В итоге 700 миллионов токенов были отправлены обратно в эскроу, что привело к чистому высвобождению 300 миллионов XRP, стоимостью около 830 миллионов долларов в начале недели. Тем временем, спекуляции по поводу ETF XRP вернулись в центр внимания. Данные от Polymarket показывают, что шансы на одобрение составляют почти 94%, и заявки на семь различных фондов, связанных с XRP, сейчас находятся в процессе рассмотрения SEC. По мнению Нейта Джерачи, ветерана ETF, который предсказал запуск ETF Биктоина и Ethereum, ожидания спроса слишком низкие, поскольку институциональное притяжение уже заметно на CME. Только в августе фьючерсы, связанные с XRP, достигли беспрецедентного рубежа, став самыми быстрыми контрактами, когда-либо преодолевшими отметку в 1 миллиард долларов открытого интереса. Однако скептики отмечают, что крупные игроки, такие как BlackRock и Fidelity, избегали рынка XRP, сосредоточившись вместо этого на Биктоине, Ethereum и совсем недавно на Solana. Рыночная активность поддержала общий ажиотаж вокруг альткоина. В начале сентября ежедневный объем XRP вырос...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:26