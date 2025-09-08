2025-10-11 суббота

Ранние прибытия на красную дорожку MTV VMAs 2025 включают Doja Cat, Ricky Martin

Пост Ранние прибытия на красную дорожку MTV VMAs 2025 включают Doja Cat, Ricky Martin появился на BitcoinEthereumNews.com. ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 СЕНТЯБРЯ: Doja Cat посещает церемонию вручения наград MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 07 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Mike Coppola/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV Звезды, включая Doja Cat, Ricky Martin и звезды озвучки KPop Demon Hunters, находятся среди ранних прибытий на красную дорожку воскресной церемонии MTV Video Music Awards 2025 в Нью-Йорке. Трансляция MTV VMAs 2025 начнется в прямом эфире в 20:00 ET/17:00 PT с арены UBS на Лонг-Айленде на CBS и Paramount+ Premium. Однако действие начинается на час раньше с пре-шоу красной дорожки на нескольких кабельных и спутниковых каналах. ForbesВо сколько начинается пре-шоу красной дорожки MTV VMAs? Как смотретьАвтор: Tim Lammers MTV VMAs 2025 будет вести рэп-икона и звезда франшизы NCIS LL Cool J, а также будут представлены живые выступления Lady Gaga, которая номинирована на лидирующие 12 номинаций MTV VMA. Среди других артистов, запланированных для выступления, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll и Busta Rhymes. MTV VMAs 2025 ведет легенда рэпа LL Cool J. Смотрите фотографии ниже некоторых ранних прибытий на красную дорожку церемонии. ForbesФото: Крупные звезды на 13-й день US Open 2025Автор: Tim Lammers Примечание: Это развивающаяся история. Обновите эту страницу для получения большего количества фотографий по мере прибытия звезд на MTV VMAs 2025. ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 СЕНТЯБРЯ: (Слева направо) Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela и Yoonchae из KATSEYE посещают церемонию вручения наград MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 07 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Catherine Powell/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela и Yoonchae из KATSEYE позировали на...
Карлос Алькарас захватывает первое место в мировом рейтинге после победы над соперником Янником Синнером на US Open

Пост «Карлос Алькарас захватывает рейтинг №1 в мире после победы на US Open над соперником Янником Синнером» появился на BitcoinEthereumNews.com. Испанец Карлос Алькарас празднует после победы над итальянцем Янником Синнером во время их финального теннисного матча в одиночном разряде на пятнадцатый день теннисного турнира US Open на Национальном теннисном центре USTA Билли Джин Кинг в Нью-Йорке, 7 сентября 2025 года. (Фото CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Фото CHARLY TRIBALLEAU/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Что-то должно было произойти в мужском финале US Open между двумя величайшими игроками этого поколения. Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас не проиграл ни одного сета на турнире перед матчем со своим главным соперником. Первый номер Янник Синнер не проигрывал матчей на турнирах Большого шлема на харде в течение двух лет. В итоге именно Алькарас выступил более блестяще на самой большой сцене, используя свою скорость, мощь и геометрию тенниса, бросающую вызов логике, чтобы превзойти действующего чемпиона Синнера, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 в матче, за которым наблюдали Дональд Трамп и множество знаменитостей, включая Брюса Спрингстина, Кевина Харта, Джона Хэмма, Марту Стюарт и Кортни Кокс. Когда Алькарас подавал на матч при счете 5-4 в четвертом сете, Синнер спас один матч-пойнт блестящим ударом с бэкхенда на приеме. На втором матч-пойнте Алькарас завершил матч эйсом со скоростью 113 миль в час, когда толпа аплодировала, и два игрока встретились у сетки. Трамп встал и аплодировал в ложе Rolex. С победой в их третьем подряд финале турнира Большого шлема 2025 года Алькарас захватил рейтинг №1 у Синнера. Это был его шестой титул на турнирах Большого шлема, второй в этом году и второй титул US Open (2022). "Я хочу начать с Янника", - сказал Алькарас на корте. "Невероятно, что ты делаешь в течение всего сезона. Отличный уровень на каждом турнире, в котором ты участвуешь. Я вижу тебя чаще, чем свою семью... Отличное выступление в течение всей недели". Алькарас сделал брейк Синнеру пять раз по сравнению с...
Раскрытие интенсивной борьбы за право эмиссии

Пост «Раскрытие интенсивной борьбы за право эмиссии» появился на BitcoinEthereumNews.com. Стейблкоин Hyperliquid USDH: Раскрытие интенсивной борьбы за право эмиссии Перейти к содержанию Главная Крипто новости Стейблкоин Hyperliquid USDH: Раскрытие интенсивной борьбы за право эмиссии Источник: https://bitcoinworld.co.in/hyperliquid-usdh-stablecoin-battle/
Прогноз Cardano: Аналитики прогнозируют потенциал роста ADA в 2 раза, выделяя конкурента с Пробоем и потенциалом роста в 100 раз

Пост Прогноз Cardano: Аналитики прогнозируют потенциал роста ADA в 2 раза, выделяя конкурента с Пробоем и потенциалом роста в 100 раз появился на BitcoinEthereumNews.com. Cardano долгое время был одним из тех проектов, в которые инвесторы вкладывают больше всего любви, поскольку проект всегда обещал предоставить сбалансированный план решения проблем, связанных с Масштабируемостью и устойчивостью в мире криптовалют. Сейчас Аналитики утверждают, что ADA готов взлететь в ближайшие 4 года благодаря большому движению Китов, растущей экосистеме и повышенному интересу инвесторов. Но Cardano едва ли единственный игрок на рынке. Конкурент, который ломает шаблоны, делает прогнозы о 100-кратном потенциале стоимости вполне возможными в прессе, также преломляя новый потенциал на расширяющемся рынке. Путь Cardano к 2-кратному росту цены Cardano всегда позиционировал себя как отдельную организацию, ориентированную на управление и исследования и разработки (R&D). Недавнее голосование по управлению и растущая экосистема разработчиков закладывают основу для долгосрочного внедрения. Это структурные моменты, которые могут помочь капитализации ADA вырасти в 2 раза в следующем цикле, говорят некоторые Аналитики. На изображении выше еще одна причина, подтверждающая вышесказанное, - это добавление Китов. Постоянный поток средств, поступающих в крупные кошельки, сохраняет стабильность его ценовой траектории. "ралли, прошлое" ThickTrapp27 указал, как бычьи забеги в предыдущем бычьем ките = ada могут настраиваться на более сильное движение в 2025 году снова. Технические индикаторы указывают на силу ADA Технически ADA сталкивается с некоторыми сильными уровнями сопротивления. Если он пробьет диапазон от 0,92 долларов до 0,90 долларов с объемом, Аналитики считают, что токен настроится на попытку достичь региона 1,50 долларов. Это будет психологической вехой для инвесторов, наблюдающих за ростом Cardano. Похоже, есть сильная поддержка на уровне 0,75 долларов, где интерес к покупке продолжает расти, а RSI и другие индикаторы моментум остаются...
Решения для публичных и частных блокчейнов

Пост "Публичные и частные блокчейн-решения" появился на BitcoinEthereumNews.com. XEM - это нативный утилитарный токен блокчейн-платформы NEM (New Economy Movement). NEM - это блокчейн-платформа, которая предлагает как публичные, так и частные блокчейн-решения. Она стремится предоставить универсальную платформу, которая может обслуживать различные отрасли и варианты использования. NEM использует уникальный механизм консенсуса, называемый Proof of Importance (PoI), для проверки транзакций и обеспечения безопасности сети. PoI учитывает такие факторы, как баланс пользователя и история транзакций, вознаграждая активных участников. Настраиваемые активы и смарт-контракты NEM позволяет пользователям создавать и управлять пользовательскими цифровыми токенами на своей платформе, обеспечивая различные приложения, включая ICO, программы лояльности и отслеживание активов. Кроме того, NEM представляет смарт-активы, которые могут содержать определенные правила и поведение, что позволяет более сложное и динамичное управление активами. XEM служит средством передачи стоимости в экосистеме NEM и позволяет пользователям участвовать в функциональности сети. Он может иметь различные варианты использования на платформе, включая оплату комиссий за транзакции, доступ к услугам платформы и потенциально как средство обмена. В сети NEM сбор урожая (harvesting) аналогичен майнингу в традиционных блокчейн-сетях. Пользователи, которые владеют определенным количеством XEM, могут участвовать в сборе урожая, чтобы помочь проверять транзакции и обеспечивать безопасность сети. Отказ от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как одобрение от CoinIdol. Это не рекомендация покупать или продавать криптовалюту. Читатели должны провести собственное исследование перед инвестированием в фонды. Источник: https://coinidol.com/nem-xem-token/
В то время как цена Биткоина испытывает трудности, вот чего ожидать дальше

Пост "Пока цена Биктоина борется, вот чего ожидать дальше" появился на BitcoinEthereumNews.com. Падение цены Биктоина с его исторического максимума может быть не таким простым, как кажется, согласно мнению эксперта-трейдера Луки, который прогнозирует, что медведи могут оказаться в проигрыше в ближайшие недели. Он утверждает, что текущая цена Биктоина (BTC) может обмануть медведей, заманив их в следующий большой шорт-сквиз. По словам Луки, это произойдет через несколько недель. Он также упомянул, что текущая ситуация отражает фрактал, который произошел в прошлом году перед прорывом цены BTC в 2024 году. Создатели Биктоина устанавливают медвежью ловушку Лука продолжил объяснять, что ключ к пониманию направления цены BTC в ближайшие недели лежит в книгах ордеров биржи Биктоина. Одним из признаков того, что крупнейшая криптовалюта еще не достигла нового исторического максимума, является отсутствие новых более высоких максимумов. Интересно, что он отметил, что это не является медвежьим сигналом. Он заметил, что с тех пор, как BTC достиг пика в середине августа, ни один максимум не был превышен, и это было потому, что короткие позиции были защищены в краткосрочной перспективе. Идея заключается в том, что маркет-мейкеры удерживают рынок в определенном диапазоне, чтобы заставить продавцов в шорт поверить, что их сделки сработают. В посте объяснялось, что подобная ситуация произошла в 2024 году, во время длительной фазы консолидации, когда максимумы оставались нетронутыми до ноябрьского прорыва. Лука сказал, что чем дольше продлится эта ситуация, тем более самодовольными становятся медведи, создавая идеальные условия для шорт-сквиза. Он добавил, что это может вызвать следующий крупный сквиз в ближайшие недели, и хотя это может показаться нелогичным, защита шортов и отсутствие более высоких максимумов были положительным признаком для рынка. Помните мой тезис с начала апреля о ловушках ликвидности и неиспользованных минимумах, которые формировались? Я...
Прогноз цены Solana: 300 $ в поле зрения с катализатором ETF и розничным потоком

Пост Прогноз цены Solana: $300 на горизонте с катализатором ETF и розничным потоком появился на BitcoinEthereumNews.com. Отказ от ответственности: Этот контент является спонсируемой статьей. Bitcoinsistemi.com не несет ответственности за любой ущерб или негативные последствия, которые могут возникнуть из-за вышеуказанной информации или любого продукта или услуги, упомянутых в статье. Bitcoinsistemi.com советует читателям проводить индивидуальное исследование о компании, упомянутой в статье, и напоминает, что вся ответственность лежит на отдельном лице. Возрождение Solana в 2025 году удивило даже скептиков. Когда-то критикуемая за сбои и технические узкие места, сеть восстановила свою репутацию благодаря обновлениям и институциональному признанию. Одобрение ETF Solana в Европе и Азии привлекло значительные притоки, с более чем 3 миллиардами долларов, теперь выделенными на продукты на основе SOL. Этот структурный спрос выводит Solana на один уровень с Ethereum и Биктоин среди институциональных инвесторов. Аналитики предполагают, что при сильной поддержке ETF и расширяющемся розничном участии, Solana может быть на пути к достижению 300 долларов до конца года. Наряду с этими институциональными движениями, трейдеры также наблюдают за рынками предпродаж, такими как MAGACOIN FINANCE, которые набирают Индикатор моментум благодаря культурным нарративам и моделям дефицита. Розничный моментум стимулирует притоки Розничное участие резко возросло, Solana зафиксировала рекордное количество ежедневных активных кошельков, а активность NFT резко восстановилась. DeFi протоколы на Solana удвоили общую заблокированную стоимость с января, в то время как переводы стейблкоинов в сети приближаются к 40 миллиардам долларов ежемесячно. Это возрождение помогло восстановить доверие к Solana как к надежному и масштабируемому Layer 1. Аналитики подчеркивают, что розничный спрос в сочетании с потоками ETF создает мощный двойной драйвер для роста цены. Индикатор Моментум Solana к 300 долларам является свидетельством принятия инфраструктуры, но трейдеры, преследующие более высокие мультипликаторы, расширяют свой кругозор. Прогнозы 58-кратного роста заставляют охотников за криптовалютой спешить обеспечить распределение в MAGACOIN FINANCE, многие называют это возможностью, которая бывает раз в цикл. В отличие от мем-коинов, движимых исключительно хайпом, MAGACOIN FINANCE прошел двойной аудит, что дает ему...
Биткоин, Ethereum и WLFI могут превзойти акции FAANG к 2027 году

Пост Биктоин, блокчейн Ethereum и WLFI могут превзойти акции FAANG к 2027 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Биктоин, блокчейн Ethereum и подпитываемый хайпом WLFI становятся главными претендентами на то, чтобы обогнать акции FAANG к 2027 году. Акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) годами доминировали в обсуждениях о долгосрочном создании богатства. Однако по мере развития рынка криптовалют возникает новый вопрос: могут ли цифровые активы превзойти даже самые известные технологические компании? Ответ может быть положительным, по мнению аналитиков, учитывая, что Биктоин и Ethereum достигли исторических максимумов, а новички, такие как WLFI, набирают обороты при цене ниже 1 доллара. Эти токены позиционируются как одни из самых смелых инвестиций на ближайшие десять лет благодаря сочетанию хайпа, полезности и моментума. Эти токены, наряду с появляющимися проектами, такими как MAGACOIN FINANCE, позиционируются как одни из самых смелых инвестиций на ближайшие годы. Биктоин: Цифровое золото с долговременной привлекательностью Ограниченное предложение Биктоина и институциональное принятие продолжают делать его краеугольным камнем для долгосрочных инвесторов. Его эффективность в качестве средства сохранения стоимости уже соперничает с золотом, а с ETF, привлекающими миллиарды притока средств, место BTC в основных финансах обеспечено. В то время как акции FAANG сталкиваются с регуляторным и конкурентным давлением, Биктоин предлагает рост, обусловленный дефицитом, не имеющий аналогов среди традиционных активов. MAGACOIN FINANCE: Еще один уровень моментума Биктоин и Ethereum остаются надежными криптоставками, но MAGACOIN FINANCE предлагает историю аутсайдера, которая может соперничать с показателями FAANG. С идеальной точкой входа проект привлекает как мелких, так и крупных инвесторов. Аналитики утверждают, что его уникальный дефляционный дизайн и быстрый моментум предпродажи делают его одним из немногих активов, способных обеспечить доходность более 70x до листинга. Киты уже кружат, позиционируясь до того, как основные заголовки усилят спрос. Так же, как технологические акции изменили традиционные рынки, сочетание хайпа, легитимности и дефицита MAGACOIN FINANCE может дать ему топливо для соперничества с ростом в стиле FAANG в течение следующих трех лет. Ethereum: Питание децентрализованной...
Цена Биткоина стабильна между 108 000 $

Пост «Цена Биктоина стабильна между 108 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Цена Биктоина находится в диапазоне между 108 000$ и 113 000$, заставляя трейдеров гадать о следующем большом движении. В то время как BTC консолидируется, другое имя быстро набирает популярность: Layer Brett. Более известный как $LBRETT, этот мем-токен Ethereum Layer 2 привлекает внимание предпродажей, которая уже собрала миллионы. Это не просто хайп; его провозглашают потенциальным альткоином с ростом в 100 раз, сочетающим энергию мема с реальной полезностью блокчейна. Layer Brett развивается, пока Биткоин дрейфует BTC часто движется в соответствии с макротрендами и институциональными потоками, но Layer Brett прокладывает свой собственный путь. Этот проект объединяет молниеносную скорость — до 10 000 TPS — и такие низкие комиссии за газ, что они практически невидимы при 0,0001$. По сравнению с более медленными расчетами BTC или дорогими комиссиями Ethereum Layer 1, $LBRETT выглядит как практический шаг вперед. Кроме того, ранние пользователи могут стейкать для получения доходности до 892% APY, функция, которую Биткоин просто не предлагает в своей нативной форме. С прогнозом, что масштабирование Layer 2 будет обрабатывать триллионы ежегодно к 2027 году, $LBRETT позиционирует себя заранее. Layer Brett предлагает больше, чем просто еще один мем-токен Оригинальный Brett на Base был немногим больше, чем эксперимент сообщества. Layer Brett — это его эволюция, разработанная как серьезная монета Layer 2 со стандартами токена ERC-20. $LBRETT объединяет культуру мемов с реальной производительностью: низкие комиссии, высокая пропускная способность и дорожная карта, которая включает стейкинг, связь с NFT и игровые вознаграждения. Это мем-коин, который отказывается быть отвергнутым как кратковременный хайп. Как система $LBRETT работает для обычных пользователей Транзакции на Layer Brett обрабатываются вне цепи, снижая нагрузку на блокчейн Ethereum и создавая практически мгновенные расчеты. Покупка проста: подключите MetaMask или Trust Wallet, используйте ETH, USDT или BNB, и сразу же стейкайте через dApp. Проект также включает розыгрыш 1 миллиона$ и...
Сальвадор празднует четырехлетнюю годовщину Биткоина, но результаты неоднозначны

Пост «Сальвадор отмечает четырехлетнюю годовщину Биктоина, но результаты неоднозначны» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин-офис Сальвадора празднует «День Биткоина», годовщину вступления в силу закона о признании Биткоина (BTC) законным платежным средством в сентябре 2021 года. В воскресном посте в X Биткоин-офис подчеркнул наличие у страны Стратегического резерва Bitcoin, который сейчас составляет 6 313 BTC стоимостью более 702 миллионов $, а также новый банковский закон, позволяющий BTC-инвестиционным банкам обслуживать опытных инвесторов. Правительственное агентство BTC также сообщило, что 80 000 государственных служащих получили сертификацию по Биктоину по состоянию на 2025 год, и добавило, что Сальвадор теперь проводит несколько общественных образовательных программ по Биктоину и искусственному интеллекту. Биткоин, хранящийся правительством Сальвадора в национальном резерве Биткоина. Источник: Биткоин-офис Сальвадора Несмотря на то, что Сальвадор стал первой страной в мире, принявшей Биктоин в качестве законного платежного средства и создавшей стратегический резерв, правительство отказалось от своей политики в отношении Биктоина, чтобы соответствовать условиям кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), наднациональным финансовым учреждением. Четырехлетний эксперимент страны с Биктоином дал неоднозначные результаты, разделив сообщество Биктоина во мнениях относительно исхода первого примера принятия Биктоина на уровне национального государства. Связанное: Сальвадор распределяет Биктоин на сумму 678 миллионов $ по 14 кошелькам для снижения квантового риска Эксперимент Сальвадора с Биктоином спустя четыре года дает неоднозначные результаты Законодательный орган Сальвадора отменил закон о признании Биктоина законным платежным средством и согласился не приобретать дополнительный Биктоин за счет государственных средств в рамках кредитного соглашения с МВФ на сумму 1,4 миллиарда $ в январе. Правительство также согласилось сократить поддержку своего Биткоин-кошелька Chivo, который мало использовался жителями страны. МВФ опубликовал отчет в июле, раскрывающий, что Сальвадор не приобрел новый Биктоин с момента подписания кредитного соглашения на 1,4 миллиарда $ в декабре 2024 года, что вызвало шок в криптосообществе. В отчет МВФ было включено письмо о намерениях...
