Япония повышает оценку ВВП за второй квартал на фоне сильных потребительских расходов

Япония повысила оценку ВВП за второй квартал, поскольку домохозяйства тратили больше, а предприятия продолжали инвестировать, что показывает, что внутренний спрос сильнее, чем ожидалось. Кабинет министров ранее сообщал, что экономика выросла всего на 0,1%, но новые данные показывают, что на самом деле рост составил 2,2%. Этот более сильный рост показывает, что четвертая по величине экономика мира хорошо держится, несмотря на высокую инфляцию, нехватку рабочей силы и давление со стороны американских тарифов. Правительство повышает показатели ВВП после усиления расходов домохозяйств Частное потребление увеличилось на 0,4% по сравнению с первоначальной оценкой в 0,2%. Это указывает на то, что экономика страны сильно зависит от расходов домохозяйств, поскольку семьи тратили больше денег на товары, услуги и досуг, чем предполагалось в предыдущем отчете. Отчет также показал, что капитальные затраты выросли на 0,6%, что ниже первоначальной оценки в 1,3%. Это доказывает, что предприятия были более осторожны в расходах, в то время как домохозяйства ослабили свои кошельки. Но даже при снижении деловых расходов, более сильный потребительский спрос повысил общий валовой внутренний продукт на 0,5% в квартальном исчислении. Это выше, чем оценка в 0,3%, которую первоначально предполагали политики и аналитики. Новые цифры указывают на то, что сила экономики исходила изнутри Японии, а не от экспорта. Чистый экспорт составил 0,3% роста ВВП, в то время как внутренние расходы добавили 0,2%. Запасы также не показали сокращения по сравнению с первым отчетом. Экономисты связывают рост с повышением заработной платы и внутренним спросом. В июле номинальная заработная плата (которая не меняется с учетом инфляции) росла быстрее за семь месяцев, в то время как реальная заработная плата (которая учитывает повышение цен) также немного улучшилась. Это дало семьям больше покупательской способности. Экономисты связывают рост с повышением заработной платы и внутренним спросом Банк Японии пытается вывести экономику страны из десятилетий слабой инфляции, и, кажется, появился проблеск...