Нейтральный тренд Биткоина, но волатильность риска возрастает в сентябре
Пост Нейтральный тренд Биктоина, но риск волатильности растет в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: ИИ-модели прогнозируют плоский тренд Биктоина, но показывают более 50% неопределенности к концу сентября. Кит открыл шорт с кредитным плечом на 150M $, подвергаясь риску снижения, если BTC вырастет. Институциональные казначейские покупки резко упали, сигнализируя об ослаблении корпоративного спроса на Биктоин. Биктоин остается в диапазоне, поскольку новый прогноз ИИ с использованием модели Temporal Fusion Transformer (TFT) показывает в основном плоский тренд. Модель прогнозирует снижение на 1,72% за 30 дней, что приведет BTC к 108 771 $ к 6 октября. Однако прогноз включает резкий рост неопределенности, с значительным расширением доверительных интервалов в течение последней недели сентября. Это предполагает повышенный риск и возможность высокой волатильности, вызванной внешними событиями или изменениями настроений. 7-дневный прогноз ожидает небольшое падение на 1,1%, что удерживает BTC близко к уровню 109 451 $. Хотя ценовой тренд сейчас кажется стабильным, модель отражает растущую непредсказуемость, которая может повлиять на краткосрочные стратегии. Источник: CryptoQuant Объединение результатов моделей TFT и WaveNet показывает, что Биктоин, вероятно, останется в диапазоне от 108 000 $ до 120 000 $ в этом месяце. Основной сценарий поддерживает консолидацию в этой полосе, в то время как вторичный сценарий допускает взрывное движение в любом направлении. Консервативный подход модели TFT все еще признает возможность неожиданного исхода из-за 50% неопределенности к концу месяца. Это самый высокий уровень, зарегистрированный в этом цикле прогнозирования, что повышает необходимость осторожности в последнюю неделю. Короткая позиция кита и отступление институциональных инвесторов увеличивают давление на понижение В то время как ИИ-модели подчеркивают нейтральные тренды, поведение рынка намекает на медвежий уклон, поскольку крупные игроки занимают агрессивные короткие позиции. Кит Биктоина недавно открыл шорт на 150,49M $ с использованием кредитного плеча 25x, в общей сложности 1 350,93 BTC. Цена входа составила 111 292,60 $, а BTC в настоящее время торгуется около 111 301,00 $, показывая небольшой нереализованный убыток в 0,23%. Это оставляет сделку подверженной...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:36