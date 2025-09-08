2025-10-11 суббота

Salvo Games и Last Odyssey развивают игры Web3 на базе ИИ

Пост Salvo Games и Last Odyssey будут развивать управляемые ИИ Web3-игры появился на BitcoinEthereumNews.com. Salvo Games, известная платформа GameFi, заключила партнерство с Last Odyssey, самой ранней управляемой ИИ MMORTS 5X игрой, разработанной на сети Ronin. Партнерство направлено на объединение передовых технологий и игр Web3 нового поколения. Как сообщила Salvo Games в своем официальном объявлении в X, сотрудничество указывает на потенциал роста, возглавляемого сообществом, в более широком мире децентрализованных игр. Таким образом, этот шаг, как ожидается, существенно повысит видимость, особенно со вторым публичным тестированием Last Odyssey, которое запланировано на октябрь. Salvo Games и Last Odyssey объединяются для укрепления игр Web3 под руководством ИИ Партнерство между Salvo Games и Last Odyssey сосредоточено на продвижении игр Web3 с включением надежной технологии ИИ. Таким образом, благодаря этому сотрудничеству Last Odyssey получит более широкое внутриигровое освещение, помимо предоставления участникам сообщества прямых способов для всестороннего взаимодействия через Telegram и Discord. Этот подход гарантирует, что игроки занимают центральное место в развитии, сочетая игровой процесс и вовлечение сообщества. Учитывая это, ожидается, что партнерство обеспечит иммерсивный опыт для игроков, демонстрируя потенциал принятия решений под руководством ИИ во время игрового процесса в реальном времени. Чего ожидать от этого партнерства для разработчиков? По словам Salvo Games, партнерство предлагает значительные преимущества для разработчиков. Они учитывают более широкое освещение в растущем сообществе Web3, возможности развиваться вместе с быстро масштабируемым проектом через сеть Ronin и доступ к инструментам, управляемым ИИ, для создания иммерсивного игрового процесса. Таким образом, дуэт пытается использовать более широкий охват отрасли Salvo Games и управляемый ИИ подход Last Odyssey, чтобы позволить разработчикам исследовать новые направления в децентрализованных играх. Умаир Юнас - автор контента, связанного с криптовалютами, работающий в этой сфере с 2019 года. Здесь, в Blockchainreporter, он работает как автор новостей и статей. Он энтузиаст криптовалют, блокчейна, NFT, DeFi и FinTech. Он имеет сильные навыки в написании...
Тайко блистает на роскошном культурном мероприятии в Сеуле

Пост Taiko блистает на роскошном культурном мероприятии в Сеуле появился на BitcoinEthereumNews.com. Революционная токенизация активов реального мира: Taiko блистает на роскошном культурном мероприятии в Сеуле Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Революционная токенизация активов реального мира: Taiko блистает на роскошном культурном мероприятии в Сеуле Источник: https://bitcoinworld.co.in/rwa-tokenization-taiko-luxury/
Kinto обвалился на 81% после объявления о закрытии своего блокчейна

Пост Kinto обвалился на 81% после объявления о закрытии своего блокчейна появился на BitcoinEthereumNews.com. Токен Kinto, токен управления сети Kinto Network, упал более чем на 80% после того, как команда объявила о закрытии своего блокчейна Ethereum layer-2 в конце сентября, после нескольких месяцев неудач. Kinto привлек 1 миллион долларов в виде долга для восстановления торговли на своей "модульной бирже" после отраслевого взлома в июле, который вывел около 577 Ether (ETH) стоимостью около 1,6 миллиона долларов из протокола. Однако ухудшающиеся рыночные условия "убили дальнейшее привлечение средств", вынудив крипто-проект закрыться, сообщил Kinto в Medium в воскресенье. "С каждым днем наши средства продолжают сокращаться. Мы работали без зарплат с июля, и после того, как последний путь финансирования провалился, у нас остался один ответственный выбор: закрыться чисто и защитить пользователей/кредиторов как можно лучше." Источник: Kinto Взлом на 1,6 миллиона долларов произошел из-за уязвимости в стандарте ERC-1967 Proxy — общей кодовой базе OpenZeppelin, которая позволяет обновлять смарт-контракты без изменения их адреса. Несколько других проектов также пострадали. В то время как Kinto обвинял в неудаче взлом и растущее финансовое давление, один наблюдатель указал на чрезмерно высокие предложения годовой процентной доходности Kinto по стейблкоинам, даже в те времена после взлома, когда они боролись за получение дохода. Один из основателей Kinto, Рамон Рекуэро, отметил в апреле, что стейкинг K предлагал 130% годовой доходности в USDC (USDC) — одну из самых высоких во всем пространстве DeFi. Другие платформы децентрализованных финансов с высокой доходностью имели непростое прошлое. Проект, который был построен на Arbitrum и использует Ethereum mainnet для расчетов, также предлагал торговлю токенизированными акциями, такими как Apple, Microsoft и Nvidia. Его модульная биржа пыталась объединить эффективность централизованных бирж с функциями безопасности, предлагаемыми децентрализованными биржами. Kinto раскрывает план восстановления Kinto сообщил, что все оставшиеся активы — включая 800 000 долларов Uniswap...
Ожидаются значительные изменения в APT и Solana (SOL) на этой неделе

Пост «Ожидание серьезных изменений в APT и Экосистеме Solana (S) на этой неделе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Важные разблокировки токенов: Ожидание серьезных изменений в APT и Экосистеме Solana (S) на этой неделе Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Важные разблокировки токенов: Ожидание серьезных изменений в APT и Экосистеме Solana (S) на этой неделе Источник: https://bitcoinworld.co.in/crucial-token-unlocks-impact/
Генеральный директор Tether опровергает претензии о том, что компания продала Биткоин и купила золото

Пост о том, что генеральный директор Tether опровергает претензии о продаже компанией Биткоина и покупке золота, появился на BitcoinEthereumNews.com. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, эмитента крупнейшего стейблкоина USDT, обратился к X в воскресенье, чтобы опровергнуть претензии о том, что компания продала свой Биктоин (BTC) для инвестирования в золото. В своем посте Ардоино написал, что "Tether не продавал никакого Биткоина", добавив: "В то время как мир продолжает становиться темнее, Tether продолжит инвестировать часть своей прибыли в безопасные активы, такие как Биктоин, Золото и Земля". Как начался слух 6 сентября ютубер Клайв Томпсон заявил, что "недавно Tether покупал золото и продавал Биктоин". Утверждение Томпсона было основано на изучении отчетов об активах Tether. По словам Томпсона, Tether продал более 1 миллиарда долларов BTC и приобрел более 1,6 миллиарда долларов золота в последнем квартале. Это указывает на то, что Tether избавляется от Биткоина в пользу золота, по мнению Томпсона. Недостатки в утверждениях Томпсона Генеральный директор Jan3 Самсон Моу указал на недостатки в теории Томпсона на основе общедоступных данных. В посте в X Моу объяснил, что Томпсон пришел к неверному выводу, поскольку предположил, что падение запасов BTC у Tether автоматически означало, что они продали его за золото. В первом и втором кварталах этого года Tether сообщил о запасах 92 650 BTC и 83 274 BTC соответственно. По словам Моу, Томпсон забыл учесть финансирование Tether отдельного проекта под названием Twenty One Capital (XXI). Tether перевел 14 000 BTC 2 июня и 5 800 BTC в июле, отправив в общей сложности 19 800 BTC в XXI. The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Отлично 😎 Ваш первый урок уже в пути. Пожалуйста, добавьте [email protected] в белый список вашей электронной почты. Таким образом, Моу объяснил, что у Tether было на 4 624 BTC больше во втором квартале 2025 года, чем в предыдущем квартале. Учитывая июльский перевод, у Tether "есть (по крайней мере) чистый прирост Биткоина...
Меган Морони получает новую награду "Лучшая кантри-исполнительница"

Пост Меган Морони выигрывает новую награду 'Best Country' появился на BitcoinEthereumNews.com. Меган Морони (справа) присутствует на церемонии вручения MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 07 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Roy Rochlin/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV В воскресенье вечером Меган Морони стала первой артисткой, получившей трофей Best Country на MTV Video Music Awards. Морони приняла награду "Moon Man", выбранную путем Голосования фанатов, во время прохода по красной дорожке перед началом прайм-тайм шоу на арене UBS в Нью-Йорке. Морони победила с песней "Am I Okay?", ведущим синглом с ее одноименного альбома 2024 года. "Спасибо всем вам огромное за голосование. Спасибо за всё, за всю поддержку в этом году", - сказала Морони во время предварительной речи при получении награды. "Ребята, я буквально боролась за статуэтку 'Moon Man' на Белом Слоне в прошлом году на Рождество, а теперь у меня есть настоящая. Я в шоке. Это намного лучше, чем та из Home Goods". После благодарности нескольким соавторам и сторонникам, она добавила: "Это так круто. Я такая, что я вообще здесь делаю?" Морони победила в напряженной конкуренции, включавшей Jelly Roll (номинированного за песню "Liar"), Криса Стэплтона (за "Think I'm In Love With You"), Коди Джонсона и Кэрри Андервуд (за дуэт "I'm Gonna Love You"), Лейни Уилсон (за "4x4xU") и Моргана Уоллена (за "Smile"). Организаторы шоу объявили о награде Best Country в прошлом месяце; это был один из двух новых трофеев, представленных во время воскресного живого шоу, наряду с Best Pop Artist. VMAs 2025 транслировались в воскресенье вечером на CBS и MTV. VMAs добавляет категорию Best Country Добавление категории Best Country происходит через несколько месяцев после того, как сестринская сеть MTV CMT отменила CMT Music Awards 2025 частично из-за слияния между материнской компанией Paramount и Skydance Media. Андервуд часто доминировала на CMT Music Awards, выбираемых фанатами...
Алькарас - главный теннисист, разгромивший Синнера в финале Открытого чемпионата США

Пост Алькарас - ведущий теннисист, поскольку он разгромил Синнера в финале U.S. Open появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 07 СЕНТЯБРЯ: Карлос Алькарас из Испании реагирует, направляясь к боксу своей команды после победы над Янником Синнером из Италии во время их финального матча одиночного разряда среди мужчин в пятнадцатый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 07 сентября 2025 года в Нью-Йорке. (Фото Аль Белло/Getty Images) Getty Images Карлос Алькарас завоевал свой второй титул U.S. Open и звание первой ракетки мира после победы над Янником Синнером со счетом 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 в воскресенье вечером. Итальянец уступил свою позицию лучшего игрока мира своему великому сопернику и всегда был на втором месте. События разворачивались в ритме только одной ракетки. В кинематографических терминах, Синнер был Сальери для Моцарта Алькараса. Меры безопасности президента Трампа задержали прибытие двух лучших игроков мира по синей ковровой дорожке почти на 50 минут, и сотни зрителей снаружи пропустили блестящее открытие выступления 22-летнего теннисиста. Трилогия Алькараса и Синнера в финалах турниров Большого шлема началась с эпического финала Открытого чемпионата Франции, который продлился целых пять часов и 29 минут. За этим блокбастером, который Алькарас выиграл после побега в стиле Гудини, последовали два солидных продолжения. Синнер усмирил не в лучшей форме испанца на Уимблдоне в четырех сетах, а Алькарас вернул должок здесь. В то время как Синнер едва выжил на SW19 после того, как Григор Димитров снялся из-за травмы, ведя в два сета в их матче 1/8 финала, Алькарас носил плащ неуязвимости все 15 дней основной сетки на Флашинг-Медоуз. Он проиграл только один из 22 сыгранных сетов, и даже это произошло в основном из-за маловероятного сбоя на его первой подаче, что ненадолго вернуло Синнера в игру при счете 1:1 по сетам. После этого Алькарас нанес сокрушительный удар...
Сложность Биткоина Увеличивается, Прибыльность Майнеров Под Давлением

Пост "Сложность Биткоина увеличивается, прибыльность майнеров под давлением" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Сложность майнинга Биткоина увеличилась на 4%, влияя на прибыльность майнеров и комиссии. Рост сложности отмечает пятое последовательное увеличение с июня. Слабые комиссии и низкая цена хэширования сжимают маржу прибыли майнеров. 7 сентября 2025 года (UTC) сложность сети Биткоин выросла на 4% до примерно 136,0T на блоке 913 248, что отмечает пятое последовательное увеличение с июня. Это изменение в сочетании со снижающейся ценой хэширования сжимает маржу майнеров, делая будущую прибыльность Биткоина зависимой от восстановления цены или увеличения он-чейн комиссий. Сложность Биткоина в 136,0 триллионов отмечает пятый последовательный рост Корректировка сложности сети Биткоин привела к увеличению на 4% на блоке 913 248, теперь составляя 136,0 триллионов. Это пятая последовательная корректировка с июня. Майнинговое сообщество сталкивается с финансовым давлением из-за падения цены хэширования до 51 $, последнего минимума. Последовательные увеличения сложности продолжаются, что приводит к росту операционных расходов для майнеров, зависящих от маргинально прибыльного оборудования. Прибыльность майнеров уменьшилась, учитывая слабый вклад комиссий за транзакции, в среднем 0,025 BTC за блок. Последний минимум цены хэширования отражает снижение на 5% от среднего показателя августа. Крупные игроки, такие как Foundry и F2Pool, продолжают обсуждать операционные стратегии. Однако ведущие фигуры, такие как Сатоши Накамото или Паоло Ардоино, воздержались от публичных комментариев. "Подавляющее большинство нашего Биткоина хранится напрямую: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Паоло Ардоино, генеральный директор, Tether Историческая устойчивость на фоне роста цен и будущих прогнозов Знаете ли вы? Последняя сопоставимая последовательность сложности Биткоина наблюдала корректировки после миграции хэш-мощностей из Китая в 2021 году, подтверждая устойчивость сети на фоне усиления глобальной конкуренции. Биткоин (BTC) в настоящее время торгуется по цене 110 922,94 $, с рыночной капитализацией 2,21 триллиона $ и 24-часовым объемом 26,52 миллиарда $, согласно CoinMarketCap. Недавно BTC продемонстрировал рост на 0,36% за 24 часа и скачок на 2,51% за последнюю неделю. Bitcoin(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 01:40 UTC 8 сентября 2025 года. Источник: CoinMarketCap Эксперты предполагают...
На саммите Goldman по технологиям циркулируют разговоры о рекордных сделках 2025 года

Пост «Технический саммит Goldman наполнен разговорами о рекордных сделках 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Технологические генеральные директора, инвесторы, аналитики и даже банкиры, прибывающие на этой неделе в Сан-Франциско на одно из крупнейших отраслевых собраний, обсуждают возможность того, что 2025 год может стать рекордным годом для сделок. Этот оптимизм знаменует резкий поворот по сравнению с ситуацией всего шесть месяцев назад, когда объявление президента Дональда Трампа о тарифах в Розовом саду потрясло рынки и разожгло страхи рецессии. Поводом является конференция Goldman Sachs Group Inc. Communacopia & Technology Conference 2025, открывающаяся в понедельник в отеле Palace. Технологическое мероприятие давно служит как площадкой для компаний, чтобы изложить приоритеты, так и испытательным полигоном для руководителей, стремящихся защитить или заручиться поддержкой крупных слияний. Сделкоделы наводняют Сан-Франциско по мере возвращения оптимизма Примерно 260 фирм планируют выступить, включая Meta Platforms Inc., недавно сделавшую ставку в 14,3 миллиарда долларов на Scale AI Inc.; Salesforce Inc., которая в мае заключила свою крупнейшую сделку с 2020 года с Informatica Inc.; и Nvidia Corp., которая только на прошлой неделе приобрела стартап Solver Inc. в многомиллионном соглашении. Согласно данным Bloomberg, такие транзакции подтолкнули технологические сделки до 645 миллиардов долларов с начала года, что является самым сильным темпом с постпандемического бума 2021 года, который сгенерировал почти 1 триллион долларов в сделках. Учитывая коммуникации и медиа, более широкий сектор уже зафиксировал активность на 822 миллиарда долларов. Крупные сделки этого года включают поглощение Palo Alto Networks Inc. компании CyberArk Software Ltd. за 25 миллиардов долларов, выкуп Thoma Bravo компании Dayforce Inc. за 12,3 миллиарда долларов и продажу активов CommScope Holding Co. компании Amphenol Corp. за 10,5 миллиардов долларов. Движущей силой сейчас является гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта. Meta и xAI Corp. Илона Маска вкладывают миллиарды в центры обработки данных. В то же время, по словам сделкоделов, крупные софтверные компании сталкиваются с растущим давлением использовать слияния и поглощения как оборонительную стратегию против управляемого ИИ разрушения. "Будут сделки, которые бросят вызов нашему воображению в рамках более широкого..."
Революционный прорыв для государственных субсидий

Пост «Революционный прорыв для государственных субсидий» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пилотный проект цифровой валюты Южной Кореи: революционный прорыв для государственных субсидий Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Пилотный проект цифровой валюты Южной Кореи: революционный прорыв для государственных субсидий Источник: https://bitcoinworld.co.in/south-korean-digital-currency-pilot/
