13 организаций теперь владеют 1,55% оборотного предложения SOL
Корпоративное внедрение Solana ускоряется, и 13 публично торгуемых компаний теперь владеют почти 1,8 миллиарда $ в своих казначействах Solana. Краткое содержание: 13 компаний теперь владеют 8,9 миллионами SOL, во главе с Upexi Inc. (2 млн SOL), DeFi Development Corp. (1,99 млн SOL) и Sol Strategies (370 тыс. SOL), которая также готовится к листингу на Nasdaq. Ожидается, что эта цифра будет расти, поскольку DeFi Development Corp. нацелена на владение SOL на сумму 1 млрд $, в то время как Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital стремятся привлечь 1 млрд $ для совместного казначейства Solana, к которому могут присоединиться другие фирмы. Количество публично торгуемых компаний, принимающих Solana (SOL) в рамках своей казначейской стратегии, выросло до 13. Крупнейшими держателями являются Upexi Inc. с 2 000 518 SOL, за которым следует DeFi Development Corp., недавно добавившая 196 141 SOL, доведя их общее количество до 1 988 170 SOL. Sol Strategies занимает третье место с 370 420 SOL и также готовится стать первой компанией среди пользователей казначейства Solana, которая будет размещена на Nasdaq. Вместе тринадцать компаний теперь контролируют 8,90 миллиона SOL, что составляет 1,55% от общего оборотного предложения — это примерно 1,80 миллиарда $ по текущей рыночной стоимости. Из этих резервов около 585 059 SOL (стоимостью около 104,1 миллиона $) размещены через Combined Staking Reserve, генерируя среднюю доходность 6,86%. Хотя этот стейкинговый резерв представляет собой только 0,102% от общего предложения Solana, это сигнализирует о том, что часть казначейских ассигнований активно используется для получения доходности, а не простаивает. Рост казначейской стратегии Solana Импульс казначейской стратегии Solana ускоряется, и ожидается, что корпоративные активы значительно расширятся в ближайшие месяцы. DeFi Development Corp., в настоящее время второй по величине держатель, обязалась увеличить свои резервы до отметки в 1 миллиард $. Кроме того, Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital работают с Cantor Fitzgerald над привлечением...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:57