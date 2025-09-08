Внимание: В новой неделе будет разблокировано большое количество Токенов в 15 альткоинах! Вот список день за днем, час за часом
Пост Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биктоина (BTC) была довольно волатильной на протяжении прошлой недели, периодически падая ниже 108 000 $ и на момент написания торгуется около 111 000 $. В то время как общая картина для альткоинов остается в зеленой зоне, прибыль не достигла двузначных цифр для большинства альткоинов. Ethereum также готовится закрыть неделю с потерей примерно 4%. Кроме того, многочисленные альткоины увидят значительное разблокирование токенов на этой неделе. Вот календарь разблокировки токенов, который мы подготовили специально для вас на Bitcoinsistemi.com. (Все времена указаны как UTC+3 по турецкому времени) Space and Time (SXT) Рыночная стоимость: 110,19 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 1,90 миллионов $ (на основе 1,73% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 8 сентября 2025 Movement (MOVE) Рыночная стоимость: 317,52 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 5,96 миллионов $ (на основе 1,88% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 9 сентября 2025 Xai (XAI) Рыночная стоимость: 80,45 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 1,78 миллионов $ (на основе 2,21% рыночной капитализации) Дата: 09:00, 9 сентября 2025 Cheelee (CHEEL) Рыночная стоимость: 154,06 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 22,52 миллионов $ (на основе 14,63% рыночной капитализации) Дата: 12:00, 10 сентября 2025 io.net (IO) Рыночная стоимость: 106,57 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 5,39 миллионов $ (на основе 5,08% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 11 сентября 2025 Nereus Token (NRS) Рыночная стоимость: 5,36 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 2,45 миллионов $ (на основе 45,78% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 11 сентября 2025 Banana Gun (BANANA) Рыночная стоимость: 77,04 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 3,51 миллионов $ (на основе 4,57% рыночной капитализации) Дата: 09:00, 11 сентября 2025 Moca Network (MOCA) Рыночная стоимость: 243,92 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 13,83 миллионов $ (на основе 5,68% рыночной капитализации) Дата: 17:00, 11 сентября 2025 Aptos (APT) Рыночная стоимость: 2,94 миллиардов $ Количество токенов для разблокировки: 48,17 миллионов $ (на основе 1,64% рыночной капитализации) Дата: 12 сентября,...
