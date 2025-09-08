Еженедельный объем рынка NFT падает на 22,65% на фоне увеличения активности
Пост "Еженедельный объем рынка NFT падает на 22,65% на фоне роста активности" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Рынок NFT испытал снижение недельного объема транзакций на 22,65%. Несмотря на падение объема, количество как покупателей, так и продавцов значительно увеличилось. Крупные сети, такие как Ethereum, зафиксировали существенное снижение объемов транзакций. Рынок NFT зафиксировал падение объема транзакций на 22,65% до 104,5 миллионов $ на прошлой неделе, согласно данным CryptoSlam, в то время как количество покупателей и продавцов NFT значительно увеличилось. Этот спад подчеркивает волатильность рынка, несмотря на растущий интерес покупателей, отражая потенциальные проблемы в поддержании импульса транзакций в основных блокчейн-сетях, таких как блокчейн Ethereum и BNB Chain.
Объем NFT падает на 22,65%, несмотря на рост числа покупателей и продавцов
За прошедшую неделю рынок NFT испытал резкое сокращение объема транзакций, упав с недавних уровней до 104,5 миллионов $. Это отмечает заметный сдвиг, как сообщает Crypto.news со ссылкой на данные CryptoSlam. Сокращение объема было наиболее выраженным в сети Ethereum, с падением на 29,88%, наряду с несколькими другими блокчейнами, включая BNB Chain и Bitcoin, которые испытали аналогичные падения.
Несмотря на уменьшение объема, рынок NFT зафиксировал увеличение как покупателей, так и продавцов. Количество покупателей выросло на 14,89%, достигнув 622 535, в то время как количество продавцов увеличилось на 16,25% до 447 821. Тем не менее, произошло сокращение количества транзакций на 3,07%.
"Хотя мы наблюдаем значительное снижение объемов, продолжающееся вовлечение покупателей предполагает скорее сдвиг, чем уход с рынка." – Рэнди Вазингер, основатель CryptoSlam
Ethereum лидирует в снижении объема NFT, количество транзакций падает
Знаете ли вы? В прошлом рынки NFT испытывали подобные быстрые спады, часто связанные с более широкими рыночными настроениями и регуляторными воздействиями, как это наблюдалось во время резких спадов в середине 2022 года.
Данные CoinMarketCap показывают, что текущая цена Ethereum составляет 4 301,16 $ с рыночной капитализацией, превышающей 519 миллиардов $, что составляет 13,54% доли рынка. Недавний 24-часовой объем торгов достиг 17,4 миллиардов $, с незначительным снижением на 0,81%. Корректировки цены Ethereum включают 7-дневное снижение на 3,50% и 60-дневное увеличение...
