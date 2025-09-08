2025-10-11 суббота

Квантовая бомба замедленного действия Биткоина: Инвестиционные институты не могут ждать

Квантовая бомба замедленного действия Биткоина: Инвестиционные институты не могут ждать

Пост «Квантовая бомба замедленного действия Биткоина: Институты не могут ждать» появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскрытие информации: Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют взгляды и мнения редакции crypto.news. Геополитические тяжеловесы рассматривают квантовые вычисления как приоритет национальной безопасности, вкладывая миллиарды. Тем не менее, фундаментальная криптография Биктоина (BTC) остается уязвимой. Институты должны настаивать на пост-квантовой защите сейчас или рисковать увидеть, как триллионы испарятся из-за квантовой атаки через 3-5 лет. Разговор о «Q-дне» сместился с вопроса «если» это произойдет на «когда», и теперь сосредоточен на том, как отреагируют институциональные игроки. Резюме Квантовые вычисления — не теория, а тикающие часы — эллиптические кривые подписей Биктоина уже могут быть собраны сегодня и взломаны завтра, как только квантовое оборудование достигнет критического масштаба. BlackRock и IBM бьют тревогу — разведывательные агентства, вероятно, накапливают открытые ключи, ожидая «Q-Day», чтобы перевернуть безопасность Биктоина с ног на голову. Защита Биктоина слишком медленная — процесс BIP и поэтапные обновления не могут соответствовать скорости засекреченного квантового прорыва, оставляя адреса беззащитными. Институты должны действовать сейчас — кастодианам и биржам нужны квантово-устойчивое хранение, аудиты жизненного цикла и внедрение одобренных NIST алгоритмов до наступления катастрофы. Готовность — конкурентное преимущество — первопроходцы не только защищают активы, но и завоевывают доверие, уверенность регуляторов и приток средств на потрясенном рынке. BlackRock открыто обозначил эту квантовую угрозу. С институциональной точки зрения, ставки очень высоки — даже катастрофичны в тот момент, когда «криптографическая релевантность» станет реальностью. Вопрос не в том, представляют ли квантовые вычисления риск. Вопрос в том, что индустрия должна сделать — прямо сейчас — чтобы подготовиться. Квантовый риск — это не предупреждение, это сигнал к пробуждению Биктоин защищает свои транзакции с помощью цифровых подписей на эллиптических кривых. Исследователь IBM Джей Гамбетта предупреждает, что фитиль уже зажжен, и он-чейн подписи уже скомпрометированы. Как это работает? Противники сохраняют их для последующей расшифровки, как только...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:33
1 000 $ в этих 4 токенах сделают обычных инвесторов миллионерами

1 000 $ в этих 4 токенах сделают обычных инвесторов миллионерами

Пост «1 000$ в этих 4 токенах сделают обычных инвесторов миллионерами» появился на BitcoinEthereumNews.com. СПОНСОРСКИЙ ПОСТ* Мем-коины за последние годы показали огромный рост, с токенами вроде Dogecoin и Shiba Inu, принесшими доходность более 10 000% ранним инвесторам. По мере разогрева крипторынка в 2025 году, эти 4 токена позиционируются как лучшие мем-коины для добавления в ваш портфель, так как 1 000$ в них могут сделать обычных инвесторов миллионерами. Little Pepe (LILPEPE): Лучший мем-коин для создания миллионеров Little Pepe (LILPEPE) лидирует среди лучших мем-коинов для добавления в ваш портфель в 2025 году. Его предпродажа привлекла огромное внимание, с распределением 26,5% от общего предложения в 100 миллиардов токенов. Одиннадцатый этап предпродажи быстро распродался, а двенадцатый этап, с ценой 0,0021$ за токен, уже собрал более 1,55 миллиона долларов всего за неделю с небольшим. Этот невероятный импульс показывает, как быстро инвесторы действуют, чтобы обеспечить свою долю до запуска. LILPEPE — это не просто хайп. Проект готовится к листингу на двух ведущих биржах при запуске и нацелен на вход на крупнейшую биржу рынка. Что делает Little Pepe уникальным — это его экосистема. $LILPEPE является нативным утилитарным токеном, питающим блокчейн Layer 2 нового поколения, который сочетает мем-культуру с молниеносной технологией. Благодаря ультранизким комиссиям, безопасности на сверхскоростях и завершению транзакций быстрее вирусного твита, инфраструктура LILPEPE выделяет его среди других мем-проектов, которым не хватает реальной полезности. Добавляя доверия, LILPEPE прошел полный аудит от CertiK с впечатляющим показателем безопасности 95,49%, доказывая, что доверие инвесторов и безопасность находятся в центре проекта. С сильной поддержкой от анонимных экспертов, которые успешно помогли некоторым из лучших мем-коинов в истории, LILPEPE готов обеспечить такую же доходность, какую получили ранние держатели Dogecoin и Shiba Inu. Вот почему многие обычные инвесторы видят в нем...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:21
Эрик Трамп усиливает свою роль в Казначействе Биткоина в Японии

Эрик Трамп усиливает свою роль в Казначействе Биткоина в Японии

Пост Эрик Трамп укрепляет свою Роль в Казначействе Биткоина в Японии появился на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляции вокруг деловой активности Эрика Трампа в Азии привели к резкому росту, а затем падению акций одной японской компании, но сын президента США теперь прояснил ситуацию. Фотография Трампа, стоящего рядом с президентом ABC, токийской листинговой компании, ранее известной как GFA, быстро распространилась среди инвесторов. Изображение подпитывало разговоры о том, что Трамп работает с компанией, вызвав волну иностранных покупок. Цена акций ABC резко выросла, только чтобы упасть почти на 18% после того, как Трамп публично опроверг какую-либо причастность. Заявление Трампа Публикуя на X, Трамп сказал, что фотография была сделана случайно на конференции и не является доказательством какого-либо партнерства. "Я не знаю, кто это, и не имею никакого отношения к этой компании", - написал он, добавив, что его единственные деловые отношения в регионе связаны с ориентированной на Биктоин компанией Metaplanet. Приверженность Metaplanet Трамп недавно был назначен стратегическим советником Metaplanet, которую сравнивают с MicroStrategy за ее агрессивную стратегию накопления Биктоина. На прошлой неделе он присутствовал на собрании акционеров компании, укрепляя свою связь с фирмой. Metaplanet, со своей стороны, продолжает наращивать свои криптовалютные резервы. В понедельник компания добавила 136 BTC в свой баланс по средней стоимости 111 783 $, доведя общий объем до 20 136 BTC — стоимостью более 2 миллиардов $. Разъяснение Трампа подчеркивает как чувствительность рынка к громким именам, так и его намерение оставаться связанным исключительно с Metaplanet в Азии. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс — опытный финансовый журналист и энтузиаст криптовалют. Имея более 8 лет опыта освещения крипто, блокчейн и финтех индустрий,...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:13
Новости Cardano подчеркивают успехи в разработке, но аналитики говорят, что Rollblock может вырасти в 20 раз до ноября

Новости Cardano подчеркивают успехи в разработке, но аналитики говорят, что Rollblock может вырасти в 20 раз до ноября

Пост Ключевые моменты новостей Cardano о достижениях в разработке, но Аналитики говорят, что Rollblock может вырасти в 20 раз до ноября появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости для инвесторов в 2025 году пестрят последними новостями о Cardano, росте новичка GambleFi Rollblock и потоке новых проектов, борющихся за внимание. В то время как некоторые трейдеры делают ставки на знакомые альткоины, другие присматриваются к токенам на предпродаже, которые могут обеспечить экспоненциальный рост. Rollblock может стать тем, что шокирует рынок, и некоторые аналитики предполагают, что он может вырасти до 50 раз в этом году. Rollblock (RBLK): Надвигающийся дефицит предложения Rollblock (RBLK) — это работающий игровой хаб Web3, где пользователи могут играть в покер, блэкджек, слоты и лигу спортивных прогнозов с тысячами прямых трансляций. Каждая ставка и выплата защищены на блокчейне, что означает полную прозрачность и отсутствие манипуляций. Безопасность обеспечена аудитом SolidProof, а фиатные платежи через Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay делают его доступным для всех, кто только начинает погружаться в мир криптовалют. Магия заключается в том, как Rollblock связывает реальную игровую активность с держателями своих токенов. Фактически, его модель распределения доходов делает RBLK одним из главных криптопроектов, за которыми стоит следить в 2025 году. В отличие от большинства новых криптомонет, существующих только на бумаге, Rollblock уже обработал миллионы ставок с тысячами активных игроков. Аналитики предупреждают о надвигающемся дефиците предложения, когда спрос растет, а предложение остается фиксированным. Более 15 миллионов $ в ставках размещено на платформе GambleFi Rollblock Более 12 000 игр с ИИ-агентом в прямом эфире, от классических настольных до эксклюзивных блокчейн-игр До 30% еженедельного дохода распределяется среди держателей через выкупы и сжигания Стейкинг RBLK предлагает доходность значительно выше многих ведущих альткоинов Лицензирован и полностью проверен для прозрачности Токеномика RBLK — еще одна причина, по которой ранние покупатели называют его лучшим криптовалютным предпродажным проектом на данный момент. Предложение ограничено одним миллиардом, и 30% доходов платформы используется для покупки RBLK на...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:58
После 18 лет фильм о футболе "The Senior" наконец выходит в кинотеатры

После 18 лет фильм о футболе "The Senior" наконец выходит в кинотеатры

Пост После 18 лет фильм о футболе "The Senior" наконец выходит в кинотеатры появился на BitcoinEthereumNews.com. Лайнбекер Университета штата Сул-Росс Майк Флинт сидит на трибунах перед матчем колледжа против Техасского лютеранского университета, суббота, 13 октября 2007 года, в Альпине, Техас. 59-летний Флинт играет лайнбекером через 37 лет после того, как он в последний раз играл за Лобос. (AP Photo/Matt Slocum) Copyright 2007 AP. Все права защищены. Летом 2007 года голливудский продюсер Марк Чиарди сидел в своем офисе, когда наткнулся на статью в Los Angeles Times о Майке Флинте, 59-летнем мужчине, который недавно попал в футбольную команду Университета штата Сул-Росс в западном Техасе. Флинт когда-то был капитаном и основным лайнбекером в Сул-Росс, но его исключили из школы перед его последним сезоном в 1971 году за участие в драке. Он всегда сожалел о том, как закончилась его карьера, поэтому решил вернуться в школу десятилетия спустя после посещения встречи выпускников, где бывшие товарищи по команде сказали ему, что он должен дать футболу еще один шанс. Чиарди, бывший профессиональный бейсбольный питчер, спродюсировал несколько крупных спортивных фильмов и подумал, что история Флинта станет идеальным фильмом. Поэтому он связался с Флинтом и отправился в Сул-Росс, который находится в Альпине, штат Техас, примерно в 375 милях к западу от Сан-Антонио и в 90 милях от границы с Мексикой. В тот же уикенд, после встречи с Флинтом, его тренерами, товарищами по команде и женой, Чиарди достиг соглашения с Флинтом о создании фильма о его жизни. Теперь, почти 18 лет спустя, история Флинта наконец выходит на большой экран. 19 сентября фильм "The Senior" будет выпущен в кинотеатрах по всей стране. "Майк получил представление о кинобизнесе", - сказал Чиарди, смеясь. "Некоторым вещам требуется время, чтобы сложиться". Он добавил: "Время не всегда имеет значение. Эти истории становятся вечнозелеными, независимо от того, произошло ли это в 2007 году или в настоящее время. Эти истории находят отклик". После...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:55
Прогноз Биткоина сегодня, поскольку Bitcoin Treasuries покупают на спаде, Сейлор присоединяется к Bloomberg 500, и многое другое...

Прогноз Биткоина сегодня, поскольку Bitcoin Treasuries покупают на спаде, Сейлор присоединяется к Bloomberg 500, и многое другое...

Пост «Прогноз Биткоина сегодня: Bitcoin Treasuries покупают на спаде, Сейлор присоединяется к Bloomberg 500 и многое другое...» появился на BitcoinEthereumNews.com. Живые гипер-обновления Биткоина сегодня: Прогноз Биткоина сегодня: Bitcoin Treasuries покупают на спаде, Сейлор присоединяется к Bloomberg 500 и многое другое... Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Лия — британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было сосредоточено на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом к децентрализации и новейшим технологическим достижениям. Она сотрудничала с ведущими крипто и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую роль в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей актуальными сведениями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые популярные криптовалюты, биржи и меняющиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптокроличью нору, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань — ее любимые места). Или, возможно, рисует мелками, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:47
Сальвадор покупает 21 BTC в честь Дня Биткоина

Сальвадор покупает 21 BTC в честь Дня Биткоина

Пост «Сальвадор покупает 21 BTC в честь Дня Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин Сальвадор вновь подтвердил свою приверженность Биткоину, на этот раз совершив символическую покупку 21 BTC – стоимостью около 2,3 миллиона $ – чтобы отметить четвертую годовщину своего Закона о Bitcoin. Президент Найиб Букеле объявил о покупке в социальных сетях, описав это как способ почтить «День Биткоина», момент в 2021 году, когда страна впервые признала BTC законным платежным средством. Резервы продолжают расти несмотря на критику Последнее приобретение увеличивает запасы Биткоина страны до более чем 6 300 BTC, оцениваемых чуть более чем в 700 миллионов $. В течение месяцев Национальное управление по Биткоину правительства также тихо пополняло резервы по плану накопления один BTC в день, показывая, что его стратегия не просто символическая, а систематическая. Обновления безопасности и регулирования Празднование происходит вскоре после того, как Сальвадор распределил свои активы по 14 кошелькам в качестве защиты от потенциальных будущих рисков, включая так называемые квантовые угрозы. В то же время законодатели одобрили новое законодательство, дающее крупным банкам и финансовым учреждениям зеленый свет для предоставления услуг по Биткоину и цифровым активам профессиональным инвесторам. Разногласия с МВФ сохраняются Продолжающиеся покупки противоречат заявлениям, сделанным в июле министерством финансов и центральным банком, которые сообщили МВФ, что государственные закупки прекратились ранее в этом году в соответствии с условиями кредитного соглашения. Букеле, однако, неоднократно отвергал внешнее давление, настаивая в марте, что накопление «не остановится сейчас и не остановится в будущем». Для Букеле покупка 21 BTC была меньше о балансовых отчетах и больше о передаче сообщения: эксперимент Сальвадора с Биткоином жив, непокорен и все еще растет спустя четыре года. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите свои...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:37
Нейтральный тренд Биткоина, но волатильность риска возрастает в сентябре

Нейтральный тренд Биткоина, но волатильность риска возрастает в сентябре

Пост Нейтральный тренд Биктоина, но риск волатильности растет в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: ИИ-модели прогнозируют плоский тренд Биктоина, но показывают более 50% неопределенности к концу сентября. Кит открыл шорт с кредитным плечом на 150M $, подвергаясь риску снижения, если BTC вырастет. Институциональные казначейские покупки резко упали, сигнализируя об ослаблении корпоративного спроса на Биктоин. Биктоин остается в диапазоне, поскольку новый прогноз ИИ с использованием модели Temporal Fusion Transformer (TFT) показывает в основном плоский тренд. Модель прогнозирует снижение на 1,72% за 30 дней, что приведет BTC к 108 771 $ к 6 октября. Однако прогноз включает резкий рост неопределенности, с значительным расширением доверительных интервалов в течение последней недели сентября. Это предполагает повышенный риск и возможность высокой волатильности, вызванной внешними событиями или изменениями настроений. 7-дневный прогноз ожидает небольшое падение на 1,1%, что удерживает BTC близко к уровню 109 451 $. Хотя ценовой тренд сейчас кажется стабильным, модель отражает растущую непредсказуемость, которая может повлиять на краткосрочные стратегии. Источник: CryptoQuant Объединение результатов моделей TFT и WaveNet показывает, что Биктоин, вероятно, останется в диапазоне от 108 000 $ до 120 000 $ в этом месяце. Основной сценарий поддерживает консолидацию в этой полосе, в то время как вторичный сценарий допускает взрывное движение в любом направлении. Консервативный подход модели TFT все еще признает возможность неожиданного исхода из-за 50% неопределенности к концу месяца. Это самый высокий уровень, зарегистрированный в этом цикле прогнозирования, что повышает необходимость осторожности в последнюю неделю. Короткая позиция кита и отступление институциональных инвесторов увеличивают давление на понижение В то время как ИИ-модели подчеркивают нейтральные тренды, поведение рынка намекает на медвежий уклон, поскольку крупные игроки занимают агрессивные короткие позиции. Кит Биктоина недавно открыл шорт на 150,49M $ с использованием кредитного плеча 25x, в общей сложности 1 350,93 BTC. Цена входа составила 111 292,60 $, а BTC в настоящее время торгуется около 111 301,00 $, показывая небольшой нереализованный убыток в 0,23%. Это оставляет сделку подверженной...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:36
Сложность майнинга биткоина достигает ATH, пока цена BTC консолидируется

Сложность майнинга биткоина достигает ATH, пока цена BTC консолидируется

Пост «Сложность Майнинга Биткоина Достигает ATH, Пока Цена BTC Консолидируется» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Сложность майнинга Биткоина выросла с 134,7 триллионов до 137 триллионов. Это пятое последовательное увеличение этого показателя с июня. Прибыльность майнинга Биткоина находится под давлением, вынуждая мелких майнеров ликвидировать свои активы. Сложность майнинга Биткоина BTC 112 025 $ Волатильность за 24ч: 0,8% Рыночный капитал: 2,23 T $ Объем 24ч: 27,42 B $ выросла до рекордного уровня в 136 триллионов. Поднявшись с предыдущего исторического максимума (ATH) в 134,7 триллионов, этот показатель задает тон сильной конкуренции среди майнеров, а также отражает повышенную эффективность майнингового оборудования. Новый максимум был зафиксирован 6 сентября 2025 года. Сложность Майнинга Биткоина и Прибыльность в Параллелях Конкуренция за добавление нового блока в блокчейн и получение вознаграждения за блок становится все жестче с каждым днем. Майнерам требуется больше вычислительной мощности для решения головоломок, необходимых для проверки транзакций и получения вознаграждений. Это пятое последовательное увеличение этого показателя с июня. Он поднялся до рекордного уровня в 127,6 триллионов около 4 августа. Это постоянное увеличение предполагает, что к сети присоединяется все больше майнеров, что способствует повышению безопасности и децентрализации. Кроме того, эта тенденция обратила вспять краткосрочное снижение в июне, когда сложность упала до 116,9 триллионов. В настоящее время скорость хэширования Биткоина показывает признаки охлаждения после летних пиков. Для контекста, хешрейт - это общая вычислительная мощность, необходимая для обеспечения безопасности сети Биткоин. Он остается близким к рекордным уровням, и недавнее расхождение между хешрейтом и сложностью привлекает пристальное внимание. Аналитики обеспокоены тем, что устойчивый рост сложности может ужесточить маржу. Это особенно верно для тех мелких операторов, которые не имеют доступа к дешевой энергии или современному оборудованию. Более того, это отражает более широкую тенденцию консолидации контроля над...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:33
Массовая распродажа китами угрожает краткосрочному ралли Биткоина

Массовая распродажа китами угрожает краткосрочному ралли Биткоина

Пост «Массовая распродажа Китов угрожает краткосрочному ралли Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крупные держатели Биктоина выгрузили более 12 миллиардов долларов в BTC всего за один месяц, вызвав новые опасения по поводу краткосрочной стабильности цен. Данные от CryptoQuant показывают, что кошельки китов — те, которые содержат от 1 000 до 10 000 BTC — сократили свои резервы более чем на 100 000 монет за последние 30 дней. Крупнейшая распродажа с 2022 года Аналитики описывают Отток как самое тяжелое распределение китов с июля 2022 года. С примерно 114 920 проданными BTC, стоимостью около 12,7 миллиардов долларов на текущих уровнях, волна продаж повлияла на ценовую структуру Биктоина, ненадолго опустив рынок ниже 108 000 долларов ранее на этой неделе. «Caueconomy» от CryptoQuant отметил, что тренд отражает растущее неприятие риска среди крупных инвесторов: «Основные игроки все еще сокращают свои портфели, и это может продолжать оказывать давление на цены в течение следующих нескольких недель». Признаки замедления В то время как сентябрь начался с того, что киты переместили почти 95 000 BTC всего за одну неделю — крупнейшее семидневное изменение с марта 2021 года — последние цифры предполагают, что интенсивность ослабевает. По состоянию на 6 сентября, недельные оттоки снизились примерно до 38 000 BTC. Несмотря на снижения, Биктоин стабилизировался в узком торговом диапазоне, колеблясь между 110 000 и 111 000 долларов в течение последних трех дней. Некоторые на рынке, включая предпринимателя в сфере Биктоина Дэвида Бейли, утверждают, что если продажи прекратятся, цены могут даже подняться до 150 000 долларов. Однако на данный момент внимание остается на поведении китов, которое продолжает диктовать краткосрочный импульс. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Александр Здравков — человек, который всегда ищет логику за вещами. Он свободно владеет немецким языком и имеет больше...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:22
