Питер Шифф высмеивает прогноз вечного оптимиста Тома Ли о Bitcoin (BTC) в 200K $

Пост «Питер Шифф критикует прогноз Тома Ли о Биткоине (BTC) в 200K долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Падение ниже 100 000 долларов? Неубедительный четырехлетний цикл? Соучредитель Echelon Wealth Partners Питер Шифф раскритиковал Тома Ли из Fundstrat, одного из самых известных перманентных быков Уолл-стрит, за его чрезмерно оптимистичный прогноз цены Биткоина (BTC). Ли, который предсказал, что цена ведущей криптовалюты потенциально может достичь уровня 200 000 долларов, объяснил недавние низкие показатели ведущей криптовалюты нежеланием Федеральной резервной системы снижать процентные ставки. Однако Шифф отметил, что золото фактически выросло на 10% за последние два месяца, недавно достигнув очередного исторического максимума в 3 620 долларов. Как сообщает U.Today, известный финансовый комментатор ранее заявлял, что те, кто выбрал Биткоин, в итоге поставили не на ту лошадь после того, как цена золота достигла нового пика из-за растущих перспектив снижения ставок ФРС без полного обуздания инфляции. Падение ниже 100 000 долларов? Шифф теперь утверждает, что Биткоин на самом деле с большей вероятностью упадет ниже 100 000 долларов, чем поднимется выше 200 000 долларов, предупреждая, что низкие показатели Биткоина по сравнению с золотом на самом деле являются плохим предзнаменованием для флагманской криптовалюты. Вам также может понравиться «Рынки смотрят вперед. Вот почему золото выросло на 10% в преддверии грядущего снижения ставок. Неспособность Биткоина расти вместе с золотом на основе тех же перспектив должна вызывать у него беспокойство», — сказал Шифф. Участники ставок на Polymarket также настроены медвежьи в отношении ставки Ли. На момент публикации вероятность того, что Биткоин достигнет 200 000 долларов в этом году, составляет всего 8%. Примечательно, что у Биткоина в настоящее время такая же вероятность падения ниже уровня 70 000 долларов к концу 2025 года. Неубедительный четырехлетний цикл? Шифф недавно заявил, что четырехлетняя доходность Биткоина будет выглядеть неубедительно, как только из пузыря Биткоина выйдет «больше воздуха». Он отметил, что криптовалюта фактически упала на 16% по отношению к золоту за последние четыре года, несмотря на относительно впечатляющую доходность по отношению к доллару США. Там...
Стратегия Майкла Сейлора продолжает накопление Биткоина с последней покупкой на сумму 217 миллионов $

Пост «Стратегия Майкла Сейлора продолжает накопление Биктоина с последней покупкой на 217,4 миллиона долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно сообщению исполнительного председателя Майкла Сейлора, Bitcoin Strategy добавила еще 1 955 Биктоинов в свою казну. Приобретение, завершенное по средней цене примерно 111 196 долларов за монету, обошлось компании в 217,4 миллиона долларов. С этой покупкой общие запасы Биктоина MicroStrategy теперь составляют 638 460 BTC, приобретенные по совокупной стоимости около 47,17 миллиардов долларов, в среднем по 73 880 долларов за монету. Компания также сообщила о доходности 25,8% с начала года по своей стратегии Биктоина на 2025 год. Сейлор подчеркнул продолжающееся обязательство фирмы перед Биктоином как основным резервным активом, отметив, что стратегия не только сохранила стоимость, но и принесла существенную прибыль в нестабильной макроэкономической среде. Время новой покупки совпадает с тем, что Биктоин удерживается на уровнях выше 110 000 долларов, укрепляя позицию MicroStrategy как крупнейшего публично торгуемого корпоративного держателя Биктоина. Это агрессивное накопление дополнительно укрепляет репутацию компании как пионера в корпоративном принятии Биктоина. Рынок теперь будет внимательно следить за тем, как институциональные инвесторы и конкурирующие фирмы отреагируют на устойчивую уверенность MicroStrategy в цифровых активах, особенно когда Биктоин продолжает демонстрировать устойчивость к глобальной экономической неопределенности. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Александр Здравков — человек, который всегда ищет логику за вещами. Он свободно владеет немецким языком и имеет более 3 лет опыта в криптопространстве, где умело выявляет новые тенденции в мире цифровых валют. Будь то предоставление глубокого анализа или ежедневных отчетов по всем темам, его глубокое понимание и энтузиазм к тому, что он делает, делают его ценным членом команды. …
Strategy накапливает 1 955 Биткоин на сумму 217 миллионов $ на восьмой неделе непрерывных покупок

Пост "Strategy накапливает 1 955 Биткоин на сумму 217 миллионов долларов на восьмой неделе непрерывных покупок" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: прокси-компания Биткоина Strategy приобрела 1 955 Биткоин за 217 миллионов долларов на восьмой неделе последовательных приобретений. Общие запасы Биткоина компании достигли 638 460 BTC, с доходностью с начала года примерно 26%. Strategy, ранее известная как MicroStrategy, купила 1 955 Биткоин в период с 2 по 7 сентября примерно за 217 миллионов долларов, что ознаменовало восьмую подряд неделю покупок криптоактивов, сообщила сегодня компания. Strategy приобрела 1 955 BTC за ~217,4 миллиона долларов по цене ~111 196 долларов за биткоин и достигла доходности BTC 25,8% с начала 2025 года. По состоянию на 7.9.2025, мы ходлим 638 460 $BTC, приобретенных за ~47,17 миллиардов долларов по цене ~73 880 долларов за биткоин. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 8 сентября 2025 г. Крупнейший корпоративный держатель Биткоина в мире заплатил в среднем 111 196 долларов за монету в течение этого последнего периода накопления, согласно документам SEC. Общие запасы Биткоина Strategy теперь составляют 638 460 BTC, приобретенных за 47 миллиардов долларов по средней цене 73 880 долларов за монету. Компания сгенерировала доходность BTC примерно 26% с начала года. Недавние покупки Биткоина были профинансированы через программы рыночного капитала Strategy, включая выпуск привилегированных акций серии А и обыкновенных акций класса А. Компания привлекла более 217 миллионов долларов через эти предложения в течение того же периода, направляя средства на приобретение Биткоина. Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/
Проблема Биткоина с 100K – Корпоративные покупки падают на фоне роста "тревожности инвесторов"

Пост «Проблема Биткоина с 100K долларов – Корпоративные покупки падают на фоне роста «тревожности инвесторов»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: премии DAT продолжают сжиматься по мере замедления покупок BTC компанией MicroStrategy. Между тем, NYDIG предупредил, что сокращающиеся премии, вызванные опасениями разблокировки предложения, затрудняют их использование в качестве индикаторов рыночного цикла. Публично торгуемые компании, владеющие значительными суммами криптовалют, таких как Биктоин [BTC], блокчейн Ethereum [ETH] и Solana [SOL], известные как сектор Цифрового Казначейства Активов (DAT), сталкиваются с растущим давлением, несмотря на рост Биткоина до новых максимумов в августе. Данные на момент публикации от IntoTheBlock показали, что казначейства с большим количеством Биткоина испытывают более резкое снижение накопленной рыночной капитализации по сравнению с их аналогами ETH и SOL. Источник: IntoTheBlock Премии фирм DAT снижаются Согласно New York Digital Investment Group (NYDIG), ситуация становится все более критической, поскольку премии DAT продолжают сокращаться. Для контекста, эти премии по сути представляют собой разрыв между ценой их акций и чистой стоимостью активов (NAV). Грег Чиполаро, глобальный руководитель исследований NYDIG, отметил, что компании, известные агрессивными стратегиями накопления Биткоина, включая MicroStrategy (MSTR) и японскую Metaplanet, испытывают сильное сжатие премий. Источник: NYDIG Эта тенденция оставалась очевидной даже когда Биткоин достиг нового исторического максимума в середине августа. Безусловно, это подчеркнуло парадокс: чем больше расширяются DAT, тем больше их оценки борются, чтобы не отставать от базовых активов, которыми они владеют. Чиполаро добавил: «Силы, стоящие за этим сжатием, кажутся разнообразными: тревожность инвесторов по поводу предстоящих разблокировок предложения, изменение корпоративных целей команд управления DAT, ощутимое увеличение выпуска акций, фиксация прибыли инвесторами и ограниченная дифференциация между казначейскими стратегиями». Также он подчеркнул, что премии DAT как индикаторы цикла остаются неубедительными из-за ограниченной выборки. MicroStrategy все еще на волне В 2021 году премия MicroStrategy (MSTR) к NAV достигла пика за два месяца до того, как Биткоин достиг 64 000 долларов, в то время как в текущем цикле она достигла максимума в ноябре 2024 года. Это подпитывало спекуляции о повторении, хотя с только одним прошлым циклом, сигнал...
iExec запускает свою систему конфиденциальности на Arbitrum

Пост iExec запускает свою систему конфиденциальности на Arbitrum появился на BitcoinEthereumNews.com. iExec, уровень доверия для децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN) и искусственного интеллекта (ИИ), развернул свою систему конфиденциальности на Arbitrum (ARB), как указано в последних отчетах, предоставленных Finbold в понедельник, 8 сентября. С этим запуском iExec стал первой и единственной платформой конфиденциальности, предоставляющей технологию Trusted Execution Environment (TEE) для сети Arbitrum стоимостью 3,15 миллиарда долларов. Интеграция предлагает разработчикам новый набор инструментов для создания приложений, которые защищают конфиденциальные данные и предоставляют инновационные решения в области ИИ, децентрализованных финансов (DeFi) и игр, без необходимости управлять сложными инфраструктурами. "Запуск на Arbitrum предоставляет мощный набор инструментов разработчика непосредственно в руки создателей в одной из крупнейших экосистем DeFi, устраняя трение TEE и позволяя создавать новые классы приложений. Мы с нетерпением ждем, что будет построено", - написал Чейз Оллред, менеджер по партнерствам Offchain Labs. Privacy Everywhere. What does it look like? Tools that let builders ship with privacy by default, giving users confidence their data stays theirs. We're getting ready for something bigger 🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) September 7, 2025 Мультичейн стратегия iExec Это развертывание знаменует собой первый шаг в более широкой мультичейн стратегии iExec, с планируемым запуском на нескольких сетях Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM) в ближайшем будущем. Однако проекты, такие как Ototamto, DexPal и 1xBuild, уже используют стек конфиденциальности iExec для повышения безопасности и защиты данных. Инициатива также получила поддержку от партнеров, включая Aethir и компанию по безопасности Halborn. Наиболее примечательным, однако, является сотрудничество iExec с AR.IO, которое уже создало Web3Telegram, платформу для обмена сообщениями, построенную для конфиденциальности. Все процессы с поддержкой конфиденциальности работают на нативном токене iExec, RLC, который лежит в основе конфиденциальных транзакций, защищенных наборов данных и безопасных вычислений на Arbitrum. Действительно, с ростом проблем конфиденциальности в Web3, конфиденциальность на основе TEE на...
Инвестиции Серены Уильямс поднимают стоимость лиги до 340 млн долларов

Пост Инвестиция Серены Уильямс в Unrivaled поднимает стоимость лиги до 340 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Серена Уильямс представляет Марию Шарапову во время праздничного уикенда включения в Зал славы 2025 года в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте, Род-Айленд, 23 августа 2025 года. Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images Женская баскетбольная лига 3 на 3 Unrivaled теперь оценивается в 340 миллионов долларов после нового раунда финансирования, в котором участвовала теннисная легенда Серена Уильямс, объявила лига в понедельник. Serena Ventures Уильямс была частью раунда финансирования серии А, который возглавила Bessemer Venture Partners, а также включал Warner Bros. Discovery и Trybe Ventures Алекса Моргана. Unrivaled не раскрыла размер индивидуальных вкладов. Последнее вливание денежных средств в Unrivaled означает резкий рост ее оценки по сравнению с прошлым годом, когда лига оценивалась в 95 миллионов долларов, по словам человека, знакомого с лигой, который говорил на условиях анонимности о внутренних делах. Инвестиция происходит в то время, когда женский спорт в последние годы резко вырос как в популярности, так и в оценке. "Добавить, пожалуй, самую знаковую женщину-спортсменку, я думаю, это показывает, кем является Unrivaled не только с нашими игроками на площадке, но и количеством инвесторов в нашей таблице капитализации, которые были иконами в своих областях", - сказал Алекс Баззелл, соучредитель и президент Unrivaled. Энджел Риз, №5 из Rose, идет на бросок против Нафиссы Коллиер, №24 из Lunar Owls, во второй половине на арене Wayfair в Медли, Флорида, 21 февраля 2025 года. Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Среди других инвесторов Unrivaled - известные имена, такие как теннисная легенда Билли Джин Кинг, суперзвезда НБА Стефен Карри, чемпионка по теннису Коко Гауфф и олимпийский пловец Майкл Фелпс. Bessemer ранее инвестировала в сайт перепродажи билетов StubHub, а также в стриминговые сервисы BallerTV и Twitch. Венчурная фирма рассматривает Unrivaled как...
Долгосрочные держатели Bitcoin избавляются от 241 000 BTC, пока медведи нацелены на 95K $

Пост «Долгосрочные держатели Биткоина избавляются от 241 000 BTC, пока медведи нацелены на 95K» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Долгосрочные держатели Биткоина продали 241 000 BTC за последние 30 дней. Медвежий флаг цены BTC нацелен на 95 500 $. Долгосрочные держатели Биткоина (BTC) продали более 241 000 BTC за последний месяц. Продолжение продаж может отправить цену к 95 000 $ или ниже, согласно аналитикам. Долгосрочные держатели Биткоина продают BTC на сумму 26 миллиардов $ Долгосрочные держатели Биткоина (LTHs) — организации, удерживающие монеты не менее шести месяцев — начали избавляться от монет, когда цена BTC достигла новых исторических максимумов выше 124 500 $ в августе. Связанное: Биктоин достигает 111,3K $, прогноз говорит о 10% падении как «наихудшем сценарии» Анализируя изменение предложения LTH, аналитик CryptoQuant Маартунн сказал, что на скользящей 30-дневной основе предложение уменьшилось на чистые 241 000 BTC, что составляет около 26,8 миллиардов $ по текущим рыночным ценам на понедельник. Он добавил: «Это один из крупнейших спадов с начала 2025 года». 30-дневное скользящее изменение предложения STH/LTH Биткоина. Источник: CryptoQuant Это может продолжать оказывать давление на цену Биткоина в ближайшие недели, особенно в сочетании с китами, которые избавились от более чем 115 000 BTC за тот же период. Между тем, несмотря на то, что общие запасы Казначейских Компаний Биткоина достигли рекордного уровня в 1 миллион BTC, рост резко замедлился за последний месяц. Ежемесячные покупки Strategy рухнули с более чем 134 000 BTC в ноябре 2024 года до всего лишь 3 700 BTC в августе 2025 года, согласно данным CryptoQuant. Другие Казначейские Компании приобрели 14 800 BTC в августе по сравнению с их рекордной покупкой 66 000 Биткоинов в июне 2025 года. «Августовские покупки также упали ниже среднемесячных показателей 2025 года: 26 тысяч BTC для Strategy и 24 тысячи BTC для других фирм», — сказала аналитическая фирма по данным на цепочке в своем последнем еженедельном отчете по криптовалютам, добавив: «Меньшие, осторожные транзакции показывают, что институциональный спрос ослабевает». Казначейские компании Биткоина, ежемесячная покупка BTC. Источник: CryptoQuant Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс также отмечает, что...
Историческая заявка Grayscale открывает новые инвестиционные горизонты

Пост Историческая заявка Grayscale открывает новые инвестиционные горизонты появился на BitcoinEthereumNews.com. Спотовый Chainlink ETF: Историческая заявка Grayscale открывает новые инвестиционные горизонты Перейти к содержанию Главная Крипто новости Спотовый Chainlink ETF: Историческая заявка Grayscale открывает новые инвестиционные горизонты Источник: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-chainlink-etf/
Мировые акции растут вместе с золотом и медью на фоне политического хаоса

Пост «Глобальные акции растут вместе с золотом и медью на фоне политического хаоса» появился на BitcoinEthereumNews.com. Акции по всему миру растут в понедельник, поскольку трейдеры реагируют на накопление глобальных политических проблем и инфляционные опасения. Фьючерсы, связанные с Dow Jones Industrial Average, выросли на 69 пунктов, или 0,2%. S&P 500 вырос на 0,2%, а Nasdaq-100 прибавил 0,4%, при этом все внимание сосредоточено на предстоящих данных по инфляции, запланированных к выпуску в среду и четверг. Ранее сегодня были опубликованы данные о торговле Китая, которые показали, что экспорт в августе вырос на 4,4% по сравнению с прошлым годом в долларовом выражении, что значительно ниже прогноза в 5,0%, сделанного экономистами, опрошенными Reuters. Импорт также не оправдал ожиданий из-за продолжающегося жилищного кризиса и растущих опасений по поводу безработицы, что негативно влияет на потребительский спрос. Рынок Азии демонстрирует резкий рост В Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство рынков закрылись выше, несмотря на растущую нестабильность. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ушел в отставку в выходные после продолжительного давления, последовавшего за плохими результатами его партии на прошлогодних национальных выборах. Инвесторы отреагировали положительно. Японский Nikkei 225 вырос на 1,45%, закрывшись на уровне 43 643,81, а Topix прибавил 1,06%, достигнув рекордных 3 138,2. Между тем, иена ослабла на 0,64% до 148,33 за доллар, а японские облигации снова распродались. Доходность 30-летних государственных облигаций выросла более чем на 4 базисных пункта до 3,272%, в то время как доходность 20-летних облигаций поднялась более чем на 3 базисных пункта до 2,676%. Обе значительно выросли в течение года. Южнокорейский Kospi вырос на 0,45% до 3 219,59, а Kosdaq прибавил 0,89% до 818,6. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%, в то время как китайский CSI 300 незначительно вырос на 0,16% до 4 467,57. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,24%, закрывшись на уровне 8 849,6. В отличие от этого, индийские рынки показали рост: Nifty 50 прибавил 0,44%, а Sensex вырос на 0,34%. ОПЕК+ увеличивает добычу, металлы продолжают рост вместе с европейскими акциями Цены на нефть немного выросли...
СЕНСАЦИЯ: Solana (SOL) объявляет о новом приобретении на сумму 1,6 миллиарда $! Вот подробности...

Пост СЕНСАЦИОННЫЕ НОВОСТИ: Solana (SOL) объявляет о новом приобретении на 1,6 миллиарда долларов! Вот подробности... появился на BitcoinEthereumNews.com. После Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), стратегия казначейства продолжает расширяться для альткоинов. На этот раз последние новости пришли для Solana (SOL). Соответственно, компания под названием Forward Industries объявила, что создаст казначейство Solana на сумму 1,65 миллиарда долларов под руководством Galaxy Digital, Jump Crypto и Multicoin Capital. Компания сообщила, что получила инвестиции в размере 1,65 миллиарда долларов, включая наличные и стейблкоины, в рамках специального раунда финансирования для приобретений. Galaxy, Jump Crypto и Multicoin предоставят как капитал, так и стратегическую поддержку, чтобы помочь Forward Industries структурировать и реализовать свою стратегию казначейства Solana и стать ведущим публичным институциональным участником в экосистеме Solana. Майкл Пруитт, генеральный директор Forward Industries, сказал: "Solana стала одной из самых инновационных и широко принятых блокчейн-экосистем в мире. Наша стратегия по созданию активной программы казначейства Solana подчеркивает нашу веру в долгосрочный потенциал SOL и наше обязательство создавать акционерную стоимость путем прямого участия в его росте. Работа с такими фирмами, как Galaxy, Jump Crypto и Multicoin, которые обладают глубокими знаниями и доказанным опытом инвестирования и развития экосистемы Solana, обеспечивает нам прочную основу для реализации этой стратегии и позиционирования компании как ключевого игрока в пространстве цифровых активов." *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/
