Захватывающая смесь подростковых переживаний

Пост "Захватывающая смесь подростковой тревоги" появился на BitcoinEthereumNews.com. Эшби Джентри, Никки Родригес, Ной ЛаЛонд на фотосессии Netflix "Моя жизнь с братьями Уолтер", проходившей в офисе Netflix в Нью-Йорке 27 августа 2025 года в Нью-Йорке, Нью-Йорк. (Фото Стефани Ауджелло/Variety через Getty Images) Variety через Getty Images Учитывая успех "Девственницы", неудивительно, что Netflix отправился на поиски еще одной живописной мыльной оперы. Только на этот раз, вместо того чтобы ориентироваться на женщин старшего возраста, почему бы не сделать подростковую мелодраму в духе когда-то наполненной молодежью "Вечеринки на пятерых" от Fox? Встречайте "Моя жизнь с братьями Уолтер". Хотя сериал был запущен еще в декабре 2023 года и основан на одноименном романе Али Новак 2014 года, я только недавно открыл для себя его первый 10-серийный сезон — и теперь не могу насытиться первыми двумя сезонами. И для протокола, я не совсем вписываюсь ни в одну из целевых демографических групп — но это не помешало мне сильно привязаться к этой вымышленной семье. "Моя жизнь с братьями Уолтер" — это не просто для подростков — это для всех, кому когда-либо приходилось начинать все сначала. Для всех, кто чувствовал себя чужаком. Для всех, кого ослепило горе, но кто все равно нашел способ двигаться вперед. Возможно, "Моя жизнь с братьями Уолтер" от Netflix не должна работать так хорошо, как это происходит. Она полна избитых клише: подросток, чувствующий себя не в своей тарелке, большая семья с множеством имен, которые трудно запомнить, любовный треугольник с вопросом "будут они вместе или нет", и множество моментов "Почему ты просто не ответил на его сообщение?". И все же... это совершенно захватывает. Суть: Никки Родригес играет Джеки Ховард, 15-летнюю девушку, вырванную из привилегированной жизни на Манхэттене после того, как ее родители и сестра трагически погибают в странной аварии. Ее отправляют жить в сельский Сильвер-Фоллс, Колорадо, с семьей Уолтер — шумной "компанией из десяти человек", включая Уилла (Джонни...