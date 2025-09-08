Почему Грин-Бей Пэкерс выглядят как команда, которую нужно победить в NFC North

Защитник Грин-Бей Пэкерс Микай Парсонс (1) празднует свой сэк против Детройт Лайонс в воскресенье. Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены. Рашан Гэри знал, что это не обычная игра. Когда защитник Грин-Бей Пэкерс ехал на стадион Ламбо в воскресенье — за 4 ½ часа до начала матча, заметьте — он уже чувствовал волнение. «Это было безумие по дороге», — сказал Гэри. «Все выглядели готовыми, все были в восторге. А потом я подъезжаю, и все кричат на машину, и всё такое. Я подумал, футбол вернулся». И, возможно, вернулись Грин-Бей Пэкерс. Грин-Бей одержал одну из самых впечатляющих побед в этом десятилетии, победив гостей из Детройта со счетом 27-13. Лайонс доминировали в NFC North в последние годы, выиграв два подряд дивизионных титула и одержав 3-0 в своих последних трех поездках на Ламбо Филд. Но Пэкерс доминировали над командой, которая стала одним из их главных соперников в последние годы. «Я не знаю, какие поколения фанатов Пэкерс были до меня, кого они больше всего презирают», — сказал тайт-энд Такер Крафт. «Можно заметить, когда эти две команды выходят на поле, под нашими (хвостами) горит огонь, и мы готовы играть в мяч». Лайонс, которые в 2024 году имели результат 15-2, выиграли шесть из последних семи игр против Грин-Бей. И после того, как Детройт победил Грин-Бей со счетом 34-31 в 14-й неделе прошлого сезона, многие игроки Пэкерс говорили о желании снова встретиться с Лайонс в плей-офф. Этого не произошло после того, как Грин-Бей проиграл в раунде уайлд-кард плей-офф. Пэкерс ждали все межсезонье, чтобы встретиться с чемпионами NFC North Лайонс, а затем максимально использовали эту возможность. «(Ругательство), это не плохо», — сказал гард Шон Райан. «Я могу вам это сказать. Это определенно не плохо. Они...