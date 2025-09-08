Лидеры Ordinals угрожают форком Bitcoin Core, чтобы избежать цензуры
Пост «Лидеры Ordinals угрожают Харфорком Биктоин Core, чтобы избежать цензуры» появился на BitcoinEthereumNews.com. Разработчик Bitcoin Ordinals пригрозил финансировать разработку форка с открытым исходным кодом Bitcoin Core, если разработчики попытаются цензурировать Ordinals, Runes и другие нефинансовые транзакции в сети. Открытое письмо в X от Леонидаса, ведущего The Ordinal Show, в субботу появилось на фоне войны между членами сообщества Биктоин о том, должны ли валидаторы узлов Биктоин отдавать приоритет одноранговым финансовым транзакциям и цензурировать — или, по крайней мере, игнорировать — транзакции с большими данными, такими как изображения, видео или документы, которые критики считают спамом. Леонидас предупредил об «опасном прецеденте» и заявил, что любое ужесточение правил политики или цензура транзакций Ordinals и Runes вызовет «решительные действия».
«При необходимости армия DOG профинансирует разработку и поддержку форка с открытым исходным кодом Bitcoin Core, который удалит почти все правила политики, и тысячи людей будут его использовать, чтобы сделать предельно ясным, что Биктоин является и всегда должен оставаться устойчивым к цензуре».
Источник: Леонидас
Его комментарии последовали за замечаниями генерального директора Blockstream Адама Бэка, который является одним из многих биткоинеров, считающих эти транзакции спамом, которому «нет места в таймчейне».
Bitcoin Core против Bitcoin Knots
Bitcoin Knots, альтернатива Bitcoin Core, набирает популярность в течение последнего года. Количество узлов выросло с 67 в марте 2024 года до более чем 4 380 сегодня, что составляет более 18% сети.
Этот рост произошел перед выпуском Bitcoin Core v30, запланированным на 30 октября, который удалит 80-байтовый лимит функции OP_RETURN, позволяя хранить значительно больше медиафайлов в блокчейне. Письмо от Леонидаса было вызвано опасениями, что они могут отменить это обновление.
Связанное: Сложность майнинга сети Биктоин достигает нового исторического максимума
Среди тех, кто поддерживает Бэка, создатель Ocean Mining Люк Дашджр и...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:26