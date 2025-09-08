Верит ли звезда "Последнего обряда" Патрик Уилсон в паранормальное?

Пост «Верит ли звезда «Последнего обряда» Патрик Уилсон в паранормальное?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Патрик Уилсон, Бен Харди и Вера Фармига в фильме «Заклятие: Последний обряд». Warner Bros. Pictures/New Line Cinema После того, как Патрик Уилсон играл Эда Уоррена в течение 12 лет в пяти фильмах киновселенной «Заклятие», изменился ли его взгляд на паранормальные явления тем или иным образом? Уилсон, конечно, снова объединился с Верой Фармигой — которая играет жену Эда и коллегу-демонолога Лоррейн Уоррен — в фильме «Заклятие: Последний обряд», который стартовал с блокбастерным успехом в кинотеатрах в выходные с примерно 83 миллионами долларов внутренних кассовых сборов. Forbes «Заклятие: Последний обряд» Титры и сцены после титров, объяснение от Тима Ламмерса Уилсон и Фармига впервые сыграли Эда и Лоррейн Уоррен в хоррор-хите 2013 года «Заклятие», за которым последовали их роли в «Заклятие 2» в 2016 году и «Заклятие 3: По воле дьявола» в 2021 году. Между вторым и третьим фильмами «Заклятие» Уилсон и Фармига сыграли Эда и Лоррейн Уоррен в спин-оффе киновселенной «Заклятие», «Проклятие Аннабель 3», в 2019 году. Во время Zoom-беседы о своем фильме «Миллеры в браке» в феврале Уилсон размышлял о своей работе в фильмах «Заклятие» и о том, изменила ли она его взгляд на паранормальные явления до того, как он впервые сыграл Эда Уоррена в 2012 году. «Я чувствую, что я многое видел, многое слышал и, конечно, вы встречаете фанатов, которые говорят: «Знаешь, это случилось и со мной тоже», и я не могу не смотреть на это глазами моего Эда Уоррена — не Эда Уоррена — а моего Эда Уоррена», — сказал Уилсон. «Я чувствую, что если я чему-то и научился, так это тому, что ничто меня не шокирует. Из-за того, что я прочитал, будь то чей-то факт или их мнение, ничто в сверхъестественном мире не шокировало бы меня, если бы кто-то сказал: «Я видел это» или «Я видел то». Forbes Когда выйдет «Заклятие:...