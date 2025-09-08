Дариус Ракер о том, почему он помогает другим через гольф

Дариус Ракер наблюдает за своим ударом с площадки во время первого раунда AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023 года. Getty Images Пока Дариус Ракер продолжает свой международный тур 2025 года с остановками в Калифорнии, Канаде, Соединенном Королевстве и родном Чарльстоне, Южная Каролина, не удивляйтесь, увидев трехкратного обладателя Грэмми, исполняющего такие классические хиты, как "Wagon Wheel", "It Won't Be Like This For Long", "Hold My Hand" и "Only Wanna Be With You". Также не удивляйтесь, увидев Ракера на близлежащем поле для гольфа во время его гастролей, которые завершатся 13 декабря в гольф-курорте Ritz-Carlton в Неаполе, Флорида. "Если бы мое тело позволяло, я бы играл в гольф каждый день", - сказал Ракер. "Сейчас я играю примерно четыре-пять дней в неделю". Ракер, 59 лет, впервые познакомился с гольфом, когда ему было 14. Когда его лучший друг Рик и его отец, капитан Ричард Йоханнес, говорили о том, чтобы пойти поиграть, Ракер обычно уезжал домой на велосипеде и возвращался в другой день. Однажды вечером, во время ужина в доме Йоханнесов, интерес Ракера наконец пробудился, и он присоединился к Ричарду и Рику на поле для гольфа Wrenwoods на авиабазе Чарльстон в Южной Каролине. "Я сделал пар в первый же день игры — настоящий пар", — сказал Ракер. "Когда это произошло, я был зацеплен. Я просто хотел играть в гольф. (Я спрашивал Рика): 'Когда твой отец вернется домой? Я хочу поиграть в гольф'". Хотя музыка стала его страстью и карьерой, Ракер продолжил свои отношения с гольфом. Имея гандикап 5,9 по состоянию на середину июня, бывший фронтмен Hootie & the Blowfish не просто играет в гольф, он отдает долг игре, создавая возможности для молодых игроков. Он помог учредить межвузовский турнир Дариуса Ракера, трехдневный турнир для женского студенческого гольфа NCAA Division I, который проводится каждый март в Long Cove...