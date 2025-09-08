После 18 лет фильм о футболе "The Senior" наконец выходит в кинотеатры

Лайнбекер Университета штата Сул-Росс Майк Флинт сидит на трибунах перед матчем колледжа против Техасского лютеранского университета, суббота, 13 октября 2007 года, в Альпине, Техас. 59-летний Флинт играет лайнбекером через 37 лет после того, как он в последний раз играл за Лобос. (AP Photo/Matt Slocum) Copyright 2007 AP. Все права защищены. Летом 2007 года голливудский продюсер Марк Чиарди сидел в своем офисе, когда наткнулся на статью в Los Angeles Times о Майке Флинте, 59-летнем мужчине, который недавно попал в футбольную команду Университета штата Сул-Росс в западном Техасе. Флинт когда-то был капитаном и основным лайнбекером в Сул-Росс, но его исключили из школы перед его последним сезоном в 1971 году за участие в драке. Он всегда сожалел о том, как закончилась его карьера, поэтому решил вернуться в школу десятилетия спустя после посещения встречи выпускников, где бывшие товарищи по команде сказали ему, что он должен дать футболу еще один шанс. Чиарди, бывший профессиональный бейсбольный питчер, спродюсировал несколько крупных спортивных фильмов и подумал, что история Флинта станет идеальным фильмом. Поэтому он связался с Флинтом и отправился в Сул-Росс, который находится в Альпине, штат Техас, примерно в 375 милях к западу от Сан-Антонио и в 90 милях от границы с Мексикой. В тот же уикенд, после встречи с Флинтом, его тренерами, товарищами по команде и женой, Чиарди достиг соглашения с Флинтом о создании фильма о его жизни. Теперь, почти 18 лет спустя, история Флинта наконец выходит на большой экран. 19 сентября фильм "The Senior" будет выпущен в кинотеатрах по всей стране. "Майк получил представление о кинобизнесе", - сказал Чиарди, смеясь. "Некоторым вещам требуется время, чтобы сложиться". Он добавил: "Время не всегда имеет значение. Эти истории становятся вечнозелеными, независимо от того, произошло ли это в 2007 году или в настоящее время. Эти истории находят отклик". После...