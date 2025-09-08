2025-10-11 суббота

Токеномика ASTER: Огромный аирдроп в 53,5% раскрыт для удивительного роста сообщества
Раскрытие важных сведений: Тенденции коэффициента лонг/шорт бессрочных фьючерсов BTC
Ценовой график Биктоина сейчас демонстрирует паттерн "голова и плечи" с довольно четким планом того, что может произойти дальше. Добавьте к этому факт наличия незаполненного Гэпа Справедливой Цены (FVG) на данный момент, с высокой вероятностью его заполнения. Это дает хорошее представление о том, как может развиваться цена Биктоина на новой неделе. Однако также существует возможность краха с нарастающим сопротивлением, которое может создать проблемы для криптовалюты. Заполнение Гэпа Справедливой Цены на уровне 114 000 $ Крипто-аналитик Xanrox раскрыл, что первый Гэп Справедливой Цены (FVG) Биктоина открылся прямо выше 114 000 $ после последнего краха. Этот разрыв оставил дыру для ликвидности, которая может привлечь больше покупок для запуска нового роста. Этот гэп справедливой цены также находится выше паттерна "голова и плечи", который сформировался на графике. Поскольку разрыв все еще открыт и, скорее всего, будет заполнен, это предполагает, что цена Биктоина может увидеть первоначальный рост отсюда. Это приведет ее до 114 000 $, и здесь начинается настоящая проблема. Это связано с тем, что выше гэпа справедливой цены нарастает большое сопротивление, которое может активироваться, как только ликвидность будет исчерпана. Xanrox далее объясняет, что многие трейдеры разместили свои стоп-лосс ордера выше 114 000 $, что также добавляет нарастающего давления на этом уровне. Таким образом, киты воспользуются этой возможностью, чтобы забрать всю ликвидность, прежде чем начнут толкать цену Биктоина вниз. Цена Биктоина на грани краха Как только гэп справедливой цены будет заполнен на уровне 114 000 $, наступит следующая фаза тренда, которая более медвежья.
Сальвадор отметил четвертую годовщину своего Закона о Bitcoin, приобретя 21 Биткоин, сделка оценивается примерно в 2,3 миллиона $. Это приобретение увеличило общий запас Биткоина страны до 6 313 BTC, что эквивалентно рыночной стоимости 701,8 миллиона $, согласно данным Национального офиса Bitcoin.
Разработчик Bitcoin Ordinals пригрозил финансировать разработку форка с открытым исходным кодом Bitcoin Core, если разработчики попытаются цензурировать Ordinals, Runes и другие нефинансовые транзакции в сети. Открытое письмо в X от Леонидаса, ведущего The Ordinal Show, в субботу появилось на фоне войны между членами сообщества Биктоин о том, должны ли валидаторы узлов Биктоин отдавать приоритет одноранговым финансовым транзакциям и цензурировать — или, по крайней мере, игнорировать — транзакции с большими данными, такими как изображения, видео или документы, которые критики считают спамом. Леонидас предупредил об «опасном прецеденте» и заявил, что любое ужесточение правил политики или цензура транзакций Ordinals и Runes вызовет «решительные действия». «При необходимости армия DOG профинансирует разработку и поддержку форка с открытым исходным кодом Bitcoin Core, который удалит почти все правила политики, и тысячи людей будут его использовать, чтобы сделать предельно ясным, что Биктоин является и всегда должен оставаться устойчивым к цензуре». Его комментарии последовали за замечаниями генерального директора Blockstream Адама Бэка, который является одним из многих биткоинеров, считающих эти транзакции спамом, которому «нет места в таймчейне». Bitcoin Core против Bitcoin Knots Bitcoin Knots, альтернатива Bitcoin Core, набирает популярность в течение последнего года. Количество узлов выросло с 67 в марте 2024 года до более чем 4 380 сегодня, что составляет более 18% сети. Этот рост произошел перед выпуском Bitcoin Core v30, запланированным на 30 октября, который удалит 80-байтовый лимит функции OP_RETURN, позволяя хранить значительно больше медиафайлов в блокчейне. Письмо от Леонидаса было вызвано опасениями, что они могут отменить это обновление.
Общие запасы Биткоина Сальвадора превысили 700 миллионов $ в то время как страна отмечала четвертую годовщину своего исторического решения принять криптовалюту в качестве законного платежного средства. Краткое содержание: Сальвадор приобрел 21 BTC в день Биткоина. Общие запасы страны составляют 6 313,18 BTC стоимостью более 700 миллионов $. Критики утверждают, что игра Сальвадора с Биткоином несет серьезные риски. Данные Биткоин-офиса страны, административного подразделения, управляющего запасами Биткоина, показывают, что государство владеет 6 313,18 BTC после покупки 21 BTC, осуществленной в так называемый день Биткоина. По текущим ценам запасы Биткоина Сальвадора оцениваются чуть более чем в 700 миллионов $ на момент написания. Приобретение 21 BTC отклоняется от политики Биткоин-офиса покупать 1 Биткоин в день, которую страна приняла с момента официального внедрения своего знаменательного Закона о Биткоине. Хотя Сальвадор иногда совершал более крупные покупки, эта недавняя была символическим кивком в сторону ограничения предложения Биткоина в 21 миллион и подтверждением приверженности правительства, даже несмотря на то, что оно балансирует между обязательствами перед МВФ и общественным скептицизмом. Президент Найиб Букеле предложил закон о Биткоине Сальвадора в 2021 году, который впоследствии сделал латиноамериканскую страну первой в мире, принявшей Биткоин в качестве законного платежного средства после подписания предложения. Хотя это ознаменовало исторический момент как для страны, так и для криптовалютной индустрии, решение встретило много критики со стороны экономистов, которые предупреждали о волатильности и макроэкономических рисках. Одним из самых больших критиков решения Сальвадора по Биткоину был Международный валютный фонд (МВФ). С первых дней принятия глобальный наблюдатель и кредитор неоднократно предупреждал, что принятие такого волатильного актива в качестве законного платежного средства может подорвать финансовую стабильность, усложнить денежно-кредитную политику и подвергнуть страну различным фискальным рискам.
Валютное управление Гонконга (HKMA) выдаст только ограниченное количество лицензий на стейблкоины в первом раунде, согласно Hong Kong Economic Journal. На данный момент 77 учреждений выразили заинтересованность. ICBC (Asia) присоединился к BOC Hong Kong в планировании подачи заявки, в то время как HSBC также проявил интерес. Инсайдеры отрасли полагают, что Standard Chartered и BOC Hong Kong входят в число фаворитов, которые, как ожидается, получат первоначальное одобрение от регулятора.
На этой неделе Hyperliquid получил конкурирующие предложения от Paxos, Agora и Frax по обеспечению инфраструктуры стейблкоина для USDH, причем каждый участник торгов подчеркивал регуляторную позицию, распределение и то, как доходность от резервов будет распределяться в экосистеме. Hyperliquid сейчас рассматривает несколько предложений.
Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, в понедельник прояснил свою приверженность только Metaplanet в азиатском регионе. Этот шаг был сделан в ответ на слухи о его участии в другой компании в Азии во время его визита в регион. Эрик Трамп подтверждает приверженность только Metaplanet Эрик Трамп обратился к платформе X 8 сентября, чтобы прояснить, что он связан только с Metaplanet, также известной как Asia's Strategy. Он сказал, что казначейская фирма Биткоина "Metaplanet - единственная компания, с которой я связан в регионе." Его фотография с президентом ABC (ранее GFA) распространилась в инвестиционном сообществе Японии. Спекуляции о связях Эрика с ABC вызвали рост цены акций компании. Считается, что иностранные инвесторы увидели это фото и приобрели акции ABC, полагая, что они определенно взлетят. В понедельник акции GFA упали более чем на 17,79% до 462 JPY после того, как Эрик отрицал какую-либо причастность к фирме. Мин 24ч и Макс 24ч составляют 462 JPY и 630 JPY. Он сказал: "Я не знаю, кто это, и у меня НЕТ никакого участия в этой компании. Это была фотография с конференции, когда я был в Азии. Если кто-то представляет, что я участвую в этой компании, позвольте мне прояснить - это не так." Эрик Трамп ранее был назначен стратегическим советником Metaplanet, крупнейшего корпоративного держателя Биткоина в Японии. Он также присутствовал на собрании акционеров Metaplanet на прошлой неделе. Сегодня Metaplanet увеличила свои общие запасы Биткоина до 20 136 BTC. Фирма приобрела 136 BTC за 15,2 миллиона $ по средней цене 111 783 $ за BTC. Акции Metaplanet и MTPLF падают На момент написания акции Metaplanet закрылись более чем на 2,96% ниже на уровне 688 JPY.
Metaplanet объявила о покупке дополнительных 136 BTC за 15,2 миллиона долларов. С этим последним
