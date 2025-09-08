В то время как цена Биткоина испытывает трудности, вот чего ожидать дальше

Пост "Пока цена Биктоина борется, вот чего ожидать дальше" появился на BitcoinEthereumNews.com. Падение цены Биктоина с его исторического максимума может быть не таким простым, как кажется, согласно мнению эксперта-трейдера Луки, который прогнозирует, что медведи могут оказаться в проигрыше в ближайшие недели. Он утверждает, что текущая цена Биктоина (BTC) может обмануть медведей, заманив их в следующий большой шорт-сквиз. По словам Луки, это произойдет через несколько недель. Он также упомянул, что текущая ситуация отражает фрактал, который произошел в прошлом году перед прорывом цены BTC в 2024 году. Создатели Биктоина устанавливают медвежью ловушку Лука продолжил объяснять, что ключ к пониманию направления цены BTC в ближайшие недели лежит в книгах ордеров биржи Биктоина. Одним из признаков того, что крупнейшая криптовалюта еще не достигла нового исторического максимума, является отсутствие новых более высоких максимумов. Интересно, что он отметил, что это не является медвежьим сигналом. Он заметил, что с тех пор, как BTC достиг пика в середине августа, ни один максимум не был превышен, и это было потому, что короткие позиции были защищены в краткосрочной перспективе. Идея заключается в том, что маркет-мейкеры удерживают рынок в определенном диапазоне, чтобы заставить продавцов в шорт поверить, что их сделки сработают. В посте объяснялось, что подобная ситуация произошла в 2024 году, во время длительной фазы консолидации, когда максимумы оставались нетронутыми до ноябрьского прорыва. Лука сказал, что чем дольше продлится эта ситуация, тем более самодовольными становятся медведи, создавая идеальные условия для шорт-сквиза. Он добавил, что это может вызвать следующий крупный сквиз в ближайшие недели, и хотя это может показаться нелогичным, защита шортов и отсутствие более высоких максимумов были положительным признаком для рынка. Помните мой тезис с начала апреля о ловушках ликвидности и неиспользованных минимумах, которые формировались? Я...