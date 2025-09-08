Salvo Games и Last Odyssey развивают игры Web3 на базе ИИ
Пост Salvo Games и Last Odyssey будут развивать управляемые ИИ Web3-игры появился на BitcoinEthereumNews.com. Salvo Games, известная платформа GameFi, заключила партнерство с Last Odyssey, самой ранней управляемой ИИ MMORTS 5X игрой, разработанной на сети Ronin. Партнерство направлено на объединение передовых технологий и игр Web3 нового поколения. Как сообщила Salvo Games в своем официальном объявлении в X, сотрудничество указывает на потенциал роста, возглавляемого сообществом, в более широком мире децентрализованных игр. Таким образом, этот шаг, как ожидается, существенно повысит видимость, особенно со вторым публичным тестированием Last Odyssey, которое запланировано на октябрь. Salvo Games и Last Odyssey объединяются для укрепления игр Web3 под руководством ИИ Партнерство между Salvo Games и Last Odyssey сосредоточено на продвижении игр Web3 с включением надежной технологии ИИ. Таким образом, благодаря этому сотрудничеству Last Odyssey получит более широкое внутриигровое освещение, помимо предоставления участникам сообщества прямых способов для всестороннего взаимодействия через Telegram и Discord. Этот подход гарантирует, что игроки занимают центральное место в развитии, сочетая игровой процесс и вовлечение сообщества. Учитывая это, ожидается, что партнерство обеспечит иммерсивный опыт для игроков, демонстрируя потенциал принятия решений под руководством ИИ во время игрового процесса в реальном времени. Чего ожидать от этого партнерства для разработчиков? По словам Salvo Games, партнерство предлагает значительные преимущества для разработчиков. Они учитывают более широкое освещение в растущем сообществе Web3, возможности развиваться вместе с быстро масштабируемым проектом через сеть Ronin и доступ к инструментам, управляемым ИИ, для создания иммерсивного игрового процесса. Таким образом, дуэт пытается использовать более широкий охват отрасли Salvo Games и управляемый ИИ подход Last Odyssey, чтобы позволить разработчикам исследовать новые направления в децентрализованных играх. Умаир Юнас - автор контента, связанного с криптовалютами, работающий в этой сфере с 2019 года. Здесь, в Blockchainreporter, он работает как автор новостей и статей. Он энтузиаст криптовалют, блокчейна, NFT, DeFi и FinTech. Он имеет сильные навыки в написании...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 10:35