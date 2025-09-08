2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Tether опровергает слухи о распродаже Биткоина, усиливает позиции в BTC, золоте и земле

Пост Tether опровергает слухи о распродаже Биктоин, удваивает ставки на BTC, золото и землю появился на BitcoinEthereumNews.com. Интернет обожает хорошие теории заговора, особенно когда они касаются Tether — вечного пугала крипто-сообщества в X. На этой неделе распространились слухи, что крупнейший эмитент стейблкоинов в мире распродает свои запасы Биктоин в погоне за блестящим металлом. Но генеральный директор Tether Паоло Ардоино не согласился с этим. В воскресном посте в X Ардоино категорически опроверг эти спекуляции, заявив, что компания "не продавала никаких Биткоин". Вместо этого он подтвердил стратегию Tether по вложению избыточной прибыли в твердые активы: Биткоин, золото и — в шаге, которым мог бы гордиться любой сторонник подготовки к кризису — землю. Ардоино категорически опроверг эти спекуляции, Источник: X Откуда взялся слух Драма началась, когда ютубер Клайв Томпсон заявил, что квартальные отчеты Tether показали распродажу Биткоин. По его подсчетам, запасы BTC Tether сократились с 92 650 BTC в первом квартале до 83 274 BTC во втором квартале 2025 года. Это вызвало панику в Twitter: неужели Tether тайно избавлялся от монет, пока все остальные накапливали сатоши? Не совсем так. Самсон Моу, генеральный директор Jan3 и давний евангелист Биткоин, вмешался с проверкой реальности. Он объяснил, что Tether просто перевел 19 800 BTC в Twenty One Capital (XXI) — новую финансовую платформу на базе Биткоин под управлением Джека Маллерса из Strike. Это включало 14 000 BTC в июне и еще 5 800 в июле. Перевод: монеты были перемещены, а не проданы. Моу даже отметил, что если учесть этот перевод, Tether фактически увеличил свои чистые активы. Ардоино подтвердил это, назвав слухи FUD и повторив, что Tether остается одним из крупнейших институциональных держателей Биткоин на планете. Более широкая картина: военная казна Tether На данный момент Tether контролирует более 100 521 BTC стоимостью около 11,17 миллиардов $, согласно BitcoinTreasuries.net. Это ставит его в один ряд с MicroStrategy Майкла Сейлора и даже некоторыми суверенными государствами. Баланс Tether стал менее...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Сейлор и Букеле из Сальвадора отмечают День Биткоина смелыми ставками

Пост Сэйлора и Букеле из Сальвадора отмечают День Биткоина смелыми ставками появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Сальвадора Найиб Букеле отметил День Биткоина символическим жестом, разжигая спекуляцию о ценовой траектории пионерской криптовалюты. Его замечание приходится на время, когда исторические паттерны указывают на возможные турбулентности впереди. Жест Букеле в День Биткоина встречается с предупреждениями о сезонности рынка 7 сентября Букеле указал в X (Twitter), что покупает 21 BTC в честь Дня Биткоина. По текущим курсам, с BTC торгующимся по 111 175 $ на момент написания, это означает покупку стоимостью 2,334 миллиона $. Спонсировано Спонсировано Оглядываясь назад, Сальвадор принял Биткоин в качестве законного платежного средства 7 сентября 2021 года. Этот шаг укрепил репутацию маленькой центральноамериканской страны как мирового криптопионера. "Сальвадор празднует День Биткоина! Биткоин-офис гордится тем, что строил страну Биткоина в течение трех из четырех лет с тех пор, как Сальвадор сделал Биткоин законным платежным средством", - поделился Биткоин-офис. Таким образом, выбор времени является преднамеренным и приходится на период, когда дискуссия о золоте против Биткоина накаляется. Помимо таких игроков, как Tether, Сальвадор также недавно попал в заголовки в том же контексте: золото растет в центральноамериканской стране, в то время как стратегия Биткоина постепенно сталкивается с глобальным испытанием. Однако празднование этого года происходит на фоне растущего контроля за Биткоином в Сальвадоре, причем МВФ ставит под сомнение подлинность заявлений страны. На этом фоне пользователи остаются скептически настроенными к заявлениям Букеле. Майкл Сэйлор из Strategy намекает на дополнительные покупки Биткоина Спонсировано Спонсировано Помимо президента Букеле, соучредитель и исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор, самый заметный корпоративный бык Биткоина в мире, намекнул на планы покупки дополнительных BTC. Комментарий был широко истолкован как намек на дальнейшее накопление Биткоина компанией, занимающейся бизнес-аналитикой. Данные Bitcoin Treasuries показывают, что Strategy (ранее MicroStrategy) уже владеет более чем 636 000 BTC. Корпоративные держатели BTC. Источник: Bitcoin Treasuries Инвесторы внимательно следят за действиями Сэйлора, потому что...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Koah получает важные 5M $ для развития новой эры рекламы ИИ-приложений

Пост Koah получает важные 5M $ для поддержки новой эры рекламы ИИ-приложений появился на BitcoinEthereumNews.com. ИИ-монетизация: Koah получает важные 5M $ для поддержки новой эры рекламы ИИ-приложений Перейти к содержанию Главная Новости ИИ ИИ-монетизация: Koah получает важные 5M $ для поддержки новой эры рекламы ИИ-приложений Источник: https://bitcoinworld.co.in/koah-ai-monetization-ads/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
За этими альткоинами необходимо следить на новой неделе

Пост «За этими Альткоинами нужно следить на новой неделе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик криптовалют The DeFi Investor поделился альткоинами, за которыми стоит внимательно следить на этой неделе. Аналитик отметил, что значительные события между 9 и 10 сентября могут увеличить активность рынка. Вот еженедельный список наблюдения аналитика: Solana (SOL): SOL Strategies станет первой казначейской компанией Solana, которая будет размещена на Nasdaq 9 сентября. Resolv (RESOLV): Программа баллов Resolv S2 завершится 9 сентября. Ethena (ENA): StablecoinX начнет ежедневно покупать ENA на сумму 5-10 миллионов $. Linea (LINEA): Событие генерации токенов (TGE) Linea состоится 10 сентября. Home (HOME): DeFi приложение объявит о кампании «Бонус 1000 HOME для всех» на следующей неделе. Polkadot (DOT): Запуск крупного продукта запланирован на 8 сентября (подробности пока не раскрыты). Falcon Finance (Falcon): Планируется крупное совместное объявление с WorldLibertyFi. Dogecoin (DOGE): Говорят, что первый ETF фонд Dogecoin в США может быть запущен на следующей неделе. Sonic (S): 5,02% предложения токенов S от Sonic будет разблокировано 9 сентября. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Stellify Делает Заявление На Kentucky Downs

Пост Stellify делает заявление на Kentucky Downs появился на BitcoinEthereumNews.com. Stellify выглядела фантастически в своих двух победах на Kentucky Downs Coady photography Как и в любом спортивном сезоне, у спортсменов бывают взлеты и падения. Быть в хорошей форме в нужное время всегда является целью, и для одной быстроногой кобылы ее выступления на Kentucky Downs говорят о том, что она теперь является серьезным игроком в дивизионе кобыл и кобылиц на травяном покрытии. Скаковой митинг Kentucky Downs быстро стал местом назначения для бегунов на траве. Призовые деньги делают его очевидным местом для восходящих бегунов, но интервалы между скаковыми днями также дают возможность пони закрепить свою правильность. Stellify - четырехлетняя дочь Justify, которая пришла на Kentucky Downs после двух побед подряд на Churchill Downs. Участвовав в гонках всего четыре раза за свою карьеру, эта подопечная Брэда Кокса продемонстрировала свои способности 28 августа в гандикапе в день открытия на этом треке во Франклине, Кентукки. Лидируя на каждом шагу в этом полуторамильном соревновании, Stellify завершила свое дефиле с преимуществом в две длины. Ее мощный результат 28 августа дал ее хитрому тренеру достаточно уверенности, чтобы бороться за долю призового фонда в 2 миллиона долларов, представленного 6 сентября на Light and Wonder Ladies Marathon. После ее последней победы на Churchill 12 июня Кокс не беспокоился о промежутках между ее гонками. Возвращение на трек через восемь дней в наши дни не является обычной практикой, но с возможностью делать покупки в Luis Vutton, большие призовые могут изменить подход. Получив зеленый свет на марафон в милю и пять шестнадцатых, Stellify была готова к старту, когда открылись ворота. Вырвавшись с целью, эта дочь Justify немедленно взяла командование на себя и повела поле из одиннадцати лошадей вверх по холму единственного европейского...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Stray Kids занимают вторую позицию по продажам за неделю в 2025 году в Америке

Пост Stray Kids занимают вторую по величине неделю продаж 2025 года в Америке появился на BitcoinEthereumNews.com. Karma от Stray Kids дебютирует на 1 месте в Billboard 200 с 313 000 единиц, включая 296 000 чистых продаж — второй по величине показатель продаж первой недели 2025 года. На этом изображении, выпущенном 12 декабря 2024 года, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin и I.N. из Stray Kids выступают на Billboard Music Awards 2024. (Фото JYP Entertainment/Penske Media через Getty Images) Penske Media через Getty Images Новый релиз Stray Kids Karma, безусловно, является самым крупным альбомом в Америке прямо сейчас. Южнокорейский бойз-бенд покоряет множество чартов своим недавно выпущенным проектом, и это не просто незаметное появление — Karma превосходит все остальные релизы с огромным отрывом. Karma обеспечивает один из крупнейших запусков 2025 года на крупнейшем музыкальном рынке мира, и Stray Kids уступают только одной другой известной музыкальной фигуре. Karma стартует с огромными продажами первой недели Karma выходит с 296 000 чистых покупок в первую неделю. Это второй по величине показатель продаж первой недели 2025 года в Америке. The Weeknd по-прежнему владеет лучшим запуском продаж года Первое место по продажам первой недели по-прежнему принадлежит последнему альбому The Weeknd Hurry Up Tomorrow. Этот релиз стартовал с 359 000 продаж и гораздо более впечатляющей общей суммой. Stray Kids занимают первое место в Billboard 200 Karma дебютирует на 1 месте в Billboard 200 — который перечисляет самые потребляемые альбомы и EP в США — с 313 000 эквивалентных единиц. I'm the Problem от Morgan Wallen лидирует среди релизов 2025 года, стартовав с 493 000 эквивалентных единиц, в то время как Hurry Up Tomorrow начал свое пребывание на первом месте в том же списке с 495 000 эквивалентных копий. Taylor Swift может превзойти их всех скоро Эти рекорды, вероятно, будут побиты через несколько недель, когда Taylor Swift выпустит свой предстоящий альбом The Life of a Showgirl.…
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
До инцидента в Венесуэле американские истребители сталкивались на Ближнем Востоке

Пост До инцидента с Венесуэлой американские истребители сталкивались на Ближнем Востоке появился на BitcoinEthereumNews.com. Истребители F16 ВВС Венесуэлы принимают участие в военной церемонии в столице, Каракасе, 5 марта 2014 года. (JUAN BARRETO/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Напряженность между Соединенными Штатами и Венесуэлой повысила вероятность того, что США могут в итоге сражаться с военными, вооруженными американскими истребителями F-16. Если это в конечном итоге произойдет, это не будет первым случаем, когда американские истребители сталкиваются друг с другом, как наглядно демонстрируют несколько прошлых инцидентов на Ближнем Востоке. Два американских истребителя F-16, принадлежащих ВВС Венесуэлы, официально называемым Боливарианской военной авиацией Венесуэлы, пролетели над эсминцем с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke с системой Aegis USS Jason Dunham в четверг. Представители Министерства обороны, цитируемые CBS News, отметили, что и Dunham, и венесуэльские F-16 находились в пределах досягаемости оружия друг друга. Пролеты произошли через два дня после того, как ВМС США потопили небольшой скоростной катер, предположительно перевозивший наркотики из Венесуэлы в южном Карибском море, убив всех 11 членов экипажа. Администрация Трампа приказала развернуть 10 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II в Пуэрто-Рико для поддержки наращивания военного присутствия в регионе. Президент Трамп предупредил в пятницу, что если венесуэльские истребители снова пролетят над американскими военными кораблями и "поставят нас в опасное положение, они будут сбиты". Трамп также уточнил, что США "не говорят о" смене режима правительства Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Хотя это маловероятно, нельзя полностью исключить сценарий, при котором первоклассные американские самолеты, такие как F-35, могут в итоге сбить гораздо более старые венесуэльские F-16, которые относятся к ранней модификации Block 15, приобретенной в начале 1980-х годов. Несмотря на то, что у Каракаса, несомненно, есть лишь небольшое количество действующих F-16, тот факт, что он уже поднял некоторые из них в воздух, в том, что Пентагон описал как...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Общая заблокированная стоимость (TVL) пула ликвидности Jupiter превышает 2 миллиарда $

Пост «Ликвидность пула Jupiter превышает 2 миллиарда долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Общая заблокированная стоимость (TVL) для Jupiter превышает 2 миллиарда долларов. Годовая процентная доходность (APY) составляет 17,58% для пула ликвидности JLP. Значительный интерес со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов. Пул ликвидности Jupiter JLP достиг важной вехи, поскольку его Общая заблокированная стоимость (TVL) превысила 2,00 миллиарда долларов 7 сентября 2025 года, с APY 17,58%. Этот рубеж указывает на устойчивый приток ликвидности, повышая эффективность торговли в экосистеме Solana и подчеркивая роль Jupiter в децентрализованных финансах. Веха в 2 миллиарда долларов TVL Jupiter усиливает DeFi Solana Объявление вызвало интерес в сообществе DeFi, отмечая важную веху в росте протокола. Хотя ни один из крупных лидеров отрасли или институтов официально не прокомментировал, сообщество на X проявило значительный энтузиазм с положительными отзывами. В форумах сообщества не появилось никаких разногласий или критических заявлений относительно этого достижения. Знаете ли вы? В 2021 году аналогичные вехи TVL на Solana, такие как у Raydium, заметно увеличили активность протокола DeFi и объемы торгов, свидетельствуя о потенциале роста в этом секторе. По состоянию на 7 сентября 2025 года, Jupiter Perps LP (JLP) имеет рыночный капитал в размере 2,01 миллиарда долларов и 24-часовой объем торгов в размере 19,15 миллиона долларов, согласно CoinMarketCap. Цена JLP увеличилась на 20,37% за 90 дней, что подчеркивает сильный восходящий импульс. Jupiter Perps LP видит увеличение цены на 20,37% за 90 дней Знаете ли вы? В 2021 году аналогичные вехи TVL на Solana, такие как у Raydium, заметно увеличили активность протокола DeFi и объемы торгов, свидетельствуя о потенциале роста в этом секторе. По состоянию на 7 сентября 2025 года, Jupiter Perps LP (JLP) имеет рыночный капитал в размере 2,01 миллиарда долларов и 24-часовой объем торгов в размере 19,15 миллиона долларов, согласно CoinMarketCap. Цена JLP увеличилась на 20,37% за 90 дней, что подчеркивает сильный восходящий импульс. Jupiter Perps LP(JLP), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 20:39 UTC 7 сентября 2025 года...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Лопес против Силвы: полный кард боя

Пост Лопес против Силвы: Полный файткард появился на BitcoinEthereumNews.com. МАЙАМИ, ФЛОРИДА – 12 АПРЕЛЯ: Диего Лопес из Бразилии реагирует перед боем с Александром Волкановски из Австралии в титульном бою в полулегком весе во время UFC 314 в Kaseya Center 12 апреля 2025 года в Майами, Флорида. (Фото Меган Бриггс/Getty Images) Getty Images UFC представляет файткард Noche UFC 2025 в субботу, 13 сентября, из Frost Bank Center в Сан-Антонио, Техас. В главном событии недавний претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес встретится с набирающим обороты Жаном Силвой, который остается непобежденным с момента присоединения к UFC в 2024 году. Событие Noche UFC транслируется на ESPN+. ForbesUFC Paris Главное Событие Коэффициенты, Выборы, Прогнозы: Имавов против БорральюАвтор: Трент Рейнсмит Основной кард Noche UFC 2025 Диего Лопес против Жана Силвы Роб Фонт против Дэвида Мартинеса Келвин Гастелум против Дастина Штольцфуса Сантьяго Луна против Куанг Ле Предварительный кард Noche UFC 2025 Александр Эрнандес против Диего Феррейры Хосе Даниэль Медина против Душко Тодоровича Клаудио Пуэльес против Жоакима Силвы Татьяна Суарес против Аманды Лемос Хесус Сантос Агилар против Луиса Гуруле Закари Риз против Седрикеса Думаса Алессандро Коста против Олдена Кориа Монтсеррат Рендон против Элис Перейры Родриго Сезинандо против Даниила Донченко ForbesUFC 321 Главное Событие: Том Аспиналл против Сирила Гана Начальные Коэффициенты СтавокАвтор: Трент Рейнсмит Основной кард Noche UFC транслируется на ESPN+ в 18:00 по восточному времени после предварительных боев на том же стриминговом сервисе в 15:00 по восточному времени. Кард не должен пересекаться с боксерским поединком Канело Альварес против Теренса Кроуфорда, запланированным на ту же ночь в Лас-Вегасе на Netflix. Главное Событие Noche UFC 2025: Диего Лопес против Жана Силвы МАЙАМИ, ФЛОРИДА – 12 АПРЕЛЯ: Диего Лопес из Бразилии реагирует после боя с Александром Волкановски из Австралии в титульном бою в полулегком весе во время UFC 314 в Kaseya Center 12 апреля 2025 года в Майами, Флорида. (Фото Меган Бриггс/Getty Images) Getty Images Диего Лопес (26-7) является...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08
Топ-5 вирусных криптовалют на подъеме прямо сейчас, с MoonBull в качестве лучшей предстоящей крипто на 2025 год

MoonBull ($MOBU) возглавляет список вирусных криптовалют на 2025 год с преимуществами белого списка, вознаграждениями за стейкинг и секретными дропами, за ним следуют Test, Coq Inu, Cheems и Sudeng.
Blockchainreporter 2025/09/08
