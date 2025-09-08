2025-10-11 суббота

Биткоин бьет исторический рекорд, держится уверенно выше 100k $ в течение 122 дней подряд, сигнализирует о новой фазе рынка

Биткоин бьет исторический рекорд, держится уверенно выше 100k $ в течение 122 дней подряд, сигнализирует о новой фазе рынка

Пост Биткоин Устанавливает Исторический Рекорд, Удерживается Выше 100k $ В Течение 122 Дней Подряд, Сигнализирует О Новой Фазе Рынка появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин (BTC) установил новый рекорд, оставаясь выше уровня 100 000 $ в течение 122 дней подряд, согласно новому заявлению, сделанному сегодня аналитиком рынка Крипто Пателем. Это первый раз, когда такое произошло с момента создания виртуальной валюты. В последний раз криптовалюта достигла такого результата 11 июня 2025 года, когда она оставалась выше отметки 100k $ в течение 30 дней подряд. Это обновленное движение началось 23 июня 2025 года, когда криптовалюта торговалась по цене 103 182 $. С тех пор Биктоин испытывает консолидации, которые стабилизируют его ценовые действия, и восходящие тренды, которые привели актив к достижению нового ATH в 123 000 $, отмеченного 23 августа. Оповещение о Вехе Биткоина $BTC теперь оставался выше уровня 100K $ в течение 122 дней подряд. Это более 4 месяцев удержания шестизначной территории, доказывая, что 100K $ - это не просто пробой, а становится новой рыночной базой. Вопрос не в том, сможет ли Биктоин удержаться, а в том, что... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) 7 сентября 2025 г. Биткоин Остается Выше 100k $: Что Это Значит Криптовалюта торговалась в узком диапазоне между 103 182 $ и 123 364 $ более трех последних месяцев. Поддержание рыночной стоимости выше этой зоны в течение этих месяцев по состоянию на 7 сентября 2025 года является новым, революционным рекордом. Этот прорыв опровергает прогноз 2019 года от пессимиста Биткоина Питера Шиффа, который заявил, что токен никогда не поднимется до такого уровня. Устойчивый уровень подчеркивает существенный прогресс монеты и уверенность клиентов в ее возможностях. Это замечательное достижение показывает больше, чем просто движение цены – оно указывает на то, что рынок продолжает свое созревание с растущим энтузиазмом инвесторов и устойчивым спросом по всему миру. Пребывание выше отметки 100k $ в течение такого длительного периода времени означает, что актив может переходить в новую главу...
2025/09/08 02:38
От накопителя Биткоина до миллиардера: Майкл Сейлор попадает в список Bloomberg 500

От накопителя Биткоина до миллиардера: Майкл Сейлор попадает в список Bloomberg 500

Пост «От накопителя Биткоина до миллиардера: Майкл Сейлор попадает в список Bloomberg 500» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Strategy Inc. Майкла Сейлора, нагруженная Биткоином, увеличила его состояние до 7,37 миллиардов долларов, вызвав разговоры о возможном включении в S&P 500. Соучредитель и исполнительный председатель Strategy (ранее MicroStrategy) Майкл Сейлор снова попал в заголовки новостей, на этот раз за присоединение к рядам самых богатых людей мира. Его состояние увеличилось на 1 миллиард долларов с начала года, обеспечив ему дебютное место в индексе миллиардеров Bloomberg 500. Занимая 491-е место, состояние Сейлора сейчас оценивается в 7,37 миллиардов долларов, что означает рост на 15,8% с начала года. Данные Bloomberg показывают, что около 650 миллионов долларов его состояния хранится в наличных, в то время как львиная доля, примерно 6,72 миллиардов долларов, связана с его долей в MicroStrategy. Детали распределения богатства Сейлора Основная часть состояния Сейлора остается связанной с Strategy Inc., казначейской компанией Биткоина [BTC], которую он соучредил и превратил в корпоративного гиганта, синонимичного с накоплением криптовалюты. Bloomberg сообщает, что Strategy владеет крупнейшим публично торгуемым запасом Биткоина, который вырос с 580 000 токенов стоимостью примерно 60 миллиардов долларов в мае 2025 года до поразительных 629 376 BTC к августу. Сейлор лично владеет примерно 8% долей в компании, включая 19,6 миллионов акций класса B и 382 000 акций класса A, согласно прокси-заявке Strategy за 2025 год. Хотя Сейлор раскрыл владение 17 732 BTC в посте в X в октябре 2020 года, Bloomberg исключает эти активы из расчета его миллиардного состояния, поскольку независимая проверка его текущих владений недоступна. Он сообщает о денежных резервах примерно в 650 миллионов долларов, в основном от продажи акций MicroStrategy на сумму более 410 миллионов долларов в 2024 году. Bloomberg корректирует эти доходы, вместе с дивидендами, с учетом налогов и рыночных колебаний для оценки его последнего состояния. Показатели акций MSTR Между тем, акции MSTR выросли на 2,53% за последние 24 часа до 335,87 долларов, хотя они упали на 16,45% за последние...
2025/09/08 02:08
Chainlink делает смелые шаги на Блокчейн-форуме

Chainlink делает смелые шаги на Блокчейн-форуме

Пост Chainlink делает смелые шаги на Блокчейн форуме появился на BitcoinEthereumNews.com. Chainlink укрепляет свои позиции в блокчейн экосистеме, фокусируясь на активах реального мира (RWA) через свои сервисы оракулов. Как ключевой игрок на арене криптовалют, Chainlink отвечает на запросы по токенизации от крупных финансовых учреждений, используя свой Кросс-чейн протокол совместимости (CCIP) среди других инноваций. Продолжить чтение: Chainlink делает смелые шаги на Блокчейн форуме Источник: https://en.bitcoinhaber.net/chainlink-takes-bold-steps-in-blockchain-forum
2025/09/08 01:41
Более 1 Миллиона в Биткоин Заблокировано в Казначействах, Поскольку Учреждения Вливают 1 Миллиард $

Более 1 Миллиона в Биткоин Заблокировано в Казначействах, Поскольку Учреждения Вливают 1 Миллиард $

Пост «Более 1 миллиона Биткоинов заблокировано в казначействах, поскольку учреждения вливают 1 миллиард долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Более 1 миллиона Биткоинов заблокировано в казначействах, поскольку учреждения вливают 1 миллиард долларов Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Кристиан, журналист и редактор с руководящими ролями в филиппинских и канадских СМИ, вдохновляется своей любовью к писательству и криптовалюте. Вне работы он повар и киноман, которого постоянно интригует размер вселенной. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/over-1-million-in-bitcoin-locked-in-treasuries-as-institutions-pour-in-1-billion/
2025/09/08 01:26
Майнеры Биткоина достигли рекордной сложности на фоне низкого уровня транзакций

Майнеры Биткоина достигли рекордной сложности на фоне низкого уровня транзакций

Пост "Майнеры Биткоина столкнулись с рекордной сложностью на фоне низкого уровня транзакций" появился на BitcoinEthereumNews.com. Сложность сети Биктоина выросла до рекордно высокого уровня выше 136 триллионов, создавая более жесткие условия для майнеров, которые уже сталкиваются с сокращением доходов. Корректировка, зафиксированная на высоте блока 913 248, отметила рост на 4% от 129,6 триллионов и продлила серию из пяти последовательных увеличений с июня, согласно данным от Mempool. Майнеры Биткоина сталкиваются с узкими маржами при рекордной сложности и ослабевающем доходе. Этот механизм является центральным в дизайне Биктоина. Уровни сложности пересчитываются каждые 2 016 блоков — примерно раз в две недели — чтобы поддерживать производство блоков близко к десятиминутной цели. Спонсировано Спонсировано Рост сигнализирует о том, что к сети присоединилось больше вычислительной мощности, в то время как падение отражает выход майнеров. В обоих случаях корректировка обеспечивает стабильность в темпе создания новых блоков. Сложность Майнинга Биткоина. Источник: Mempool Между тем, растущий порог приходится на сложное время для майнеров Биткоина. Данные от Hashrate Index показывают, что хешпрайс — ориентир для дохода майнера на единицу вычислительной мощности — упал примерно до 51 $. Этот уровень является самым слабым с июня, подчеркивая, как давление на доходы нарастает даже при усилении конкуренции. Индекс Хешпрайса Биткоина. Источник: Hashrate Index. Согласно Hashrate Index, августовские цифры подчеркнули это сжатие. В течение месяца средний хешпрайс Биктоина за период установился на уровне 56,44 $, примерно на 5% ниже, чем в июле. В то же время фирма отметила, что комиссии за транзакции BTC предлагали мало или вообще не оказывали поддержки в течение периода. Hashrate Index указал, что майнеры BTC собирали в среднем всего 0,025 BTC за блок — падение на 19,6% с июля и самый слабый результат с конца 2011 года. В долларовом выражении это превратилось в 2 904 $ среднего ежедневного дохода от комиссий, что почти на 20% ниже по сравнению с предыдущим месяцем и является самым низким показателем с начала 2013 года. Учитывая вышесказанное, майнеры Биткоина находятся в затруднительном положении, поскольку сочетание рекордных уровней сложности и более слабых потоков доходов оставляет их операции на узких маржах...
Биткоин
BTC$117,573.91-2.68%
Sunrise Layer
RISE$0.009848-4.18%
Moonveil
MORE$0.02907-15.81%
2025/09/08 01:24
Данные в сети показывают, что киты Solana обращаются к этому вирусному мемкоину для максимальной прибыли в 2025 году

Данные в сети показывают, что киты Solana обращаются к этому вирусному мемкоину для максимальной прибыли в 2025 году

Пост «Данные на цепочке показывают, что киты Solana обращаются к этому вирусному мемкоину для максимальной прибыли в 2025 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынок всегда преподносит сюрпризы, но недавние данные на цепочке раскрывают нечто действительно интригующее: заметный сдвиг среди некоторых состоятельных инвесторов, включая тех, кто имеет значительные вложения в Solana, в сторону революционного нового мем-коина. Это не просто очередной модный токен месяца; предпродажа Layer Brett уже превысила 2,8 миллиона долларов, демонстрируя огромный ранний импульс, поскольку проект готовится объединить вирусную мем-культуру с реальной полезностью Layer 2. Аналитики шепчутся, что $LBRETT может принести прибыль в 100 раз, позиционируя его как мощного конкурента для устоявшихся игроков, таких как Solana, в предстоящем бычьем рынке. Layer Brett – Будущее Почему опытные инвесторы, которые обычно следуют за гигантами вроде Solana (SOL), внезапно обратили внимание на этого новичка? Всё сводится к потенциалу и цели. В то время как Solana может похвастаться впечатляющей скоростью, её огромная рыночная капитализация, в настоящее время превышающая 109 миллиардов долларов, означает, что экспоненциальный рост становится труднодостижимым. Layer Brett, однако, предлагает революционное сочетание: неоспоримую энергию мем-коина в сочетании с преимуществами высокой скорости и низкой стоимости решения Ethereum Layer 2. Только его инновационный механизм стейкинга обещает поразительные 895% годовых для ранних участников – структура вознаграждений, разработанная для привлечения серьезных долгосрочных держателей. Представьте себе прибыль по сравнению с постепенными движениями Solana сейчас. Что такое Layer Brett? Layer Brett – это не просто персонаж; это революция. Рожденный из любимого интернетом мема с лягушкой, этот проект выходит за рамки своего происхождения на Base, создавая собственный выделенный блокчейн Layer 2 на Ethereum. Это означает, что он предлагает настоящий выход из медленных, дорогих транзакций, которые преследуют многие мем-коины и даже некоторые цепи Layer 1. Это ориентированный на сообщество, технологически подкрепленный мем-токен, обещающий будущее масштабируемости, молниеносных транзакций и действительно низких комиссий за газ. Что такое Solana? Solana ворвалась на сцену как высокопроизводительный блокчейн Layer 1, часто называемый «Ethereum...
2025/09/08 01:16
Кэти Вуд призывает к снижению ставок на фоне высокой безработицы

Кэти Вуд призывает к снижению ставок на фоне высокой безработицы

Пост «Кэти Вуд призывает к снижению ставок на фоне высокой безработицы» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Кэти Вуд призывает к снижению процентных ставок из-за высокой безработицы. Безработица в США превышает пиковые значения прошлых циклов, уровни до 2008 года. Наблюдается потенциальное влияние на фондовый и крипто рынки. Кэти Вуд, генеральный директор ARK Invest, призвала к снижению процентных ставок 7 сентября 2025 года, ссылаясь на то, что уровень безработицы в США превышает пиковые значения циклов до кризиса 2008-09 годов, о чем она сообщила в X. Заявление Вуд подчеркивает потенциальное влияние на фондовый и крипто рынки, акцентируя внимание на макроэкономических проблемах и необходимости корректировки денежно-кредитной политики. Кэти Вуд о безработице и процентных ставках Заявление Кэти Вуд касалось уровня безработицы в США, отмечая, что он превышает исторические пиковые значения циклов до кризиса 2008-09 годов. Она указала на необходимость снижения процентных ставок в своем аккаунте в X, связывая макроэкономические проблемы с потенциальным влиянием на рынок. Последствия заявления Вуд значительны для финансовых рынков. Ее выводы предполагают, что высокая безработица может оказать давление на политиков, заставляя их рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок. Эти снижения потенциально могут стимулировать экономику и косвенно принести пользу рисковым активам, таким как криптовалюты. Кэти Вуд, генеральный директор ARK Invest, прокомментировала: «Мы ожидаем, что ориентированное на производительность процветание, которое мы предвидим, сократит продолжительность безработицы, но текущий уровень безработицы выше, чем пик каждого цикла до 2008-2009 годов (кризиса). Это еще раз подчеркивает необходимость снижения процентных ставок». Криптовалютные рынки и потенциальные эффекты от снижения ставок Знаете ли вы? Призыв Кэти Вуд к снижению процентных ставок соответствует тенденциям, наблюдавшимся во время финансовых проблем до 2008 года, когда аналогичные действия были направлены на стимулирование восстановления экономики. Согласно CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) в настоящее время торгуется по цене 111 188,27 $ с рыночной капитализацией в 2,21 триллиона $. Доминирование криптовалюты на рынке составляет 57,80%, а объем торгов за 24 часа составляет 24,23 миллиарда $, что на 18,31% меньше. Цены показали умеренный рост на 0,85% за последние 24 часа на фоне продолжающейся волатильности рынка. Bitcoin(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 17:09 UTC сентября...
2025/09/08 01:15
Поддельное электронное письмо от представителя Муленаара распространялось, когда начались торговые переговоры между Трампом и Китаем в Швеции

Поддельное электронное письмо от представителя Муленаара распространялось, когда начались торговые переговоры между Трампом и Китаем в Швеции

Пост «Поддельное электронное письмо от представителя Муленаара распространялось, когда начались торговые переговоры между Трампом и Китаем в Швеции» появился на BitcoinEthereumNews.com. Непосредственно перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Швеции в прошлом июле поддельное электронное письмо вызвало переполох в Вашингтоне. Сотрудники комитета Палаты представителей, занимающегося вопросами конкуренции США с Китаем, начали получать странные вопросы. Путаница началась после того, как юридические фирмы, лоббистские группы и американские агентства получили электронное письмо, которое выглядело так, будто оно пришло от представителя Джона Муленаара. В нем запрашивались идеи о санкциях, которые законодатели могли бы использовать против Пекина. Проблема в том, что Муленаар никогда его не отправлял. Электронное письмо было полностью поддельным. Но оно появилось в напряженный момент, как раз когда команда Трампа готовилась к очередному раунду безрезультатных переговоров с Китаем. По данным Journal, сотрудники не могли выяснить, кто стоял за поддельным сообщением, но его время появления заставило всех нервничать. Кто-то явно хотел вставить палки в колеса, когда США и Китай пытались, в очередной раз, решить свои проблемы. Ли Чэнган посещает, но избегает высокопоставленных чиновников США В то время как поддельное электронное письмо Муленаара циркулировало по Вашингтону, Китай тихо занимался своими делами. Ли Чэнган, высокопоставленный чиновник под руководством вице-премьера Хэ Лифэна, прилетел в Вашингтон в конце августа. Но его поездка не была организована Белым домом. Она даже не была согласована с высокопоставленными лицами. Он не встречался с министром финансов Скоттом Бессентом или торговым представителем Джеймисоном Гриром. Вместо этого он встретился с чиновниками более низкого ранга в Министерстве финансов, Министерстве торговли и USTR. «Встречи не были продуктивными», — сказал один человек, близкий к переговорам. Ли придерживался обычного сценария Китая: снизить тарифы и отменить запреты на экспорт американских технологий. Но он не предложил ничего нового. Визит не продвинул переговоры вперед. Это показало, что Си Цзиньпин придерживается своей стратегии: оставаться в игре, поддерживать хорошую видимость, но ничего не уступать. Послание Си было...
2025/09/08 00:58
Super Pepe, Solargy или Little Pepe?

Super Pepe, Solargy или Little Pepe?

Пост Super Pepe, Solargy или Little Pepe? появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости То, что когда-то казалось игривыми экспериментами — мем-коины, эко-ориентированные токены и проекты, основанные на культуре — теперь формируют направление массового принятия. И новички, и опытные инвесторы задают один и тот же вопрос: какую криптовалюту лучше всего покупать прямо сейчас? В 2025 году вселенная криптовалют оптимистично трансформировалась в первые 3 месяца по сравнению с несколькими годами ранее, затем мы наблюдали небольшой спад, но суперзвезда все еще могла сохранить стоимость 100 000+ (BTC). Среди вариантов, вызывающих волну, — Super Pepe, Solargy и Little Pepe. Каждый из них обладает особым видением, различными механиками и уникальной привлекательностью. Два из них — Super Pepe и Solargy — в настоящее время находятся в предпродаже, давая ранним участникам шанс занять позиции до того, как более широкие рынки подхватят тренд. Но как решить, какая монета заслуживает вашего внимания, и какую криптовалюту покупать сейчас, если вы хотите и роста, и долгосрочной актуальности? Давайте разберем каждый проект. Super Pepe: Мем-коин с серьезными амбициями Super Pepe — это больше, чем просто вариация на тему интернет-мема, это тщательно спланированная экосистема, созданная для того, чтобы использовать волну популярности Pepe так долго, как это возможно, и преодолеть циклы хайпа, которым поддались другие мем-коины. Ключевые преимущества 1. Нативный для Ethereum: Крупнейший доступный пул разработчиков, интеграций и инфраструктуры DeFi. 2. Дефицит и полезность: Мы будем использовать комбинацию предпродаж и повышения цены токенов, чтобы оправдать веру ранних сторонников. Сжигание токенов и стейкинг создают дефицит, в то время как связь с NFT обеспечивает долгосрочную полезность. 3. Культурная идентичность: Pepe больше не принадлежит сам себе. В отличие от тех мем-коинов, которые исчезают почти сразу после появления, Super Pepe опирается на мем с мощной вирусной долговечностью. Почему это важно Сильное сообщество сторонников уже собирается вокруг инициативы, о чем свидетельствует Super...
2025/09/08 00:55
Кто выступает на MTV VMAs 2025? Вот полный список артистов

Кто выступает на MTV VMAs 2025? Вот полный список артистов

Пост «Кто выступает на MTV VMAs 2025? Вот полный список артистов» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 16 ИЮЛЯ: (Эксклюзивное освещение) Леди Гага выступает во время открытия тура The MAYHEM Ball на арене T-Mobile 16 июля 2025 года в Лас-Вегасе, Невада. (Фото Кевина Мазура/Getty Images для Live Nation) Кевин Мазур/Getty Images для Live Nation Церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2025 состоится сегодня вечером на арене UBS в Нью-Йорке, собрав вместе крупнейших звезд индустрии для празднования лучшей музыки и видео года. Читайте дальше, чтобы увидеть полный список артистов, которые выйдут на сцену. Рэпер и обладатель премии Грэмми LL Cool J возвращается в качестве ведущего MTV VMAs после первого соведения в 2022 году. В этом году церемония будет транслироваться в прямом эфире на CBS впервые, а также одновременно на MTV и в потоковом режиме на Paramount+. Forbes«Как смотреть MTV Video Music Awards 2025 по кабельному телевидению, в потоковом режиме и бесплатно»Автор: Моника Меркури Леди Гага лидирует по количеству номинаций с 12 упоминаниями, включая «Артист года», «Лучший альбом» за Mayhem, а также «Лучшая режиссура», «Лучшее художественное оформление» и «Лучшая операторская работа» за музыкальное видео Abracadabra. Ее партнер по дуэту Die With a Smile, Бруно Марс, следует за ней с 11 номинациями. Другие ведущие артисты включают Кендрика Ламара с 10 номинациями, ROSÉ и Сабрину Карпентер с 8 каждая, а также Ариану Гранде и The Weeknd с 7 номинациями каждый. Три музыкальные иконы также будут отмечены за свои достижения и исполнят свои хиты, возглавляющие чарты. Мэрайя Кэри получит награду Vanguard Award, в то время как Баста Раймс и Рики Мартин будут награждены премиями Rock the Bells Visionary Award и Latin Icon Award соответственно. Кто выступает на MTV VMAs 2025? ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 02 ФЕВРАЛЯ: Сабрина Карпентер выступает на сцене во время 67-й ежегодной премии GRAMMY Awards на арене Crypto.com 02 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Джона Ширера/Getty Images для The Recording...
2025/09/08 00:46
