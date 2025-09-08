Эрик Трамп проясняет связи в Азии помимо Metaplanet, акции MTPLF снижаются

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, в понедельник прояснил свою приверженность только Metaplanet в азиатском регионе. Этот шаг был сделан в ответ на слухи о его участии в другой компании в Азии во время его визита в регион. Эрик Трамп подтверждает приверженность только Metaplanet Эрик Трамп обратился к платформе X 8 сентября, чтобы прояснить, что он связан только с Metaplanet, также известной как Asia's Strategy. Он сказал, что казначейская фирма Биткоина "Metaplanet - единственная компания, с которой я связан в регионе." Его фотография с президентом ABC (ранее GFA) распространилась в инвестиционном сообществе Японии. Спекуляции о связях Эрика с ABC вызвали рост цены акций компании. Считается, что иностранные инвесторы увидели это фото и приобрели акции ABC, полагая, что они определенно взлетят. Эрик Трамп с президентом ABC. Источник: X В понедельник акции GFA упали более чем на 17,79% до 462 JPY после того, как Эрик отрицал какую-либо причастность к фирме. Мин 24ч и Макс 24ч составляют 462 JPY и 630 JPY. Он сказал: "Я не знаю, кто это, и у меня НЕТ никакого участия в этой компании. Это была фотография с конференции, когда я был в Азии. Если кто-то представляет, что я участвую в этой компании, позвольте мне прояснить - это не так." Эрик Трамп ранее был назначен стратегическим советником Metaplanet, крупнейшего корпоративного держателя Биткоина в Японии. Он также присутствовал на собрании акционеров Metaplanet на прошлой неделе. Сегодня Metaplanet увеличила свои общие запасы Биткоина до 20 136 BTC. Фирма приобрела 136 BTC за 15,2 миллиона $ по средней цене 111 783 $ за BTC. Акции Metaplanet и MTPLF падают На момент написания акции Metaplanet закрылись более чем на 2,96% ниже на уровне 688 JPY. Акции продолжают снижаться на фоне значительных коротких позиций...