2025-10-11 суббота

Пограничный царь говорит, что пост Трампа о Департаменте войны, направленный против Чикаго, 'вырван из контекста'

Пост Трампа о Департаменте войны, направленный против Чикаго, "Вырван из контекста", говорит пограничный царь, появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Том Хоман, пограничный царь президента Дональда Трампа, заявил, что спорный пост президента "Апокалипсис сегодня" в Truth Social в субботу был "вырван из контекста", сказав CNN Джейку Тапперу, что администрация собирается воевать только с "преступными картелями" и "нелегальными иммигрантами" в Чикаго, добавив, что "большинство городов-убежищ по всей стране" могут ожидать действий по обеспечению иммиграционного законодательства. Администрация Трампа планирует нацелиться на "преступные картели" в Чикаго, сказал Том Хоман CNN Джейку Тапперу в воскресенье. Getty Images Ключевые факты Это срочная новость, которая будет обновляться. Источник: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/tom-homan-says-trumps-apocalypse-now-post-directed-at-chicago-was-taken-out-of-context/
Новое повышение добычи ОПЕК+ знаменует возврат 1,66 миллиона баррелей нефти в день

Пост «Новое повышение добычи ОПЕК+ знаменует возврат 1,66 миллиона баррелей нефти в день» появился на BitcoinEthereumNews.com. Танкер, перевозящий сырую нефть в порту Циндао в провинции Шаньдун, Китай, 3 августа 2025 года. (Фото: Costfoto) NurPhoto через Getty Images Новое повышение добычи нефти ОПЕК+ послало еще один четкий сигнал международному рынку сырой нефти о том, что его внимание остается твердо сосредоточенным на увеличении доли рынка. На своем воскресном заседании восемь членов ОПЕК+, избранная группа нефтедобытчиков во главе с Россией и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во главе с Саудовской Аравией, решили повысить свой коллективный уровень добычи на октябрь еще на 137 000 баррелей в день. Последнее повышение знаменует возврат 1,66 миллиона баррелей в день от ОПЕК+. Это часть попытки группы отменить ранее согласованные сокращения между апрелем и ноябрем 2023 года. До воскресной сделки у ОПЕК+ было два объявленных направления сокращений – сокращение на 1,65 миллиона баррелей в день восемью членами и дальнейшее сокращение на 2 миллиона баррелей в день всей группой, действующее до четвертого квартала 2026 года. В прошлом месяце ОПЕК+ согласилась увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в день на сентябрь. Это после большего, чем ожидалось, увеличения на 548 000 баррелей в день на август и 411 000 баррелей в день в мае, июне и июле, поскольку группа продолжает активно выводить больше баррелей на рынок. В заявлении, выпущенном ОПЕК, производители Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман назвали «текущие здоровые рыночные основы» причиной последнего повышения. «Учитывая стабильный глобальный экономический прогноз и текущие здоровые рыночные основы, восемь участвующих стран решили реализовать корректировку добычи на 137 000 баррелей в день из 1,65 миллиона баррелей в день дополнительных добровольных корректировок, объявленных в апреле 2023 года», – говорится в заявлении. ForbesОбязательство ЕС по закупке энергии у США на 250 миллиардов долларов в год не складываетсяАвтор: Гаурав Шарма ForbesМожет ли Tesla Илона Маска потрясти...
Во сколько начинается Пре-шоу красной дорожки MTV VMAs? Как смотреть

Пост «Во сколько начинается премаркет красной дорожки MTV VMAs? Как смотреть» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 11 СЕНТЯБРЯ: Сабрина Карпентер на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2024 на арене UBS 11 сентября 2024 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Jamie McCarthy/WireImage) WireImage Празднование MTV Video Music Awards 2025 состоится в воскресенье вечером, которому предшествует премаркет красной дорожки с арены UBS в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Ведущим MTV VMAs 2025 будет рэп-икона и звезда франшизы NCIS LL Cool J, а также будут представлены живые выступления главной номинантки MTV VMA этого года Lady Gaga, а также нескольких других артистов, включая Сабрину Карпентер, Алекса Уоррена, Doja Cat, Post Malone, Конана Грея, Jelly Roll и Busta Rhymes. Forbes «Создатель «Уэнсдей» о том, как материализовалась роль Lady Gaga во втором сезоне» Автор: Тим Ламмерс Перед началом MTV VMAs в 20:00 ET/17:00 PT на бесплатном телевидении CBS и стриминге на Paramount+ Premium, действие начинается с премаркета красной дорожки мероприятия. Премаркет красной дорожки MTV VMA 2025 начинается в 19:00 ET/16:00 PT на кабельном и спутниковом телевидении и будет транслироваться на MTV, BET, BET Her, Comedy Central, CMT, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land и VH1. Ведущими премаркета MTV VMA будут Кеван Кенни и певица и автор песен Несса. В премаркете также выступит KATSEYE с песнями «Gnarly» и «Gabriela» из нового EP популярной женской группы Beautiful Chaos. Какие артисты борются за главную награду на MTV VMAs? Награды MTV Video Music Awards определяются голосованием фанатов. Номинанты на главную награду вечера, «Видео года», в этом году: «Brighter Days Ahead» – Ариана Гранде «Birds of a Feather» – Билли Айлиш «Not Like Us» – Кендрик Ламар «Die With a Smile» – Lady Gaga и Bruno Mars «APT.» – ROSÉ и Bruno Mars «Manchild» –...
Прогноз цены Cardano на 2025 год: Layer Brett привлекает китов, рассчитывающих на прогнозируемую доходность в 40x в этом месяце

Пост «Прогноз цены Cardano на 2025 год: Layer Brett привлекает китов, рассчитывающих на 40-кратную прогнозируемую доходность в этом месяце» появился на BitcoinEthereumNews.com. Новейший прогноз цены Cardano на 2025 год указывает на рост, но не взрывной. Экосистема ADA продолжает расширяться, а её сообщество остаётся таким же лояльным, как и всегда, но медленный темп развития утомил инвесторов. Фундамент прочен, однако отсутствие срочности оставляет Cardano (ADA) в борьбе за привлечение трейдеров, гоняющихся за более быстрыми возможностями. В то же время капитал перетекает в новые проекты. Layer Brett ($LBRETT), мем-коин на базе Ethereum Layer 2, сейчас привлекает китов, которые видят потенциал 40-кратной доходности в этом месяце. Почему потенциал роста Cardano выглядит ограниченным Cardano (ADA) построил свою идентичность на методичности и исследовательском подходе. Это обеспечило ему доверие на раннем этапе, но крипторынок не вознаграждает медлительных. В то время как Solana, Ethereum Layer 2 и даже токены на основе мемов выпускают обновления и привлекают внимание, Cardano всё ещё кажется отстающим. Вот почему большинство прогнозов цены Cardano на 2025 год остаются осторожными. ADA может расти вместе с более широким рынком, но аналитики не видят взрывного роста, которого трейдеры ожидают от более новых и быстрых токенов. Для многих ADA превратился из ставки на высокий рост в более медленное и стабильное долгосрочное вложение. Новый магнит для денег китов Именно поэтому более крупные инвесторы присматриваются к Layer Brett ($LBRETT). Всё ещё находясь на стадии предпродажи, Brett стал одним из самых обсуждаемых токенов в торговых кругах. Киты видят комбинацию, которая им нравится: мем-культура, масштабируемость Ethereum Layer 2 и огромные вознаграждения за стейкинг, которые могут обеспечить экспоненциальную доходность. Там, где Cardano ощущается как долгосрочный исследовательский проект, Brett предлагает высокорисковую, высокодоходную схему, способную быстро принести результаты. Почему киты перемещают капитал Киты не действуют вслепую. Они видят явные преимущества в Layer Brett: Инфраструктура Ethereum Layer 2: мгновенные транзакции с минимальными комиссиями Энергия мема на первом месте: брендинг, разработанный для вирусных спекуляций Ранние вознаграждения за стейкинг: 895% доступны для первых участников Идеальное время: запуск...
Ripple (XRP) принес прибыль в 100 раз, может ли Mutuum Finance (MUTM) стать следующим Пробойным Токеном стоимостью менее 1 $?

Пост Ripple (XRP) принес прибыль в 100 раз, может ли Mutuum Finance (MUTM) стать следующим Пробой Токеном стоимостью менее 1$? появился на BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) можно считать одной из самых популярных историй пробоя в криптовалюте. До своих драматических ралли, вложения XRP ранними инвесторами увеличились более чем в 100 раз, превратив скромные инвестиции в огромные состояния. Хотя XRP продолжает оставаться среди крупнейших участников рынка цифровых активов сегодня, его огромная рыночная капитализация делает такой феноменальный рост практически невозможным. Из-за этого факта инвесторы ищут следующую утилитарную, достаточно недорогую инициативу, которая может повторить первоначальную прибыль XRP. Один из конкурентов, который уже привлекает внимание - это Mutuum Finance (MUTM), децентрализованный протокол кредитования, который начал свою предпродажу в начале 2025 года и уже показывает впечатляющую тягу. Вопрос, который задают многие люди: является ли MUTM следующим токеном, который упадет ниже 1$? История роста XRP Чтобы понять, почему инвесторы сейчас рассматривают более новые токены, такие как MUTM, полезно обсудить историю XRP. Внедрение XRP позволило Ripple Labs разместиться между технологией блокчейн и традиционными финансами, позволяя завершать трансграничные транзакции за секунды при очень низких затратах. Во время пика бычьего рынка в 2017 году, XRP взлетел до более чем 3$ и обеспечил основателям невероятные вознаграждения. Снова в 2020-2021 годах, XRP стал особенно резким, даже перед лицом регуляторных препятствий, что напоминает, что проекты, которые явно полезны, не умирают в кризис и появляются в новых циклах. Ранние участники его волн получили огромную прибыль, которая установила XRP как один из немногих токенов, обеспечивающих доходность в 100 раз. Однако мы можем перейти к 2025 году, и из-за своего огромного размера у XRP нет потенциала роста. Его рыночная стоимость составляет десятки миллиардов, поэтому мультипликаторы в трехзначных числах, вероятно, довольно преувеличены. Хотя XRP продолжает оставаться мощным...
Разработчик Polygon называет World Liberty Financial «мошенничеством всех мошенничеств»

Пост "Разработчик Polygon называет World Liberty Financial 'мошенничеством всех мошенничеств'" появился на BitcoinEthereumNews.com. Разработчик Polygon Бруно Скворц обрушился с критикой на World Liberty Financial (WLF) в субботу, обвиняя компанию в краже его средств. В публикации на X Скворц написал: "...они украли мои деньги, и поскольку это семья @POTUS, я ничего не могу с этим поделать." Скворц был одним из сотен пользователей, включая основателя Tron и инвестора WLF Джастина Сана, чьи токены были заморожены WLF. Компания децентрализованных финансов (DeFi) тесно связана с президентом США Дональдом Трампом и его семьей. Структура Трампа владеет 60% WLF и получает 75% доходов от продажи токенов. Сыновья Трампа, Эрик и Дональд Трамп-младший, входят в руководство компании. Согласно оценке, опубликованной The New Yorker в августе, семья Трампа заработала около 412,5 миллионов долларов от WLF. Скворц прикрепил к своему посту в X ответ по электронной почте, полученный от WLF, в котором отмечалось, что компания "не сможет разблокировать" его токены. Компания оправдала заморозку токенов "из-за высокого риска блокчейн-воздействия, связанного с" кошельком Скворца. Разработчик Polygon сравнил WLF с "мафией нового века" С момента начала торгов WLF 1 сентября протокол заблокировал как минимум 272 кошелька. Осуждая протокол как "мошенничество всех мошенничеств", Скворц отметил: "Это мафия нового века. Некому жаловаться, не с кем спорить, некого судить. Это просто... есть." Скворц далеко не единственный, кто критикует заморозку активов WLF. В длинном посте в X в пятницу Сан, который инвестировал 45 миллионов долларов в WLF в прошлом году, заявил, что его активы были "необоснованно заморожены". Кроме того, Сан отметил, что великий финансовый бренд должен основываться на "справедливости, прозрачности и доверии". А не "на односторонних действиях, которые замораживают активы инвесторов", написал он, добавив: "Такие...
Драма WLFI продолжается: Это "Мошенничество всех мошенничеств"?

Пост «Драма WLFI продолжается: Это 'Мошенничество всех мошенничеств'?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Какая неделя. Если вы думали, что криптовалюта была дикой раньше, последняя драма вокруг World Liberty Financial (WLFI) выводит это на совершенно новый уровень. Токен-проект с брендом Трампа, личным участием Эрика Трампа и сотнями миллионов, застрявших в лимбе, стал свидетелем большой драмы на этой неделе. WLFI 'Украли мои деньги': От Polygon до POTUS Бруно Скворц, известный разработчик Polygon, не стеснялся в выражениях, когда делился своим опытом на X. Он даже отметил президента США Дональда Трампа, заявив: «Если вкратце, они украли мои деньги, и поскольку это семья @POTUS, я ничего не могу с этим поделать... Это мафия нового века. Некому жаловаться, не с кем спорить, некого судить. Это просто... есть. ЭТО мошенничество всех мошенничеств». В своем заключительном обвинении Бруно отметил советника Paradigm и он-чейн детектива ZachXBT, чтобы помочь с его затруднительным положением. Он далее резюмировал то, что для многих ощущается как дежавю в криптопространстве, все еще борющемся с проблемами централизации и доверия. Проблема? Кошелек Бруно был помечен из-за предполагаемого высокорискового воздействия из-за 40 ETH через Tornado Cash, косвенных связей с санкционированными российскими биржами Garantex и Netex24, и «wusd-dashboard, который был помечен как мошенничество CA». Не совсем та улика, которую вы ожидали бы для такой заморозки. Однако в эпоху автоматизации соответствия флаги остаются, а активы замораживаются. Иногда это происходит по таким шатким причинам, как нахождение «в восьми переходах» от подозрительной активности. ZachXBT, всегда прагматичный, высказался: «Проблема в том, что в большинстве случаев 'высокорисковое' воздействие определяется неверно, поэтому команда не может полагаться на инструменты соответствия». Он подробно описал, как ручные проверки помеченных адресов часто показывают, что инструменты соответствия выявляют больше ложных срабатываний, чем реальных злоумышленников. Это реальный риск, когда общие запреты...
Токенизированный фонд Fidelity FDIT превышает 200 миллионов $ AUM

Пост «Токенизированный фонд Fidelity FDIT превышает 200 миллионов долларов AUM» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: FDIT от Fidelity достигает 203 миллионов долларов, соперничая с BUIDL от BlackRock в токенизированных фондах. Развернут на блокчейн Ethereum, обеспечен облигациями казначейства США. Не сообщается о проблемах с регулированием; Fidelity поддерживает контроль соответствия. Ончейн токенизированный фонд Fidelity, Fidelity Digital Interest Token, превысил 203,7 миллиона долларов в активах, подчеркивая растущие институциональные инвестиции в цифровые активы на Ethereum. Этот прогресс подчеркивает значительный сдвиг в сторону финансов на основе блокчейна, отмечая стратегическое присутствие Fidelity на ландшафте цифровых активов наряду с такими конкурентами, как BlackRock. Рост FDIT разжигает гонку токенизации блокчейна Цифровой процентный токен Fidelity (FDIT) успешно накопил AUM более 200 миллионов долларов, отмечая его появление как грозное присутствие в области цифровых финансов. Развернутый на блокчейн Ethereum, FDIT предлагает снятие институционального уровня, обеспеченное облигациями казначейства США. Расширение Fidelity в ончейн фонды указывает на стратегический поворот в сторону цифровых активов. Запуск FDIT создает конкурентный ландшафт, бросая вызов усилиям BlackRock по токенизации BUIDL на аналогичной инфраструктуре блокчейна. Это сигнализирует о растущем интересе и миграции традиционных управляющих активами к изучению технологий блокчейна и их соединению с более традиционными финансовыми системами. Финансовые аналитики и инсайдеры отрасли указывают на это как на показатель более широкого институционального принятия. Примечательно, что генеральный директор Fidelity, Эбигейл П. Джонсон, подчеркивает их приверженность инновациям, основанным на развивающихся потребностях клиентов и интеграции цифровых активов. «Каждый продукт и услуга, которые мы создаем... основаны на прослушивании наших клиентов и предвидении их развивающихся потребностей». Ethereum размещает токенизированный фонд Fidelity на 203 миллиона долларов Знаете ли вы? Запуск FDIT от Fidelity и BUIDL от BlackRock демонстрирует растущую тенденцию традиционных финансов использовать управление активами на блокчейне, устанавливая прецедент для будущих финансовых инноваций. Ethereum (ETH), размещающий FDIT, поддерживает текущую рыночную цену в 4 300,30 долларов, согласно CoinMarketCap. Криптовалюта имеет рыночную капитализацию в 519,07 миллиардов долларов, захватывая 13,52% доминирования на рынке. За последние 24 часа объем торгов ETH достиг 19,06 миллиардов долларов, с...
Метрика STH-SOPR Биткоина Возвращает Критический Уровень — Больше Боли Для Держателей Краткосрочных Позиций?

Пост "Метрика Биткоин STH-SOPR восстанавливает критический уровень — больше боли для краткосрочных держателей?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биктоина показала признаки устойчивости и силы в эти выходные после значительного медвежьего давления перед ними. В пятницу, 5 августа, флагманская криптовалюта испытала небольшую коррекцию после публикации более слабых, чем ожидалось, данных о занятости в Соединенных Штатах. Хотя цена Биктоина с трудом выходит из своего текущего нестабильного состояния, её устойчивое удержание выше психологического уровня 110 000$ демонстрирует текущую решимость инвесторов. Последние данные на цепочке предполагают, что рынок, возможно, поглотил избыточное давление продаж и может восстанавливать импульс. Готов ли BTC к устойчивому движению вверх? В посте от 6 сентября на платформе X псевдонимный криптоаналитик Фрэнк выявил изменение в активности ключевой группы инвесторов Биктоина за последние несколько недель. По словам рыночного квантового аналитика, краткосрочные держатели BTC (STH) (с монетами возрастом менее 155 дней) начинают фиксировать часть своей прибыли. Это наблюдение на цепочке основано на метрике Коэффициента Прибыли Потраченных Выходов Краткосрочных Держателей (STH-SOPR), которая оценивает соотношение прибыльности потраченных выходов (удерживаемых более 1 часа, но менее 155 дней). Этот индикатор дает представление о том, продают ли STH с прибылью или с убытком. Когда метрика Биткоин STH-SOPR имеет значение больше 1, это означает, что краткосрочные инвесторы продают с прибылью. С другой стороны, значение STH-SOPR меньше 1 предполагает, что краткосрочные держатели капитулируют и продают с убытком. Фрэнк сообщил, что метрика Биткоин STH-SOPR вернулась выше критического порогового уровня 1 впервые за 20 дней. Это означает, что краткосрочные инвесторы, которые активно продавали с убытком последние три недели, теперь снова реализуют прибыль. Обычно, когда метрика STH-SOPR...
Питер Шифф критикует «унылую производительность» Биткоина по сравнению с золотом: «Всего на 2% выше...»

Пост Питер Шифф критикует "плачевные показатели" Биткоина по сравнению с золотом: "Всего на 2% выше..." появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: недавний откат рынка Биткоина вызвал новую волну критики со стороны Питера Шиффа, хотя сторонники указывают на долгосрочную прибыль и резкий рост соотношения BTC к золоту. Недавний откат Биткоина [BTC] от своего исторического максимума вновь вызвал знакомую критику со стороны давнего скептика Питера Шиффа. После достижения пика в 124 500$, крупнейшая в мире криптовалюта опустилась ниже порога в 120 000$, что побудило Шиффа подчеркнуть её низкую эффективность по сравнению с золотом. Его замечания прозвучали в то время, когда драгоценный металл достиг нового рекорда выше 3 586$. Фактически, согласно данным CoinMarketCap, золото выросло более чем на 36% с начала года и на 42% за последние двенадцать месяцев, в то время как Биткоин потерял более 5% за последний месяц. Питер Шифф высказывается Используя эту возможность, Шифф написал в X: "В пересчете на золото, с момента достижения максимума около 37,2 унций 12 августа, Биткоин упал на 18%, всего на 2% выше официальной территории медвежьего рынка." Добавляя интриги, он сказал: "Фактически, в пересчете на золото, Биткоин в настоящее время почти на 16% ниже своего максимума ноября 2021 года. Как вы объясните эти плачевные показатели на фоне всей шумихи?" Шифф утверждал, что падение Биткоина дополнительно доказывает его неспособность конкурировать с золотом как надежным средством сохранения стоимости. Однако не все согласились с его позицией. Сообщество отвергает замечания Шиффа Отвечая в X, пользователь по имени Адам Уэлл оспорил точку зрения Шиффа, выступив против идеи о том, что рост золота автоматически подрывает долгосрочный потенциал Биткоина. "Золото - это вчерашнее средство защиты. Биткоин - это система завтрашнего дня. Краткосрочная волатильность не стирает смену поколений." Выражая схожие чувства, другой пользователь X, Брэндон, добавил: "Вы правы - бычий рынок этого цикла едва начался." Некоторые пользователи пошли еще дальше, пытаясь изменить перспективу Шиффа и указали: Источник: Yohann/X Показатели Биткоина Теперь, хотя критика Шиффа вызвала дебаты, более широкие показатели эффективности Биткоина...
