Иена стремительно падает на фоне шокирующей отставки Исибы и спекуляций о снижении ставки ФРС

Иена стремительно падает на фоне шокирующей отставки Исибы и спекуляций о снижении ставки ФРС

Пост Японская иена обрушивается на фоне шокирующей отставки Исибы и спекуляций о снижении ставки ФРС появился на BitcoinEthereumNews.com. Важный прогноз по азиатскому Форекс(FX): Японская иена обрушивается на фоне шокирующей отставки Исибы и спекуляций о снижении ставки ФРС
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:42
Сальвадор приобретает 21 Биткоин несмотря на ограничения кредитного соглашения с МВФ

Сальвадор приобретает 21 Биткоин несмотря на ограничения кредитного соглашения с МВФ

TLDR Сальвадор отпраздновал четвертую годовщину своего закона о Биткоине как законном платежном средстве, приобретя еще 21 Биткоин. Страна теперь владеет 6 313 Биткоинами стоимостью более 700 миллионов $ в своем национальном резерве. Сальвадор отменил требование о Биткоине как законном платежном средстве и согласился прекратить покупку Биткоина в рамках соглашения о кредите МВФ на 1,4 миллиарда $
Coincentral2025/09/08 15:37
Metaplanet, Сальвадор увеличивает запасы Биткоина, Сейлор намекает на новую покупку

Metaplanet, Сальвадор увеличивает запасы Биткоина, Сейлор намекает на новую покупку

Пост Metaplanet, Эль-Сальвадор увеличивают запасы Биктоина, Сейлор намекает на новую покупку появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская инвестиционная компания Metaplanet и дружественная к криптовалютам страна Эль-Сальвадор купили больше Биктоина в понедельник, когда индекс страха и жадности Биктоина вернулся к "нейтральному" после нескольких дней в состоянии "страха". Metaplanet сообщила в свежем раскрытии в понедельник, что приобрела дополнительно 136 Биктоин (BTC), увеличив свой общий запас до 20 136, стоимостью более 2,2 миллиарда долларов по текущим ценам. В июне генеральный директор Саймон Герович заявил, что долгосрочной целью компании является приобретение в общей сложности 210 000 Биктоинов к 2027 году, что сделает ее вторым по величине держателем Биктоина среди публичных компаний после Strategy, согласно Bitbo. Metaplanet в настоящее время является шестым по величине и ведущим японским казначейством Биктоина из 186 отслеживаемых. Компания заплатила примерно 16 554 535 японских иен (111 830 долларов) за монету. Источник: Metaplanet Цена акций снижается Metaplanet впервые объявила о покупке Биктоина 22 июля 2024 года, и ее акции подскочили на 19% до 1,10 долларов. Однако последующие покупки не принесли таких же результатов. На последней торговой сессии акции Metaplanet упали почти на 3% до 4,65 долларов. Цена акций все еще выросла на 92,45% с начала года. Metaplanet также сообщила о планах привлечь еще 880 миллионов долларов через публичное размещение акций на зарубежных рынках 27 августа после того, как снижение акций оказало давление на ее "маховик" привлечения капитала. Эль-Сальвадор покупает больше Биктоина в качестве подарка на годовщину Между тем, президент Эль-Сальвадора Найиб Букеле заявил в понедельник, что страна купила еще 21 Биктоин в рамках Дня Биктоина, добавив к своему общему запасу 6 313, как сообщило ее Биткоин-офис. Биткоин-офис страны празднует "День Биктоина", годовщину закона, сделавшего Биктоин законным платежным средством, который вступил в силу в сентябре 2021 года. Международный валютный фонд опубликовал отчет в июле, утверждая, что Эль-Сальвадор не покупал новые Биктоины с момента подписания кредитного соглашения на 1,4 миллиарда долларов в декабре 2024 года, которое...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:29
Объем казначейских покупок Биткоина упал на 86%, показывают данные на цепочке

Объем казначейских покупок Биткоина упал на 86%, показывают данные на цепочке

Пост "Размер казначейских покупок Биткоина обрушился на 86%, показывают данные" появился на BitcoinEthereumNews.com. Общие казначейские запасы BTC достигли рекордного максимума в 840 000 BTC. Однако средний размер покупки обрушился на ошеломляющие 86 процентов. Это снижение спроса было ключевым драйвером ралли Биткоина во втором квартале. Они были героями последнего великого ралли, главной темой обсуждения на недавней конференции BTC Asia, их ненасытный аппетит к Биткоину в одиночку поднимал рынок на новые высоты. Но тень упала на мир корпоративных казначейств Биткоина. Новый отчет раскрывает тревожную тенденцию под поверхностью: хотя их общие запасы больше, чем когда-либо, их убежденность, измеряемая размером их покупок, обрушилась. Великое противоречие: больше игроков, меньше ставки Данные на цепочке, представленные в новом отчете от CryptoQuant, рассказывают историю двух противоречивых истин. С одной стороны, совокупные казначейские запасы Биткоина выросли до рекордных 840 000 BTC, военная казна, возглавляемая титаном Strategy, который держит 637 000 BTC. Активность транзакций также остается на рекордном уровне, с 46 сделками только в августе. Но с другой стороны, средний размер этих покупок резко упал. Strategy купила всего 1 200 BTC за транзакцию в августе, в то время как другие фирмы в среднем покупали всего 343 BTC. Оба эти показателя упали на ошеломляющие 86 процентов по сравнению с их пиками в начале 2025 года. В общей сложности Strategy приобрела только 3 700 BTC в августе, что является шепотом по сравнению с 134 000 BTC, которые она купила на своем пике в прошлом году. Это не поведение рынка, переполненного уверенностью; это признак меньших, более нерешительных покупок, явный сигнал ограничений ликвидности или ослабевающей убежденности. Призрак прошлых ралли Это драматическое замедление вызывает серьезную обеспокоенность у инвесторов, потому что именно неустанный двигатель накопления казначейства...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:21
ЕС готовит 19-й пакет санкций, нацеленный на российские финансы

ЕС готовит 19-й пакет санкций, нацеленный на российские финансы

Пост ЕС готовит 19-й пакет санкций, нацеленный на российские финансы, появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: ЕС разрабатывает санкции, нацеленные на российские банки, энергетические компании и сектор криптовалют. Новые меры включают расширение ограничений и введение финансовых ограничений при координации с представителями США. Санкции направлены на ограничение доступа России к международным рынкам, фокусируясь на финансовой изоляции. Европейский Союз планирует внедрить свой 19-й пакет санкций, нацеленный на российские финансовые секторы, включая банки и криптовалютные биржи, с ожидаемой координацией с Соединенными Штатами на переговорах в Вашингтоне на этой неделе. Этот пакет санкций дополнительно ограничит финансовую деятельность России, потенциально влияя на глобальные рынки, особенно криптовалютные биржи, на фоне продолжающейся геополитической напряженности. Исторические тренды и текущие данные рынка Ethereum Согласно CoinMarketCap, Ethereum (ETH) в настоящее время стоит 4296.99 $ с рыночным капиталом 518.67 миллиардов $. Доминирование на рынке составляет 13.52%, с 24-часовым объемом торгов 20.90 миллиардов $, отражая изменение на 12.58%. Текущее оборотное предложение составляет примерно 120.71 миллионов. Исследовательская команда Coincu подчеркивает потенциальное влияние на финансовую систему, включая дальнейшую финансовую изоляцию России, хотя технические последствия для криптовалют остаются ограниченными из-за их децентрализованной природы. Требования соответствия могут все еще столкнуться с усилением. Позвольте мне быть предельно ясной. Европа будет поддерживать давление на Россию... мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. — Арианна Подеста, заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Рыночные данные и экспертные мнения Знаете ли вы? 17-й и 18-й раунды санкций ЕС ранее привели к запрету финансовых сервисов обмена сообщениями и санкционированию нефтяных грузов, создавая прецедент для предстоящего 19-го пакета. Согласно CoinMarketCap, Ethereum (ETH) в настоящее время стоит 4296.99 $ с рыночным капиталом 518.67 миллиардов $. Доминирование на рынке составляет 13.52%, с 24-часовым объемом торгов 20.90 миллиардов $, отражая изменение на 12.58%. Текущее оборотное предложение составляет примерно 120.71 миллионов. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 07:08 UTC на...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:15
Прогноз цены Bitcoin (BTC): Умные деньги сбрасывают 115 000 BTC в крупнейшем распределении с

Прогноз цены Bitcoin (BTC): Умные деньги сбрасывают 115 000 BTC в крупнейшем распределении с 2022 года

TLDR Киты Биткоина продали 112 000-115 000 BTC стоимостью примерно 12,7 миллиардов $ за последний месяц, что является крупнейшей распродажей с середины 2022 года Давление продаж опустило цены Биткоина ниже 108 000 $ и способствовало снижению на 6,5% в августе Резервы китов упали до самого низкого уровня с 2022 года, причем наиболее агрессивные продажи произошли в начале сентября Недавние [...] Пост Прогноз цены Bitcoin (BTC): Умные деньги сбрасывают 115 000 BTC в крупнейшей распродаже с 2022 года впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/08 15:13
Графические паттерны указывают на предстоящее значительное ралли

Графические паттерны указывают на предстоящее значительное ралли

Пост "Графические паттерны указывают на предстоящее крупное ралли" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин Биктоин колеблется около отметки 111 000$, консолидируясь после недель волатильных колебаний, державших трейдеров в напряжении. Последние движения происходят на фоне предположений рыночных комментаторов о том, что долгожданная фаза "медвежьей ловушки" может приближаться к завершению, потенциально создавая условия для более сильного восходящего прорыва. Крипто Ровер, широко известный рыночный аналитик, выделил классический график рыночного цикла, указывая на то, что фаза медвежьей ловушки почти завершена. "Будьте готовы. Прокачка приближается", - написал он, предполагая, что обновленный оптимизм вскоре может придать импульс. Другой пост сравнил ценовую структуру Биктоина с историческим прорывом золота, утверждая, что Биктоин может следовать аналогичному паттерну восходящего клина, который привел к параболическому ралли золота в прошлые годы. Это сравнение подчеркивает растущее повествование о том, что Биктоин может имитировать традиционные активы-убежища в своей следующей фазе. На графиках Биктоин продолжает консолидироваться между 110 000$ и 112 000$, уровнем, который выступал в качестве краткосрочной поддержки. Несмотря на недавние откаты от июльских максимумов выше 118 000$, ценовое действие предполагает, что покупатели вступают в игру для защиты ключевых уровней. Если текущая зона накопления сохранится, аналитики утверждают, что движение к обновленным максимумам может развернуться в ближайшие недели. Тем не менее, риски остаются. Рыночные циклы часто заманивают инвесторов ложными ралли перед крупными коррекциями, а макроэкономические неопределенности — такие как изменения в политике центральных банков и условия глобальной ликвидности — будут играть решающую роль в формировании траектории Биктоина. Пока трейдеры внимательно наблюдают, сможет ли Биктоин избавиться от нарратива медвежьей ловушки и перейти в следующую фазу роста, повторяя взрывные забеги предыдущих циклов. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:01
Pepenode прогнозируется как 100-кратный токен 2025 года

Pepenode прогнозируется как 100-кратный токен 2025 года

Пост Pepenode назван 100-кратным токеном 2025 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку рынок криптовалют борется за сохранение импульса, те, кто ищет лучшую криптовалюту для покупки сейчас, изучают альтернативные варианты среди крипто-ICO. Pepenode, со своей уникальной парадигмой виртуального майнинга, стал фаворитом среди многих инвесторов. Уже собрав почти 1 миллион долларов, аналитики говорят, что Pepenode может стать следующим 100-кратным активом благодаря своим уникальным темам и вариантам использования. Cryptonews даже назвал его следующей 1000-кратной криптовалютой, отметив его способность предоставлять пользователям возможность майнить мем-коины голубых фишек. Однако, есть ли у этого токена то, что нужно для настоящего взрыва? В этой статье рассматривается, действительно ли он может стать одним из лучших крипто-выборов этого года. Фокус на игровом аспекте майнинга Криптовалютный майнинг всегда находился под гегемонией немногих, кто мог позволить себе технологии для его работы. Кроме того, технические аспекты экосистем были достаточными, чтобы заставить людей отступить от перспективы. Именно здесь Pepenode меняет ситуацию. Майнинг здесь не является тем же он-чейн майнингом, а вместо этого имеет офф-чейн игровой подход. Вся концепция построена вокруг покупки "Мем-нод" за токены $PEPENODE. Эти ноды можно объединять для создания майнинг-установок в виртуальном пространстве. После начального этапа строительства эти установки также можно модернизировать. Официальный сайт дает простой макет того, как эта игра может выглядеть. Она имеет тот же стратегический стиль, что и игры типа Roller Coaster Tycoon, но в домене криптовалютного майнинга. Токены $PEPENODE можно использовать для питания этих майнинг-установок для добычи большего количества токенов. Однако в особых случаях и через уникальные обновления также можно добывать такие токены, как Pepe и Fartcoin. Экосистема майнинга голубых фишек Одна из самых больших сил, продвигающих Pepenode на вершину...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:57
Китай снова покупает золото, закрепляя 10-месячную серию покупок

Китай снова покупает золото, закрепляя 10-месячную серию покупок

Пост «Китай снова покупает золото, закрепляя 10-месячную серию покупок» появился на BitcoinEthereumNews.com. Народный банк Китая продолжает покупать золото для пополнения валютных резервов страны, согласно официальным данным. Эта покупка, хоть и незначительная, подпитывает 10-месячную серию приобретений Китая, даже по рекордным ценам. Китай продолжает покупать золото даже по рекордным ценам Страны снова начали обращаться к золоту, учитывая текущую [...] Источник: https://news.bitcoin.com/china-buys-gold-yet-again-consolidates-10-month-purchase-streak/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:38
Япония повышает оценку ВВП за второй квартал на фоне сильных потребительских расходов

Япония повышает оценку ВВП за второй квартал на фоне сильных потребительских расходов

Пост "Япония повышает оценку ВВП за второй квартал на фоне сильных потребительских расходов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Япония повысила оценку ВВП за второй квартал, поскольку домохозяйства тратили больше, а предприятия продолжали инвестировать, что показывает, что внутренний спрос сильнее, чем ожидалось. Кабинет министров ранее сообщал, что экономика выросла всего на 0,1%, но новые данные показывают, что на самом деле рост составил 2,2%. Этот более сильный рост показывает, что четвертая по величине экономика мира хорошо держится, несмотря на высокую инфляцию, нехватку рабочей силы и давление со стороны американских тарифов. Правительство повышает показатели ВВП после усиления расходов домохозяйств Частное потребление увеличилось на 0,4% по сравнению с первоначальной оценкой в 0,2%. Это указывает на то, что экономика страны сильно зависит от расходов домохозяйств, поскольку семьи тратили больше денег на товары, услуги и досуг, чем предполагалось в предыдущем отчете. Отчет также показал, что капитальные затраты выросли на 0,6%, что ниже первоначальной оценки в 1,3%. Это доказывает, что предприятия были более осторожны в расходах, в то время как домохозяйства ослабили свои кошельки. Но даже при снижении деловых расходов, более сильный потребительский спрос повысил общий валовой внутренний продукт на 0,5% в квартальном исчислении. Это выше, чем оценка в 0,3%, которую первоначально предполагали политики и аналитики. Новые цифры указывают на то, что сила экономики исходила изнутри Японии, а не от экспорта. Чистый экспорт составил 0,3% роста ВВП, в то время как внутренние расходы добавили 0,2%. Запасы также не показали сокращения по сравнению с первым отчетом. Экономисты связывают рост с повышением заработной платы и внутренним спросом. В июле номинальная заработная плата (которая не меняется с учетом инфляции) росла быстрее за семь месяцев, в то время как реальная заработная плата (которая учитывает повышение цен) также немного улучшилась. Это дало семьям больше покупательской способности. Экономисты связывают рост с повышением заработной платы и внутренним спросом Банк Японии пытается вывести экономику страны из десятилетий слабой инфляции, и, кажется, появился проблеск...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:34
Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Вот почему цена XRP может резко вырасти как Zcash

Meta Games Coin: Проект play-to-earn сообщает о значительном росте

3 токена дешевле Dogecoin, которые могут достичь 1 $ в 2025 году

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов