2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Аналитики выбирают Tapzi в качестве ведущей криптовалюты на сентябрь

Аналитики выбирают Tapzi в качестве ведущей криптовалюты на сентябрь

Пост «Аналитики выбирают Tapzi как ведущую криптовалюту на сентябрь» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Рынок криптовалют в 2025 году по-прежнему характеризуется резкими колебаниями и быстро меняющимися тенденциями. В то время как Bitcoin и Ethereum остаются доминирующими силами, внимание все больше смещается в сторону новых предпродажных проектов, которые предлагают инвесторам шанс получить экспоненциальную прибыль до выхода токенов на открытый рынок. Недавние события, включая обновленную нормативную ясность в США и рекордные уровни внедрения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, только подогрели розничный и институциональный интерес к выявлению следующей возможности высокого роста. В этом контексте аналитики во второй неделе сентября указывают на предпродажи как на одну из наиболее эффективных точек входа для тех, кто ищет высокий ROI. Среди главных претендентов Tapzi выделяется как лучший крипто-актив для покупки прямо сейчас. Позиционируемый как первая в мире игровая платформа Web3, основанная на навыках, Tapzi решает ключевые недостатки традиционного GameFi, заменяя модели, основанные на удаче, соревнованиями игрок против игрока в реальном времени. Подкрепленный аудитом смарт-контракта и фиксированным предложением токенов в 5 миллиардов, структурированная токеномика проекта направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости. Его текущая цена предпродажи 0,0035 $, с прогнозируемой ценой листинга 0,01 $, отражает потенциальный рост на 186% от точки входа; ранний сигнал его траектории роста. Для инвесторов, сканирующих рынок в поисках высокопотенциальных возможностей, Tapzi представляет собой одну из наиболее пристально отслеживаемых предпродаж года. Tapzi (TAPZI) Tapzi становится одной из самых заметных лучших криптовалют для покупки на этой неделе, позиционируя себя на пересечении Web3 и соревновательных игр. Построенный на BNB Smart Chain, он представляет основу игрока против игрока (PvP), основанную на навыках, что напрямую контрастирует с моделями, основанными на спекуляции и подверженными инфляции, наблюдаемыми во многих GameFi. Вместо вознаграждения игроков через эмиссию токенов или результаты, основанные на шансе, Tapzi делает акцент на соревнованиях в реальном времени, где навык определяет результаты. Проект появляется в то время, когда ожидается, что мировой игровой рынок превысит...
Стратегия приобретает еще 1 955 BTC, в то время как меньшие казначейства остаются активными

Стратегия приобретает еще 1 955 BTC, в то время как меньшие казначейства остаются активными

Пост Strategy приобретает еще 1 955 BTC, в то время как меньшие казначейства остаются активными появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy объявила о покупке еще 1 955 BTC после обновления от Майкла Сейлора. Казначейства продолжают скупать BTC с рынка, поскольку даже более мелкие компании конкурируют за больше монет. Strategy объявила о своем обычном еженедельном приобретении, на этот раз добавив 1 955 BTC в свой баланс по средней цене 111 196 долларов. На прошлой неделе Strategy продолжила свои покупки, даже когда BTC ослаб ниже 110 000 долларов. После объявления BTC сохранил свое восстановление, торгуясь по цене 112 004 долларов. Последние покупки Strategy произошли в течение недели относительной слабости. Майкл Сейлор объявил о последней покупке после сигнала о "дне оранжевой точки" поздно в воскресенье. Strategy приобрела 1 955 BTC примерно за 217,4 миллиона долларов по цене около 111 196 долларов за биткоин и достигла доходности BTC в 25,8% с начала 2025 года. По состоянию на 7.09.2025 мы ходлим 638 460 $BTC, приобретенных примерно за 47,17 миллиардов долларов по цене около 73 880 долларов за биткоин. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 8 сентября 2025 г. Metaplanet также купил BTC в этот понедельник. Японская фирма также обычно объявляет о пополнении своей казны в начале новой недели. Strategy вернулась к выпуску MSTR Для последней покупки BTC основная ликвидность поступила от выпуска MSTR. Чуть более 200 миллионов долларов для покупок BTC поступило от последнего дополнения MSTR. Это вторая неделя, когда Strategy вернулась к своему ATM-объекту MSTR после периода, когда она полагалась на привилегированные акции. Новый выпуск произошел после того, как Strategy изменила правила для значений mNAV, позволяя ей выпускать больше MSTR для покупок или других расходов, связанных с ее моделью приобретения BTC. В течение последнего периода покупки Strategy также использовала 5,2 миллиона долларов из ATM-объекта STRK, пока что резервируя другие привилегированные акции для текущих приобретений. Вся казна сейчас составляет 638 460, что все еще ниже уровня ведущих ETF. В настоящее время Strategy работает с коэффициентом mNAV 1,55, который...
100 000 $ на прицеле, трейдеры начеку

100 000 $ на прицеле, трейдеры начеку

Пост 100 000 $ на горизонте, трейдеры в состоянии повышенной готовности появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin: 100 000 $ на горизонте, трейдеры в состоянии повышенной готовности
СРОЧНО! Крупный Бык Майкл Сейлор делает свое долгожданное объявление о Биктоин (BTC)! Вот подробности...

СРОЧНО! Крупный Бык Майкл Сейлор делает свое долгожданное объявление о Биктоин (BTC)! Вот подробности...

СРОЧНО! Крупный Бык Michael Saylor делает свое долгожданное объявление о Биктоин (BTC)! Вот подробности... Пост появился на BitcoinEthereumNews.com. Продолжая еженедельные покупки, MicroStrategy (Стратегический субсчет) совершила свою еженедельную покупку Биктоин (BTC) и объявила о приобретении 1 955 BTC на прошлой неделе. Соответственно, MicroStrategy приобрела 1 955 BTC стоимостью 217,4 миллиона $ по средней цене 111 196 $. Основатель Strategy Michael Saylor объявил новость через пост в своем аккаунте X. "Strategy приобрела 1 955 BTC примерно за 217,4 миллиона $, примерно по 111 196 $ за Биткоин, обеспечив доходность BTC в 25,8% в 2025 году с начала года. По состоянию на 07/09/2025, мы владеем 638 460 BTC, приобретенными примерно за 47,17 миллиардов $ по средней цене около 73 880 $ за Биткоин." *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/just-in-major-bull-michael-saylor-makes-his-long-anticipated-bitcoin-btc-announcement-here-are-the-details/
Великобритания планирует токены с золотым обеспечением на рынке в 930 миллиардов $: $BEST готов взорваться

Великобритания планирует токены с золотым обеспечением на рынке в 930 миллиардов $: $BEST готов взорваться

Пост «Великобритания планирует выпуск токенов, обеспеченных золотом, на рынке в 930 миллиардов $: $BEST готов взорваться» появился на BitcoinEthereumNews.com. Великобритания планирует выпуск токенов, обеспеченных золотом, на рынке в 930 миллиардов $: $BEST готов взорваться
Стратегический субсчет добавляет больше Биткоина на фоне отказа S&P 500; акции MSTR падают

Стратегический субсчет добавляет больше Биткоина на фоне отказа S&P 500; акции MSTR падают

Пост Strategy добавляет больше Биткоин на фоне отказа S&P 500; акции MSTR падают появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, ранее MicroStrategy, объявила о еще одной еженедельной покупке Биткоин, несмотря на то, что не смогла попасть в S&P 500 на прошлой неделе. Это происходит на фоне восстановления цены Биткоин, которая сегодня превысила 112 000 долларов, хотя акции MSTR все еще снижаются в предрыночных торгах. Strategy приобретает 1 955 BTC за 217 миллионов долларов В пресс-релизе компания объявила, что приобрела 1 955 BTC за 217,4 миллиона долларов на прошлой неделе по средней цене 111 196 долларов за Биткоин. Она также достигла доходности BTC в 25,8% с начала года (YTD) и теперь владеет 638 460 BTC, которые она приобрела за 41,17 миллиарда долларов по средней цене 73 880 долларов за Биткоин. Документы SEC показывают, что Strategy снова в основном продавала акции MSTR для финансирования этой покупки. Компания привлекла 200,5 миллиона долларов от продажи 591 606 акций MSTR и дополнительно 11,6 миллиона и 5,2 миллиона долларов от продажи акций STRF и STRK. Источник: Документы SEC Strategy Примечательно, что эта последняя покупка происходит на фоне неудачи компании попасть в S&P 500 на прошлой неделе. Она соответствовала всем критериям для потенциального включения в фондовый индекс. Однако Комитет выбрал Robinhood, AppLovin и Emcor вместо компании Майкла Сейлора. Между тем, Сейлор намекнул о покупке вчера в своем традиционном посте в X. Он поделился изображением трекера Биткоин-портфеля Strategy с подписью "Нужно больше оранжевого", что указывало на новую покупку. Нужно больше оранжевого pic.twitter.com/yvgqvmKtOb — Michael Saylor (@saylor) 7 сентября 2025 Это отмечает шестую подряд еженедельную покупку Биткоин компанией. На прошлой неделе она объявила о покупке 4 048 BTC за 444 миллиона долларов. Стоит отметить, что Strategy теперь владеет более чем 3% от общего предложения BTC с этими последними покупками. Акции MSTR падают более чем на 2% Акции Strategy падают более чем на 2% в предрыночных торгах на фоне объявления об этой последней покупке Биткоин. Данные TradingView показывают...
Майкл Сэйлор объявляет о растущем состоянии Strategy в BTC — уже 638 тыс. монет

Майкл Сэйлор объявляет о растущем состоянии Strategy в BTC — уже 638 тыс. монет

Пост Майкл Сейлор объявляет о растущем состоянии BTC Strategy — теперь 638 тысяч монет появился на BitcoinEthereumNews.com. В понедельник, 8 сентября 2025 года, компания биткоин-казначейства добавила еще 1 955 BTC, доведя свои общие запасы до 638 460 BTC. После воскресного тизера с графиком Strategy Tracker, что "Нужно больше оранжевого", исполнительный директор компании, Майкл Сейлор, раскрыл последнюю покупку в понедельник утром. "Strategy приобрела 1 955 BTC примерно за 217,4 миллиона $ по цене около 111 196 $ [...] Источник: https://news.bitcoin.com/michael-saylor-announces-strategys-growing-btc-fortune-now-638k-coins/
Eightco Holdings обеспечивает 250M $ для будущего роста

Eightco Holdings обеспечивает 250M $ для будущего роста

Пост Eightco Holdings обеспечивает 250M $ для будущего роста появился на BitcoinEthereumNews.com. Революционные инвестиции в WLD: Eightco Holdings обеспечивает 250M $ для будущего роста Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Революционные инвестиции в WLD: Eightco Holdings обеспечивает 250M $ для будущего роста Источник: https://bitcoinworld.co.in/eightco-holdings-wld-investment/
