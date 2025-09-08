До инцидента в Венесуэле американские истребители сталкивались на Ближнем Востоке
Пост До инцидента с Венесуэлой американские истребители сталкивались на Ближнем Востоке появился на BitcoinEthereumNews.com. Истребители F16 ВВС Венесуэлы принимают участие в военной церемонии в столице, Каракасе, 5 марта 2014 года. (JUAN BARRETO/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Напряженность между Соединенными Штатами и Венесуэлой повысила вероятность того, что США могут в итоге сражаться с военными, вооруженными американскими истребителями F-16. Если это в конечном итоге произойдет, это не будет первым случаем, когда американские истребители сталкиваются друг с другом, как наглядно демонстрируют несколько прошлых инцидентов на Ближнем Востоке. Два американских истребителя F-16, принадлежащих ВВС Венесуэлы, официально называемым Боливарианской военной авиацией Венесуэлы, пролетели над эсминцем с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke с системой Aegis USS Jason Dunham в четверг. Представители Министерства обороны, цитируемые CBS News, отметили, что и Dunham, и венесуэльские F-16 находились в пределах досягаемости оружия друг друга. Пролеты произошли через два дня после того, как ВМС США потопили небольшой скоростной катер, предположительно перевозивший наркотики из Венесуэлы в южном Карибском море, убив всех 11 членов экипажа. Администрация Трампа приказала развернуть 10 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II в Пуэрто-Рико для поддержки наращивания военного присутствия в регионе. Президент Трамп предупредил в пятницу, что если венесуэльские истребители снова пролетят над американскими военными кораблями и "поставят нас в опасное положение, они будут сбиты". Трамп также уточнил, что США "не говорят о" смене режима правительства Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Хотя это маловероятно, нельзя полностью исключить сценарий, при котором первоклассные американские самолеты, такие как F-35, могут в итоге сбить гораздо более старые венесуэльские F-16, которые относятся к ранней модификации Block 15, приобретенной в начале 1980-х годов. Несмотря на то, что у Каракаса, несомненно, есть лишь небольшое количество действующих F-16, тот факт, что он уже поднял некоторые из них в воздух, в том, что Пентагон описал как...
