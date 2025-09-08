2025-10-11 суббота

«Внедрение SOL реально»: Solana получает необычное подтверждение на фоне критики раздутого TPS

«Внедрение SOL реально»: Solana получает необычное подтверждение на фоне критики раздутого TPS

Пост «Внедрение SOL реально»: Solana получает необычное подтверждение на фоне критики раздутого TPS появился на BitcoinEthereumNews.com. Внедрение Solana оказалось в центре внимания на этой неделе после дебатов о её транзакционной активности и доходах сети. Тем временем Казахстан представил первый биржевой фонд Solana со стейкингом, подтверждая тенденцию к принятию монеты. Это даёт блокчейну новое признание помимо продолжающихся дискуссий о завышенных показателях использования. Джастин Бонс защищает внедрение Solana Джастин Бонс, основатель Cyber Capital, защитил внедрение Solana после того, как были подняты вопросы о качестве её активности. В своём последнем твите Бонс заявил, что утверждения о том, что использование и доходы Solana были поддельными, неверны. Он объяснил, что даже после вычета неудачных транзакций и активности консенсуса, Solana всё ещё лидирует по количеству транзакций в секунду. Пользователь ответил на его твит, что проблема заключалась не в том, был ли доход поддельным, а в том, имел ли он долгосрочную ценность. По словам пользователя, большая часть дохода Solana поступала от приоритетных комиссий, связанных с активностью мем-коинов. Это, по их мнению, не показывало стабильного внедрения, а только краткосрочные тенденции азартных игр. Однако Бонс ответил, что блокчейны всегда привлекали спекуляции на ранних стадиях. Он привёл примеры из периода Satoshi Dice для Bitcoin и времени активности NFT и ICO для Ethereum. Джастин добавил, что спекуляция является частью децентрализованных финансов и не должна рассматриваться как слабость. В отдельном твите Дэйв, другой критик, заявил, что показатели производительности Solana вводят в заблуждение. Он указал на бота, который обработал почти одиннадцать миллионов транзакций за тридцать дней, причём 99,95% из них не удались. Согласно обновлению, Дэйв утверждал, что эти неудачные транзакции всё равно оставались в реестре. Он сказал, что это усложняло и удорожало для архивных узлов и поставщиков аналитики управление полной историей цепочки. Дэйв сказал, что низкие комиссии позволяли ботам искажать сеть, превращая количество транзакций в то, что он описал как тщеславную статистику. Он добавил, что высокие цифры не...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:22
Надежды на снижение ставки ФРС растут: цена Биткоина не следует за ними

Надежды на снижение ставки ФРС растут: цена Биткоина не следует за ними

Пост «Надежды на снижение ставки ФРС растут: цена Биткоина не следует» появился на BitcoinEthereumNews.com. Добро пожаловать в утренний брифинг Азиатско-Тихоокеанского региона — ваш основной дайджест ночных событий в мире криптовалют, формирующих региональные рынки и глобальные настроения. Понедельничный выпуск представляет собой обзор прошлой недели и прогноз на текущую неделю от Пола Кима. Возьмите зеленый чай и следите за этим пространством. Ожидания трех снижений процентной ставки в этом году вернулись на рынок после ослабления отчета о занятости в США. Основные фондовые индексы США выросли, но цена Биткоина показала относительно сдержанную реакцию. Отчет о занятости ухудшается, подпитывая ставки на снижение ставки Спонсировано На прошлой неделе Биктоин (BTC) вырос на 2,72%, а Solana (SOL) поднялась на 2,64%. Однако Ethereum (ETH) показал результаты хуже рынка, упав на 2,07% за тот же период. Наиболее пристально отслеживаемым событием на рынке рисковых активов на прошлой неделе был пятничный выпуск отчета о несельскохозяйственных зарплатах (NFP) США за август. Этот ключевой индикатор может существенно влиять на процентные ставки в США и общую ликвидность рынка. Ранее удивительно низкий показатель NFP всего в 73 000 новых рабочих мест в июле вызвал опасения экономического кризиса. Эти опасения побудили министра финансов США Скотта Бессента предложить снижение ставки на 100 базисных пунктов в этом году, что помогло поднять Биктоин до нового исторического максимума в 123 000 $. Данные за август оказались слабее июльских, с добавлением всего 22 000 несельскохозяйственных рабочих мест. Кроме того, пересмотр данных за июнь выявил потерю 13 000 рабочих мест, что является худшим показателем с 2021 года. Уровень безработицы также вырос на 0,1% до 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя 4,3% не является кризисным уровнем по историческим стандартам, резкое замедление роста занятости вызывает беспокойство. Это предполагает, что рынок труда может находиться на переломном моменте и может быстро ухудшиться. Спонсировано Согласно инструменту FedWatch, вероятность трех снижений ставки ФРС в этом году снова возросла в ответ на плохие показатели. Цена Биткоина быстро восстановилась до уровня 113 000 $. Однако Биткоин не смог...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:15
Mutuum Finance (MUTM) против Compound: Может ли этот новый кредитный протокол определить следующую эру DeFi?

Mutuum Finance (MUTM) против Compound: Может ли этот новый кредитный протокол определить следующую эру DeFi?

Пост Mutuum Finance (MUTM) против Compound: Может ли этот новый кредитный протокол определить следующую эру DeFi? появился на BitcoinEthereumNews.com. Децентрализованные финансы (DeFi) прошли через несколько волн инноваций, каждая из которых определяла усилия по созданию новых правил, регулирующих движение средств в цепи. Compound (COMP) был одним из оригинальных протоколов кредитования DeFi в его зачаточном состоянии и создал открытые рынки, где пользователи могли вносить депозиты, занимать и зарабатывать проценты без опоры на банки или посредников. Однако к 2025 году Compound продолжает оставаться крупным игроком, но его возможности роста кажутся ограниченными. Это сделало возможным появление новых проектов, таких как Mutuum Finance (MUTM), токен, который является одновременно недорогим и инновационным, и который уже называют потенциальным преемником оригинальных гигантов DeFi. Compound (COMP) Когда Compound был создан в 2018 году, он был одним из первых протоколов, показавших, что децентрализованное кредитование возможно. Это была творческая концепция, которая позволяла занимать под залог своих криптовалютных активов, зарабатывать проценты и размещать криптовалютные активы в пулах ликвидности. После его введения в качестве токена управления в 2020 году, COMP стал катализатором более широкого бума DeFi и стал связан с Yield Farming. Когда он взлетел до более чем 850 $ в мае 2021 года, COMP принес ранним пользователям жизненно важные доходы. Токен имеет рыночную стоимость в миллиарды, и в настоящее время торгуется около 43 $. Хотя он остается среди самых популярных токенов DeFi, его способность к многократному росту угасла с момента прорывных лет. По сути, Compound вырос до популярного протокола. Его рыночная стоимость имеет мало или совсем не имеет возможности вырасти в 20 или 30 раз, у него хорошо устоявшаяся пользовательская база, и его механика была воспроизведена. Вероятно, что взрывные дни роста COMP уже позади, поэтому акцент делается на более ранних стадиях...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:13
Лучшие Альткоины для прибыли в 50 раз

Лучшие Альткоины для прибыли в 50 раз

Пост «Лучшие Альткоины для прибыли в 50x» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитики крипто-новостей выделяют SHIBA, LINK и токен предпродажи за 0,006 $ как лучшие варианты для взрывного роста в 2025 году. Могут ли эти альткоины принести доходность в 50x? Охота за взрывными альткоинами усилилась по мере развития цикла роста 2025 года. В то время как Биктоин и блокчейн Ethereum доминируют в заголовках, активы с меньшей капитализацией привлекают инвесторов, которые видят параллели с ранними бычьими забегами. Среди наиболее обсуждаемых сейчас — Shiba Inu (SHIB), Chainlink (LINK) и новый токен предпродажи стоимостью всего 0,0004 $. Каждый представляет разный угол возможностей: от устоявшихся ралли на основе мемов до роста на основе инфраструктуры и предпродаж с высоким риском и высокой доходностью. Аналитики говорят, что за такими возможностями внимательно следят ранние инвесторы. Фактически, многие на рынке начинают сравнивать динамику определенных предпродаж с тем, как монеты, подобные SHIB и DOGE, набирали обороты до выхода на крупные биржи. Именно здесь в разговор вступает MAGACOIN FINANCE. С ранним набором тяги он быстро позиционировал себя как один из самых наблюдаемых развивающихся токенов для тех, кто стремится получить сверхвысокую доходность до того, как листинги станут активными. Shiba Inu (SHIB) нацелен на новую волну Shiba Inu остается фаворитом толпы. Путь токена от мем-коина до экосистемного проекта сохранил вовлеченность его сообщества. Если SHIB повторит даже часть своего взлета на 7 500% с начала цикла, аналитики предполагают, что токен может вернуться к историческим максимумам. С расширением экосистемы SHIB через Shibarium и децентрализованные приложения оптимизм относительно устойчивого ралли силен. Chainlink (LINK) как основа инфраструктуры DeFi Важность Chainlink в децентрализованных финансах невозможно переоценить. Выступая в качестве основы для оракульных потоков данных, LINK стал критически важным для выполнения смарт-контрактов на нескольких блокчейнах. Текущие уровни торговли предполагают, что LINK консолидируется, но прогнозы указывают на потенциальный диапазон 50–70 $ при продолжении более широкого внедрения. Аналитики утверждают, что по мере созревания DeFi, LINK будет привлекать повышенный спрос. Инвесторы на ранней стадии обращают внимание на...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:10
Audiera сотрудничает с Ariwallet для переосмысления Web3 развлечений

Audiera сотрудничает с Ariwallet для переосмысления Web3 развлечений

Пост Audiera сотрудничает с Ariwallet для переопределения развлечений в Web3 появился на BitcoinEthereumNews.com. Содержание 1. Audiera привносит музыку, танцы и ИИ в BNB Chain 2. Arichain представляет Ariwallet как основу своей экосистемы Показать больше Audiera с радостью объявляет о своем стратегическом партнерстве с Ariwallet, официальным кошельком мульти-VM экосистемы Arichain. Это сотрудничество представляет собой значительный шаг вперед в переопределении пересечения развлечений Web3 и блокчейна. Этот захватывающий альянс готов внедрить музыку, танцы и работающие на ИИ-агенте впечатления в децентрализованный мир. Благодаря этому, синергия направлена на прокладывание пути к новой эре развлечений в Web3. Audiera, платформа Web3 для музыки и танцев на базе ИИ, объявила новость через свой официальный аккаунт X. Audiera привносит музыку, танцы и ИИ в BNB Chain Audiera стремится расширить возможности ландшафта Web3, привнося легендарную интеллектуальную собственность в области музыки и танца в это пространство. Эта инновация, работающая на ИИ, построена на BNB Chain. Платформа стремится внедрить творчество, производительность и продвинутую инфраструктуру блокчейна, чтобы преодолеть границы традиционных развлечений. Эта инициатива стремится позволить пользователям исследовать уникальные способы взаимодействия с контентом, используя децентрализованное владение и участие. Этим шагом Audiera стремится укрепить свою репутацию как лидера на стыке блокчейна и культуры. Платформа представляет цифровые впечатления, которые одновременно интерактивны и вознаграждаемы. Arichain представляет Ariwallet как основу своей экосистемы Ariwallet, официальный кошелёк Arichain, выступает в качестве центрального узла для активного сообщества Arichain. Ariwallet является значимым шлюзом для пользователей, поддерживающим среды SVM и EVM для улучшения своих возможностей. Благодаря этому Arichain становится более универсальным кошельком для мультичейн взаимодействий. Audiera и Ariwallet, объединив свои усилия, готовы без усилий соединить развлечения с доступом к Web3. Таким образом, кошелек создает экосистему, где сосуществуют музыка, танцы и взаимодействие на основе блокчейна. Это...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:00
Ралли рынка Китая на 1,3T долларов отбрасывает тень на снижение ставок НБК

Ралли рынка Китая на 1,3T долларов отбрасывает тень на снижение ставок НБК

Пост «Ралли рынка Китая на 1,3 триллиона долларов США бросает тень на снижение ставок НБК» появился на BitcoinEthereumNews.com. Фондовый рынок Китая недавно вырос почти на 1,3 триллиона долларов США. Этот резкий рост в августе застал аналитиков врасплох. Вместо доказательства сильной экономики, ралли теперь рассматривается как результат бесплатных денег и маржинальных кредитов. Чиновники в Пекине обеспокоены. Политиков преследуют воспоминания о крахе рынка 2015 года, когда было уничтожено 6,8 триллиона долларов США стоимости. Память об этом коллапсе теперь определяет, как регуляторы относятся к текущему буму. Ожидалось, что центральный банк, Народный банк Китая (НБК), снизит еще одну ставку и, возможно, уменьшит Резервную ставку (RRR) для банков до конца года. Но ралли усложнило эти перспективы. «Ликвидность может быть основным фактором, движущим текущее ралли китайских акций», — сказал Юй Сянжун, глава экономики Большого Китая в Citi. «На данном этапе нет необходимости дальше подпитывать ралли». Регуляторы принимают меры для сдерживания рисков НБК и рыночные регуляторы также не бездействуют. Сообщения указывают на то, что они также рассматривают возможность ужесточения правил маржинального финансирования, бизнеса, который достиг рекордных 2,3 триллиона юаней, или 322 миллиарда долларов США, в этом месяце. Одним из основных факторов, приводящих к волатильности, было активное использование кредитного плеча. Другие возможные шаги включают изменение лимитов на короткие продажи и ужесточение контроля над спекулятивной торговлей. Цель состоит в том, чтобы сохранить рынок стабильным, не вызывая паники. Однако ралли не было равномерно распределено. Большинство покупок осуществляется государственными фондами и крупными учреждениями, а не розничными инвесторами. Это контрастирует с 2015 годом, когда индивидуальные инвесторы стекались на фондовый рынок, усугубляя крах. Центральный банк оказался в политической ловушке. С одной стороны, экономика замедляется. Китай сталкивается с новой торговой войной с США, ослабленным доверием к сектору недвижимости и слабым потребителем...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 08:55
Всемирный совет по золоту продвигает токены, обеспеченные золотом, для лондонского многомиллиардного рынка

Всемирный совет по золоту продвигает токены, обеспеченные золотом, для лондонского многомиллиардного рынка

Пост World Gold Council продвигает токены, обеспеченные золотом, для лондонского многомиллиардного рынка, появился на BitcoinEthereumNews.com. Лондонский рынок золота стоимостью 930 миллиардов долларов столкнулся с серьезными изменениями, и они идут прямо сверху. В среду Всемирный совет по золоту (WGC) объявил о своем плане внедрить цифровой токен под названием Pooled Gold Interest (PGI). Этот новый токен будет обеспечен настоящими золотыми слитками, хранящимися в лондонских хранилищах, и впервые трейдеры смогут владеть частями массивного 400-унциевого слитка без необходимости приобретать его целиком. Он юридически защищен, торгуем и может даже использоваться в качестве обеспечения. "Это способ войти на рынок, владеть цифровым представлением золота с полным юридическим правом и полной уверенностью в том, что золото действительно существует", - сказал Майк Освин, глобальный руководитель по структуре рынка и инновациям WGC. Он сообщил CNBC, что токен может использоваться для простых инвестиций или в качестве обеспечения. Совет считает, что такой тип токена привлечет новых участников и даст им больше способов использования золота, особенно на рынке, где цены в этом году бьют рекорды. WGC хочет, чтобы цифровое золото функционировало как реальное обеспечение В настоящее время рынок золота работает двумя основными способами: распределенное и нераспределенное золото. Распределенное золото означает, что инвесторы напрямую владеют конкретным слитком или монетой. Нераспределенное золото дает им право требования на определенное количество металла, но не на конкретный слиток. Этот второй тип является наиболее распространенным в мире. Проблема? Если учреждение, хранящее золото, обанкротится, инвесторы могут потерять свои права требования. Это одна из основных проблем, которую WGC пытается решить с помощью токенов PGI. Освин сказал, что основная цель на первом этапе - сделать золото более удобным для использования в качестве обеспечения. Распределенное золото технически принимается на многих финансовых рынках как обеспечивающий актив, но перемещение физического металла настолько хлопотно, что...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 08:25
Трамп говорит, что второй этап санкций против России готов, в то время как Казначейство просит ЕС помочь победить Путина

Трамп говорит, что второй этап санкций против России готов, в то время как Казначейство просит ЕС помочь победить Путина

Пост "Трамп заявляет, что второй этап санкций против России готов, в то время как Казначейство просит ЕС помочь победить Путина" появился на BitcoinEthereumNews.com. Дональд Трамп заявил в воскресенье в Овальном кабинете, что он готов перейти ко второму этапу санкций против России, шагу, который будет напрямую нацелен либо на Москву, либо на страны, все еще покупающие российскую нефть, хотя это будет примерно 20-й раз, когда он угрожает Кремлю подобным образом. Но лидер свободного мира, похоже, никогда не может довести дело до конца. Когда репортер напрямую спросил, готов ли он перейти ко "второму этапу", Трамп ответил: "Да, готов", но не предоставил дальнейших объяснений. По данным Reuters, эта новая позиция следует за месяцами предупреждений от Трампа без действий, поскольку он пытался сохранить открытыми переговоры с Владимиром Путиным. С момента возвращения в офис в январе Трамп публично заявлял, что может быстро закончить войну. Но при отсутствии прогресса в достижении перемирия и после того, как Россия запустила самую масштабную воздушную атаку на сегодняшний день, убив четырех человек и подожгав правительственное здание в Киеве, тон Трампа ужесточился. Все это происходит после того, как Трамп уже защищал свои предыдущие санкции на прошлой неделе, в частности, свое решение ввести 50% тарифы на экспорт Индии в США, ссылаясь на продолжающуюся торговлю нефтью Нью-Дели с Россией. "Это стоило России сотни миллиардов долларов", - сказал Трамп в прошлую среду. "Вы называете это бездействием? А я еще не перешел ко второму или третьему этапу". Бессент призывает к сотрудничеству ЕС по нефтяным санкциям Министр финансов Скотт Бессент также выступил публично в воскресенье, призывая Европейский союз поддержать усилия США с вторичными штрафами. Выступая на NBC в программе "Meet the Press", Бессент заявил, что администрация готова нацелиться на страны, которые продолжают покупать российскую нефть, предупреждая, что это может заставить Путина вступить в переговоры, если это будет сделано в координации с европейскими союзниками. "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужны наши европейские партнеры, чтобы...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 08:13
Полный список победителей MTV VMAs 2025 (Живые обновления)

Полный список победителей MTV VMAs 2025 (Живые обновления)

Пост MTV VMAs 2025 Полный список победителей (Обновления в реальном времени) появился на BitcoinEthereumNews.com. ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 07 СЕНТЯБРЯ: Сабрина Карпентер присутствует на церемонии MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 07 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Димитриоса Камбуриса/Getty Images) Getty Images Церемония MTV Video Music Awards 2025 вот-вот начнется на арене UBS в Нью-Йорке. По мере развития одного из самых значимых музыкальных событий мы будем обновлять список ниже с каждым объявленным победителем, так что не забывайте обновлять страницу. LL Cool J возвращается в качестве ведущего звездной церемонии во второй раз, которая начнется в 20:00 ET / 17:00 PT на CBS, MTV и Paramount+. Леди Гага лидирует по количеству номинаций с впечатляющими 12 упоминаниями, за ней следует Бруно Марс с 11, Кендрик Ламар с 10, а ROSÉ и Сабрина Карпентер с 8 каждая. Forbes Во сколько начнутся MTV VMAs 2025? Вот всё, что нужно знать Автор: Моника Меркури Леди Гага, Сабрина Карпентер, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren и другие должны выступить сегодня вечером. Обладательница награды Video Vanguard Award Мэрайя Кэри исполнит попурри из своих хитов. Кроме того, на сцену выйдут Баста Раймс и Рики Мартин — получатели первой награды Rock the Bells Visionary Award и Latin Icon Award соответственно. Ознакомьтесь с полным списком исполнителей здесь Шоу также будет включать дань уважения легенде рока Оззи Осборну в исполнении Стивена Тайлера и Джо Перри из Aerosmith, Yungblud и Нуно Беттенкорта. "Мы убиты горем, узнав о смерти нашего брата по року, Оззи Осборна. Голос, который изменил музыку навсегда", - написала группа Aerosmith в заявлении после смерти Принца Тьмы в июле. . Forbes Как смотреть MTV VMAs 2025 по кабельному телевидению, стримингу и бесплатно Автор: Моника Меркури MTV VMAs 2025: Полный список победителей (Обновляется в реальном времени) ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 07:52
Сальвадор отмечает День Биткоина стратегической покупкой BTC

Сальвадор отмечает День Биткоина стратегической покупкой BTC

Пост «Сальвадор отмечает День Биткоина стратегической покупкой BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Главное событие: покупка Биткоина Сальвадором под руководством Найиба Букеле. 21 BTC добавлен в национальные резервы. Текущий итог: 6 313,18 BTC, оцененных в 701 миллион $. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о покупке страной 21 Биткоина 8 сентября, что ознаменовало еще одно значительное увеличение криптовалютных резервов страны. Это приобретение подчеркивает непрерывную инвестиционную стратегию Сальвадора в условиях колеблющегося рынка, направленную на укрепление своих позиций в глобальном криптовалютном ландшафте. 21 Биткоин куплен в День Биткоина: стратегические последствия В День Биткоина президент Найиб Букеле повысил позицию Сальвадора по Биткоину, приобретя 21 BTC, увеличив общее количество, принадлежащее государству, до 6 313,18 BTC. Это знаменует еще одну веху для Сальвадора в его стратегии использования Биткоина в качестве резервного актива. Новая покупка свидетельствует о последовательных усилиях администрации Букеле по интеграции криптовалюты в национальные финансовые системы, подчеркивая стратегическую важность биткоина для страны. Рыночная стоимость активов сейчас составляет 701 миллион $. Это действие может повлиять на международные ожидания, причем некоторые прогнозные рынки, такие как Kalshi, Polymarket, предполагают, что казначейство может вырасти до 1 миллиарда $ к концу 2025 года. Приверженность Сальвадора Биткоину подчеркивает уникальную национальную стратегию, которая контрастирует со стандартными денежными резервами. Реакции сообщества были значительно громкими, с заметными фигурами отрасли, обсуждающими последствия на платформах, таких как X. Действия президента Букеле вызвали дискуссию, хотя формальной критики от крупных западных регулирующих органов не было зафиксировано. Настроения в основном отражают оптимистичный взгляд на потенциальную роль Биткоина в национальной фискальной политике. Как выразился Букеле: «Покупаю 21 BTC для Дня Биткоина сегодня». Рыночные данные Биткоина усиливают влияние на фоне действий Сальвадора Знаете ли вы? В предыдущие символические даты Сальвадор использовал покупки BTC для усиления интеграции криптовалюты, поддерживая экспансионистскую стратегию на фоне меняющихся международных представлений. Согласно CoinMarketCap, текущая цена Биткоина составляет 111 416,70 $, что способствует его...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 07:46
