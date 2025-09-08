2025-10-11 суббота

Спустя 4 года мечта Сальвадора о Биткоине не умерла – Она просто выглядит иначе

Пост «4 года спустя, мечта Сальвадора о Биткоине не умерла – Она просто выглядит иначе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист Опубликовано: 8 сентября 2025 г. Ключевые выводы Когда Сальвадор отмечает четыре года с момента принятия Биктоина, страна находится на перепутье. Однако с нетронутым резервом BTC в 700 миллионов долларов эксперимент еще не полностью провалился. Спустя четыре года после своего смелого эксперимента с Биктоином [BTC], Сальвадор отмечает годовщину с более скромными планами. Страна по-прежнему может похвастаться внушительным резервом BTC в 700 миллионов долларов, но ее ранние мечты о преобразовании глобальных финансов уступили место прагматизму. Под давлением Международного валютного фонда политика была сокращена, оставив смесь оптимизма и вопросов без ответов о том, может ли принятие криптовалюты на национальном уровне действительно сохраниться. День Биткоина в Сальвадоре В публикации на X (ранее Twitter), Биткоин-офис Сальвадора объявил, что правительство теперь владеет 6 313 BTC (стоимостью более 700 миллионов долларов на момент публикации). Кроме того, офис также объявил о запуске нового закона, который позволил инвестиционным банкам Биткоина обслуживать «искушенных» инвесторов. Источник: X В публикации отмечались успехи в образовании: 80 000 государственных служащих сертифицированы по Биктоину, запуск банков BTC и новых государственных программ, объединяющих королевскую монету и ИИ-агент. Тем не менее, празднования проходят на фоне сокращенной политики, поскольку правительство Сальвадора корректирует свои амбиции в отношении Биткоина под давлением Международного валютного фонда (МВФ). Сделка с МВФ вынуждает пересмотреть подход к BTC В рамках своей сделки с МВФ законодатели Сальвадора отменили закон о законном платежном средстве Биткоина и обязались не покупать дополнительные BTC за счет государственных средств. Соглашение также требовало сокращения поддержки кошелька Chivo, который уже видел прохладное принятие. Отчет МВФ, опубликованный в июле, подтвердил, что Сальвадор не покупал новые Биткоины с декабря 2024 года, а официальные лица повторили в письме о намерениях, что резервы BTC страны остаются неизменными. Источник: МВФ...
Metaplanet преодолевает рубеж в 20 000 BTC с последней покупкой на сумму 15 млн $

Пост Metaplanet преодолевает рубеж в 20 000 BTC с последней покупкой на 15 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин Metaplanet тихо укрепил свои позиции среди крупнейших в мире держателей Биткоина, преодолев отметку в 20 000 BTC после еще одного крупного приобретения на этой неделе. Японская компания подтвердила, что приобрела 136 BTC в сделке стоимостью чуть более 15 миллионов долларов, подчеркивая свою агрессивную стратегию накопления. Восхождение в глобальном рейтинге Эта покупка поднимает Metaplanet на шестое место в списке публично торгуемых компаний с крупнейшими резервами Биткоина, согласно данным BitcoinTreasuries. Только несколько фирм — во главе со Strategy Майкла Сейлора с более чем 636 000 BTC — теперь находятся впереди токийского инвестора. Сколько они потратили Генеральный директор Саймон Герович раскрыл на X, что последняя покупка была осуществлена по средней цене 111 666 долларов за монету. По всем своим приобретениям Metaplanet теперь вложил около 2,08 миллиарда долларов, что дает ему смешанную цену входа примерно 103 000 долларов за Биткоин. Проблемы с ценой акций несмотря на прибыль от криптовалюты В то время как баланс Биткоина компании продолжает расти, ее собственные акции испытывают давление. Торгуясь на Токийской фондовой бирже, акции Metaplanet упали на 1,2% в понедельник. Это падение продолжает 30% снижение за последний месяц, хотя показатели с начала года остаются сильными — более чем на 100% выше январских уровней. Институциональная уверенность в Биткоине Время этого шага совпадает с тем, что сам Биткоин держится выше 111 000 долларов, что на 0,5% выше за последние 24 часа. Аналитики рассматривают постоянные покупки Metaplanet как голос доверия долгосрочной траектории криптовалюты — даже несмотря на то, что краткосрочное движение цен и показатели акций остаются нестабильными. Для Metaplanet стратегия ясна: создать одну из крупнейших в мире сокровищниц Биткоина, несмотря на краткосрочную волатильность. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда...
Золото против Bitcoin: Тихо ли Tether меняет свою резервную стратегию?

Пост «Золото против Биткоина: Тихо ли Tether меняет свою резервную стратегию?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Tether всегда находился в центре внимания как эмитент крупнейшего стейблкоина с рыночной капитализацией около 71 миллиарда. Что еще важнее, решения, которые принимает его руководство, особенно в отношении резервов, имеют значение для всего крипторынка. Вот почему слухи начали распространяться, когда люди заметили снижение заявленных запасов Биткоина Tether в начале этого года. Сообщалось, что компания продает Биткоин за золото. Эта теория получила дополнительное подтверждение после того, как Сальвадор, один из самых громких сторонников Биткоина, объявил о новой покупке золота в июле. Однако на фоне дебатов Биткоин против золота, действительно ли Tether меняет свою резервную стратегию? Истоки слухов о Биткоине против золота Tether Квартальный отчет BDO показал, что запасы Биткоина Tether снизились во втором квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом (с 92 650 BTC в первом квартале до 83 274 BTC во втором квартале). Используя этот отчет, ютубер Клайв Томпсон заявил, что это падение более чем на 9 000 BTC является доказательством распродажи, происходящей под радаром. Этот слух совпал с покупкой Сальвадором золота в размере около 14 000 унций стоимостью 50 миллионов $. Следовал ли Tether тем же путем? Другая сторона истории Некоторые наблюдатели за блокчейном не были убеждены этой теорией, быстро встав на защиту Tether. Они утверждали, что компания стейблкоина не продавала Биткоин; вместо этого она перевела около 20 000 BTC в Twenty One Capital (XXI). 14 000 BTC были переведены в июне и 5 800 BTC в июле, в общей сложности около 2 миллиардов $. Самсон Моу, генеральный директор Jan3, был одним из первых, кто опроверг эту теорию, объяснив, что «пропавшие» монеты были просто перераспределены. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино позже подтвердил то же самое, подчеркнув, что Биткоин по-прежнему является основным резервным активом компании. Биткоин против золота: активы-убежища или смена стратегии? Справедливости ради, золото не полностью исключено из...
Биткоин столкнулся с падением до 100K долларов после крупнейшей распродажи китами с 2021 года

Пост «Биктоин сталкивается с падением до 100K после крупнейшей распродажи Китами с 2021 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Резервы Китов сократились на 114 920 BTC за последние 30 дней, это крупнейшая распродажа за три года. Аналитики предупреждают, что исторический медвежий паттерн может вызвать падение ниже 100 000$. Долгосрочные перспективы Биткоина остаются сильными, с корпоративными активами, достигающими новых максимумов. Биктоин BTC 111 494$ Волатильность 24ч: 0,5% Рыночный капитал: 2,22 T$ Объем 24ч: 25,22 B$ сталкивается с повышенным давлением продаж, поскольку киты выгрузили ошеломляющие 12,75 миллиардов$ в BTC за последний месяц. Эти крупные инвесторы, владеющие от 1 000 до 10 000 BTC, сократили свои резервы на 114 920 BTC. Это крупнейшая ежемесячная распродажа китами с июля 2022 года, сигнализирующая о растущей осторожности среди крупных держателей. Аналитики предупреждают, что устойчивые продажи в сочетании с медвежьими историческими сигналами могут опустить Биткоин ниже психологически важного уровня 100 000$ в ближайшие недели. Крипто-аналитик Тед указал на воскресное "кровавое луние" как на причину пессимизма. Примечательно, что кровавая луна - это лунное событие, которое приводило к рыночным спадам во всех четырех случаях с мая 2021 года. Каждое "Кровавое Луние" с мая 2021 года было медвежьим. Еще одно происходит сегодня, и я думаю, что оно будет медвежьим для $BTC и альткоинов. Похоже, что падение ниже 100K$ весьма вероятно. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 7 сентября, 2025 Аналитик далее предупредил, что как Биктоин, так и другие ведущие криптовалюты могут понести дальнейшие потери. На момент написания Биктоин торгуется около 111 000$, что почти на 11% ниже его августовского пика. За последнюю неделю криптовалюта в основном консолидировалась в параллельном ценовом канале 109 000$-112 000$. Долгосрочный оптимизм по цене Биткоина Несмотря на ближайшую медвежью тенденцию, более широкая траектория Биткоина выглядит устойчивой. Криптовалюта скорректировалась всего примерно на 13% от своего исторического максимума середины августа, что является гораздо более мелким падением по сравнению с прошлыми коррекциями. Год назад сегодня, годовая скользящая средняя #btc...
Акции Metaplanet падают несмотря на Биткоин стоимостью 2 млрд $ — покупать сейчас?

Пост Акции Metaplanet падают несмотря на Биктоин стоимостью 2 миллиарда долларов — Покупать сейчас? появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Акции Metaplanet представляют возможность покупки на спаде согласно Модели квантилей степенного закона, которая предполагает минимальную цену в 705 JPY. Медианная справедливая стоимость акций составляет 1 332 JPY, сигнализируя о возможном росте для долгосрочных инвесторов. Metaplanet теперь владеет 20 136 BTC стоимостью 2,08 миллиарда долларов, достигнув 66% от своей цели в 30 000 BTC к концу года. Цена акций Metaplanet упала еще на 4% 8 сентября, несмотря на то, что японская компания объявила о дополнительной покупке 136 BTC BTC 111 301 долларов Волатильность за 24ч: 0,4% Рыночный капитал: 2,22 T долларов Объем 24ч: 25,83 B долларов стоимостью 15,2 миллиона долларов. Хотя японская компания продолжает увеличивать свои запасы BTC, цена ее акций опустилась ниже 700 JPY. Стоит ли инвесторам покупать на спадах акций Metaplanet? За последнюю неделю цена акций Metaplanet скорректировалась более чем на 17%, опустившись ниже 700 JPY на Токийской фондовой бирже. С момента пика в 1 900 JPY в июне акции скорректировались на 63%, и некоторые инвесторы видят в этом возможности для покупки. Аналитик Zynx выделил Модель квантилей степенного закона Metaplanet, описывая ее как одну из наиболее четких визуализаций взаимосвязи между накоплением Биткоина и ценой акций Metaplanet Inc. (3350.T). Согласно модели, 705 JPY представляет потенциальную минимальную цену для акций Metaplanet, в то время как медианная справедливая стоимость оценивается в 1 332 JPY. Поскольку акции Metaplanet сейчас опускаются ниже минимальной цены, долгосрочные инвесторы получают шанс покупать на спадах. Это одна из самых красивых графиков, которые вы когда-либо увидите, Модели квантилей степенного закона Metaplanet. Она помогает визуализировать взаимосвязь между накоплением BTC и ценой акций для 3350.T 🇯🇵 Она предполагает, что ¥705 находится близко к абсолютному дну и что медианная справедливая стоимость =… pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 8 сентября 2025 На прошлой неделе аналитики рынка отметили, что маховиковая модель Metaplanet замедлилась в последнее...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решение по ETF Canary HBAR и Grayscale Polkadot, вот почему

Пост «Комиссия по ценным бумагам и биржам США откладывает решение по ETF Canary HBAR и Grayscale Polkadot, вот почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила одобрение еще двух биржевых фондов (ETF) на альткоины, согласно официальным документам. На этот раз регулятор продлил срок принятия решения по Canary HBAR и Grayscale Polkadot (DOT), что вызвало спекуляции в криптосообществе. Комиссия по ценным бумагам и биржам США продлевает сроки одобрения ETF Canary HBAR Согласно последним документам, SEC назначила более длительный период ожидания для спотового ETF Canary HBAR и ETF Grayscale Polkadot. Аналитики Bloomberg сохраняют 90% вероятность одобрения ETF государственным агентством. Nasdaq подала заявку на листинг и торговлю ETF Hedera, отслеживающего спотовую цену HBAR, 21 февраля, с поправкой, заменяющей первоначальную заявку, поданную 4 марта. Несколько недель спустя, 13 марта, был опубликован спотовый ETF HBAR, начиная 180-дневный период для SEC, чтобы отклонить или одобрить ETF. SEC уже откладывала одобрение спотового ETF Canary HBAR в апреле и июне, запрашивая дополнительные комментарии о том, следует ли размещать и торговать акциями в соответствии с правилом Nasdaq о доверительных акциях на основе товаров. Комиссия продлевает срок одобрения или отклонения предложенного изменения правил на дополнительные 60 дней. Это делает 8 ноября окончательной датой для SEC, чтобы одобрить или отклонить ETF. Цена HBAR выросла на 1% за последние 24 часа, в настоящее время торгуясь по цене 0,2206 $. Мин 24ч и Макс 24ч составляют 0,2174 $ и 0,2222 $ соответственно. Решение SEC по ETF Grayscale Polkadot SEC также продлила срок одобрения ETF Grayscale Polkadot до 8 ноября. Комиссия откладывала ETF дважды в апреле и июне, аналогично ETF HBAR. Агентство считает целесообразным назначить более длительный период для одобрения или отклонения в соответствии с предложенным изменением правил Nasdaq. Ему требуется достаточно времени для рассмотрения одобрения...
Отчет о мероприятии по стейкингу Bitcoin и институциональному хостингу

Пост «Отчет о мероприятии по стейкингу Биктоина и институциональному хостингу» появился на BitcoinEthereumNews.com. Этот контент предоставлен спонсором. ПРЕСС-РЕЛИЗ. DeFimans Co., Ltd. (Штаб-квартира: Минато-ку, Токио; Соучредители: Мицуси Оно и Таиси Сато; далее именуемая «DeFimans») совместно провела мероприятие «Стейкинг Биктоина и институциональный хостинг» во вторник, 26 августа 2025 года, вместе с Next Finance Tech (Штаб-квартира: Минато-ку, Токио; Со-генеральные директора: Соитиро Токурики и Синья Цутида). Обзор мероприятия [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-staking-and-institutional-custody-event-report/
Находится ли цена Cardano на поворотной точке? Аналитики прогнозируют долгосрочные цели

Пост "Находится ли цена Cardano на поворотной точке? Аналитики прогнозируют долгосрочные цели" появился на BitcoinEthereumNews.com. Cardano провел годы консолидации в широком диапазоне. В течение этого периода токен последовательно формировал более высокие минимумы, паттерн, который, по словам трейдеров, отражал базовую силу. Теперь, в свете недавних прибылей, монета смотрит на амбициозные цели цикла согласно аналитикам, Cardano (ADA) торговался около 0,84$ на момент публикации. Токен вырос на 2,31% за день и на 2,56% за неделю. Месячная прибыль составила 4,84%, и аналитики заявили, что долгосрочные прогнозы по-прежнему указывают на амбициозные цели цикла между 9$ и 12$ в ближайшие годы. Цена Cardano показала структурную устойчивость Трейдер под ником @GunsRoses1987 заявил, что график ADA не напоминает спекулятивную прокачку. Вместо этого он описал структуру как подготовку к более долгосрочному движению вверх. Он добавил, что хотя фиксация прибыли обычно происходит во время ралли, более крупная техническая установка выглядит конструктивно. Технические аналитики рынка часто сравнивают такие установки с пружинами. Давление медленно нарастает перед тем, как одно решающее движение высвобождает его. Эта интерпретация поместила Cardano на потенциальную поворотную точку, если покупатели поддержат давление на более высоких временных рамках. Источник: X Аналитики устанавливают цели цикла для цены ADA Если прорыв развернется, аналитики определили многолетние цели для цены ADA. Они обрисовали уровни между 9$ и 12$, в зависимости от более широких рыночных условий. Эти прогнозы предполагали устойчивое внедрение блокчейн-приложений и расширение рыночной капитализации среди цифровых активов. Некоторые аналитики также связывали ожидания с потенциальной долей рынка Cardano. Они предположили, что токен может захватить более 5 процентов от общего рынка криптовалют. Если общая капитализация достигнет нескольких триллионов долларов в течение следующего десятилетия, такая доля может поддерживать оценки значительно выше текущего диапазона. Не ожидается, что эти цели будут достигнуты в течение месяцев. Аналитики описали их как цели цикла, что означает, что они могут занять годы. Исторически цифровые активы двигались в длительных многолетних фазах расширения и сжатия. Трейдеры...
13 организаций теперь владеют 1,55% оборотного предложения SOL

Пост «13 организаций теперь владеют 1,55% оборотного предложения SOL» появился на BitcoinEthereumNews.com. Корпоративное внедрение Solana ускоряется, и 13 публично торгуемых компаний теперь владеют почти 1,8 миллиарда $ в своих казначействах Solana. Краткое содержание: 13 компаний теперь владеют 8,9 миллионами SOL, во главе с Upexi Inc. (2 млн SOL), DeFi Development Corp. (1,99 млн SOL) и Sol Strategies (370 тыс. SOL), которая также готовится к листингу на Nasdaq. Ожидается, что эта цифра будет расти, поскольку DeFi Development Corp. нацелена на владение SOL на сумму 1 млрд $, в то время как Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital стремятся привлечь 1 млрд $ для совместного казначейства Solana, к которому могут присоединиться другие фирмы. Количество публично торгуемых компаний, принимающих Solana (SOL) в рамках своей казначейской стратегии, выросло до 13. Крупнейшими держателями являются Upexi Inc. с 2 000 518 SOL, за которым следует DeFi Development Corp., недавно добавившая 196 141 SOL, доведя их общее количество до 1 988 170 SOL. Sol Strategies занимает третье место с 370 420 SOL и также готовится стать первой компанией среди пользователей казначейства Solana, которая будет размещена на Nasdaq. Вместе тринадцать компаний теперь контролируют 8,90 миллиона SOL, что составляет 1,55% от общего оборотного предложения — это примерно 1,80 миллиарда $ по текущей рыночной стоимости. Из этих резервов около 585 059 SOL (стоимостью около 104,1 миллиона $) размещены через Combined Staking Reserve, генерируя среднюю доходность 6,86%. Хотя этот стейкинговый резерв представляет собой только 0,102% от общего предложения Solana, это сигнализирует о том, что часть казначейских ассигнований активно используется для получения доходности, а не простаивает. Рост казначейской стратегии Solana Импульс казначейской стратегии Solana ускоряется, и ожидается, что корпоративные активы значительно расширятся в ближайшие месяцы. DeFi Development Corp., в настоящее время второй по величине держатель, обязалась увеличить свои резервы до отметки в 1 миллиард $. Кроме того, Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital работают с Cantor Fitzgerald над привлечением...
Сальвадор покупает еще 21 Биткоин после поворота к золоту

Пост «Сальвадор покупает еще 21 Биткоин после поворота к золоту» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Сальвадор вызвал дебаты на прошлой неделе после покупки золота на 50 миллионов долларов США. Этот шаг разозлил сообщество Биткоина и подорвал веру страны в тезис о «цифровом золоте». Теперь президент Найиб Букеле объявил, что страна купила еще 21 BTC к Дню Биткоина. Сальвадор просто не может оставаться вне заголовков. На прошлой неделе Крипто-Twitter гудел о покупке страной золота на 50 миллионов долларов США (и не в хорошем смысле). Теперь, всего через несколько дней после гнева биткоин-максималистов, Сальвадор покупает больше Биткоина. На случай, если сообщество Биткоина не было уверено, президент Найиб Букеле подтвердил приверженность страны цифровому золоту. Он объявил, что Сальвадор купил еще 21 BTC к «Дню Биткоина». Это обновление получило огромную поддержку и признательность от сообщества Биткоина на X. Сальвадор шокирует Крипто-Twitter покупкой золота. Годами Букеле наслаждался своей ролью неофициального суверенного талисмана Биткоина. От публикаций о покупках Биткоина до шутливого провозглашения себя «Диктатором Сальвадора», он последовательно рисовал картину будущего, где Биткоин лежит в основе экономической судьбы Сальвадора. Вот почему прошлонедельное объявление шокировало сообщество, вместо того чтобы услышать «Сальвадор покупает больше Биткоина». Сальвадор купил больше золота. И не просто несколько слитков. Центральноамериканская страна размером с почтовую марку вложила целых 50 миллионов долларов США в золото. Эта покупка стала первой покупкой золота страной за 35 лет, увеличив ее запасы почти на треть. Для нации, пытающейся диверсифицировать резервы и укрепить доверие с традиционными финансовыми учреждениями, такими как МВФ, золото имело стратегический смысл. На момент покупки золото уже наслаждалось метеоритным ростом. Спотовые цены взлетели до исторического максимума выше 3 600 долларов США за унцию, подталкиваемые нервными глобальными рынками, ослаблением фиата...
