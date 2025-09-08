Кэти Вуд призывает к снижению ставок на фоне высокой безработицы
Пост «Кэти Вуд призывает к снижению ставок на фоне высокой безработицы» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Кэти Вуд призывает к снижению процентных ставок из-за высокой безработицы. Безработица в США превышает пиковые значения прошлых циклов, уровни до 2008 года. Наблюдается потенциальное влияние на фондовый и крипто рынки. Кэти Вуд, генеральный директор ARK Invest, призвала к снижению процентных ставок 7 сентября 2025 года, ссылаясь на то, что уровень безработицы в США превышает пиковые значения циклов до кризиса 2008-09 годов, о чем она сообщила в X. Заявление Вуд подчеркивает потенциальное влияние на фондовый и крипто рынки, акцентируя внимание на макроэкономических проблемах и необходимости корректировки денежно-кредитной политики. Кэти Вуд о безработице и процентных ставках Заявление Кэти Вуд касалось уровня безработицы в США, отмечая, что он превышает исторические пиковые значения циклов до кризиса 2008-09 годов. Она указала на необходимость снижения процентных ставок в своем аккаунте в X, связывая макроэкономические проблемы с потенциальным влиянием на рынок. Последствия заявления Вуд значительны для финансовых рынков. Ее выводы предполагают, что высокая безработица может оказать давление на политиков, заставляя их рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок. Эти снижения потенциально могут стимулировать экономику и косвенно принести пользу рисковым активам, таким как криптовалюты. Кэти Вуд, генеральный директор ARK Invest, прокомментировала: «Мы ожидаем, что ориентированное на производительность процветание, которое мы предвидим, сократит продолжительность безработицы, но текущий уровень безработицы выше, чем пик каждого цикла до 2008-2009 годов (кризиса). Это еще раз подчеркивает необходимость снижения процентных ставок». Криптовалютные рынки и потенциальные эффекты от снижения ставок Знаете ли вы? Призыв Кэти Вуд к снижению процентных ставок соответствует тенденциям, наблюдавшимся во время финансовых проблем до 2008 года, когда аналогичные действия были направлены на стимулирование восстановления экономики. Согласно CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) в настоящее время торгуется по цене 111 188,27 $ с рыночной капитализацией в 2,21 триллиона $. Доминирование криптовалюты на рынке составляет 57,80%, а объем торгов за 24 часа составляет 24,23 миллиарда $, что на 18,31% меньше. Цены показали умеренный рост на 0,85% за последние 24 часа на фоне продолжающейся волатильности рынка. Bitcoin(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 17:09 UTC сентября...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:15