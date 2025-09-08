Питер Шифф высмеивает прогноз вечного оптимиста Тома Ли о Bitcoin (BTC) в 200K $

Падение ниже 100 000 долларов? Неубедительный четырехлетний цикл? Соучредитель Echelon Wealth Partners Питер Шифф раскритиковал Тома Ли из Fundstrat, одного из самых известных перманентных быков Уолл-стрит, за его чрезмерно оптимистичный прогноз цены Биткоина (BTC). Ли, который предсказал, что цена ведущей криптовалюты потенциально может достичь уровня 200 000 долларов, объяснил недавние низкие показатели ведущей криптовалюты нежеланием Федеральной резервной системы снижать процентные ставки. Однако Шифф отметил, что золото фактически выросло на 10% за последние два месяца, недавно достигнув очередного исторического максимума в 3 620 долларов. Как сообщает U.Today, известный финансовый комментатор ранее заявлял, что те, кто выбрал Биткоин, в итоге поставили не на ту лошадь после того, как цена золота достигла нового пика из-за растущих перспектив снижения ставок ФРС без полного обуздания инфляции. Падение ниже 100 000 долларов? Шифф теперь утверждает, что Биткоин на самом деле с большей вероятностью упадет ниже 100 000 долларов, чем поднимется выше 200 000 долларов, предупреждая, что низкие показатели Биткоина по сравнению с золотом на самом деле являются плохим предзнаменованием для флагманской криптовалюты. Вам также может понравиться «Рынки смотрят вперед. Вот почему золото выросло на 10% в преддверии грядущего снижения ставок. Неспособность Биткоина расти вместе с золотом на основе тех же перспектив должна вызывать у него беспокойство», — сказал Шифф. Участники ставок на Polymarket также настроены медвежьи в отношении ставки Ли. На момент публикации вероятность того, что Биткоин достигнет 200 000 долларов в этом году, составляет всего 8%. Примечательно, что у Биткоина в настоящее время такая же вероятность падения ниже уровня 70 000 долларов к концу 2025 года. Неубедительный четырехлетний цикл? Шифф недавно заявил, что четырехлетняя доходность Биткоина будет выглядеть неубедительно, как только из пузыря Биткоина выйдет «больше воздуха». Он отметил, что криптовалюта фактически упала на 16% по отношению к золоту за последние четыре года, несмотря на относительно впечатляющую доходность по отношению к доллару США.