Stellify Делает Заявление На Kentucky Downs

Пост Stellify делает заявление на Kentucky Downs появился на BitcoinEthereumNews.com. Stellify выглядела фантастически в своих двух победах на Kentucky Downs Coady photography Как и в любом спортивном сезоне, у спортсменов бывают взлеты и падения. Быть в хорошей форме в нужное время всегда является целью, и для одной быстроногой кобылы ее выступления на Kentucky Downs говорят о том, что она теперь является серьезным игроком в дивизионе кобыл и кобылиц на травяном покрытии. Скаковой митинг Kentucky Downs быстро стал местом назначения для бегунов на траве. Призовые деньги делают его очевидным местом для восходящих бегунов, но интервалы между скаковыми днями также дают возможность пони закрепить свою правильность. Stellify - четырехлетняя дочь Justify, которая пришла на Kentucky Downs после двух побед подряд на Churchill Downs. Участвовав в гонках всего четыре раза за свою карьеру, эта подопечная Брэда Кокса продемонстрировала свои способности 28 августа в гандикапе в день открытия на этом треке во Франклине, Кентукки. Лидируя на каждом шагу в этом полуторамильном соревновании, Stellify завершила свое дефиле с преимуществом в две длины. Ее мощный результат 28 августа дал ее хитрому тренеру достаточно уверенности, чтобы бороться за долю призового фонда в 2 миллиона долларов, представленного 6 сентября на Light and Wonder Ladies Marathon. После ее последней победы на Churchill 12 июня Кокс не беспокоился о промежутках между ее гонками. Возвращение на трек через восемь дней в наши дни не является обычной практикой, но с возможностью делать покупки в Luis Vutton, большие призовые могут изменить подход. Получив зеленый свет на марафон в милю и пять шестнадцатых, Stellify была готова к старту, когда открылись ворота. Вырвавшись с целью, эта дочь Justify немедленно взяла командование на себя и повела поле из одиннадцати лошадей вверх по холму единственного европейского...