Валютное управление Гонконга (HKMA) выдаст мало лицензий на стейблкоины при запуске, так как банки соревнуются за ранние слоты

Валютное управление Гонконга (HKMA) выдаст мало лицензий на стейблкоины при запуске, так как банки соревнуются за ранние слоты

Пост «Гонконгский HKMA выдаст мало лицензий на стейблкоины при запуске, пока банки соревнуются за ранние места» появился на BitcoinEthereumNews.com. Валютное управление Гонконга (HKMA) заявило в понедельник утром, что одобрит лишь несколько лицензий при запуске своих стейблкоинов, хотя 77 учреждений уже проявили интерес. Эта цифра была зафиксирована в конце августа. Это настоящий ажиотаж; банки, платформы электронной коммерции, технологические компании, стартапы Web3, платежные компании и управляющие активами — все они в списке, согласно сообщениям местных СМИ. Среди крупнейших имен, претендующих на эту лицензию, — Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC), крупнейший банк в мире по активам. Он подает заявку через свое гонконгское подразделение ICBC (Asia). Это делает его вторым китайским банком высшего уровня, вступившим в игру после Банка Китая (Гонконг). HSBC, крупнейший банк Гонконга, еще не подал заявку, но проявляет интерес. Законодатели говорят, что правила будут жесткими, и только одна лицензия может появиться в начале 2025 года Законодатели поддерживают строгий подход HKMA. По словам Нг Кит-чонга, члена Законодательного совета Гонконга, новые правила специально разработаны жесткими. «Количество выдаваемых лицензий будет очень маленьким», — сказал он, добавив, что «возможно, одна лицензия» может появиться даже в начале следующего года. И это не все. Законодатели также готовят новое законодательство для оффлайн-платежей OTC криптовалютами, которое также может быть введено в 2025 году. HKMA сообщило заявителям, что им следует подать полные заявки до конца сентября, если они серьезно настроены. Но оно предупредило всех: подача заявки на участие или даже полной заявки не означает одобрения. Они не раздают трофеи за участие. Также общественности было сказано не доверять рекламе или акциям, связанным с нелицензированными стейблкоинами, поскольку они не признаны законом. Кора Анг, юридический руководитель Amina Group, сказала: «Режим отфильтрует тех, кто не может соответствовать строгим правилам, предложить жизнеспособные варианты использования и продемонстрировать финансовую стабильность». Её...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 12:19
Лучшие криптовалюты для покупки при высокой инфляции: Bitcoin, Ethereum, Cardano

Лучшие криптовалюты для покупки при высокой инфляции: Bitcoin, Ethereum, Cardano

Пост Лучшие криптовалюты для покупки при высокой инфляции: Биктоин, Ethereum, Cardano появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Cardano, Ethereum и Биктоин выделяются в периоды высокой инфляции. Вот почему эти криптовалюты по-прежнему являются отличными вариантами. Несмотря на то, что инфляция превышает целевые показатели центральных банков вплоть до 2025 года, она оказалась более устойчивой, чем предполагали многие экономисты. Неопределенность на рынках облигаций, замедление роста заработной платы и рост цен на предметы первой необходимости заставили инвесторов пересмотреть способы защиты своей покупательской способности. Хотя цифровые активы все шире признаются новым рубежом, традиционные средства защиты от инфляции, такие как золото и недвижимость, по-прежнему имеют свое место. Тремя основными криптовалютами, которые считаются устойчивыми в условиях высокой инфляции, являются Биктоин, Ethereum и Cardano. Каждая имеет уникальные преимущества: Cardano - это прогрессивная сеть управления, Ethereum - основа децентрализованных финансов, а Биктоин - цифровое золото. Однако новые возможности, такие как MAGACOIN FINANCE, проект, привлекающий внимание своей структурной легитимностью и культурной энергией, также все шире обсуждаются среди инвесторов. Биктоин: Цифровое хеджирование Биктоин превратился в признанный макроактив. Его фиксированное предложение в 21 миллион монет создает харкап, который напрямую противодействует инфляционной денежно-кредитной политике. В 2025 году приток средств в ETF Биткоина, котирующиеся в США, превысил 20 миллиардов $, подтверждая институциональную веру в его роль цифрового золота. Аналитики подчеркивают, что хотя Биктоин может не обеспечить взрывной рост, как в свои ранние годы, его надежность в сохранении богатства делает его первым выбором для инвесторов, уставших от инфляции. Розничное принятие также остается сильным, при этом активность Сеть Lightning показывает увеличение использования транзакций помимо спекуляции. Для долгосрочных портфелей Биктоин является якорем. Ethereum: Децентрализованная инфраструктура для будущего Ethereum играет другую роль в инфляционной среде. Вместо простого хеджирования он процветает по мере роста спроса на децентрализованные приложения. Миллиарды общей стоимости заблокированы в протоколах DeFi, в то время как одобрения ETF Ethereum в 2025 году привлекли пенсионные фонды и...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 12:01
Ripple выделяет 3 ключевых фактора, стоящих за всплеском институционального принятия цифровых активов

Ripple выделяет 3 ключевых фактора, стоящих за всплеском институционального принятия цифровых активов

Пост Ripple Ключевые моменты 3 основных фактора, стоящих за всплеском институционального принятия цифровых активов, появился на BitcoinEthereumNews.com. Банки ускоряют внедрение цифровых активов с хранением, стейблкоинами и операциями на основе блокчейна, возглавляющими процесс — три ключевых сдвига, которые, по словам Ripple, переопределяют институциональные финансы. 3 стратегических сдвига, стимулирующих переход банков к цифровым активам, говорит Ripple Ripple поделилась аналитическими данными на прошлой неделе, подчеркивая, что институциональное принятие цифровых активов ускоряется, поскольку банки и финансовые компании расширяют свою деятельность в [...] Источник: https://news.bitcoin.com/ripple-highlights-3-key-drivers-behind-institutional-digital-asset-adoption-surge/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 11:35
Сабрина Карпентер исполняет 'Tears' на MTV VMAs, поддерживает права трансгендеров

Сабрина Карпентер исполняет 'Tears' на MTV VMAs, поддерживает права трансгендеров

Пост Сабрина Карпентер исполняет 'Tears' на MTV VMAs, поддерживает права трансгендеров появился на BitcoinEthereumNews.com. Сабрина Карпентер выступает на MTV Video Music Awards 2025, проходящей на UBS Arena. Billboard через Getty Images Сабрина Карпентер принесла дождь на MTV Video Music Awards. Сразу после выпуска своего студийного альбома Man's Best Friend, Карпентер вышла на сцену UBS Arena в Элмонте, Нью-Йорк, в воскресенье вечером для своего первого исполнения песни "Tears". Дерзкий поп-трек является вторым синглом из альбома Man's Best Friend, который был выпущен в конце августа. Карпентер начала свое выступление, появившись из "люка" в серебряном наряде с бахромой, блестящих черных колготках и черных туфлях на высоком каблуке. К ней присоединились танцоры и известные дрэг-квин, такие как Денали и Лекси Лав, некоторые из которых держали плакаты в поддержку прав трансгендеров. На некоторых плакатах было написано "если ты ненавидишь, ты никогда не получишь", "защищайте права трансгендеров" и "поддерживайте местный дрэг". После быстрой смены наряда в телефонной будке в стиле старой школы, Карпентер продолжила танцевать под падающим дождем. Сабрина Карпентер выступает во время MTV Video Music Awards 2025. Getty Images для MTV Карпентер дебютировала на MTV VMAs в 2024 году, где исполнила попурри из своих хитов "Please Please Please", "Taste" и "Espresso". В этом году певица была номинирована на восемь наград, включая Лучший поп-исполнитель и Лучший альбом. После выступления с "Tears" и еще одной смены наряда, Карпентер вернулась на сцену, чтобы принять награду за Лучший альбом за свой релиз 2024 года Short n' Sweet. Она обошла Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen и The Weeknd. Исполнительница "Manchild" использовала этот момент, чтобы еще раз подчеркнуть свою поддержку трансгендерного сообщества и "моих королев на сцене со мной сегодня вечером". "Этот мир, как мы все знаем, может быть полон критики, дискриминации и негатива", - сказала она, добавив, что она "благодарна" быть частью чего-то, что...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 11:34
Валютный рынок Азии сталкивается с неопределенностью на фоне падения японской иены в условиях спекуляций о снижении ставки ФРС

Валютный рынок Азии сталкивается с неопределенностью на фоне падения японской иены в условиях спекуляций о снижении ставки ФРС

Пост Неопределенность для азиатского Форекс на фоне падения японской иены в условиях спекуляций о снижении ставки ФРС появился на BitcoinEthereumNews.com. Срочно: Неопределенность для азиатского Форекс на фоне падения японской иены в условиях спекуляций о снижении ставки ФРС Перейти к содержанию Главная Новости Форекс Срочно: Неопределенность для азиатского Форекс на фоне падения японской иены в условиях спекуляций о снижении ставки ФРС Источник: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plunge/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 11:33
Серебро превосходит Биткоин и золото с начала 2025 года

Серебро превосходит Биткоин и золото с начала 2025 года

Пост «Серебро превосходит Биткоин и золото по показателям с начала 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Финансовые рынки демонстрировали заметные результаты на протяжении 2025 года до настоящего момента. В этом отношении серебро заняло прочные позиции, превзойдя даже Биктоин ($BTC) и золото среди ведущих активов в 2025 году. Согласно данным, предоставленным популярным аналитиком CryptoQuant, Maartunn, серебро зафиксировало ошеломляющий рост на 40.2% с начала года (YTD), превзойдя как рисковые, так и традиционные активы-убежища. Это подчеркивает устойчивое доминирование драгоценных металлов в финансовой сфере даже в 2025 году. Серебро опережает золото и Биткоин с ростом на 40.2% с начала 2025 года На основе эксклюзивной рыночной аналитики, серебро зафиксировало огромный рост цены на 40.2% с начала 2025 года до настоящего времени. В этом отношении оно эффективно превзошло примечательные активы как в традиционных финансах, так и на крипторынке. В частности, для сравнения, золото показало рост на 34.8% за тот же период. Это свидетельствует о растущем спросе на серебро как надежный инструмент хеджирования против волатильности. Тем временем, ведущая криптовалюта, Биктоин ($BTC), также оказалась неспособной превзойти уровень роста серебра, показав повышение на 18.3%. Настроения инвесторов стимулируют рост серебра По словам Maartunn, несмотря на замечательные достижения Ethereum ($ETH), ведущий альткоин зафиксировал прирост на 32.6% в течение 2025 года. Этот процент значительно меньше по сравнению с 40.2% серебра. Это указывает на растущее влияние серебра на рынке и может установить новые ориентиры, в то время как инвесторы продолжают инвестировать на фоне более широкого рыночного сдвига. Умаир Юнас - автор контента, связанного с криптовалютами, работающий в этой сфере с 2019 года. Здесь, в Blockchainreporter, он работает как автор новостей и статей. Он энтузиаст крипто, блокчейна, NFT, DeFi и FinTech. Он имеет сильные навыки написания достоверных обзоров о брокерах и биржах, а также сотрудничал с нашей образовательной командой для создания образовательного контента. У него есть мечта поднять...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 11:32
Лучшая криптовалюта для покупки на этой неделе — Bitcoin, XRP и MAGACOIN FINANCE отмечены для роста в 25 раз

Лучшая криптовалюта для покупки на этой неделе — Bitcoin, XRP и MAGACOIN FINANCE отмечены для роста в 25 раз

Пост Лучшая криптовалюта для покупки на этой неделе — Биктоин, XRP и MAGACOIN FINANCE отмечены для 25-кратного роста появился на BitcoinEthereumNews.com. Ищете лучшую криптовалюту для покупки на этой неделе? Сравните признанных лидеров токенов с перспективными новыми именами. Биктоин прокладывает путь, XRP набирает актуальность в платежах, а MAGACOIN FINANCE становится центром внимания как скрытый выбор с потенциалом 25-кратного роста. Биктоин задает тон рынку Для многих трейдеров Биктоин — первая криптовалюта, с которой они начинают торговать, что делает его лучшим вариантом для покупки на этой неделе. С ограниченным выпуском и надежной ликвидностью он выделяется как стабильная точка на волатильном рынке. Инвесторы считают его цифровым золотом, а его включение в биржевые фонды и долгосрочные портфели свидетельствует о том, что спрос со стороны институтов только растет. Недавнее движение рынка лишь укрепило статус Биткоина как безопасной гавани. Сила Биткоина выше этих уровней снова привлекает как розничных, так и институциональных инвесторов. Эта стабильность в сочетании с его международным законодательством сохраняет его на вершине для тех, кто хочет играть безопасно в крипто. Двигаясь вперед, многие теперь считают, что статус Биткоина как эталона рынка будет укрепляться. В то время как другие криптовалюты растут и падают, Биктоин доминирует, делая его единственной цифровой валютой, которая будет иметь устойчивость и привлекательность для инвесторов, желающих быть в этом пространстве без принятия большого риска. XRP наращивает полезность через платежи XRP также входит в список лучших криптовалют для покупки на этой неделе благодаря увеличению использования для трансграничных финансов. Ripple потратила годы на формирование связей с финансовыми учреждениями, и XRP является важной частью этого плана. Более дешевые и быстрые переводы являются сильным ценностным предложением, особенно для многонациональных банков. В отличие от многих других токенов, XRP поддерживается четким вариантом использования. Это практическое применение помогло ему сохранить актуальность даже тогда, когда другие альткоины испытывали трудности...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 11:00
Почему Грин-Бей Пэкерс выглядят как команда, которую нужно победить в NFC North

Почему Грин-Бей Пэкерс выглядят как команда, которую нужно победить в NFC North

Пост «Почему Грин-Бей Пэкерс выглядят как команда, которую нужно победить в NFC North» появился на BitcoinEthereumNews.com. Защитник Грин-Бей Пэкерс Микай Парсонс (1) празднует свой сэк против Детройт Лайонс в воскресенье. Copyright 2025 The Associated Press. Все права защищены. Рашан Гэри знал, что это не обычная игра. Когда защитник Грин-Бей Пэкерс ехал на стадион Ламбо в воскресенье — за 4 ½ часа до начала матча, заметьте — он уже чувствовал волнение. «Это было безумие по дороге», — сказал Гэри. «Все выглядели готовыми, все были в восторге. А потом я подъезжаю, и все кричат на машину, и всё такое. Я подумал, футбол вернулся». И, возможно, вернулись Грин-Бей Пэкерс. Грин-Бей одержал одну из самых впечатляющих побед в этом десятилетии, победив гостей из Детройта со счетом 27-13. Лайонс доминировали в NFC North в последние годы, выиграв два подряд дивизионных титула и одержав 3-0 в своих последних трех поездках на Ламбо Филд. Но Пэкерс доминировали над командой, которая стала одним из их главных соперников в последние годы. «Я не знаю, какие поколения фанатов Пэкерс были до меня, кого они больше всего презирают», — сказал тайт-энд Такер Крафт. «Можно заметить, когда эти две команды выходят на поле, под нашими (хвостами) горит огонь, и мы готовы играть в мяч». Лайонс, которые в 2024 году имели результат 15-2, выиграли шесть из последних семи игр против Грин-Бей. И после того, как Детройт победил Грин-Бей со счетом 34-31 в 14-й неделе прошлого сезона, многие игроки Пэкерс говорили о желании снова встретиться с Лайонс в плей-офф. Этого не произошло после того, как Грин-Бей проиграл в раунде уайлд-кард плей-офф. Пэкерс ждали все межсезонье, чтобы встретиться с чемпионами NFC North Лайонс, а затем максимально использовали эту возможность. «(Ругательство), это не плохо», — сказал гард Шон Райан. «Я могу вам это сказать. Это определенно не плохо. Они...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 10:52
«Спам-войны 2025» становятся «серьезной угрозой» для Bitcoin

«Спам-войны 2025» становятся «серьезной угрозой» для Bitcoin

Пост «Спам-войны 2025 года становятся «серьезной угрозой» для Биктоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Если вы в Биктоине больше минуты, вы, вероятно, слышали, как люди сравнивают сегодняшние «Спам-войны» с печально известными Войнами за размер блока почти десятилетней давности. Энергия, язвительность, трайбализм — всё это вернулось в полную силу, только на этот раз вместо споров о размерах блоков поле битвы — OP_RETURN и растущий раскол между Bitcoin Core и Knots. Как начались Спам-войны Корни Спам-войн уходят в 2023 год. Именно тогда на сцену ворвались Ordinals. Они позволили любому встраивать цифровое искусство, NFT и другие типы данных прямо в блокчейн Биктоина. Многие приветствовали Ordinals за то, что они высвободили всевозможные инновации на Биктоине. Некоторые предвидели проблему спама и раздувания цепи, что приводит к росту комиссий за транзакции для обычных пользователей. В начале 2025 года Спам-войны вышли на новый уровень. Разработчики Bitcoin Core представили планы по отмене 80-байтового лимита OP_RETURN в своем предстоящем релизе v30. Они надеялись сделать Биктоин более универсальным для новых видов активности в сети. Для многих на стороне Core, пока комиссии за транзакции оплачиваются, любое использование Биктоина считается допустимым. Но не все разделяют это видение. Люк Дэшджр, давний разработчик Биктоина и ведущий сопровождающий Bitcoin Knots, видит в этом сдвиге не столько открытое экспериментирование, сколько серьезный тревожный сигнал. Для него снятие ограничений — это открытое приглашение для спама, что превратит Биктоин в свалку данных для нефинансового мусора и поставит под угрозу его роль как денег. Knots быстро становится точкой сбора для критиков, которые считают, что Core сдает нейтралитет Биктоина, и по мере роста напряженности все больше операторов узлов начинают переходить на его сторону: доля Knots в сети достигла 18,5%. Что действительно поставлено на карту В своей основе Спам-войны касаются не одной строки кода...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 10:49
Леди Гага посвящает победу в номинации "Артист года" на MTV VMAs своему жениху и фанатам

Леди Гага посвящает победу в номинации "Артист года" на MTV VMAs своему жениху и фанатам

Пост Lady Gaga посвящает победу в номинации "Артист года" на MTV VMAs своему жениху и фанатам появился на BitcoinEthereumNews.com. Lady Gaga принимает награду "Артист года" на сцене во время MTV Video Music Awards 2025 на UBS Arena 7 сентября 2025 года в Элмонте, Нью-Йорк. Getty Images для MTV Lady Gaga выразила благодарность особенным людям во время своей речи при получении награды "Артист года" на MTV Video Music Awards 2025. Gaga ненадолго появилась на MTV VMAs в воскресенье, ведущим которой был LL Cool J. В начале церемонии награждения, после выступления Doja Cat и Kenny G с песней "Jealous Type", музыкант Lenny Kravitz вручил Gaga первый трофей вечера. "Готовясь к этому шоу, я думала о том, как много будет значить для меня победа в этой номинации сегодня, и я не могу передать словами, что это значит для меня", - сказала Gaga, читая подготовленную речь на сцене UBS Arena в Элмонте, Нью-Йорк. "Я размышляла о том, что значит получать награду за то, что ты артист, быть вознагражденной за то, что уже само по себе является наградой". "Быть артистом - это попытка соединить души людей по всему миру", - продолжила исполнительница песни "Abracadabra". "Быть артистом - это дисциплина, ремесло, предназначенное для того, чтобы проникнуть в чье-то сердце, где оно пускает корни, и напомнить им о мечтах. Быть артистом - это ответственность заставлять публику улыбаться, танцевать, плакать, освобождаться в любой момент. Это способ построения понимания и празднования единства". Lady Gaga позирует за кулисами на MTV Video Music Awards 2025. Kevin Mazur/Getty Images для MTV Gaga выиграла награду, за которую голосовали фанаты, обойдя Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift и The Weeknd. Она также стала артистом с наибольшим количеством номинаций на VMAs этого года - всего 12. В своей речи она произнесла несколько слов поддержки...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 10:46
