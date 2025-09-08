2025-10-11 суббота

Несмотря на распродажу перед дедлайном обменов, Даймондбэкс всё ещё в гонке за плей-офф

Несмотря на распродажу перед дедлайном обменов, Даймондбэкс всё ещё в гонке за плей-офф

Пост Несмотря на распродажу перед дедлайном обменов, Даймондбэкс всё ещё в гонке за плей-офф появился на BitcoinEthereumNews.com. Ветеран Корбин Кэрролл (7) и новый игрок основы Блейз Александер сыграли свою роль в возрождении Даймондбэкс. (AP Photo/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены Аризона Даймондбэкс обменяла обоих угловых инфилдеров, включая лидера NL по хоумранам, и своего самого эффективного питчера перед дедлайном обменов 31 июля. Каким-то образом это сделало их лучше. Даймондбэкс, созданные для этого сезона, перестроились в претендента, хотя им всё ещё предстоит крутой подъём. Д-Бэкс имеют результат 21-14 с момента обмена третьего базового Эухенио Суареса, первого базового Джоша Нейлора, стартера Меррилла Келли и двух других потенциальных свободных агентов перед дедлайном, с третьим по количеству побед показателем в высшей лиге. Они приблизились на 4 1/2 игры к Нью-Йорк Метс за третью позицию уайлд-кард NL с новым-старым составом, который включает один из лучших лайнапов верхней части порядка отбивания в высшей лиге, возвращение к форме Зака Галлена и новичков, которые вступили в игру, когда им предоставилась возможность. Отбивающие №№ 1-3 Херальдо Пердомо, Кетель Марте и Корбин Кэрролл были движущей силой нападения, которое процветало даже после потерь Суареса и Нейлора, и только Метс и Филадельфия Филлис могут соперничать с продуктивностью их первой тройки. Д-Бэкс занимают третье место в NL с 711 ранами и находятся на пути к преодолению отметки в 800 после того, как лидировали в высшей лиге с 886 ранами год назад, даже после того, как оборонительные промахи привели к разочаровывающему поражению 7-4 от Бостона в воскресенье, когда они не смогли удержать преимущество 3-1. Пердомо поднял свою игру на новый уровень в этом сезоне, Марте был стабилен после пропуска месяца из-за травмы левого подколенного сухожилия, а Кэрролл вернулся к своим новичковым показателям мощи/скорости. У Кэрролла рекордные в карьере 30 хоумранов, и ему не хватает одной украденной базы...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:43
Лучшие криптовалюты для долгосрочного роста, подкрепленные активностью разработчиков

Лучшие криптовалюты для долгосрочного роста, подкрепленные активностью разработчиков

Пост «Лучшие криптовалюты для долгосрочного роста, подкрепленные активностью разработчиков» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости WLFI, HYPE и MAGACOIN FINANCE — это три альткоина, подкрепленные ростом, спросом и индикатором моментум на 2025 год и далее. Инвесторы ищут проекты, которые имеют потенциал для обеспечения долгосрочного роста по мере развития криптовалютной индустрии, выходя за рамки временного хайпа. Ключевыми факторами, определяющими, какие токены могут процветать в течение следующих десяти лет, являются активность разработчиков, культурное принятие и сила сообщества. Ethereum и Биктоин продолжают править рынком, но новые конкуренты открывают захватывающие новые возможности. Аналитики выделяют три имени — WLFI, HYPE и MAGACOIN FINANCE, как исключительные альткоины с устойчивым индикатором моментум, каждый из которых предлагает уникальное конкурентное преимущество. WLFI: Токен стоимостью менее 1$ привлекает внимание разработчиков и розничных трейдеров Разработчики и розничные трейдеры очень заинтересованы в WLFI, который быстро стал одним из самых известных токенов стоимостью менее 1$ в 2025 году. Его открытая, управляемая сообществом экосистема быстро расширяется, а низкий порог входа вызвал всплеск активности, напоминающий ранний ажиотаж вокруг Shiba Inu. WLFI является одним из самых обсуждаемых проектов, ведущих к следующему бычьему циклу в Telegram и X, где его хайп продолжает расти. MAGACOIN FINANCE: Дефицит, легитимность и энергия второго шанса Активность разработчиков благоприятствует таким проектам, как Ethereum и Cardano, но культурный спрос сильно склоняется в сторону MAGACOIN FINANCE. В отличие от инфраструктурных монет, он процветает благодаря вирусному моментуму, создавая быстро расширяющееся глобальное сообщество, которое рассматривает токен как инвестицию и идентичность. Его аудиты, одобренные HashEx и CertiK, поднимают его выше обычной текучки мем-коинов, придавая ему доверие у осторожных покупателей. Аналитики прогнозируют потенциальные множители от 35x до 65x, цифры, которые удерживают внимание инвесторов на его предпродаже. В то время как проекты, возглавляемые разработчиками, строятся медленно в течение многих лет, MAGACOIN FINANCE представляет собой ракету, движимую спросом, готовую к тому виду экспоненциальной траектории, которая определяет новых лидеров рынка. HYPE: Культурное движение с растущим спросом Верный своему...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:04
'Биткоин является и должен оставаться устойчивым к цензуре'

'Биткоин является и должен оставаться устойчивым к цензуре'

Пост «Биктоин должен оставаться устойчивым к цензуре» появился на BitcoinEthereumNews.com. «Дорогой Bitcoin Core, Биктоин должен оставаться устойчивым к цензуре». Это обещание, битва и черта на песке, проведенная на этой неделе, когда Леонидас, ведущий The Ordinal Show, высказался о бушующих Войнах со спамом, предупреждая Bitcoin Core: «Любая серьезная попытка Bitcoin Core ужесточить правила или цензурировать транзакции Ordinals и Runes встретит решительный отпор». Bitcoin Core: цензура транзакций — это «опасный прецедент» Леонидас утверждает, что сеть Биктоин была разработана как нейтральная, безразрешительная и открытая для всех, кто готов платить конкурентоспособные комиссии. Цензурировать JPEG, мем-коины или любые он-чейн эксперименты под предлогом «спама» — значит подрывать то, что отличает Биктоин: устойчивость к цензуре на базовом уровне. Он предупреждает: «Нет существенной разницы между нормализацией цензуры транзакций с JPEG или мем-коинами и нормализацией цензуры определенных денежных транзакций со стороны национальных государств. Оба создадут очень опасные прецеденты». Для всех, кто следит за Войнами со спамом 2025 года, дебаты между Core и Knots повсюду, и операторы узлов начали голосовать ногами, устремляясь к Knots из-за его агрессивных функций борьбы со спамом. Доля Knots выросла с 69 узлов в начале 2024 года до более 4 200 в сентябре 2025 года, сейчас представляя более 18% доступной сети — драматичное проявление протеста против предстоящего релиза Core v30. На кону стоит больше, чем просто ограничения данных OP_RETURN. Это битва за душу Биктоина: должен ли протокол оставаться строго денежным расчетным слоем, или он может развиваться для поддержки инновационных он-чейн использований, пока оплачиваются комиссии за транзакции? Перспектива Ordinals и Runes Экосистема Ordinals и Runes, по словам Леонидаса, принесла более полумиллиарда в комиссиях, поддерживая майнеров и безопасность, при этом «используя Биктоин как деньги каждый день» вне устаревших нарративов. Они устали от того, что их...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:03
Скотт Бессент говорит, что тарифы Трампа выдержат проверку Верховным судом, но предупреждает о масштабном риске возмещения средств Казначейством

Скотт Бессент говорит, что тарифы Трампа выдержат проверку Верховным судом, но предупреждает о масштабном риске возмещения средств Казначейством

Пост «Скотт Бессент говорит, что тарифы Трампа выдержат проверку Верховным судом, но предупреждает о риске массового возврата средств Казначейством» появился на BitcoinEthereumNews.com. Скотт Бессент заявил в воскресенье, что масштабные тарифы Дональда Трампа, вероятно, пройдут проверку Верховным судом, но предупредил, что Казначейство может быть вынуждено вернуть сотни миллиардов долларов тарифных доходов, если суд вынесет решение против Белого дома. Выступая в программе NBC «Meet the Press», министр финансов сказал, что он «уверен» в том, что торговые меры Трампа будут поддержаны. Тем не менее, он признал, что «нам пришлось бы вернуть около половины тарифов, что было бы ужасно для Казначейства», если суд их отменит. «Если суд так скажет, нам придется это сделать», — добавил он. Администрация Трампа сейчас призывает суд действовать быстро. После того как федеральный апелляционный суд в прошлом месяце постановил, что большинство тарифов Трампа были незаконными, Министерство юстиции подало запрос на ускоренное решение. Юридическая борьба идет вокруг того, что Трамп называет «взаимными тарифами», которые применялись практически ко всем странам в рамках его политики «дня освобождения». Федеральный окружной суд установил, что Трамп вышел за пределы президентских полномочий при введении этих мер. Однако это решение не вступит в силу до 14 октября, что дает администрации узкое окно для подачи апелляции. Белый дом предупреждает, что задержка может привести к возврату триллиона долларов Бессент предупредил, что если суд отложит окончательное решение до 2026 года, Казначейство может накопить до 1 триллиона долларов в собранных тарифах. «Отсрочка решения до июня 2026 года может привести к сценарию, при котором уже собрано от 750 миллиардов до 1 триллиона долларов тарифов, и их отмена может вызвать значительные нарушения», — сказал он. Возврат такого размера стал бы огромной денежной прибылью для импортеров и серьезным финансовым ударом для федерального правительства. Во время того же интервью Кристен Уэлкер из NBC спросила Бессента, считает ли он, что американские компании...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 08:01
ZNS Connect сотрудничает с Somnia для трансформации Web3-идентификации

ZNS Connect сотрудничает с Somnia для трансформации Web3-идентификации

Пост ZNS Connect сотрудничает с Somnia для трансформации Web3-идентификации появился на BitcoinEthereumNews.com. Содержание 1. ZNS создает будущее онлайн-идентификации 2. ZNS Connect ускоряет внедрение Web3 Показать больше ZNS объявил о своем передовом партнерстве с Somnia для поддержки следующей волны Web3-идентификации. Это сотрудничество направлено на открытие новых возможностей для взаимодействия смарт контрактов вместе с простой децентрализованной идентификацией. Благодаря этому альянсу пользователи могут создавать свои собственные домены .somnia, развертывать свои смарт контракты и напрямую взаимодействовать в сети. Эта инициатива должна положить начало новой эре персонализированного опыта блокчейна. ZNS Connect, протокол для децентрализованной идентификации и домена, объявил новость через свой официальный аккаунт X. Другой партнер, Somnia, является платформой для иммерсивного опыта метавселенной и социальной сети Web3. ZNS создает будущее онлайн-идентификации Пользователи используют это сотрудничество для защиты своего домена .somnia, чтобы укрепить свою цифровую идентичность. Эта инициатива также направлена на обеспечение прямого взаимодействия в развивающейся экосистеме Somnia. В Somnia, говоря "GM" - это интерактивное и проверяемое действие, а не просто фраза в блокчейне. С этими живыми и ранними взаимодействиями ZNS готов описать доменные цифровые идентификации и их усилия, выходящие за рамки именования. Эти идентификации становятся путем к реальным онлайн-утилитам. ZNS Connect ускоряет внедрение Web3 Благодаря этому партнерству ZNS Connect готов укрепить свою репутацию для упрощения доступа к Web3. При этом платформа переопределяет домены для создания мощных инструментов идентификации. Платформа интегрируется в Somnia для прямого развертывания смарт контрактов, подчеркивая слияние идентичности и полезности. Таким образом, пользователи могут получить более доступный и интерактивный опыт блокчейна. ZNS и Somnia, объединив усилия, готовы проложить путь для расширения децентрализованной экосистемы. С развитием этого альянса обе платформы стремятся расширить возможности разработчиков и пользователей путем...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:32
Galaxy Digital перемещает 935 000 SOL на Coinbase

Galaxy Digital перемещает 935 000 SOL на Coinbase

Пост Galaxy Digital перемещает 935 000 SOL на Coinbase появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Galaxy Digital депонирует 935 000 SOL на Coinbase, включая недавнее добавление 175 000 SOL. Потенциальные рыночные последствия крупных институциональных депозитов SOL. Ежедневный рост цены Solana на 3,65% при объеме торгов 3,84 миллиарда долларов. Galaxy Digital под руководством генерального директора Майкла Новограца переместила 935 000 токенов SOL, оцениваемых примерно в 191 миллион долларов, на Coinbase, включая недавний депозит в 175 000 SOL. Этот существенный перевод может сигнализировать о потенциальной активности продаж, возможно оказывая понижающее давление на рыночную цену Solana и влияя на общую динамику рынка криптовалют. Galaxy Digital делает депозит SOL на сумму 191 миллион долларов на Coinbase Примечательный депозит Galaxy Digital в размере 935 000 SOL на Coinbase включает недавнее добавление 175 000 SOL. Ончейн мониторинг Lookonchain первым сообщил об этих движениях. Перевод подчеркивает стратегическое управление активами Galaxy Digital, поскольку она контролирует существенные блокчейн-инвестиции на динамичном рынке. Непосредственные последствия обычно связаны с увеличением ликвидности на биржах, таких как Coinbase. Однако степень воздействия остается неопределенной, поскольку объемы торгов могут колебаться. Рыночные слухи вращаются вокруг потенциала значительных продаж или стратегического перепозиционирования Galaxy Digital. Несмотря на крупное движение, никаких официальных комментариев от руководства Galaxy Digital или значимых внешних заинтересованных сторон не наблюдалось на основных ончейн форумах. Официальные заявления относительно недавних депозитов SOL отсутствуют. — Майкл Новограц, генеральный директор, Galaxy Digital Движение цены Solana на фоне ежедневных торгов в 3,84 миллиарда долларов Знаете ли вы? Крупномасштабные депозиты институциональных инвесторов часто сигнализируют о предстоящей волатильности цен на активы, добавляя потенциальное напряжение на рынке. Solana (SOL), оцениваемая в 207,55 долларов, имеет рыночную капитализацию примерно 112,47 миллиардов долларов, доминируя на 2,93% рынка, как зафиксировано CoinMarketCap. Объем торгов за 24 часа испытал изменение на 25,66%, составив в общей сложности 3,84 миллиарда долларов. Движения цены SOL показывают увеличение на 3,65% за последний день и значительный рост на 16,70% за 30 дней, при этом CoinMarketCap отмечает обновления в 23:09 UTC в сентябре...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:15
Цена Kinto обрушилась на 85% на фоне незавершенной истории взлома в июле

Цена Kinto обрушилась на 85% на фоне незавершенной истории взлома в июле

Пост Цена Kinto обрушилась на 85% на фоне незавершенной истории июльского взлома появился на BitcoinEthereumNews.com. Kinto (K) объявил о закрытии после неудачных попыток восстановиться от серии ударов, включая долговое бремя в 1 миллион долларов и продолжающиеся последствия июльской эксплуатации уязвимости. Новость вызвала драматическую распродажу, при которой токен K упал почти на 85% за последние 24 часа. Kinto закрывается: всё, что нужно знать пользователям Спонсорский контент Проект DeFi раскрыл это решение в заявлении, опубликованном в X (Twitter), признав, что исчерпал все возможные пути для продолжения. После того как все усилия оказались безуспешными, сейчас проводится упорядоченное сворачивание деятельности. 1/ 🛑 Kinto закрывается. После исчерпания всех путей для продолжения, мы проводим упорядоченное сворачивание деятельности для защиты пользователей и сообщества. – Пользователи могут нормально выводить активы– Кредиторы Phoenix получат ~76%– Жертвы Morpho могут получить до 1,1 тыс. долларов каждый Читайте полные детали 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) 7 сентября 2025 г. Проект подчеркнул, что пользователи всё ещё могут выводить свои активы до 30 сентября. Тем временем, кредиторы Phoenix восстановят около 76% своей основной суммы. Жертвы Morpho, которые больше всего пострадали от июльской эксплуатации уязвимости, могут получить до 1 100 долларов каждый из фонда доброй воли, созданного основателем. "Пришло время принять реальность. Я преследовал это предприятие в меру своих возможностей, но не достиг успешного результата. Эксплуатация уязвимости CPIMP была черным лебедем, тем не менее, я вношу более 130 000 долларов, чтобы предложить помощь пострадавшим пользователям", - заявил основатель Kinto Рамон Рекуэро. Проект подчеркнул, что хотя его кошельки, инфраструктура Layer-2 и основные системы никогда не были взломаны, июльская эксплуатация прокси CPIMP привела к потере 577 ETH. По сообщениям, это вынудило Kinto увеличить долг в отчаянной попытке восстановиться. Спонсорский контент Инцидент привел к падению цены K более чем на 90% 10 июля. С момента объявления о закрытии, токен, обеспечивающий экосистему Kinto, снизился на...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:06
Сегодняшние подсказки и ответы мини-кроссворда NYT на понедельник, 8 сентября

Сегодняшние подсказки и ответы мини-кроссворда NYT на понедельник, 8 сентября

Пост «Подсказки и ответы на сегодняшний мини-кроссворд NYT на понедельник, 8 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ищете помощь с сегодняшним мини-кроссвордом NYT? Вот несколько подсказок и ответов для головоломки. Источник: NYT Понедельник вернулся. Снова за работу. Надеюсь, у всех были отличные выходные — а теперь возвращайтесь к работе! Обратно за свои столы. Обратно в свои кабинки. Обратно в классы и грузовики доставки. Обратно во двор, обратно на кухню. Обратно в банки и суды. Обратно к компьютерам и iPad. На заправки и пожарные станции. В Uber и в автобусы, поезда, самолеты и автомобили. Но сначала давайте решим этот мини-кроссворд. Ищете вчерашний мини-кроссворд NYT? Ознакомьтесь с нашими подсказками и ответами прямо здесь. Мини NYT — это меньшая, более быстрая, более удобоваримая, компактная версия более крупного и сложного кроссворда NYT, и в отличие от своего старшего собрата, она бесплатна для игры без подписки на The New York Times. Вы можете играть в него в веб-версии или в приложении, хотя для доступа к архиву вам понадобится приложение. Спойлеры впереди! Как решить сегодняшний мини-кроссворд Прежде чем перейти к ответам, вот первая буква для каждого слова в сегодняшнем мини-кроссворде. По горизонтали 1A. Музыкальные покупки 90-х и начала 2000-х — C 4A. Экологичный вариант подгузников — C 6A. Стили пения? — H 7A. Пригласить в свой лофт, скажем — A 8A. Что делают "yellow" и "mellow" — R По вертикали 1D. Что делают желтый и фиолетовый, как говорят некоторые — C 2D. Как многие милые чудаки — D 3D. Играть, как на гитаре — S 4D. Слегка обжечь — C 5D. Раздутая реклама — H Хорошо, переходим к ответам! Помните, впереди спойлеры! По горизонтали 1A. Музыкальные покупки 90-х и начала 2000-х — CDS 4A. Экологичный вариант подгузников — CLOTH 6A. Стили пения? — HARRY 7A. Пригласить...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:55
Верит ли звезда "Последнего обряда" Патрик Уилсон в паранормальное?

Верит ли звезда "Последнего обряда" Патрик Уилсон в паранормальное?

Пост «Верит ли звезда «Последнего обряда» Патрик Уилсон в паранормальное?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Патрик Уилсон, Бен Харди и Вера Фармига в фильме «Заклятие: Последний обряд». Warner Bros. Pictures/New Line Cinema После того, как Патрик Уилсон играл Эда Уоррена в течение 12 лет в пяти фильмах киновселенной «Заклятие», изменился ли его взгляд на паранормальные явления тем или иным образом? Уилсон, конечно, снова объединился с Верой Фармигой — которая играет жену Эда и коллегу-демонолога Лоррейн Уоррен — в фильме «Заклятие: Последний обряд», который стартовал с блокбастерным успехом в кинотеатрах в выходные с примерно 83 миллионами долларов внутренних кассовых сборов. Forbes «Заклятие: Последний обряд» Титры и сцены после титров, объяснение от Тима Ламмерса Уилсон и Фармига впервые сыграли Эда и Лоррейн Уоррен в хоррор-хите 2013 года «Заклятие», за которым последовали их роли в «Заклятие 2» в 2016 году и «Заклятие 3: По воле дьявола» в 2021 году. Между вторым и третьим фильмами «Заклятие» Уилсон и Фармига сыграли Эда и Лоррейн Уоррен в спин-оффе киновселенной «Заклятие», «Проклятие Аннабель 3», в 2019 году. Во время Zoom-беседы о своем фильме «Миллеры в браке» в феврале Уилсон размышлял о своей работе в фильмах «Заклятие» и о том, изменила ли она его взгляд на паранормальные явления до того, как он впервые сыграл Эда Уоррена в 2012 году. «Я чувствую, что я многое видел, многое слышал и, конечно, вы встречаете фанатов, которые говорят: «Знаешь, это случилось и со мной тоже», и я не могу не смотреть на это глазами моего Эда Уоррена — не Эда Уоррена — а моего Эда Уоррена», — сказал Уилсон. «Я чувствую, что если я чему-то и научился, так это тому, что ничто меня не шокирует. Из-за того, что я прочитал, будь то чей-то факт или их мнение, ничто в сверхъестественном мире не шокировало бы меня, если бы кто-то сказал: «Я видел это» или «Я видел то». Forbes Когда выйдет «Заклятие:...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:52
Еженедельный объем рынка NFT падает на 22,65% на фоне увеличения активности

Еженедельный объем рынка NFT падает на 22,65% на фоне увеличения активности

Пост "Еженедельный объем рынка NFT падает на 22,65% на фоне роста активности" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Рынок NFT испытал снижение недельного объема транзакций на 22,65%. Несмотря на падение объема, количество как покупателей, так и продавцов значительно увеличилось. Крупные сети, такие как Ethereum, зафиксировали существенное снижение объемов транзакций. Рынок NFT зафиксировал падение объема транзакций на 22,65% до 104,5 миллионов $ на прошлой неделе, согласно данным CryptoSlam, в то время как количество покупателей и продавцов NFT значительно увеличилось. Этот спад подчеркивает волатильность рынка, несмотря на растущий интерес покупателей, отражая потенциальные проблемы в поддержании импульса транзакций в основных блокчейн-сетях, таких как блокчейн Ethereum и BNB Chain. Объем NFT падает на 22,65%, несмотря на рост числа покупателей и продавцов За прошедшую неделю рынок NFT испытал резкое сокращение объема транзакций, упав с недавних уровней до 104,5 миллионов $. Это отмечает заметный сдвиг, как сообщает Crypto.news со ссылкой на данные CryptoSlam. Сокращение объема было наиболее выраженным в сети Ethereum, с падением на 29,88%, наряду с несколькими другими блокчейнами, включая BNB Chain и Bitcoin, которые испытали аналогичные падения. Несмотря на уменьшение объема, рынок NFT зафиксировал увеличение как покупателей, так и продавцов. Количество покупателей выросло на 14,89%, достигнув 622 535, в то время как количество продавцов увеличилось на 16,25% до 447 821. Тем не менее, произошло сокращение количества транзакций на 3,07%. "Хотя мы наблюдаем значительное снижение объемов, продолжающееся вовлечение покупателей предполагает скорее сдвиг, чем уход с рынка." – Рэнди Вазингер, основатель CryptoSlam Ethereum лидирует в снижении объема NFT, количество транзакций падает Знаете ли вы? В прошлом рынки NFT испытывали подобные быстрые спады, часто связанные с более широкими рыночными настроениями и регуляторными воздействиями, как это наблюдалось во время резких спадов в середине 2022 года. Данные CoinMarketCap показывают, что текущая цена Ethereum составляет 4 301,16 $ с рыночной капитализацией, превышающей 519 миллиардов $, что составляет 13,54% доли рынка. Недавний 24-часовой объем торгов достиг 17,4 миллиардов $, с незначительным снижением на 0,81%. Корректировки цены Ethereum включают 7-дневное снижение на 3,50% и 60-дневное увеличение...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:45
