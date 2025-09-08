Трамп говорит, что второй этап санкций против России готов, в то время как Казначейство просит ЕС помочь победить Путина

Дональд Трамп заявил в воскресенье в Овальном кабинете, что он готов перейти ко второму этапу санкций против России, шагу, который будет напрямую нацелен либо на Москву, либо на страны, все еще покупающие российскую нефть, хотя это будет примерно 20-й раз, когда он угрожает Кремлю подобным образом. Но лидер свободного мира, похоже, никогда не может довести дело до конца. Когда репортер напрямую спросил, готов ли он перейти ко "второму этапу", Трамп ответил: "Да, готов", но не предоставил дальнейших объяснений. По данным Reuters, эта новая позиция следует за месяцами предупреждений от Трампа без действий, поскольку он пытался сохранить открытыми переговоры с Владимиром Путиным. С момента возвращения в офис в январе Трамп публично заявлял, что может быстро закончить войну. Но при отсутствии прогресса в достижении перемирия и после того, как Россия запустила самую масштабную воздушную атаку на сегодняшний день, убив четырех человек и подожгав правительственное здание в Киеве, тон Трампа ужесточился. Все это происходит после того, как Трамп уже защищал свои предыдущие санкции на прошлой неделе, в частности, свое решение ввести 50% тарифы на экспорт Индии в США, ссылаясь на продолжающуюся торговлю нефтью Нью-Дели с Россией. "Это стоило России сотни миллиардов долларов", - сказал Трамп в прошлую среду. "Вы называете это бездействием? А я еще не перешел ко второму или третьему этапу". Бессент призывает к сотрудничеству ЕС по нефтяным санкциям Министр финансов Скотт Бессент также выступил публично в воскресенье, призывая Европейский союз поддержать усилия США с вторичными штрафами. Выступая на NBC в программе "Meet the Press", Бессент заявил, что администрация готова нацелиться на страны, которые продолжают покупать российскую нефть, предупреждая, что это может заставить Путина вступить в переговоры, если это будет сделано в координации с европейскими союзниками. "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужны наши европейские партнеры, чтобы...