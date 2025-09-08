Претендент на пост главы ФРС Хассетт критикует центральный банк за расширение полномочий и ослабление независимости

Кевин Хассетт, один из главных претендентов на руководство Федеральной резервной системой, заявляет, что центральный банк США «поставил под угрозу свою независимость и доверие», делая больше, чем должен. В программе Face the Nation на CBS Кевин прямо заявил: «Вопрос в том, был ли нынешний центральный банк настолько независимым, насколько мы хотели бы, настолько прозрачным, насколько мы хотели бы? И я думаю, что по этому поводу есть некоторые разногласия». Этот человек является директором Национального экономического совета и одним из самых давних экономических советников Трампа. И он говорит вам, что ФРС движется в опасном направлении. Он поддерживает призывы к полному, непартийному пересмотру текущей роли ФРС в регулировании, денежно-кредитной политике и даже исследованиях. И да, он полностью согласен со статьей в Wall Street Journal, написанной министром финансов Бессентом, который обвинил центральный банк в серьезном «расширении полномочий». Кевин ставит под сомнение данные о рынке труда и инфляционные ожидания Еще до того, как он перешел к ФРС, Кевин раскритиковал текущие данные о рабочих местах как ненадежный мусор. «У них были самые большие пересмотры за 50 лет в течение лета», — сказал он, указывая на 22 000 новых рабочих мест, о которых сообщалось в августе. Но это только исследование заработной платы. Опрос домохозяйств за тот же месяц показал 288 000. «У них должен быть одинаковый ответ», — сказал Кевин. «Проблема с данными в том, что люди не заполняют формы и не отправляют опросы». Он сказал, что способ сбора данных о рабочих местах устарел и вводит в заблуждение. «Мы должны модернизировать способ сбора данных о рынке труда», — утверждал он. Он упомянул частные компании, такие как Homebase, которая сообщила о 150 000 рабочих мест в августе, что снова показывает серьезное расхождение. И дело не только в цифрах о рабочих местах. Кевин сказал, что он скептически относится ко всем данным, связанным с рынком труда, в настоящее время. На вопрос, верит ли он моделям и пересмотрам, он ответил: «Нет. Суть...