Драма WLFI продолжается: Это "Мошенничество всех мошенничеств"?
Пост «Драма WLFI продолжается: Это 'Мошенничество всех мошенничеств'?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Какая неделя. Если вы думали, что криптовалюта была дикой раньше, последняя драма вокруг World Liberty Financial (WLFI) выводит это на совершенно новый уровень. Токен-проект с брендом Трампа, личным участием Эрика Трампа и сотнями миллионов, застрявших в лимбе, стал свидетелем большой драмы на этой неделе. WLFI 'Украли мои деньги': От Polygon до POTUS Бруно Скворц, известный разработчик Polygon, не стеснялся в выражениях, когда делился своим опытом на X. Он даже отметил президента США Дональда Трампа, заявив: «Если вкратце, они украли мои деньги, и поскольку это семья @POTUS, я ничего не могу с этим поделать... Это мафия нового века. Некому жаловаться, не с кем спорить, некого судить. Это просто... есть. ЭТО мошенничество всех мошенничеств». В своем заключительном обвинении Бруно отметил советника Paradigm и он-чейн детектива ZachXBT, чтобы помочь с его затруднительным положением. Он далее резюмировал то, что для многих ощущается как дежавю в криптопространстве, все еще борющемся с проблемами централизации и доверия. Проблема? Кошелек Бруно был помечен из-за предполагаемого высокорискового воздействия из-за 40 ETH через Tornado Cash, косвенных связей с санкционированными российскими биржами Garantex и Netex24, и «wusd-dashboard, который был помечен как мошенничество CA». Не совсем та улика, которую вы ожидали бы для такой заморозки. Однако в эпоху автоматизации соответствия флаги остаются, а активы замораживаются. Иногда это происходит по таким шатким причинам, как нахождение «в восьми переходах» от подозрительной активности. ZachXBT, всегда прагматичный, высказался: «Проблема в том, что в большинстве случаев 'высокорисковое' воздействие определяется неверно, поэтому команда не может полагаться на инструменты соответствия». Он подробно описал, как ручные проверки помеченных адресов часто показывают, что инструменты соответствия выявляют больше ложных срабатываний, чем реальных злоумышленников. Это реальный риск, когда общие запреты...
