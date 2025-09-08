2025-10-11 суббота

Лучшие предпродажи криптовалют для покупки после крупнейшей распродажи Биткоина с 2022 года

Пост «Лучшие крипто-пресейлы для покупки после крупнейшей распродажи Биткоина с 2022 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аарон пишет для NewsBTC в качестве крипто-журналиста, освещая последние новости и события в мире крипто. Аарон занимается написанием и редактированием с 2016 года и лично наблюдал, как за это время эволюционировало написание для онлайн-изданий под влиянием всего: от глобализированной рабочей силы до LLM. Он также стал свидетелем превращения крипто из нишевого интереса в многотриллионную силу, которая меняет мировую экономику. Его академический опыт с несколькими последипломными степенями и страсть к хорошему письму, где бы оно ни встречалось, определяют собственный подход Аарона к освещению крипто. Что отличает хорошее письмо? Сторителлинг – поиск связей между новостями и людьми, которые их читают, и выявление этих связей. Именно это Аарон ищет в своих материалах. В свободное время Аарон работает в местной благотворительной организации, любит тренироваться и заниматься в местном боксерском клубе. Иногда он даже читает бумажные книги. Источник: https://www.newsbtc.com/news/best-crypto-presales-amid-big-bitcoin-sell-off/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:35
Сальвадор празднует 4-ю годовщину решения о Биткоине! Совершена значительная покупка BTC!

Пост «Сальвадор празднует 4-ю годовщину решения о Биткоине! Совершена значительная покупка BTC!» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор, который проложил новый путь, став первой страной, принявшей Биткоин в качестве законной валюты в 2021 году, празднует 4-ю годовщину официального принятия Биткоина. На данный момент Сальвадор объявил, что приобрел 21 Биткоин в честь 4-й годовщины своего перехода на Биткоин. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил в своем посте, что они приобрели 21 BTC, ссылаясь на предложение в 21 миллион Биткоинов. «Мы покупаем 21 Биткоин для Дня Биткоина». С последней покупкой Сальвадор теперь владеет в общей сложности 6 313 BTC, стоимостью примерно 701,8 миллиона $ по текущим рыночным ценам. Что произошло? Как вы можете помнить, Сальвадор принял соответствующий закон, признающий Биткоин законной валютой, в июне 2021 года, а позже совершил первую официальную покупку BTC в сентябре 2021 года. С тех пор латиноамериканская страна продолжала покупать Биткоин, а в 2022 году запустила политику покупки 1 BTC каждый день. В то время как свобода Биткоина в стране была ограничена в рамках кредитного соглашения, заключенного страной с МВФ, также утверждалось, что политика страны по покупке 1 BTC каждый день закончится. Однако Найиб Букеле опроверг эти утверждения и заявил, что покупки будут продолжаться. Букеле сказал в заявлении со своего аккаунта X в марте: «Нет, покупки BTC не прекращаются. Если они не прекратились, когда мир исключил нас и большинство пользователей 'биткоина' покинули нас, они не прекратятся сейчас и не прекратятся в будущем». *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:23
Эти Altcoin ETF могут бросить вызов Биктоин и блокчейн Ethereum

Пост «Эти Альткоин ETF могут бросить вызов Биткоину и Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости сегодня раскрывают поворотный момент для рынка биржевых фондов (ETF). Долгосрочное доминирование Биктоина и блокчейн Ethereum в крипто-ETF вскоре может столкнуться с конкуренцией, поскольку регуляторы готовятся расширить одобрения. Аналитики считают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закладывает основу для новой эры, где Альткоины ETF станут частью финансового инструментария Уолл-стрит. Биткоин и Ethereum по-прежнему лидируют на рынке ETF На данный момент Биктоин и Ethereum остаются якорями рынка ETF. Биткоин ETF, запущенные с высоким спросом, установили стандарт для интеграции криптовалют в основные финансы. Однако Ethereum ETF испытывали трудности при запуске в середине 2024 года. Слабый приток отражал колебания советников, все еще адаптирующихся к фондам Биткоина. Более того, отсутствие функций стейкинга делало Ethereum ETF неполными. Многие ожидают более высокого спроса, когда стейкинг станет частью структуры, подчеркивая как возможности, так и вызовы для роли Ethereum. Следующий шаг SEC: Альткоин ETF на горизонте По данным аналитиков Bloomberg, несколько криптовалют уже соответствуют критериям листинга. Это включает Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC) и Polkadot (DOT). Популярные токены, такие как Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP от Ripple, Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB), также являются сильными претендентами, учитывая их ликвидность и устоявшиеся рынки деривативов. Этот сдвиг может переопределить рынок ETF, внедряя большее разнообразие за пределами доминирования Биткоина и Ethereum. Какие Альткоины могут возглавить волну ETF? Первая волна альткоин ETF, вероятно, сосредоточится на токенах с высокой ликвидностью, таких как $Solana, $Cardano и $XRP, поскольку эти активы уже пользуются высоким спросом инвесторов. Со временем могут появиться более диверсифицированные ETF-продукты, объединяющие корзину альткоинов, таких как $LINK, $AVAX и $DOT. Хотя не каждый токен привлечет одинаковый интерес, само одобрение альткоин ETF будет представлять собой поворотный момент — подтверждая, что цифровые активы теперь...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:21
Вдохновение для Гипер-Покупателей Биткоина

Пост "Вдохновение для гипер-покупателей Биткоина" появился на BitcoinEthereumNews.com. Путь Сейлора к миллиардам Биткоина: Вдохновение для гипер-покупателей Биткоина. Подпишитесь на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованием и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политкорректности, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в столь же многих областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы, которые не следует называть, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в крипто и научить людей, как взять под контроль свои деньги в блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. За это время он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:05
Навигация по ключевым решениям ФРС и глобальным политическим сдвигам

Пост «Навигация по ключевым решениям ФРС и глобальным политическим сдвигам» появился на BitcoinEthereumNews.com. Неопределенность доллара США: навигация по ключевым решениям ФРС и глобальным политическим сдвигам Перейти к содержанию Главная Новости Форекс Неопределенность доллара США: навигация по ключевым решениям ФРС и глобальным политическим сдвигам Источник: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-fed-impact/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:39
BlockDAG лидирует с собранными 400M $ и фиксированной ценой 0,0013 $

Пост BlockDAG лидирует с привлеченными 400 миллионов $ и фиксированной ценой 0,0013 $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Лучшие крипто-проекты, за которыми стоит следить в сентябре 2025 года: BlockDAG, DOGE, BONK и TRX В мире криптовалют привлеченный капитал имеет значение только тогда, когда он создает что-то реальное. Проекты с яркими цифрами, но малым содержанием не живут долго. Но когда проект превращает финансирование в инфраструктуру, пользователей и ежедневное взаимодействие, тогда внимание оправдано. Этот список не о монетах с одним лишь хайпом, а о проектах, демонстрирующих масштаб, тягу и дорожную карту, которая уже в движении. По состоянию на сентябрь 2025 года, это четыре ведущих крипто-проекта, которые превращают потенциал в доказательства, и один из них предоставляет покупателям точку входа с фиксированной по времени ценой, которую мало кто ожидал. BlockDAG (BDAG): От капитала к коду, майнерам и миллионам пользователей BlockDAG не пытается привлечь внимание. Оно у него уже есть, с цифрами, которым позавидовали бы большинство других предпродаж. С привлеченными более 400 миллионов $, включая 40 миллионов $ только за последний месяц, это не просто крупный сбор средств. Это целеустремленный сбор. Было продано более 25,5 миллиардов монет BDAG, к которым присоединились более 312 000 уникальных держателей. Но настоящая разница заключается в том, как используется этот капитал. Вместо маркетингового хайпа BlockDAG направил средства прямо в инфраструктуру. Уже отправлено 19 000 майнеров серии X (X10, X30, X100), с масштабированием до 2 000 единиц в неделю. Более 3 миллионов пользователей активно майнят через мобильное приложение X1, превращая ежедневные нажатия в ежедневное участие. Также есть живая глобальная панель управления, инструменты для разработчиков и многоуровневая майнинг-экосистема. Дорожная карта - это не обещание, это набор продуктов, которые уже используются растущей глобальной базой в более чем 130 странах. Предпродажа в настоящее время находится в Партии 30, по цене 0,03 $, с ROI 2 900% с Партии 1. Но настоящая возможность заключается во временной фиксации цены на уровне 0,0013 $, открытой до 1 октября. Это редкая...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:36
Почему Альткоины Могут Превзойти Биткоин в Следующей Фазе

Пост «Почему Альткоины могут превзойти Биктоин в следующей фазе» появился на BitcoinEthereumNews.com. АльткоиныБиктоин Биктоин может по-прежнему доминировать на крипто-ландшафте, но некоторые аналитики начинают утверждать, что его доля рынка имеет мало места для роста. Популярный трейдер Crypto Daan предполагает, что пик для этого цикла, вероятно, уже достигнут, открывая дверь для альткоинов, чтобы медленно выйти на первый план. Вместо ожидания прямолинейного снижения, Даан предвидит кратковременный рост доминирования сначала. Этот ход, по его словам, может произойти при двух совершенно разных рыночных сценариях — либо Биктоин падает и тянет за собой остальной рынок, либо он прорывается к новым максимумам и опережает альтернативные токены. Оба исхода, хотя и противоположные по направлению, временно будут благоприятствовать BTC. Тем не менее, долгосрочная история, по его мнению, иная. К 2025 году Даан ожидает, что альткоины укрепят свои позиции по отношению к Биктоину, хотя он предупреждает инвесторов не предполагать, что каждый токен выиграет в равной степени. Ethereum и избранная группа устоявшихся имен, скорее всего, покажут лучшие результаты, в то время как многие меньшие проекты могут испытывать трудности, чтобы не отставать. Аналитик также размышлял о рыночной динамике, отмечая, что устойчивые ралли, как правило, начинаются с решительного лидерства Биктоина. Когда альткоины растут вместе с Биктоином слишком быстро, более широкий восходящий тренд часто теряет импульс. Что касается его собственного позиционирования, Даан остановился на сбалансированном подходе: половина его портфеля в Биктоине, половина в альткоинах. В более ранних циклах он почти полностью полагался на альткоины на этом этапе, но теперь описывает это как высокорисковую стратегию. Его вывод для других инвесторов — правильное сочетание зависит меньше от выбора времени на рынке и больше от знания своей толерантности к риску. Если его прогноз сбудется, Биктоин может продолжать задавать темп в ближайшей перспективе, но следующая фаза цикла может принести возможности для альткоинов, чтобы вновь утвердиться. Информация, представленная в этой статье, является...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:34
Ищете лучшие криптовалюты стоимостью менее 1$ сегодня? BlockchainFX привлек почти 7 миллионов $ и может быть лучше, чем Hyperliquid и Cardano

В то время как рынок ищет лучшие криптовалюты для покупки сегодня, внимание смещается с устоявшихся альткоинов на проекты нового поколения. Cardano и даже известные платформы, такие как Hyperliquid, создали себе репутацию, но их цены часто резко колеблются. BlockchainFX ($BFX) позиционирует себя как более устойчивая и перспективная альтернатива. С ценой предпродажи 0,022 $ [...] Статья "Ищете лучшие криптовалюты дешевле 1 $ сегодня? BlockchainFX собрал почти 7 млн $ и может быть лучше, чем Hyperliquid и Cardano" впервые появилась на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/08 17:30
Тарифы Трампа представляют угрозу для ВВП Индии, заявляет главный экономический советник

Пост «Тарифы Трампа представляют угрозу для ВВП Индии», заявляет главный экономический советник, появился на BitcoinEthereumNews.com. Главный экономический советник Индии В. Ананта Нагесваран предупредил, что 50% тариф президента США Дональда Трампа на индийские товары может значительно ударить по экономике страны. В интервью Bloomberg TV Нагесваран сказал, что тарифы могут сократить валовой внутренний продукт (ВВП) Индии примерно на 0,5% до 0,6% в финансовом году, заканчивающемся 31 марта. В прошлом месяце Соединенные Штаты удвоили тарифы на индийский экспорт с 25% до 50%, ссылаясь на продолжающиеся закупки Индией российской нефти со скидкой, что, по утверждению Трампа, нарушает санкции США против Москвы. Тарифная ставка является самой высокой для любой азиатской экономики, и она ставит индийских экспортеров в невыгодное положение по сравнению с экспортерами из Вьетнама, Бангладеш и Индонезии. Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем Индии, покупая почти пятую часть ее экспорта. Текстиль, ювелирные изделия, обувь и кожаные товары являются одними из основных потребителей дешевой рабочей силы и, как ожидается, пострадают больше всего. Экономисты также предупреждают, что затяжная тарифная война может сократить рост Индии в следующем году более чем на 0,8%. Некоторые инвестиционные банки зашли так далеко, что предупреждают о потере 1%, если спрос на индийский экспорт еще больше сократится. Экспорт останавливается из-за тарифов Нагесваран сказал, что 50% тариф состоит из двух последовательных повышений. Соединенные Штаты изначально ввели 25% тариф в этом году. Второй 25% штраф был добавлен в конце августа после того, как Индия продолжила покупать российскую нефть со скидкой, несмотря на предупреждения из Вашингтона. Этот внезапный скачок застал индийских экспортеров врасплох. Товары, которые когда-то были дешевле на американском рынке, теперь стоят гораздо дороже. Аналитики заявили, что высокие пошлины сделали индийские товары нежизнеспособными по сравнению с более дешевым импортом из Вьетнама, Бангладеш и Индонезии. Отрасли, наиболее серьезно пострадавшие, — это те, которые в значительной степени зависят от спроса из Соединенных Штатов. Текстиль, ювелирные изделия, обувь и кожаные товары, которые используют...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:16
Индия-Пакистан - самый горячий Билет в крикете, поскольку спрос растет на Кубке Азии

Пост «Индия-Пакистан — самый горячий Билет в крикете, поскольку спрос растет на Кубке Азии» появился на BitcoinEthereumNews.com. Индия и Пакистан столкнутся на Кубке Азии (Фото: Alex Davidson-ICC/ICC через Getty Images) ICC через Getty Images Крикет может быть причудливой британской игрой с битой и мячом, но его сердце в наши дни прочно укоренилось в Южной Азии, где находятся пять из 12 самых влиятельных стран. Неудивительно, что высокодоходный биеннале Кубок Азии по сути является единственным континентальным чемпионатом по крикету, заслуживающим внимания. Но в реальности Кубок Азии, проводимый региональным органом Азиатским советом по крикету, не был бы финансово жизнеспособным, если бы не приносящее деньги противостояние между Индией и Пакистаном, которые, как обычно, сгруппированы вместе в последнем турнире, начинающемся 9 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах. Индия и Пакистан, редкие соперники в крикете из-за напряженной геополитики, сыграют друг против друга 14 сентября в Дубае, и также есть явная возможность второго матча 21-го числа. Еще один может состояться, если соперники выйдут в финал, по сути превращаясь в серию из трех игр между командами, которые не играли двусторонние серии друг против друга более десятилетия из-за политической ситуации. Существует большой интерес, когда встречаются Индия и Пакистан (Фото: FADEL SENNA/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Соответствуя жажде матчей между этими странами, билеты на матч 14 сентября почти исчерпаны и значительно дороже, чем на другие. Билеты на турнир были объединены в пакеты, при этом билеты общего доступа на три игры — включая матч Индии и Пакистана 14 сентября — продаются за 134.60 $. Большинство билетов общего доступа распроданы, но есть премиум-билеты, продающиеся за 283.38 $ за пакет из трех игр. Гостевой пропуск на игру Индия-Пакистан стоит почти 1000 $, в то время как частная ложа для четырех человек...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 16:52
