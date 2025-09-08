Меган Морони получает новую награду "Лучшая кантри-исполнительница"

Пост Меган Морони выигрывает новую награду 'Best Country' появился на BitcoinEthereumNews.com. Меган Морони (справа) присутствует на церемонии вручения MTV Video Music Awards 2025 на арене UBS 07 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Roy Rochlin/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV В воскресенье вечером Меган Морони стала первой артисткой, получившей трофей Best Country на MTV Video Music Awards. Морони приняла награду "Moon Man", выбранную путем Голосования фанатов, во время прохода по красной дорожке перед началом прайм-тайм шоу на арене UBS в Нью-Йорке. Морони победила с песней "Am I Okay?", ведущим синглом с ее одноименного альбома 2024 года. "Спасибо всем вам огромное за голосование. Спасибо за всё, за всю поддержку в этом году", - сказала Морони во время предварительной речи при получении награды. "Ребята, я буквально боролась за статуэтку 'Moon Man' на Белом Слоне в прошлом году на Рождество, а теперь у меня есть настоящая. Я в шоке. Это намного лучше, чем та из Home Goods". После благодарности нескольким соавторам и сторонникам, она добавила: "Это так круто. Я такая, что я вообще здесь делаю?" Морони победила в напряженной конкуренции, включавшей Jelly Roll (номинированного за песню "Liar"), Криса Стэплтона (за "Think I'm In Love With You"), Коди Джонсона и Кэрри Андервуд (за дуэт "I'm Gonna Love You"), Лейни Уилсон (за "4x4xU") и Моргана Уоллена (за "Smile"). Организаторы шоу объявили о награде Best Country в прошлом месяце; это был один из двух новых трофеев, представленных во время воскресного живого шоу, наряду с Best Pop Artist. VMAs 2025 транслировались в воскресенье вечером на CBS и MTV. VMAs добавляет категорию Best Country Добавление категории Best Country происходит через несколько месяцев после того, как сестринская сеть MTV CMT отменила CMT Music Awards 2025 частично из-за слияния между материнской компанией Paramount и Skydance Media. Андервуд часто доминировала на CMT Music Awards, выбираемых фанатами...