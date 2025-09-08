2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
ATT Global и Hashrate Asset Group станут пионерами децентрализованной инфраструктуры активов реального мира

ATT Global и Hashrate Asset Group станут пионерами децентрализованной инфраструктуры активов реального мира

Пост ATT Global и Hashrate Asset Group станут пионерами децентрализованной инфраструктуры RWA появился на BitcoinEthereumNews.com. ATT Global, популярная блокчейн-организация RWA, заключила партнерство с Hashrate Asset Group, первым зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США токеном безопасности для майнинга Биктоин ($BTC). Партнерство направлено на объединение опыта ATT Global в разработке Web3 и Активов реального мира с финансовыми решениями Hashrate Asset Group, основанными на майнинге и соответствующими нормативным требованиям. Как сообщила платформа в своем официальном объявлении в социальных сетях, это сотрудничество готово установить новый стандарт для создания ценности и прозрачности на основе блокчейна. Таким образом, разработка сосредоточена на ускорении роста децентрализованной инфраструктуры, принося пользу как частным лицам, так и предприятиям. 🤝Создаем будущее вместе: ATT Global в партнерстве с @HashrateAsset (HAG)! ATT Global рада объявить о стратегическом партнерстве с Hashrate Asset Group (HAG), первым зарегистрированным в SEC поставщиком активов скорости хэширования Биктоин, предлагающим ежемесячные дивиденды WBTC.🖊️ Это сотрудничество... pic.twitter.com/0HwBVUdyDf — ATT (@aiwayworld) 7 сентября 2025 г. ATT Global и Hashrate Asset Group объединяются для укрепления сектора RWA Партнерство между ATT Global и Hashrate Asset Group (HAG) означает важный шаг на пути к преодолению разрыва между распространением ценностей реального мира и децентрализованной инфраструктурой. С интеграцией приносящей доход и прозрачной модели скорости хэширования HAG, ATT Global намерена укрепить свою растущую цифровую рекламу, а также экосистему Активов реального мира. Таким образом, этот шаг укрепляет доверие в соответствующей нормативным требованиям среде с ежемесячными вознаграждениями, связанными с Биктоин. Чего могут ожидать разработчики от этого партнерства? По данным ATT Global, сотрудничество предоставляет разработчикам доступ к уникальным возможностям в области разработки ориентированных на доходность и соответствующих требованиям блокчейн-приложений. Разработчики могут использовать экосистему Web3 от ATT Global, усиленную финансовой моделью HAG, поддерживаемой скоростью хэширования. Это позволяет им разрабатывать решения нового поколения с интеграцией активов реального мира, устойчивым созданием доходов и децентрализованной рекламой. В целом, это стимулирует инновации и гарантирует долгосрочные выгоды через постоянные вознаграждения, соответствие требованиям и прозрачность. Умаир Юнас - автор контента, связанного с криптовалютами, связанный с этой работой...
RealLink
REAL$0.07806-4.11%
Биткоин
BTC$117,558.47-2.69%
Trust The Process
TRUST$0.000335-6.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:35
Поделиться
Последнее сотрудничество Rosé продолжает подниматься на поп-радио

Последнее сотрудничество Rosé продолжает подниматься на поп-радио

Пост «Последняя коллаборация Rosé продолжает подниматься на поп-радио» появился на BitcoinEthereumNews.com. Коллаборация Rosé с Alex Warren, «On My Mind», достигает новых пиков в чартах Billboard's Pop Airplay (№ 18) и Adult Pop Airplay (№ 14) на этой неделе. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ИЮЛЯ: Rosé из Blackpink замечена в Верхнем Ист-Сайде 25 июля 2025 года в Нью-Йорке. (Фото TheStewartofNY/GC Images) GC Images Rosé выпустила свой дебютный сольный альбом Rosie в конце 2024 года и продвигала полноформатный альбом несколькими синглами, все из которых вышли в том же году. Самым крупным из них был «Apt.», который до сих пор находится в чартах Америки. В 2025 году Rosé выпустила два дополнительных сингла (не из Rosie) и воссоединилась с Blackpink. Продолжая продвигать последние релизы группы, которая сделала ее звездой, ее самая последняя коллаборация — и самый последний сингл в качестве сольной исполнительницы — достигает новых пиков в нескольких чартах Billboard в Америке. Коллаборация Rosé с Alex Warren «On My Mind», где Alex Warren выступает основным исполнителем, а Rosé указана как приглашенная артистка, появляется в двух чартах на этой неделе и поднимается до новых высот в обоих списках. Трек поднялся на одну позицию до № 14 в списке Adult Pop Airplay и на три позиции до № 18 в чарте Pop Airplay. Дуэт уже провел девять недель в обоих рейтингах. Растущий успех Alex Warren Warren выпустил «On My Mind» в качестве третьего сингла со своего дебютного альбома You'll Be Alright, Kid. Трек вышел 27 июня, за несколько недель до выхода полноформатного альбома 18 июля. «On My Mind» последовал за его прорывным хитом «Ordinary», который месяцами покорял Hot 100, и «Bloodline» с мультижанровой звездой Jelly Roll. Затем он выпустил «Eternity», четвертый сингл с альбома, который вышел в тот же день, что и проект. Rosé...
Manchester City Fan
CITY$0.9433-3.08%
ALEX Lab
ALEX$0.00496-10.30%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:34
Поделиться
Биткоин, золото, швейцарский франк борются за статус безопасной гавани на фоне ослабления доллара США

Биткоин, золото, швейцарский франк борются за статус безопасной гавани на фоне ослабления доллара США

Пост Биктоин, золото, швейцарский франк борются за статус безопасной гавани, поскольку доллар США ослабевает появился на BitcoinEthereumNews.com. Продолжающиеся экономические и геополитические напряжения подогрели спрос на активы-убежища, причем Биктоин, золото и швейцарский франк находятся в лидерах. Хотя цена Биктоина (BTC) недавно снизилась, она остается значительно выше минимума с начала года. Кроме того, ETF Биткоина продолжают добавлять активы в этом году, их совокупные притоки выросли на 54 миллиарда $ с января прошлого года. Краткое содержание Биктоин, золото и швейцарский франк выросли в этом году. Индекс доллара США упал более чем на 10% от максимума с начала года. Эти три актива стали активами-убежищами на фоне повышенных рисков. Геополитические и экономические риски высоки Экономика США показывает признаки стагфляции, поскольку потребительская и производственная инфляция продолжают расти. Годовой уровень потребительской инфляции в США (ИПЦ) вырос с 2,4% в июне до 2,7% в июле. Базовый ИПЦ, исключающий продукты питания и энергию, ускорился до 3,1%. Рост рабочих мест в США также замедляется, согласно данным, опубликованным в пятницу. Экономика добавила всего 22 000 рабочих мест в августе, а уровень безработицы поднялся до 4,3% — самого высокого уровня с начала пандемии. Экономисты ожидают, что предстоящий отчет по инфляции покажет, что основной индекс потребительских цен вырос до 3% в августе, продолжая тенденцию, которая длится уже несколько месяцев. Поэтому экономисты ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на 0,25% на предстоящем заседании. Снижение ставок в условиях стагфляции рискует привести к еще большему росту инфляции в ближайшие месяцы. Спрос на активы-убежища также вырос, поскольку торговые отношения между США и другими странами ухудшаются. Например, сообщается, что Индия сближается с Китаем из-за тарифов администрации Трампа. Другим значительным риском стала угроза независимости ФРС. Трамп рассматривал возможность увольнения председателя ФРС Джерома Пауэлла и недавно уволил Лизу Кук в своем стремлении добиться снижения процентных ставок. Биктоин, швейцарский...
Union
U$0.009653+2.54%
CreatorBid
BID$0.06112-1.97%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.165-4.40%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:33
Поделиться
'KPop Demon Hunters' вошёл в историю, так как 'Golden' присоединяется к BTS и 'Baby Shark'

'KPop Demon Hunters' вошёл в историю, так как 'Golden' присоединяется к BTS и 'Baby Shark'

Пост 'KPop Demon Hunters' вошел в историю, так как 'Golden' присоединяется к BTS и 'Baby Shark' появился на BitcoinEthereumNews.com. "Golden" группы Huntr/x из KPop Demon Hunters проводит третью неделю на первом месте в Hot 100, став лишь вторым хитом K-pop женской группы, продержавшимся в чарте не менее 10 недель. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 23 АВГУСТА: (слева направо) Мэгги Канг, REI AMI, Арден Чо и Кевин Ву участвуют в KPop Demon Hunters-Sing Along Experience в театре Париж 23 августа 2025 года в Нью-Йорке. (Фото Роя Рочлина/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Ведущий хит KPop Demon Hunters "Golden" снова удерживает первое место в Hot 100, лидируя третью неделю подряд, что остается настоящей редкостью среди K-pop композиций в Америке. Трек теперь провел двузначное количество недель в Hot 100 — списке самых популярных песен в Америке — и вошел в историю, достигнув этой знаменательной цифры. "Golden" присоединяется к "Cupid" "Golden" — всего лишь вторая песня K-pop женской группы, набравшая двузначное количество недель в Hot 100. Единственная другая композиция, сделавшая это — "Cupid" группы Fifty Fifty. Этот трек провел 25 недель в списке, но достиг пика только на 17 месте. "Golden" приписывается Huntr/x, вымышленному полностью женскому вокальному коллективу, созданному для KPop Demon Hunters, а также трем отдельным певицам – людям – Ejae, Rei Ami и Audrey Nuna. BTS, Saja Boys и Pinkfong Если рассматривать все K-pop группы, "Golden" — восьмая песня, проведшая не менее 10 недель где-то в Hot 100. Половина всех хитов принадлежит BTS, и в список группы входят "Dynamite" (32 недели), "Butter" (20), "My Universe" с Coldplay (17) и "Mic Drop" с Desiigner (10). Также в эту особую группу входят вирусный "Baby Shark" от Pinkfong (20 недель) и еще один KPop Demon Hunters...
Sidekick
K$0.05351-12.10%
Wootrade Network
WOO$0.06364-4.05%
Manchester City Fan
CITY$0.9433-3.08%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:46
Поделиться
Захватывающая смесь подростковых переживаний

Захватывающая смесь подростковых переживаний

Пост "Захватывающая смесь подростковой тревоги" появился на BitcoinEthereumNews.com. Эшби Джентри, Никки Родригес, Ной ЛаЛонд на фотосессии Netflix "Моя жизнь с братьями Уолтер", проходившей в офисе Netflix в Нью-Йорке 27 августа 2025 года в Нью-Йорке, Нью-Йорк. (Фото Стефани Ауджелло/Variety через Getty Images) Variety через Getty Images Учитывая успех "Девственницы", неудивительно, что Netflix отправился на поиски еще одной живописной мыльной оперы. Только на этот раз, вместо того чтобы ориентироваться на женщин старшего возраста, почему бы не сделать подростковую мелодраму в духе когда-то наполненной молодежью "Вечеринки на пятерых" от Fox? Встречайте "Моя жизнь с братьями Уолтер". Хотя сериал был запущен еще в декабре 2023 года и основан на одноименном романе Али Новак 2014 года, я только недавно открыл для себя его первый 10-серийный сезон — и теперь не могу насытиться первыми двумя сезонами. И для протокола, я не совсем вписываюсь ни в одну из целевых демографических групп — но это не помешало мне сильно привязаться к этой вымышленной семье. "Моя жизнь с братьями Уолтер" — это не просто для подростков — это для всех, кому когда-либо приходилось начинать все сначала. Для всех, кто чувствовал себя чужаком. Для всех, кого ослепило горе, но кто все равно нашел способ двигаться вперед. Возможно, "Моя жизнь с братьями Уолтер" от Netflix не должна работать так хорошо, как это происходит. Она полна избитых клише: подросток, чувствующий себя не в своей тарелке, большая семья с множеством имен, которые трудно запомнить, любовный треугольник с вопросом "будут они вместе или нет", и множество моментов "Почему ты просто не ответил на его сообщение?". И все же... это совершенно захватывает. Суть: Никки Родригес играет Джеки Ховард, 15-летнюю девушку, вырванную из привилегированной жизни на Манхэттене после того, как ее родители и сестра трагически погибают в странной аварии. Ее отправляют жить в сельский Сильвер-Фоллс, Колорадо, с семьей Уолтер — шумной "компанией из десяти человек", включая Уилла (Джонни...
Threshold
T$0.01464-3.43%
FOX Token
FOX$0.02313-2.56%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:43
Поделиться
По словам эксперта-аналитика, завтра особенный день для Биктоин: он предупредил быть очень осторожным

По словам эксперта-аналитика, завтра особенный день для Биктоин: он предупредил быть очень осторожным

Пост «По словам эксперта-аналитика, завтра особенный день для Биткоина: он предупредил быть очень осторожными» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик криптовалют Тимоти Петерсон представил убедительную оценку показателей Биткоина 8 сентября. Согласно Петерсону, исторические данные показывают, что 8 сентября был одним из худших дней для Биткоина. Аналитик заявил: «У Биткоина в среднем 53% шанс роста в любой день, с типичной прибылью около 0,10%. Однако ситуация отличается 8 сентября. В этот день курс закрывался снижением в 72% случаев, со средней потерей 1,30%. Это делает 8 сентября седьмым худшим днем года». Петерсон также утверждал, что 8 сентября является ключевым индикатором не только для дневных показателей, но и для всего месяца сентября. Он отметил, что исторические данные показывают, что положительное закрытие 8 сентября означает 75% вероятность того, что Биткоин закроет месяц выше, в то время как отрицательное закрытие означает 90% вероятность того, что месяц закончится ниже. Эксперты напоминают инвесторам, что эта статистика может дать подсказки для понимания краткосрочного направления рынка, но не должна рассматриваться как единственный инвестиционный совет. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/
BRC20.COM
COM$0.010722-4.24%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.000769-9.63%
Notcoin
NOT$0.001477-4.21%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:41
Поделиться
Сигналы настроения рынка могут спровоцировать следующее ралли

Сигналы настроения рынка могут спровоцировать следующее ралли

Пост "Сигналы настроений могут спровоцировать следующее ралли" появился на BitcoinEthereumNews.com. Последний анализ Santiment показывает, что данные на цепочке и Анализ настроений в социальных сетях успешно отмечают поворотные моменты криптовалют, от пика XRP до дна Cardano. Краткое содержание Santiment сообщает, что настроение рынка криптовалют сменилось на страх по всему рынку. Активность Китов сигнализировала о вершине XRP, в то время как страх отметил ценовое дно Cardano. Слабые данные США подпитывали ставки на снижение ставок ФРС, стимулируя торговое поведение с избеганием рисков. Биктоин расходится с традиционными рынками Данные на цепочке доказывают свою эффективность в определении поворотных моментов рынка. Активность Китов успешно определила недавний пик XRP, а экстремальный страх толпы правильно сигнализировал о ценовом дне Cardano. Поскольку спекуляции о снижении ставок ФРС влияют на поведение инвесторов, Биктоин (BTC) и традиционные рынки разошлись в необычной модели: акции растут, в то время как BTC отстает. Это создало необычный разрыв между активами, которые исторически двигались вместе. Эта дивергенция может представлять возможность, если исторические паттерны сохранятся. Когда появляются такие разрывы, Биктоин часто догоняет показатели фондового рынка. Это предполагает потенциальный рост, если традиционная корреляция восстановится. Метрика реализованной прибыли/убытков сети Биткоина недавно резко выросла во время падения цены. Это показывает здоровую капитуляцию и поведение по фиксации прибыли. Между тем, настроение в социальных сетях достигло крайней негативности как раз тогда, когда токены, такие как DANO, начали расти — классический контрарный сигнал. Поскольку трейдеры отказываются от мелких Альткоинов в пользу устоявшихся криптовалют, текущая среда может создавать почву для стратегических возможностей покупки среди активов, которых больше всего боится толпа. Расхождение Биткоина с S&P 500: Santiment Контрарные сигналы появляются на рынках альткоинов Cardano предоставил классический пример контрарной сигнализации настроений. Цена токена начала расти именно тогда, когда настроения в социальных сетях достигли крайне негативных уровней. Анализ социальных нарративов Santiment показывает, что криптосообщество сосредоточено на крупных криптовалютах. Они также пришли к выводу, что трейдеры меньше интересуются малоизвестными Альткоинами. Анализ социальных нарративов Santiment Эта модель показывает рыночную ситуацию, когда экстремальный страх создает возможности для покупки...
Union
U$0.009653+2.54%
Биткоин
BTC$117,558.47-2.69%
Altcoin
ALTCOIN$0.000432+7.73%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:30
Поделиться
Вот Сколько Стоит Майкл Сейлор После Его Масштабной Ставки на Биткоин

Вот Сколько Стоит Майкл Сейлор После Его Масштабной Ставки на Биткоин

Пост «Вот сколько стоит Майкл Сейлор после его масштабной ставки на Биктоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин Немногие руководители так тесно связали свое наследие с Биктоином, как Майкл Сейлор. Соучредитель и исполнительный председатель Strategy (ранее MicroStrategy) теперь присоединился к мировой элите миллиардеров, взлет которого обусловлен годами неустанного накопления ведущей криптовалюты мира. Forbes в настоящее время оценивает состояние Сейлора в 8,8 миллиардов долларов, что ставит его в середину 300-х среди самых богатых людей мира. Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает эту цифру немного ниже — 7,37 миллиардов долларов, но этого все равно достаточно, чтобы заработать ему желанное место в топ-500. Большая часть этого состояния происходит от его контрольного пакета акций в Strategy. Компания владеет большим количеством Биктоина, чем любая другая публично торгуемая фирма — более 636 000 BTC стоимостью более 70 миллиардов долларов. Сейлор намекнул, что этот запас в конечном итоге может вырасти до 1,5 миллиона монет, фактически превращая Strategy в квази-ETF Биктоина еще до того, как такие продукты будут существовать в масштабе. Статус миллиардера несмотря на неудачи По иронии судьбы, достижение Сейлором статуса миллиардера происходит в то же время, когда Strategy было отказано во включении в S&P 500, несмотря на соответствие техническим требованиям. Отказ снизил акции компании примерно на 3%, разрушив надежды на то, что ее модель, ориентированная на Биктоин, получит доступ к миллионам инвесторов индексных фондов. Сейлор быстро возразил, отметив, что акции Strategy выросли на 92% в этом году, превзойдя как сам S&P 500 (14%), так и даже Биктоин (55%). По его словам, компания доказала, что может превзойти как традиционные эталоны акций, так и сам актив, на котором она построена. Личная ставка Хотя Bloomberg не включает это в свой расчет богатства, Сейлор ранее раскрыл личные владения в размере 17 732 BTC. Даже без этих монет годы продаж акций и дивидендов укрепили его состояние. Только в 2024 году он обналичил акции на сумму более 400 миллионов долларов. Для Сейлора, который однажды описал Биктоин как «вершину собственности человечества», ...
Threshold
T$0.01464-3.43%
ApeX Protocol
APEX$1.6132-1.80%
Биткоин
BTC$117,558.47-2.69%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:04
Поделиться
3 лучшие криптовалюты для присоединения в 2025 году, готовые к максимальному росту

3 лучшие криптовалюты для присоединения в 2025 году, готовые к максимальному росту

Пост «3 лучшие криптовалюты для присоединения в 2025 году, готовые к максимальному росту» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютные новости Что если выбор, который вы делаете сегодня, определит, довольствуетесь ли вы средней доходностью или откроете меняющий жизнь финансовый рост завтра? Это реальность, с которой сталкивается каждый криптоинвестор. Мем-коины, когда-то отвергнутые как мимолетные интернет-шутки, доказали, что могут переписывать истории богатства. Снова и снова проекты, начинавшиеся с малого, в итоге доминировали в заголовках – оставляя тех, кто колебался, с сожалением, что они не действовали раньше. В сегодняшнем климате быстрых возможностей внимание смещается к токенам, которые объединяют юмор, силу сообщества и реальную полезность блокчейна. MoonBull, Snek и Gigachad возглавляют эту волну, каждый со своей уникальной привлекательностью для инвесторов, ищущих лучшие криптовалюты для присоединения в 2025 году. Однако именно MoonBull привлекает всеобщее внимание – его эксклюзивный белый список уже становится одной из самых востребованных возможностей раннего доступа, давая участникам преимущество перед тем, как более широкий рынок начнет присоединяться. MoonBull – это больше, чем мем-коин; это продуманное сочетание развлечения, эксклюзивности и мощи блокчейна. Его дизайн вознаграждает ранних последователей комбинацией элитных стейкинговых вознаграждений и секретных раздач токенов, зарезервированных исключительно для участников белого списка. Присоединяясь к Ethereum, он наследует надежность сильной инфраструктуры, сохраняя при этом игривую энергию, на которой процветают мем-коины. Белый список активен, но только в течение ограниченного времени. В отличие от публичных предпродаж, к которым может присоединиться любой, как только откроются двери, участники белого списка получают особые привилегии: Доступ к самой низкой цене входа Секретные стейкинговые вознаграждения Бонусные распределения токенов Приватные подсказки о обновлениях дорожной карты Эксклюзивное раннее уведомление о времени запуска Поскольку места распределяются в порядке живой очереди, упустить возможность означает платить премию, когда предпродажа откроется для публики. Вот почему опытные инвесторы спешат закрепить свое место в белом списке MoonBull – это то же самое преимущество первопроходца, которое подпитывало огромные прибыли в...
RealLink
REAL$0.07806-4.11%
Moonveil
MORE$0.02905-15.87%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.5372+18.61%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:55
Поделиться
Bitmain подвергается судебному иску, обвиняющему в нарушении соглашения о хостинге

Bitmain подвергается судебному иску, обвиняющему в нарушении соглашения о хостинге

Пост Bitmain подвергается иску о нарушении соглашения о хостинге появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitmain, крупнейший в мире производитель оборудования для майнинга биткоинов, столкнулся с иском от хостинг-провайдера Old Const. Old Const утверждает, что Bitmain Technologies Georgia Limited, американский филиал компании, расторг их контракт на хостинг без надлежащей причины. Он заявляет, что Bitmain сфабриковал нарушения их соглашения для прекращения партнерства. В материалах иска Old Const написал, что Bitmain "сфабриковал предполагаемые нарушения, чтобы немедленно расторгнуть соглашение". Уведомление о расторжении, выданное 22 августа, описывается Old Const как существенное и предвосхищающее нарушение контрактов сторон. Old Const требует судебного запрета против Bitmain Old Const подписал Соглашение об услугах хостинга (HSA) с Bitmain в ноябре 2024 года для предоставления хостинга в дата-центре для серверов HASH Super Computing от Bitmain. В иске также упоминаются дополнительные соглашения, включая Соглашение о сотрудничестве, Соглашение о продаже и Соглашение о продаже и покупке OnRack. Все они включают пункты, требующие разрешения споров в судах Техаса или через арбитраж в Хьюстоне. Old Const утверждает, что Bitmain вышел за рамки простого прекращения партнерства и фактически угрожал добиться судебного приказа, известного как "приказ о возврате имущества", чтобы изъять свое майнинг оборудование. Согласно жалобе, Bitmain хочет получить приказ из суда за пределами Техаса. Поскольку контракт HSA четко требует, чтобы все юридические споры рассматривались в Техасе, Old Const заявляет, что этот шаг нарушит условия их контракта. В материалах иска говорится: "Несмотря на обязательные положения о выборе форума, Bitmain угрожал добиваться приказа о возврате имущества или владении из суда за пределами Техаса, в нарушение HSA и положений об исключительном выборе форума в других соглашениях". Чтобы остановить Bitmain от обхода согласованного процесса разрешения споров, Old Const просит суд выдать Временное ограничительное постановление и...
LETSTOP
STOP$0.06771-7.14%
Movement
MOVE$0.1038-4.15%
BRC20.COM
COM$0.010722-4.24%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:52
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $