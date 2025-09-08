Золото против Bitcoin: Тихо ли Tether меняет свою резервную стратегию?

Tether всегда находился в центре внимания как эмитент крупнейшего стейблкоина с рыночной капитализацией около 71 миллиарда. Что еще важнее, решения, которые принимает его руководство, особенно в отношении резервов, имеют значение для всего крипторынка. Вот почему слухи начали распространяться, когда люди заметили снижение заявленных запасов Биткоина Tether в начале этого года. Сообщалось, что компания продает Биткоин за золото. Эта теория получила дополнительное подтверждение после того, как Сальвадор, один из самых громких сторонников Биткоина, объявил о новой покупке золота в июле. Однако на фоне дебатов Биткоин против золота, действительно ли Tether меняет свою резервную стратегию? Истоки слухов о Биткоине против золота Tether Квартальный отчет BDO показал, что запасы Биткоина Tether снизились во втором квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом (с 92 650 BTC в первом квартале до 83 274 BTC во втором квартале). Используя этот отчет, ютубер Клайв Томпсон заявил, что это падение более чем на 9 000 BTC является доказательством распродажи, происходящей под радаром. Этот слух совпал с покупкой Сальвадором золота в размере около 14 000 унций стоимостью 50 миллионов $. Следовал ли Tether тем же путем? Другая сторона истории Некоторые наблюдатели за блокчейном не были убеждены этой теорией, быстро встав на защиту Tether. Они утверждали, что компания стейблкоина не продавала Биткоин; вместо этого она перевела около 20 000 BTC в Twenty One Capital (XXI). 14 000 BTC были переведены в июне и 5 800 BTC в июле, в общей сложности около 2 миллиардов $. Самсон Моу, генеральный директор Jan3, был одним из первых, кто опроверг эту теорию, объяснив, что «пропавшие» монеты были просто перераспределены. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино позже подтвердил то же самое, подчеркнув, что Биткоин по-прежнему является основным резервным активом компании. Биткоин против золота: активы-убежища или смена стратегии? Справедливости ради, золото не полностью исключено из...