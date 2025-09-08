Валютное управление Гонконга (HKMA) выдаст мало лицензий на стейблкоины при запуске, так как банки соревнуются за ранние слоты
Пост «Гонконгский HKMA выдаст мало лицензий на стейблкоины при запуске, пока банки соревнуются за ранние места» появился на BitcoinEthereumNews.com. Валютное управление Гонконга (HKMA) заявило в понедельник утром, что одобрит лишь несколько лицензий при запуске своих стейблкоинов, хотя 77 учреждений уже проявили интерес. Эта цифра была зафиксирована в конце августа. Это настоящий ажиотаж; банки, платформы электронной коммерции, технологические компании, стартапы Web3, платежные компании и управляющие активами — все они в списке, согласно сообщениям местных СМИ. Среди крупнейших имен, претендующих на эту лицензию, — Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), крупнейший банк в мире по активам. Он подает заявку через свое гонконгское подразделение ICBC (Asia). Это делает его вторым китайским банком высшего уровня, вступившим в игру после Банка Китая (Гонконг). HSBC, крупнейший банк Гонконга, еще не подал заявку, но проявляет интерес.
Законодатели говорят, что правила будут жесткими, и только одна лицензия может появиться в начале 2025 года
Законодатели поддерживают строгий подход HKMA. По словам Нг Кит-чонга, члена Законодательного совета Гонконга, новые правила специально разработаны жесткими. «Количество выдаваемых лицензий будет очень маленьким», — сказал он, добавив, что «возможно, одна лицензия» может появиться даже в начале следующего года. И это не все. Законодатели также готовят новое законодательство для оффлайн-платежей OTC криптовалютами, которое также может быть введено в 2025 году.
HKMA сообщило заявителям, что им следует подать полные заявки до конца сентября, если они серьезно настроены. Но оно предупредило всех: подача заявки на участие или даже полной заявки не означает одобрения. Они не раздают трофеи за участие. Также общественности было сказано не доверять рекламе или акциям, связанным с нелицензированными стейблкоинами, поскольку они не признаны законом.
Кора Анг, юридический руководитель Amina Group, сказала: «Режим отфильтрует тех, кто не может соответствовать строгим правилам, предложить жизнеспособные варианты использования и продемонстрировать финансовую стабильность». Её...
