Если продажа 2 миллиардов $ обрушивает цену BTC, почему покупка 83 миллиардов $ не отправляет её в космос?

Если продажа 2 миллиардов $ обрушивает цену BTC, почему покупка 83 миллиардов $ не отправляет её в космос?

Пост «Если продажа 2 миллиардов $ обрушивает цену BTC, почему покупка 83 миллиардов $ не отправляет ее в космос?» появился на BitcoinEthereumNews.com. В духе отсутствия глупых вопросов, Биткоин-инфлюенсер Crypto Tea опубликовал пост в X, о котором многие задумываются, но не говорят вслух. Если ранее неактивные киты могут обрушить цену BTC, продав Биткоин на 2 миллиарда $, почему год непрерывного давления покупок на сумму более 80 миллиардов $ от Сейлора и ETF не отправляет его на луну? Bitcoin Therapist подхватил эту тему: «Объясните, как это возможно», - размышлял он. Внезапные сделки против алгоритмических покупок Создатель The Bitcoin Quantile Model, Plan C, быстро пришел на помощь, чтобы объяснить это явление. Крупная ошибочная продажа BTC на 2 миллиарда $ может обрушить рынок быстрее, чем пианино с 10-этажного здания. Однако 83 миллиарда $, поглощенные в 2025 году Майклом Сейлором и бригадой ETF? Что ж, похоже, это оставляет цену BTC на медленном, устойчивом пути, а не на пути к луне. В чем дело? Логика почти скучно проста, объясняет Plan C: «Легко. Чтобы сравнить влияние сделок, нужно учитывать скорость торговли, разделив общую сумму долларов на время, в течение которого они произошли». Другими словами: цена движется по краям, а не по средним значениям. Внезапные, массивные ордера на продажу, особенно при низкой ликвидности, могут уничтожить книги ордеров и вызвать резкое падение цен. Алгоритмические покупки, с другой стороны, специально разработаны так, чтобы сливаться с рынком, распределяться и избегать обрушения вечеринки. Купите 83 миллиарда $ за год, и вы построите пол, а не ракету, если только темп не ускорится. Руководство для криптоинвестора: 5-дневный курс о багхолдинге, инсайдерских опережениях и упущенной альфе Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. «Бумажный» Биткоин: X-фактор Но подождите. А как насчет бумажного Биткоина? Биткоин...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:03
Как платформы DeFi справляются с будущими инцидентами безопасности

Как платформы DeFi справляются с будущими инцидентами безопасности

Пост «Как DeFi платформы справляются с будущими инцидентами безопасности» появился на BitcoinEthereumNews.com. В замечательном первом случае для децентрализованных финансов (DeFi), протокол Venus успешно восстановил 13,5 миллиона $ украденных северокорейскими хакерами Lazarus. Восстановление было выполнено через экстренное он-чейн голосование по управлению, демонстрируя новый и мощный аспект децентрализованного принятия решений. Кошелёк атакующего был заморожен и ликвидирован всего за 12 часов после взлома, со скоростью, которая часто превосходит традиционные централизованные финансовые (CeFi) системы в реагировании на нарушения безопасности. Venus Protocol восстанавливается после он-чейн взлома Инцидент начался, когда хакеры использовали уязвимость, хотя сама платформа не была взломана. Украденные средства были быстро идентифицированы, и сообщество Venus и команда разработчиков мобилизовались для предложения экстренных мер. Держатели токенов через быстрое он-чейн голосование одобрили принудительную ликвидацию позиций хакера и замораживание украденных активов, позволяя перевести средства в безопасный кошелёк восстановления. Это событие вызвало дебаты о компромиссах между децентрализацией и безопасностью. В то время как некоторые утверждают, что по-настоящему децентрализованная система не должна иметь возможности отменять транзакции, сторонники действий протокола Venus указывают на быстрое и эффективное смягчение потерь как доказательство того, что подход, управляемый сообществом, может быть мощным инструментом для защиты пользователей. Этот фишинговый инцидент показывает, насколько продвинутыми стали атакующие в наши дни. Мы призываем всех прочитать историю @KuanSun1990, чтобы узнать, как лучше защитить себя. Ключ - всегда проверять. Будь то транзакции, люди или децентрализованные приложения (DApp). https://t.co/gzvRqGcSkr pic.twitter.com/YlSltYoloL — Venus Protocol (@VenusProtocol) 7 сентября, 2025 Это успешное восстановление может создать прецедент для того, как DeFi платформы будут справляться с будущими инцидентами безопасности, подчеркивая потенциал децентрализованных сообществ действовать решительно в кризисной ситуации. Источник: https://coinidol.com/venus-protocol-recovers/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 04:02
Претендент на пост главы ФРС Хассетт критикует центральный банк за расширение полномочий и ослабление независимости

Претендент на пост главы ФРС Хассетт критикует центральный банк за расширение полномочий и ослабление независимости

Пост «Претендент на пост председателя ФРС Хассетт критикует центральный банк за расширение полномочий и ослабление независимости» появился на BitcoinEthereumNews.com. Кевин Хассетт, один из главных претендентов на руководство Федеральной резервной системой, заявляет, что центральный банк США «поставил под угрозу свою независимость и доверие», делая больше, чем должен. В программе Face the Nation на CBS Кевин прямо заявил: «Вопрос в том, был ли нынешний центральный банк настолько независимым, насколько мы хотели бы, настолько прозрачным, насколько мы хотели бы? И я думаю, что по этому поводу есть некоторые разногласия». Этот человек является директором Национального экономического совета и одним из самых давних экономических советников Трампа. И он говорит вам, что ФРС движется в опасном направлении. Он поддерживает призывы к полному, непартийному пересмотру текущей роли ФРС в регулировании, денежно-кредитной политике и даже исследованиях. И да, он полностью согласен со статьей в Wall Street Journal, написанной министром финансов Бессентом, который обвинил центральный банк в серьезном «расширении полномочий». Кевин ставит под сомнение данные о рынке труда и инфляционные ожидания Еще до того, как он перешел к ФРС, Кевин раскритиковал текущие данные о рабочих местах как ненадежный мусор. «У них были самые большие пересмотры за 50 лет в течение лета», — сказал он, указывая на 22 000 новых рабочих мест, о которых сообщалось в августе. Но это только исследование заработной платы. Опрос домохозяйств за тот же месяц показал 288 000. «У них должен быть одинаковый ответ», — сказал Кевин. «Проблема с данными в том, что люди не заполняют формы и не отправляют опросы». Он сказал, что способ сбора данных о рабочих местах устарел и вводит в заблуждение. «Мы должны модернизировать способ сбора данных о рынке труда», — утверждал он. Он упомянул частные компании, такие как Homebase, которая сообщила о 150 000 рабочих мест в августе, что снова показывает серьезное расхождение. И дело не только в цифрах о рабочих местах. Кевин сказал, что он скептически относится ко всем данным, связанным с рынком труда, в настоящее время. На вопрос, верит ли он моделям и пересмотрам, он ответил: «Нет. Суть...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:55
Внимание: В новой неделе будет разблокировано большое количество Токенов в 15 альткоинах! Вот список день за днем, час за часом

Внимание: В новой неделе будет разблокировано большое количество Токенов в 15 альткоинах! Вот список день за днем, час за часом

Пост Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биктоина (BTC) была довольно волатильной на протяжении прошлой недели, периодически падая ниже 108 000 $ и на момент написания торгуется около 111 000 $. В то время как общая картина для альткоинов остается в зеленой зоне, прибыль не достигла двузначных цифр для большинства альткоинов. Ethereum также готовится закрыть неделю с потерей примерно 4%. Кроме того, многочисленные альткоины увидят значительное разблокирование токенов на этой неделе. Вот календарь разблокировки токенов, который мы подготовили специально для вас на Bitcoinsistemi.com. (Все времена указаны как UTC+3 по турецкому времени) Space and Time (SXT) Рыночная стоимость: 110,19 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 1,90 миллионов $ (на основе 1,73% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 8 сентября 2025 Movement (MOVE) Рыночная стоимость: 317,52 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 5,96 миллионов $ (на основе 1,88% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 9 сентября 2025 Xai (XAI) Рыночная стоимость: 80,45 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 1,78 миллионов $ (на основе 2,21% рыночной капитализации) Дата: 09:00, 9 сентября 2025 Cheelee (CHEEL) Рыночная стоимость: 154,06 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 22,52 миллионов $ (на основе 14,63% рыночной капитализации) Дата: 12:00, 10 сентября 2025 io.net (IO) Рыночная стоимость: 106,57 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 5,39 миллионов $ (на основе 5,08% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 11 сентября 2025 Nereus Token (NRS) Рыночная стоимость: 5,36 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 2,45 миллионов $ (на основе 45,78% рыночной капитализации) Дата: 03:00, 11 сентября 2025 Banana Gun (BANANA) Рыночная стоимость: 77,04 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 3,51 миллионов $ (на основе 4,57% рыночной капитализации) Дата: 09:00, 11 сентября 2025 Moca Network (MOCA) Рыночная стоимость: 243,92 миллионов $ Количество токенов для разблокировки: 13,83 миллионов $ (на основе 5,68% рыночной капитализации) Дата: 17:00, 11 сентября 2025 Aptos (APT) Рыночная стоимость: 2,94 миллиардов $ Количество токенов для разблокировки: 48,17 миллионов $ (на основе 1,64% рыночной капитализации) Дата: 12 сентября,...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:47
Прогноз цены Dogecoin в 1 доллар набирает популярность, но путь Ozak AI к росту в 100 раз выглядит масштабнее

Прогноз цены Dogecoin в 1 доллар набирает популярность, но путь Ozak AI к росту в 100 раз выглядит масштабнее

Пост «Прогноз цены Dogecoin в 1$ набирает популярность, но путь Ozak AI к 100-кратному росту выглядит более перспективным» появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin снова привлек внимание на крипторынке, покупатели обсуждают, сможет ли он рано или поздно достичь долгожданной отметки в 1$. В настоящее время торгуясь около 0,2138$, DOGE остается фаворитом среди энтузиастов мем-коинов и продолжает получать выгоду от сильной поддержки сообщества. Однако, даже когда путь Dogecoin к 1$ вызывает волнение, новый проект на базе ИИ под названием Ozak AI быстро набирает обороты, аналитики прогнозируют потенциал 100-кратного роста, который может легко затмить траекторию роста DOGE в 2025 году. Путь Dogecoin к 1$ Как один из уникальных мем-коинов, Dogecoin всегда был движим больше сетевым хайпом и поддержкой знаменитостей, чем фундаментальной полезностью. Его популярность резко возросла в 2021 году, когда тренды в социальных сетях и влиятельные сторонники помогли поднять его цену до 0,70$. Сегодня Dogecoin по-прежнему является криптовалютой высокого ранга; однако достижение 1$ остается психологической вехой, которая сильно зависит от настроений инвесторов. При текущей цене 0,2138$, Dogecoin необходимо вырасти почти в пять раз, чтобы достичь этой цели. Хотя такой рост возможен на сильном бычьем рынке, неограниченное предложение DOGE и ограниченная практическая полезность делают устойчивый рост цены проблематичным. Для многих инвесторов потенциал роста ограничен по сравнению с новыми проектами, входящими в пространство с уникальной полезностью и более привлекательной токеномикой. Ozak AI: Растущий проект с потенциалом 100× В отличие от нарратива Dogecoin, основанного на мемах, Ozak AI строит фундамент, укорененный в полезности и инновациях. Проект объединяет искусственный интеллект с технологией блокчейн для предоставления прогнозных аналитических данных по рынкам, предлагая трейдерам и бизнесу мощный инструмент для принятия решений. Эта модель, управляемая ИИ, дает Ozak AI значительное преимущество в привлечении долгосрочного внедрения за пределами простой спекуляции. В настоящее время на пятом этапе предпродажи Ozak AI оценивается всего в 0,01$ за токен. Проект уже собрал более 2,7...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:29
Tether инвестирует биткоин-резервы в XXI на фоне фокуса на стабильности

Tether инвестирует биткоин-резервы в XXI на фоне фокуса на стабильности

Пост Tether инвестирует резервы Биткоина в XXI на фоне фокуса на стабильности появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Генеральный директор Паоло Ардоино объявляет о смене инвестиционной стратегии резервов Биткоина Tether. Tether фокусируется на стабильных активах на фоне глобальной неопределенности. Сообщество остается разделенным по стратегиям перераспределения активов. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино объявил 7 сентября 2025 года, что компания инвестировала часть своих резервов Биткоина в организацию под названием XXI. Этот шаг подчеркивает стратегию Tether по диверсификации инвестиций на фоне глобальной неопределенности, включая такие активы, как Биктоин, золото и земля, хотя конкретное влияние на рынок остается неопределенным. Инвестиции Tether в XXI направлены на обеспечение стабильности Биткоина Паоло Ардоино заявил, что Tether инвестировал часть своих резервов Биткоина в XXI. Этот шаг отражает продолжающиеся усилия компании по перенаправлению прибыли в сторону стабильных активов, таких как Биктоин, золото и земля. Как подчеркнул Ардоино, цель состоит в том, чтобы защититься от экономической неопределенности. "Tether не продавал никаких Биткоинов, а вместо этого инвестировал часть своих резервов Биткоина в XXI. По мере того как мир становится все более мрачным, Tether продолжит инвестировать часть своей прибыли в безопасные активы, такие как Биктоин, золото и земля. Tether - стабильная компания." — Паоло Ардоино, Источник Реакции сообщества и индустрии на объявление Ардоино разнообразны. Некоторые рассматривают это как разумную финансовую стратегию, в то время как другие выражают обеспокоенность по поводу прозрачности финансовых маневров Tether. Тем не менее, отсутствие значительных рыночных сбоев свидетельствует о стабильном состоянии Биткоина и торговых активов Tether. Рыночные данные Биткоина и стратегические выводы Знаете ли вы? Недавние шаги Tether перекликаются с его предыдущими инвестициями в золото, что соответствует традиционному восприятию золота как "безопасного убежища" на фоне глобальной экономической неопределенности. Согласно CoinMarketCap, рыночный капитал Биткоина составляет 2,21 триллиона USD, а текущая цена достигает 111 145,56 USD. Объем торгов за 24 часа снизился на 12,28%, что отражает умеренную рыночную активность. Доминирование Биткоина на рынке в настоящее время составляет 57,84%, с незначительными положительными изменениями цены за последние 90 дней. Биткоин(BTC), ежедневно...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:15
Прогноз цены Solana показывает, что SOL может достичь 350 $ на фоне поддержки фондами Rollblock с 30-кратным потенциалом

Прогноз цены Solana показывает, что SOL может достичь 350 $ на фоне поддержки фондами Rollblock с 30-кратным потенциалом

Пост «Прогноз цены Solana показывает, что SOL может достичь 350 долларов США, поскольку фонды поддерживают Rollblock с 30-кратным потенциалом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости Solana демонстрирует признаки силы, торгуясь чуть выше 203 долларов США. Альткоин давит на сопротивление около 211 долларов США, и аналитики говорят, что пробой может отправить цену Solana к 218 долларов США в течение нескольких недель. Некоторые даже прогнозируют рост до 350 долларов США до конца года, если сохранится моментум. Но в то время как Solana продолжает привлекать внимание, новый криптопроект перехватывает центр внимания. Rollblock вырос на 50 0% на предпродаже, и аналитики видят возможность 30-кратного роста по мере масштабирования его экосистемы GameFi. Прогноз цены Solana: возможны ли 350 долларов США? Трейдеры внимательно следят за графиком цены Solana. Уровень 211 долларов США стал ключевым полем битвы. Если быки прорвутся, путь к 220–230 долларов США откроется быстро. Оттуда долгосрочные модели предполагают, что цена Solana может протестировать 350 долларов США, особенно с растущим внедрением в Web3-игры. Добавляя к ажиотажу, Play Solana подтвердила, что её первая портативная игровая консоль Web3, PSG1, начнёт поставляться 6 октября. Это объявление придало цене Solana свежий моментум, связывая полезность блокчейна с реальным потребительским оборудованием. Аналитики считают, что этот переход в мейнстримные игры может стать катализатором для следующего большого ралли. Тем не менее, сопротивление остаётся сильным. Без объёма цена Solana рискует упасть обратно к диапазону поддержки 195–198 долларов США. Трейдеры разделились, но быки делают ставку на то, что игровой нарратив будет способствовать росту. Rollblock меняет игровой рынок в 450 миллиардов долларов США с помощью криптовалюты Rollblock переписывает правила онлайн-игр. Каждая игра, от покерных столов до спортивных ставок, полностью работает на блокчейне, защищенном Ethereum. Это означает честные результаты без вмешательства, и каждый исход записывается навсегда. Где Rollblock действительно блистает, так это в скорости. Традиционным игровым платформам может потребоваться часы для обработки депозитов и выводов. Rollblock перемещает средства практически мгновенно, поддерживая более 20 ведущих криптовалют. За прошедший год Rollblock обработал транзакции на сумму 15 миллионов долларов США...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:01
Отсутствие дела против Google: суды спасли антимонопольное законодательство от самого себя

Отсутствие дела против Google: суды спасли антимонопольное законодательство от самого себя

Пост «Не имея дела против Google, суды спасли антимонопольное законодательство от самого себя» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 09 ЯНВАРЯ: Внешний вид новой штаб-квартиры Google виден по адресу 550 Вашингтон-стрит в Хадсон-сквер 09 января 2024 года в Нью-Йорке. Разработанный архитекторами COOKFOX, проект площадью 1,3 миллиона квадратных футов включал реставрацию и расширение здания терминала Сент-Джонс вдоль набережной реки Гудзон. (Фото Майкла М. Сантьяго/Getty Images) Getty Images Какой катастрофой было бы, если бы Google был вынужден судами продать Chrome... из-за антимонопольного законодательства. Доказательства, подтверждающие вышеуказанное утверждение, можно найти повсюду вокруг нас и в бесчисленных способах, которыми мы можем получить доступ к бесконечному количеству информации в интернете. Но чтобы оставаться в курсе событий, достаточно просто ввести в Bing, DuckDuckGo, Grok, Co-Pilot, Perplexity, ChatGPT или – да – Google слово «Anthropic». В то время как словарное определение слова «anthropic» – «связанный с существованием человеческой жизни, особенно как ограничение теорий вселенной», поиск Anthropic, начинающегося с заглавной буквы A, приводит нас к еще одной компании, лихорадочно работающей над открытием будущего Искусственного Интеллекта (ИИ), которое, пока вы читаете это, почти наверняка находится на самых ранних стадиях развития. «Claude» от Anthropic описывается как «разговорный ИИ, созданный быть полезным, честным и безвредным». Думайте об этом как о еще большей конкуренции за наше время в настоящем и будущем, причем будущее является ключевым определением с учетом частной оценки Anthropic в 185 миллиардов долларов. Anthropic открыл свои двери всего четыре года назад. В этом и заключается суть, а также ответ на сетования бывшего помощника генерального прокурора Джонатана Кантера в New York Times о том, что «у Вашингтона был широко открытый шанс привлечь Google к ответственности за масштабные нарушения антимонопольного законодательства. Вместо того чтобы воспользоваться этим шансом, суд отбил шайбу от бортов, надеясь на удачный отскок». В более спокойный момент Кантер...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:49
Предпродажа криптовалюты, которая позволяет зарабатывать тремя способами: мультидоходная система PEPENODE

Предпродажа криптовалюты, которая позволяет зарабатывать тремя способами: мультидоходная система PEPENODE

Pepenode решил изменить модель предпродажи. Вместо того чтобы оставлять участников бездействующими, он дает им способы зарабатывать сразу. С самого первого дня предпродажи вы можете начать получать вознаграждения. Майнинг, стейкинг и растущие цены предпродажи - все работает вместе, чтобы создать активность еще до запуска проекта. Это делает это.. Статья "Крипто-предпродажа, которая позволяет зарабатывать тремя способами: мультидоходная система PEPENODE" впервые появилась на 99Bitcoins.
99Bitcoins2025/09/08 02:23
Все сосредоточены на притоке ETF, в то время как предпродажа SpacePay тихо преодолевает отметку в 1 миллион долларов

Все сосредоточены на притоке ETF, в то время как предпродажа SpacePay тихо преодолевает отметку в 1 миллион долларов

В центре внимания криптовалютного мира сейчас находятся биржевые инвестиционные фонды. Большие деньги вливаются в ETF Ethereum и Биктоин. Крупные финансовые игроки, такие как BlackRock, Fidelity и Grayscale, вкладывают серьезный вес в эти монеты. Речь идет уже не просто о торговле, а о признании Уолл-стрит криптовалюты как регулируемого инвестиционного класса. XRP... Пост "Все сосредоточены на притоке ETF, в то время как предпродажа SpacePay тихо преодолевает отметку в 1 миллион $" впервые появился на 99Bitcoins.
99Bitcoins2025/09/08 02:17
