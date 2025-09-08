Мировые акции растут вместе с золотом и медью на фоне политического хаоса
Акции по всему миру растут в понедельник, поскольку трейдеры реагируют на накопление глобальных политических проблем и инфляционные опасения. Фьючерсы, связанные с Dow Jones Industrial Average, выросли на 69 пунктов, или 0,2%. S&P 500 вырос на 0,2%, а Nasdaq-100 прибавил 0,4%, при этом все внимание сосредоточено на предстоящих данных по инфляции, запланированных к выпуску в среду и четверг. Ранее сегодня были опубликованы данные о торговле Китая, которые показали, что экспорт в августе вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом в долларовом выражении, что значительно ниже прогноза в 5,0%, сделанного экономистами, опрошенными Reuters. Импорт также не оправдал ожиданий из-за продолжающегося жилищного кризиса и растущих опасений по поводу безработицы, что негативно влияет на потребительский спрос. Рынок Азии демонстрирует резкий рост В Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство рынков закрылись выше, несмотря на растущую нестабильность. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ушел в отставку в выходные после продолжительного давления, последовавшего за плохими результатами его партии на прошлогодних национальных выборах. Инвесторы отреагировали положительно. Японский Nikkei 225 вырос на 1,45%, закрывшись на уровне 43 643,81, а Topix прибавил 1,06%, достигнув рекордных 3 138,2. Между тем, иена ослабла на 0,64% до 148,33 за доллар, а японские облигации снова распродались. Доходность 30-летних государственных облигаций выросла более чем на 4 базисных пункта до 3,272%, в то время как доходность 20-летних облигаций поднялась более чем на 3 базисных пункта до 2,676%. Обе значительно выросли в течение года. Южнокорейский Kospi вырос на 0,45% до 3 219,59, а Kosdaq прибавил 0,89% до 818,6. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%, в то время как китайский CSI 300 незначительно вырос на 0,16% до 4 467,57. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,24%, закрывшись на уровне 8 849,6. В отличие от этого, индийские рынки показали рост: Nifty 50 прибавил 0,44%, а Sensex вырос на 0,34%. ОПЕК+ увеличивает добычу, металлы продолжают рост вместе с европейскими акциями Цены на нефть немного выросли...
