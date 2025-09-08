Поддельное электронное письмо от представителя Муленаара распространялось, когда начались торговые переговоры между Трампом и Китаем в Швеции

Непосредственно перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Швеции в прошлом июле поддельное электронное письмо вызвало переполох в Вашингтоне. Сотрудники комитета Палаты представителей, занимающегося вопросами конкуренции США с Китаем, начали получать странные вопросы. Путаница началась после того, как юридические фирмы, лоббистские группы и американские агентства получили электронное письмо, которое выглядело так, будто оно пришло от представителя Джона Муленаара. В нем запрашивались идеи о санкциях, которые законодатели могли бы использовать против Пекина. Проблема в том, что Муленаар никогда его не отправлял. Электронное письмо было полностью поддельным. Но оно появилось в напряженный момент, как раз когда команда Трампа готовилась к очередному раунду безрезультатных переговоров с Китаем. По данным Journal, сотрудники не могли выяснить, кто стоял за поддельным сообщением, но его время появления заставило всех нервничать. Кто-то явно хотел вставить палки в колеса, когда США и Китай пытались, в очередной раз, решить свои проблемы. Ли Чэнган посещает, но избегает высокопоставленных чиновников США В то время как поддельное электронное письмо Муленаара циркулировало по Вашингтону, Китай тихо занимался своими делами. Ли Чэнган, высокопоставленный чиновник под руководством вице-премьера Хэ Лифэна, прилетел в Вашингтон в конце августа. Но его поездка не была организована Белым домом. Она даже не была согласована с высокопоставленными лицами. Он не встречался с министром финансов Скоттом Бессентом или торговым представителем Джеймисоном Гриер. Вместо этого он встретился с чиновниками более низкого ранга в Министерстве финансов, Министерстве торговли и USTR. «Встречи не были продуктивными», — сказал один человек, близкий к переговорам. Ли придерживался обычного сценария Китая: снизить тарифы и отменить запреты на экспорт американских технологий. Но он не предложил ничего нового. Визит не продвинул переговоры вперед. Это показало, что Си Цзиньпин придерживается своей стратегии: оставаться в игре, поддерживать хорошую видимость, но ничего не уступать. Послание Си было...